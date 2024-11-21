Arcana Network 推出 Chain Abstraction 钱包，开启多链交易新时代

迪拜，阿拉伯联合酋长国，2024 年 11 月 21 日/Chainwire/--Arcana Network很高兴地宣布推出 Arcana Wallet Beta，现已在 Chrome 商店上架，通过其开创性的链抽象协议为区块链可访问性和用户体验树立了新的标准。





Arcana Wallet 是首个利用 Chain Abstraction 的外部自有账户 (EOA) 钱包，可提供无摩擦、多链体验，用户可以无缝地在以太坊、Base、Polygon、Arbitrum 和 Optimism 上使用资产，并且即将推出 20 多个新链。Chrome 扩展钱包可在以下网址获取： www.arcana.network/wallet

统一余额：一键使用跨链资产，无需桥接

Arcana 钱包提供一系列功能，旨在消除碎片化并为用户提供简化的去中心化金融访问。通过 Arcana 的 Chain Abstraction 协议，用户现在可以在单个钱包界面中管理跨多个网络的汇总 USDC、USDT 和 ETH 余额，并立即在任何受支持的链上使用这些资金，而无需桥接。





Arcana Network 创始人兼首席执行官 Mayur Relekar 表示：“在 Arcana，我们的目标是通过抽象多链交互带来的复杂性来重新构想区块链的可用性。Arcana Wallet 提供直观、轻松的体验，让用户能够跨链使用 dApp，不受技术障碍。”

Arcana 钱包的主要特点

统一余额：Arcana 钱包将资产汇总到受支持的链上的单一余额中，从而实现无缝支出而无需桥接。例如，在 Arbitrum 和 Optimism 上持有 USDT 的用户会看到一个合并余额，可以在 Polygon 或 Base 上进行消费。

基于 EOA 钱包的编排：用户可以携带现有的 EOA 地址或创建一个新地址，确保自我保管。资金保留在用户的钱包中，无需锁定或要求存入另一个地址，从而保持资产安全和跨应用程序可访问性。

通用地址可访问性：与需要特定于应用程序设置的钱包不同，Arcana 钱包将资产保留在一个钱包中，使其可在所有应用程序中访问 - 即使是那些没有本机链抽象支持的应用程序。

高效的 Gas 支付：Gas 费用可以自动以稳定币（USDT 或 USDC）支付，无需在每条链上持有原生代币。Arcana 的优化协议使 Gas 费用比使用智能合约账户的传统解决方案低 10 倍。

近乎即时的跨链交易：Arcana Wallet 的架构允许交易在几秒钟内执行，使其成为目前最快的跨链交易工具之一。用户只需单击一下即可在多条链上花费资产，从而受益于更高的流动性和可用性。

扩展 dApp 和链兼容性

Arcana Wallet 在 Beta 版发布时支持流行的 dApp，包括 Uniswap、Aave、Polymarket、Hyperliquid 和 Jumper，并兼容即将推出的其他应用程序和链。从目前支持以太坊、Base、Polygon、Optimism 和 Arbitrum，该协议旨在将支持扩展到 +20 个 EVM 和非 EVM L1、L2 和应用链。它允许用户管理来自任何集成网络的资金，这将标志着朝着统一区块链生态系统迈出的重要一步。

Arcana 的 Chain Abstraction SDK

为了满足开发者社区的需求，Arcana Network 还推出了 Chain Abstraction SDK，使开发者能够在自己的 dApp 中实现 Arcana 的 Chain Abstraction 功能。该 SDK 旨在为开发者提供一个多功能工具包，以构建无链用户体验并简化最终用户的区块链交互，帮助 Arcana 实现统一 Web3 UX 的愿景。

加入 Arcana 社区

随着 Arcana Wallet Beta 进入测试网阶段，来自用户和合作伙伴的反馈将有助于塑造下一代区块链交互。

用户可以从 Chrome 商店下载 Arcana Wallet 并体验 Chain Abstraction 的强大功能： Arcana 钱包 Chrome 商店

关于 Arcana Network

Arcana 网络 是一种领先的链抽象协议，由 Appchain 提供支持，其使命是改变 Web3 UX。

自 2021 年成立以来，Arcana Network 推出了让 web3 变得轻松的产品，迄今为止已生成超过 400 万个钱包、50 万活跃用户和 600 万笔交易。即将推出的基于 Cosmos Appchain 构建并由 $XAR 提供支持的 Chain Abstraction Protocol 是简化 Web3 的下一个发展方向。





$XAR 是一种实用代币，可用于捕获协议费用、保护网络、激励早期采用者并奖励资源提供者。

Arcana Network 的创新技术得到了知名投资者的支持，包括 Balaji S.、Polygon 创始人 John Lilic、Santiago Roel，以及 Woodstock、Fenbushi、Republic、Polygon Ventures、DCG、LD Capital 等投资基金。

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营销经理

安德里亚·埃夫斯塔西乌

Arcana 网络

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本文由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布。了解有关该计划的更多信息 这里



