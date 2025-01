Arcana Network lanseeraa Chain Abstraction Walletin, joka aloittaa moniketjuisten transaktioiden uuden aikakauden

DUBAI, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, 21. marraskuuta 2024/Chainwire/--Arcana Network on iloinen voidessaan ilmoittaa Arcana Wallet Betan julkaisemisesta, joka on nyt saatavilla Chrome Storessa. Se asettaa uuden standardin lohkoketjun saavutettavuudelle ja käyttökokemukselle uraauurtavan ketjunsa kautta. Abstraktioprotokolla.





Arcana Wallet on rakennettu ensimmäisenä Externally Owned Account (EOA) -lompakkoon, joka hyödyntää Chain Abstractionia. pian. Chrome Extension -lompakko on saatavilla osoitteessa www.arcana.network/wallet

Yhtenäinen saldo: kuluta omaisuuttasi ketjuissa, yhdellä napsautuksella, ilman siltoja

Arcana Wallet tarjoaa valikoiman ominaisuuksia, jotka on suunniteltu poistamaan pirstoutuminen ja tarjoamaan käyttäjille virtaviivaistetun pääsyn hajautettuun rahoitukseen. Arcanan Chain Abstraction -protokollan avulla käyttäjät voivat nyt hallita koottuja USDC-, USDT- ja ETH-saldoitaan useissa verkoissa, kaikki yhdessä lompakkoliittymässä, ja käyttää nämä varat välittömästi mihin tahansa tuettuun ketjuun ilman siltoja.





"Arcanassa tavoitteemme on kuvitella lohkoketjun käytettävyys uudelleen ottamalla huomioon moniketjuisten vuorovaikutusten aiheuttamat monimutkaisuudet. Arcana Wallet tarjoaa intuitiivisen ja vaivattoman kokemuksen, jonka avulla käyttäjät voivat olla vuorovaikutuksessa dAppien kanssa ketjujen välillä ilman teknisiä esteitä", sanoi Mayur Relekar, Arcana Networkin perustaja ja toimitusjohtaja.

Arcana Walletin tärkeimmät ominaisuudet

Yhdistetyt saldot: Arcana Wallet kokoaa varat yhdeksi saldoksi tuettujen ketjujen välillä, mikä mahdollistaa saumattoman kulutuksen ilman siltoja. Esimerkiksi käyttäjät, joilla on USDT Arbitrumissa ja Optimismissa, näkevät yhdistetyn saldon, joka on valmis kuluttamaan monikulmioon tai tukikohtaan.

EOA-lompakkopohjainen orkestrointi: Käyttäjät voivat tuoda olemassa olevan EOA-osoitteensa tai luoda uuden, mikä varmistaa itsehuollon. Varat pysyvät käyttäjän lompakossa ilman, että niitä lukitaan tai vaaditaan talletuksia toiseen osoitteeseen, mikä ylläpitää omaisuuden turvallisuutta ja sovellusten välistä käytettävyyttä.

Yleiset osoitteet: Toisin kuin lompakoissa, jotka tarvitsevat sovelluskohtaisia asetuksia, Arcana Wallet säilyttää resurssit yhdessä lompakossa, jolloin ne ovat käytettävissä kaikissa sovelluksissa – myös niissä, joissa ei ole alkuperäistä ketjun abstraktiotukea.

Tehokkaat kaasumaksut: Kaasumaksut voidaan rahoittaa automaattisesti stabiileina kolikoina (USDT tai USDC), mikä eliminoi tarpeen pitää alkuperäisiä rahakkeita kussakin ketjussa. Arcanan optimoitu protokolla pitää kaasumaksut jopa 10 kertaa alhaisempana kuin perinteiset älykkäitä sopimustilejä käyttävät ratkaisut.

Lähes välittömät ketjujen väliset tapahtumat: Arcana Walletin arkkitehtuuri mahdollistaa tapahtumien suorittamisen muutamassa sekunnissa, mikä tekee siitä yhden nopeimmista saatavilla olevista ketjujen välisistä tapahtumatyökaluista. Käyttäjät voivat käyttää varoja useisiin ketjuihin yhdellä napsautuksella, mikä hyötyy parantuneesta likviditeetistä ja käytettävyydestä.

dAppin ja ketjun yhteensopivuuden laajentaminen

Beta-julkaisun yhteydessä Arcana Wallet tukee suosittuja dApppeja, mukaan lukien Uniswap, Aave, Polymarket, Hyperliquid ja Jumper, ja se on yhteensopiva muiden sovellusten ja horisontissa olevien ketjujen kanssa. Tällä hetkellä Ethereumia, Basea, Polygonia, Optimismia ja Arbitumia tukevasta protokollasta pyritään skaalaamaan tuki +20 EVM:iin ja muihin kuin EVM L1-, L2- ja sovellusketjuihin. Se, että käyttäjät voivat hallita varoja mistä tahansa integroidusta verkosta, merkitsee merkittävää askelta kohti yhtenäistä lohkoketjuekosysteemiä.

Arcana's Chain Abstraction SDK

Kehittäjäyhteisön palvelemiseksi Arcana Network julkaisee myös Chain Abstraction SDK:n, jonka avulla kehittäjät voivat ottaa käyttöön Arcanan Chain Abstraction -ominaisuudet omissa dAppseissaan. SDK on tarkoitettu tarjoamaan kehittäjille monipuolinen työkalupakki ketjuttomien käyttökokemusten rakentamiseen ja lohkoketjujen vuorovaikutuksen yksinkertaistamiseen loppukäyttäjille, mikä auttaa kasvattamaan Arcanan näkemystä yhtenäisestä Web3 UX:sta.

Liittyminen Arcana-yhteisöön

Kun Arcana Wallet Beta etenee Testnet-vaiheeseensa, käyttäjiltä ja kumppaneilta saatu palaute auttaa muotoilemaan seuraavan sukupolven lohkoketjujen vuorovaikutusta.

Käyttäjät voivat ladata Arcana Walletin Chrome Storesta ja kokea Chain Abstractionin tehon: Arcana Wallet Chrome Store

Tietoja Arcana Networkista

Arcana verkko on johtava Chain Abstraction Protocol -protokolla, jota käyttää Appchain ja jonka tehtävänä on muuttaa Web3 UX -käyttöliittymä.

Perustamisestaan vuonna 2021 lähtien Arcana Network on tuonut markkinoille tuotteita, jotka tekevät web3:sta vaivatonta. Tähän mennessä on luotu yli 4 miljoonaa lompakkoa, 500 000 aktiivista käyttäjää ja 6 miljoonaa tapahtumaa. Tuleva Chain Abstraction Protocol -protokolla, joka perustuu Cosmos-sovellusketjuun ja jota käyttää $XAR, on Web3:n yksinkertaistamisen seuraava kehitys.





$XAR on apuväline, joka kaappaa protokollamaksut, suojaa verkkoa, kannustaa varhaisia käyttäjiä ja palkitsee resurssien tarjoajia.

Arcana Networkin innovatiivista teknologiaa tukevat merkittävät sijoittajat, mukaan lukien Balaji S., Polygonin perustajat, John Lilic, Santiago Roel ja sijoitusrahastot, kuten Woodstock, Fenbushi, Republic, Polygon Ventures, DCG, LD Capital ja muut.

