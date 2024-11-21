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ኣርካና ኔትወርክ ሰንሰለታዊ ኣብስትራክሽን ቦርሳ ኣበጊሱ፣ ሓድሽ ዘመን ናይ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ትራንዛክሽን ኣበጊሱ@chainwire

ኣርካና ኔትወርክ ሰንሰለታዊ ኣብስትራክሽን ቦርሳ ኣበጊሱ፣ ሓድሽ ዘመን ናይ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ትራንዛክሽን ኣበጊሱ

Chainwire3m2024/11/21
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ኣዝዩ ነዊሕ፤ ንምንባብ

ከም ናይ መጀመርታ ብደገ ዝውነን ሕሳብ (EOA) ቦርሳ ንሰንሰለት ኣብስትራክሽን ንምጥቃም ዝተሃንጸ ኣርካና ዋለተ ተጠቀምቲ ኣብ ዝህልወሉ ፍሕፍሕ ዘይብሉ፣ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ተመክሮ የኽእል
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ዱባይ፡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ 21 ሕዳር 2024/ቻይንዋየር/--ኣርካና ኔትወርክ ፡ ሕጂ ኣብ ክሮም ስቶር ዝርከብ ኣርካና ዋለተ ቤታ፡ ብመንገዲ ፈላሚ ሰንሰለቱ ኣብ ተበጻሕነት ብሎክቸይንን ተመኩሮ ተጠቀምትን ሓድሽ ደረጃ ከምዘቐመጠ ብሓጎስ ይገልጽ ኣብስትራክሽን ፕሮቶኮል።


ከም ናይ መጀመርታ ብደገ ዝውነን ሕሳብ (EOA) ቦርሳ ሰንሰለት ኣብስትራክሽን ንምጥቃም ዝተሃንጸ ኣርካና ዋለተ ተጠቀምቲ ኣብ መላእ Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, and Optimism ንብረት ብዘይ ገለ ጸገም ከውጽኡሉ ዝኽእሉ ፍሕፍሕ ዘይብሉ፣ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ተመክሮ የኽእል፣ ምስ 20+ ሓደስቲ ሰንሰለታት ይመጹ አብ ቀረባ። እቲ ናይ ክሮም ኤክስቴንሽን ቦርሳ ኣብ... www.arcana.network/wallet ዝብል መርበብ ሓበሬታ

ውሁድ ሚዛን፡ ኣብ ስግር ሰንሰለት ዝተሓዝ ንብረትካ፡ ብ1 ጠውቂ፡ ብዘይ ድልድል ኣሕልፎ

ኣርካና ዋለተ ምብትታን ንምውጋድን ተጠቀምቲ ዘይተማእከለ ፋይናንስ ስሉጥ ተበጻሕነት ንምሃብን ዝተዳለዉ ዝተፈላለዩ ባህርያት የቕርብ። ብመንገዲ ናይ ኣርካና ሰንሰለት ኣብስትራክሽን ፕሮቶኮል፡ ተጠቀምቲ ሕጂ ኣብ ብዙሓት መርበባት፡ ኩሉ ኣብ ሓደ ናይ ቦርሳ መተሓላለፊ፡ ዝተጠርነፈ ሚዛኖም USDC, USDT, ETH ከማሓድሩ ይኽእሉ፡ ነዚ ገንዘብ ድማ ብዘይ ኣድላይነት ድልድል ኣብ ዝኾነ ዝድገፍ ሰንሰለት ብቕጽበት ከውዕልዎ ይኽእሉ።


“ኣብ ኣርካና፡ ዕላማና ምስ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ምትእስሳር ዝመጽእ ዝተሓላለኸ ነገራት ኣብስትራክት ብምግባር፡ ንኣጠቓቕማ ብሎክቸይን ዳግማይ ምሕሳብ እዩ። ኣርካና ዋለተ ተጠቀምቲ ኣብ ስግር ሰንሰለታት ምስ dApps ክዋስኡ ዘኽእሎም ንጹርን ጻዕሪ ዘይብሉን ተመክሮ የቕርብ” ይብል ማዩር ረለካር፡ መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን ኣርካና ኔትወርክ።

ቁልፊ ባህርያት ኣርካና ዋለት።

  • ውሁድ ሚዛናት፦ ኣርካና ዋለተ ንብረት ናብ ሓደ ሚዛን ኣብ መላእ ዝድገፉ ሰንሰለታት የጠቓልል፣ እዚ ድማ ብዘይ ድልድል ስሉጥ ወጻኢታት የኽእል። ንኣብነት ኣብ ኣርቢትሩምን ኦፕቲሚዝምን USDT ዝሓዙ ተጠቀምቲ ኣብ ፖሊጎን ወይ ቤዝ ንኸውጽእዎ ድሉው ዝኾነ ውሁድ ሚዛን ይርእዩ።
  • EOA Wallet-Based Orchestration: ተጠቀምቲ ነቲ ዝጸንሐ EOA ኣድራሻኦም ሒዞም ክመጹ ወይ ሓድሽ ክፈጥሩ ይኽእሉ፣ እዚ ድማ ባዕሎም ምእላይ የረጋግጹ። ገንዘብ ኣብ ቦርሳ ተጠቃሚ ይጸንሕ፣ ከይተዓጽወ ወይ ናብ ካልእ ኣድራሻ ምቕማጥ ከየድለየ፣ ድሕነት ንብረትን ስግረ-ኣፕ ተበጻሕነትን ይሕሉ።
  • ኣድማሳዊ ኣድራሻ ተበጻሕነት፦ ዘይከምቶም ንኣፕ-ፍሉይ ኣወዳድባ ዘድልዮም ቦርሳታት፡ ኣርካና ዋለተ ንብረት ኣብ ውሽጢ ሓደ ቦርሳ ይዕቅብ፡ እዚ ድማ ኣብ ኩሎም ኣፕታት ተበጻሒ ይገብሮም-ዋላ እቶም ተወላዲ ሰንሰለታዊ ምውሳድ ደገፍ ዘይብሎም።
  • ስሉጥ ክፍሊት ጋዝ፦ ክፍሊት ጋዝ ብኣውቶማቲክ ኣብ stablecoins (USDT ወይ USDC) ክምወል ይኽእል እዩ፣ እዚ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰንሰለት ተወለድቲ ቶከናት ምሓዝ ኣድላይነት የወግድ። ኣርካና ዝሰርሖ ዝተመቻቸወ ፕሮቶኮል፡ ክፍሊት ጋዝ ካብቶም ስማርት ኮንትራት ኣካውንት ዝጥቀሙ ባህላዊ መፍትሒታት ክሳብ 10X ትሑት ይገብሮ።
  • ዳርጋ ቅጽበታዊ ስግረ-ሰንሰለታዊ ትራንዛክሽን፦ ኣርካና ዋለታዊ ስነ-ህንጻ ትራንዛክሽን ኣብ ውሽጢ ካልኢታት ክፍጸም ስለዘኽእል፡ ሓደ ካብቶም ዝቐልጠፉ ስግረ-ሰንሰለታዊ ትራንዛክሽን መሳርሒታት ይገብሮ። ተጠቀምቲ ንብረት ኣብ ብዙሓት ሰንሰለታት ብሓደ ጠውቂ ትራንዛክሽን ከውጽኡ ይኽእሉ፣ ካብ ዝተመሓየሸ ፈሳሲን ተጠቃምነትን ተጠቀምቲ ክኾኑ ይኽእሉ።

ምስፍሕፋሕ dAppን ሰንሰለታዊ ምትእስሳርን

ኣብ ምጅማር ቤታ፡ ኣርካና ዋለተ ንዩኒስዋፕ፡ ኣቨ፡ ፖሊማርኬት፡ ሃይፐርሊክዊድን ጃምፐርን ሓዊሱ ህቡባት dApps ይድግፍ፡ ምስ ተወሳኺ ኣፕሊኬሽናትን ኣብ ምድረበዳ ዝርከቡ ሰንሰለታትን ተሰማማዒ። ኣብዚ እዋን እዚ ንEthereum, Base, Polygon, Optimism, and Arbitrum ዝድግፍ ዘሎ እቲ ፕሮቶኮል ደገፍ ናብ +20 EVMን ዘይ-EVMን L1s, L2s, ከምኡ’ውን appchains ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። ተጠቀምቲ ካብ ዝኾነ ካብቶም ዝተዋሃሃዱ መርበባት ገንዘብ ንምምሕዳር ዘኽእል ኮይኑ፡ ናብ ውሁድ ስነ-ህይወት ብሎክቸይን ዝወስድ ርኡይ ስጉምቲ ክኸውን እዩ።

ኣርካና'ስ ሰንሰለት ኣብስትራክሽን ኤስ.ዲ.ኬ

ንማሕበረሰብ ዲቨሎፐር ንምምላእ፡ ኣርካና ኔትወርክ ቻይን ኣብስትራክሽን ኤስዲኬ እውን የበግስ ኣሎ፡ እዚ ድማ ዲቨሎፐራት ናይ ኣርካና ቻይን ኣብስትራክሽን ባህርያት ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም dApps ንምትግባር የኽእሎም። SDK ንደቨሎፐራት ሰንሰለት ዘይብሉ ተመኩሮ ተጠቃሚ ንምህናጽን ንናይ መወዳእታ ተጠቀምቲ ብሎክቸይን ምትእስሳር ንምቕላልን ብዙሕ ዕዮ ዝዓዪ መሳርሒ ንምሃብ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ራእይ ኣርካና ናይ ውሁድ Web3 UX ንምዕባይ ይሕግዝ።

ምስ ማሕበረሰብ ኣርካና ምጽንባር

ኣርካና ዋለተ ቤታ ብናይ ቴስትኔት ምዕራፉ እናተጓዕዘ እንከሎ፡ ካብ ተጠቀምትን መሻርኽትን ዝመጽእ ግብረ መልሲ ንቐጻሊ ወለዶ ናይ ብሎክቸይን ምትእስሳር ንምቕራጽ ክሕግዝ እዩ።

ተጠቀምቲ ካብ ክሮም ስቶር ኣርካና ዋለተ ኣውሪዶም ሓይሊ ሰንሰለት ኣብስትራክሽን ክረኽቡ ይኽእሉ፤ ኣርካና ዋለተ ክሮም ስቶር

ብዛዕባ ኣርካና ኔትወርክ

ኣርካና ኔትወርክ ንWeb3 UX ንምቕያር ተልእኾ ዘለዎ ብ Appchain ዝሰርሕ መሪሕ Chain Abstraction Protocol እዩ።

ኣርካና ኔትወርክ ኣብ 2021 ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንweb3 ጻዕሪ ዘይብሉ ዝገብሩ ፍርያት ኣቕሪቡ ኣሎ፡ ልዕሊ 4 ሚልዮን ቦርሳታት ተፈጢሩ፡ 500,000 ንጡፋት ተጠቀምቲ፡ ክሳብ ሕጂ ድማ 6 ሚልዮን ትራንዛክሽን ተኻይዱ። እቲ ዝመጽእ ኣብ ኮስሞስ ኣፕቸይን ዝተሃንጸን ብ$XAR ዝሰርሕን ቻይን ኣብስትራክሽን ፕሮቶኮል፡ ኣብ ምቕላል Web3 ዝቕጽል ፍልቀት እዩ።


$XAR ክፍሊት ፕሮቶኮል ዝሕዝ፣ ነቲ መርበብ ዘውሕስ፣ ነቶም ብኣግኡ ዝቕበሉ ዘተባብዕን ንወሃብቲ ጸጋታት ዝሽልምን ዩቲሊቲ ቶከን እዩ።

ኣርካና ኔትወርክ ዝሰርሖ ፈጠራዊ ቴክኖሎጂ ብፍሉጣት ኣውፈርቲ ዝድገፍ ኮይኑ፡ ባላጂ ኤስ፡ መስረትቲ ፖሊጎን፡ ጆን ሊሊክ፡ ሳንትያጎ ሮኤል፡ ከምኡ’ውን ከም ዉድስቶክ፡ ፈንቡሺ፡ ሪፓብሊክ፡ ፖሊጎን ቨንቸርስ፡ ዲሲጂ፡ ኤልዲ ካፒታልን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ናይ ወፍሪ ፋንድታት ይርከብዎም።

መርበብ ሓበሬታ | ትዊተር | ቴሌግራም | ዩቱብ

መርከቢ

ማርኬቲንግ ማናጀር

ኣንድርያ ኤፍስታቲዮው

ኣርካና ኔትወርክ

[email protected] ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።

እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ ኣብዚ


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እዚ ጽሑፍ ኣብ......

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