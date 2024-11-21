ኣርካና ኔትወርክ ሰንሰለታዊ ኣብስትራክሽን ቦርሳ ኣበጊሱ፣ ሓድሽ ዘመን ናይ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ትራንዛክሽን ኣበጊሱ

ዱባይ፡ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፡ 21 ሕዳር 2024/ቻይንዋየር/--ኣርካና ኔትወርክ ፡ ሕጂ ኣብ ክሮም ስቶር ዝርከብ ኣርካና ዋለተ ቤታ፡ ብመንገዲ ፈላሚ ሰንሰለቱ ኣብ ተበጻሕነት ብሎክቸይንን ተመኩሮ ተጠቀምትን ሓድሽ ደረጃ ከምዘቐመጠ ብሓጎስ ይገልጽ ኣብስትራክሽን ፕሮቶኮል።
ከም ናይ መጀመርታ ብደገ ዝውነን ሕሳብ (EOA) ቦርሳ ሰንሰለት ኣብስትራክሽን ንምጥቃም ዝተሃንጸ ኣርካና ዋለተ ተጠቀምቲ ኣብ መላእ Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum, and Optimism ንብረት ብዘይ ገለ ጸገም ከውጽኡሉ ዝኽእሉ ፍሕፍሕ ዘይብሉ፣ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ተመክሮ የኽእል፣ ምስ 20+ ሓደስቲ ሰንሰለታት ይመጹ አብ ቀረባ። እቲ ናይ ክሮም ኤክስቴንሽን ቦርሳ ኣብ...
ኣርካና ዋለተ ምብትታን ንምውጋድን ተጠቀምቲ ዘይተማእከለ ፋይናንስ ስሉጥ ተበጻሕነት ንምሃብን ዝተዳለዉ ዝተፈላለዩ ባህርያት የቕርብ። ብመንገዲ ናይ ኣርካና ሰንሰለት ኣብስትራክሽን ፕሮቶኮል፡ ተጠቀምቲ ሕጂ ኣብ ብዙሓት መርበባት፡ ኩሉ ኣብ ሓደ ናይ ቦርሳ መተሓላለፊ፡ ዝተጠርነፈ ሚዛኖም USDC, USDT, ETH ከማሓድሩ ይኽእሉ፡ ነዚ ገንዘብ ድማ ብዘይ ኣድላይነት ድልድል ኣብ ዝኾነ ዝድገፍ ሰንሰለት ብቕጽበት ከውዕልዎ ይኽእሉ።
“ኣብ ኣርካና፡ ዕላማና ምስ ብዙሕ ሰንሰለታዊ ምትእስሳር ዝመጽእ ዝተሓላለኸ ነገራት ኣብስትራክት ብምግባር፡ ንኣጠቓቕማ ብሎክቸይን ዳግማይ ምሕሳብ እዩ። ኣርካና ዋለተ ተጠቀምቲ ኣብ ስግር ሰንሰለታት ምስ dApps ክዋስኡ ዘኽእሎም ንጹርን ጻዕሪ ዘይብሉን ተመክሮ የቕርብ” ይብል ማዩር ረለካር፡ መስራትን ዋና ኣካያዲ ስራሕን ኣርካና ኔትወርክ።
ኣብ ምጅማር ቤታ፡ ኣርካና ዋለተ ንዩኒስዋፕ፡ ኣቨ፡ ፖሊማርኬት፡ ሃይፐርሊክዊድን ጃምፐርን ሓዊሱ ህቡባት dApps ይድግፍ፡ ምስ ተወሳኺ ኣፕሊኬሽናትን ኣብ ምድረበዳ ዝርከቡ ሰንሰለታትን ተሰማማዒ። ኣብዚ እዋን እዚ ንEthereum, Base, Polygon, Optimism, and Arbitrum ዝድግፍ ዘሎ እቲ ፕሮቶኮል ደገፍ ናብ +20 EVMን ዘይ-EVMን L1s, L2s, ከምኡ’ውን appchains ንምዕባይ ዝዓለመ እዩ። ተጠቀምቲ ካብ ዝኾነ ካብቶም ዝተዋሃሃዱ መርበባት ገንዘብ ንምምሕዳር ዘኽእል ኮይኑ፡ ናብ ውሁድ ስነ-ህይወት ብሎክቸይን ዝወስድ ርኡይ ስጉምቲ ክኸውን እዩ።
ንማሕበረሰብ ዲቨሎፐር ንምምላእ፡ ኣርካና ኔትወርክ ቻይን ኣብስትራክሽን ኤስዲኬ እውን የበግስ ኣሎ፡ እዚ ድማ ዲቨሎፐራት ናይ ኣርካና ቻይን ኣብስትራክሽን ባህርያት ኣብ ናይ ገዛእ ርእሶም dApps ንምትግባር የኽእሎም። SDK ንደቨሎፐራት ሰንሰለት ዘይብሉ ተመኩሮ ተጠቃሚ ንምህናጽን ንናይ መወዳእታ ተጠቀምቲ ብሎክቸይን ምትእስሳር ንምቕላልን ብዙሕ ዕዮ ዝዓዪ መሳርሒ ንምሃብ ዝዓለመ ኮይኑ፡ ራእይ ኣርካና ናይ ውሁድ Web3 UX ንምዕባይ ይሕግዝ።
ኣርካና ዋለተ ቤታ ብናይ ቴስትኔት ምዕራፉ እናተጓዕዘ እንከሎ፡ ካብ ተጠቀምትን መሻርኽትን ዝመጽእ ግብረ መልሲ ንቐጻሊ ወለዶ ናይ ብሎክቸይን ምትእስሳር ንምቕራጽ ክሕግዝ እዩ።
ተጠቀምቲ ካብ ክሮም ስቶር ኣርካና ዋለተ ኣውሪዶም ሓይሊ ሰንሰለት ኣብስትራክሽን ክረኽቡ ይኽእሉ፤
ኣርካና ኔትወርክ ኣብ 2021 ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ንweb3 ጻዕሪ ዘይብሉ ዝገብሩ ፍርያት ኣቕሪቡ ኣሎ፡ ልዕሊ 4 ሚልዮን ቦርሳታት ተፈጢሩ፡ 500,000 ንጡፋት ተጠቀምቲ፡ ክሳብ ሕጂ ድማ 6 ሚልዮን ትራንዛክሽን ተኻይዱ። እቲ ዝመጽእ ኣብ ኮስሞስ ኣፕቸይን ዝተሃንጸን ብ$XAR ዝሰርሕን ቻይን ኣብስትራክሽን ፕሮቶኮል፡ ኣብ ምቕላል Web3 ዝቕጽል ፍልቀት እዩ።
$XAR ክፍሊት ፕሮቶኮል ዝሕዝ፣ ነቲ መርበብ ዘውሕስ፣ ነቶም ብኣግኡ ዝቕበሉ ዘተባብዕን ንወሃብቲ ጸጋታት ዝሽልምን ዩቲሊቲ ቶከን እዩ።
ኣርካና ኔትወርክ ዝሰርሖ ፈጠራዊ ቴክኖሎጂ ብፍሉጣት ኣውፈርቲ ዝድገፍ ኮይኑ፡ ባላጂ ኤስ፡ መስረትቲ ፖሊጎን፡ ጆን ሊሊክ፡ ሳንትያጎ ሮኤል፡ ከምኡ’ውን ከም ዉድስቶክ፡ ፈንቡሺ፡ ሪፓብሊክ፡ ፖሊጎን ቨንቸርስ፡ ዲሲጂ፡ ኤልዲ ካፒታልን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ናይ ወፍሪ ፋንድታት ይርከብዎም።
ማርኬቲንግ ማናጀር
ኣንድርያ ኤፍስታቲዮው
ኣርካና ኔትወርክ
[email protected] ዝብል ጽሑፍ ኣሎ።
እዚ ዛንታ ብቻይንዋየር ኣብ ትሕቲ ፕሮግራም ቢዝነስ ብሎጊንግ ሃከርኑን ከም ዝተዘርግሐ እዩ። ብዛዕባ እቲ መደብ ዝያዳ ፍለጥ