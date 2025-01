Rrjeti Arcana lançon portofolin e abstraksionit zinxhir, fut në një epokë të re të transaksioneve me shumë zinxhirë

DUBAI, Emiratet e Bashkuara Arabe, 21 nëntor 2024/Chainwire/--Rrjeti Arcana është i emocionuar për të njoftuar lançimin e Arcana Wallet Beta, tani e disponueshme në Dyqanin Chrome, duke vendosur një standard të ri në aksesin në blockchain dhe përvojën e përdoruesit përmes Zinxhirit të tij pionier Protokolli i Abstraksionit.

I ndërtuar si portofoli i parë i Llogarisë së Pronësisë së Jashtme (EOA) për të shfrytëzuar Abstraksionin e Zinxhirit, Arcana Wallet mundëson një përvojë pa fërkime, me shumë zinxhirë, ku përdoruesit mund të shpenzojnë asete në Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum dhe Optimism pa probleme, me mbi 20 zinxhirë të rinj që vijnë. së shpejti. Portofoli i zgjerimit të Chrome është i disponueshëm në www.arcana.network/wallet

Arcana Wallet ofron një sërë veçorish të dizajnuara për të eliminuar fragmentimin dhe për t'u ofruar përdoruesve akses të thjeshtë në financat e decentralizuara. Nëpërmjet protokollit të Abstraksionit të Zinxhirit të Arcana-s, përdoruesit tani mund të menaxhojnë balancat e tyre të grumbulluara USDC, USDT dhe ETH nëpër rrjete të shumta, të gjitha në një ndërfaqe të vetme portofol, dhe t'i shpenzojnë këto fonde menjëherë në çdo zinxhir të mbështetur pa pasur nevojë për urë.

“Në Arcana, qëllimi ynë është të riimagjinojmë përdorshmërinë e blockchain duke abstraguar kompleksitetet që vijnë me ndërveprimet me shumë zinxhirë. Arcana Wallet ofron një përvojë intuitive dhe të lehtë që i lejon përdoruesit të angazhohen me dApps nëpër zinxhirë, pa pengesa teknike”, tha Mayur Relekar, Themeluesi dhe CEO i Arcana Network.