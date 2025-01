Arcana Network lancia il portafoglio Chain Abstraction, inaugurando una nuova era di transazioni multi-catena

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 21 novembre 2024/Chainwire/--Arcana Network è lieta di annunciare il lancio di Arcana Wallet Beta, ora disponibile sul Chrome Store, che stabilisce un nuovo standard nell'accessibilità blockchain e nell'esperienza utente attraverso il suo pionieristico Chain Abstraction Protocol.





Costruito come il primo portafoglio Externally Owned Account (EOA) per sfruttare Chain Abstraction, Arcana Wallet consente un'esperienza multi-catena senza attriti in cui gli utenti possono spendere asset su Ethereum, Base, Polygon, Arbitrum e Optimism senza soluzione di continuità, con oltre 20 nuove catene in arrivo a breve. Il portafoglio Chrome Extension è disponibile su www.arcana.network/wallet

Unified Balance: spendi i tuoi asset detenuti su più catene, in 1 clic, senza creare ponti

Arcana Wallet offre una gamma di funzionalità progettate per eliminare la frammentazione e fornire agli utenti un accesso semplificato alla finanza decentralizzata. Tramite il protocollo Chain Abstraction di Arcana, gli utenti possono ora gestire i loro saldi aggregati USDC, USDT ed ETH su più reti, il tutto in un'unica interfaccia wallet, e spendere questi fondi all'istante su qualsiasi catena supportata senza la necessità di bridging.





"In Arcana, il nostro obiettivo è reimmaginare l'usabilità della blockchain astraendo le complessità che derivano dalle interazioni multi-chain. Arcana Wallet offre un'esperienza intuitiva e senza sforzo che consente agli utenti di interagire con dApp attraverso le catene, senza barriere tecniche", ha affermato Mayur Relekar, fondatore e CEO di Arcana Network.

Caratteristiche principali di Arcana Wallet

Saldi unificati: Arcana Wallet aggrega gli asset in un unico saldo tra le catene supportate, consentendo una spesa fluida senza bridging. Ad esempio, gli utenti che detengono USDT su Arbitrum e Optimism vedono un saldo combinato pronto per essere speso su Polygon o Base.

Orchestrazione basata su portafoglio EOA: gli utenti possono utilizzare il loro indirizzo EOA esistente o crearne uno nuovo, assicurando l'autocustodia. I fondi rimangono nel portafoglio dell'utente, senza bloccarli o richiedere depositi su un altro indirizzo, mantenendo la sicurezza degli asset e l'accessibilità cross-app.

Accessibilità universale dell'indirizzo: a differenza dei portafogli che necessitano di configurazioni specifiche per app, Arcana Wallet conserva le risorse all'interno di un portafoglio, rendendole accessibili da tutte le app, anche quelle senza supporto nativo per l'astrazione della catena.

Pagamenti gas efficienti: le commissioni gas possono essere finanziate automaticamente in stablecoin (USDT o USDC), eliminando la necessità di detenere token nativi su ogni catena. Il protocollo ottimizzato di Arcana mantiene le commissioni gas fino a 10 volte inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali che utilizzano account smart contract.

Transazioni cross-chain quasi istantanee: l'architettura di Arcana Wallet consente l'esecuzione delle transazioni in pochi secondi, rendendolo uno degli strumenti di transazione cross-chain più rapidi disponibili. Gli utenti possono spendere asset su più catene con transazioni con un clic, beneficiando di una liquidità e di un'usabilità migliorate.

Espansione della compatibilità dApp e Chain

Al suo lancio Beta, Arcana Wallet supporta le dApp più diffuse, tra cui Uniswap, Aave, Polymarket, Hyperliquid e Jumper, con compatibilità per applicazioni e catene aggiuntive all'orizzonte. Dal supporto attuale di Ethereum, Base, Polygon, Optimism e Arbitrum, il protocollo mira a scalare il supporto a +20 EVM e non EVM L1, L2 e appchain. Consentendo agli utenti di gestire i fondi da una qualsiasi delle reti integrate, segnerà un passo significativo verso un ecosistema blockchain unificato.

SDK di astrazione della catena degli Arcani

Per soddisfare la comunità degli sviluppatori, Arcana Network sta anche lanciando il Chain Abstraction SDK, consentendo agli sviluppatori di implementare le funzionalità Chain Abstraction di Arcana nelle proprie dApp. L'SDK è destinato a fornire un toolkit versatile per gli sviluppatori per creare esperienze utente senza catena e semplificare le interazioni blockchain per gli utenti finali, aiutando a far crescere la visione di Arcana di una UX Web3 unificata.

Unirsi alla comunità degli Arcani

Mentre Arcana Wallet Beta attraversa la fase Testnet, il feedback degli utenti e dei partner contribuirà a dare forma alla prossima generazione di interazioni blockchain.

Gli utenti possono scaricare Arcana Wallet dal Chrome Store e sperimentare la potenza di Chain Abstraction: Portafoglio Arcana Chrome Store

Informazioni su Arcana Network

Rete degli Arcani è un protocollo di astrazione a catena leader, basato su un'Appchain, con la missione di trasformare l'esperienza utente del Web3.

Fin dalla sua nascita nel 2021, Arcana Network ha introdotto prodotti che rendono web3 semplice, con oltre 4 milioni di wallet generati, 500.000 utenti attivi e 6 milioni di transazioni fino ad oggi. Il prossimo Chain Abstraction Protocol, basato su una Cosmos Appchain e alimentato da $XAR, è la prossima evoluzione nella semplificazione di Web3.





$XAR è il token di utilità che cattura le commissioni di protocollo, protegge la rete, incentiva i primi utilizzatori e premia i fornitori di risorse.

La tecnologia innovativa di Arcana Network è supportata da investitori di spicco, tra cui Balaji S., i fondatori di Polygon, John Lilic, Santiago Roel e fondi di investimento come Woodstock, Fenbushi, Republic, Polygon Ventures, DCG, LD Capital e altri.

