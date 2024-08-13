Kokomo Games 进军 Web3 游戏领域，天使轮融资超额完成

**英国伦敦，2024 年 8 月 15 日/Chainwire/--**统一的多链迷你游戏生态系统 Kokomo Games 宣布进军 Web3 游戏市场。Kokomo Games 由业内资深人士创立，他们拥有开发《使命召唤手游》和《英雄联盟》等游戏的经验，并且在扩展 Web3 代币项目和开发知名 DApp 方面拥有良好的记录，该公司通过将 Web3 技术引入休闲 Web2 游戏来增强游戏体验。





Kokomo Games 引入了一种新颖的方法，并创建了 GameFi 中前所未有的独特留存机制，通过 Web3 独有的财务激励和奖励增强了成熟的 Web2 概念的吸引力。该项目创建了一个有凝聚力的生态系统，个人玩家的投资和技能直接获得现实世界的价值奖励，而社区活动也与社区奖励紧密相关。





Kokomo Games 在早期阶段获得了不同投资者的支持。该公司的天使轮融资获得了超额认购，投资者包括 DAO Jones 等知名投资者，其中包括来自 Linkin Park 的 Steve Aoki 和 Mike Shinoda 等人物。The Sandbox、Crypto.com Capital、软银、Kraken、Republic 和其他知名公司的天使投资者也进行了投资。





Kokomo Games 工作室负责人 Ben Seipt 表示：“在 Kokomo Games，我们正在简化 Web3 游戏，专注于成熟的 Web2 体验，并在社区驱动、人人都能赢的环境中通过改编成功的区块链模型来增强这些体验。”“我们的愿景是建立一个休闲、社交但又充满竞争性的迷你游戏生态系统，让玩家从多个平台上数百款简单有趣的游戏中享受到实实在在的奖励和激励。”





该团队经验丰富，来自 Activision、Riot Games、Gala Games、LimeWire、SuperRare、Bitpanda 以及牛津剑桥大学，在游戏和 Web3 领域都拥有核心贡献者的良好记录；他们启动代币项目并将其估值扩大到 10 亿美元以上，在多个项目中筹集了超过 2000 万美元，并为 Web3 DApps 引入了超过一百万用户。Kokomo Games 引入了一种独特的代币模型，旨在随着游戏生态系统的发展而累积价值，让玩家有机会根据自己的参与度和技能获得奖励。





Kokomo 的首款游戏《One Million and One Kokos》旨在重塑病毒式 Web3 点击器模型，从类似的病毒式 Web2 概念中汲取灵感，但添加了 Web3 元素和竞争性多人游戏。该游戏将很快在区块链游戏最热门的平台 Telegram 上首次亮相。

关于科科莫游戏

Kokomo Games 致力于以简便的方式提升 GameFi 体验，整合 Web2 和 Web3 的最佳技术、结构和激励机制。该团队由 Web3 和来自 Activision、Riot Games 和 Gala Games 等领导者的游戏行业资深人士创立，旨在将休闲迷你游戏转变为一种有益的体验，让玩家在社交、社区驱动、竞争性的环境中获得现实世界的价值。在知名投资者的支持下，Kokomo Games 正在游戏经济中树立新的标准。

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