Kokomo Games steigt mit überzeichneter Angel-Runde in Web3-Gaming ein

**LONDON, UK, 15. August 2024/Chainwire/--**Kokomo Games, das einheitliche Multichain-Mini-Gaming-Ökosystem, hat seinen Einstieg in den Web3-Gaming-Markt angekündigt. Gegründet von Branchenveteranen mit Erfahrung in der Entwicklung von Titeln wie Call of Duty Mobile und League of Legends sowie einer Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Web3-Token-Projekten und der Entwicklung bekannter DApps, verbessert Kokomo Games das Spielerlebnis, indem es Web3-Technologien in Casual Web2-Spiele einbringt.





Kokomo Games führt einen neuartigen Ansatz ein und hat einzigartige Bindungsmechanismen entwickelt, die es in GameFi noch nie zuvor gegeben hat. Dadurch wird das spannende Gameplay bewährter Web2-Konzepte mit den finanziellen Anreizen und Belohnungen verbessert, die es nur bei Web3 gibt. Dieses Projekt schafft ein zusammenhängendes Ökosystem, in dem die Investitionen und Fähigkeiten einzelner Spieler direkt mit realem Wert belohnt werden, während die Community-Aktivität auch eng mit Community-Belohnungen verknüpft ist.





Kokomo Games hat in seiner Anfangsphase Unterstützung von einer vielfältigen Gruppe von Investoren erhalten. Die Angel-Runde des Unternehmens war überzeichnet und umfasste prominente Unterstützer wie DAO Jones, darunter Persönlichkeiten wie Steve Aoki und Mike Shinoda von Linkin Park. Angels von The Sandbox, Crypto.com Capital, SoftBank, Kraken, Republic und anderen prominenten Akteuren investierten ebenfalls.





„Bei Kokomo Games vereinfachen wir Web3-Gaming, konzentrieren uns auf bewährte Web2-Erfahrungen und verbessern diese durch Anpassungen erfolgreicher Blockchain-Modelle in einem Community-orientierten Umfeld, in dem jeder gewinnen kann“, sagte Ben Seipt, Studio Lead von Kokomo Games. „Unsere Vision ist es, ein zwangloses, soziales und dennoch wettbewerbsorientiertes Mini-Gaming-Ökosystem aufzubauen, in dem die Spieler greifbare Belohnungen und Anreize aus Hunderten von einfachen und unterhaltsamen Spielen auf mehreren Plattformen genießen können.“





Das erfahrene Team besteht aus Mitarbeitern von Activision, Riot Games, Gala Games, LimeWire, SuperRare, Bitpanda sowie der Oxford & Cambridge University und kann eine solide Erfolgsbilanz als Hauptbeitragende in der Gaming- und Web3-Welt vorweisen. Es hat Token-Projekte auf eine Bewertung von über 1 Milliarde USD gebracht und skaliert, über 20 Millionen USD in verschiedenen Projekten aufgebracht und über eine Million Benutzer in Web3 DApps integriert. Kokomo Games führt ein einzigartiges Token-Modell ein, das mit dem Wachstum des Gaming-Ökosystems an Wert gewinnt und Spielern die Möglichkeit bietet, Belohnungen basierend auf ihrer Teilnahme und ihrem Können zu verdienen.





Kokomos erster Titel „One Million and One Kokos“ versucht, das virale Web3-Clicker-Modell neu zu erfinden. Dabei lässt er sich von einem ähnlichen viralen Web2-Konzept inspirieren, fügt aber Web3-Elemente und einen kompetitiven Multiplayer-Twist hinzu. Der Titel wird bald auf der angesagtesten Plattform für Blockchain-Gaming, Telegram, erscheinen.

Über Kokomo Games

Kokomo Games hat sich zum Ziel gesetzt, das GameFi-Erlebnis durch Einfachheit weiterzuentwickeln und dabei das Beste aus Web2- und Web3-Technologien, -Strukturen und -Anreizen zu integrieren. Das von Web3- und Gaming-Branchenveteranen von führenden Unternehmen wie Activision, Riot Games und Gala Games gegründete Team möchte Casual Mini-Gaming in ein lohnendes Erlebnis verwandeln, bei dem Spieler in einem sozialen, von der Community gesteuerten und wettbewerbsorientierten Umfeld echte Werte erzielen. Mit der Unterstützung prominenter Investoren setzt Kokomo Games neue Maßstäbe in der Gaming-Wirtschaft.

Webseite | E-Mail

Kontakt

Kokomo Spiele

[email protected]

Diese Geschichte wurde von Chainwire im Rahmen des HackerNoon Business Blogging Program veröffentlicht. Erfahren Sie mehr über das Programm Hier .