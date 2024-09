Kokomo Games entra en el mundo de los juegos web 3 con una ronda de premios Angel con exceso de oferta

**LONDRES, REINO UNIDO, 15 de agosto de 2024/Chainwire/--**Kokomo Games, el ecosistema unificado de minijuegos multicadena, anunció su entrada en el mercado de juegos Web3. Fundada por veteranos de la industria con experiencia en el desarrollo de títulos como Call of Duty Mobile y League of Legends, así como con un historial de escalamiento de proyectos de tokens Web3 y desarrollo de DApps conocidas, Kokomo Games está mejorando las experiencias de juego al llevar tecnologías Web3 a juegos casuales Web2.





Kokomo Games presenta un enfoque novedoso y ha creado mecanismos de retención únicos nunca antes vistos en GameFi, mejorando la atractiva jugabilidad de los conceptos probados de la Web2 con los incentivos financieros y las recompensas exclusivas de la Web3. Este proyecto crea un ecosistema cohesivo donde la inversión y la habilidad de cada jugador se recompensan directamente con valor en el mundo real, mientras que la actividad de la comunidad también está estrechamente vinculada a las recompensas de la comunidad.





Kokomo Games ha obtenido el apoyo de un grupo diverso de inversores durante sus primeras etapas. La ronda de inversión de la empresa tuvo una sobreoferta de inversores destacados, como DAO Jones, e incluso figuras como Steve Aoki y Mike Shinoda de Linkin Park. También invirtieron inversores ángeles de The Sandbox, Crypto.com Capital, SoftBank, Kraken, Republic y otros actores destacados.





"En Kokomo Games, estamos simplificando los juegos Web3, centrándonos en experiencias Web2 probadas y mejorándolas con adaptaciones de modelos de blockchain exitosos en un entorno impulsado por la comunidad, en el que cualquiera puede ganar", dijo Ben Seipt, director de estudio de Kokomo Games. "Nuestra visión es construir un ecosistema de minijuegos casual, social y, al mismo tiempo, competitivo, donde los jugadores disfruten de recompensas e incentivos tangibles de cientos de juegos fáciles y divertidos en múltiples plataformas".





El experimentado equipo está formado por miembros de Activision, Riot Games, Gala Games, LimeWire, SuperRare, Bitpanda y la Universidad de Oxford y Cambridge, y cuenta con una sólida trayectoria como contribuyentes principales tanto en el mundo de los videojuegos como en el de la Web3; lanzando y ampliando proyectos de tokens hasta alcanzar valoraciones superiores a los mil millones de dólares, recaudando más de 20 millones de dólares en varios proyectos e incorporando a más de un millón de usuarios a las DApps de la Web3. Kokomo Games presenta un modelo de tokens único diseñado para acumular valor a medida que crece el ecosistema de los videojuegos, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de ganar recompensas en función de su participación y habilidad.





El primer título de Kokomo, 'One Million and One Kokos', busca reinventar el modelo viral de clicker Web3, inspirándose en un concepto viral similar de Web2, pero agregando elementos de Web3 y un giro multijugador competitivo. El título debutará pronto en la plataforma más popular de juegos blockchain, Telegram.

Acerca de Kokomo Games

Kokomo Games se dedica a mejorar la experiencia GameFi con simplicidad, integrando lo mejor de las tecnologías, estructuras e incentivos de la Web2 y la Web3. Fundado por veteranos de la Web3 y de la industria de los juegos de líderes como Activision, Riot Games y Gala Games, el equipo busca transformar los minijuegos casuales en una experiencia gratificante donde los jugadores obtengan valor real en un entorno social, competitivo y comunitario. Con el respaldo de importantes inversores, Kokomo Games está estableciendo nuevos estándares en la economía de los juegos.

