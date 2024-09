Kokomo Games entre dans le monde du jeu Web3 avec un tour de financement Angel sursouscrit

**LONDRES, Royaume-Uni, 15 août 2024/Chainwire/--**Kokomo Games, l'écosystème unifié de mini-jeux multichaînes, a annoncé son entrée sur le marché des jeux Web3. Fondée par des vétérans de l'industrie ayant une expérience dans le développement de titres tels que Call of Duty Mobile et League of Legends, ainsi qu'une expérience dans la mise à l'échelle de projets de jetons Web3 et le développement de DApps bien connus, Kokomo Games améliore les expériences de jeu en apportant les technologies Web3 aux jeux Web2 occasionnels.





Kokomo Games introduit une approche novatrice et a créé des mécanismes de rétention uniques jamais utilisés auparavant dans GameFi, améliorant le gameplay engageant des concepts Web2 éprouvés avec les incitations financières et les récompenses propres au Web3. Ce projet crée un écosystème cohérent où l'investissement et les compétences individuelles des joueurs sont directement récompensés par une valeur réelle, tandis que l'activité communautaire est également étroitement liée aux récompenses communautaires.





Kokomo Games a bénéficié du soutien d'un groupe diversifié d'investisseurs au cours de ses premières années d'existence. Le tour de financement de la société a été sursouscrit par des investisseurs de premier plan tels que DAO Jones, notamment des personnalités comme Steve Aoki et Mike Shinoda de Linkin Park. Des investisseurs providentiels de The Sandbox, Crypto.com Capital, SoftBank, Kraken, Republic et d'autres acteurs de premier plan ont également investi.





« Chez Kokomo Games, nous simplifions le jeu Web3, en nous concentrant sur des expériences Web2 éprouvées et en les améliorant avec des adaptations de modèles de blockchain réussis dans un environnement axé sur la communauté et où tout le monde peut gagner », a déclaré Ben Seipt, responsable du studio de Kokomo Games. « Notre vision est de créer un mini-écosystème de jeu décontracté, social et compétitif où les joueurs bénéficient de récompenses et d'incitations tangibles grâce à des centaines de jeux faciles et amusants sur plusieurs plateformes. »





L'équipe expérimentée est composée d'Activision, Riot Games, Gala Games, LimeWire, SuperRare, Bitpanda et de l'Université d'Oxford et de Cambridge, et possède une solide expérience en tant que contributeurs clés dans les mondes du jeu et du Web3 ; lancement et mise à l'échelle de projets de jetons pour des valorisations supérieures à 1 milliard de dollars, levée de plus de 20 millions de dollars sur divers projets et intégration de plus d'un million d'utilisateurs dans les DApps Web3. Kokomo Games présente un modèle de jeton unique conçu pour accumuler de la valeur à mesure que l'écosystème du jeu se développe, offrant aux joueurs la possibilité de gagner des récompenses en fonction de leur participation et de leurs compétences.





Le premier titre de Kokomo, « One Million and One Kokos », cherche à réinventer le modèle viral du clicker Web3, en s'inspirant d'un concept viral Web2 similaire, mais en y ajoutant des éléments Web3 et une touche multijoueur compétitive. Le titre fera bientôt ses débuts sur la plateforme de jeux en blockchain la plus populaire, Telegram.

À propos de Kokomo Games

