Kokomo Games gia nhập Web3 Gaming với Angel Round được đăng ký quá mức

**LONDON, Vương quốc Anh, ngày 15 tháng 8 năm 2024/Chainwire/--**Kokomo Games, hệ sinh thái mini-gaming đa chuỗi thống nhất, đã công bố việc gia nhập thị trường game Web3. Được thành lập bởi những cựu chiến binh trong ngành có kinh nghiệm phát triển các tựa game như Call of Duty Mobile và League of Legends, cũng như thành tích mở rộng các dự án token Web3 và phát triển các DApp nổi tiếng, Kokomo Games đang nâng cao trải nghiệm chơi game bằng cách đưa công nghệ Web3 vào các trò chơi Web2 thông thường.





Kokomo Games giới thiệu một cách tiếp cận mới lạ và đã tạo ra các cơ chế duy trì độc đáo chưa từng có trước đây trong GameFi, nâng cao lối chơi hấp dẫn của các khái niệm Web2 đã được chứng minh với các ưu đãi tài chính và phần thưởng độc đáo của Web3. Dự án này tạo ra một hệ sinh thái gắn kết, nơi đầu tư và kỹ năng của từng người chơi được thưởng trực tiếp bằng giá trị thực tế, trong khi hoạt động cộng đồng cũng gắn chặt với phần thưởng cộng đồng.





Kokomo Games đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhóm nhà đầu tư khác nhau trong giai đoạn đầu. Vòng gọi vốn thiên thần của công ty đã được đăng ký vượt mức, từ những nhà tài trợ nổi tiếng như DAO Jones, bao gồm những nhân vật như Steve Aoki và Mike Shinoda từ Linkin Park. Các nhà đầu tư thiên thần từ The Sandbox, Crypto.com Capital, SoftBank, Kraken, Republic và những người chơi nổi tiếng khác cũng đã đầu tư.





"Tại Kokomo Games, chúng tôi đang đơn giản hóa Web3 Gaming, tập trung vào các trải nghiệm Web2 đã được chứng minh và cải thiện chúng bằng cách điều chỉnh các mô hình blockchain thành công trong bối cảnh do cộng đồng thúc đẩy, bất kỳ ai cũng có thể chiến thắng", Ben Seipt, Trưởng nhóm Studio của Kokomo Games cho biết. "Tầm nhìn của chúng tôi là xây dựng một hệ sinh thái trò chơi mini giản dị, xã hội nhưng cạnh tranh, nơi người chơi tận hưởng các phần thưởng và ưu đãi hữu hình từ hàng trăm trò chơi dễ dàng và thú vị trên nhiều nền tảng".





Đội ngũ giàu kinh nghiệm đến từ Activision, Riot Games, Gala Games, LimeWire, SuperRare, Bitpanda và Đại học Oxford & Cambridge, và có thành tích đáng nể với tư cách là những người đóng góp cốt lõi trong cả thế giới trò chơi và Web3; khởi chạy và mở rộng các dự án token để định giá hơn 1 tỷ đô la, huy động hơn 20 triệu đô la trên nhiều dự án khác nhau và đưa hơn một triệu người dùng vào DApp Web3. Kokomo Games giới thiệu một mô hình token độc đáo được thiết kế để tích lũy giá trị khi hệ sinh thái trò chơi phát triển, mang đến cho người chơi cơ hội kiếm phần thưởng dựa trên sự tham gia và kỹ năng của họ.





Tựa game đầu tiên của Kokomo, 'One Million and One Kokos', tìm cách tái tạo mô hình clicker Web3 lan truyền, lấy cảm hứng từ một khái niệm Web2 lan truyền tương tự, nhưng bổ sung thêm các yếu tố Web3 và một chút thay đổi nhiều người chơi cạnh tranh. Tựa game sẽ sớm ra mắt trên nền tảng chơi game blockchain hot nhất, Telegram.

Giới thiệu về Kokomo Games

Kokomo Games tận tụy nâng cao trải nghiệm GameFi bằng sự đơn giản, tích hợp những công nghệ, cấu trúc và ưu đãi tốt nhất của Web2 và Web3. Được thành lập bởi Web3 và những cựu chiến binh trong ngành công nghiệp trò chơi từ những công ty hàng đầu như Activision, Riot Games và Gala Games, nhóm này tìm cách biến trò chơi mini thông thường thành trải nghiệm bổ ích, nơi người chơi kiếm được giá trị thực tế trong bối cảnh cạnh tranh, do cộng đồng thúc đẩy và xã hội. Được hỗ trợ bởi các nhà đầu tư nổi tiếng, Kokomo Games đang thiết lập các tiêu chuẩn mới trong nền kinh tế trò chơi.

Trang web | E-mail

Liên hệ

Trò chơi Kokomo

[email protected]

Câu chuyện này được phân phối dưới dạng bản phát hành của Chainwire theo Chương trình viết blog kinh doanh của HackerNoon. Tìm hiểu thêm về chương trình đây .