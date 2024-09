Kokomo Games entra no Web3 Gaming com rodada Angel superinscrita

**LONDRES, REINO UNIDO, 15 de agosto de 2024/Chainwire/--**Kokomo Games, o ecossistema unificado de minijogos multichain, anunciou sua entrada no mercado de jogos Web3. Fundada por veteranos da indústria com experiência no desenvolvimento de títulos como Call of Duty Mobile e League of Legends, bem como um histórico de dimensionamento de projetos de token Web3 e desenvolvimento de DApps bem conhecidos, a Kokomo Games está aprimorando as experiências de jogo ao trazer tecnologias Web3 para jogos Web2 casuais.





A Kokomo Games apresenta uma nova abordagem e criou mecanismos de retenção exclusivos nunca feitos antes na GameFi, aprimorando a jogabilidade envolvente de conceitos comprovados da Web2 com os incentivos financeiros e recompensas exclusivos da Web3. Este projeto cria um ecossistema coeso onde o investimento e a habilidade do jogador individual são diretamente recompensados com valor do mundo real, enquanto a atividade da comunidade também é fortemente vinculada às recompensas da comunidade.





A Kokomo Games obteve apoio de um grupo diverso de investidores durante seus estágios iniciais. A rodada de investidores anjos da empresa foi superinscrita, de patrocinadores proeminentes como DAO Jones, incluindo figuras como Steve Aoki e Mike Shinoda do Linkin Park. Investidores anjos da The Sandbox, Crypto.com Capital, SoftBank, Kraken, Republic e outros jogadores proeminentes também investiram.





"Na Kokomo Games, estamos simplificando o Web3 Gaming, focando em experiências comprovadas do Web2 e aprimorando-as com adaptações de modelos de blockchain bem-sucedidos em um ambiente orientado pela comunidade, onde qualquer um pode ganhar", disse Ben Seipt, Studio Lead da Kokomo Games. "Nossa visão é construir um ecossistema de minijogos casual, social, mas competitivo, onde os jogadores desfrutam de recompensas e incentivos tangíveis de centenas de jogos fáceis e divertidos em várias plataformas."





A experiente equipe vem da Activision, Riot Games, Gala Games, LimeWire, SuperRare, Bitpanda e Oxford & Cambridge University, e tem um histórico robusto como principais contribuidores nos mundos de jogos e Web3; lançando e escalando projetos de token para avaliações acima de US$ 1 bilhão, levantando mais de US$ 20 milhões em vários projetos e integrando mais de um milhão de usuários aos DApps Web3. A Kokomo Games apresenta um modelo de token exclusivo projetado para acumular valor conforme o ecossistema de jogos cresce, oferecendo aos jogadores a oportunidade de ganhar recompensas com base em sua participação e habilidade.





O primeiro título da Kokomo, 'One Million and One Kokos', busca reinventar o modelo de clicker viral Web3, inspirando-se em um conceito viral Web2 semelhante, mas adicionando elementos Web3 e um toque competitivo multijogador. O título estreará em breve na plataforma mais quente de jogos de blockchain, Telegram.

A Kokomo Games se dedica a avançar a experiência GameFi com simplicidade, integrando o melhor das tecnologias, estruturas e incentivos Web2 e Web3. Fundada por veteranos da indústria de jogos e Web3 de líderes como Activision, Riot Games e Gala Games, a equipe busca transformar minijogos casuais em uma experiência gratificante onde os jogadores ganham valor do mundo real em um ambiente social, voltado para a comunidade e competitivo. Apoiada por investidores proeminentes, a Kokomo Games está definindo novos padrões na economia de jogos.

