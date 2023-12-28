Cosmos DeFi 中缺失的一切

要点：

Cosmos 生态系统的流动性严重依赖其原生资产 ATOM，与 Polkadot 等其他生态系统相比，其集中度更高。虽然这种集中有利于生态系统的初步发展和健康，但从长远来看，它可能会构成威胁，特别是在某些外部市场风险下。 与 Injective 和 Kava 相比，Osmosis 在跨链交易中表现出了良好的吸引力。这表明 Osmosis 更具战略性和技术先进性。 虽然拥有原生资产给 Cosmos 生态带来了稳定性，但 BTC 和 ETH 的低流动性表明跨链资产的整合还有改进的空间。 作为借贷平台，Unmee 和 Kava Lend 与其他生态系统中的 Aave、Compound 等同行相比，存在很大的局限性，例如主要资产的流动性较弱。





在多个区块链项目争夺主导地位、都渴望成为“下一个以太坊”或“区块链3.0”的背景下，Cosmos 选择了不同的道路。





这一切都始于一个简单的想法：如何创建一个去中心化的、可互操作的区块链网络，而不是一个单一的、孤立的生态系统。 Cosmos 的设计就是为了解决这一挑战。它的愿景不是创建另一个区块链，而是构建一个连接所有区块链的“互联网”，一个允许各个区块链自由通信和交互的网络。虽然许多项目和第一层区块链都尝试连接不同的区块链，但 Cosmos 成为最成功的一个，它提供了更好的互操作性和开发人员自由。

从概念到实践

设计理念





基于 Tendermint 共识，Cosmos 与当时大多数区块链项目不同。 Cosmos 为开发人员提供了共识机制和应用程序开发工具包（SDK），用于构建定制链，而不是其他 Layer-1 区块链提供的执行引擎或虚拟机。这种创新模式为开发者提供了更高的灵活性，可以根据其应用场景定制操作环境和交易类型。





有趣的是，在早期阶段，Cosmos 在互操作性方面经常被认为是 Polkadot 的竞争对手。然而，随着两者的发展，他们采取了完全不同的技术路径。 Polkadot 及其跨链消息传递格式 XCM 旨在构建无缝链间通信的基础设施。它使用内置的共享安全模型，允许平行链在连接到中继链时自动获得强大的安全性。相比之下，Cosmos 的生态系统及其链不仅仅依赖 Cosmos Hub 来实现链间通信和安全。它采用网状网络系统，应用链对自身的安全负责。这样的设计意味着 Cosmos 生态内的 DeFi 项目可以拥有更大的灵活性和自主权。





Cosmos 的核心组件包括 Cosmos SDK、IBC 协议和 Tendermint Core 共识引擎。 Cosmos SDK是一个用于构建公共区块链和区块链应用程序的开源框架以及一套工具和模板库，显着降低了区块链开发的难度。 IBC协议促进了区块链之间的信息交换和互操作性，使Cosmos链能够形成统一的网络。最后，Tendermint Core 提供了高效可靠的共识机制以及快速的交易终结性。





利用 Cosmos SDK 强大的工具包，DeFi 开发人员可以轻松启动和操作他们的应用程序。 Cosmos SDK 为 DeFi 开发者带来的好处如下。





模块化设计：Cosmos SDK 的一个标志性特征是其模块化。它提供了一系列预设模块，例如身份验证、银行业务和治理，开发人员可以使用这些模块快速构建应用程序。对于 DeFi 项目来说，这意味着他们可以专注于优化用户体验，而无需重新发明轮子。 灵活性：Cosmos SDK 允许开发人员用 Go 编写模块。这为 DeFi 项目提供了极大的灵活性，使他们能够通过构建新的金融工具、引入新的交易类型或为其应用程序引入其他新功能来自由创新。 跨链互操作性：Cosmos SDK 支持 IBC（区块链间通信）协议，该协议使得 Cosmos 网络内的不同链能够相互交互并传输数据。这意味着 DeFi 项目可以访问更广泛的资产，从而增加其应用程序的吸引力。 安全性：虽然 Cosmos 链必须独立处理安全性，但 Cosmos SDK 提供了内置的安全措施，例如质押和削减。这些措施有助于降低 DeFi 项目在保障网络安全方面面临的难度。





综上所述，借助 Cosmos SDK，DeFi 开发者可以在短时间内开发出高性能、创新且安全的专用区块链。此外，他们可以利用 Cosmos 网络的跨链互操作性来放大其链的影响力。

市场概况

Cosmos 上的 DeFi 板块大致可以分为以下五类：









鉴于 Cosmos 生态中的每个项目本质上都是作为一条独立的公链运行，因此这种分类是根据其主要应用场景进行的。拥有庞大且多元化生态系统的项目被归入基础设施类别。





基础设施

Cosmos 被设计为模块化的。它为希望构建针对特定应用程序量身定制的公共链的开发人员提供了很大的灵活性。通过区块链间通信（IBC）协议，Cosmos 使其生态系统内的应用程序和协议能够互连，从而促进跨链数据和价值的去信任交换。 Cosmos SDK 的广泛采用使得基于 Cosmos SDK 构建的公共区块链能够发展其生态系统并拥有强大的 DeFi 应用子生态系统。





2. 流动性质押

Cosmos 内的流动性质押领域目前由 Stride 和 pStake 主导，这两家公司都提供 PoS 质押衍生品。 Stride让用户在享受质押收益的同时保留资产的流动性。同样，pStake 允许用户质押资产以获得质押奖励，然后利用 DeFi 中锚定的质押代表代币或将其发送到其他 IBC 支持的区块链。目前，与以太坊生态系统中的情况相比，这些质押的代表性代币在 DeFi 中的用例很少。这意味着 Cosmos 内的质押领域还有很长的路要走。





3. 避难所

Cosmos 的金库部门正在朝着更复杂、适应性更强的策略发展，超越了基本的基金管理策略。侍酒师的“智能金库”集中体现了这一转变。传统方法，例如投资于指数或特定池以及随着时间的推移对收益进行再投资，已经过时了。相反，可以根据当前市场状况或预定指标调整其组成的智能金库正在流行。向智能金库的转变标志着 Cosmos 中 DeFi 金库的重大进展。这些下一代智能金库可以适应市场波动，为 DeFi 用户提供更灵活、敏捷且可能更有利可图的解决方案。





4. 借贷

Cosmos 的借贷领域仍处于发展阶段，Umee 是主要的借贷协议。 Umee参考传统债务市场，提供通用的跨链借贷功能。





5. 去中心化交易所

Cosmos 的去中心化交易所（DEX）领域正在迅速扩张。 Crescent和Osmosis是两个旨在提供高效资本利用和流动性的代表性平台。由于 IBC 协议，Cosmos DEX 享有高度的互操作性，这使它们能够支持不同的区块链以扩展其生态系统和社区。交易者可以通过参与流动性提供和流动性挖矿，高效地使用 Osmosis 等 DEX 平台上的资金，这不仅有助于确保始终有足够的流动性进行交易，还可以最大限度地减少滑点。









Cronos 和 Kava 是 Cosmos 生态系统中两个最成熟的 DeFi 区块链，都集成了 100 多个协议。





然而，与 Arbitrum 等其他 Layer 2 项目相比，它们的总价值锁定 (TVL) 似乎微不足道。 Arbitrum 的 TVL 大约是他们的 5-10 倍。此外，他们缺乏任何杰出项目的支持。从上图可以看出，自今年年初以来，两家公司的 TVL 都停滞不前。









上面的饼图展示了 Cosmos DeFi 市场的构成。细分仅考虑直接使用 Cosmos SDK 构建的协议，而不考虑像 Kava 这样构建在 Cosmos 内 Layer1 之上的项目。





从图中可以看出，基础设施项目在 Cosmos DeFi 生态中锁定价值中占比最大，主要是因为很多拥有自己 DeFi 生态的公链项目都属于这一类。例如，Cronos 上已上线 108 个 DeFi 项目，Kava 上还构建了 Kava Mint、Kava Lend、Kava Swap 等一整套基础 DeFi 服务。 Kava Mint、Kava Lend 和 Kava Swap 的 TVL 总计达到 2 亿美元。通过它们相辅相成，Kava 可以满足各种 DeFi 使用场景。





DEX 持有锁定价值的第二大部分，其中 Osmosis 和 Thorchain 是贡献最大的两个。 Osmosis 的超流体质押功能有效巩固了其在 DEX 领域的地位。它允许 Osmosis 上的流动性提供者同时参与流动性池，并将其 LP 代币质押给区块链上的验证者，从而最大化其回报。





多样性是 Cosmos DeFi 生态系统的一个巨大卖点。使用 Cosmos SDK 直接构建的协议数量仅超过 400 个。结合其易于使用的技术堆栈，Cosmos 吸引了许多 DeFi 开发者。虽然“借贷”和“金库”等部门的足迹似乎较小，但这是因为许多项目都是建立在 Cosmos 内的链之上。我们将在以下部分中更深入地研究这些领域。

绘制景观图

基础设施——重大项目受TVL停滞影响，未来不明朗

卡瓦酒

概述：

Kava 构建于 Cosmos SDK 之上，Cosmos SDK 是一种用 Go 构建区块链应用程序的流行框架。这为 Kava 提供了模块化和互操作性。

它采用基于Tendermint的PoS共识机制。 Tendermint 以其拜占庭容错能力而闻名，可确保网络安全并降低双花攻击的风险。



主要应用：

Kava Mint：该应用程序允许用户抵押其资产以获得 USDX 贷款。它让人想起 MakerDAO 系统，但具有独特的功能，特别是在支持的抵押品方面。

Kava Lend：这是一个货币市场，用户可以提供和借入资产以获得奖励。它从 Hard Protocol 更名为 Kava Lend，标志着它与更广泛的 Kava 生态系统的集成和协调。

Kava Swap：这是一种协议，旨在提供一种高效、安全的方式在世界上最大的资产之间进行本地交换。它采用自动化做市商模式，促进 Kava 链上代币的买卖，并确保交易者的流动性和有竞争力的定价。



代币系统：

KAVA：Kava 区块链的原生代币。它在平台的安全、治理和各种机械功能中发挥着至关重要的作用。其 PoS 机制还意味着 KAVA 代币持有者可以质押其代币来验证交易并获得奖励。

USDX：Kava 的稳定币，用户可以通过抵押其加密资产来铸造。它在 Kava 生态系统内提供了稳定的交换媒介。

HARD：Kava Lend 的治理代币。它用于激励早期参与者并通过投票来指导产品的持续开发和治理。







上面的 TVL 图表中标出了 Kava 的主要里程碑。 Kava Mint、Kava Lend 和 Kava Swap 的推出为生态系统的发展初期注入了活力。后来，随着 Kava 网络的成熟，它实现了所谓的共链架构，允许开发人员使用 EVM 或 Cosmos SDK 执行环境构建和部署项目，并且两者之间具有无缝互操作性。不幸的是，2022年发生了一系列事件，包括Terra的崩溃和Celsius无法偿还用户的费用，也让Kava受到了打击，导致TVL大幅下降，直到今天还没有恢复。

坚持





持久性是一种协议，旨在为机构开放金融提供一定程度的互操作性，从而实现跨境价值的无缝转移。 Persistence 生态系统中有一套创新的金融产品，例如 PStake 和 Dexter。





p 权益：

背景：

当 stkATOM 于 2021 年在以太坊上推出时，pSTAKE 是 $ATOM 的第一个流动质押解决方案。

2023 年，stkATOM 作为 IBC 原生代币迁移到持久链。





核心功能：









流动性质押：pSTAKE 解决了 PoS 资产持有者面临的质押困境，允许他们在 DeFi 中使用代币时质押代币以获得奖励。

工作原理：通过 pSTAKE，用户可以安全地质押其 PoS 资产（如 $ATOM），以获得质押奖励并获得质押的基础代表性代币（如 $stkATOM），这些代币可用于探索 DeFi 中的额外收益机会。

支持的链：目前，pSTAKE 支持币安链、Cosmos、Persistence 和以太坊上的流动性质押。



特征：

stkATOM 的运作方式：它遵循汇率模型，随着质押奖励的积累，stkATOM 的价值相对于 ATOM 会在后台增加。

费用：为了良好的用户体验，pSTAKE 将费用设置得很低，例如 0% 的充值/提现费用、5% 的协议费用和 0.5% 的即时赎回费用。

安全性：pSTAKE 已通过 Holborn Security 和 Oak Security 的全面审核。自 2023 年 4 月以来，pSTAKE 还一直在 Immunefi 上运行 100,000 美元的漏洞赏金。

独特功能：pSTAKE提供独特的“立即兑换”功能，让用户避免21-25天的解绑期。

钱包支持：pSTAKE 在发布时支持 Keplr 和 Ledger，并且即将支持更多软件和硬件钱包。







流动性质押在鼓励人们将代币质押到网络上并增强网络参与者的经济激励方面发挥着至关重要的作用。 pSTAKE 对 Cosmos 就是这样做的。然而，由于 Cosmos 生态系统中的 DeFi 活跃度较低，流入流动性质押协议的资金最终往往会转移到以太坊。因此，$ATOM 表现不佳，pSTAKE 的 TVL 也冷淡。

克洛诺斯

Cronos 于 2021 年 3 月推出，是 Crypto.com 开发的公共区块链，旨在以低成本促进快速、安全的交易。 Cronos是一条EVM链侧链。它计划通过托管新项目或从 EVM 兼容链移植现有项目来扩展 DeFi 生态系统。









维维金融

VVS Finance 是第一个建立在 Cronos 区块链之上的自动做市商 (AMM) 去中心化交易所。该项目利用经过验证和审计的协议。与其他协议不同，VVS Finance 凭借全面且奖励性的激励计划脱颖而出，该计划由其代码为 VVS 的治理代币提供支持。

对于流动性提供者（LP）来说，所收取的掉期费用的三分之二会分配给各个池子的 LP。 LP 代币也可以质押以获得 VVS 奖励。

VVS 质押者将获得 VVS/合作伙伴代币奖励。

交易奖励：在VVS Finance上兑换代币将获得奖励。

推荐计划：推荐用户在VVS Finance进行交易将获得奖励。





构造

Tectonic 是一个用于在 Cronos 上借贷的 DeFi 协议。以VVS财经为代表。它是复合协议的一个分支。





Tectonic 使用户能够作为流动性提供者将其加密货币提供到平台上，以赚取利息和 TONIC 奖励。





每项资产都带有抵押因子（即贷款与抵押品比率），表示每项抵押资产可借入的金额。抵押系数为 75% 意味着用户最多只能借到其抵押资产价值的 75%。如果抵押资产价值下降，或者借入资产价值增加，部分未偿还借款将按照当前市场价格减去一些清算折扣进行清算。





Tectonic 和 VVS Finance 都是 Cronos DeFi 生态系统中的重要项目。从上图可以看出，VVS Finance 最初的 TVL 远高于 Tectonic。然而，2022 年 DeFi 和 CeFi 发生一系列灾难性事件后，两者的 TVL 均大幅下降，差距从 7 倍左右缩小到 2 倍左右。他们的情况是 Cronos DeFi 生态系统的一个缩影。他们正在等待突破目前停滞的 TVL 的催化剂，例如项目的显着发展。

流动性质押——创新机制释放巨大潜力









Cosmos Hub 的质押比例约为 70%，而以太坊的质押比例约为 20%。然而，在这 70% 的质押 ATOM 中，只有 1.5% 是流动质押，而 ETH 的这一比例为 9.3%。不用说，以太坊生态系统中的流动性质押更加先进，凸显了以太坊在 DeFi 领域相对于 Cosmos 的领先地位。然而，鉴于 Cosmos DeFi 的整体质押率为 70%，这也凸显了其巨大的机遇。通过相关协议的妥善发展，Cosmos 可以更深入地挖掘这个巨大的市场，为其 DeFi 生态带来可观的收益。在 Cosmos 现有的流动性质押市场中，Stride 的 TVL 遥遥领先，达到 75%，而曾经领跑的 pSTAKE 现在以 20% 左右的水平位居第二。





跨步

在 Stride 的流动性质押代币 stATOM 的采用的推动下，Cosmos DeFi 正在蓬勃发展。通过以 $STRD 形式直接以协议收入奖励质押者，Stride 为质押者创造了特殊的价值主张。此外，Stride 还将接收来自 Cosmos Hub 的链间安全性，以进一步增强其安全性。随着生态系统的发展，对 $STRD 的需求预计会增加，从而推动 stATOM 的更多采用。





stATOM 流动性和采用：

STATOM 解决了流动性和质押奖励之间的困境。它是主要的 ATOM LST，市场份额超过 70%，TVL 接近 3000 万美元。 Stride即将推出的功能，例如流动性治理和即时赎回，将进一步增加其吸引力。

与 stETH 采用的区别：stETH 采用的主要原因是用户希望通过 Uniswap 或 Aave 等平台循环杠杆 ETH 来实现杠杆交易策略。从下图中请注意，stETH 采用的明显驱动力与 Aave V2 市场的推出密切相关。 stATOM 希望将 70% 的已质押资本转换为流动性质押代币，而大多数 stETH 则将未质押资本转换为流动性质押资本。









$STRD 代币经济学以及与 $LDO 的比较：

Stride 支付协议收入直接支付给 $STRD 质押者，而 Lido 收取 10% 的质押奖励费用，并将其直接存入协议金库。因此，$STRD 质押者有更多的好处。

对于 Lido 在 Snapshot 上进行的最新治理投票，投票率约为所有持有 $LDO 钱包的 1.5%。这意味着 $LDO 的大部分交易量并不是由人们参与 Lido 治理的动机驱动的。



链间安全（ICS）：

ICS 能够在不同的应用链之间复制 ATOM 验证器集的安全性。 Stride 与 ATOM 的联盟确保了 ATOM 质押者的收入和价值累积，增强了 Cosmos Hub 的整体加密经济安全性。

流动质押模块（LSM）：LSM 通过将可流动质押的 ATOM 总量限制为所有质押 ATOM 的 25% 来降低流动质押风险。同时，LSM 引入了质押 ATOM 立即流动质押的能力，而无需等待 21 天的解绑期。该框架通过防止提供者控制总权益的三分之一以上并防范验证者腐败的风险来规范流动性权益的采用。它还最大限度地减少了潜在清算级联的最大规模。





随着整个 Cosmos 生态系统都拥抱流动性质押，流动性质押与 LSM 的整合将推动 stATOM 在 Cosmos DeFi 生态系统中的使用，从而提高借贷市场和 DEX 上的 TVL。随着整个 Cosmos 生态系统都采用流动性质押，流动性质押与 LSM 的结合将允许 stATOM 在整个生态系统的 DeFi 中使用。随着 Stride 市场渗透率的加强，随着向质押者支付的费用越来越多，对 STRD 代币的需求也随之增长。

Dexes——渗透和注入的主导地位，以及流动性的未来





在 Cosmos DEX 中，Osmosis 无疑是首要协议。所有上述质押 ATOM 的代表性代币都可以添加到那里的流动性池中。因此，Osmosis 是 Cosmos DeFi 的重要支柱。从上图可以看出，Osmosis 占总 TVL 的很大一部分，而其他 DEX 上的 TVL 均低于 2500 万美元。









尽管 Osmosis 在 Cosmos 中占据主导地位，但如果我们放眼更广泛的 DeFi 领域，其流动性和用户基础与其他 DEX 相比相形见绌。上图比较了 Balancer v2 和 Osmosis 的 TVL。在 2022 年夏天开始的一系列 DeFi/CeFi 危机之前，Osmosis TVL 仍然能够跟上 Balancer v2，尽管勉强。在危机后的熊市中，随着流动性耗尽，Osmosis TVL 徘徊在低水平，因为在此期间 $ATOM 不被视为值得持有的资产。

渗透作用





Osmosis 是一个基于自动化做市商 (AMM) 的 DEX，专为 Cosmos 生态系统设计。它通过结合 IBC 协议来实现跨链交易，并提供更大的灵活性和可组合性。





基本原理：

Osmosis 将质押与流动性提供的好处结合起来，使投资者能够最大化回报。与传统的 DEX 用户必须在质押和流动性提供之间进行选择不同，Osmosis 整合了两者。

Osmosis 支持在 LP 中使用抵押 ATOM，这为 Cosmos 中的 LSDFi 奠定了基础，并巩固了其作为生态系统中领先的 DEX 的地位。



2. Osmosis 作为 DEX 的优势：

超流体质押：Osmosis 引入了一种创新机制，投资者可以从流动性提供和质押中受益。这种双重收益系统允许用户利用两种赚钱方式，而无需在两者之间进行选择。

流动性池定制：Osmosis 允许市场参与者调整其流动性池的各种参数，包括掉期费用。这允许建立真正去中心化的 AMM 框架，并让市场参与者确定费用和流动性之间的最佳平衡，而不是被降级到试图为他们确定平衡的严格协议参数。



3. 主要关注点：

竞争：DEX市场竞争激烈。 Osmosis 需要不断创新，以保持其独特的价值主张并吸引用户。

安全性：与所有 DEX 一样，安全性至关重要。确保资金安全和智能合约不存在漏洞至关重要。

采用：Osmosis 的成功还取决于 Cosmos 生态系统内更广泛的采用。如果 Cosmos 获得更多关注，Osmosis 很可能会受益。

内射协议





Injective Protocol (INJ) 是一个提供跨链保证金交易、衍生品和外汇期货交易的去中心化交易所。 Injective 建立在 Cosmos 的第 2 层侧链之上，实现了零 Gas 费用、高速交易和完全去中心化。





核心构造：

Injective Chain：基于 Cosmos Tendermint 的完全去中心化侧链，充当第二层衍生品平台、交易执行协调器和去中心化订单簿。

第 2 层高速协议：通过与以太坊的双向桥，注入链提供强大的跨链兼容性和流动性。

去中心化订单簿：Injective提供去中心化订单簿，方便链上交易撮合和结算。

自由市场交易：Injective 允许用户创建自己的衍生品市场，提供完全去中心化的点对点衍生品交易环境。



2. 组件：

Injective Exchange Client — 用户前端界面。

Injective API — 连接 Injective Exchange 客户端和 Cosmos 层的中继器。

Cosmos 层——基于 Tendermint 的区块链，支持即时终结。

以太坊层 — 它包含 Injective 的桥接智能合约，确保与以太坊的双向桥接。



3. 智能合约：

Injective 协调器合约：它们使得在以太坊以及 Injective 链上使用 Injective 的衍生品交易变得更加容易。

质押合约：它们用于通过奖励、削减、委托和治理机制为利益相关者处理注入协议的基本功能。

单射衍生品合约：这些智能合约使交易者能够在他们选择的任何市场上构建、执行和使用去中心化永续掉期。

单射桥合约：它们是管理以太坊单射链双向挂钩的智能合约。

Injective Token Contracts：它们是 ERC-20 合约，专为 INJ 代币的各种用途而构建。

DEX 的前景

对 Cosmos 质押资产发展的依赖





DEX 的增长很大程度上取决于 LST 资产的采用。 LSDFi 将成为一个新的收入前沿。以以太坊的LSDFi为例，其市值已经达到19亿美元。如果 Cosmos 成功培育其 LSDFi 生态系统，DEX 将是主要受益者。此外，LSDFi 可以将更多用户吸引到 DEX，因为他们不仅能够从交易中获利，还可以从提供流动性中获利。用户群的增加将推动 DEX 的发展。





2. 生态系统限制









Cosmos 的优势在于它建立了各种协议的生态系统，通过区块链间通信（IBC）协议互连。然而，这是一把双刃剑，因为 Cosmos 生态系统中的许多 DEX 主要是围绕 Cosmos 资产设计的。





在这些 DEX 中，交易的主要代币是基于 Cosmos SDK 构建的项目的平台代币，例如基于 Osmosis 和 Shade 协议构建的项目。许多流动性提供者（LP）的资产，如 stATOM、SHD、AKT、INJ 等，也是 Cosmos 生态系统内的代币。这导致这些DEX缺乏Cosmos之外的热门资产的LP，在一定程度上限制了它们的流动性增长和交易量。为了让这些 DEX 蓬勃发展，一个可能的策略可能是提高这些 Cosmos 代币的受欢迎程度，以便它们进行更广泛的交易。然而，这种方法是有局限性的，因为它依赖于 Cosmos 生态系统的成长和发展。





或者，Cosmos 及其 DEX 可能会考虑在 Cosmos 之外引入流行资产。这可以通过建立跨链桥梁或与其他区块链平台合作来实现。纳入更广泛的外部资产不仅可以增加DEX的流动性，还可以吸引更多用户参与其中，从而促进DEX的发展。

借贷：跨链借贷等待拐点

乌梅

Umee主要是一个借贷平台。它旨在架起各种区块链的桥梁，允许用户在一条链上抵押资产并在另一条链上借款。这种互操作性是一个关键特征，尤其是在区块链领域，资产和流动性通常局限于特定的生态系统。





独特的价值主张





跨链互操作性：Umee 促进不同区块链之间的无缝交互，例如以太坊和 Cosmos。这种互操作性意味着用户不局限于单个区块链生态系统，而是可以跨多个链利用资产和机会。

质押资产抵押：Umee 的一个显着特点是能够使用权益证明 (PoS) 区块链的质押资产作为抵押品。这意味着用户可以抵押其质押资产，而无需放弃潜在的质押奖励。它提供双重好处——从股权中获利并获得流动性。

算法利率：Umee 采用算法确定的利率。这些利率根据市场情况进行调整，确保用户获得公平且动态的借款利率。

安全性和效率：通过利用 Gravity Bridge 等桥接解决方案，Umee 确保跨链交互的安全性和效率，这对于 DeFi 领域的信任至关重要。



2. 对 Cosmos 借贷市场的贡献：





流动性涌入：通过允许其他链的资产，尤其是以太坊等流行链的资产在 Cosmos 生态系统中使用，可能会出现大量流动性涌入。更多的流动性通常意味着更强劲的贷款市场。上图显示了 Umee 支持的其他链的资产。

增强质押资产的效用：Cosmos 中近 70% 的资产都是质押的。 Umee 使用这些质押资产作为抵押品的模型可以释放巨大的价值，推动 Cosmos 借贷市场的更多活动和增长。

吸引新用户：跨链功能可以将其他生态系统的用户吸引到 Cosmos。如果他们能够轻松地在链之间转移和利用资产，那么进入 Cosmos DeFi 领域的摩擦就会减少。

创新借贷机制：Umee 建立了跨链借贷便利化的通用基础设施。它可以进一步用于推出新的金融产品和服务，丰富 Cosmos 借贷生态系统。

贷款部门的前景

借贷领域本质上面临着与 DEX 类似的情况。它的发展取决于质押资产的采用，并受到生态系统的限制。简而言之，质押资产将继续成为释放借贷市场价值的决定性因素。同时，这个市场也受到对 Cosmos 原生资产的关注的限制。尽管像 Umee 和 Tectonic 这样的协议提供了包含其他链资产的借贷服务，但它们并不是用户的主要借入资产。









从上图可以看出，这两个主要协议上的主要借贷资产仍然是稳定币和 Cosmos 原生资产（stATOM、OSMO）。在流行的借入或提供的资产中不存在来自其他链的资产。这种限制可能会阻碍市场的进一步发展。

金库：智能金库和跨链技术推动流动性和多样性的增长

侍酒师









Sommelier 是一种去中心化资产管理协议，引入了“智能金库”的概念。与可能因市场条件变化而过时的传统静态策略不同，Sommelier金库旨在根据实时 DeFi 市场条件进行预测、反应、优化和发展。它基于 Cosmos SDK 构建，可以桥接到高价值的 EVM 网络，从而实现不同区块链生态系统的无缝集成。自 Real Yield ETH Cellar 推出以来，该项目的 TVL 一直在稳步增长，使其成为连接 Cosmos 生态系统与外部生息协议的重要桥梁。





有价值的建议：

智能库：侍酒师库的特点是能够适应变化。 预测： 使用时间序列预测方法来估计未来的基本收益率。 反应： 当有关主要市场变动（如脱钩）的信息出现时，重新平衡头寸。如果市场状况发生变化，金库可以快速调整杠杆比率，以帮助避免清算。 优化： 使用复杂的解决方案积累杠杆，资本效率高，并显着降低通常产生的天然气/快速贷款费用。此外，它还可以优化 Uni V3 刻度范围，同时考虑无常损失。 Evolve： 更新其算法和集成协议，以不断捕捉新的收益机会。

链下计算：Sommelier 的架构允许链下重新平衡计算，不仅确保策略机密性，而且还支持使用类似于传统金融中使用的复杂数据建模技术。

无桥接资产：Sommelier 提供多链访问，无需桥接资产，降低了与资产桥接相关的复杂性和潜在风险。

去中心化治理：Sommelier 上的交易和操作由验证者联盟监督，确保用户资金的安全性和对用户偏好的响应能力。这种去中心化的方法确保了该平台能够抵抗审查。



2. 对 Cosmos 借贷市场的贡献：

增强流动性：通过连接高价值 EVM 网络并引入智能金库，Sommelier 可能为 Cosmos 生态系统带来更多流动性，这对于繁荣的借贷市场至关重要。

创新的借贷机制：Sommelier金库的可调整性意味着它们可以适应市场条件，有可能引入新颖的借贷策略，从而丰富Cosmos借贷生态系统。

降低成本：Sommelier 的交易聚合和批量处理可以降低 Gas 费用，从而使 Cosmos 上的贷款更加经济高效。

Vault 领域的展望

Sommelier 的智能金库和跨链功能不仅为用户提供了先进的资产管理工具，还为 Cosmos 生态系统带来了更广泛的流动性和多样性。 Sommelier 独特的架构，尤其是其链下计算和无桥资产功能，为 DeFi 提供了更高效、安全、经济的解决方案。这种模式可能会吸引更多开发者和项目加入 Cosmos 平台，因为它提供了一个更灵活和可扩展的环境来构建和优化 DeFi 应用程序。





此外，Sommelier 的去中心化治理和验证者联盟确保了其协议的透明度和安全性，进一步增强了用户对 Cosmos DeFi 生态系统的信任。总而言之，随着 Sommelier 的不断发展和完善，相信它将为 Cosmos DeFi 的繁荣和发展做出重大贡献，为整个加密货币领域带来新的机遇和可能性。

深入观察

流动性集中度：对 ATOM 的高度依赖为其叙事带来压力

流动性集中度对协议价值意味着什么？

在区块链和 DeFi 领域，流动性是一个关键指标，反映了协议或平台的健康状况和吸引力。更高的流动性降低了交易成本并加快了平台上的交易速度。 Cosmos 的原生资产 ATOM 在众多 DeFi 协议中广泛使用。如果一个协议的流动性中ATOM的比例很高，则表明该协议对Cosmos主链资产的依赖程度很高。换句话说，如果 Cosmos 主链的大量资产（如 ATOM）从协议中删除，其价值可能会受到严重打击。





为什么 ATOM 很重要？

如果一个协议的价值主要集中在 ATOM 上，那么可以肯定地说该协议的价值严重依赖于 Atom。这意味着影响 ATOM 价值的任何因素，无论是市场动态、技术更新还是治理决策，都可能间接影响该协议的价值。









Cosmos 生态系统内的流动性集中表明其对其原生资产 ATOM 的严重依赖。数据显示，由 ATOM 资产（包括 stATOM、qATOM 等质押资产）组成的 LP 池平均占协议上所有 LP 池的 40% 左右。这意味着Cosmos生态系统中的协议高度集中于ATOM资产来提供流动性，这与Uniswap和Balancer等专注于为多样化资产提供流动性的主流流动性提供商有所不同。





流动性的意义

在 DeFi 领域，流动性仍然是一个关键指标。更高的流动性确保用户可以更轻松、更快捷地进行交易，同时承担更低的交易成本。对于任何 DeFi 协议来说，保持高流动性至关重要，因为它可以吸引更多的用户和资金。 ATOM庞大的LP池比例为自己创造了护城河，使其拥有稳定的资金来源。





宇宙的特性

Cosmos利用其Cosmos SDK和区块链间通信（IBC）功能，允许各种区块链自由通信和交互。这使得 Cosmos 生态系统中的协议能够更好地为 ATOM 提供流动性。此外，Cosmos 的跨链功能使其能够与其他链上的资产进行交互，进一步增强其流动性。









相比之下，Polkadot生态系统的流动性集中度相对较低。这表明 Polkadot 生态系统中的协议对 DOT 流动性的依赖较少，或者 Polkadot 生态系统中的其他资产对流动性的贡献更大。这将 Polkadot 与 Cosmos 区分开来，凸显了 Cosmos 原生资产（ATOM）构建的护城河。

跨链交易活动：尽管生态系统广泛，但跨链活动较低，表明存在一定程度的孤立性。





为了衡量跨链资产交易的活跃程度，我们研究了 IBC 网络中价值最高的三个公链。总体而言，这三个链上的链上资产主要是其生态系统中的原生资产。值得注意的是，Injective的资产几乎100%来自其生态系统，这表明IBC网络中的公链目前倾向于发展其内部生态系统。





Osmosis 的跨链交易量最高，几乎是 Injective 的两倍，几乎是 KAVA 的三倍。这标志着Osmosis在跨链交易活跃度和吸引力方面处于领先地位。





跨链交易活动

Osmosis 的高跨链交易量凸显了其作为 DEX 的核心优势，以及吸引跨链流动性和交易的能力。这也表明Osmosis上的用户和项目更倾向于跨链交易。虽然 Injective 的跨链资产价值低于 Osmosis，但仍然很高，表明其在某些特定资产或交易对中的活跃度。 KAVA的跨链资产价值最低。这与 Kava 的核心业务是借贷平台这一事实相符，该平台更关注链内借贷活动而不是跨链交易。









对原生资产的依赖 Osmosis、Injective 和 KAVA 所表现出的对原生资产的依赖反映了 Cosmos 生态系统当前的发展重点。流动性中原生资产的高比例可能表明这些链更加重视其内部生态系统和应用程序的开发。





没有 BTC 和 ETH

虽然BTC和ETH是加密货币市场的两大资产，但它们在Osmosis、Injective、KAVA上的流动性相对稀缺，尤其是Injective和KAVA。这表明Cosmos生态系统仍处于整合跨链资产的早期阶段。





宇宙生态系统的孤立性

Cosmos 生态系统中的这种孤立性可能是有意保护其内部生态系统免受外部市场波动的影响。另一方面，也体现了Cosmos生态的技术和战略选择，即：更加强调 IBC 网络内链之间的交互。

借贷市场的健康状况：主流资产缺乏吸引力，需要更积极的创新

在当前的加密货币生态系统中，借贷协议已经变得不可或缺，它为用户提供了一种去中心化的借出或借入资产的方式。为了更深入地研究 Cosmos 生态系统中借贷协议的性能，我们比较了 Umee、Kava Lend、Aave 和 Compound。通过这样的比较，我们可以更好地了解Cosmos在借贷领域的地位和潜力，以及它与其他主流借贷协议的区别。





Cosmos 的贷款价值 (LTV) 比率约为 75%，与主要平台相差不大。





作为 Cosmos 上的主要借贷协议，Umee 提供的 BTC 利率高于主要平台，但在 ETH 和 USDT 利率方面被 Aave 超越。 KAVA Lend 没有 ETH 和 USDT 的数据。显然，Cosmos 上的借贷协议更注重借贷其原生生态系统资产，其相对较低的利率未能吸引投资者。为了在竞争激烈的 DeFi 市场中取得成功，这些协议可能需要重新考虑其策略，可能会提高利率或引入其他激励措施来吸引用户。





从流动性角度来看，Cosmos 生态系统内的借贷协议具有一定的局限性。 Umee 和 Kava Lend 的流动性主要以 Cosmos 生态内的代币为中心，与以 BTC、ETH、USDT 等主流资产为中心的主要平台有明显区别。





原生代币依赖的优势

与其他资产相比，Cosmos 生态系统的原生代币在 Umee 和 Kava Lend 上拥有明显优越的流动性。这种流动性的增强为 Cosmos 代币提供了稳定的市场，有助于维持其价值和需求。此外，这种集中的流动性还为这些代币提供了一定程度的价格稳定性，减轻了市场波动的影响。





流动性限制

尽管Cosmos生态系统的代币在这些平台上享有较高的流动性，但这限制了其他主要资产和稳定币的流入。 BTC 和 ETH 作为加密货币市场的主导资产，对于任何 DeFi 协议的流动性都至关重要。虽然 Umee 和 Kava Lend 的策略可能会带来短期效益，但从长远来看，可能会削弱他们吸引更广泛用户群和资本的能力。





市场竞争与战略调整

当前的 DeFi 市场竞争非常激烈。各种区块链和协议正在不懈努力，提供更广泛的资产对和服务，以吸引用户和资本。在这种环境下，过度依赖生态系统的原生资产可能会使 Cosmos 借贷协议处于竞争劣势。为了应对这种竞争，Cosmos 借贷协议需要调整策略，引入更多样化的主流资产和稳定币，并提供更具竞争力的利率和服务。

结论与展望

本质上，Cosmos 的 DeFi 生态系统不仅仅是单个 DeFi 项目的堆栈。 Cosmos 构建的是一个庞大的基础设施生态系统。 DeFi项目既可以是公链，也可以是公链上的项目。这使得 Cosmos 的 DeFi 生态系统有点复杂。一个项目本身可以是一条链，旨在发展其生态系统，也可以是一个将自己与其他链连接起来的项目，以扩大其在 DEX、借贷等特定领域的影响力。

释放 ATOM 的价值

Cosmos DeFi 市场正处于关键阶段。 Stride 和 Osmosis 等公司引入的流动性质押资产为生态系统注入了新的活力和机遇。 Stride 提供了将 ATOM 作为 LST 资产的机会，而 Osmosis 则提供了 LSTFi 平台。两者都加强了 Cosmos 与其他区块链生态系统更好的互操作性的基础。然而，与以太坊相比，Cosmos 的 Stake 生态系统滞后，并且高度依赖其主网。因此，Cosmos 质押的未来很大程度上取决于 Cosmos 生态系统本身的发展。





对于创新的流动性质押衍生品项目，重点不仅应该是为 ATOM 持有者提供与验证者进行质押的机会，还应该通过跨链衍生品市场寻找流动性。这不仅会提升ATOM的流动性，还会给生态系统外的用户带来额外的收益。简而言之，Cosmos目前缺少的是类似于Terra的‘黑洞’。

跨链资产管理创新

Sommelier 凭借其智能金库和跨链功能，为用户提供先进的资产管理工具，为 Cosmos 生态带来更多的流动性和多样性。其独特的链下计算和无桥资产能力为 DeFi 提供了更高效、安全、经济的解决方案，吸引了更多的开发者和项目加入 Cosmos 平台。









此外，原生USDC的引入解决了Cosmos长期以来缺乏稳定币的问题，为市场参与者提供了更好的链上交易策略和风险管理工具。

我们正在关注的细分市场

交易聚合器和跨链桥 ：在多链世界中，交易聚合器和跨链桥为用户提供无缝体验，促进链之间轻松的资产转移。 Cosmos 的 IBC 是一个典型的例子，但该领域还有足够的进一步扩展的空间。

：在多链世界中，交易聚合器和跨链桥为用户提供无缝体验，促进链之间轻松的资产转移。 Cosmos 的 IBC 是一个典型的例子，但该领域还有足够的进一步扩展的空间。 稳定币和货币市场：ATOM作为Cosmos的原生代币，在其生态系统中具有不可替代的价值。但为了提高稳定性，稳定币系统至关重要。机会在于开发一个稳定币系统，该系统不仅与 ATOM 紧密结合，而且还可以与 RWA 等各种类型的货币市场合作。





从更广泛的市场角度来看，由于流动性有限，目前加密市场看跌。由于当前的市场状况，Cosmos 的 DeFi 项目的 TVL 普遍不高。然而，Cosmos 独特且不断变化的本质，尤其是其独特的异构架构和其 ATOM 代币备受争议的实用性，吸引了众多开发者。随着加密生态系统的发展，许多成熟的项目正在从单一的企业转向开发自己的公共区块链，而 Cosmos 的开发人员友好的环境和 SDK 组件使其成为首选。





与此同时，以太坊的 DeFi 创新正在向 Layer 2 转移。由于缺乏固有的互操作性，流动性仍然分散，对整个生态系统的增长构成挑战。相比之下，Cosmos DeFi 凭借其原生的 IBC 互操作性而蓬勃发展。





总体而言，Cosmos DeFi 市场正处于强劲增长轨道。各种创新和项目的推出为其提供了巨大的增长潜力。随着更多项目和技术的融合，质押资产价值得到有效释放，协议流动性问题得到解决，相信Cosmos DeFi市场将继续扩大。





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