Tout ce qui manque dans Cosmos DeFi

Points clés à retenir:

L'écosystème Cosmos dépend fortement de son actif natif, ATOM, pour sa liquidité, montrant un degré de concentration plus élevé que d'autres écosystèmes comme Polkadot. Bien que cette concentration ait été bénéfique pour le développement initial et la santé de l’écosystème, elle peut constituer des menaces à long terme, en particulier sous certains risques de marché extérieurs. Osmosis a démontré une bonne traction dans les transactions inter-chaînes, contrairement à Injective et Kava. Cela suggère qu’Osmosis est à la fois plus stratégique et technologiquement avancé. Bien que le fait de disposer d'un actif natif apporte de la stabilité à l'écosystème Cosmos, la faible liquidité du BTC et de l'ETH indique qu'il existe une marge d'amélioration dans l'intégration des actifs inter-chaînes. En tant que plateformes de prêt, Unmee et Kava Lend ont de grandes limites par rapport à leurs pairs comme Aave et Compound dans d'autres écosystèmes, par exemple une faible liquidité pour les actifs majeurs.





Dans un contexte où plusieurs projets de blockchain se disputaient la domination, chacun aspirant à être le « prochain Ethereum » ou « Blockchain 3.0 », Cosmos a choisi une voie différente.





Tout a commencé avec une idée simple : comment créer un réseau blockchain décentralisé et interopérable au lieu d’un écosystème unique et isolé. Cosmos a été conçu de manière à résoudre ce défi. Sa vision n’est pas de créer une autre blockchain mais de construire un « Internet » qui connecte toutes les blockchains, un réseau qui permet aux différentes blockchains de communiquer et d’interagir librement. Alors que de nombreux projets et blockchains de couche 1 ont tenté de connecter différentes blockchains, Cosmos est apparu comme étant le plus réussi, offrant une meilleure interopérabilité et une meilleure liberté de développement.

Du concept à la pratique

Philosophie de conception





Sur la base du consensus Tendermint, Cosmos était différent de la plupart des projets blockchain de son époque. Cosmos a fourni aux développeurs un mécanisme de consensus et un kit de développement d'applications (SDK) pour créer des chaînes personnalisées au lieu des moteurs d'exécution ou des machines virtuelles proposés par les autres blockchains de couche 1. Ce modèle innovant offre aux développeurs une plus grande flexibilité pour adapter l'environnement opérationnel et les types de transactions à leurs scénarios d'application.





Il est intéressant de noter qu’au début, Cosmos était souvent considéré comme un concurrent de Polkadot en termes d’interopérabilité. Cependant, au fur et à mesure de leur développement, ils ont emprunté des chemins techniques totalement différents. Polkadot, avec son format de messagerie inter-chaînes, XCM, visait à créer une infrastructure pour une communication inter-chaînes transparente. Il utilise un modèle de sécurité partagé intégré qui permet aux parachains d'obtenir automatiquement une sécurité robuste lors de la connexion à la chaîne de relais. En revanche, l'écosystème de Cosmos et ses chaînes ne dépendent pas uniquement du Cosmos Hub pour la communication et la sécurité inter-chaînes. Il adopte un système de réseau maillé où les chaînes d'applications sont responsables de leur propre sécurité. Cette conception signifie que les projets DeFi au sein de l'écosystème Cosmos peuvent avoir une plus grande flexibilité et autonomie.





Les composants principaux de Cosmos incluent le SDK Cosmos, le protocole IBC et le moteur de consensus Tendermint Core. Le SDK Cosmos, un framework open source et un ensemble d'outils et de bibliothèques de modèles pour créer des blockchains publiques et des applications blockchain, a considérablement réduit la difficulté du développement de blockchain. Le protocole IBC facilite l'échange d'informations et l'interopérabilité entre les blockchains, permettant aux chaînes Cosmos de former un réseau uni. Enfin, Tendermint Core fournit un mécanisme de consensus efficace et fiable avec une finalité rapide des transactions.





Grâce à la boîte à outils robuste de Cosmos SDK, les développeurs DeFi peuvent lancer et exploiter leurs applications en toute simplicité. Les avantages du SDK Cosmos pour les développeurs DeFi sont les suivants.





Conception modulaire : une caractéristique distinctive du SDK Cosmos est sa modularité. Il propose une gamme de modules prédéfinis, tels que l'authentification, les opérations bancaires et la gouvernance, que les développeurs peuvent utiliser pour créer rapidement des applications. Pour les projets DeFi, cela signifie qu’ils peuvent se concentrer sur l’optimisation de l’expérience utilisateur sans réinventer la roue. Flexibilité : le SDK Cosmos permet aux développeurs d'écrire leurs modules en Go. Cela offre une grande flexibilité aux projets DeFi, leur permettant d'innover librement en créant de nouveaux outils financiers, en introduisant de nouveaux types de transactions ou en introduisant d'autres nouvelles fonctionnalités dans leurs applications. Interopérabilité entre chaînes : le SDK Cosmos prend en charge le protocole IBC (Inter-Blockchain Communication), qui permet aux différentes chaînes du réseau Cosmos d'interagir et de transmettre des données entre elles. Cela signifie que les projets DeFi peuvent accéder à une gamme plus large d'actifs, augmentant ainsi l'attrait de leur application. Sécurité : alors que les chaînes Cosmos doivent gérer la sécurité de manière indépendante, le SDK Cosmos propose des mesures de sécurité intégrées telles que le jalonnement et le slashing. Ces mesures contribuent à réduire les difficultés rencontrées par les projets DeFi pour assurer la sécurité du réseau.





En résumé, avec le SDK Cosmos, les développeurs DeFi peuvent développer en peu de temps des blockchains spécifiques à des applications hautement performantes, innovantes et sécurisées. De plus, ils peuvent exploiter l’interopérabilité inter-chaînes du réseau Cosmos pour amplifier l’influence de leur chaîne.

Aperçu du marché

Le secteur DeFi sur Cosmos peut être globalement divisé en cinq catégories suivantes :









Étant donné que chaque projet de l’écosystème Cosmos fonctionne essentiellement comme une chaîne publique indépendante, cette classification est basée sur leur principal scénario d’application. Et les projets dotés d’un écosystème propre vaste et diversifié sont classés dans la catégorie Infrastructure.





Infrastructure

Cosmos est conçu pour être modulaire. Il offre une grande flexibilité aux développeurs cherchant à créer des chaînes publiques adaptées à une application spécifique. Grâce au protocole Inter-Blockchain Communication (IBC), Cosmos permet aux applications et aux protocoles de son écosystème de s'interconnecter, facilitant ainsi un échange sans confiance de données et de valeur entre les chaînes. L'adoption généralisée du SDK Cosmos permet aux blockchains publiques construites sur le SDK Cosmos de développer leurs écosystèmes et de disposer d'un sous-écosystème solide d'applications DeFi.





2. Jalonnement de liquidité

Le secteur du jalonnement de liquidité au sein de Cosmos est actuellement dominé par Stride et pStake, qui proposent tous deux des dérivés de jalonnement PoS. Stride permet aux utilisateurs de profiter des avantages du staking tout en conservant la liquidité de leurs actifs. De même, pStake permet aux utilisateurs de miser des actifs pour recevoir des récompenses de mise, puis d'utiliser les jetons représentatifs liés dans DeFi ou de les envoyer à d'autres blockchains prises en charge par IBC. À l’heure actuelle, il existe peu de cas d’utilisation de ces jetons représentatifs mis en jeu dans DeFi, contrairement à la situation dans l’écosystème Ethereum. Cela signifie que le secteur du jalonnement au sein de Cosmos a encore un long chemin à parcourir.





3. Coffres

Le secteur des coffres-forts de Cosmos évolue vers des stratégies plus complexes et adaptables, allant au-delà des stratégies de gestion de fonds de base. Les « coffres-forts intelligents » de Sommelier incarnent ce changement. Les approches traditionnelles, comme investir dans des indices ou des pools spécifiques et réinvestir les gains au fil du temps, deviennent obsolètes. Au lieu de cela, les coffres-forts intelligents, capables d'ajuster leur composition en fonction des conditions actuelles du marché ou d'indicateurs prédéterminés, sont à la mode. Cette transition vers des coffres-forts intelligents marque un progrès significatif pour les coffres-forts DeFi dans Cosmos. Ces coffres-forts intelligents de nouvelle génération peuvent s'adapter aux fluctuations du marché, offrant aux utilisateurs DeFi des solutions plus flexibles, agiles et potentiellement plus rentables.





4. Prêts et emprunts

Le secteur des prêts et des emprunts dans Cosmos est encore en phase de développement, Umee étant le principal protocole de prêt. Faisant référence au marché de la dette traditionnel, Umee fournit des fonctionnalités universelles de prêt inter-chaînes.





5. DEX

Le secteur des échanges décentralisés (DEX) de Cosmos se développe rapidement. Crescent et Osmosis sont deux plateformes représentatives visant à assurer une utilisation efficace du capital et des liquidités. Les Cosmos DEX bénéficient d'un haut degré d'interopérabilité grâce au protocole IBC, qui leur permet de prendre en charge différentes blockchains pour étendre leurs écosystèmes et leurs communautés. Les traders peuvent utiliser efficacement leurs fonds sur les plateformes DEX comme Osmosis en participant à l'apport de liquidités et à l'agriculture de rendement, ce qui permet non seulement de garantir qu'il y a toujours suffisamment de liquidités pour le trading, mais minimise également les dérapages.









Cronos et Kava sont les deux blockchains les plus matures axées sur DeFi au sein de l'écosystème Cosmos, intégrant toutes deux plus de 100 protocoles.





Cependant, par rapport à d’autres projets de couche 2, comme Arbitrum, leur valeur totale verrouillée (TVL) semble plutôt insignifiante. La TVL d'Arbitrum est environ 5 à 10 fois supérieure à la leur. De plus, ils ne bénéficient pas du soutien de projets remarquables. Comme le montre le graphique ci-dessus, les deux ont vu la TVL stagner depuis le début de l’année.









Le graphique circulaire ci-dessus montre la composition du marché Cosmos DeFi. La ventilation ne prend en compte que les protocoles construits directement avec le SDK Cosmos sans prendre en compte les projets construits sur les couches 1 au sein de Cosmos comme Kava.





Le graphique montre que les projets d'infrastructure détiennent la part la plus importante de la valeur verrouillée dans l'écosystème Cosmos DeFi, principalement parce que de nombreux projets de chaîne publique dotés de leurs propres écosystèmes DeFi sont classés dans cette catégorie. Par exemple, 108 projets DeFi lancés sur Cronos et une suite complète de services DeFi fondamentaux, notamment Kava Mint, Kava Lend et Kava Swap, ont été construits sur Kava. Kava Mint, Kava Lend et Kava Swap ont collectivement atteint 200 millions de dollars en TVL. Grâce à leur complémentarité, Kava peut répondre à divers cas d'utilisation de DeFi.





Les DEX détiennent la deuxième plus grande partie de la valeur verrouillée, Osmosis et Thorchain étant les deux principaux contributeurs. La fonction de jalonnement superfluide d'Osmosis sécurise efficacement sa position dans le secteur DEX. Il permet aux fournisseurs de liquidité sur Osmosis de participer simultanément à des pools de liquidité et également de mettre en jeu leurs jetons LP auprès des validateurs sur la blockchain, maximisant ainsi leurs rendements.





La diversité est un énorme argument de vente de l’écosystème Cosmos DeFi. Le nombre de protocoles construits directement avec le SDK Cosmos ne dépasse que 400. Combiné à sa pile technologique facile à utiliser, Cosmos attire de nombreux constructeurs DeFi. Bien que des secteurs tels que « Prêts et emprunts » et « Vaults » semblent avoir une empreinte plus petite, c'est parce que de nombreux projets sont construits au-dessus des chaînes au sein de Cosmos. Nous approfondirons ces secteurs dans les sections suivantes.

Cartographie du paysage

Infrastructure – Les grands projets souffrent d’une TVL stagnante et l’avenir n’est pas clair

Kava

Aperçu:

Kava est construit sur le SDK Cosmos, un framework populaire pour créer des applications blockchain dans Go. Cela confère à Kava modularité et interopérabilité.

Il adopte un mécanisme de consensus PoS basé sur Tendermint. Tendermint est réputé pour sa tolérance aux pannes byzantine, garantissant la sécurité du réseau et réduisant le risque d'attaques à double dépense.



Applications majeures :

Kava Mint : Cette application permet aux utilisateurs de garantir leurs actifs pour obtenir des prêts USDX. Il rappelle le système MakerDAO mais avec ses fonctionnalités uniques, notamment en ce qui concerne les garanties prises en charge.

Kava Lend : Il s'agit d'un marché monétaire où les utilisateurs peuvent fournir et emprunter des actifs contre des récompenses. Son changement de nom en Kava Lend de Hard Protocol signifie son intégration et son alignement avec l'écosystème plus large de Kava.

Kava Swap : Il s'agit d'un protocole conçu pour fournir un moyen efficace et sûr d'échanger de manière native entre les plus grands actifs du monde. Il utilise le modèle de teneur de marché automatisé, facilitant l'achat et la vente de jetons sur la chaîne Kava et garantissant la liquidité et des prix compétitifs pour les traders.



Système de jetons :

KAVA : Le token natif de la blockchain Kava. Il joue un rôle crucial dans la sécurité, la gouvernance et diverses fonctions mécaniques de la plateforme. Son mécanisme PoS signifie également que les détenteurs de jetons KAVA peuvent mettre leurs jetons en jeu pour valider les transactions et gagner des récompenses.

USDX : le stablecoin de Kava, que les utilisateurs peuvent créer en garantissant leurs actifs cryptographiques. Il constitue un moyen d’échange stable au sein de l’écosystème du Kava.

DIFFICILE : Le jeton de gouvernance de Kava Lend. Il est utilisé pour inciter les premiers participants et lors du vote pour guider le développement et la gouvernance continus du produit.







Les principales étapes du Kava sont indiquées dans le tableau TVL ci-dessus. Les lancements de Kava Mint, Kava Lend et Kava Swap ont injecté de l'activité dans l'écosystème dès sa phase initiale de développement. Plus tard, à mesure que le réseau Kava mûrit, il a réalisé une architecture dite de co-chaîne qui permet aux développeurs de créer et de déployer des projets en utilisant les environnements d'exécution EVM ou Cosmos SDK avec une interopérabilité transparente entre les deux. Malheureusement, une série d'événements survenus en 2022, notamment l'effondrement de Terra et l'incapacité de Celsius à rembourser les utilisateurs, ont également touché Kava, entraînant une diminution significative du TVL, qui n'a pas été récupéré jusqu'à aujourd'hui.

Persistance





La persistance est un protocole qui vise à doter la finance institutionnelle ouverte d’un niveau d’interopérabilité qui permettra des transferts de valeur transparents au-delà des frontières. Au sein de l'écosystème Persistence se trouve une suite de produits financiers innovants, tels que PStake et Dexter.





pEnjeu :

Arrière-plan:

pSTAKE était la première solution de jalonnement liquide pour $ATOM lors du lancement de stkATOM en 2021 sur Ethereum.

En 2023, stkATOM a migré vers la chaîne Persistence en tant que jeton natif IBC.





Fonctions principales:









Jalonnement de liquidité : pSTAKE résout le dilemme de jalonnement auquel sont confrontés les détenteurs d'actifs PoS, leur permettant de miser des jetons contre des récompenses tout en les utilisant dans DeFi.

Comment ça marche : Avec pSTAKE, les utilisateurs peuvent miser en toute sécurité leurs actifs PoS (comme $ATOM) pour gagner des récompenses de mise et recevoir des jetons représentatifs sous-jacents mis en jeu (comme $stkATOM), qui peuvent être utilisés pour explorer des opportunités de rendement supplémentaires dans DeFi.

Chaînes prises en charge : Actuellement, pSTAKE prend en charge le jalonnement de liquidité sur Binance Chain, Cosmos, Persistence et Ethereum.



Caractéristiques:

Comment fonctionne stkATOM : Il suit un modèle de taux de change, dans lequel la valeur de stkATOM augmente par rapport à ATOM en arrière-plan à mesure qu'il accumule des récompenses de mise.

Frais : pSTAKE fixe des frais bas pour une bonne expérience utilisateur, par exemple des frais de dépôt/retrait de 0 %, des frais de protocole de 5 % et des frais de rachat instantané de 0,5 %.

Sécurité : pSTAKE a été entièrement audité par Holborn Security et Oak Security. pSTAKE propose également une prime de 100 000 $ sur Immunefi depuis avril 2023.

Fonctionnalités uniques : pSTAKE offre une fonctionnalité unique « Échanger instantanément », permettant aux utilisateurs d'éviter la période de non-engagement de 21 à 25 jours.

Prise en charge du portefeuille : lors du lancement, pSTAKE prenait en charge Keplr et Ledger, avec la prise en charge d'autres portefeuilles logiciels et matériels à venir.







Le jalonnement liquide joue un rôle crucial en encourageant les gens à miser leurs jetons sur un réseau et en renforçant les incitations économiques pour les participants au réseau. pSTAKE fait exactement cela à Cosmos. Cependant, en raison de la faible activité DeFi dans l’écosystème Cosmos, les fonds entrant dans les protocoles de jalonnement liquide sont finalement souvent transférés vers Ethereum. En conséquence, $ATOM a été sous-performant et le TVL de pSTAKE a été tiède.

Cronos

Cronos, lancée en mars 2021, est une blockchain publique développée par Crypto.com, visant à faciliter des transactions rapides et sécurisées à faible coût. Cronos est une chaîne latérale de chaîne EVM. Il prévoit de faire évoluer l'écosystème DeFi en hébergeant de nouveaux projets ou en portant des projets existants à partir de chaînes compatibles EVM.









VVS Finance

VVS Finance est le premier échange décentralisé de teneur de marché automatisé (AMM) construit nativement sur la blockchain Cronos. Le projet s'appuie sur des protocoles éprouvés et audités. Contrairement à d'autres protocoles, VVS Finance se distingue par un programme d'incitation complet et enrichissant, alimenté par son jeton de gouvernance portant le symbole VVS.

Pour les fournisseurs de liquidité (LP), les deux tiers des frais de swap collectés sont distribués aux LP des pools respectifs. Les jetons LP peuvent également être mis en jeu pour recevoir des récompenses VVS.

Les joueurs VVS recevront des récompenses en jetons VVS/partenaire.

Incitations commerciales : ceux qui échangent des jetons sur VVS Finance recevront des récompenses.

Programme de parrainage : ceux qui recommandent aux utilisateurs de négocier sur VVS Finance recevront des récompenses.





Tectonique

Tectonic est un protocole DeFi permettant de prêter et d'emprunter sur Cronos. C'est aussi représentatif que VVS Finance. C'est un fork du protocole Compound.





Tectonic permet aux utilisateurs de fournir leurs crypto-monnaies sur la plateforme en tant que fournisseur de liquidités pour gagner des intérêts et des récompenses TONIC.





Chaque actif comporte un facteur de garantie (c'est-à-dire le ratio prêt/garantie), qui indique le montant disponible pour être emprunté pour chaque actif garanti. Un facteur de garantie de 75 % signifie que les utilisateurs ne peuvent emprunter que jusqu'à 75 % de la valeur de leurs actifs garantis. Si la valeur des actifs garantis diminue ou si la valeur des actifs empruntés augmente, une partie de l'encours de l'emprunt sera liquidée au prix actuel du marché moins une certaine décote de liquidation.





Tectonic et VVS Finance sont des projets importants dans l'écosystème Cronos DeFi. Comme le montre le graphique ci-dessus, le TVL de VVS Finance était initialement beaucoup plus élevé que celui de Tectonic. Cependant, après une série d'incidents catastrophiques dans DeFi et CeFi en 2022, leurs deux TVL ont chuté de façon spectaculaire et l'écart entre eux s'est réduit d'environ 7 fois à environ 2 fois. Leurs situations sont un microcosme de l’écosystème Cronos DeFi. Ils attendent un catalyseur pour sortir de la stagnation actuelle du TVL, par exemple des développements importants dans les projets.

Jalonnement de liquidité – Des mécanismes innovants libérant un grand potentiel









Le taux de mise de Cosmos Hub est d’environ 70 %, par rapport à Ethereum qui détient environ 20 % de l’offre totale jalonnée. Cependant, sur ces 70 % d’ATOM mis en jeu, seulement 1,5 % sont mis en jeu en liquide, contre 9,3 % pour l’ETH. Inutile de dire que le jalonnement de liquidités dans l’écosystème Ethereum est plus avancé, soulignant l’avance d’Ethereum dans l’espace DeFi par rapport à Cosmos. Pourtant, cela met également en évidence une vaste opportunité pour Cosmos DeFi étant donné son taux de mise global de 70 %. Avec un développement approprié des protocoles pertinents, Cosmos peut exploiter davantage ce marché massif, offrant des gains substantiels pour son écosystème DeFi. Au sein du marché existant de mise en liquidité de Cosmos, TVL de Stride est largement en tête, à 75 %, avec pSTAKE, autrefois leader, désormais à la deuxième place à environ 20 %.





Foulée

Poussé par l'adoption du jeton de jalonnement liquide stATOM de Stride, Cosmos DeFi est en plein essor. En récompensant directement les parties prenantes avec des revenus de protocole sous la forme de $STRD, Stride a créé une proposition de valeur spéciale pour les parties prenantes. En outre, Stride recevra Interchain Security du Cosmos Hub pour améliorer encore sa sécurité. À mesure que l’écosystème se développe, la demande de $STRD devrait augmenter, poussant à une plus grande adoption de statOM.





Liquidité et adoption de statOM :

statOM a résolu le dilemme entre liquidité et récompenses de mise. Il s'agit du principal LST ATOM avec une part de marché de plus de 70 % et une TVL proche de 30 millions de dollars. Les fonctionnalités à venir de Stride, telles que la gouvernance liquide et le rachat instantané, augmenteront encore son attrait.

Différence avec l'adoption de stETH : l'adoption de stETH a été fortement motivée par les utilisateurs souhaitant utiliser le levier ETH via des plateformes comme Uniswap ou Aave pour des stratégies de trading à effet de levier. Notez dans les graphiques ci-dessous que le moteur évident de l’adoption de stETH était fortement corrélé au lancement du marché d’Aave V2. statOM cherche à convertir les 70 % de capital déjà mis en jeu en jetons liquides, alors que la majorité de stETH transformait le capital non gagé en capital liquide mis en jeu.









$STRD Tokenomics et comparaison avec $LDO :

Les revenus du protocole de paiement Stride sont directement versés aux jalonneurs $STRD, tandis que Lido prélève des frais de 10 % sur les récompenses de mise et les dirige vers la trésorerie du protocole. Par conséquent, les jalonneurs $STRD ont plus d’avantages.

Pour les derniers votes de gouvernance du Lido sur Snapshot, le taux de participation électorale était d'environ 1,5 % de tous les portefeuilles contenant des $LDO. Cela signifie que la majorité du volume des transactions de $LDO n'était pas motivée par la motivation des gens à participer à la gouvernance du Lido.



Sécurité inter-chaînes (ICS) :

ICS permet la réplication de la sécurité de l’ensemble de validateurs ATOM sur différentes chaînes d’applications. L'alliance de Stride avec ATOM garantit l'accumulation de revenus et de valeur pour les actionnaires d'ATOM, renforçant ainsi la sécurité crypto-économique globale de Cosmos Hub.

Module de jalonnement liquide (LSM) : Le LSM atténue les risques de jalonnement liquide en limitant le montant total d'ATOM pouvant être jalonné de liquidités à 25 % de tous les ATOM mis en jeu. Dans le même temps, le LSM introduit la possibilité pour les ATOM jalonnés d'être instantanément jalonnés de liquidités, sans avoir à attendre la période de déliement de 21 jours. Ce cadre réglemente l'adoption du jalonnement liquide en empêchant les fournisseurs de contrôler plus d'un tiers de la participation totale et en protégeant contre le risque de corruption des validateurs. cela minimise également la taille maximale d’une éventuelle cascade de liquidation.





Alors que l'ensemble de l'écosystème Cosmos adopte le jalonnement de liquidité, l'intégration du jalonnement de liquidité avec LSM propulsera l'utilisation de statOM au sein de l'écosystème Cosmos DeFi, améliorant par la suite TVL sur les marchés de prêt et DEX. À mesure que le jalonnement liquide est adopté dans l’ensemble de l’écosystème Cosmos, le jalonnement liquide en tandem avec le LSM permettra à stATOM d’être utilisé dans tout l’écosystème DeFi. À mesure que la pénétration du marché de Stride s'intensifie, la demande pour le jeton STRD augmente à mesure que davantage de frais sont payés aux investisseurs.

Dexes - La domination de l'osmose et de l'injectif, et l'avenir de la liquidité





Parmi les Cosmos DEX, Osmosis est incontestablement le premier protocole. Tous les jetons représentatifs susmentionnés d’ATOM mis en jeu peuvent y être ajoutés aux pools de liquidité. En tant que tel, Osmosis est un pilier important de Cosmos DeFi. Notez dans le graphique ci-dessus que l'osmose représente une grande majorité du TVL total et que le TVL sur les autres DEX est inférieur à 25 millions de dollars.









Bien qu'Osmosis occupe une position dominante au sein de Cosmos, sa liquidité et sa base d'utilisateurs sont éclipsées par les autres DEX si l'on regarde le secteur DeFi dans son ensemble. Le graphique ci-dessus compare le TVL de Balancer v2 et Osmosis. Avant la série de crises DeFi/CeFi qui ont débuté à l’été 2022, Osmosis TVL était encore capable de suivre Balancer v2, bien qu’à peine. Sur le marché baissier qui a suivi la crise, Osmosis TVL est resté à de bas niveaux alors que les liquidités s'épuisaient, car $ATOM n'était pas considéré comme un actif intéressant pendant une telle période.

Osmose





Osmosis est un DEX basé sur un teneur de marché automatisé (AMM) conçu pour l'écosystème Cosmos. Il permet des transactions inter-chaînes en intégrant le protocole IBC et offre une plus grande flexibilité et composabilité.





Fondamentaux :

Osmosis combine les avantages du staking avec l’apport de liquidités, permettant aux investisseurs de maximiser leurs rendements. Contrairement aux DEX traditionnels, où les utilisateurs doivent choisir entre le jalonnement et l'apport de liquidités, Osmosis intègre les deux.

Osmosis prend en charge l'utilisation d'ATOM mis en jeu dans les LP, ce qui a jeté les bases de LSDFi dans Cosmos et a consolidé sa position de DEX leader dans l'écosystème.



2. Avantages de l’osmose en tant que DEX :

Staking superfluide : Osmosis introduit un mécanisme innovant permettant aux investisseurs de bénéficier à la fois d’un apport de liquidité et d’un staking. Ce système à double avantage permet aux utilisateurs de capitaliser sur les deux méthodes de gains sans choisir entre les deux.

Personnalisation du pool de liquidité : Osmosis permet aux acteurs du marché d'ajuster les différents paramètres de leurs pools de liquidité, y compris les frais de swap. Cela permet un cadre AMM véritablement décentralisé et permet aux acteurs du marché de déterminer l'équilibre optimal entre les frais et la liquidité, plutôt que d'être relégués à des paramètres de protocole rigides qui tentent de le déterminer pour eux.



3. Préoccupations majeures :

Concurrence : Le marché DEX est extrêmement concurrentiel. Osmosis doit innover en permanence pour maintenir ses propositions de valeur uniques et attirer les utilisateurs.

Sécurité : comme pour tous les DEX, la sécurité est primordiale. Il est crucial de garantir que les fonds sont en sécurité et que les contrats intelligents sont exempts de vulnérabilités.

Adoption : Le succès d’Osmosis dépendra également d’une adoption plus large au sein de l’écosystème Cosmos. Si Cosmos attire davantage d’attention, Osmosis en bénéficiera probablement.

Protocole injectif





Injective Protocol (INJ) est un DEX qui propose des transactions sur marge inter-chaînes, des produits dérivés et des transactions à terme sur le forex. Construit sur Cosmos en tant que sidechain de couche 2, Injective atteint zéro frais de gaz, des transactions à grande vitesse et une décentralisation complète.





Constructions de base :

Chaîne injective : une sidechain entièrement décentralisée basée sur Cosmos Tendermint, servant de plate-forme de dérivés de couche 2, de coordinateur d'exécution des transactions et de carnet d'ordres décentralisé.

Protocole haute vitesse de couche 2 : via un pont bidirectionnel avec Ethereum, la chaîne injective offre une compatibilité et une liquidité inter-chaînes robustes.

Carnet de commandes décentralisé : Injective fournit un carnet de commandes décentralisé, facilitant l'appariement et le règlement des échanges en chaîne.

Négociations sur le marché libre : Injective permet aux utilisateurs de créer leurs marchés de produits dérivés, offrant un environnement de négociation de produits dérivés peer-to-peer entièrement décentralisé.



2. Composants :

Client Exchange injectif — L'interface frontale utilisateur.

API Injective — Les relais connectant le client Injective Exchange et la couche Cosmos.

The Cosmos Layer – Une blockchain basée sur Tendermint, prenant en charge la finalité instantanée.

La couche Ethereum — Elle comprend les contrats intelligents de pont d'Injective, assurant un pont bidirectionnel avec Ethereum.



3. Contrats intelligents :

Contrats de coordinateur Injective : ils facilitent l'utilisation des transactions dérivées d'Injective sur Ethereum ainsi que sur la chaîne Injective.

Contrats de jalonnement : ils sont utilisés pour gérer le fonctionnement essentiel du protocole injectif pour les parties prenantes via des mécanismes de récompenses, de réduction, de délégation et de gouvernance.

Contrats de dérivés injectifs : ce sont des contrats intelligents qui permettent aux traders de construire, d'exécuter et d'utiliser des swaps perpétuels décentralisés sur n'importe quel marché de leur choix.

Contrats de pont injectif : ce sont des contrats intelligents qui régissent l’ancrage bidirectionnel Ethereum-Injective Chain.

Contrats de jetons injectifs : ce sont des contrats ERC-20 conçus pour les diverses utilisations du jeton INJ.

Outlook pour les DEX

Dépendance au développement d’actifs jalonnés sur Cosmos





La croissance des DEX dépend en grande partie de l’adoption des actifs LST. LSDFi est en passe de devenir une nouvelle frontière de revenus. En prenant comme exemple le LSDFi d'Ethereum, sa capitalisation boursière a déjà atteint 1,9 milliard de dollars. Si Cosmos cultive avec succès son écosystème LSDFi, les DEX en seraient les principaux bénéficiaires. De plus, LSDFi peut attirer davantage d'utilisateurs vers les DEX, car ils pourront non seulement profiter du trading, mais également de la fourniture de liquidités. Et l’augmentation de la base d’utilisateurs propulsera l’évolution des DEX.





2. Contraintes de l'écosystème









La force de Cosmos réside dans la mise en place d'un écosystème de protocoles variés, interconnectés via le protocole Inter-Blockchain Communication (IBC). Cependant, il s’agit d’une arme à double tranchant puisque de nombreux DEX de l’écosystème Cosmos sont principalement conçus autour des actifs Cosmos.





Dans ces DEX, les principaux jetons échangés sont des jetons de plate-forme de projets construits sur le SDK Cosmos, tels que ceux construits sur le protocole Osmosis et Shade. De nombreux actifs de fournisseurs de liquidité (LP), comme stATOM, SHD, AKT, INJ, etc., sont également des jetons au sein de l'écosystème Cosmos. Il en résulte que ces DEX manquent, dans une certaine mesure, de LP d'actifs populaires en dehors de Cosmos, limitant ainsi la croissance et le volume de leur liquidité. Pour que ces DEX prospèrent, une stratégie possible pourrait consister à augmenter la popularité de ces jetons Cosmos afin qu’ils soient plus largement échangés. Cependant, cette approche est limitée, car elle repose sur la croissance et le développement de l’écosystème Cosmos.





Alternativement, Cosmos et ses DEX pourraient envisager d’introduire des actifs populaires en dehors de Cosmos. Cela peut être réalisé en établissant des ponts entre les chaînes ou en collaborant avec d'autres plates-formes blockchain. L'intégration d'un éventail plus large d'actifs externes peut non seulement augmenter la liquidité des DEX, mais également attirer davantage d'utilisateurs à s'engager avec eux, favorisant ainsi la croissance des DEX.

Prêts : en attendant un tournant dans les emprunts inter-chaînes

Ume

Umee est avant tout une plateforme de prêt. Il vise à relier diverses blockchains, permettant aux utilisateurs de garantir des actifs sur une chaîne et d'emprunter sur une autre. Cette interopérabilité est une caractéristique essentielle, en particulier dans l’espace blockchain où les actifs et les liquidités restent souvent confinés dans des écosystèmes spécifiques.





Propositions de valeur uniques





Interopérabilité entre chaînes : Umee facilite une interaction transparente entre différentes blockchains, telles que Ethereum et Cosmos. Cette interopérabilité signifie que les utilisateurs ne sont pas confinés à un seul écosystème blockchain mais peuvent exploiter les actifs et les opportunités sur plusieurs chaînes.

Garantie des actifs jalonnés : Une caractéristique distinctive d'Umee est la possibilité d'utiliser les actifs jalonnés des blockchains Proof-of-Stake (PoS) comme garantie. Cela signifie que les utilisateurs peuvent garantir leurs actifs mis en jeu sans renoncer aux récompenses potentielles de mise en jeu. Il offre un double avantage : gagner de la participation et gagner des liquidités.

Taux d'intérêt algorithmiques : Umee utilise des taux d'intérêt déterminés par des algorithmes. Ces taux s'ajustent en fonction des conditions du marché, garantissant ainsi aux utilisateurs des taux d'emprunt équitables et dynamiques.

Sécurité et efficacité : en tirant parti de solutions de transition telles que Gravity Bridge, Umee garantit la sécurité et l'efficacité des interactions entre chaînes, cruciales pour la confiance dans l'espace DeFi.



2. Contributions au marché des prêts Cosmos :





Afflux de liquidités : en autorisant l'utilisation d'actifs d'autres chaînes, particulièrement populaires comme Ethereum, dans l'écosystème Cosmos, il pourrait y avoir un afflux substantiel de liquidités. Plus de liquidité signifie généralement un marché du crédit plus robuste. L'image ci-dessus montre les actifs d'autres chaînes prises en charge par Umee.

Améliorer l'utilité des actifs jalonnés : près de 70 % des actifs de Cosmos sont jalonnés. Le modèle d'Umee consistant à utiliser ces actifs jalonnés comme garantie peut générer une valeur significative, stimulant ainsi davantage d'activité et de croissance sur le marché des prêts Cosmos.

Attirer de nouveaux utilisateurs : les capacités inter-chaînes peuvent attirer des utilisateurs d'autres écosystèmes vers Cosmos. S’ils peuvent facilement déplacer et utiliser leurs actifs entre les chaînes, les frictions pour entrer dans l’espace Cosmos DeFi seront réduites.

Mécanismes de prêt innovants : L'Umee a établi une infrastructure universelle pour la facilitation des prêts inter-chaînes. Il peut en outre être utilisé pour introduire de nouveaux produits et services financiers, enrichissant ainsi l’écosystème de prêt Cosmos.

Perspectives pour le segment des prêts

Le segment des prêts est essentiellement confronté à une situation similaire à celle des DEX. Son développement dépend de l’adoption d’actifs jalonnés et est soumis aux contraintes écosystémiques. En termes simples, les actifs mis en jeu continueront d’être un facteur déterminant pour libérer de la valeur sur le marché des prêts. Parallèlement, ce marché est également limité par la concentration sur les actifs natifs de Cosmos. Même si des protocoles comme Umee et Tectonic proposent des services d'emprunt intégrant des actifs d'autres chaînes, ils ne constituent pas les principaux actifs empruntés par les utilisateurs.









D’après ce qui précède, il est évident que les principaux actifs de prêt et d’emprunt sur ces deux protocoles majeurs sont toujours des pièces stables et des actifs natifs de Cosmos (stATOM, OSMO). Il n'y a pas de présence d'actifs provenant d'autres chaînes parmi les actifs populaires empruntés ou fournis. Cette limitation pourrait entraver le développement ultérieur du marché.

Coffres-forts : coffres-forts intelligents et technologie inter-chaînes qui stimulent la croissance de la liquidité et de la diversité

Sommelier









Sommelier est un protocole de gestion d'actifs décentralisé qui introduit le concept de « coffres-forts intelligents ». Contrairement aux stratégies statiques traditionnelles qui pourraient devenir obsolètes en raison de l'évolution des conditions du marché, les coffres Sommelier visent à prédire, réagir, optimiser et évoluer en fonction des conditions du marché DeFi en temps réel. Construit sur le SDK Cosmos, il peut être relié à des réseaux EVM de grande valeur, permettant une intégration transparente dans différents écosystèmes blockchain. La TVL du projet n'a cessé d'augmenter depuis le lancement de Real Yield ETH Cellar, ce qui en fait un pont essentiel pour connecter l'écosystème Cosmos aux protocoles externes de génération d'intérêts.





Propositions de valeur:

Coffres intelligents : Les coffres Sommelier se caractérisent par leur adaptabilité aux changements. Prédire : utilisez des méthodes de prévision de séries chronologiques pour estimer les rendements de base futurs. Réagir : rééquilibrer les positions à mesure que des informations sur les mouvements majeurs du marché (comme un désancrage) deviennent disponibles. Si les conditions du marché changent, les coffres-forts peuvent ajuster rapidement les ratios de levier pour éviter la liquidation. Optimiser : utilisez une solution sophistiquée pour accumuler un effet de levier qui est très efficace en termes de capital et réduit considérablement les frais de prêt gaz/flash qui sont autrement généralement engagés. De plus, il peut optimiser les plages de ticks Uni V3 tout en tenant compte des pertes éphémères. Évoluer : mettre à jour son algorithme et ses protocoles intégrés pour capturer continuellement de nouvelles opportunités de rendement.

Calculs hors chaîne : l'architecture de Sommelier permet des calculs de rééquilibrage hors chaîne, garantissant non seulement la confidentialité de la stratégie, mais permettant également l'utilisation de techniques complexes de modélisation de données similaires à celles utilisées dans la finance traditionnelle.

Actifs sans pont : Sommelier fournit un accès multi-chaînes sans avoir besoin de relier les actifs, réduisant ainsi la complexité et les risques potentiels associés au pontage des actifs.

Gouvernance décentralisée : les transactions et les opérations sur Sommelier sont supervisées par un consortium de validateurs, garantissant la sécurité des fonds des utilisateurs et la réactivité aux préférences des utilisateurs. Cette approche décentralisée garantit que la plateforme reste résistante à la censure.



2. Contributions au marché des prêts Cosmos :

Liquidité améliorée : en reliant les réseaux EVM de grande valeur et en introduisant des coffres-forts intelligents, Sommelier pourrait potentiellement apporter plus de liquidités à l'écosystème Cosmos, vital pour un marché des prêts florissant.

Mécanismes de prêt innovants : la possibilité d'ajustement des coffres Sommelier signifie qu'ils peuvent s'adapter aux conditions du marché, introduisant potentiellement de nouvelles stratégies de prêt, enrichissant ainsi l'écosystème de prêt Cosmos.

Coûts réduits : l'agrégation et le regroupement des transactions de Sommelier peuvent entraîner une réduction des frais de gaz, rendant les prêts sur Cosmos plus efficaces économiquement.

Perspectives pour le segment Vault

Les coffres-forts intelligents et les capacités inter-chaînes de Sommelier offrent non seulement aux utilisateurs des outils avancés de gestion d'actifs, mais apportent également une liquidité et une diversité plus larges à l'écosystème Cosmos. L'architecture unique de Sommelier, en particulier ses calculs hors chaîne et ses fonctionnalités d'actifs sans pont, offre une solution plus efficace, plus sécurisée et plus économique pour DeFi. Ce modèle pourrait attirer davantage de développeurs et de projets vers la plate-forme Cosmos car il présente un environnement plus flexible et évolutif pour créer et optimiser des applications DeFi.





De plus, la gouvernance décentralisée et le consortium de validateurs de Sommelier garantissent la transparence et la sécurité de son protocole, renforçant ainsi la confiance des utilisateurs dans l'écosystème Cosmos DeFi. En conclusion, à mesure que Sommelier continue d’évoluer et de s’affiner, on pense qu’il apporte une contribution significative à la prospérité et à la croissance de Cosmos DeFi, ouvrant de nouvelles opportunités et possibilités pour l’ensemble du domaine des crypto-monnaies.

Observations approfondies

Concentration de liquidité : une forte dépendance à l'égard d'ATOM exerce une pression sur l'élévation de son récit

Que signifie la concentration de liquidité pour la valeur du protocole ?

Dans l’espace blockchain et DeFi, la liquidité constitue une mesure essentielle, reflétant la santé et l’attrait d’un protocole ou d’une plateforme. Une liquidité plus élevée réduit les coûts de transaction et accélère la vitesse des transactions sur la plateforme. L'actif natif de Cosmos, ATOM, est largement utilisé dans de nombreux protocoles DeFi. Si un protocole a une proportion élevée d'ATOM dans sa liquidité, cela indique que le protocole dépend fortement des actifs de la chaîne principale Cosmos. En d’autres termes, si un volume important d’actifs de la chaîne principale Cosmos (comme ATOM) devait être retiré du protocole, sa valeur pourrait en subir un coup dur.





Pourquoi ATOM est-il important ?

Si la valeur d'un protocole est principalement concentrée sur ATOM, alors on peut dire sans se tromper que la valeur du protocole repose fortement sur Atom. Cela implique que tout facteur affectant la valeur d'ATOM, qu'il s'agisse de la dynamique du marché, des mises à jour techniques ou des décisions de gouvernance, pourrait avoir un impact indirect sur la valeur du protocole.









La concentration des liquidités au sein de l'écosystème Cosmos révèle sa forte dépendance à l'égard de son actif natif, ATOM. Les données indiquent que les pools LP composés d'actifs ATOM (y compris stATOM, qATOM et autres actifs mis en jeu) représentent en moyenne environ 40 % de tous les pools LP sur un protocole. Cela signifie que les protocoles de l'écosystème Cosmos sont fortement concentrés sur les actifs ATOM pour la liquidité, ce qui les différencie des principaux fournisseurs de liquidité comme Uniswap et Balancer qui se concentrent sur la fourniture de liquidité pour divers actifs.





Importance de la liquidité

Dans le secteur DeFi, la liquidité reste un indicateur clé. Une liquidité plus élevée garantit que les utilisateurs peuvent négocier plus facilement et plus rapidement, tout en supportant des coûts de transaction inférieurs. Pour tout protocole DeFi, le maintien d’une liquidité élevée est crucial car il peut attirer davantage d’utilisateurs et de fonds. Le ratio substantiel du pool LP d'ATOM se crée un fossé, lui permettant de disposer d'une source de financement stable.





Caractéristiques du cosmos

Cosmos, en tirant parti de ses fonctionnalités Cosmos SDK et Inter-Blockchain Communication (IBC), permet à diverses blockchains de communiquer et d'interagir librement. Cela permet aux protocoles de l’écosystème Cosmos de mieux fournir des liquidités à ATOM. De plus, les capacités inter-chaînes de Cosmos lui permettent d'interagir avec les actifs d'autres chaînes, améliorant ainsi encore sa liquidité.









En revanche, la concentration de liquidités dans l’écosystème Polkadot est relativement faible. Cela suggère que les protocoles de l'écosystème Polkadot dépendent moins du DOT pour la liquidité, ou que d'autres actifs au sein de l'écosystème Polkadot contribuent plus substantiellement à la liquidité. Cela différencie Polkadot de Cosmos, en soulignant les douves construites par les actifs natifs de Cosmos (ATOM).

Activité de trading inter-chaînes : Malgré l'écosystème étendu, l'activité inter-chaînes est faible, ce qui suggère un certain niveau d'insularité.





Pour évaluer l'activité du commerce d'actifs entre chaînes, nous avons examiné les trois chaînes publiques les plus valorisées du réseau IBC. Dans l’ensemble, les actifs en chaîne sur ces trois chaînes sont principalement des actifs natifs au sein de leurs écosystèmes. Notamment, près de 100 % des actifs d'Injective proviennent de son écosystème, ce qui indique que les chaînes publiques du réseau IBC sont actuellement enclines à développer leurs écosystèmes internes.





Osmosis a le volume d'échanges inter-chaînes le plus élevé, près du double de celui d'Injective et près de trois fois celui de KAVA. Cela signifie l'avance d'Osmosis en matière d'activité et d'attrait commerciaux inter-chaînes.





Activité de trading inter-chaînes

Le volume élevé d’échanges inter-chaînes d’Osmosis souligne son principal avantage en tant que DEX, ainsi que sa capacité à attirer des liquidités et des transactions inter-chaînes. Cela suggère également que les utilisateurs et les projets sur Osmosis sont plus enclins aux échanges inter-chaînes. Bien que la valeur des actifs inter-chaînes d'Injective soit inférieure à celle d'Osmosis, elle reste nettement élevée, ce qui indique son activité sur certains actifs ou paires de trading spécifiques. La valeur des actifs inter-chaînes de KAVA est la plus basse. Cela correspond au fait que l'activité principale de Kava est sa plate-forme de prêt et que la plate-forme se concentre davantage sur les activités de prêt intra-chaîne plutôt que sur les échanges entre chaînes.









Dépendance à l'égard des actifs natifs La dépendance à l'égard des actifs natifs présentée par Osmosis, Injective et KAVA reflète l'orientation actuelle du développement de l'écosystème Cosmos. Une forte proportion d’actifs natifs dans leur liquidité pourrait suggérer que ces chaînes mettent davantage l’accent sur le développement de leurs écosystèmes et applications internes.





Absence de BTC et ETH

Bien que BTC et ETH soient les deux actifs majeurs du marché des cryptomonnaies, leur liquidité sur Osmosis, Injective et KAVA est relativement rare, notamment sur Injective et KAVA. Cela indique que l'écosystème Cosmos en est encore aux premiers stades de l'intégration d'actifs inter-chaînes.





Insularité de l'écosystème du cosmos

Cette insularité de l’écosystème Cosmos pourrait être intentionnelle pour protéger son écosystème interne des fluctuations externes du marché. D'autre part, cela reflète également les choix techniques et stratégiques de l'écosystème Cosmos, c'est-à-dire. en mettant davantage l'accent sur les interactions entre les chaînes au sein du réseau IBC.

La santé du marché des prêts : manque d’attrait pour les actifs traditionnels et nécessite une innovation plus agressive

Dans l’écosystème actuel des cryptomonnaies, les protocoles de prêt sont devenus indispensables, offrant aux utilisateurs un moyen décentralisé de prêter ou d’emprunter des actifs. Pour approfondir les performances des protocoles de prêt dans l’écosystème Cosmos, nous avons comparé Umee, Kava Lend, Aave et Compound. Grâce à cette comparaison, nous pouvons mieux comprendre la position et le potentiel de Cosmos dans le domaine des prêts, ainsi que la manière dont il se différencie des autres protocoles de prêt traditionnels.





Le ratio prêt/valeur (LTV) sur Cosmos est d'environ 75 %, ce qui ne diffère pas beaucoup de celui des principales plateformes.





En tant que protocole de prêt principal sur Cosmos, Umee offre des taux d'intérêt BTC plus élevés que les principales plateformes, mais est dépassé par Aave en termes de taux d'intérêt pour l'ETH et l'USDT. KAVA Lend ne dispose pas de données pour ETH et USDT. Apparemment, les protocoles de prêt sur Cosmos se concentrent davantage sur le prêt des actifs de leur écosystème d’origine, et leurs taux d’intérêt relativement bas ne parviennent pas à attirer les investisseurs. Pour réussir sur le marché extrêmement concurrentiel du DeFi, ces protocoles devront peut-être reconsidérer leurs stratégies, en augmentant éventuellement les taux d'intérêt ou en introduisant d'autres incitations pour attirer les utilisateurs.





Du point de vue de la liquidité, les protocoles de prêt au sein de l'écosystème Cosmos présentent certaines limites. La liquidité d'Umee et de Kava Lend est principalement centrée sur les jetons au sein de l'écosystème Cosmos, ce qui constitue une différence évidente par rapport aux principales plates-formes où les actifs traditionnels tels que BTC, ETH et USDT occupent une place centrale.





Avantage de la dépendance aux jetons natifs

Les jetons natifs de l'écosystème Cosmos possèdent une liquidité nettement supérieure sur Umee et Kava Lend par rapport aux autres actifs. Cette liquidité accrue offre un marché stable pour les jetons Cosmos, contribuant ainsi à maintenir leur valeur et leur demande. De plus, une telle liquidité concentrée confère également un certain degré de stabilité des prix à ces jetons, atténuant ainsi les effets des fluctuations du marché.





Limites de liquidité

Bien que les jetons de l'écosystème Cosmos bénéficient d'une liquidité élevée sur ces plateformes, cela restreint l'afflux d'autres actifs majeurs et de pièces stables. BTC et ETH, en tant qu'actifs majeurs sur le marché des crypto-monnaies, sont essentiels à la liquidité de tout protocole DeFi. Même si la stratégie d’Umee et de Kava Lend peut présenter des avantages à court terme, à long terme, elle pourrait restreindre leur capacité à attirer une base d’utilisateurs et des capitaux plus larges.





Concurrence sur le marché et ajustements stratégiques

Le marché DeFi actuel est extrêmement compétitif. Diverses blockchains et protocoles s'efforcent sans relâche d'offrir une gamme plus large de paires d'actifs et de services pour attirer les utilisateurs et les capitaux. Dans un tel environnement, une dépendance excessive à l’égard des actifs natifs d’un écosystème pourrait placer les protocoles de prêt Cosmos dans une situation désavantageuse sur le plan concurrentiel. Pour contrecarrer cette concurrence, les protocoles de prêt Cosmos doivent faire pivoter leurs stratégies pour introduire une gamme plus diversifiée d'actifs traditionnels et de pièces stables et offrir des taux d'intérêt et des services plus compétitifs.

Conclusion et perspectives

Essentiellement, l’écosystème DeFi de Cosmos n’est pas seulement une pile de projets DeFi individuels. Ce que Cosmos a construit est un vaste écosystème d’infrastructures. Le projet DeFi peut être soit une blockchain publique, soit un projet sur une blockchain publique. Cela rend l'écosystème DeFi de Cosmos un peu complexe. Un projet peut être une chaîne elle-même et vise à développer son écosystème, ou il peut s'agir d'un projet qui se connecte à d'autres chaînes pour amplifier sa présence dans une niche spécifique comme DEX, Lending, etc.

Libérer la valeur d'ATOM

Le marché Cosmos DeFi est à une étape charnière. L’introduction d’actifs de jalonnement liquide par des sociétés comme Stride et Osmosis a insufflé une nouvelle vie et de nouvelles opportunités à l’écosystème. Alors que Stride offre des opportunités avec ATOM comme actif LST, Osmosis propose une plateforme LSTFi. Les deux ont renforcé les bases de Cosmos pour une meilleure interopérabilité avec d’autres écosystèmes blockchain. Cependant, par rapport à Ethereum, l’écosystème de jalonnement de Cosmos est à la traîne et dépend fortement de son réseau principal. Ainsi, l’avenir du jalonnement de Cosmos dépend en grande partie du développement de l’écosystème Cosmos lui-même.





Pour les projets dérivés innovants de jalonnement liquide, l'accent ne devrait pas seulement être mis sur l'offre aux détenteurs d'ATOM de participer avec des validateurs, mais également sur l'approvisionnement en liquidités via les marchés dérivés inter-chaînes. Cela augmentera non seulement la liquidité d'ATOM, mais apportera également des gains supplémentaires aux utilisateurs extérieurs à l'écosystème. En bref, ce qui manque actuellement à Cosmos, c'est un « trou noir » semblable à Terra.

Innovations dans la gestion d’actifs inter-chaînes

Sommelier, avec ses coffres-forts intelligents et ses capacités inter-chaînes, fournit aux utilisateurs des outils avancés de gestion d'actifs, apportant plus de liquidité et de diversité à l'écosystème Cosmos. Ses calculs hors chaîne uniques et ses capacités d'actifs sans pont offrent une solution plus efficace, plus sûre et plus économique pour DeFi, attirant davantage de développeurs et de projets vers la plate-forme Cosmos.









En outre, l’introduction de l’USDC natif résout le problème de longue date du manque de monnaie stable dans Cosmos, offrant de meilleures stratégies de trading en chaîne et des outils de gestion des risques aux acteurs du marché.

Segments que nous surveillons

Agrégateurs de trading et ponts inter-chaînes : dans un monde multi-chaînes, les agrégateurs de trading et les ponts inter-chaînes offrent une expérience transparente aux utilisateurs, facilitant les transferts d'actifs faciles entre les chaînes. L'IBC de Cosmos constitue un excellent exemple, mais il existe encore de nombreuses possibilités d'expansion dans ce domaine.

: dans un monde multi-chaînes, les agrégateurs de trading et les ponts inter-chaînes offrent une expérience transparente aux utilisateurs, facilitant les transferts d'actifs faciles entre les chaînes. L'IBC de Cosmos constitue un excellent exemple, mais il existe encore de nombreuses possibilités d'expansion dans ce domaine. Stablecoins et marchés monétaires : ATOM, en tant que jeton natif de Cosmos, détient une valeur irremplaçable au sein de son écosystème. Mais pour une plus grande stabilité, un système de stablecoin est crucial. Les opportunités résident dans le développement d’un système stablecoin qui non seulement s’intègre étroitement à ATOM, mais fonctionne également avec divers types de marchés monétaires comme les RWA.





D’un point de vue plus large, le marché de la cryptographie est actuellement baissier en raison d’une liquidité limitée. La TVL des projets DeFi de Cosmos n'est généralement pas élevée en raison des conditions de marché actuelles. Pourtant, la nature unique et changeante de Cosmos, notamment avec son architecture hétérogène distincte et l’utilité controversée de son jeton ATOM, attire de nombreux développeurs. À mesure que l’écosystème cryptographique se développe, de nombreux projets établis passent d’entreprises uniques au développement de leurs propres blockchains publiques, et l’environnement convivial pour les développeurs et les composants SDK de Cosmos en font un premier choix.





Simultanément, les innovations DeFi d'Ethereum se déplacent vers la couche 2. En raison de son manque d'interopérabilité inhérente, la liquidité reste fragmentée, ce qui pose des défis à la croissance globale de l'écosystème. En revanche, Cosmos DeFi prospère grâce à son interopérabilité native IBC.





Dans l’ensemble, le marché Cosmos DeFi est sur une forte trajectoire de croissance. Le déploiement de diverses innovations et projets lui offre un immense potentiel de croissance. Avec l'intégration d'un plus grand nombre de projets et de technologies, on pense que le marché Cosmos DeFi poursuivra son expansion, étant donné que la valeur des actifs mis en jeu est effectivement débloquée et que les problèmes de liquidité du protocole sont résolus.





Apparaît également ici .