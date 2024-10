Tudo que falta no Cosmos DeFi

Principais vantagens:

O ecossistema Cosmos é fortemente dependente do seu ativo nativo, ATOM, para obter liquidez, apresentando um maior grau de concentração em comparação com outros ecossistemas como Polkadot. Embora esta concentração tenha sido benéfica para o desenvolvimento inicial e a saúde do ecossistema, pode representar ameaças a longo prazo, especialmente quando sujeita a certos riscos de mercado externo. Osmosis demonstrou boa tração em transações entre cadeias, em contraste com Injective e Kava. Isto sugere que a Osmose é mais estrategicamente focada e tecnologicamente avançada. Embora ter um ativo nativo traga estabilidade ao ecossistema Cosmos, a baixa liquidez do BTC e do ETH indica que há espaço para melhorias na integração de ativos entre cadeias. Como plataformas de empréstimo, Unmee e Kava Lend têm grandes limitações em comparação com pares como Aave e Compound em outros ecossistemas, por exemplo, liquidez rasa para ativos importantes.





Tendo como pano de fundo vários projetos de blockchain competindo pelo domínio, cada um aspirando a ser o “próximo Ethereum” ou “Blockchain 3.0”, o Cosmos escolheu um caminho diferente.





Tudo começou com uma ideia simples: como criar uma rede blockchain descentralizada e interoperável em vez de um ecossistema único e isolado. O Cosmos foi projetado de forma a resolver esse desafio. Sua visão não é criar outro blockchain, mas construir uma “internet” que conecte todos os blockchains, uma rede que permita que vários blockchains se comuniquem e interajam livremente. Embora muitos projetos e blockchains da camada 1 tenham feito tentativas de conectar diferentes blockchains, o Cosmos emergiu como o mais bem-sucedido, oferecendo melhor interoperabilidade e liberdade ao desenvolvedor.

Do conceito à prática

Filosofia de design





Com base no consenso do Tendermint, o Cosmos era diferente da maioria dos projetos de blockchain de sua época. O Cosmos forneceu aos desenvolvedores um mecanismo de consenso e um kit de desenvolvimento de aplicativos (SDK) para construir cadeias personalizadas em vez de mecanismos de execução ou máquinas virtuais oferecidos por outros blockchains da Camada 1. Este modelo inovador oferece aos desenvolvedores maior flexibilidade na adaptação do ambiente operacional e dos tipos de transação aos seus cenários de aplicação.





Curiosamente, nos estágios iniciais, o Cosmos era frequentemente considerado um concorrente do Polkadot em termos de interoperabilidade. No entanto, à medida que ambos se desenvolveram, seguiram caminhos técnicos totalmente diferentes. Polkadot, com seu formato de mensagens entre cadeias, XCM, teve como objetivo construir infraestrutura para comunicação perfeita entre cadeias. Ele usa um modelo de segurança compartilhada integrado que permite que os parachains obtenham segurança robusta automaticamente ao se conectar à Relay Chain. Em contraste, o ecossistema do Cosmos e as suas cadeias não dependem apenas do Cosmos Hub para comunicação e segurança entre cadeias. Adota um sistema de rede mesh onde as cadeias de aplicativos são responsáveis por sua própria segurança. Este design significa que os projetos DeFi dentro do ecossistema Cosmos podem ter maior flexibilidade e autonomia.





Os principais componentes do Cosmos incluem o Cosmos SDK, o protocolo IBC e o mecanismo de consenso Tendermint Core. O Cosmos SDK, uma estrutura de código aberto e um conjunto de ferramentas e bibliotecas de modelos para a construção de blockchains públicos e aplicativos de blockchain, reduziu significativamente a dificuldade de desenvolvimento de blockchain. O protocolo IBC facilita a troca de informações e a interoperabilidade entre blockchains, permitindo que as cadeias Cosmos formem uma rede unida. Por último, o Tendermint Core fornece um mecanismo de consenso eficiente e confiável com finalidade de transação rápida.





Aproveitando o kit de ferramentas robusto do Cosmos SDK, os desenvolvedores DeFi podem lançar e operar seus aplicativos com facilidade. Os benefícios do Cosmos SDK para desenvolvedores DeFi incluem o seguinte.





Design Modular: Uma característica marcante do Cosmos SDK é sua modularidade. Ele oferece uma variedade de módulos predefinidos, como autenticação, serviços bancários e governança, que os desenvolvedores podem usar para criar aplicativos rapidamente. Para projetos DeFi, isso significa que eles podem se concentrar na otimização da experiência do usuário sem reinventar a roda. Flexibilidade: O Cosmos SDK permite que os desenvolvedores escrevam seus módulos em Go. Isto oferece grande flexibilidade aos projetos DeFi, permitindo-lhes inovar livremente através da construção de novas ferramentas financeiras, da introdução de novos tipos de transações ou da introdução de outras novas funcionalidades nas suas aplicações. Interoperabilidade entre cadeias: O Cosmos SDK suporta o protocolo IBC (Inter-Blockchain Communication), que permite que diferentes cadeias dentro da rede Cosmos interajam e transmitam dados entre si. Isto significa que os projetos DeFi podem aceder a uma gama mais ampla de ativos, aumentando o apelo da sua aplicação. Segurança: embora as cadeias Cosmos tenham que lidar com a segurança de forma independente, o Cosmos SDK oferece medidas de segurança integradas, como staking e slashing. Estas medidas ajudam a reduzir a dificuldade enfrentada pelos projetos DeFi em garantir a segurança da rede.





Em resumo, com o Cosmos SDK, os desenvolvedores DeFi podem desenvolver blockchains específicos de aplicativos de alto desempenho, inovadores e seguros em um curto espaço de tempo. Além disso, podem aproveitar a interoperabilidade entre cadeias da rede Cosmos para amplificar a influência da sua cadeia.

Visão geral do mercado

O setor DeFi no Cosmos pode ser amplamente dividido nas cinco categorias a seguir:









Dado que cada projeto dentro do ecossistema Cosmos opera essencialmente como uma cadeia pública independente, esta classificação é baseada no seu cenário de aplicação principal. E projetos com ecossistema próprio grande e diversificado são classificados na categoria Infraestrutura.





A infraestrutura

O Cosmos foi projetado para ser modular. Oferece muita flexibilidade para desenvolvedores que desejam construir cadeias públicas adaptadas a uma aplicação específica. Através do protocolo Inter-Blockchain Communication (IBC), o Cosmos permite que aplicações e protocolos dentro do seu ecossistema se interconectem, facilitando uma troca confiável de dados e valor entre cadeias. A ampla adoção do Cosmos SDK permite que blockchains públicos construídos no Cosmos SDK aumentem seus ecossistemas e possuam um forte subecossistema de aplicativos DeFi.





2. Estaca de liquidez

O setor de piquetagem de liquidez dentro do Cosmos é atualmente dominado por Stride e pStake, ambos oferecendo derivativos de piquetagem PoS. Stride permite que os usuários aproveitem os benefícios do staking enquanto mantêm a liquidez de seus ativos. Da mesma forma, o pStake permite que os usuários apostem ativos para receber recompensas de aposta e, em seguida, utilizem os tokens representativos apostados no DeFi ou os enviem para outros blockchains suportados pelo IBC. Atualmente, existem poucos casos de uso para esses tokens representativos apostados no DeFi, em contraste com a situação no ecossistema Ethereum. Isto significa que o setor de staking dentro do Cosmos ainda tem um longo caminho a percorrer.





3. Cofres

O setor de cofres da Cosmos está a evoluir para estratégias mais complexas e adaptáveis, indo além das estratégias básicas de gestão de fundos. Os “cofres inteligentes” do Sommelier resumem essa mudança. As abordagens tradicionais, como investir em índices ou pools específicos e reinvestir os ganhos ao longo do tempo, estão a tornar-se obsoletas. Em vez disso, os cofres inteligentes que podem ajustar suas composições com base nas condições atuais do mercado ou em indicadores predeterminados estão em alta. Esta transição para cofres inteligentes marca um progresso significativo para os cofres DeFi no Cosmos. Esses cofres inteligentes de próxima geração podem se adaptar às flutuações do mercado, oferecendo aos usuários DeFi soluções mais flexíveis, ágeis e potencialmente mais lucrativas.





4. Empréstimos e empréstimos

O setor de empréstimos e empréstimos no Cosmos ainda está em fase de desenvolvimento, sendo o Umee o principal protocolo de empréstimo. Fazendo referência ao mercado de dívida tradicional, o Umee oferece funcionalidades universais de empréstimo entre cadeias.





5. DEX

O setor de câmbio descentralizado (DEX) do Cosmos está em rápida expansão. Crescent e Osmosis são duas plataformas representativas que visam fornecer utilização eficiente de capital e liquidez. Cosmos DEXes desfrutavam de um alto grau de interoperabilidade graças ao protocolo IBC, que lhes permite suportar diferentes blockchains para expandir seus ecossistemas e comunidades. Os traders podem utilizar eficientemente os seus fundos em plataformas DEX como a Osmosis, participando na provisão de liquidez e na produção agrícola, o que não só ajuda a garantir que existe sempre liquidez suficiente para negociação, mas também minimiza a derrapagem.









Cronos e Kava são os dois blockchains focados em DeFi mais maduros dentro do ecossistema Cosmos, ambos integrando mais de 100 protocolos.





No entanto, quando comparado com outros projetos da Camada 2, como o Arbitrum, o seu Total Value Locked (TVL) parece bastante insignificante. O TVL da Arbitrum é cerca de 5 a 10 vezes maior que o deles. Além disso, carecem do apoio de quaisquer projetos de destaque. Como é evidente no gráfico acima, ambos observaram uma TVL estagnada desde o início do ano.









O gráfico acima mostra a composição do mercado Cosmos DeFi. A análise considera apenas protocolos construídos diretamente com o Cosmos SDK, sem considerar os projetos construídos sobre Layer1s dentro do Cosmos, como Kava.





O gráfico mostra que os projetos de infraestrutura detêm a parcela mais significativa do valor bloqueado no ecossistema Cosmos DeFi, principalmente porque muitos projetos de cadeia pública que possuem ecossistemas DeFi próprios são classificados nesta categoria. Por exemplo, 108 projetos DeFi lançados no Cronos, e um conjunto abrangente de serviços DeFi fundamentais, incluindo Kava Mint, Kava Lend e Kava Swap, foram desenvolvidos no Kava. Kava Mint, Kava Lend e Kava Swap alcançaram coletivamente US$ 200 milhões em TVL. Com eles se complementando, Kava pode atender a vários casos de uso de DeFi.





DEXes detêm a segunda maior parte do valor bloqueado, com Osmosis e Thorchain sendo os dois principais contribuidores. O recurso de piquetagem superfluida da Osmosis garante efetivamente sua posição no setor DEX. Ele permite que os provedores de liquidez no Osmosis participem simultaneamente de pools de liquidez e também apostem seus tokens LP em validadores no blockchain, maximizando seus retornos.





A diversidade é um grande ponto de venda do ecossistema Cosmos DeFi. O número de protocolos construídos diretamente com o Cosmos SDK ultrapassa apenas 400. Combinado com sua pilha de tecnologia fácil de usar, o Cosmos está atraindo muitos construtores DeFi. Embora setores como “Empréstimos e empréstimos” e “Cofres” pareçam ter uma pegada menor, é porque muitos projetos são construídos em cima de cadeias dentro do Cosmos. Iremos nos aprofundar nesses setores nas seções a seguir.

Mapeando a paisagem

Infraestrutura – Grandes Projetos Sofrendo com TVL Estagnada, Futuro Incerto

Kava

Visão geral:

Kava é baseado no Cosmos SDK, uma estrutura popular para a construção de aplicativos blockchain em Go. Isso fornece ao Kava modularidade e interoperabilidade.

Adota um mecanismo de consenso PoS baseado no Tendermint. O Tendermint é conhecido por sua tolerância a falhas bizantinas, garantindo a segurança da rede e reduzindo o risco de ataques de gastos duplos.



Principais aplicações:

Kava Mint: Este aplicativo permite aos usuários garantir seus ativos para obter empréstimos em USDX. É uma reminiscência do sistema MakerDAO, mas com características únicas, especialmente no que diz respeito às garantias suportadas.

Kava Lend: Este é um mercado monetário onde os usuários podem fornecer e emprestar ativos em troca de recompensas. Sua renomeação para Kava Lend de Hard Protocol significa sua integração e alinhamento com o ecossistema Kava mais amplo.

Kava Swap: Este é um protocolo projetado para fornecer uma maneira eficiente e segura de trocar nativamente entre os maiores ativos do mundo. Emprega o modelo de criador de mercado automatizado, facilitando a compra e venda de tokens na cadeia Kava e garantindo liquidez e preços competitivos para os traders.



Sistema de tokens:

KAVA: O token nativo da blockchain Kava. Ele desempenha um papel crucial na segurança, governança e diversas funções mecânicas da plataforma. Seu mecanismo PoS também significa que os detentores de tokens KAVA podem apostar seus tokens para validar transações e ganhar recompensas.

USDX: stablecoin da Kava, que os usuários podem cunhar garantindo seus ativos criptográficos. Ele fornece um meio de troca estável dentro do ecossistema Kava.

HARD: O símbolo de governança do Kava Lend. É usado para incentivar os primeiros participantes e na votação para orientar o desenvolvimento e a governança contínuos do produto.







Os principais marcos do Kava estão marcados no gráfico TVL acima. Os lançamentos de Kava Mint, Kava Lend e Kava Swap injetaram atividade no ecossistema em seu estágio inicial de desenvolvimento. Mais tarde, à medida que a Rede Kava amadureceu, ela percebeu a chamada arquitetura co-chain que permite aos desenvolvedores construir e implantar projetos usando os ambientes de execução EVM ou Cosmos SDK com interoperabilidade perfeita entre os dois. Infelizmente, uma série de eventos ocorridos em 2022, incluindo o colapso do Terra e a incapacidade da Celsius de reembolsar os usuários, também deixaram o Kava atingido, resultando em uma diminuição significativa do TVL, que não foi recuperada até hoje.

Persistência





Persistência é um protocolo que visa capacitar o financiamento aberto institucional com um nível de interoperabilidade que permitirá transferências contínuas de valor através das fronteiras. Dentro do ecossistema Persistence encontra-se um conjunto de produtos financeiros inovadores, como PStake e Dexter.





aposta:

Fundo:

O pSTAKE foi a primeira solução de piquetagem líquida para $ATOM quando o stkATOM foi lançado em 2021 no Ethereum.

Em 2023, o stkATOM migrou para a cadeia Persistence como um token nativo do IBC.





Funções do núcleo:









Stake de liquidez: pSTAKE aborda o dilema de staking enfrentado pelos detentores de ativos PoS, permitindo-lhes apostar tokens para obter recompensas enquanto os usam no DeFi.

Como funciona: Com o pSTAKE, os usuários podem apostar com segurança seus ativos PoS (como $ATOM) para ganhar recompensas de aposta e receber tokens representativos subjacentes apostados (como $stkATOM), que podem ser usados para explorar oportunidades de rendimento adicionais em DeFi.

Cadeias Suportadas: Atualmente, pSTAKE suporta piquetagem de liquidez em Binance Chain, Cosmos, Persistence e Ethereum.



Características:

Como funciona o stkATOM: Segue um modelo de taxa de câmbio, onde o valor do stkATOM aumenta em relação ao ATOM em segundo plano à medida que acumula recompensas de aposta.

Taxas: pSTAKE estabelece taxas baixas para uma boa experiência do usuário, por exemplo, uma taxa de depósito/saque de 0%, uma taxa de protocolo de 5% e uma taxa de resgate instantâneo de 0,5%.

Segurança: pSTAKE foi totalmente auditado pela Holborn Security e Oak Security. O pSTAKE também oferece uma recompensa por bugs de US$ 100.000 no Immunefi desde abril de 2023.

Recursos exclusivos: pSTAKE oferece um recurso exclusivo “Resgatar instantaneamente”, permitindo aos usuários evitar o período de desvinculação de 21 a 25 dias.

Suporte para carteira: No lançamento, o pSTAKE suportava Keplr e Ledger, com suporte para mais carteiras de software e hardware em breve.







O staking líquido desempenha um papel crucial no incentivo às pessoas a apostar os seus tokens numa rede e no aumento dos incentivos económicos para os participantes da rede. pSTAKE faz exatamente isso com o Cosmos. No entanto, devido à baixa atividade DeFi no ecossistema Cosmos, os fundos que fluem para protocolos de apostas líquidas são frequentemente transferidos para Ethereum no final. Como resultado, o $ATOM teve um desempenho insatisfatório e o TVL do pSTAKE foi morno.

Cronos

Cronos, lançado em março de 2021, é um blockchain público desenvolvido pela Crypto.com, que visa facilitar transações rápidas e seguras a custos baixos. Cronos é uma cadeia lateral de cadeia EVM. Ela planeja dimensionar o ecossistema DeFi hospedando novos projetos ou portando projetos existentes de cadeias compatíveis com EVM.









VVS Finanças

VVS Finance é a primeira bolsa descentralizada Automated Market Maker (AMM) construída nativamente sobre o blockchain Cronos. O projeto utiliza protocolos comprovados e auditados. Ao contrário de outros protocolos, o VVS Finance se destaca por um programa de incentivos abrangente e gratificante, alimentado por seu token de governança com o ticker VVS.

Para os provedores de liquidez (LPs), dois terços das taxas de swap cobradas são distribuídos aos LPs dos respectivos pools. Os tokens LP também podem ser apostados para receber recompensas VVS.

Os stakers VVS receberão recompensas de token VVS/parceiro.

Incentivos de negociação: Aqueles que trocarem tokens no VVS Finance receberão recompensas.

Programa de indicação: Aqueles que indicarem usuários para negociar no VVS Finance receberão recompensas.





Tectônico

Tectonic é um protocolo DeFi para empréstimos e empréstimos em Cronos. É tão representativo quanto o VVS Finance. É um fork do protocolo Compound.





A Tectonic permite que os usuários forneçam suas criptomoedas na plataforma como um provedor de liquidez para ganhar juros e recompensas TONIC.





Cada ativo carrega um Fator de Garantia (ou seja, índice de Empréstimo/Garantia), que significa o valor disponível para ser emprestado para cada ativo garantido. Um Fator de Garantia de 75% significa que os usuários só podem emprestar até 75% do valor dos seus ativos garantidos. Caso o valor dos activos garantidos diminua ou o valor dos activos emprestados aumente, uma parte do empréstimo pendente será liquidada ao preço de mercado actual menos algum desconto de liquidação.





Tanto a Tectonic quanto a VVS Finance são projetos significativos no ecossistema Cronos DeFi. Conforme observado no gráfico acima, o TVL da VVS Finance foi inicialmente muito superior ao da Tectonic. No entanto, após uma série de incidentes catastróficos em DeFi e CeFi em 2022, ambos os seus TVLs caíram drasticamente e a diferença entre eles diminuiu de cerca de 7 vezes para cerca de 2 vezes. Suas situações são um microcosmo do ecossistema Cronos DeFi. Estão à espera de um catalisador para sair da actual TVL estagnada, por exemplo, desenvolvimentos proeminentes em projectos.

Estaca de liquidez — Mecanismos inovadores que revelam um grande potencial









A taxa de aposta do Cosmos Hub é de cerca de 70%, em comparação com o Ethereum, que tem cerca de 20% do fornecimento total apostado. No entanto, destes 70% do ATOM apostado, apenas 1,5% é apostado líquido, em comparação com 9,3% da ETH. Escusado será dizer que a aposta de liquidez no ecossistema Ethereum é mais avançada, sublinhando a liderança do Ethereum no espaço DeFi sobre o Cosmos. No entanto, isto também destaca uma grande oportunidade para o Cosmos DeFi, dada a sua taxa geral de staking de 70%. Com desenvolvimentos adequados em protocolos relevantes, a Cosmos pode explorar mais profundamente este enorme mercado, oferecendo ganhos substanciais para o seu ecossistema DeFi. Dentro do mercado existente de liquidez do Cosmos, o TVL da Stride lidera por uma ampla margem, com 75%, com o pSTAKE, que já foi o líder, agora em segundo lugar, com cerca de 20%.





Passo

Impulsionado pela adoção do token de piquetagem líquida stATOM da Stride, o Cosmos DeFi está prosperando. Ao recompensar os stakers diretamente com a receita do protocolo na forma de $STRD, a Stride criou uma proposta de valor especial para os stakers. Além disso, Stride receberá Interchain Security do Cosmos Hub para melhorar ainda mais sua segurança. À medida que o ecossistema cresce, espera-se que a procura por $STRD aumente, impulsionando uma maior adoção do stATOM.





Liquidez e Adoção statom:

statom abordou o dilema entre liquidez e recompensas de aposta. É o primeiro ATOM LST com uma participação de mercado de mais de 70% e um TVL próximo de US$ 30 milhões. Os próximos recursos do Stride, como governança líquida e resgate instantâneo, aumentarão ainda mais seu fascínio.

Diferença para a adoção do stETH: a adoção do stETH foi fortemente impulsionada por usuários que desejam alavancar o ETH por meio de plataformas como Uniswap ou Aave para estratégias de negociação alavancadas. Observe nos gráficos abaixo que o claro motivador para a adoção do stETH estava fortemente correlacionado com o lançamento do mercado Aave V2. A StATOM pretende converter os 70% do capital já apostado em tokens apostados líquidos, enquanto a maior parte da stETH estava mudando o capital não apostado para capital apostado líquido.









$STRD Tokenomics e comparação com $LDO:

A receita do protocolo de pagamento Stride diretamente para os apostadores $ STRD, enquanto o Lido cobra uma taxa de 10% sobre as recompensas de aposta e a direciona para o tesouro do protocolo. Portanto, os stakers $STRD têm mais benefícios.

Nas últimas votações de governança que o Lido teve no Snapshot, a taxa de participação eleitoral foi de cerca de 1,5% de todas as carteiras que possuem $LDO. Isto significa que a maior parte do volume de negociação do $LDO não foi impulsionada pela motivação das pessoas para participar na governação do Lido.



Segurança Intercadeia (ICS):

O ICS permite a replicação da segurança do conjunto de validadores ATOM em diferentes cadeias de aplicativos. A aliança da Stride com a ATOM garante o acúmulo de renda e valor para os stakers da ATOM, reforçando a segurança criptoeconômica geral do Cosmos Hub.

Módulo de staking líquido (LSM): O LSM mitiga os riscos de staking líquido, limitando a quantidade total de ATOM que pode ser apostado líquido a 25% de todos os ATOM apostados. Ao mesmo tempo, o LSM introduz a capacidade de o ATOM apostado ser instantaneamente apostado com liquidez, sem ter que esperar pelo período de desvinculação de 21 dias. Esta estrutura regula a adoção de apostas líquidas, evitando que os fornecedores controlem mais de um terço da aposta total e protegendo contra o risco de corrupção do validador. também minimiza o tamanho máximo de uma potencial cascata de liquidação.





À medida que todo o ecossistema Cosmos abrange a aposta de liquidez, a integração da aposta de liquidez com o LSM impulsionará o uso do StATOM dentro do ecossistema Cosmos DeFi, melhorando subsequentemente o TVL nos mercados de empréstimos e DEX. À medida que o staking líquido é adotado em todo o ecossistema Cosmos, o staking líquido em conjunto com o LSM permitirá que o stATOM seja usado em todo o DeFi no ecossistema. À medida que a penetração do Stride no mercado se intensifica, a demanda pelo token STRD cresce à medida que mais taxas são pagas aos stakers.

Dexes – O domínio da osmose e do injetivo e o futuro da liquidez





Entre os Cosmos DEXes, o Osmosis é o principal protocolo indiscutível. Todos os tokens representativos do ATOM apostados acima mencionados podem ser adicionados aos pools de liquidez lá. Como tal, a Osmose é um pilar importante do Cosmos DeFi. Observe no gráfico acima que a Osmose é responsável pela grande maioria do TVL total e o TVL em outros DEXes está abaixo de US$ 25 milhões.









Embora a Osmosis tenha uma posição dominante dentro da Cosmos, sua liquidez e base de usuários são ofuscadas por outras DEXes se olharmos para o setor DeFi mais amplo. O gráfico acima compara o TVL do Balancer v2 e Osmosis. Antes da série de crises DeFi/CeFi que começou no verão de 2022, Osmosis TVL ainda era capaz de acompanhar o Balancer v2, embora por pouco. No mercado baixista que se seguiu às crises, o Osmosis TVL permaneceu em níveis baixos à medida que a liquidez foi drenada porque o $ATOM não era considerado um ativo que valesse a pena manter durante esse período.

Osmose





Osmosis é um DEX baseado em formador de mercado automatizado (AMM) projetado para o ecossistema Cosmos. Ele permite transações entre cadeias incorporando o protocolo IBC e oferece maior flexibilidade e capacidade de composição.





Fundamentos:

A Osmose combina os benefícios do staking com a provisão de liquidez, permitindo aos investidores maximizar os seus retornos. Ao contrário dos DEXes tradicionais, onde os usuários devem escolher entre piquetagem e fornecimento de liquidez, o Osmosis integra ambos.

Osmosis apoia o uso de ATOM apostado em LPs, o que lançou as bases para LSDFi no Cosmos e solidificou sua posição como DEX líder no ecossistema.



2. Vantagens da Osmose como DEX:

Superfluid Staking: Osmosis introduz um mecanismo inovador onde os investidores podem se beneficiar tanto da provisão de liquidez quanto do staking. Este sistema de benefícios duplos permite aos usuários capitalizar ambos os métodos de ganho sem escolher entre os dois.

Personalização do pool de liquidez: o Osmosis permite que os participantes do mercado ajustem os vários parâmetros de seus pools de liquidez, incluindo taxas de swap. Isto permite uma estrutura AMM verdadeiramente descentralizada e permite que os participantes do mercado determinem o equilíbrio ideal entre taxas e liquidez, em vez de serem relegados a parâmetros de protocolo rígidos que tentam determiná-lo para eles.



3. Principais preocupações:

Concorrência: O mercado DEX é extremamente competitivo. A Osmosis precisa inovar continuamente para manter suas propostas de valor únicas e atrair usuários.

Segurança: Tal como acontece com todos os DEXes, a segurança é fundamental. Garantir que os fundos estejam seguros e que os contratos inteligentes estejam livres de vulnerabilidades é crucial.

Adoção: O sucesso do Osmosis também dependerá de uma adoção mais ampla no ecossistema Cosmos. Se o Cosmos ganhar mais atenção, a Osmose provavelmente será beneficiada.

Protocolo de Injetivos





O Injective Protocol (INJ) é um DEX que oferece negociação de margem cruzada, derivativos e negociação de futuros forex. Construído no Cosmos como uma cadeia lateral de camada 2, o Injective atinge zero taxas de gás, transações de alta velocidade e descentralização total.





Construções principais:

Cadeia de Injetivos: Uma cadeia lateral totalmente descentralizada baseada no Cosmos Tendermint, servindo como uma plataforma de derivativos de camada 2, coordenador de execução de negociações e carteira de pedidos descentralizada.

Protocolo de alta velocidade de camada 2: por meio de uma ponte bidirecional com Ethereum, a Injective Chain oferece compatibilidade e liquidez robusta entre cadeias.

Livro de pedidos descentralizado: o Injective fornece um livro de pedidos descentralizado, facilitando a correspondência e liquidação comercial na rede.

Negociações no Mercado Livre: O Injective permite que os usuários criem seus mercados de derivativos, oferecendo um ambiente de negociação de derivativos peer-to-peer totalmente descentralizado.



2. Componentes:

Cliente Injective Exchange — A interface front-end do usuário.

API Injective – Os retransmissores que conectam o cliente Injective Exchange e a camada Cosmos.

The Cosmos Layer — Um blockchain baseado em Tendermint, que suporta finalidade instantânea.

A Camada Ethereum — Compreende os contratos inteligentes de ponte do Injective, garantindo a ponte bidirecional com o Ethereum.



3. Contratos Inteligentes:

Contratos de Coordenador de Injetivos: Eles facilitam o emprego de transações de derivativos do Injective no Ethereum, bem como na Cadeia de Injetivos.

Contratos de Stake: Eles são usados para lidar com o funcionamento essencial do Protocolo de Injetivos para as partes interessadas por meio de recompensas, cortes, delegação e mecanismos de governança.

Contratos de derivativos injetivos: são contratos inteligentes que permitem aos traders construir, executar e usar swaps perpétuos descentralizados em qualquer mercado de sua escolha.

Contratos de ponte de injetivos: são contratos inteligentes que regem a ligação bidirecional da cadeia Ethereum-Injetivos.

Contratos de Token Injetivo: São contratos ERC-20 construídos para os diversos usos do token INJ.

Outlook para DEX

Dependência do desenvolvimento de ativos apostados no Cosmos





O crescimento dos DEXes depende em grande parte da adoção de ativos LST. LSDFi está prestes a se tornar uma nova fronteira de receita. Tomando como exemplo o LSDFi da Ethereum, seu valor de mercado já atingiu US$ 1,9 bilhão. Se o Cosmos cultivar com sucesso seu ecossistema LSDFi, os DEXes seriam os principais beneficiários. Além disso, o LSDFi pode direcionar mais usuários para DEXes porque eles não só poderão lucrar com a negociação, mas também com o fornecimento de liquidez. E o aumento da base de usuários impulsionará a evolução dos DEXes.





2. Restrições do ecossistema









A força do Cosmos reside no estabelecimento de um ecossistema de vários protocolos, interligados através do protocolo Inter-Blockchain Communication (IBC). No entanto, esta é uma faca de dois gumes, uma vez que muitos DEXes no ecossistema Cosmos são predominantemente projetados em torno dos ativos do Cosmos.





Nesses DEXes, os principais tokens transacionados são tokens de plataforma de projetos construídos no Cosmos SDK, como aqueles construídos no protocolo Osmosis e Shade. Os ativos de muitos provedores de liquidez (LP), como stATOM, SHD, AKT, INJ, etc., também são tokens dentro do ecossistema Cosmos. Isto resulta na falta de LPs de ativos populares fora do Cosmos nesses DEXes, até certo ponto, limitando seu crescimento e volume de liquidez. Para que esses DEXes floresçam, uma estratégia possível pode ser aumentar a popularidade desses tokens Cosmos para que sejam mais amplamente negociados. No entanto, esta abordagem é circunscrita, pois depende do crescimento e desenvolvimento do ecossistema Cosmos.





Alternativamente, o Cosmos e seus DEXes podem considerar a introdução de ativos populares fora do Cosmos. Isso pode ser atualizado estabelecendo pontes entre cadeias ou colaborando com outras plataformas blockchain. A incorporação de uma gama mais ampla de ativos externos pode não apenas aumentar a liquidez dos DEXes, mas também atrair mais usuários para interagir com eles, promovendo assim o crescimento dos DEXes.

Empréstimos: esperando por um ponto de viragem nos empréstimos entre cadeias

Umee

Umee é principalmente uma plataforma de empréstimo. O objetivo é unir vários blockchains, permitindo que os usuários garantam ativos em uma cadeia e tomem empréstimos em outra. Esta interoperabilidade é uma característica fundamental, especialmente no espaço blockchain, onde os ativos e a liquidez muitas vezes permanecem confinados em ecossistemas específicos.





Propostas de valor exclusivas





Interoperabilidade entre cadeias: Umee facilita a interação perfeita entre diferentes blockchains, como Ethereum e Cosmos. Esta interoperabilidade significa que os usuários não estão confinados a um único ecossistema blockchain, mas podem aproveitar ativos e oportunidades em múltiplas cadeias.

Garantia de ativos apostados: Uma característica distintiva do Umee é a capacidade de usar os ativos apostados dos blockchains de Prova de Participação (PoS) como garantia. Isso significa que os usuários podem garantir seus ativos apostados sem abrir mão de possíveis recompensas de aposta. Oferece benefícios duplos – ganhar com a aposta e ganhar liquidez.

Taxas de juros algorítmicas: Umee emprega taxas de juros determinadas por algoritmos. Estas taxas são ajustadas com base nas condições de mercado, garantindo que os utilizadores recebam taxas de financiamento justas e dinâmicas.

Segurança e eficiência: Ao aproveitar soluções de ponte como a Gravity Bridge, a Umee garante a segurança e a eficiência das interações entre cadeias, cruciais para a confiança no espaço DeFi.



2. Contribuições para o Mercado de Empréstimos Cosmos:





Influxo de Liquidez: Ao permitir que ativos de outras cadeias, especialmente as populares como Ethereum, sejam usados no ecossistema Cosmos, poderia haver um influxo substancial de liquidez. Mais liquidez normalmente significa um mercado de empréstimos mais robusto. A imagem acima mostra ativos de outras redes apoiadas pela Umee.

Aumentando a utilidade dos ativos apostados: Quase 70% dos ativos do Cosmos estão apostados. O modelo da Umee de utilização destes activos apostados como garantia pode desbloquear um valor significativo, impulsionando mais actividade e crescimento no mercado de empréstimos Cosmos.

Atrair novos usuários: os recursos entre cadeias podem atrair usuários de outros ecossistemas para o Cosmos. Se eles puderem mover e utilizar facilmente seus ativos entre as cadeias, o atrito para entrar no espaço Cosmos DeFi será reduzido.

Mecanismos de empréstimo inovadores: Umee estabeleceu uma infraestrutura universal para facilitação de empréstimos entre cadeias. Pode ainda ser utilizado para introduzir novos produtos e serviços financeiros, enriquecendo o ecossistema de empréstimos do Cosmos.

Perspectivas para o segmento de empréstimos

O segmento de empréstimos enfrenta essencialmente uma situação semelhante à dos DEXs. O seu desenvolvimento depende da adoção de ativos apostados e está sujeito a restrições ecossistémicas. Simplificando, os ativos apostados continuarão a ser um fator determinante para desbloquear valor no mercado de empréstimos. Entretanto, este mercado também é restringido pelo foco em ativos nativos do Cosmos. Embora protocolos como Umee e Tectonic ofereçam serviços de empréstimo que incorporam activos de outras cadeias, estes não são os principais activos emprestados pelos utilizadores.









Do exposto, é evidente que os principais ativos de empréstimo e empréstimo nesses dois protocolos principais ainda são stablecoins e ativos nativos do Cosmos (stATOM, OSMO). Não há presença de ativos de outras cadeias entre os ativos populares emprestados ou fornecidos. Esta limitação pode impedir um maior desenvolvimento do mercado.

Cofres: Cofres Inteligentes e Tecnologia Cross-chain Impulsionando o Crescimento da Liquidez e da Diversidade

Sommelier









Sommelier é um protocolo descentralizado de gestão de ativos que introduz o conceito de “cofres inteligentes”. Ao contrário das estratégias estáticas tradicionais que podem se tornar obsoletas devido às mudanças nas condições do mercado, os cofres Sommelier visam prever, reagir, otimizar e evoluir com base nas condições do mercado DeFi em tempo real. Construído no Cosmos SDK, ele pode ser conectado a redes EVM de alto valor, permitindo integração perfeita entre diferentes ecossistemas de blockchain. O TVL do projeto tem aumentado constantemente desde o lançamento do Real Yield ETH Cellar, tornando-o uma ponte essencial para conectar o ecossistema Cosmos a protocolos externos de geração de interesse.





Propostas de valor:

Cofres Inteligentes: Os cofres Sommelier caracterizam-se pela sua adaptabilidade às mudanças. Prever: Use métodos de previsão de séries temporais para estimar os rendimentos básicos futuros. Reaja: Reequilibre as posições à medida que informações sobre os principais movimentos do mercado (como uma desvalorização) se tornem disponíveis. Se as condições do mercado mudarem, os cofres poderão ajustar rapidamente os índices de alavancagem para ajudar a evitar a liquidação. Otimizar: Use uma solução sofisticada para acumular alavancagem que seja altamente eficiente em termos de capital e reduza significativamente as taxas de empréstimo de gás/flash que normalmente seriam incorridas. Além disso, ele pode otimizar os intervalos de ticks do Uni V3 enquanto leva em conta perdas impermanentes. Evoluir: Atualizar seu algoritmo e protocolos integrados para capturar continuamente novas oportunidades de rendimento.

Computações fora da cadeia: a arquitetura do Sommelier permite cálculos de reequilíbrio fora da cadeia, não apenas garantindo a confidencialidade da estratégia, mas também permitindo o uso de técnicas intrincadas de modelagem de dados semelhantes às empregadas nas finanças tradicionais.

Ativos sem ponte: o Sommelier fornece acesso multicadeia sem a necessidade de conectar ativos, reduzindo a complexidade e os riscos potenciais associados à ponte de ativos.

Governança Descentralizada: As transações e operações no Sommelier são supervisionadas por um consórcio de validadores, garantindo a segurança dos fundos dos usuários e a capacidade de resposta às preferências dos usuários. Esta abordagem descentralizada garante que a plataforma permaneça resistente à censura.



2. Contribuições para o Mercado de Empréstimos Cosmos:

Liquidez aprimorada: Ao fazer a ponte com redes EVM de alto valor e introduzir cofres inteligentes, a Sommelier poderia potencialmente trazer mais liquidez ao ecossistema Cosmos, vital para um mercado de empréstimos próspero.

Mecanismos de empréstimo inovadores: A adaptabilidade dos cofres do Sommelier significa que eles podem se adaptar às condições do mercado, introduzindo potencialmente novas estratégias de empréstimo, enriquecendo assim o ecossistema de empréstimos do Cosmos.

Custos reduzidos: A agregação e lote de transações do Sommelier pode levar a uma redução nas taxas de gás, tornando os empréstimos no Cosmos mais eficientes economicamente.

Outlook para o segmento do Vault

Os cofres inteligentes e os recursos de cadeia cruzada do Sommelier não apenas oferecem aos usuários ferramentas avançadas de gerenciamento de ativos, mas também trazem liquidez e diversidade mais amplas ao ecossistema Cosmos. A arquitetura exclusiva do Sommelier, especialmente seus cálculos off-chain e funcionalidades de ativos sem ponte, fornece uma solução mais eficiente, segura e econômica para DeFi. Este modelo pode atrair mais desenvolvedores e projetos para a plataforma Cosmos, pois apresenta um ambiente mais flexível e escalável para construir e otimizar aplicações DeFi.





Além disso, a governança descentralizada e o consórcio de validadores do Sommelier garantem a transparência e a segurança do seu protocolo, aumentando ainda mais a confiança do usuário no ecossistema Cosmos DeFi. Concluindo, à medida que o Sommelier continua a evoluir e se aprimorar, acredita-se que ele fará contribuições significativas para a prosperidade e o crescimento do Cosmos DeFi, abrindo novas oportunidades e possibilidades para todo o reino das criptomoedas.

Observações aprofundadas

Concentração de liquidez: A alta dependência do ATOM pressiona a elevação de sua narrativa

O que a concentração de liquidez significa para o valor do protocolo?

No espaço blockchain e DeFi, a liquidez serve como uma métrica fundamental, refletindo a saúde e o apelo de um protocolo ou plataforma. Maior liquidez reduz os custos de transação e acelera a velocidade das negociações na plataforma. O ativo nativo do Cosmos, ATOM, tem uso generalizado em vários protocolos DeFi. Se um protocolo tiver uma alta proporção de ATOM em sua liquidez, isso indica que o protocolo é fortemente dependente de ativos da cadeia principal do Cosmos. Em outras palavras, se um volume significativo dos ativos da cadeia principal do Cosmos (como ATOM) fosse removido do protocolo, seu valor poderia sofrer um forte impacto.





Por que o ATOM é importante?

Se o valor de um protocolo estiver predominantemente concentrado no ATOM, então é seguro dizer que o valor do protocolo depende fortemente do Atom. Isto implica que quaisquer factores que afectem o valor do ATOM, sejam dinâmicas de mercado, actualizações técnicas ou decisões de governação, podem afectar indirectamente o valor do protocolo.









A concentração de liquidez no ecossistema Cosmos revela a sua forte dependência do seu ativo nativo, o ATOM. Os dados indicam que os pools de LP que consistem em ativos ATOM (incluindo stATOM, qATOM e outros ativos apostados) representam, em média, cerca de 40% de todos os pools de LP em um protocolo. Isto significa que os protocolos no ecossistema Cosmos estão altamente concentrados em ativos ATOM para liquidez, diferenciando-os dos principais fornecedores de liquidez, como Uniswap e Balancer, que se concentram no fornecimento de liquidez para diversos ativos.





Significado da Liquidez

No setor DeFi, a liquidez continua a ser um indicador chave. Uma maior liquidez garante que os utilizadores possam negociar com mais facilidade e rapidez, ao mesmo tempo que suportam custos de transação mais baixos. Para qualquer protocolo DeFi, manter a alta liquidez é crucial, pois pode atrair mais usuários e fundos. O substancial índice de pool de LP da ATOM cria um fosso para si mesmo, permitindo-lhe ter uma fonte estável de financiamento.





Características do Cosmos

Cosmos, aproveitando seus recursos Cosmos SDK e Inter-Blockchain Communication (IBC), permite que vários blockchains se comuniquem e interajam livremente. Isso permite que os protocolos no ecossistema Cosmos forneçam melhor liquidez para o ATOM. Além disso, as capacidades cross-chain do Cosmos permitem-lhe interagir com ativos de outras cadeias, aumentando ainda mais a sua liquidez.









Por outro lado, a concentração de liquidez no ecossistema Polkadot é relativamente menor. Isto sugere que os protocolos no ecossistema Polkadot dependem menos do DOT para liquidez, ou que outros ativos dentro do ecossistema Polkadot contribuem de forma mais substancial para a liquidez. Isso diferencia Polkadot do Cosmos, destacando o fosso construído pelos ativos nativos do Cosmos (ATOM).

Atividade comercial entre cadeias: Apesar do extenso ecossistema, a atividade entre cadeias é baixa, sugerindo um certo nível de insularidade.





Para avaliar a atividade de negociação de ativos entre cadeias, examinamos as três cadeias públicas de maior valor na rede IBC. No geral, os ativos on-chain de todas essas três cadeias são principalmente ativos nativos de seus ecossistemas. Notavelmente, quase 100% dos ativos da Injective provêm do seu ecossistema, indicando que as cadeias públicas da rede IBC estão atualmente inclinadas a desenvolver os seus ecossistemas internos.





Osmosis tem o maior volume de negociação entre cadeias, quase o dobro do Injective e quase três vezes o do KAVA. Isso significa a liderança da Osmosis na atividade e apelo comercial entre cadeias.





Atividade de negociação entre cadeias

O alto volume de negociação entre cadeias da Osmosis ressalta sua principal vantagem como DEX, juntamente com sua capacidade de atrair liquidez e negociações entre cadeias. Isto também sugere que os usuários e projetos de Osmose estão mais inclinados a negociações entre cadeias. Embora o valor do ativo cross-chain do Injective seja inferior ao do Osmosis, ainda é significativamente alto, indicando sua atividade em certos ativos específicos ou pares de negociação. O valor dos ativos de cadeia cruzada do KAVA é o mais baixo. Isto está alinhado com o fato de que o negócio principal da Kava é a sua plataforma de empréstimo e a plataforma se concentra mais em atividades de empréstimo intra-cadeia do que em negociações entre cadeias.









Dependência de ativos nativos A dependência de ativos nativos exibida por Osmosis, Injective e KAVA reflete o atual foco de desenvolvimento do ecossistema Cosmos. Uma elevada proporção de ativos nativos na sua liquidez pode sugerir que estas cadeias colocam mais ênfase no desenvolvimento dos seus ecossistemas e aplicações internas.





Ausência de BTC e ETH

Embora BTC e ETH sejam os dois principais ativos no mercado de criptomoedas, sua liquidez em Osmose, Injetivo e KAVA é relativamente escassa, especialmente em Injetivo e KAVA. Isto indica que o ecossistema Cosmos ainda está nos estágios iniciais de incorporação de ativos entre cadeias.





Insularidade do Ecossistema Cosmos

Esta insularidade no ecossistema Cosmos pode ser intencional para proteger o seu ecossistema interno das flutuações do mercado externo. Por outro lado, também reflete as escolhas técnicas e estratégicas do ecossistema Cosmos, ou seja. colocando mais ênfase nas interações entre cadeias dentro da rede IBC.

A saúde do mercado de empréstimos: falta de apelo para ativos convencionais, necessidade de inovação mais agressiva

No atual ecossistema de criptomoedas, os protocolos de empréstimo tornaram-se indispensáveis, oferecendo aos usuários uma forma descentralizada de emprestar ou tomar emprestado ativos. Para aprofundar o desempenho dos protocolos de empréstimo no ecossistema Cosmos, comparamos Umee, Kava Lend, Aave e Compound. Através desta comparação, podemos compreender melhor a posição e o potencial do Cosmos no domínio dos empréstimos e como se diferencia de outros protocolos de empréstimos convencionais.





O índice de empréstimo sobre valor (LTV) no Cosmos é de cerca de 75%, o que não difere muito das principais plataformas.





Como principal protocolo de empréstimo no Cosmos, o Umee oferece taxas de juros BTC mais altas do que as principais plataformas, mas é superado pelo Aave em termos de taxas de juros para ETH e USDT. KAVA Lend não possui dados para ETH e USDT. Aparentemente, os protocolos de empréstimo do Cosmos centram-se mais no empréstimo dos seus activos do ecossistema nativo, e as suas taxas de juro relativamente mais baixas não conseguem atrair investidores. Para ter sucesso no mercado DeFi ferozmente competitivo, estes protocolos poderão ter de reconsiderar as suas estratégias, possivelmente aumentando as taxas de juro ou introduzindo outros incentivos para atrair utilizadores.





Do ponto de vista da liquidez, os protocolos de empréstimo no ecossistema Cosmos têm certas limitações. A liquidez de Umee e Kava Lend está centrada principalmente em tokens dentro do ecossistema Cosmos, marcando uma diferença óbvia em relação às principais plataformas onde ativos convencionais como BTC, ETH e USDT ocupam o centro do palco.





Vantagem da dependência de token nativo

Os tokens nativos do ecossistema Cosmos possuem liquidez visivelmente superior no Umee e Kava Lend em comparação com outros ativos. Esta maior liquidez oferece um mercado estável para os tokens da Cosmos, ajudando a manter o seu valor e procura. Além disso, essa liquidez concentrada também confere um certo grau de estabilidade de preços a estes tokens, mitigando os efeitos das flutuações do mercado.





Limitações de liquidez

Embora os tokens do ecossistema Cosmos desfrutem de alta liquidez nessas plataformas, isso restringe a entrada de outros ativos importantes e stablecoins. BTC e ETH, como ativos líderes no mercado de criptomoedas, são essenciais para a liquidez de qualquer protocolo DeFi. Embora a estratégia da Umee e da Kava Lend possa ter benefícios a curto prazo, a longo prazo, poderá reduzir a sua capacidade de atrair uma base de utilizadores e capital mais ampla.





Competição de Mercado e Ajustes Estratégicos

O mercado DeFi atual é extremamente competitivo. Vários blockchains e protocolos estão trabalhando incansavelmente para oferecer uma gama mais ampla de pares de ativos e serviços para atrair usuários e capital. Num tal ambiente, uma dependência excessiva dos activos nativos de um ecossistema poderia colocar os protocolos de empréstimo da Cosmos numa desvantagem competitiva. Para contrariar esta concorrência, os protocolos de empréstimo Cosmos precisam de dinamizar as suas estratégias para introduzir uma gama mais diversificada de ativos convencionais e stablecoins e oferecer taxas de juro e serviços mais competitivos.

Conclusão e perspectivas

Em essência, o ecossistema DeFi do Cosmos não é apenas uma pilha de projetos DeFi individuais. O que o Cosmos construiu foi um vasto ecossistema de infraestrutura. O projeto DeFi pode ser um blockchain público ou um projeto em um blockchain público. Isso torna o ecossistema DeFi do Cosmos um pouco complexo. Um projeto pode ser uma rede em si e visa aumentar seu ecossistema, ou pode ser um projeto que se conecta a outras redes para ampliar sua presença em um nicho específico como DEX, Lending, etc.

Desbloqueando o valor do ATOM

O mercado Cosmos DeFi está em um estágio crucial. A introdução de ativos de staking líquidos por empresas como Stride e Osmosis deu nova vida e oportunidades ao ecossistema. Enquanto o Stride oferece oportunidades com o ATOM como um ativo LST, o Osmosis oferece uma plataforma LSTFi. Ambos fortaleceram a base do Cosmos para uma melhor interoperabilidade com outros ecossistemas blockchain. No entanto, quando comparado ao Ethereum, o ecossistema de piquetagem do Cosmos fica atrasado e é altamente dependente de sua rede principal. Assim, o futuro da aposta do Cosmos depende em grande parte do desenvolvimento do próprio ecossistema do Cosmos.





Para projetos inovadores de derivativos com staking líquido, o foco não deve ser apenas oferecer oportunidades para os detentores de ATOM apostarem com validadores, mas também na obtenção de liquidez através de mercados de derivativos entre cadeias. Isto não só aumentará a liquidez do ATOM, mas também trará ganhos adicionais para utilizadores fora do ecossistema. Em suma, o que falta atualmente ao Cosmos é um “buraco negro” semelhante à Terra.

Inovações na gestão de ativos entre cadeias

Sommelier, com seus cofres inteligentes e recursos cross-chain, fornece aos usuários ferramentas avançadas de gerenciamento de ativos, trazendo mais liquidez e diversidade ao ecossistema Cosmos. Seus cálculos off-chain exclusivos e recursos de ativos sem ponte oferecem uma solução mais eficiente, segura e econômica para DeFi, atraindo mais desenvolvedores e projetos para a plataforma Cosmos.









Além disso, a introdução do USDC nativo aborda o problema de longa data da falta de uma moeda estável do Cosmos, fornecendo melhores estratégias de negociação em cadeia e ferramentas de gestão de risco para os participantes do mercado.

Segmentos que estamos de olho

Agregadores de negociação e pontes entre cadeias : Em um mundo com múltiplas cadeias, agregadores de negociação e pontes entre cadeias oferecem uma experiência perfeita para os usuários, facilitando transferências fáceis de ativos entre cadeias. O IBC da Cosmos destaca-se como um excelente exemplo, mas há amplo espaço para uma maior expansão neste domínio.

: Em um mundo com múltiplas cadeias, agregadores de negociação e pontes entre cadeias oferecem uma experiência perfeita para os usuários, facilitando transferências fáceis de ativos entre cadeias. O IBC da Cosmos destaca-se como um excelente exemplo, mas há amplo espaço para uma maior expansão neste domínio. Stablecoins e mercados monetários : ATOM, como token nativo do Cosmos, possui um valor insubstituível em seu ecossistema. Mas para maior estabilidade, um sistema stablecoin é crucial. As oportunidades residem no desenvolvimento de um sistema de stablecoin que não apenas se integre estreitamente ao ATOM, mas também funcione com vários tipos de mercados monetários, como RWAs.





De uma perspectiva de mercado mais ampla, o mercado criptográfico está atualmente em baixa devido à liquidez limitada. O TVL dos projetos DeFi do Cosmos geralmente não é alto como resultado das condições de mercado prevalecentes. No entanto, a natureza única e mutável do Cosmos, especialmente com a sua arquitetura heterogénea distinta e a utilidade debatida do seu token ATOM, atrai numerosos desenvolvedores. À medida que o ecossistema criptográfico cresce, muitos projetos estabelecidos estão mudando de empreendimentos singulares para o desenvolvimento de seus próprios blockchains públicos, e o ambiente amigável ao desenvolvedor e os componentes SDK do Cosmos o tornam a melhor escolha.





Simultaneamente, as inovações DeFi da Ethereum estão a mudar para a Camada 2. Devido à sua falta de interoperabilidade inerente, a liquidez permanece fragmentada, colocando desafios ao crescimento geral do ecossistema. Em contraste, o Cosmos DeFi está prosperando com sua interoperabilidade IBC nativa.





No geral, o mercado Cosmos DeFi está em uma trajetória de forte crescimento. A implementação de diversas inovações e projetos confere-lhe um imenso potencial de crescimento. Com a integração de mais projetos e tecnologias, acredita-se que o mercado Cosmos DeFi continuará a sua expansão, dado que o valor dos ativos apostados é efetivamente desbloqueado e os problemas de liquidez do protocolo são resolvidos.





