Mọi thứ còn thiếu trong Cosmos DeFi

Hệ sinh thái Cosmos phụ thuộc rất nhiều vào tài sản gốc của nó, ATOM, về tính thanh khoản, cho thấy mức độ tập trung cao hơn so với các hệ sinh thái khác như Polkadot. Mặc dù sự tập trung này có lợi cho sự phát triển ban đầu và sức khỏe của hệ sinh thái nhưng nó có thể gây ra các mối đe dọa về lâu dài, đặc biệt là khi gặp một số rủi ro nhất định từ thị trường bên ngoài. Thẩm thấu đã chứng minh lực kéo tốt trong các giao dịch xuyên chuỗi, trái ngược với Injective và Kava. Điều này cho thấy rằng Thẩm thấu vừa tập trung hơn về mặt chiến lược vừa tiên tiến về mặt công nghệ. Mặc dù việc sở hữu tài sản gốc mang lại sự ổn định cho hệ sinh thái Cosmos nhưng tính thanh khoản thấp của BTC và ETH cho thấy vẫn còn cơ hội cải thiện trong việc tích hợp tài sản chuỗi chéo. Là nền tảng cho vay, Unmee và Kava Lend có những hạn chế lớn so với các nền tảng ngang hàng như Aave và Hợp chất trong các hệ sinh thái khác, chẳng hạn như tính thanh khoản thấp đối với các tài sản lớn.





Trong bối cảnh nhiều dự án blockchain đang tranh giành quyền thống trị, mỗi dự án đều có tham vọng trở thành “Ethereum tiếp theo” hoặc “Blockchain 3.0”, Cosmos đã chọn một con đường khác.





Tất cả bắt đầu với một ý tưởng đơn giản: làm thế nào để tạo ra một mạng lưới blockchain phi tập trung, có khả năng tương tác thay vì một hệ sinh thái đơn lẻ, biệt lập. Cosmos được thiết kế nhằm giải quyết thách thức này. Tầm nhìn của nó không phải là tạo ra một blockchain khác mà là xây dựng một “Internet” kết nối tất cả các blockchain, một mạng cho phép các blockchain khác nhau giao tiếp và tương tác một cách tự do. Trong khi nhiều dự án và chuỗi khối lớp 1 đã cố gắng kết nối các chuỗi khối khác nhau, Cosmos nổi lên là dự án thành công nhất mang lại khả năng tương tác tốt hơn và sự tự do cho nhà phát triển.

Từ khái niệm đến thực hành

Triết lý thiết kế





Dựa trên sự đồng thuận của Tendermint, Cosmos khác với hầu hết các dự án blockchain vào thời điểm đó. Cosmos cung cấp cho các nhà phát triển cơ chế đồng thuận và bộ công cụ phát triển ứng dụng (SDK) để xây dựng các chuỗi tùy chỉnh thay vì các công cụ thực thi hoặc máy ảo được cung cấp bởi các chuỗi khối Lớp 1 khác. Mô hình đổi mới này mang lại cho các nhà phát triển tính linh hoạt cao hơn trong việc điều chỉnh môi trường hoạt động và các loại giao dịch cho các kịch bản ứng dụng của họ.





Điều thú vị là trong giai đoạn đầu, Cosmos thường được coi là đối thủ cạnh tranh của Polkadot về khả năng tương tác. Tuy nhiên, khi cả hai đều phát triển, họ đã đi theo những con đường kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Polkadot, với định dạng nhắn tin xuyên chuỗi, XCM, nhằm mục đích xây dựng cơ sở hạ tầng để liên lạc liên chuỗi liền mạch. Nó sử dụng mô hình bảo mật chia sẻ tích hợp sẵn cho phép parachains tự động nhận được bảo mật mạnh mẽ khi kết nối với Chuỗi chuyển tiếp. Ngược lại, hệ sinh thái của Cosmos và các chuỗi của nó không chỉ dựa vào Cosmos Hub để liên lạc và bảo mật giữa các chuỗi. Nó áp dụng một hệ thống mạng lưới trong đó các chuỗi ứng dụng chịu trách nhiệm về bảo mật của chính chúng. Thiết kế này có nghĩa là các dự án DeFi trong hệ sinh thái Cosmos có thể có tính linh hoạt và tự chủ cao hơn.





Các thành phần cốt lõi của Cosmos bao gồm Cosmos SDK, giao thức IBC và công cụ đồng thuận Tendermint Core. Cosmos SDK, một khung mã nguồn mở và bộ công cụ cũng như thư viện mẫu để xây dựng các chuỗi khối công cộng và ứng dụng chuỗi khối, đã giảm đáng kể khó khăn trong việc phát triển chuỗi khối. Giao thức IBC tạo điều kiện trao đổi thông tin và khả năng tương tác giữa các chuỗi khối, cho phép chuỗi Cosmos tạo thành một mạng thống nhất. Cuối cùng, Tendermint Core cung cấp cơ chế đồng thuận hiệu quả và đáng tin cậy với khả năng hoàn tất giao dịch nhanh chóng.





Tận dụng bộ công cụ mạnh mẽ của Cosmos SDK, các nhà phát triển DeFi có thể khởi chạy và vận hành ứng dụng của họ một cách dễ dàng. Những lợi ích của Cosmos SDK dành cho nhà phát triển DeFi bao gồm những lợi ích sau.





Thiết kế mô-đun: Một tính năng nổi bật của Cosmos SDK là tính mô-đun của nó. Nó cung cấp một loạt mô-đun cài sẵn, chẳng hạn như xác thực, ngân hàng và quản trị, mà các nhà phát triển có thể sử dụng để xây dựng ứng dụng một cách nhanh chóng. Đối với các dự án DeFi, điều này có nghĩa là họ có thể tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng mà không cần phải phát minh lại bánh xe. Tính linh hoạt: SDK Cosmos cho phép các nhà phát triển viết mô-đun của họ trong Go. Điều này mang lại sự linh hoạt cao cho các dự án DeFi, cho phép họ đổi mới tự do bằng cách xây dựng các công cụ tài chính mới, giới thiệu các loại giao dịch mới hoặc đưa các chức năng mới khác vào ứng dụng của họ. Khả năng tương tác chuỗi chéo: SDK Cosmos hỗ trợ giao thức IBC (Giao tiếp liên chuỗi khối), cho phép các chuỗi khác nhau trong mạng Cosmos tương tác và truyền dữ liệu với nhau. Điều này có nghĩa là các dự án DeFi có thể truy cập vào nhiều loại tài sản hơn, tăng sức hấp dẫn cho ứng dụng của chúng. Bảo mật: Trong khi chuỗi Cosmos phải xử lý bảo mật một cách độc lập, SDK Cosmos cung cấp các biện pháp bảo mật tích hợp như đặt cược và cắt giảm. Những biện pháp này giúp giảm bớt khó khăn mà các dự án DeFi gặp phải trong việc đảm bảo an ninh mạng.





Tóm lại, với Cosmos SDK, các nhà phát triển DeFi có thể phát triển các chuỗi khối dành riêng cho ứng dụng có hiệu suất cao, sáng tạo và an toàn trong thời gian ngắn. Hơn nữa, họ có thể khai thác khả năng tương tác chuỗi chéo của mạng Cosmos để khuếch đại tầm ảnh hưởng của chuỗi của họ.

Tổng quan thị trường

Lĩnh vực DeFi trên Cosmos có thể được chia thành năm loại sau:









Vì mỗi dự án trong hệ sinh thái Cosmos về cơ bản hoạt động như một chuỗi công khai độc lập nên việc phân loại này dựa trên kịch bản ứng dụng chính của chúng. Và các dự án có hệ sinh thái lớn và đa dạng của riêng mình được phân loại vào hạng mục Cơ sở hạ tầng.





Cơ sở hạ tầng

Cosmos được thiết kế theo mô-đun. Nó mang lại rất nhiều sự linh hoạt cho các nhà phát triển đang tìm cách xây dựng chuỗi công khai phù hợp với một ứng dụng cụ thể. Thông qua giao thức Truyền thông liên chuỗi khối (IBC), Cosmos cho phép các ứng dụng và giao thức trong hệ sinh thái của nó kết nối với nhau, tạo điều kiện trao đổi dữ liệu và giá trị không đáng tin cậy giữa các chuỗi. Việc áp dụng rộng rãi Cosmos SDK cho phép các chuỗi khối công khai được xây dựng trên Cosmos SDK phát triển hệ sinh thái của họ và tự hào về một hệ sinh thái phụ mạnh mẽ gồm các ứng dụng DeFi.





2. Đặt cọc thanh khoản

Lĩnh vực đặt cược thanh khoản trong Cosmos hiện do Stride và pStake thống trị, cả hai đều cung cấp các công cụ phái sinh đặt cược PoS. Stride cho phép người dùng tận hưởng những lợi ích của việc đặt cược trong khi vẫn duy trì tính thanh khoản cho tài sản của họ. Tương tự, pStake cho phép người dùng đặt cược tài sản để nhận phần thưởng đặt cược và sau đó sử dụng mã thông báo đại diện được đặt cọc trong DeFi hoặc gửi chúng đến các chuỗi khối khác được IBC hỗ trợ. Hiện tại, có rất ít trường hợp sử dụng các mã thông báo đại diện được đặt cược này trên DeFi, trái ngược với tình hình trong hệ sinh thái Ethereum. Điều này có nghĩa là lĩnh vực đặt cược trong Cosmos vẫn còn một chặng đường dài phía trước.





3. Hầm

Lĩnh vực kho tiền của Cosmos đang phát triển theo hướng các chiến lược phức tạp và dễ thích ứng hơn, vượt ra ngoài các chiến lược quản lý quỹ cơ bản. “Hầm thông minh” của Sommelier là hình ảnh thu nhỏ của sự thay đổi này. Các phương pháp tiếp cận truyền thống, như đầu tư vào các chỉ số hoặc nhóm cụ thể và tái đầu tư lợi nhuận theo thời gian, đang trở nên lỗi thời. Thay vào đó, kho tiền thông minh có thể điều chỉnh thành phần dựa trên điều kiện thị trường hiện tại hoặc các chỉ số được xác định trước đang là xu hướng. Quá trình chuyển đổi sang kho tiền thông minh này đánh dấu sự tiến bộ đáng kể cho kho tiền DeFi trong Cosmos. Những kho tiền thông minh thế hệ tiếp theo này có thể thích ứng với những biến động của thị trường, cung cấp cho người dùng DeFi các giải pháp linh hoạt, linh hoạt hơn và có khả năng sinh lời cao hơn.





4. Cho vay & Vay

Lĩnh vực cho vay và vay trong Cosmos vẫn đang trong giai đoạn phát triển, với Umee là giao thức cho vay chính. Tham khảo thị trường nợ truyền thống, Umee cung cấp các chức năng cho vay xuyên chuỗi phổ biến.





5. DEX

Lĩnh vực trao đổi phi tập trung (DEX) của Cosmos đang nhanh chóng mở rộng. Crescent và Osmosis là hai nền tảng đại diện nhằm cung cấp khả năng sử dụng vốn và thanh khoản hiệu quả. Cosmos DEX có khả năng tương tác cao nhờ giao thức IBC, cho phép họ hỗ trợ các chuỗi khối khác nhau để mở rộng hệ sinh thái và cộng đồng của họ. Các nhà giao dịch có thể sử dụng hiệu quả tiền của mình trên các nền tảng DEX như Osmosis bằng cách tham gia cung cấp thanh khoản và canh tác lợi nhuận, điều này không chỉ giúp đảm bảo luôn có đủ thanh khoản cho giao dịch mà còn giảm thiểu trượt giá.









Cronos và Kava là hai blockchain tập trung vào DeFi trưởng thành nhất trong hệ sinh thái Cosmos, cả hai đều tích hợp hơn 100 giao thức.





Tuy nhiên, khi so sánh với các dự án Lớp 2 khác, chẳng hạn như Arbitrum, Tổng giá trị bị khóa (TVL) của chúng có vẻ không đáng kể. TVL của Arbitrum lớn hơn họ khoảng 5–10 lần. Hơn nữa, họ thiếu sự hỗ trợ của bất kỳ dự án nổi bật nào. Có thể thấy rõ từ biểu đồ trên, cả hai đều có TVL trì trệ kể từ đầu năm.









Biểu đồ hình tròn ở trên cho thấy thành phần của thị trường Cosmos DeFi. Bảng phân tích chỉ xem xét các giao thức được xây dựng trực tiếp bằng SDK Cosmos mà không xem xét các dự án được xây dựng trên Layer1 trong Cosmos như Kava.





Biểu đồ cho thấy các dự án cơ sở hạ tầng nắm giữ phần lớn giá trị bị khóa trong hệ sinh thái Cosmos DeFi, chủ yếu là do nhiều dự án chuỗi công cộng tự hào về hệ sinh thái DeFi của riêng chúng được phân loại vào danh mục này. Ví dụ: 108 dự án DeFi đã khởi chạy trên Cronos và một bộ dịch vụ DeFi cơ bản toàn diện bao gồm Kava Mint, Kava Lend và Kava Swap đã được xây dựng trên Kava. Kava Mint, Kava Lend và Kava Swap cùng nhau đạt 200 triệu USD TVL. Với việc chúng bổ sung cho nhau, Kava có thể phục vụ cho nhiều trường hợp sử dụng DeFi khác nhau.





DEX nắm giữ phần lớn thứ hai trong giá trị bị khóa với Osmosis và Thorchain là hai nhà đóng góp hàng đầu. Tính năng đặt cược siêu lỏng của Osmosis đảm bảo vị thế của nó một cách hiệu quả trong lĩnh vực DEX. Nó cho phép các nhà cung cấp thanh khoản trên Osmosis đồng thời tham gia vào nhóm thanh khoản và cũng đặt cọc mã thông báo LP của họ cho người xác thực trên blockchain, tối đa hóa lợi nhuận của họ.





Sự đa dạng là một điểm bán hàng khổng lồ của hệ sinh thái Cosmos DeFi. Số lượng giao thức được xây dựng trực tiếp bằng Cosmos SDK chỉ vượt quá 400. Kết hợp với nền tảng công nghệ dễ sử dụng, Cosmos đang thu hút nhiều nhà xây dựng DeFi. Mặc dù các lĩnh vực như “Cho vay và Vay” và “Kho tiền” dường như có dấu ấn nhỏ hơn, đó là do nhiều dự án được xây dựng dựa trên các chuỗi trong Cosmos. Chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về các lĩnh vực này trong các phần sau.

Lập bản đồ cảnh quan

Cơ sở hạ tầng - Các dự án lớn gặp khó khăn do TVL trì trệ, tương lai không rõ ràng

Kava

Tổng quan:

Kava được xây dựng trên Cosmos SDK, một framework phổ biến để xây dựng các ứng dụng blockchain trong Go. Điều này cung cấp cho Kava tính mô-đun và khả năng tương tác.

Nó áp dụng cơ chế đồng thuận PoS dựa trên Tendermint. Tendermint nổi tiếng với khả năng chịu lỗi Byzantine, đảm bảo an ninh mạng và giảm nguy cơ tấn công chi tiêu gấp đôi.



Các ứng dụng chính:

Kava Mint: Ứng dụng này cho phép người dùng thế chấp tài sản của họ để nhận khoản vay USDX. Nó gợi nhớ đến hệ thống MakerDAO nhưng có các tính năng độc đáo, đặc biệt là về tài sản thế chấp được hỗ trợ.

Kava Lend: Đây là thị trường tiền tệ nơi người dùng có thể cung cấp và vay tài sản để nhận phần thưởng. Việc đổi tên thành Kava Lend từ Hard Protocol biểu thị sự tích hợp và liên kết của nó với hệ sinh thái Kava rộng lớn hơn.

Hoán đổi Kava: Đây là giao thức được thiết kế để cung cấp một cách hiệu quả và an toàn để trao đổi tự nhiên giữa các tài sản lớn nhất thế giới. Nó sử dụng mô hình tạo lập thị trường tự động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán token trên chuỗi Kava và đảm bảo tính thanh khoản cũng như giá cả cạnh tranh cho các nhà giao dịch.



Hệ thống mã thông báo:

KAVA: Mã thông báo gốc của chuỗi khối Kava. Nó đóng một vai trò quan trọng trong bảo mật, quản trị và các chức năng cơ học khác nhau của nền tảng. Cơ chế PoS của nó cũng có nghĩa là chủ sở hữu mã thông báo KAVA có thể đặt cọc mã thông báo của họ để xác thực các giao dịch và kiếm phần thưởng.

USDX: Stablecoin của Kava, người dùng có thể đúc tiền bằng cách thế chấp tài sản tiền điện tử của họ. Nó cung cấp một phương tiện trao đổi ổn định trong hệ sinh thái Kava.

CỨNG: Mã thông báo quản trị của Kava Lend. Nó được sử dụng để khuyến khích những người tham gia sớm và bỏ phiếu để hướng dẫn việc quản lý và phát triển sản phẩm liên tục.







Các cột mốc quan trọng của Kava được đánh dấu trong biểu đồ TVL ở trên. Sự ra mắt của Kava Mint, Kava Lend và Kava Swap đã đưa hoạt động vào hệ sinh thái trong giai đoạn phát triển ban đầu. Sau này, khi Mạng Kava trưởng thành, nó nhận ra cái gọi là kiến trúc đồng chuỗi cho phép các nhà phát triển xây dựng và triển khai các dự án bằng cách sử dụng môi trường thực thi EVM hoặc Cosmos SDK với khả năng tương tác liền mạch giữa cả hai. Thật không may, một loạt sự kiện đã xảy ra vào năm 2022, bao gồm sự sụp đổ của Terra và việc C không có khả năng trả nợ cho người dùng, đã khiến Kava bị ảnh hưởng, dẫn đến TVL giảm đáng kể và đến nay vẫn chưa thể phục hồi được.

Kiên trì





Persistence là một giao thức nhằm mục đích hỗ trợ tài chính mở của tổ chức với mức độ tương tác sẽ cho phép chuyển giao giá trị xuyên biên giới một cách liền mạch. Trong hệ sinh thái Persistence có một bộ sản phẩm tài chính sáng tạo, chẳng hạn như PStake và Dexter.





pStake:

Lý lịch:

pSTAKE là giải pháp đặt cược thanh khoản đầu tiên cho $ATOM khi stkATOM ra mắt vào năm 2021 trên Ethereum.

Vào năm 2023, stkATOM đã chuyển sang chuỗi Persistence dưới dạng mã thông báo gốc IBC.





Các chức năng cốt lõi:









Đặt cược thanh khoản: pSTAKE giải quyết vấn đề nan giải về đặt cược mà chủ sở hữu tài sản PoS phải đối mặt, cho phép họ đặt cược mã thông báo để nhận phần thưởng khi sử dụng chúng trong DeFi.

Cách thức hoạt động: Với pSTAKE, người dùng có thể đặt cược tài sản PoS của họ (như $ATOM) một cách an toàn để kiếm phần thưởng đặt cược và nhận mã thông báo đại diện cơ bản được đặt cược (như $stkATOM), có thể được sử dụng để khám phá các cơ hội lợi nhuận bổ sung trong DeFi.

Chuỗi được hỗ trợ: Hiện tại, pSTAKE hỗ trợ đặt cược thanh khoản trên Binance Chain, Cosmos, Persistence và Ethereum.



Đặc trưng:

Cách thức hoạt động của stkATOM: Nó tuân theo mô hình tỷ giá hối đoái, trong đó giá trị của stkATOM tăng so với ATOM trong nền khi nó tích lũy phần thưởng đặt cược.

Phí: pSTAKE đặt mức phí thấp để mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng, chẳng hạn như phí gửi/rút tiền 0%, phí giao thức 5% và phí đổi quà tức thì 0,5%.

Bảo mật: pSTAKE đã được Holborn Security và Oak Security kiểm tra đầy đủ. pSTAKE cũng đã chạy chương trình thưởng lỗi trị giá 100.000 USD trên Immunefi kể từ tháng 4 năm 2023.

Các tính năng độc đáo: pSTAKE cung cấp tính năng “Đổi ngay lập tức” độc đáo, cho phép người dùng tránh khoảng thời gian không ràng buộc 21–25 ngày.

Hỗ trợ ví: Khi ra mắt, pSTAKE đã hỗ trợ Keplr và Ledger, sắp ra mắt sẽ hỗ trợ nhiều ví phần mềm và phần cứng hơn.







Đặt cược thanh khoản đóng một vai trò quan trọng trong việc khuyến khích mọi người đặt cược mã thông báo của họ trên mạng và tăng cường khuyến khích kinh tế cho những người tham gia mạng. pSTAKE thực hiện điều này với Cosmos. Tuy nhiên, do hoạt động DeFi thấp trong hệ sinh thái Cosmos nên cuối cùng số tiền chảy vào các giao thức đặt cược thanh khoản thường được chuyển sang Ethereum. Kết quả là $ATOM hoạt động kém hiệu quả và TVL của pSTAKE không mấy khả quan.

Cronos

Cronos, ra mắt vào tháng 3 năm 2021, là một blockchain công khai được phát triển bởi Crypto.com, nhằm mục đích tạo điều kiện cho các giao dịch nhanh chóng và an toàn với chi phí thấp. Cronos là một chuỗi bên của chuỗi EVM. Nó có kế hoạch mở rộng quy mô Hệ sinh thái DeFi bằng cách lưu trữ các dự án mới hoặc chuyển các dự án hiện có từ các chuỗi tương thích với EVM.









Tài chính VVS

VVS Finance là Sàn giao dịch phi tập trung của Nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) đầu tiên được xây dựng nguyên bản dựa trên chuỗi khối Cronos. Dự án tận dụng các giao thức đã được chứng minh và kiểm toán. Không giống như các giao thức khác, VVS Finance nổi bật với chương trình khuyến khích toàn diện và bổ ích, được hỗ trợ bởi mã thông báo quản trị có mã VVS.

Đối với các nhà cung cấp thanh khoản (LP), 2/3 phí hoán đổi thu được sẽ được phân phối cho LP của các nhóm tương ứng. Token LP cũng có thể được đặt cược để nhận phần thưởng VVS.

Người đặt cược VVS sẽ nhận được phần thưởng VVS/token đối tác.

Ưu đãi giao dịch: Những người hoán đổi token trên VVS Finance sẽ nhận được phần thưởng.

Chương trình giới thiệu: Những người giới thiệu người dùng giao dịch trên VVS Finance sẽ nhận được phần thưởng.





kiến tạo

Tectonic là một giao thức DeFi để cho vay và vay trên Cronos. Nó mang tính đại diện như VVS Finance. Nó là một nhánh của giao thức Hợp chất.





Tectonic cho phép người dùng cung cấp tiền điện tử của họ lên nền tảng với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản để kiếm tiền lãi và phần thưởng TONIC.





Mỗi tài sản mang một Yếu tố tài sản thế chấp (tức là tỷ lệ Khoản vay trên tài sản thế chấp), biểu thị số tiền có thể vay cho mỗi tài sản thế chấp. Hệ số tài sản thế chấp là 75% có nghĩa là người dùng chỉ có thể vay tối đa 75% giá trị tài sản thế chấp của họ. Nếu giá trị tài sản thế chấp giảm xuống hoặc giá trị tài sản vay tăng lên, một phần dư nợ vay sẽ được thanh lý theo giá thị trường hiện tại trừ đi một số chiết khấu thanh lý.





Cả Tectonic và VVS Finance đều là những dự án quan trọng trong hệ sinh thái Cronos DeFi. Theo quan sát từ biểu đồ trên, TVL của VVS Finance ban đầu cao hơn nhiều so với Tectonic. Tuy nhiên, sau một loạt sự cố thảm khốc ở DeFi và CeFi vào năm 2022, TVL của cả hai đều giảm mạnh và khoảng cách giữa chúng thu hẹp từ khoảng 7 lần xuống còn khoảng 2 lần. Tình huống của họ là một mô hình thu nhỏ của hệ sinh thái Cronos DeFi. Họ đang chờ đợi chất xúc tác để thoát ra khỏi TVL trì trệ hiện tại, chẳng hạn như những phát triển nổi bật trong các dự án.

Đặt cược thanh khoản - Cơ chế đổi mới mở ra tiềm năng lớn









Tỷ lệ đặt cược của Cosmos Hub là khoảng 70%, so với Ethereum có khoảng 20% tổng nguồn cung đặt cọc. Tuy nhiên, trong số 70% ATOM được đặt cược này, chỉ có 1,5% được đặt cọc thanh khoản, so với 9,3% của ETH. Không cần phải nói, việc đặt cược thanh khoản trong hệ sinh thái Ethereum tiên tiến hơn, nhấn mạnh sự dẫn đầu của Ethereum trong không gian DeFi so với Cosmos. Tuy nhiên, điều này cũng nêu bật cơ hội lớn cho Cosmos DeFi với tỷ lệ đặt cược chung là 70%. Với sự phát triển phù hợp trong các giao thức có liên quan, Cosmos có thể khai thác sâu hơn vào thị trường rộng lớn này, mang lại lợi ích đáng kể cho hệ sinh thái DeFi của mình. Trong thị trường đặt cược thanh khoản hiện tại của Cosmos, TVL của Stride dẫn đầu với tỷ suất lợi nhuận lớn, ở mức 75%, với pSTAKE, từng là người dẫn đầu, hiện ở vị trí thứ hai với khoảng 20%.





Sải bước

Được thúc đẩy bởi việc áp dụng mã thông báo đặt cược thanh khoản stATOM của Stride, Cosmos DeFi đang phát triển mạnh. Bằng cách thưởng trực tiếp cho những người đặt cược bằng doanh thu giao thức dưới dạng $STRD, Stride đã tạo ra một đề xuất giá trị đặc biệt cho những người đặt cược. Ngoài ra, Stride sẽ nhận được Bảo mật Interchain từ Cosmos Hub để tăng cường bảo mật hơn nữa. Khi hệ sinh thái phát triển, nhu cầu về $STRD dự kiến sẽ tăng lên, thúc đẩy việc áp dụng stATOM nhiều hơn.





Thanh khoản và áp dụng stATOM:

stATOM đã giải quyết vấn đề nan giải giữa tính thanh khoản và phần thưởng đặt cược. Đây là ATOM LST chính với thị phần trên 70% và TVL gần 30 triệu USD. Các tính năng sắp tới của Stride, chẳng hạn như quản trị thanh khoản và mua lại ngay lập tức, sẽ làm tăng thêm sức hấp dẫn của nó.

Sự khác biệt so với việc áp dụng stETH: Việc áp dụng stETH được thúc đẩy chủ yếu bởi người dùng muốn sử dụng đòn bẩy ETH thông qua các nền tảng như Uniswap hoặc Aave cho các chiến lược giao dịch có đòn bẩy. Lưu ý từ các biểu đồ bên dưới rằng động lực rõ ràng cho việc áp dụng stETH có mối tương quan chặt chẽ với sự ra mắt của thị trường Aave V2. stATOM có vẻ sẽ chuyển đổi 70% vốn đã đặt cọc thành mã thông báo đặt cọc có tính thanh khoản, trong khi phần lớn stETH đang chuyển đổi vốn chưa đặt cọc thành vốn đặt cược có tính thanh khoản.









Tokenomics $STRD và so sánh với $LDO:

Tăng doanh thu giao thức thanh toán trực tiếp cho những người đặt cọc $STRD, trong khi Lido thu 10% phí cho phần thưởng đặt cược và chuyển số tiền đó vào kho bạc giao thức. Do đó, người đặt cọc $STRD có nhiều lợi ích hơn.

Đối với phiếu bầu quản trị mới nhất mà Lido có trên Snapshot, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là khoảng 1,5% trên tổng số các ví chứa $LDO. Điều này có nghĩa là phần lớn khối lượng giao dịch của $LDO không bị thúc đẩy bởi động lực tham gia quản trị của Lido của mọi người.



Bảo mật liên chuỗi (ICS):

ICS cho phép sao chép tính bảo mật của bộ xác thực ATOM trên các chuỗi ứng dụng khác nhau. Liên minh của Stride với ATOM đảm bảo tích lũy thu nhập và giá trị cho những người đặt cược ATOM, củng cố an ninh kinh tế tiền điện tử tổng thể của Cosmos Hub.

Mô-đun đặt cược thanh khoản (LSM): LSM giảm thiểu rủi ro đặt cược thanh khoản bằng cách giới hạn tổng số lượng ATOM có thể đặt cược thanh khoản ở mức 25% tổng số ATOM đặt cược. Đồng thời, LSM giới thiệu khả năng đặt cược ATOM có thể được đặt cọc ngay lập tức mà không cần phải chờ đến khoảng thời gian 21 ngày không liên kết. Khung này quy định việc áp dụng đặt cược thanh khoản bằng cách ngăn chặn các nhà cung cấp kiểm soát hơn một phần ba tổng số cổ phần và bảo vệ khỏi nguy cơ tham nhũng của người xác thực. nó cũng giảm thiểu kích thước tối đa của tầng thanh lý tiềm năng.





Khi toàn bộ hệ sinh thái Cosmos bao gồm đặt cược thanh khoản, việc tích hợp đặt cược thanh khoản với LSM sẽ thúc đẩy việc sử dụng stATOM trong hệ sinh thái Cosmos DeFi, sau đó nâng cao TVL trên thị trường cho vay và DEX. Khi đặt cược thanh khoản được áp dụng trên toàn bộ hệ sinh thái Cosmos, việc đặt cược thanh khoản song song với LSM sẽ cho phép sử dụng stATOM trên toàn bộ DeFi trong hệ sinh thái. Khi khả năng thâm nhập thị trường của Stride ngày càng tăng, nhu cầu về mã thông báo STRD sẽ tăng lên khi nhiều khoản phí được trả cho người đặt cọc hơn.

Dexes - Sự thống trị của thẩm thấu và tiêm truyền, và tương lai của thanh khoản





Trong số các DEX của Cosmos, chắc chắn Osmosis là giao thức hàng đầu. Tất cả các mã thông báo đại diện nói trên của ATOM đã đặt cọc có thể được thêm vào nhóm thanh khoản ở đó. Như vậy, Thẩm thấu là một trụ cột quan trọng của Cosmos DeFi. Lưu ý từ biểu đồ trên rằng Thẩm thấu chiếm phần lớn trong tổng TVL và TVL trên các DEX khác đều dưới 25 triệu USD.









Mặc dù Osmosis có vị trí thống trị trong Cosmos, nhưng tính thanh khoản và cơ sở người dùng của nó bị các DEX khác lấn át nếu chúng ta nhìn vào lĩnh vực DeFi rộng hơn. Biểu đồ trên so sánh TVL của Balancer v2 và Osmosis. Trước hàng loạt cuộc khủng hoảng DeFi/CeFi bắt đầu vào mùa hè năm 2022, Osmosis TVL vẫn có thể theo kịp Balancer v2, mặc dù chỉ vừa đủ. Trong thị trường gấu sau các cuộc khủng hoảng, Osmosis TVL tồn tại ở mức thấp do thanh khoản cạn kiệt vì $ATOM không được coi là tài sản đáng nắm giữ trong thời gian đó.

Thẩm thấu





Osmosis là DEX dựa trên nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) được thiết kế cho hệ sinh thái Cosmos. Nó cho phép các giao dịch chuỗi chéo bằng cách kết hợp giao thức IBC và mang lại tính linh hoạt và khả năng kết hợp cao hơn.





Cơ bản:

Thẩm thấu kết hợp lợi ích của việc đặt cược với việc cung cấp thanh khoản, cho phép các nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận của họ. Không giống như các DEX truyền thống, nơi người dùng phải lựa chọn giữa đặt cược và cung cấp thanh khoản, Osmosis tích hợp cả hai.

Osmosis hỗ trợ việc sử dụng ATOM đặt cọc trong LP, đặt nền móng cho LSDFi trong Cosmos và củng cố vị thế của nó như một DEX hàng đầu trong hệ sinh thái.



2. Ưu điểm của Thẩm thấu như một DEX:

Đặt cược siêu lỏng: Osmosis giới thiệu một cơ chế đổi mới trong đó các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ cả việc cung cấp thanh khoản và đặt cược. Hệ thống lợi ích kép này cho phép người dùng tận dụng cả hai phương thức kiếm tiền mà không cần lựa chọn giữa hai phương thức.

Tùy chỉnh nhóm thanh khoản: Thẩm thấu cho phép người tham gia thị trường điều chỉnh các thông số khác nhau của nhóm thanh khoản của họ, bao gồm cả phí hoán đổi. Điều này cho phép tạo ra một khung AMM thực sự phi tập trung và cho phép những người tham gia thị trường xác định trạng thái cân bằng tối ưu giữa phí và tính thanh khoản, thay vì bị chuyển sang các tham số giao thức cứng nhắc cố gắng xác định điều đó cho họ.



3. Mối quan tâm chính:

Cạnh tranh: Thị trường DEX có tính cạnh tranh khốc liệt. Osmosis cần đổi mới liên tục để duy trì các đề xuất giá trị độc đáo và thu hút người dùng.

Bảo mật: Giống như tất cả các DEX, bảo mật là điều tối quan trọng. Đảm bảo tiền được an toàn và hợp đồng thông minh không có lỗ hổng là rất quan trọng.

Áp dụng: Sự thành công của Thẩm thấu cũng sẽ phụ thuộc vào việc áp dụng rộng rãi hơn trong hệ sinh thái Cosmos. Nếu Cosmos được chú ý nhiều hơn, Osmosis có thể sẽ được hưởng lợi.

Giao thức tiêm





Injective Protocol (INJ) là một DEX cung cấp giao dịch ký quỹ xuyên chuỗi, các công cụ phái sinh và giao dịch tương lai ngoại hối. Được xây dựng trên Cosmos dưới dạng sidechain Lớp 2, Injective đạt được mức phí gas bằng 0, giao dịch tốc độ cao và phân quyền hoàn toàn.





Cấu trúc cốt lõi:

Injective Chain: Một sidechain phi tập trung hoàn toàn dựa trên Cosmos Tendermint, đóng vai trò là nền tảng phái sinh lớp 2, điều phối viên thực hiện giao dịch và sổ đặt hàng phi tập trung.

Giao thức tốc độ cao lớp 2: Thông qua cầu nối hai chiều với Ethereum, Chuỗi Injective cung cấp khả năng tương thích và thanh khoản mạnh mẽ giữa các chuỗi.

Sổ đặt hàng phi tập trung: Injective cung cấp sổ đặt hàng phi tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc khớp và thanh toán giao dịch trên chuỗi.

Giao dịch thị trường tự do: Injective cho phép người dùng tạo thị trường phái sinh của họ, cung cấp môi trường giao dịch phái sinh ngang hàng hoàn toàn phi tập trung.



2. Thành phần:

Injective Exchange Client — Giao diện người dùng.

API Injective — Bộ chuyển tiếp kết nối máy khách Injective Exchange và lớp Cosmos.

Lớp Cosmos — Một blockchain dựa trên Tendermint, hỗ trợ tính hữu hạn ngay lập tức.

Lớp Ethereum — Nó bao gồm các hợp đồng thông minh cầu nối của Injective, đảm bảo kết nối hai chiều với Ethereum.



3. Hợp đồng thông minh:

Hợp đồng điều phối Injective: Chúng giúp việc sử dụng các giao dịch phái sinh của Injective trên Ethereum cũng như Chuỗi Injective trở nên dễ dàng hơn.

Hợp đồng đặt cọc: Chúng được sử dụng để xử lý chức năng thiết yếu của Giao thức tiêm cho các bên liên quan thông qua các cơ chế khen thưởng, cắt giảm, ủy quyền và quản trị.

Hợp đồng phái sinh tiêm nhiễm: Đây là những hợp đồng thông minh cho phép các nhà giao dịch xây dựng, thực hiện và sử dụng các hợp đồng hoán đổi vĩnh viễn phi tập trung trên bất kỳ thị trường nào mà họ lựa chọn.

Hợp đồng cầu nối: Chúng là các hợp đồng thông minh chi phối chốt hai chiều của Chuỗi Ethereum-Injective.

Hợp đồng mã thông báo tiêm: Chúng là các hợp đồng ERC-20 được xây dựng cho các mục đích sử dụng khác nhau của mã thông báo INJ.

Triển vọng cho DEX

Sự phụ thuộc vào sự phát triển của tài sản đặt cọc trên Cosmos





Sự tăng trưởng của DEX chủ yếu phụ thuộc vào việc áp dụng tài sản LST. LSDFi được thiết lập để trở thành một biên giới doanh thu mới. Lấy LSDFi của Ethereum làm ví dụ, vốn hóa thị trường của nó đã đạt 1,9 tỷ USD. Nếu Cosmos phát triển thành công hệ sinh thái LSDFi của mình, DEX sẽ là người hưởng lợi chính. Hơn nữa, LSDFi có thể thu hút nhiều người dùng hơn tới DEX vì họ sẽ không chỉ có thể kiếm lợi từ giao dịch mà còn từ việc cung cấp tính thanh khoản. Và cơ sở người dùng tăng lên sẽ thúc đẩy sự phát triển của DEX.





2. Những hạn chế về hệ sinh thái









Sức mạnh của Cosmos nằm ở việc thiết lập một hệ sinh thái gồm nhiều giao thức khác nhau, được kết nối với nhau thông qua giao thức Truyền thông liên chuỗi khối (IBC). Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi vì nhiều DEX trong hệ sinh thái Cosmos chủ yếu được thiết kế xoay quanh tài sản của Cosmos.





Trong các DEX này, các token chính được giao dịch là các token nền tảng của các dự án được xây dựng trên Cosmos SDK, chẳng hạn như các token được xây dựng trên giao thức Osmosis và Shade. Nhiều tài sản của nhà cung cấp thanh khoản (LP), như stATOM, SHD, AKT, INJ, v.v., cũng là các token trong hệ sinh thái Cosmos. Điều này dẫn đến việc các DEX này thiếu LP của các tài sản phổ biến bên ngoài Cosmos, ở một mức độ nào đó, hạn chế sự tăng trưởng và khối lượng thanh khoản của chúng. Để các DEX này phát triển, một chiến lược khả thi có thể là tăng mức độ phổ biến của các token Cosmos này để chúng được giao dịch rộng rãi hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này bị hạn chế vì nó phụ thuộc vào sự tăng trưởng và phát triển của hệ sinh thái Cosmos.





Ngoài ra, Cosmos và các DEX của nó có thể dự tính giới thiệu các tài sản phổ biến bên ngoài Cosmos. Điều này có thể được hiện thực hóa bằng cách thiết lập các cầu nối chuỗi chéo hoặc cộng tác với các nền tảng blockchain khác. Việc kết hợp nhiều loại tài sản bên ngoài hơn không chỉ có thể tăng tính thanh khoản cho DEX mà còn thu hút nhiều người dùng tương tác với chúng hơn, từ đó thúc đẩy sự phát triển của DEX.

Cho vay: Chờ đợi bước ngoặt trong hoạt động vay chuỗi chéo

ừm

Umee chủ yếu là một nền tảng cho vay. Nó nhằm mục đích kết nối các chuỗi khối khác nhau, cho phép người dùng thế chấp tài sản trên một chuỗi và vay trên một chuỗi khác. Khả năng tương tác này là một tính năng quan trọng, đặc biệt là trong không gian blockchain, nơi tài sản và tính thanh khoản thường bị giới hạn trong các hệ sinh thái cụ thể.





Đề xuất giá trị duy nhất





Khả năng tương tác chuỗi chéo: Umee tạo điều kiện cho sự tương tác liền mạch giữa các chuỗi khối khác nhau, chẳng hạn như Ethereum và Cosmos. Khả năng tương tác này có nghĩa là người dùng không bị giới hạn trong một hệ sinh thái blockchain duy nhất mà có thể khai thác tài sản và cơ hội trên nhiều chuỗi.

Thế chấp tài sản đặt cọc: Một tính năng đặc biệt của Umee là khả năng sử dụng tài sản đặt cược của chuỗi khối Bằng chứng cổ phần (PoS) làm tài sản thế chấp. Điều này có nghĩa là người dùng có thể thế chấp tài sản đặt cược của mình mà không mất đi phần thưởng đặt cược tiềm năng. Nó mang lại lợi ích kép - kiếm tiền từ cổ phần và tăng tính thanh khoản.

Lãi suất thuật toán: Umee sử dụng lãi suất được xác định theo thuật toán. Các tỷ lệ này điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường, đảm bảo người dùng nhận được tỷ lệ vay công bằng và năng động.

Bảo mật và hiệu quả: Bằng cách tận dụng các giải pháp bắc cầu như Gravity Bridge, Umee đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các tương tác chuỗi chéo, điều quan trọng đối với niềm tin vào không gian DeFi.



2. Đóng góp cho thị trường cho vay Cosmos:





Dòng thanh khoản: Bằng cách cho phép sử dụng tài sản từ các chuỗi khác, đặc biệt là các chuỗi phổ biến như Ethereum, trong hệ sinh thái Cosmos, có thể sẽ có một dòng thanh khoản đáng kể. Tính thanh khoản cao hơn thường có nghĩa là thị trường cho vay mạnh mẽ hơn. Hình ảnh trên hiển thị tài sản từ các chuỗi khác được Umee hỗ trợ.

Nâng cao tiện ích của tài sản đặt cọc: Gần 70% tài sản trong Cosmos được đặt cọc. Mô hình sử dụng những tài sản đặt cược này làm tài sản thế chấp của Umee có thể mang lại giá trị đáng kể, thúc đẩy nhiều hoạt động và tăng trưởng hơn trên thị trường cho vay Cosmos.

Thu hút người dùng mới: Khả năng chuỗi chéo có thể thu hút người dùng từ các hệ sinh thái khác đến với Cosmos. Nếu họ có thể dễ dàng di chuyển và sử dụng tài sản của mình giữa các chuỗi thì lực cản khi vào không gian Cosmos DeFi sẽ giảm bớt.

Cơ chế cho vay đổi mới: Umee đã thiết lập cơ sở hạ tầng phổ quát để hỗ trợ cho vay xuyên chuỗi. Nó có thể được sử dụng thêm để giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ tài chính mới, làm phong phú thêm hệ sinh thái cho vay Cosmos.

Triển vọng cho mảng cho vay

Phân khúc cho vay về cơ bản phải đối mặt với tình huống tương tự như DEX. Sự phát triển của nó phụ thuộc vào việc áp dụng tài sản đặt cọc và chịu những hạn chế của hệ sinh thái. Nói một cách đơn giản, tài sản đặt cược sẽ tiếp tục là yếu tố quyết định việc mở khóa giá trị trên thị trường cho vay. Trong khi đó, thị trường này cũng bị hạn chế do tập trung vào tài sản gốc Cosmos. Mặc dù các giao thức như Umee và Tectonic cung cấp dịch vụ vay kết hợp tài sản từ các chuỗi khác, nhưng chúng không phải là tài sản vay chính đối với người dùng.









Từ những điều trên, có thể thấy rõ rằng tài sản cho vay và đi vay chính trên hai giao thức chính này vẫn là stablecoin và tài sản có nguồn gốc từ Cosmos (stATOM, OSMO). Không có sự hiện diện của tài sản từ các chuỗi khác trong số các tài sản được vay hoặc cung cấp phổ biến. Hạn chế này có thể cản trở sự phát triển thị trường hơn nữa.

Vaults: Kho tiền thông minh và công nghệ chuỗi chéo thúc đẩy sự phát triển của tính thanh khoản và tính đa dạng

người phục vụ rượu









Sommelier là một giao thức quản lý tài sản phi tập trung giới thiệu khái niệm “kho tiền thông minh”. Không giống như các chiến lược tĩnh truyền thống có thể trở nên lỗi thời do điều kiện thị trường thay đổi, Sommelier vault nhằm mục đích dự đoán, phản ứng, tối ưu hóa và phát triển dựa trên các điều kiện thị trường DeFi theo thời gian thực. Được xây dựng trên SDK Cosmos, nó có thể được kết nối với các mạng EVM có giá trị cao, cho phép tích hợp liền mạch trên các hệ sinh thái blockchain khác nhau. TVL của dự án đã tăng đều đặn kể từ khi ra mắt Hầm ETH lợi nhuận thực, khiến nó trở thành cầu nối thiết yếu để kết nối hệ sinh thái Cosmos với các giao thức tạo lãi suất bên ngoài.





Đề xuất giá trị:

Hầm thông minh: Hầm Sommelier được đặc trưng bởi khả năng thích ứng với những thay đổi. Dự đoán: Sử dụng các phương pháp dự báo chuỗi thời gian để ước tính lợi suất cơ bản trong tương lai. Phản ứng: Cân bằng lại vị thế khi có thông tin về các biến động chính của thị trường (chẳng hạn như gỡ bỏ chốt). Nếu điều kiện thị trường thay đổi, vault có thể nhanh chóng điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy để tránh bị thanh lý. Tối ưu hóa: Sử dụng giải pháp phức tạp để tích lũy đòn bẩy mang lại hiệu quả vốn cao và giảm đáng kể phí gas/cho vay nhanh thường phát sinh. Ngoài ra, nó có thể tối ưu hóa phạm vi đánh dấu Uni V3 trong khi tính toán tổn thất tạm thời. Phát triển: Cập nhật thuật toán và các giao thức tích hợp để liên tục nắm bắt các cơ hội lợi nhuận mới.

Tính toán ngoài chuỗi: Kiến trúc của Sommelier cho phép tính toán tái cân bằng ngoài chuỗi, không chỉ đảm bảo tính bảo mật của chiến lược mà còn cho phép sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa dữ liệu phức tạp tương tự như các kỹ thuật được sử dụng trong tài chính truyền thống.

Tài sản không cầu nối: Sommelier cung cấp quyền truy cập đa chuỗi mà không cần kết nối tài sản, giảm độ phức tạp và rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc bắc cầu tài sản.

Quản trị phi tập trung: Các giao dịch và hoạt động trên Sommelier được giám sát bởi một nhóm các nhà xác thực, đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng và đáp ứng các tùy chọn của người dùng. Cách tiếp cận phi tập trung này đảm bảo rằng nền tảng vẫn có khả năng chống kiểm duyệt.



2. Đóng góp cho thị trường cho vay Cosmos:

Tính thanh khoản nâng cao: Bằng cách kết nối với các mạng EVM có giá trị cao và giới thiệu kho tiền thông minh, Sommelier có thể mang lại nhiều thanh khoản hơn cho hệ sinh thái Cosmos, điều quan trọng đối với thị trường cho vay đang phát triển.

Cơ chế cho vay đổi mới: Khả năng điều chỉnh của kho Sommelier có nghĩa là chúng có thể thích ứng với điều kiện thị trường, có khả năng đưa ra các chiến lược cho vay mới, do đó làm phong phú thêm hệ sinh thái cho vay của Cosmos.

Giảm chi phí: Việc tổng hợp và phân nhóm các giao dịch của Sommelier có thể dẫn đến giảm phí gas, giúp việc cho vay trên Cosmos hiệu quả hơn về mặt kinh tế.

Triển vọng cho Phân đoạn Vault

Kho tiền thông minh và khả năng chuỗi chéo của Sommelier không chỉ cung cấp cho người dùng các công cụ quản lý tài sản tiên tiến mà còn mang lại tính thanh khoản và đa dạng rộng hơn cho hệ sinh thái Cosmos. Kiến trúc độc đáo của Sommelier, đặc biệt là các tính toán ngoài chuỗi và chức năng tài sản không cầu nối, cung cấp giải pháp hiệu quả, an toàn và tiết kiệm hơn cho DeFi. Mô hình này có thể thu hút nhiều nhà phát triển và dự án hơn đến với nền tảng Cosmos vì nó mang đến một môi trường linh hoạt và có khả năng mở rộng hơn để xây dựng và tối ưu hóa các ứng dụng DeFi.





Hơn nữa, khả năng quản trị phi tập trung và nhóm các trình xác thực của Sommelier đảm bảo tính minh bạch và bảo mật cho giao thức của nó, nâng cao hơn nữa niềm tin của người dùng vào hệ sinh thái Cosmos DeFi. Tóm lại, khi Sommelier tiếp tục phát triển và hoàn thiện, nó được cho là sẽ đóng góp đáng kể cho sự thịnh vượng và tăng trưởng của Cosmos DeFi, mở ra những cơ hội và khả năng mới cho toàn bộ lĩnh vực tiền điện tử.

Quan sát chuyên sâu

Tập trung thanh khoản: Sự phụ thuộc nhiều vào ATOM gây áp lực lên việc nâng cao câu chuyện của nó

Sự tập trung thanh khoản có ý nghĩa gì đối với giá trị giao thức?

Trong không gian blockchain và DeFi, tính thanh khoản đóng vai trò là thước đo quan trọng, phản ánh tình trạng và sự hấp dẫn của giao thức hoặc nền tảng. Tính thanh khoản cao hơn giúp giảm chi phí giao dịch và đẩy nhanh tốc độ giao dịch trên nền tảng. Tài sản gốc của Cosmos, ATOM, được sử dụng rộng rãi trên nhiều giao thức DeFi. Nếu một giao thức có tỷ lệ ATOM cao trong tính thanh khoản của nó, điều đó cho thấy giao thức đó phụ thuộc nhiều vào tài sản từ chuỗi chính Cosmos. Nói cách khác, nếu một khối lượng đáng kể tài sản của chuỗi chính Cosmos (như ATOM) bị xóa khỏi giao thức, giá trị của nó có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.





Tại sao ATOM lại quan trọng?

Nếu giá trị của giao thức chủ yếu tập trung vào ATOM thì có thể nói rằng giá trị của giao thức đó phụ thuộc rất nhiều vào Atom. Điều này ngụ ý rằng bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến giá trị của ATOM, có thể là động lực thị trường, cập nhật kỹ thuật hoặc quyết định quản trị, đều có thể tác động gián tiếp đến giá trị của giao thức.









Sự tập trung thanh khoản trong hệ sinh thái Cosmos cho thấy sự phụ thuộc rất nhiều vào tài sản gốc của nó, ATOM. Dữ liệu chỉ ra rằng các nhóm LP bao gồm các tài sản ATOM (bao gồm stATOM, qATOM và các tài sản đặt cược khác) trung bình chiếm khoảng 40% tổng số nhóm LP trên một giao thức. Điều này có nghĩa là các giao thức trong hệ sinh thái Cosmos tập trung nhiều vào tài sản ATOM để mang lại tính thanh khoản, khác biệt với các nhà cung cấp thanh khoản chính thống như Uniswap và Balancer vốn tập trung vào việc cung cấp tính thanh khoản cho các tài sản đa dạng.





Ý nghĩa của thanh khoản

Trong lĩnh vực DeFi, thanh khoản vẫn là một chỉ số quan trọng. Tính thanh khoản cao hơn đảm bảo rằng người dùng có thể giao dịch dễ dàng và nhanh chóng hơn, đồng thời chịu chi phí giao dịch thấp hơn. Đối với bất kỳ giao thức DeFi nào, việc duy trì tính thanh khoản cao là rất quan trọng vì nó có thể thu hút nhiều người dùng và tiền hơn. Tỷ lệ nhóm LP đáng kể của ATOM tạo ra một con hào cho chính nó, giúp nó có được nguồn tài trợ ổn định.





Đặc điểm của vũ trụ

Cosmos, tận dụng các tính năng Cosmos SDK và Giao tiếp giữa các chuỗi khối (IBC), cho phép các chuỗi khối khác nhau tự do giao tiếp và tương tác. Điều này cho phép các giao thức trong hệ sinh thái Cosmos cung cấp tính thanh khoản tốt hơn cho ATOM. Ngoài ra, khả năng chuỗi chéo của Cosmos cho phép nó tương tác với tài sản từ các chuỗi khác, nâng cao hơn nữa tính thanh khoản của nó.









Ngược lại, mức độ tập trung thanh khoản trong hệ sinh thái Polkadot tương đối thấp hơn. Điều này cho thấy các giao thức trong hệ sinh thái Polkadot ít phụ thuộc hơn vào DOT về tính thanh khoản hoặc các tài sản khác trong hệ sinh thái Polkadot đóng góp đáng kể hơn vào tính thanh khoản. Điều này tạo nên sự khác biệt giữa Polkadot với Cosmos, làm nổi bật con hào được xây dựng bởi tài sản gốc của Cosmos (ATOM).

Hoạt động giao dịch chuỗi chéo: Mặc dù có hệ sinh thái rộng lớn nhưng hoạt động chuỗi chéo lại thấp, cho thấy mức độ cô lập nhất định.





Để đánh giá hoạt động giao dịch tài sản xuyên chuỗi, chúng tôi đã kiểm tra ba chuỗi công khai có giá trị cao nhất trong mạng IBC. Nhìn chung, tài sản trên chuỗi trên cả ba chuỗi này chủ yếu là tài sản gốc trong hệ sinh thái của chúng. Đáng chú ý, gần 100% tài sản của Injective là từ hệ sinh thái của nó, cho thấy các chuỗi công khai trong mạng IBC hiện đang có xu hướng phát triển hệ sinh thái nội bộ của họ.





Osmosis có khối lượng giao dịch xuyên chuỗi cao nhất, gần gấp đôi so với Injective và gần gấp ba lần so với KAVA. Điều này biểu thị sự dẫn đầu của Osmosis trong hoạt động giao dịch xuyên chuỗi và sự hấp dẫn.





Hoạt động giao dịch chuỗi chéo

Khối lượng giao dịch xuyên chuỗi cao của Osmosis nhấn mạnh lợi thế cốt lõi của nó với tư cách là DEX, cùng với khả năng thu hút thanh khoản và giao dịch xuyên chuỗi. Điều này cũng gợi ý rằng người dùng và dự án về Thẩm thấu có xu hướng giao dịch xuyên chuỗi hơn. Mặc dù giá trị tài sản chuỗi chéo của Injective thấp hơn so với Osmosis nhưng nó vẫn cao đáng kể, cho thấy hoạt động của nó đối với một số tài sản hoặc cặp giao dịch cụ thể. Giá trị tài sản chuỗi chéo của KAVA là thấp nhất. Điều này phù hợp với thực tế rằng hoạt động kinh doanh cốt lõi của Kava là nền tảng cho vay và nền tảng này tập trung nhiều hơn vào các hoạt động cho vay nội chuỗi hơn là giao dịch xuyên chuỗi.









Sự phụ thuộc vào tài sản bản địa Sự phụ thuộc vào tài sản bản địa được thể hiện bởi Osmosis, Injective và KAVA phản ánh trọng tâm phát triển hiện tại của hệ sinh thái Cosmos. Tỷ lệ tài sản bản địa cao trong tính thanh khoản của chúng có thể gợi ý rằng các chuỗi này chú trọng hơn vào việc phát triển hệ sinh thái và ứng dụng nội bộ của chúng.





Sự vắng mặt của BTC và ETH

Mặc dù BTC và ETH là hai tài sản chính trên thị trường tiền điện tử, nhưng tính thanh khoản của chúng trên Osmosis, Injective và KAVA tương đối khan hiếm, đặc biệt là trên Injective và KAVA. Điều này cho thấy hệ sinh thái Cosmos vẫn đang trong giai đoạn đầu kết hợp các tài sản chuỗi chéo.





Tính cách biệt của hệ sinh thái vũ trụ

Sự tách biệt này trong hệ sinh thái Cosmos có thể được cố ý để bảo vệ hệ sinh thái nội bộ của nó khỏi những biến động của thị trường bên ngoài. Mặt khác, nó cũng phản ánh các lựa chọn về mặt kỹ thuật và chiến lược của hệ sinh thái Cosmos, tức là. nhấn mạnh hơn vào sự tương tác giữa các chuỗi trong mạng IBC.

Sức khỏe của thị trường cho vay: Thiếu sức hấp dẫn đối với tài sản phổ thông, cần sự đổi mới mạnh mẽ hơn

Trong hệ sinh thái tiền điện tử hiện nay, các giao thức cho vay đã trở nên không thể thiếu, cung cấp cho người dùng một phương thức phi tập trung để cho vay hoặc vay tài sản. Để tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất của các giao thức cho vay trong hệ sinh thái Cosmos, chúng tôi đã so sánh Umee, Kava Lend, Aave và Hợp chất. Thông qua so sánh này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn vị trí và tiềm năng của Cosmos trong lĩnh vực cho vay cũng như sự khác biệt của nó với các giao thức cho vay chính thống khác.





Tỷ lệ cho vay trên giá trị (LTV) trên Cosmos là khoảng 75%, không khác nhiều so với các nền tảng chính.





Là giao thức cho vay chính trên Cosmos, Umee cung cấp lãi suất BTC cao hơn các nền tảng chính nhưng bị Aave vượt qua về lãi suất cho ETH và USDT. KAVA Lend không có dữ liệu về ETH và USDT. Rõ ràng, các giao thức cho vay trên Cosmos tập trung nhiều hơn vào việc cho vay các tài sản trong hệ sinh thái bản địa của họ và lãi suất tương đối thấp hơn của chúng không thu hút được các nhà đầu tư. Để thành công trong thị trường DeFi cạnh tranh khốc liệt, các giao thức này có thể cần phải xem xét lại chiến lược của mình, có thể tăng lãi suất hoặc đưa ra các ưu đãi khác để thu hút người dùng.





Từ góc độ thanh khoản, các giao thức cho vay trong hệ sinh thái Cosmos có những hạn chế nhất định. Tính thanh khoản của Umee và Kava Lend chủ yếu tập trung vào các token trong hệ sinh thái Cosmos, tạo nên sự khác biệt rõ ràng so với các nền tảng chính nơi các tài sản chính thống như BTC, ETH và USDT chiếm vị trí trung tâm.





Ưu điểm của sự phụ thuộc vào mã thông báo gốc

Token gốc của hệ sinh thái Cosmos sở hữu tính thanh khoản vượt trội đáng kể trên Umee và Kava Lend so với các tài sản khác. Tính thanh khoản tăng cao này mang lại một thị trường ổn định cho token của Cosmos, hỗ trợ duy trì giá trị và nhu cầu của chúng. Hơn nữa, tính thanh khoản tập trung như vậy cũng mang lại mức độ ổn định về giá cho các token này, giảm thiểu tác động của biến động thị trường.





Hạn chế thanh khoản

Mặc dù các token của hệ sinh thái Cosmos có tính thanh khoản cao trên các nền tảng này, nhưng điều này hạn chế dòng vốn của các tài sản lớn và stablecoin khác. BTC và ETH, với tư cách là những tài sản hàng đầu trong thị trường tiền điện tử, rất quan trọng đối với tính thanh khoản của bất kỳ giao thức DeFi nào. Mặc dù chiến lược của Umee và Kava Lend có thể mang lại lợi ích ngắn hạn nhưng về lâu dài, nó có thể hạn chế khả năng thu hút cơ sở người dùng và vốn rộng hơn của họ.





Cạnh tranh thị trường và điều chỉnh chiến lược

Thị trường DeFi hiện tại đang cạnh tranh khốc liệt. Các blockchain và giao thức khác nhau đang không ngừng nỗ lực hướng tới việc cung cấp nhiều loại tài sản và dịch vụ hơn để thu hút người dùng và vốn. Trong một môi trường như vậy, việc phụ thuộc quá nhiều vào tài sản gốc của hệ sinh thái có thể khiến các giao thức cho vay của Cosmos gặp bất lợi về mặt cạnh tranh. Để chống lại sự cạnh tranh này, các giao thức cho vay của Cosmos cần xoay quanh chiến lược của họ để giới thiệu nhiều loại tài sản chính thống và stablecoin hơn, đồng thời cung cấp lãi suất và dịch vụ cạnh tranh hơn.

Kết luận và triển vọng

Về bản chất, hệ sinh thái DeFi của Cosmos không chỉ là một tập hợp các dự án DeFi riêng lẻ. Những gì Cosmos đã xây dựng là một hệ sinh thái cơ sở hạ tầng rộng lớn. Dự án DeFi có thể là một blockchain công khai hoặc một dự án trên blockchain công khai. Điều này làm cho hệ sinh thái DeFi của Cosmos hơi phức tạp. Một dự án có thể là một chuỗi và nhằm mục đích phát triển hệ sinh thái của nó hoặc có thể là một dự án kết nối chính nó với các chuỗi khác để tăng cường sự hiện diện của nó trong một phân khúc cụ thể như DEX, Lending, v.v.

Mở khóa giá trị của ATOM

Thị trường Cosmos DeFi đang ở giai đoạn then chốt. Sự ra đời của các tài sản đặt cược thanh khoản như Stride và Osmosis đã thổi sức sống và cơ hội mới vào hệ sinh thái. Trong khi Stride mang đến cơ hội với ATOM dưới dạng tài sản LST, Osmosis cung cấp nền tảng LSTFi. Cả hai đều củng cố nền tảng của Cosmos để có khả năng tương tác tốt hơn với các hệ sinh thái blockchain khác. Tuy nhiên, khi so sánh với Ethereum, hệ sinh thái đặt cược của Cosmos tụt hậu và phụ thuộc nhiều vào mạng chính của nó. Do đó, tương lai của việc đặt cược của Cosmos phần lớn phụ thuộc vào sự phát triển của chính hệ sinh thái Cosmos.





Đối với các dự án phái sinh đặt cược thanh khoản đổi mới, trọng tâm không chỉ là mang lại cơ hội cho chủ sở hữu ATOM cổ phần với người xác nhận mà còn tìm nguồn cung ứng thanh khoản thông qua các thị trường phái sinh xuyên chuỗi. Điều này sẽ không chỉ tăng tính thanh khoản của ATOM mà còn mang lại lợi ích bổ sung cho người dùng bên ngoài hệ sinh thái. Tóm lại, thứ mà Cosmos hiện đang thiếu chính là một “hố đen” tương tự như Terra.

Những đổi mới trong quản lý tài sản xuyên chuỗi

Sommelier, với kho tiền thông minh và khả năng chuỗi chéo, cung cấp cho người dùng các công cụ quản lý tài sản tiên tiến, mang lại tính thanh khoản và đa dạng hơn cho hệ sinh thái Cosmos. Khả năng tính toán ngoài chuỗi độc đáo và khả năng tài sản không cần cầu nối của nó mang đến giải pháp hiệu quả, an toàn và tiết kiệm hơn cho DeFi, thu hút nhiều nhà phát triển và dự án hơn đến với nền tảng Cosmos.









Hơn nữa, việc giới thiệu USDC bản địa sẽ giải quyết vấn đề lâu dài về việc Cosmos thiếu stablecoin, cung cấp các chiến lược giao dịch trên chuỗi và công cụ quản lý rủi ro tốt hơn cho những người tham gia thị trường.

Các phân đoạn chúng tôi đang theo dõi

Công cụ tổng hợp giao dịch và cầu nối chuỗi chéo : Trong một thế giới đa chuỗi, công cụ tổng hợp giao dịch và cầu nối chuỗi chéo mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản dễ dàng giữa các chuỗi. IBC của Cosmos nổi bật là một ví dụ điển hình, tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng hơn nữa trong lĩnh vực này.

: Trong một thế giới đa chuỗi, công cụ tổng hợp giao dịch và cầu nối chuỗi chéo mang lại trải nghiệm liền mạch cho người dùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tài sản dễ dàng giữa các chuỗi. IBC của Cosmos nổi bật là một ví dụ điển hình, tuy nhiên vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng hơn nữa trong lĩnh vực này. Stablecoin và thị trường tiền tệ : ATOM, với tư cách là token gốc của Cosmos, nắm giữ giá trị không thể thay thế trong hệ sinh thái của nó. Nhưng để có sự ổn định cao hơn, hệ thống stablecoin là rất quan trọng. Cơ hội nằm ở việc phát triển hệ thống stablecoin không chỉ tích hợp chặt chẽ với ATOM mà còn hoạt động với nhiều loại thị trường tiền tệ khác nhau như RWA.





Từ góc độ thị trường rộng hơn, thị trường tiền điện tử hiện đang giảm giá do tính thanh khoản hạn chế. TVL của các dự án DeFi của Cosmos nhìn chung không cao do điều kiện thị trường hiện hành. Tuy nhiên, bản chất độc đáo và hay thay đổi của Cosmos, đặc biệt là với kiến trúc không đồng nhất riêng biệt và tiện ích gây tranh cãi của mã thông báo ATOM, đã thu hút rất nhiều nhà phát triển. Khi hệ sinh thái tiền điện tử phát triển, nhiều dự án đã thành lập đang chuyển hướng từ các dự án mạo hiểm đơn lẻ sang phát triển các chuỗi khối công khai của riêng họ, đồng thời môi trường thân thiện với nhà phát triển và các thành phần SDK của Cosmos khiến nó trở thành lựa chọn hàng đầu.





Đồng thời, các đổi mới DeFi của Ethereum đang chuyển sang Lớp 2. Do thiếu khả năng tương tác vốn có, thanh khoản vẫn bị phân mảnh, đặt ra thách thức đối với sự phát triển của toàn bộ hệ sinh thái. Ngược lại, Cosmos DeFi đang phát triển mạnh mẽ nhờ khả năng tương tác IBC vốn có của nó.





Nhìn chung, thị trường Cosmos DeFi đang trên quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ. Việc triển khai nhiều cải tiến và dự án khác nhau mang lại cho nó tiềm năng tăng trưởng to lớn. Với sự tích hợp của nhiều dự án và công nghệ hơn, người ta tin rằng thị trường Cosmos DeFi sẽ tiếp tục mở rộng, do giá trị của tài sản đặt cọc được mở khóa một cách hiệu quả và các vấn đề về thanh khoản của giao thức được giải quyết.





