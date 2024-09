2022 年将在 Twitter 上关注 200 名科技黑人女性

自 2016 年以来,我们第五次在 Twitter 上公布2022 年200 位科技行业黑人女性名单!





我非常荣幸地在 Twitter 上展示今年充满活力、引人入胜、才华横溢的黑人女性名单,她们以程序员、软件工程师、风险投资家、天使投资人、前端开发人员和代码新手的身份占据科技领域。





感谢我们的赞助商Nicole Commissiong、 Dynamic Service Solutions的副总裁兼联合创始人、工程、项目管理和应急管理公司以及媒体合作伙伴 Hacker Noon 的慷慨支持。





它是在国际黑人妇女月到来的,同一个月,第一位黑人女性法官 Ketanji Brown Jackson被美国最高法院确认,埃隆马斯克提出以430 亿美元收购 Twitter。





今年的名单包括经验丰富的退伍军人、大学生和年轻的专业人士。





这份名单上的黑人女性代表了那些信息量最大、影响力最大、参与度最高的推特用户。





他们是创新者和创始人;许多人不到 25 岁,但有些人是 40 岁以上的行业资深人士,他们仍然抽出时间发推文。他们使用他们的Twitter 帐户定期和定期地分享新闻、信息、见解、统计数据和机会,以造福于他们的追随者和 Twitterverse。





此列表中的女性推文内容主要不是自我推销,而是具有指导意义。





他们认识到 Twitter 作为一个平台仍然存在的价值,该平台最适合分享指导性信息,并在表达自己、他们的热情、他们的观点和做真实的自己的同时,就重要的问题发起对话。





什么是新的:

我们在上一轮删除了组织,只关注个人,但今年增加了几个,因为我们想承认针对年轻程序员的新组织。





此外,每年,越来越多的一直在此列表中的女性获得 Blue Verified Twitter 复选标记!





为什么只有黑人女性?

每年,其他人口群体的成员都会反对该名单未扩展到其他群体这一事实,但遗憾的是,我们想起了我们的创始原则,其中包括这个名单是出于对被排除在外的挫败感而产生的.





这份名单的创建是为了弥补黑人女性在科技围捕、初创公司员工、风险投资的接受者以及舞台和平台等方面的系统性遗漏。

这份名单是在黛安项目的调查结果显示黑人女性为其初创公司获得的风险投资资金不到 1% 之后不久发布的。





黑人女性领导的初创公司仅以 0.027% 的比例获得了所有种族和性别群体中最少的风险投资资金。



该清单是在塞缪尔·杜波依斯·库克社会公平中心的发人深省的调查结果中发布的,该中心强调了美国的财富不平等差距,并指出拥有 20 至 39 岁学士学位的黑人女性的净资产为 0 至 11,000 美元。根据布鲁金斯学会的数据,截至 2016 年,一个典型白人家庭的平均净资产为 171,000 美元,是典型黑人家庭的平均净资产 17,150 美元的 10 倍。





此外,自该名单推出以来,已经出现了几次“在科技和推特上关注谁”的综述,而黑人女性仍然明显几乎完全不存在,因此,排除的解决方案是创建像这个名单这样的替代方案识别那些离开名单的人。

此列表回应了以下常见的反驳:1) 他们不知道在哪里可以找到技术领域的黑人女性,而且他们找不到任何人,以及 2) 存在管道问题,或者他们没有在技术领域工作或没有学位技术或 STEM 领域。





因此,事不宜迟,我将介绍 2022 年的名单。





Jay Jay Ghatt,创始人,200 位科技黑人女性将在 Twitter 名单上关注





创建者和所有者, JayJayGhatt.com机构,讲师,前律师,初创公司创始人, Picnoi.com





答: @Afrohacker

数据科学家 |软件工程 | #机智|运动 |骑车人 |分院帽说斯莱特林,我还是不同意 | 天天要闻意见是我的,obvs





Ada Nduka Oyom : @Kolokodess

开发人员@DevRelLite |创始人@SheCodeAfrica + 联合创始人@oscafrica





阿德穆索约: @ademusoyo

软件工程师@adifferenttech @macscientists |内容营销策略师@creaticventures @notionhq大使和认证





艾莎埃文斯: @aicha2evans

@zoox的首席执行官——我们正在从头开始创造自动驾驶汽车。





艾莎布莱克: @AishaBlake

开发者关系总监 @Pluralsight 、 @TitleOfConf和@selfconference组织者 上一页: @NewRelic 、 @GatsbyJS @DetroitLabs | http://twitch.tv/Aisha





艾莎鲍: @arbowe

前@nasa Rocket Scientist 7-Figure 企业家和全球 STEM 演讲者。 @STEMBoard和@stemlingoco的创始人





alliejoy.eth | OG 坏蛋: @techbaddieallie

让科技行业变得性感 Web3 爱好者 |创始人@baddiesintech | DEI Tech Sourcer/职业教练 |上帝的宝贝女儿





阿尔玛阿西诺比: @almaasinobi

讲故事使 Tech Ex 增长 10 倍:@cowrywiseLeading Global Comms @chessinslumsWashed my hands off my MSc Architecture to travel the world





上午: @andreamoore

我构建和销售客户至上的技术产品。创始人@blacktechwomen 。天使投资人。以前是 @apple @google @nielsen 。明矾@HarvardHBS @uofcincy





阿曼达米尔斯哈伯德: @devAmandaJMills

热爱动漫的软件工程师





阿曼达跨度: @amandaspann

Angelabenton.eth : @ABenton

目前:创始人@Streamlytics |投资人此前:成立第一个少数族裔加速器NewME(被收购)。另:作者。癌症幸存者。妈妈。





安吉琼斯: @techgirl1908

副总裁,DevRel |国际主讲人 | Java 冠军 | GitHub 星 |发明人{26 项专利} |在@TBD54566975 / @blocks创造不可能





安妮阿克佩: @AnieAkpe

通过教育和培训在非洲建立技术社区。让我们聊天: #Bitcoin #Crypto和#Stocks品牌: @IBOMLLC ~ @AfricanWIT @innov8tivmag





安妮莎汤普森: @anissat

@CSUDHExtendedEd#SocialMedia #Developer |培训师 |教育家 |演讲者 • #Adobe ACP | UGM @lawebprosgroup• #Yeshua #耶稣信徒





Aniyia(没有 T 的 Anita): @operaqueenie

系统企业家。创造者。人类。构建未来@omidyarnetwork。与@bbfounders、@zebras_unite、@buildwithbia 深入合作。 @polotek 的妻子。





四月斯佩特: @highsewcietydev

我在@Microsoft担任interweb Spatial Computing Lead 的开发人员。 CyberXR 社区与教育总监





Arlyne 撰写 ABBY INVENTS: @ArlyneSimonPhD

生物医学工程师、发明家和企业家。被小发明家称为“艾比”。 ABBY INVENTS http://abbyinvents.com的作者。 @AbbyInvents





阿什利尼尔森: @ashleynh

iOS工程师。会议发言人。博主。





Ayori.eth 又名“Selfpreneur”塞拉西: @iAyori

AI & Web3 Investor @LifeModelVC Web2工程师、营销人员、 #EthicalAi Advocate |创建http://LifeModelDesign.com | http://Selfpreneur.com @BOLDforce





科技界的坏人: @baddiesintech通过教育和赋权在科技和#Web3中推动黑人和棕色人种女性的发展|加入我们的 Discord 服务器





芭芭拉 H.Whye: @barbarawhye

Apple 包容性和多元化副总裁,前英特尔公司副总裁兼首席多元化和包容性官,查看我自己的#AKA , #Links博士候选人





Bärí A. Williams ESQ: @BariAWilliams

技术专家+ 操作 | @StubHub + @Facebook 校友| DEI/道德倡导者 |问为什么 |绕道礼仪情人| #TownBusiness |加州明矾 |视图 = 我的。





B.劳里: @beLaurie

|专业微笑者 - 技术 - 策展人 - 耶稣的追随者 - 海地 - @betaworks研究员 - @wef shaper |校友: @Pinterest @a16z @CODE2040 @LinkedIn @HowardU





大尼兹: @AdoraNwodo

伊博语 • 天主教 • 云工程@Microsoft • 学生@StanfordGSB • 出版作者 • 创建者@AdoraHack • 学习云资料http://adorahack.selar.co





布洛克汗: @Starr_Rocque

妈妈。朱诺。品牌内容创作者。汉普顿。空中飞人。格兰芬多。作者:亚马逊上的“博主不可信”。 http://goo.gl/o3EIw4





波巴布里亚: @bria_sullivan

首席技术官@honeybgames || TikTok 上的@bobabria ||前-@google工程师 ||顾问@googlestartups & @thestartfund





英国人: @BritFitzpatrick

Starklings 负责人@getstarkco • EIR @techstars • 风险合伙人@refashiond • @HowardU (你知道!) • 意见是我的 • 她/她





布兰妮: @Brii_toe_knee

文档工程师@Meta | @egghead .io 讲师 |编码器 |博主 |扬声器





C:克里斯蒂娜:@divinetechygirl

首席安全顾问和主管 • #InfoSec作者@OreillyMedia • 创建者OG wocintech 照片 • iThink • iDon't follow,iLead。 •• 前 MSFT •ctina.eth





卡米尔听到: @camillionz

企业家、产品负责人、轻量级天使投资人、 @spotifyartists 负责人。前苹果、YouTube、谷歌。开始套件,卖给 Patreon。董事会@devcolororg





Candi Castleberry(她/她): @Candi VP DEI

@Amazon 前 @Twitter@Walgreens @UPMC @Motorola #SunMicrosystems IDEA 冠军:交叉性• 多样性• 公平• A11y #IWillDoMyPart #LiveWithJoy





坎迪斯摩根: @Candice_MMorgan

领导股权和包容@GVteam (谷歌风投)。 @Pinterest多元化部门前主管和@CatalystInc. 高级总监。





卡莉安弗格斯: @CarlyAnnFergus

创业生态系统建设者 前: @Xrclabs @Parsons咨询/委员会: @Opp_Net @cfda EGLP / CELA





西奥拉: @ceeoreo_

开发者倡导者@apollographql讲师@eggheadi aws 社区建设者@StackOverflow播客共同主持 aws+python+jamstack dev





夏琳布朗医学博士,公共卫生硕士: @drcharlenebrown

创始人@CNASimVR |前@usaid , @us_fda , @BMore_Healthy,副局长| @harvardmed @harvardchansph @princeton校友| #Consultant #PublicHealth #PrevMed





夏琳猎人 MB: @charlenephunter

创始人@codingblackfems |联合组织者@blackdevsuk |联合主持人@meetupandcode |开发商 |技术架构师 |爱旅行





谢丽尔·康蒂: @ch3ryl

极客 + 好 = 鼓舞人心的创新 – The Impact Seat 的首席信息官 |做大事的主席/创始人。机械公牛的作者。骄傲的单身妈妈!





奇德拉: @dera_jo

wooo,你在检查我……这是我想让你知道的:我编写代码并且不害怕尝试新事物(不是真的)。艾特,现在很好。





Chy : ChyrelleIT上帝的女儿,妈妈,网页设计实习生,全栈软件工程师学生@FlatironSchool几乎获得 AWS 和安全认证





( Codegirl )@codegirl3联合创始人#StemNasticsLLC / #GigabyteMagazine 、 #Stem / #Steam 、 #TechEvangelist 、# Gaming #Cyber Security 、 #WomenInTech #Wife & #Mother http:// #blackwomentech .com/





Corvida: @corvida以用简单的英语谈论#tech而闻名 • 技术博主 • 前端Web 开发人员 • 自然摄影师 • Hampton U • 以前:TED、英特尔、ReadWrite、雪佛兰。





Cynthia Gail Manor : @cynthiamanor退休的 IT/报告专业人士在#WebDev中谋求新职业 • 学生 • 图形艺术家 • @UTAustin Alum





Cypher@home: @cypheroftyr INDG 创始人| #Twitch合作伙伴 |由@LogitechG赞助 | @RivalsWaterdeep产品。| @MotherLandsRPG创意总监。| @OrcaCon董事会 |代表: @BridgeSixGlobal





Darnèle Pierre-Louis: @darnele91

云工程师





黎明迪克森: @THEDawnDickson

光之工作者 |企业家 | @PopComTech | @FlatOutofHeels | #发明家| #演讲者| #Crowdfunding先锋....实现我的梦想!点击下面的链接





Deb Raji: @rajiinio AI 问责制、审计和评估。热衷于参与和实际成果。 @mozilla 研究员,计算机科学博士, @UCBerkeley 。永远@AJLUnited, @hashtag_include





德拉 |网络工程与安全: @ccieby30

网络工程师、内容创建者、Tweep 和社区构建者。关于网络、网络安全、编码和云的推文。创建者: @libratechacad





Brandeis Marshall 博士: @csdoctorsister

公开黑人教育活动家博士,扩大在数据/技术领域蓬勃发展的黑人女性, #DataConscience书籍 2022 年 8 月/9 月,关注@blkwomenindata @DataedX_





Joy Buolamwini 博士: @jovialjoy

算法正义联盟创始人@AJLUnited | http://instagram.com/joyfulcode/ – 战士艺术家,计算机科学家





带有“K”的 Korie 博士(她/她) : @teamkorie

(重新)定义 STEM 的形象 | STEM 多样性倡导者 |主讲人 |博士后研究员 ChemE @UMich | @康奈尔BME 博士 | @NorfolkStata A lum





丽莎理查森博士: @DrLisaWP

与您的营利性或非营利性企业建立健康的关系。运营和权威顾问。布莱德。首席执行官@mainstmartech





Marlo Rencher 博士: @marlorencher妈妈。妻子。企业家。人类学家。致力于多元化的科技创业。





尼基华盛顿博士: @dr_nickiw

导演@identityInCS | #JCSU 校友| #CS博士 | #AKA1908 | X世代 |毫无歉意地吸毒





Siobahn Day Grady 博士@drday_

@nccu的信息系统助理教授 |人工智能研究员@莱尔| @unc_citap教师附属机构





埃里卡乔伊: @埃里卡乔伊

首席技术官@dccc |永远,永远不要害怕制造一些噪音并惹上大麻烦,必要的麻烦。 -约翰·刘易斯 |嫁给@iamb





埃里卡: @EricaCMendez软件工程师。 Web3/区块链爱好者。 @resilientcoders





Erica Stanley: @ericastanley工程总监@Google Play |投资者@OutlanderLabs |组织者@RefactrTech |创始人@WWCAt |上一页: @MozillaHubs @MozillaReality @SalesLoft @indievc









Erica Mabion: @3TrailsMabion爱上帝和家庭第一。 PLTW Admin OTY,3x 玩具。 STEM/CTE 坐标。 PLTW 和谷歌培训师。创新。创造力。改变。





艾琳蒂格: @ErinTeague

产品@youtube ,@google ;以前是@twitter和@yahoo | @harvard 、 @umengineering和@eecsatmi 校友|努力让我的祖先微笑!





erinhmckinney: @erinhmckinney





Evelyn Namara: @enamara科技企业家 |泛非主义者





Flecia Hatcherecia Hatcher: @FeleciaHatcher企业家|作者|妈妈





Gigi Tech & Money Muse : @1stgenmoneymuse教师 → 团队工作 ATM(适用于我) → Dev Advocate 帮助您转向远程技术角色并实现财务自由





Gloria Kimbwala: @gkimbwala目前在工作@gitcoin 。演讲者,妈妈。





恩典: @GraceMacjones

全职乐观主义者| @techunlockedpod 主持人|建筑@wociet |工程师@Microsofy |区块链爱好者 |腓立比书 4:13





哈迪亚穆吉德: @hadiyahdotme

创始人@hbcuvc 。恢复#software eng。帮助@indievc和@lightspeedvp找到涂料创始人。我的维恩#startups #venturecapital #hbcus 。





Heather Faison: @HeatherFaison Girls 提倡使用科技来加速变革。 @HowardU毕业生。海拉同性恋。 DC奥克兰RDU





hood nerd @TechWithX构建我祖先梦想的未来 ai 研究@google ||网络3。 nfts。加密 ||上一篇:区块链@microsoft





Idalin Bobé: @IdalinBobe @meroxadata • 创始人http://TechActivist.Org • @Tech_Intersect组织者 • 前#BlackGirlsCODE #ThoughtWorks #TheRoot100 • 科技+社会正义





Ifeoma Ozoma: @IfeomaOzoma Earthseed创始人兼负责人 |不再沉默法案的共同发起人 |技术工作者手册的创建者 |雇佣协议的透明度| Ē-泡沫-啊





Ire Aderinokun: @ireaderinokun

前端开发,UI 设计, @helicarrierinc, @buycoins (YC S18), @botsofcode , @googledevexpert , @frontstackio , @feminist_co





isa watson: @ isadwatson @withyoursquad的创始人兼首席执行官,为您 + 您的密友打造的全新社交应用 | “我认为我们这些坏婊子是上帝的礼物。” – 卡迪 B





Issa Rae 的优势: @ShaunaReporter对于@aldotcom 的文化。茶更陡。芭蕉的爱好者。红色唇膏和香水的收藏家。





常春藤大麦: @ivybarley

通过@SpaceswithIvy和devinvogue帮助您开始技术领域 |微软 | #BlackTech推特|观点是我的。

伊兹伊兹伊兹: @Is_Vix

云安全事物#infosec #cybersecurity |我的推文是我自己的。精选于@SearchSecurity和@Trulioo





Jaleesa Trapp: @JaleesaT教育家 uw alum ( @hcdeuw ) 目前是 mit @medialab的@LLKgroup的博士生





茉莉花: @247px

范利弗。产品设计师/开发。 @ColorfulCoders @LetsKinnect





Jennifer Opal:@HelloSign 和@Dropbox 的@_jenniferopal DevOps工程师。一个酷儿,屡获殊荣的 Neurodivergent 博主、演讲者和技术人员。 @NDinBusiness的董事会成员。





Jennifer Ponder: @JPonder77技术总监 | @BWTalkTech亚特兰大 (TTA) 分会联合负责人 | @WWCodeFrontEnd Legacy Architect|Cloud Eng|Speaker|国家计划目录。 STEM Atl 女性





杰西卡·登贝: @jmdembe前端开发人员 @theironyard和@UofMaryland校友。快速打字和做笔记。我的观点、思考和观察。 #DCTech 。





杰西卡 L. 威廉姆斯 (17/100) @techbizgurl我谈论的是副业,作为时事通讯的创建者,以及在看护时兼顾这一切。获取我的免费副业研讨会: http ://techbizgurl.com/sidehustlegen





宝石伯克斯所罗门@jewelmelanie

恩典拯救 • Mekai 的妈妈 • @collab_capital的合伙人 • 美国@googlestartups负责人 • 创始人@Partpic (由@Amazon 获得) • @howardu校友





Jotaka Eaddy : @JotakaEaddy战略家和连接器 | CEO- 全圈策略 |创始人#winwithblackwomen | Fmr 执行@NAACP | Fmr C-suite Exec #SiliconValley









Joycelyn James: @jfjamesesq在媒体、技术和 STEM 相关的所有事物中倡导多样性和包容性。 RT 不背书。自豪的霍华德·比森在包容性创新之都。





Juliana Rotich: @afromusing使用技术解决问题。指南针是:制造、修理、帮助他人。共同创立了@BRCKnet @Ushahidi + 我在几个董事会任职。





Jumoke K. Dada: @jumokedada技术专家。企业家。讲故事的人#MakingSpace @RSI | @TechWomenWork | @HUETechSummit | @福布斯女性





卡特里娜·琼斯: @Katrina_HRM她/她。首席执行官+创始人。 DEI + 人才。文化+社区为先。始终思考我们如何实现更公平、更具包容性的未来。





KelliNikole: @KelliNikole联合创始人@be_nimbleco |管理合伙人@sixty8capital |催化剂与执行者 |每天解决问题





Kenda: @kendacodes DEI 倡导者 |软件工程师|网页设计| 家企业#BlackTech | #womenInTech | #BlackTech推特





凯莎威廉姆斯: @KeshaWillz

高级负责人 – AWS 云驻留@Slalom |扬声器 | AWS 机器学习精英@awscloud |亚历克萨冠军 | @HackerRank全明星 |董事会成员@WomenInVoice





Khalia M. Braswell : @KhaliaBraswell

在计算机科学 + 教育 + 用户体验的关系中 • 掌握了它,现在正在攻读这些方面的博士学位@TempleUniv • @INTechCamp的创始人





基拉 |数据对话者: @iamKierraD

数据爱好者 • BI 开发人员和分析顾问 • @TheDataBloq的首席执行官 • 不是很好,但很亲切@UTCompSci校友





kimberlybryant.eth: @6Gems

创始人兼首席执行官@BlackGirlsCode http://blackgirlscode.com | *1908* |工程师 |扬声器 |天使投资人 |灵感:孩子@akaimorton





Korin Reid: @korinreid CEO @Ellisonlabs ,数据科学家, @forbes 30 under 30 2017, @GeorgiaTech

博士,教授@PurdueGlobal和@BerkeleyISchool ,作家,信徒





克里斯·史密斯,工商管理硕士: @theblacktechie

我在推特上发布了有关体育与分析的信息。看到你的文字/推文。我可能会看体育比赛。





Kristy Tillman: @KristyT产品设计总监@Netflix |前@ideo @meta @slackhq | #FAMUly | @jpegmorganxyz + @CPGclub 上一篇: @Meta @SlackHQ @ideo





拉特莎伯德 |职业赋权 + DEI : @Latesha_Byrd执行教练、演讲者和高成长初创公司的人才顾问。首席执行官@goperfeqta |创作者@career_chasers |教授@ncatsuaggies #DST





Laura Weidman Powers: @laurawp Now: @Base10Partners 的进步倡议。然后: @EchoingGreen @Code2040 @WHOSTP44 @Stanford @Harvard





Lindsey C. Holmes,MS @lindseycholmes





Lisa Mae Brunson: @MissLisaMae创始人@wonderwomentech • 40 under 40 • 社会创新者 • 2019 Create Cultivate Top 100 • 企业家“100 Powerful Women”• 演讲者• 专员•

有远见的









LisaLeid: @Digitalnista我为@innov8tivmag写博客。 #@Techncolor的创始人我对#Social 、 #Digital和所有事物充满热情##Wordpress NYC #emailgeek女性的#Tech联合组织者

king lola @lolaodelola @blackgirltech和@lostinthesource的妈妈、诗人、程序员、流浪者、奇迹者、反芝士蛋糕和反轩尼诗

活动家。我不是我的雇主。





Lynne d Johnson: @lynneluvah内容总监@admonsters Class, Race & Gender Adjunct @SUNYEmpireLabor Telegram @lynnedjohnson





Maci Peterson Philitas : @MaciPeterson妻子母亲发明者创始人@onsecondthought & 我看起来像个投资者 (ILLI)• 新手艺术收藏家• Podcaster 退休 DJ





Mamesays.com:@MameSays记者,时尚 + 科技创意





Marcia Wade Talbert: @TheTechGyrl有机社会负责人@CDWcorp |内容营销爱好者 |前高级编辑@EdTech_K1和记者 |推文是我自己的。也关注我的另一个自我@newsgyrl





玛丽亚 |开发者: @muvaofmarketing

( #Web3和 2) #businesses的开发人员,但#marketing和#education是我的重点。 @developer_DAO我是目标与战略相遇的地方。 @madeyoumarket创始人





Mariah “Roman” Lichtenstern: @lightedstar @DiverseCityV | @AspenTechHub研究员 | @TechFundingEQ – VC 通过创业加速积极的社会、经济和气候影响。





Lady Mariéme Jamme: @mjamme首席可持续发展官|艺术家| @i_amthecode 创始人|目标驱动||PodcasterSDGs 守门员|导师|主讲人| -RTs #背书





玛丽: @Girasol_Mary | IG:Gira_soule #Techiepreneur| @MyTechBF#TheBlueprint #Boredbutpaid #Specialize Feat.AfroTech 首席执行官,Blackenterprise,商业内幕,雅虎新闻





Melanie Araujo-Valdés Olmos @melarauj0设计领导力教练和讲师@designdeptco • 善待自己和他人。





奔驰弯: @mercebent

Lightspeed 的 VC @miFlink @TheForage_ @Stori_MX @Outschool @FCFlio 拉美消费者加密货币联合负责人,也投资金融科技 Edtech





Mez: @MeseretAmbachew只是技术世界中的技术女孩@Adweek,@unevadarenoAlumna, 1913 [email protected]





米歇尔亨利: @michele_henry @Workday。分析师@三星|| #迁移笔记|| @VAtech和@USC MBA 校友 || #WomeninTech





Mina Markham: @MinaMarkham上午: @Salesforce 员工工程师,来自 @SlackHQ 。主讲人。 ¶ 是: @HFA ¶ 始终:INFP。多动症。拉文克劳。碧昂丝。 #BΔΚ





米桑: @misan_iwere生病和疲倦 |工程师@BenchSci |联合创始人@nsbehacksuoft





Misssmith11: @misssmith11对美食和美酒充满热情的技术和游戏记者。笔记本电脑杂志主编。我的意见是我自己的。





Monica.dev @indigitalcolor网络开发人员构建技术以提升人们的地位。 @ReactJSRobins创始人。 @Github 。创意出口: https ://instagram.com/indigitalcolor





Monique Woodard: @MoniqueWoodard创始合伙人兼首席贝克@cakeventures |上一页: @500GlobalVC @LightspeedVP侦察兵









debaun.eth: @MorganDeBaun Media CEO + @Blavityinc 创始人: @afrotech @shadowandact @21ninety ( #summit21 ) @blavity和@travelnoire





moyin @moyheen Android 技术主管 @TwitterSearch @GoogleDevExpertfor Android 8x Marathoner Sprichst du Deutsch?偶尔吐槽





mrd: @meganrosedickey @Backstage_Cap 的首席内容官。过去: @Protocol @TechCrunch的高级记者





Nashlie Sephus 博士@phenomenashli TechEvangelist @Amazon AI。成立@TheBeanPath @JXNTechDistrict @KITTLabs收购#Partpic的首席技术官。 JxnMS 的本机。住在 ATL。 #MS 状态。 #GaTech 。 #工程师





Natalie Davis,Sparkling Programmer Extraordinaire: @codeFreedomRitr对通过技术解决人类问题感兴趣(她/她)。所以这一次在开发营...... http://github.com/FreedomWriter





Naya @bossnayamoss #blackwomenintech IT to #infosec @frauvis @namoslabs @betterinf IT Sec创始人 #GRC NoCode 创意编码自动化#ADHD , &RmteWrk





never sellmy.sol : @ambertakahashi就在这里……偶尔会发推特谈论科技。我的意见是我自己的; RTs≠背书。 SDL。





Nichelle McCall-Browne: @Bramework的联合创始人@Nichelle_McCall | #创业战略家 |风险投资支持的#Tech #Entrepreneur |扬声器 |冰淇淋的爱人,我的家人和#Cleveland





Nicole Tinson: @Nikki_T移动和振动器。 @HBCU20x20 的首席执行官。迪拉德和耶鲁大学校友。 ΔΣΘ。福布斯 30 Under 30。The Root 100。商业内幕、华盛顿邮报、Fast Company 精选。





Nikema @dev_nikema DX/DevRel • @supertokensio大使 • #AWSCommunityBuilder • #OurVoices #NDInTech #SpacesHost • #HardlyTechnical人才侦察





Nikita T. Mitchell @NikitaTMitchell无限好奇的商业战略家、演说家和作家。白天的技术员工。夜间@abovebottomline的编辑。





Odoziaku: @PrincesOluebube Christian,软件工程师,开发倡导者,妻子,妈妈 * 2. 不停地祈祷。





OfficialBlackWallSt: @OBWSapp最大的黑人拥有企业目录。下载 OBWS 应用程序! [email protected]





丽芙: @oliviabrxtn

软件工程师 |黑客辣妹 |网络安全和万物科技





Oϝυɾҽ Ukpebor : @Aufuray Momma。技术员。裁缝。梦想家。信徒。





帕里斯雅典娜 | Black Tech Pipeline 创始人: @ParissAthena

Black Tech Pipeline ( @btpipeline ) 创始人兼首席执行官 | #BlackTechTwitter的创建者 | @dayhaysoos





专利代理人: @EvansIPLaw知识产权代理人—— #Patent 、 #Trademark和#Copyright Law/2014 年白宫 STEM 变革冠军!正如在 ABC、NBC、CBS、PBS、FOX 和 Make48 上看到的那样





Pearltheceo: @pearltheceo SiSTEM首席执行官 | SiSTEM Way 创始人 |解决方案架构师@Databricks |技术老师 |我帮助少数族裔进入科技行业!





perrie.eth ::): @Peace_Ojemeh

创始人@HazeMonkeyNFT ~ #WomenInNFTs ~ 开源程序@oscafrica @Gnome @chaosspro & 更多 ~ @github ~ 一直在学习。





Lola Eniola-Adefeso 教授: @Lola_UMich工程副院长;大学。大学化学/生物医学工程多样性与社会转型教授。密歇根州;副主编,科学进展





Tonya M. Evans 教授: @IPProfEvans

@DickinsonLaw | @AdvantageEvans | @AtTechIntersect |加密+知识产权法 |正如在 PBS NewsHour 上看到的那样 切达新闻彭博 CNBC |书: http ://bit.ly/evansgravitypage





发音 Sher – Elle: @Sherrell_Dorsey作者#UpperHand我们其他人的工作未来 • 领导@tpinsight • 获取我们的

数据: http ://tpinsights.com





钱娜·帕特森: @Q_i_a_n_a

管理合伙人@nayahstudio |投资者 |技术 |运营 |家庭厨师 | #PledgeLA主席





丽贝卡·埃农冲: @africatechie

科技企业家。创始人首席执行官@AppsTech, @iospaces ( @AyooAfrica的所在地)。董事会主席@Activspaces副主席@WHOFoundation – @ABANangels , @EximBankUS





rediet abebe : @red_abebe @acmeaamo @md4sg @black_in_ai • 不要查看 DM





Regina Honu @ragyare CEO @SoronkoF , @Techneedsgirls , @SoronkoAcademy研究员@Ashoka @WashFellowship, @AspenNewVoices ,精选@CNNAfricanstart 。 http://soronkoacademy.com





Sabrina Hersi Issa: ** @beingbrina **学习者、领导者、快乐的战士。 |人权+技术+投资|领导@beboldmedia,@stanford 研究员,支持@survivorfund @peoplesiftar。





萨菲亚@captainsafia

我在“业余时间”帮助在@microsoft和@nteractio构建http://ASP.NET 。梦想远大,并坚持更大。





Sian.eth @sianmorson NFT Curator & Collector Building Community @palmnft //Editor @theblkchain // 创始成员@herstorydao //Creating as @vd0artist // GP @Starfish_Fund





山姆: @samcasseusdev

软件工程师。用户体验设计师。扬声器。一切科技!向我询问@resilientcoders





Saron @saronyitbarek 2x 创始人,创建迪斯科, @CodeNewbies (收购)。我在婚礼上穿了一件 T 恤。开发商。播客。埃塞俄比亚。主机#CommandLinePod





Schamir : @zonamoon_软件工程师#100Devs • 多学科 crtv • 游戏玩家 • 兼职长板运动员

Scooter Phoenix 是我的绰号: @ScooterPhoenix解决方案架构师,AWS CSAA。学习东西。 #CompilerPodcast和红帽峰会虚拟体验联合主持人





保护袋子: @KeirstenBrager

介意付钱给我的生意。 @profbrager的妻子。购买安全信息安全包:六位数职业指南http://keirstenbrager.tech/securetheinfos ...





沙: @Shadongo相信这个过程 |喝茶 |无条件的爱| #blacklivesmatter |使用数据@Google





Shari Hunt: @ShariHunt为#smallbusinesses 、 #nonprofits和#WomenInTech增加技术资源。

谢伊 |纽约品牌和网页设计师 |视觉策略: @theSashaShae我爱耶稣! » @love316m | #WebDesigner @FreshMedley » http://fmedley.com/FMDStudio #oxygenbuilder | #NaturalHair #NaturalBeauty » @texturedgirl





Sheena Allen @whoisSheena科技• 艺术• 媒体• 其他兴奋剂|首席执行官@goCapWay • 上一页。 @SheenaAllenApps





Sherrell Dorsey @Sherrell_Dorsey作者#UpperHand我们其他人的工作未来 • 领先@tpinsights获取我们的数据: http ://tpinsights.com





Omi @iamshelllybell雪莉 Omilâdè 贝尔|首席执行官@bgirlventures |电台:雪莉贝尔秀@SiriusXMUrbanView CH 126 | @Entrepreneur 100 位商业女性 | 202-918-4483





Shireen,哈莱姆区的首里,在政治麦加! : @digitalsista数字数据分析师/多元化、科技、媒体和政治领域的 Disinfo 斗士http://digitalsista.me/about关于@stopovaw Stop Digital Voter Suppression™





SHONTAVIA: @ShontaviaJEsq我帮助黑人女性将她们的伟大创意转化为知识产权和公司。数字教育公司 LVRG 的 CEO。演讲: @gravityspeakers





Sidney Buckner @shidonichan一个会做出怪异面孔的软件工程师 |教练:CoderGirl KC |兼职YouTuber |这里的技术内容:http: //sidneybuckner.ck.page/3c7811c85a





simonembanna.eth : @simonembanna战略和文化 |例如:@twitch + @nba| web 3 社区:@friendlyhotties





Stacy Brown-Philpot : @sbp04 CEO @TaskRabbit。热衷于支持科技领域的年轻女性。消费产品爱好者。妈妈。底特律本地人。





Stef A.:@TECHnLY_SpeakN投资者@ia_fund :经济正义。市场。初创公司。首都。数据。评书。 & 疯狂的 。





InfoSteph : @StephandSec她/她。信息安全工程师。想法是我的。作家。主讲人。 LinkedIn学习作者。多动症。只有良好的氛围。 BLM。





Stephanie Humphrey: @TechLifeSteph让我们所有人在直播和在线上更轻松地使用#tech: #60SecondTechBreak /Til Death Do You Tweet/ @thetechjawn播客





苏珊·泰德里克: @SusanneTedrick





Sweet Cyber Jones: @jaidbarrett InfoSec Professional |演讲者 |网络安全、数据隐私、信息安全和技术爱好者 |南佛罗里达大学校友 |干





泰: @heytae

软件工程师@SSC Black |酷儿 |哭泣的婴儿





Tae'lur Alexis @TaelurAlexis 25 | Web 开发和信息安全 n00b | THM 前 6% | JS、Python | Linux 公主 | Twitch 会员@thelivecoders





Talya C. Parker,MIBA,MCS: @TalyaParker_co

网络安全架构师 |隐私工程师@Google | AWS 云从业者 | #GRC |创始人+执行董事@blackgirlsincyb |明矾@GTRI @Nike @Deloitte





塔米巴克纳: @tammycbuckner

首席执行官兼联合创始人@WeCodeKC |技术战略家和倡导者 |开发 | #众神最爱





Tanaisha Renee: @ educationlady20 自学前端开发 |处理数字 |打破刻板印象 | IG:curlinncode #blackgirlscode 。未来#uxdesigner #100daysofUX





塔拉: @taraw普林。软件工程师@Microsoft以前为@awscloud #GeekGirl改变世界 1Line of Code @ a Time。推文!=雇主





Tavonia Evans: @cryptodeeva 服务于$GUAP @guapcoin社区 // 首席技术官 @ #theblackwallstreet // 8 岁的妈妈 // 加密专家 // 黑人商业支持者 // 数据科学家 // 占星家





taylorfacen.eth: @ItsTayFay关于数据、技术、产品和任何其他想到的随机主题的推文。 #ODC1 |霍华德校友 | 1908 |目前@AngelList Venture





泰勒 Poindexter: @engineering_bae

Spotify 工程经理@blkCodeColctve联合创始人

Whisk(e)y 鉴赏家 UVA Alum Scuba DiverIG:womanwithwhiskey









𝕋𝕖𝕃𝕚𝕤𝕒𝔻.NFT | Crypto Meta NFT 阿姨@TeLisaD获奖技术专家• 企业家• 作者• DEI |创始人@flytechnista ™ |联合国议长/美国国务院|神秘主义者| #SpacesHost





Temilola: @TemiOlukoko金融科技开发运营工程师、健身房老鼠和内容创建者/创始人: @simplexcode_





特内卡歪斜 |分析和自动化: @teneikaask_you共享资源以提高技能和支点 |热爱数据+女性导师





Terri Burns (tcburning.eth): @tcburning合作伙伴@gvteam 。互联网女孩。他们说我年轻而忙碌。





编码治疗师: @codingtherapy虚拟职业治疗师 + 瑜伽老师使用辅助技术来增加网络#accessibility 。分享我的全栈 Web 开发之旅。





Thembiso Magajana: @thembiso_m包容活动家 | @social_coding创始人 |帮助农村社区利用技术创造更美好的未来。





TheRealDuchess @oswhytecodes自由平面设计师 | Etsy 上的针织 + 钩针 | JavaScript 的情妇。





Timnit Gebru: @timnitGebru





托尼·达登 |软件工程师: @Codeworldco

软件工程师 |大数据 @ Comcast Mentor @ UTP Founder & Mentor @ Codeworldco





Toun O.:@thecybertea

创始人兼首席执行官: @cyfendry @CyfendryAcadem ||章节负责人: @wsc_dallas ||信息安全与合规





Valerie Phoenix @DigitalBlkHippy (她/她) @TechByChoiceOrg创始人 艺术家 工程经理 演讲者 心理学爱好者 您当地的卡利嬉皮士





惠特尼: @nonprofWHIT太阳能内向者 |崭露头角的环境数据分析师 |充满好奇 |坦率地发布公共部门、科技、 #stilloutside的推文





Window Snyder @window Thistle Technologies 创始人兼首席执行官





Yaliwe Soko: @SokoYaliwe南非 cLabs 生态系统负责人 |联合非洲区块链协会主席 |以太坊 Devcon 校友 |有远见 |未来主义者





Yumiko: @theyumikojones BI 和分析解决方案工程师 | 200 RYT 瑜伽士 |客户服务管理 |健康 |狗妈妈









伊冯娜 Thevenot,Ed.M. @experentiadocet博士哥伦比亚师范学院学生。我寻求通过开发 STEAM 项目来支持我的学者,使他们能够思考、创造、成为、做事。





Zrybea Whitfield: @zwhitfielddev Audible 软件工程师 |电子游戏 |健美 |编码





Zuhairah Scott Washington @Zuhairah总统@OtriumOfficial 。 @ExpediaGroup 、 @Harvard和@Uber Alum。在@HBR、 @NP 、 @Forbe中找到我。跳过了 100 个障碍,试图击倒一些





祖里猎人: @ZuriHunter她/她 | @霍华德'15 | Black Girls Code DC 技术负责人@VolunteerBGCDC |软件工程师@blackcapeio