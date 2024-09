2022 年に Twitter でフォローするテクノロジー業界の黒人女性 200 人

2016 年以来 5 回目となる、 2022 年に Twitter でフォローすべき黒人女性 200 人のリストを発表します。





コーダー、ソフトウェア エンジニア、ベンチャー キャピタリスト、エンジェル ファンダー、フロントエンド開発者、コード初心者として技術分野を占有している、ダイナミックで魅力的で優秀な黒人女性の今年のリストを Twitterで紹介できることは、私にとって非常に光栄なことです。





このリストは、私たちの持続的なスポンサーであるニコル・コミッショング、 Dynamic Service Solutionsのバイスプレジデント兼共同創設者、エンジニアリング、プロジェクト管理、および緊急管理会社であり、メディア パートナーである Hacker Noon の寛大な支援のおかげで作成されました。





それは、最初の黒人女性であるケタンジ・ブラウン・ジャクソン裁判官が米国最高裁判所に確認され、イーロン・マスクがTwitter を 430 億ドルで購入することを申し出たのと同じ月の、国際黒人女性月間に到着します。





今年のリストには、ベテラン、大学生、若い専門家が含まれています。





このリストの黒人女性は、最も有益で影響力があり、ツイーターに魅力を感じている人々を表しています。





彼らは革新者であり創設者です。その多くは 25 歳未満ですが、40 歳以上の定評のある業界のベテランであり、今でもツイートする時間を作っている人もいます。彼らはTwitter アカウントを使用して、ニュース、情報、洞察、統計、機会を日常的かつ定期的に共有し、フォロワーと Twitterverse 全般に利益をもたらします。





このリストの女性は、主に自己宣伝ではなく、有益なコンテンツをツイートしています.





彼らは、有益な情報を共有し、自分自身、情熱、意見を表現し、本物の自分でありながら、重要な問題について対話を開始するのに最適なプラットフォームとして、Twitter がまだ残っている価値を認識しています。





新着情報:

前回のラウンドでは、個人に焦点を当てるために組織を削除しましたが、若いプログラマーを対象とする新しいグループを認めたかったため、今年はいくつか追加しました。





また、毎年、このリストに一貫して掲載されている女性の数が増えており、Blue Verified Twitter チェックマークを獲得しています!





なぜ黒人女性だけ?

毎年、リストが他のグループに拡大されていないという事実を非難する他の人口統計グループのメンバーからの反発がありますが、残念ながら、このリストが除外されたことに対する不満から生まれたという事実を含む創設の原則を思い出します。 .





このリストは、ベンチャー企業のスタッフ、VC 投資の受領者、ステージやプラットフォームなどから、テック ラウンドアップでの黒人女性の体系的な省略に対する救済策として作成されました。

このリストは、 Project Dianeが調査した結果、黒人女性がベンチャー キャピタルの資金の 1% 未満をスタートアップ企業から受け取ったという調査結果の直後に開始されました。





黒人女性主導のスタートアップは、すべての人種および性別グループの中で最も少ないベンチャー キャピタル資金をわずか 0.027% しか受け取りませんでした。



このリストは、社会的公平に関するサミュエル・デュボア・クック・センターからの驚くべき調査結果と同じ年に公開されました。この調査結果は、アメリカの富の不平等のギャップを強調し、20 歳から 39 歳までの学士号を持つ黒人女性の純資産は 0 ドルから 11,000 ドルであると指摘しました。 ブルッキングス研究所によると、2016年の時点で、典型的な白人家族の平均純資産171,000ドルは、典型的な黒人家族の平均純資産17,150ドルの10倍でした。





さらに、リストが開始されて以来、「テクノロジーと Twitter でフォローする人」のまとめがいくつかあり、黒人女性は目立ってほぼ完全に存在しないままです。リストから除外されたものを認識します。

このリストは、1) 技術系の黒人女性をどこで見つけられるかを知らず、見つけられなかった、2) パイプラインの問題があるか、技術系の仕事をしていない、または学位を持っていない、という一般的な反論に対応しています。技術またはSTEM分野。





したがって、これ以上苦労することなく、2022年のリストを提示します.





Jay Jay Ghatt、創設者、200 Black Women in Tech フォローする Twitter リスト





JayJayGhatt.comエージェンシーの作成者および所有者、インストラクター、元弁護士、スタートアップの創設者、 Picnoi.com





A.: @アフロハッカー

データサイエンティスト |ソフトウェア技術 | #ウィット|スポーツ |サイクリスト |組分け帽子はスリザリンと言いました、私はまだ同意しません |ビューは私のものです、obvs





アダ・ヌドゥカ・オヨム: @コロコデス

開発者@DevRelLite |ファウンダー@SheCodeAfrica + 共同ファウンダー@oscafrica





アデムソヨ : @ademusoyo

ソフトウェア エンジニア@adifferenttech @macscientists |コンテンツ マーケティング ストラテジスト@creaticventures @notionhqアンバサダー & 認定





アイシャ・エヴァンス: @aicha2evans

@zooxの CEO – 私たちはゼロから自律型モビリティを作成しています。





アイシャ・ブレイク: @AishaBlake

デベロッパー リレーションズ ディレクター@Pluralsight 、 @ TitleOfConf 、 @ selfconferenceオーガナイザーhttp://twitch.tv/アイシャ





アイシャ・ボウ: @arbowe

元@nasaロケット科学者 7 桁の起業家であり、グローバル STEM スピーカー。 @STEMBoardと@stemlingocoの創設者





alliejoy.eth | OG バディ: @techbaddieallie

テック業界を魅力的な Web3 愛好家にする |ファウンダー@baddiesintech | DEI テック ソーサー/キャリア コーチ |神のベビーガール





アルマ・アシノビ: @almaasinobi

Tech Ex の 10 倍の成長のためのストーリーテリング: @cowrywiseLeading グローバル コミュニケーション





午前: @andreamoore

私は、顧客第一のテクノロジー製品を構築し、販売しています。ファウンダー@blacktechwomen 。エンジェル投資家。以前は@apple @google @nielsen 。ミョウバン@HarvardHBS @uofcincy





アマンダ・ミルズ・ハバード: @devAmandaJMills

アニメが大好きなソフトウェアエンジニア





アマンダ・スパン: @amandaspann

rbowe元@nasaロケット科学者 7 桁の起業家であり、グローバル STEM スピーカー。 @STEMBoardと@stemlingocoの創設者









Angelabenton.eth : @ABenton

現在: ファウンダー@Streamlytics |投資家以前: 最初のマイノリティ アクセラレータ NewME を設立 (買収)。また: 著者.癌を克服した人。ママ。





アンジー・ジョーンズ: @techgirl1908

副社長、DevRel |国際基調講演者 | Java チャンピオン | GitHub スター |発明者 {26件の特許} | @TBD54566975 / @blocksで不可能を生み出す





アニー・アクペ: @AnieAkpe

教育とトレーニングを通じて、アフリカで技術コミュニティを構築します。チャットしましょう: #Bitcoin #Crypto & #Stocksブランド: @IBOMLLC ~ @AfricanWIT @innov8tivmag





アニッサ・トンプソン: @anissat

@CSUDHExtendedEd#ソーシャルメディア #開発者 |トレーナー |教育者 |スピーカー • #Adobe ACP | UGM @lawebprosgroup• #Yeshua #Jesus Believer





Aniyia (T のない Anita): @operaqueenie

システムプレナー。クリエーター。人間。未来を築く@omidyarnetwork。 @bbfounders、@zebras_unite、@buildwithbia と深く掘り下げます。 @polotek の妻。





エイプリル・スペイト: @highsewcietydev

@Microsoft のインターウェブ空間コンピューティング リードの開発者を演じています。 CyberXR、コミュニティおよび教育担当ディレクター





Arlyne は ABY INVENTS に次のように書いています: @ArlyneSimonPhD

生物医学エンジニア、発明家、起業家。小さな発明家には「アビー」として知られています。 ABBY INVENTS http://abbyinvents.comの著者。 @AbbyInvents





アシュリー・ネルソン: @ashleynh

iOSエンジニア。カンファレンススピーカー。ブロガー。





Ayori.eth aka 'Selfpreneur' Selassie: @iAyori

AI & Web3 投資家@LifeModelVC Web2 エンジニア、マーケター、 #EthicalAi支持者 | http://LifeModelDesign.com | を作成しました。 http://Selfpreneur.com @BOLDforce





Baddies in Tech: @baddiesintech教育とエンパワーメントを通じて、テクノロジーと#Web3で黒人と茶色の女性を前進させる | Discord サーバーに参加する





バーバラ・H・ワイ: @barbarawhye

インクルージョンとダイバーシティ担当アップル VP、元インテル コーポレート バイス プレジデント兼チーフ ダイバーシティ & インクルージョン オフィサー、自分の#AKAを表示、 #Links PhD Candidate





バリー・A・ウィリアムズ ESQ: @BariAWilliams

テックエスク。 + オペレーション | @StubHub + @Facebookミョウバン | DEI/倫理擁護者 |理由の質問者 |道中のエチケット愛好家 | #タウンビジネス|カルミョウバン |ビュー = 私の。





B・ローリー: @beLaurie

| |プロのスマイラー – 技術者 – キュレーター – イエスの信奉者 – ハイチ人 – @betaworksフェロー – @wef shaper |ミョウバン: @Pinterest @a16z @CODE2040 @LinkedIn @HowardU





ビッグ・ネンツ: @AdoraNwodo

Igbo • Catholic • Cloud Engineering @Microsoft • Student @StanfordGSB • 出版された著者 • Creator @AdoraHack • Learn Cloud Stuff http://adorahack.selar.co





ブロッカ・カーン: @Starr_Rocque

ママ。ジュルノ。ブランドコンテンツクリエーター。ハンプトニアン。エアリアリスト。グリフィンドール。著者: Amazon の「ブロガーは信用できない」。 http://goo.gl/o3EIw4





ボバ・ブリア: @bria_sullivan

@honeybgamesのCTO || @bobabria on TikTok || || 元@googleエンジニア ||アドバイザー@googlestartups & @thestartfund





ブリット: @ BritFitzpatrick

Starklings のチーフ@getstarkco • EIR @techstars • ベンチャー パートナー@refashiond • @HowardU (ご存知のように!) • 意見は私のものです • 彼女/彼女





ブリトニー: @Brii_toe_knee

ドクエンジニア@Meta | @egghead .io インストラクター |コーダー |ブロガー |スピーカー





C:フリスティナ: @divinetechygirl

プリンシパル セキュリティ コンサルタント & リード • #InfoSec著者@OreillyMedia • 作成者 OG wocintech 写真 • iThink • iLead フォローしないでください。 •• 元MSFT •ctina.eth





カミーユ・ヒアーズ: @camillionz

起業家、製品リーダー、軽量のエンジェル投資家、 @spotifyartists の責任者。元Apple、YouTube、Google。キットを開始し、Patreon に販売。ボード@devcolororg





Candi Castleberry (She/Her): @Candi VP DEI

@Amazon 以前は @Twitter@Walgreens @UPMC @Motorola #SunMicrosystems IDEA チャンピオン: 交差性• 多様性• 公平性• A11y #IWillDoMyPart #LiveWithJoy





キャンディス・モーガン: @Candice_MMorgan

リード エクイティ & インクルージョン@GVteam (Google Ventures)。ダイバーシティ@Pinterestの元責任者であり、@CatalystInc. のシニア ディレクターでもあります。





カーリー・アン・ファーガス: @CarlyAnnFergus

起業家精神のエコシステム構築者 元: @Xrclabs @Parsons Advisories / Committees: @Opp_Net @cfda EGLP / CELA





セオラ: @ceeoreo_

開発者アドボケイト @apollographqlインストラクター@eggheadi aws コミュニティビルダー@StackOverflowポッドキャスト共同ホスト aws+python+jamstack dev





シャーリーン・ブラウン医学博士、公衆衛生学修士: @drcharlenebrown

ファウンダー@CNASimVR |元@usaid 、 @us_fda 、 @BMore_Healthy、副コミッショナー| @harvardmed @harvardchansph @princetonミョウバン| #コンサルタント #PublicHealth #PrevMed





シャーリーン・ハンター MB: @charlenephunter

ファウンダー@codingblackfems |共同主催者@blackdevsuk |共催@meetupandcode |開発者 |テクニカル アーキテクト |旅行が好き





シェリル・コンティー: @ch3ryl

オタク + 善 = インスピレーションを与えるイノベーション – The Impact Seat の CIO | Do Big Things の会長/創設者。メカニカルブルの著者。自慢のシングルママ!





千寺: @dera_jo

おっと、あなたは私をチェックしています….私があなたに知ってほしいことは次のとおりです。私はコードを書き、新しいことを試すことを恐れません(真実ではありません)。エイテ、いいぞ。





Chy : ChyrelleIT神の娘、母、ウェブ デザインのインターン、フルスタック ソフトウェア エンジニアの学生@FlatironSchool AWS とセキュリティでほぼ認定済み





( Codegirl ) @codegirl3共同創設者#StemNasticsLLC / #GigabyteMagazine 、 #Stem / #Steam 、 #TechEvangelist 、 #Gaming #Cyber Security 、 #WomenInTech #Wife & #Mother http:// #blackwomentech .com/





Corvida: @corvida #techを平易な英語で話すことで知られています。





Cynthia Gail Manor : @cynthiamanor退職した IT/レポーティングの専門家で、 #WebDevで新しいキャリアに向けて取り組んでいます • 学生 • グラフィック アーティスト • @UTAustin 卒業生





Cypher @ home: @cypheroftyr INDG 創設者| #Twitchパートナー |スポンサー@LogitechG | @RivalsWaterdeep 製品。| @MotherLandsRPGクリエイティブ ディレクター| @OrcaConボード |担当者: @BridgeSixGlobal





ダーネル・ピエール=ルイ: @darnele91

クラウド エンジニア





ドーン・ディクソン: @THEDawnDickson

ライトワーカー |起業家 | @PopComTech | @FlatOutofHeels | #発明者| #スピーカー| #クラウドファンディングのパイオニア…夢を生きる!下のリンクをクリックしてください





Deb Raji: @rajiinio AI の説明責任、監査、評価。参加と実践的な成果に熱心。 @mozilla フェロー、CS PhDing、 @UCBerkeley 。永遠に@AJLUnited、 @hashtag_include





デイラ |ネットワーク エンジニアリングとセキュリティ: @ccieby30

ネットワーク エンジニア、コンテンツ クリエーター、Tweep、コミュニティ ビルダー。 Networking、Cyber Sec、Coding & Cloud に関するツイート。作成者: @libratechacad





ブランダイス・マーシャル博士: @csdoctorsister

Dr. Openly Black 教育活動家、データ/テクノロジーで繁栄する黒人女性を増幅する、 #DataConscience book 2022 年 8 月/9 月、 @blkwomenindata @DataedX_をフォロー





ジョイ・ブオラムウィニ博士: @jovialjoy

Algorithmic Justice League の創設者@AJLUnited | http://instagram.com/joyfulcode/ – 戦士の芸術家、コンピューター科学者





「K」(彼女/彼女)のコリエ博士: @teamkorie

STEM のイメージを (再) 定義する | STEM ダイバーシティ アドボケイト |基調講演者 | ChemE ポスドク研究員@UMich | @コーネルBME PhD | @NorfolkStataラム





リサ・リチャードソン博士: @DrLisaWP

営利または非営利のビジネスと健全な関係を築きましょう。オペレーション&オーソリティコンサルタント。ブレッド。 CEO @mainstmartech





マーロ・レンチャー博士: @marlorencherママ。妻。起業家。人類学者。多様なテクノロジーの起業家精神に取り組んでいます。





ニッキー・ワシントン博士: @dr_nickiw

ディレクター@identityInCS | #JCSUミョウバン | #CS PhD | #AKA1908 |ジェネレーションX |堂々とドープ





シオバーン・デイ・グラディ博士@drday_

@nccuの情報システム助教 |人工知能研究者@laier | @unc_citap教員アフィリエイト





エリカジョイ: @エリカジョイ

最高技術責任者決して、騒ぐことを恐れて、良いトラブル、必要なトラブルに巻き込まれることはありません. -ジョン・ルイス | @iambと結婚





エリカ: @EricaCMendezソフトウェア エンジニア。 Web3/ブロックチェーン愛好家。 @resilientcoders





Erica Stanley: @ericastanleyエンジニアリング ディレクター @ Google Play |投資家@OutlanderLabs |オーガナイザー@RefactrTech |創設者@WWCAt |Prev: @MozillaHubs @MozillaReality @SalesLoft @indievc









エリカ・マビオン: @3TrailsMabionは神と家族を愛しています。 PLTW 管理 OTY、3x TOY。 STEM/CTE 座標。 PLTW & Google トレーナー。革新。創造性。変化する。





エリン・ティーグ: @ErinTeague

製品@youtube 、 @google ;以前は@twitter & @yahoo | @harvard 、@umengineering、 @ eecsatmiミョウバン |ご先祖様の笑顔のためにがんばります!





エリンマキニー: @erinhmckinney





Evelyn Namara: @enamara技術起業家 |汎アフリカ主義者





Flecia Hatcherecia Hatcher: @FeleciaHatcher起業家|著者|ママ





Gigi Tech & Money Muse : @1stgenmoneymuse Teacher → Team Jobs ATM (Apply to Me) → Dev Advocatehelping you move to remote tech roles & live Financially free





Gloria Kimbwala: @gkimbwala現在は @gitcoinで作業しています。スピーカー、お母さん。





グレイセム: @GraceMacjones

フルタイムの楽観主義者| @techunlockedpodのホスト |建築@wociet |エンジニア@Microsofy |ブロックチェーン愛好家 |ピリピ人への手紙 4:13





ハディヤ・ムジッド: @hadiyahdotme

ファウンダー@hbcuvc 。 #software engを回復しています。 @indievcと@lightspeedvpがドープな創業者を見つけるのを手伝っています。私のヴェン#startups #venturecapital #hbcus .





Heather Faison : @HeatherFaison Girls は、テクノロジーを使用して変化を加速することを提唱しています。 @ハワードU卒業生。ヘラゲイ。 DC オークランド RDU





hood nerd @TechWithX私の祖先の夢の未来を構築する AI 研究@google || web3. nfts。 || 暗号 ||前: ブロックチェーン@microsoft





Idalin Bobé: @IdalinBobe @meroxadata • 創設者http://TechActivist.Org • @Tech_Intersectの主催者 • 元#BlackGirlsCODE #ThoughtWorks #TheRoot100 • 技術 + 社会正義





Ifeoma Ozoma: @IfeomaOzoma創設者兼 Earthseed のプリンシパル | Silenced No More Actの共同スポンサー | Tech Worker ハンドブックの作成者 |雇用契約の透明性 | Ē-foam-ah





あいれあでりのくん: @ireaderinokun

フロントエンド開発、UI デザイン、 @helicarrierinc、 @buycoins (YC S18)、 @botsofcode 、@googledevexpert、 @frontstackio 、 @feminist_co





isa watson: @ isadwatson @withyoursquadの創設者兼 CEO、あなたと親しい友人のための新しいソーシャル アプリ | 「私たち悪い女は神様からの贈り物だと思います。」 –カーディB





Issa Rae のエッジ: @ShaunaReporter @aldotcomのカルチャーについて。お茶の急勾配。オオバコの恋人。赤い口紅と香水の収集家。





アイビーバーリー: @ivybarley

@SpaceswithIvyとdevinvogue | を通じて、テクノロジーを始めるのを支援します。マイクロソフト | #BlackTechTwitter |ビューは私のものです。

イジー・イジー・イジー: @Is_Vix

クラウド セキュリティのこと#infosec #cybersecurity |私のつぶやきは私のものです。 @SearchSecurityと@Truliooで特集





Jaleesa Trapp: @JaleesaT教育者のミョウバン ( @hcdeuw ) は現在、mit @medialabの@LLKgroupの博士課程の学生です





ジャスミン: @247px

ヴァンリファー。プロダクトデザイナー/開発者ありがとうございます





Jennifer Opal: @HelloSign & @Dropboxの @_jenniferopal DevOps エンジニア。クィアで数々の賞を受賞しているニューロダイバージェント ブロガー、スピーカー、技術者。 @NDinBusinessの役員。





ジェニファー・ポンダー: @JPonder77テクノロジー担当ディレクター | @BWTalkTechアトランタ (TTA) チャプター共同リーダー | @WWCodeFrontEndレガシー アーキテクト|クラウド エンジニア|スピーカー|ナショナルプログラムディレクター。 STEM Atl 女子





Jessica Dembe: @jmdembeフロントエンド開発者 @theironyard & @UofMaryland同窓生。高速タイピングとメモ取り。私の意見、黙想、観察。 #DCTech .





Jessica L. Williams (17/100) @techbizgurl副業、ニュースレターの作成者、介護中の雑用について話します。私の無料の副業ワークショップを入手してください: http://techbizgurl.com/sidehustlegen





ジュエル・バークス・ソロモン@jewelmelanie

恵みによって救われた • Mekai のママ • @collab_capitalのパートナー • ヘッド@googlestartups 、米国 • 創設者@Partpic (acq. by @Amazon ) • @howardu同窓生





Jotaka Eaddy : @JotakaEaddyストラテジスト & コネクター | CEO-フルサークル戦略 |創設者#winwithblackwomen | Fmr エグゼクティブ@NAACP | Fmr C-suite Exec #SiliconValley









Joycelyn James: @jfjamesesqメディア、テクノロジー、STEM 関連のすべてのものにおける多様性と包括性を提唱しています。 RTは支持ではありません。インクルーシブ イノベーションの首都で誇らしげなハワード バイソン。





Juliana Rotich: @afromusing技術を使って問題を解決しています。コンパスとは: 作る、直す、他の人を助ける。 @BRCKnet @Ushahidiを共同設立し、いくつかのボードで活動しています。





Jumoke K. Dada: @jumokedada技術者。起業家。 @RSI のストーリーテラー #MakingSpace | @TechWomenWork | @HUETechSummit | @フォーブスウーマン





カトリーナ・ジョーンズ: @Katrina_HRM彼女/彼女。社長+創業者。 DEI + 才能。カルチャー+コミュニティファースト。より公平で包括的な未来を実現する方法を常に考えています。





KelliNikole: @KelliNikole共同創設者@be_nimbleco |マネージングパートナー@sixty8capital |触媒と実行者 |日々の問題解決





ケンダ: @kendacodes DEI 支持者 |ソフトウェア エンジニア | Web デザイン | #BlackTech | #womenInTech | #BlackTechTwitter





ケシャ・ウィリアムズ: @KeshaWillz

シニアプリンシパル – AWS Cloud Residency @Slalom |スピーカー | AWS 機械学習ヒーロー@awscloud |アレクサチャンピオン | @HackerRankオールスター |ボードメンバー@WomenInVoice





カリア・M・ブラスウェル: @KhaliaBraswell

コンピュータ サイエンス + 教育 + ユーザー エクスペリエンスの結びつきで • それをマスターし、現在は@TempleUnivで博士号取得を目指しています • @INTechCampの創設者





キエラ |データ会話家 : @iamKierraD

すべてのデータの愛好家 • BI 開発者および分析コンサルタント • @TheDataBloqの CEO • いい人ではありませんが、心のこもった@UTCompSci卒業生





kimberlybryant.eth: @6Gems

創設者兼CEO @BlackGirlsCode http://blackgirlscode.com | *1908* | |エンジニア |スピーカー |エンジェル投資家 |インスピレーション: kiddo @akaimorton





Korin Reid: @korinreid CEO @Ellisonlabs 、データ サイエンティスト、 @forbes 30 under 30 2017、 @GeorgiaTech

博士号、教授@PurdueGlobalおよび@BerkeleyISchool 、作家、信者





クリス・スミス、MBA : @theblacktechie

Sports & Analytics についてつぶやきます。あなたのテキスト/ツイートを見ました。私はおそらくスポーツを見ています。





Kristy Tillman: @KristyTプロダクト デザインディレクター @Netflix |元@ideo @meta @slackhq | #FAMUly | @jpegmorganxyz + @CPGclub Prev: @Meta @SlackHQ @ideo





ラテシャ・バード |キャリア エンパワーメント + DEI : @Latesha_Byrdエグゼクティブ コーチ、スピーカー、高成長スタートアップのタレント アドバイザー。最高経営責任者@goperfeqta |クリエイター@career_chasers |教授@ncatsuaggies #DST





Laura Weidman Powers: @laurawp Now: @Base10Partners での前進イニシアチブ。次に: @EchoingGreen @Code2040 @ WHOSTP44 @スタンフォード @ハーバード





Lindsey C. Holmes、MS @lindseycholmes





リサ メイ ブランソン: @MissLisaMae創設者@wonderwomentech • 40 歳未満の 40 人 • ソーシャル イノベーター • 2019 Create Cultivate トップ 100 • 起業家「100 人のパワフルな女性」• スピーカー• コミッショナー •

ビジョナリー









LisaLeid: @Digitalnista私は@innov8tivmagのブログを書いています。 #@Techncolorの創設者私は#ソーシャル、 #デジタル、およびすべてのことに情熱を注いでいます #Wordpress NYC #emailgeekの女性の技術共同オーガナイザー

king lola @lolaodelola @blackgirltechの & @lostinthesourceの母、詩人、コーダー、放浪者、ワンダーラー、アンチ チーズケーキ & アンチ ヘネシー

活動家。私は雇用主ではありません。





Lynne d Johnson: @lynneluvahコンテンツ ディレクター@admonsters Class, Race & Gender Adjunct @SUNYEmpireLabor Telegram @lynnedjohnson





Maci Peterson Philitas : @MaciPeterson妻の母発明家の創設者@onsecondthought & I Look Like an Investor (ILLI)• 初心者のアート コレクター• ポッドキャスター引退した DJ





Mamesays.com : @MameSaysジャーナリスト、ファッション + テック クリエイティブ





Marcia Wade Talbert: @TheTechGyrlオーガニック ソーシャル リード@CDWcorp |コンテンツ市場愛好家 |元上級編集者@EdTech_K1およびジャーナリスト |ツイートは私のものです。私の分身@newsgyrlもフォローしてください





マライア |開発者: @muvaofmarketing

( #Web3および2) #ビジネス向けの開発者ですが、 #マーケティング と #教育 に重点を置いています。 @developer_DAO私は目的と戦略が出会う場所にいます。 @madeyoumarketの創設者





マライア・“ローマン”・リヒテンスターン: @lightedstar @DiverCityV | @AspenTechHubフェロー | @TechFundingEQ – VC は、起業家精神を通じて、社会的、経済的、および気候へのプラスの影響を加速します。





Lady Mariéme Jamme : @mjammeチーフ サステナビリティ オフィサー|アーティスト| @i_amthecode の創設者|目的主導型||PodcasterSDG ゴールキーパー|メンター・イン・チーフ|キーノート スピーカー| -RT #承認





メアリー: @Girasol_Mary | IG:Gira_soule #Techiepreneur| @MyTechBF#TheBlueprint の CEO #Boredbutpaid #Specialize Feat.AfroTech、Blackenterprise、ビジネス インサイダー、Yahoo ニュース





Melanie Araujo-Valdés Olmos @melarauj0デザイン リーダーシップ コーチ & インストラクター@designdeptco • 自分にも他人にも親切に。





メルセデス・ベント: @mercebent

Lightspeed @miFlink @TheForage_ @Stori_MX @Outschool @FCFlioの VC は LATAM、Consumer Crypto を共同リードし、Fintech Edtech にも投資しています





Mez: @MeseretAmbachewテクニカルな世界のただのテクニカルガール@Adweek,@unevadarenoAlumna, 1913 [email protected]





ミケーレ・ヘンリー: @michele_henry @Workday.アナリスト@サムスン|| #マイグラトリーノート|| @VAtechと@USC MBA 卒業生 || #WomeninTech





Mina Markham: @MinaMarkham am: スタッフ エンジニア@Salesforce経由@SlackHQ .基調講演者。 ¶ 以前: @HFA ¶ いつも: INFP. ADHD。レイブンクロー。ビヨンセ。 #BΔΚ





Misan: @misan_iwere病気で疲れた |エンジニア@BenchSci |共同創設者@nsbehacksuoft





misssmith11: @misssmith11テクノロジーとゲームのジャーナリストで、おいしい食べ物とおいしい飲み物に情熱を注いでいます。 Laptop Magの編集長。私の意見は私自身のものです。





Monica.dev @indigitalcolor Web 開発者は、人々を向上させるテクノロジーを構築しています。 @ReactJSRobins創設者。 @Github 。クリエイティブアウトレット : https://instagram.com/indigitalcolor





モニーク・ウッダード: @MoniqueWoodard創設者兼ヘッド ベーカー@cakeventures |前へ: @500GlobalVC @LightspeedVPスカウト









debaun.eth: @MorganDeBaun Media CEO + @Blavityinc の創設者: @afrotech @shadowandact @21ninety ( #summit21 ) @blavityおよび@travelnoire





moyin @moyheen Android テック リード @TwitterSearch @GoogleDevExpertfor Android 8x Marathoner Sprichst du Deutsch?たまに怒鳴る





mrd: @meganrosedickey @Backstage_Cap の最高コンテンツ責任者。過去: @Protocol @TechCrunchのシニア レポーター





Nashlie Sephus、PhD @phenomenashli TechEvangelist @Amazon AI。買収された #Partpic の@TheBeanPath @JXNTechDistrict @KITTLabs CTO を設立。 JxnMS のネイティブ。 ATLに住んでいます。 #MSState 。 #ガテック. #エンジニア





Natalie Davis, Sparkling Programmer Extraordinaire: @codeFreedomRitrテクノロジーを通じて人間の問題を解決することに興味があります (彼女/彼女)。今回は開発者キャンプで… http://github.com/FreedomWriter





Naya @bossnayamoss #blackwomenintech IT から#infosec @frauvisの創設者@namoslabs @betterinf IT Sec #GRC NoCode Creative Coding Automation #ADHD , &RmteWrk





neversellingmy.sol : @ambertakahashiちょうどここに存在しています…そして時々技術についてつぶやきます。私の意見は私自身のものです。 RT ≠ 承認。 SDL。





Nichelle McCall-Browne: @Nichelle_McCall @Brameworkの共同創設者 | #スタートアップストラテジスト |ベンチャー支援#Tech #Entrepreneur |スピーカー |アイスクリームの恋人、私の家族、そして#Cleveland





Nicole Tinson: @Nikki_Tムーバーとシェイカー。 @HBCU20x20のCEO。ディラードとエールの卒業生。 ΔΣΘ。 Forbes 30 Under 30。The Root 100。Business Insider、Washington Post、Fast Company に掲載。





Nikema @dev_nikema DX/DevRel • @supertokensioアンバサダー • #AWSCommunityBuilder • #OurVoices #NDInTech #SpacesHost • #HardlyTechnicalタレント スカウト





Nikita T. Mitchell @NikitaTMitchell好奇心旺盛なビジネス戦略家、講演者、ライター。技術系社員。夜は@abovebottomlineの編集者。





Odoziaku: @PrincesOluebubeクリスチャン、ソフトウェア エンジニア、デベロッパー アドボケイト、妻、母 * 2. 絶え間なく祈ります。





OfficialBlackWallSt: @OBWSapp黒人所有企業の最大のディレクトリ。 OBWSappをダウンロードしてください! [email protected]





リヴ: @oliviabrxtn

ソフトウェアエンジニア |ハッキング湯たんぽ|サイバーセキュリティとすべてのテクノロジー





Oϝυɾڽ Ukpebor : @Aufuray Momma。技術者。テーラー。ドリーマー。信者。





パリス・アテナ | Black Tech Pipeline の創設者: @ParissAthena

Black Tech Pipeline の創設者兼 CEO ( @btpipeline ) | #BlackTechTwitterの作成者 | @dayhaysoos





弁理士: @EvansIPLaw知的財産弁理士 – #Patent 、 #Trademark 、# Copyright Law/ 2014 White House STEM Champion of Change! ABC、NBC、CBS、PBS、FOX、Make48 で見られるように





pearltheceo: @pearltheceo SiSTEMの CEO | The SiSTEM Way の創設者 |ソリューション アーキテクト @ Databricks |技術教師 |マイノリティがテクノロジーに参入するのを手伝います!





perrie.eth ::): @Peace_Ojemeh

創設者@HazeMonkeyNFT ~ #WomenInNFTs ~ オープン ソース プログラム@oscafrica @Gnome @chaosspro & more ~ @github ~ 常に学習しています。





Lola Eniola-Adefeso 教授: @Lola_UMich工学部副学部長。大学多様性と社会変革 大学化学/生物医学工学教授ミシガン州;副編集長、Sci Advances





Tonya M. Evans 教授: @IPProfEvans

@ディキンソンロー| @アドバンテージエバンス| @AtTechインターセクト|暗号+IP法 | PBS NewsHour Cheddar Newsy Bloomberg CNBC で見られるように |本: http://bit.ly/evansgravitypage





Sher と発音 - Elle: @Sherrell_Dorsey著者#UpperHand 残りの人々のための仕事の未来 • @tpinsightをリード • Get our

データ: http://tpinsights.com





キアナ・パターソン: @Q_i_a_n_a

マネージングパートナー@nayahstudio |投資家 |テック |オペレーション |ホームクック | #PledgeLA会長





レベッカ・エノンチョン: @africatechie

テック起業家。創設者 CEO @AppsTech、 @iospaces ( @AyooAfricaの本拠地)。理事長@Activspaces副理事長@WHOFoundation – @ABANangels , @EximBankUS





rediet abebe : @red_abebe @acmeaamo @md4sg @black_in_ai • DM はチェックしない





Regina Honu @ragyare CEO @SoronkoF 、 @Techneedsgirls 、 @ Ashoka @WashFellowship の@SoronkoAcademyフェロー、 @ AspenNewVoices 、注目の@CNNAfricanstart 。 http://soronkoacademy.com





Sabrina Hersi Issa: ** @beingbrina **学習者、リーダー、楽しい戦士。 | |人権 + テクノロジー + 投資 | @beboldmedia をリードし、@stanford フェロー、@survivorfund @peoplesiftar を擁護しています。





サフィア@captainsafia

私は、@ microsoftでhttp://ASP.NETと@nteractioユニバースを「余暇」に構築するのを手伝っています。大きな夢を見て、さらに大きな目標を達成してください。





Sian.eth @sianmorson NFT キュレーター & コレクター ビルディング コミュニティ@palmnft //Editor @theblkchain // 創設メンバー@herstorydao //Creating as @vd0artist // GP @Starfish_Fund





サム: @samcasseusdev

ソフトウェアエンジニア。 UXデザイナー。スピーカー。すべてがテック! @resilientcodersについて質問してください





Saron @saronyitbarek 2x の創設者、Disco の構築、 @CodeNewbies (買収)。結婚式でTシャツを着ました。デベロッパー。ポッドキャスター。エチオピア人。ホスト#CommandLinePod





Schamir : @zonamoon_ソフトウェア エンジニア#100Devs • 学際的な Crtv • ゲーマー • パートタイムのロングボーダー

Scooter Phoenix は私の愛称です: @ScooterPhoenixソリューション アーキテクト、AWS CSAA。 #CompilerPodcast & Red Hat Summit Virtual Experience の共催





バッグを確保: @KeirstenBrager

私に支払うビジネスを気に。 @profbragerの妻。セキュア・ザ・インフォセック・バッグを購入する: 6 桁のキャリア ガイドhttp://keirstenbrager.tech/securetheinfos …





Sha: @Shadongoプロセスを信頼する |お茶を飲む | 写真 お茶を飲む無条件に愛する | #blacklivesmatter |データの操作 @Google





Shari Hunt: @ShariHunt #smallbusinesses 、 #nonprofits 、および#WomenInTechの技術リソースを後押しします。

シェイ | NYC ブランド & Web デザイナー |視覚的戦略: @theSashaShae私はイエスが大好きです! » @愛316m | #WebDesigner @FreshMedley » http://fmedley.com/FMDStudio #oxygenbuilder | #NaturalHair #NaturalBeauty » @texturedgirl





Sheena Allen @whoisSheena TECH • THE ARTS • MEDIA • その他のドープ | CEO @goCapWay • 前へ。 @SheenaAllenApps





Sherrell Dorsey @Sherrell_Dorsey著者#UpperHand その他の人々のための仕事の未来 • @tpinsightsをリード データを入手: http://tpinsights.com





Omi @iamshellybellシェリー・オミラデー・ベル|最高経営責任者@bgirlventures |ラジオ: シェリー ベル ショー@SiriusXMUrbanView CH 126 | @Entrepreneur ビジネスの女性 100 人 | 202-918-4483





Sハイリーン、ハーレムの首里、政治のメッカに! : @digitalsista多様性、テクノロジー、メディア、政治におけるデジタル データ アナリスト/偽情報ファイターhttp://digitalsista.me/about @stopovawについて Stop Digital Voter Suppression™





SHONTAVIA: @ShontaviaJEsq私は、黒人女性が大きなアイデアを IP や企業に変える手助けをしています。デジタル教育会社LVRGのCEO。話す: @gravityspeakers





Sidney Buckner @shidonichan変な顔をするソフトウェアエンジニア | Sidney Buckner講師:CoderGirl KC |パートタイムユーチューバー |技術コンテンツはこちら: http://sidneybuckner.ck.page/3c7811c85a





simonembanna.eth : 戦略と文化の@simonembanna |例: @twitch + @nba| Web 3 コミュニティ: @Friendlyhotties





Stacy Brown-Philpot : @sbp04 CEO @TaskRabbit。テクノロジー業界の若い女性をサポートすることに情熱を注いでいます。消費財愛好家。ママ。デトロイト出身。





Stef A. : @TECHnLY_SpeakN投資家@ia_fund : 経済的正義。市場。スタートアップ。資本。データ。ストーリーテリング。 & 狂った 。





InfoSteph : @StephandSec彼女/彼女。情報セキュリティ エンジニア考えは私のものです。ライター。基調講演者。 LinkedIn ラーニングの著者。 ADHDer。いい感じだけ。 BLM。





Stephanie Humphrey: @TechLifeStephオンエアとオンラインで#techをより簡単にする: #60SecondTechBreak /Til Death Do You Tweet/ @thetechjawnポッドキャスト





スザンヌ・テドリック: @SusanneTedrick





スイート サイバー ジョーンズ: @jaidbarrett InfoSecプロフェッショナル |スピーカー |サイバーセキュリティ、データ プライバシー、InfoSec & Tech Lover |南フロリダ大学ミョウバン |幹





たえ: @heytae

ソフトウェア エンジニア @ SSC ブラック |クィア |赤ちゃんを泣き





Tae'lur アレクシス@Tae'lurAlexis 25 | Web 開発と情報セキュリティ n00b | THM で上位 6% | JS、パイソン | Linux プリンセス | Twitch アフィリエイト@thelivecoders





Talya C. Parker、MIBA、MCS: @TalyaParker_co

サイバーセキュリティ アーキテクト |プライバシー エンジニア@Google | AWS クラウド プラクティショナー | #GRC |創設者 + エグゼクティブ ディレクター@blackgirlsincyb |ミョウバン@GTRI @ナイキ @デロイト





タミー・バックナー: @tammycbuckner

CEO & 共同創設者@WeCodeKC |テック ストラテジスト & アドボケイト |開発 | #神のお気に入り





Tanaisha Renee: @educatedlady20フロントエンド開発の独学 |クランチ数 |ステレオタイプを壊す | IG: curlinncode #blackgirlscode .未来#uxdesigner #100daysofUX





タラ: @taraw Prin.ソフトウェア エンジニア@Microsoft (旧名@awscloud ) #GeekGirl世界を変える 1Line of Code @ a Time. Tweets!=雇用主





Tavonia Evans: @cryptodeeva Servant to $GUAP @guapcoinコミュニティ // CTO @ #theblackwallstreet // 8 人のママ // Crypto Expert // Black Business Supporter // Data Scientist // Astrologer





taylorfacen.eth: @ItsTayFayデータ、技術、製品、その他頭に浮かぶランダムなトピックについてつぶやきます。 #ODC1 |ハワード卒業生 | 1908年 |現在@AngelListベンチャー





テイラー・ポインデクスター: @engineering_bae

Spotify のエンジニアリング マネージャー@blkCodeColllctveの共同創設者

ウイスキー愛好家 UVA ミョウバン スキューバ ダイバーIG: womanwithwhiskey









𝕋𝕖𝕃𝕚𝕤𝕒𝔻.NFT | Crypto Meta NFT Auntie @TeLisaD受賞歴のある技術者 • 起業家 • 著者 • DEI |創設者@flytechnista ™ |国連議長/米国部局 | ミスティック | #SpacesHost





Temilola : @TemiOlukokoフィンテックの DevOps エンジニア、ジムラット、コンテンツ作成者 / 創設者: @simplexcode_





テネイカ アスキュー |分析と自動化: @teneikaask_you スキルアップとピボットのためのリソースを共有 |データに情熱を傾ける + 女性のメンター & ティーチャー





Terri Burns (tcburning.eth): @tcburningパートナー@gvteam .インターネット少女。彼らは私が若くて忙しいと言います。





The Coding Therapist: @codingtherapistバーチャル作業療法士 + ヨガの先生で、支援技術を使用して Webアクセシビリティを向上させます。フルスタックの Web 開発の旅を共有します。





Thembiso Magajana: @thembiso_mインクルージョン活動家 | @social_codingの創設者 |より良い未来のためにテクノロジーを活用する農村コミュニティを支援します。





フリーランスのグラフィックデザイナー | TheRealDuchess @oswhytecodes Etsy の編み物とかぎ針編み | JavaScript の愛人。





ティムニット・ゲブル: @timnitGebru





トニ・ダーデン |ソフトウェアエンジニア: @Codeworldco

ソフトウェアエンジニア |ビッグデータ @ Comcast メンター @ UTP ファウンダー & メンター @ Codeworldco





Toun O. : @thecybertea

創設者兼 CEO: @cyfendry @CyfendryAcadem ||チャプターリード: @wsc_dallas ||情報セキュリティとコンプライアンス





ヴァレリー・フェニックス@DigitalBlkHippy (彼女/彼女) @TechByChoiceOrgの創設者 アーティスト エンジニアリング マネージャー スピーカー 心理学愛好家 地元のカリ ヒッピー





ホイットニー: @nonprofWHIT太陽光発電の内向的な人 |環境データアナリストの新進 |情熱的に好奇心 |公共部門、テクノロジー、 #stilloutside に関する率直なツイート





Window Snyder @window Thistle Technologies の創設者兼 CEO





Yaliwe Soko : @SokoYaliwe cLabsの南アフリカ エコシステム リーダー |会長 United Africa Blockchain Association |イーサリアム Devcon 卒業生 |ビジョナリー | ビジョナリー |未来派





Yumiko: @theyumikojones BI & アナリティクス ソリューション エンジニア | 200 RYTヨギ | CSM |ウェルネス |犬のお母さん









Yvonne Thevenot, Ed.M. @experentiadocet博士号コロンビア・ティーチャーズ・カレッジの学生。私は、STEAM プログラムの開発を通じて奨学生をサポートし、彼らが考え、創造し、なり、行動できるようにしたいと考えています。





Zrybea Whitfield: @zwhitfielddev Audible のソフトウェア エンジニア |ビデオ ゲーム |ボディービル |コーディング





Zuhairah Scott Washington @Zuhairah社長@OtriumOfficial . @ExpediaGroup 、@Harvard、 @ Uber Alum。 @HBR 、 @NP 、 @Forbeで私を見つけてください。 100個のハードルをジャンプし、いくつかのハードルを倒そうとしました





ズリ・ハンター: @ZuriHunter彼女/彼女 | @ハワードU '15 | Black Girls Code DC のテクニカル リード@VolunteerBGCDC |ソフトウェア エンジニア@blackcapeio