200 mulheres negras em tecnologia para seguir no Twitter em 2022

Pela quinta vez desde 2016, anunciamos a lista de 2022 das 200 mulheres negras em tecnologia para seguir no Twitter !





É uma honra apresentar a lista deste ano de mulheres negras dinâmicas, envolventes e brilhantes no Twitter que ocupam espaços de tecnologia como programadoras, engenheiras de software, capitalistas de risco e financiadoras anjos, desenvolvedoras front-end e iniciantes em código.





Esta lista chegou até nós graças ao generoso apoio de nossa patrocinadora, Nicole Commissiong, vice-presidente e co-fundadora da Dynamic Service Solutions , uma empresa de engenharia, gerenciamento de projetos e gerenciamento de emergências e parceira de mídia, Hacker Noon.





Chega no Mês Internacional da Mulher Negra, mesmo mês em que a Primeira Mulher Negra, a juíza Ketanji Brown Jackson foi confirmada para a Suprema Corte dos Estados Unidos, e Elon Musk ofereceu a compra do Twitter por US$ 43 bilhões.





A lista deste ano inclui veteranos experientes, estudantes universitários e jovens profissionais.





As mulheres negras nesta lista representam aquelas que são as tweeters mais informativas, influentes e envolventes.





Eles são inovadores e fundadores; muitos têm menos de 25 anos e, no entanto, alguns são veteranos bem estabelecidos da indústria com mais de 40 anos que ainda arranjam tempo para twittar. Eles usam suas contas do Twitter para compartilhar rotineira e regularmente notícias, informações, insights, estatísticas e oportunidades para o benefício de seus seguidores e do Twitterverse em geral.





As mulheres nesta lista twittam conteúdo que não é principalmente autopromocional, mas que é instrutivo.





Eles reconhecem o valor remanescente do Twitter como uma plataforma mais adequada para compartilhar informações instrutivas e para iniciar o diálogo sobre questões importantes enquanto expressam a si mesmos, suas paixões e opiniões e sendo autênticos.





O que há de novo:

Removemos organizações durante a última rodada para focar apenas em indivíduos, mas adicionamos algumas este ano porque queríamos reconhecer grupos mais novos voltados para jovens codificadores.





Além disso, a cada ano, mais e mais mulheres que estão consistentemente nesta lista estão ganhando marcas de verificação verificadas no Twitter!





Por que só mulheres negras?

Todos os anos, há alguma resistência de membros de outros grupos demográficos denunciando o fato de a lista não ser expandida para outros grupos, mas, infelizmente, somos lembrados de nossos princípios fundadores, que incluem o fato de que esta lista surgiu da frustração por ter sido excluída .





Esta lista foi criada como uma solução para a omissão sistemática de rodadas de Black Women in Tech, nas equipes de StartUps, como destinatários de investimentos de VC, e dos palcos e plataformas, afins.

A lista foi lançada logo após as descobertas do Projeto Diane , que diziam que as mulheres negras recebiam menos de 1% do financiamento de capital de risco para suas startups .





StartUps lideradas por mulheres negras receberam o MENOR financiamento de capital de risco de todos os grupos raciais e de gênero em apenas 0,027%.



A listagem foi publicada nos mesmos anos das descobertas preocupantes do Samuel DuBois Cook Center on Social Equity , que destacou a diferença de desigualdade de riqueza na América e observou que as mulheres negras com um diploma de bacharel entre 20 e 39 anos têm um patrimônio líquido de US$ 0 a US$ 11.000. Em 2016, o patrimônio líquido médio de $ 171.000 de uma família branca típica era 10 vezes maior do que o patrimônio líquido médio de $ 17.150 de uma família negra típica, de acordo com a Brookings Institution .





Além disso, desde o lançamento da lista, houve vários resumos de “Quem Seguir na Tecnologia e no Twitter” e as Mulheres Negras permanecem visivelmente quase completamente AUSENTES, portanto, a solução para a exclusão é a criação de alternativas como esta lista que intensifica reconhecer os que ficaram de fora das listas.

Esta lista responde à resposta comum de que 1) eles não sabiam onde encontrar mulheres negras em tecnologia e não conseguiram encontrar nenhuma, e 2) há um problema de pipeline ou eles não trabalham em tecnologia ou têm diplomas em campos de tecnologia ou STEM.





Portanto, sem mais delongas, apresento a lista de 2022.





Jay Jay Ghatt, fundador, 200 mulheres negras em tecnologia para seguir na lista do Twitter





Criador e proprietário, agência JayJayGhatt.com , instrutor, ex-advogado, fundador da StartUp, Picnoi.com





R.: @Afrohacker

Cientista de dados | Eng. de Software | #Sabedoria | Esportes | Ciclista | Chapéu Seletor disse Slytherin, ainda discordo | As visualizações são minhas, obvs





Ada Nduka Oyom : @Kolokodess

Desenvolvedor @DevRelLite | Fundadora @SheCodeAfrica + Cofundadora @oscafrica





Ademusoyo : @ademusoyo

Engenheiro de software @adifferenttech @macscientists | Estrategista de Marketing de Conteúdo @creaticventures @notionhq Embaixador e certificado





Aicha Evans: @aicha2evans

CEO da @zoox – estamos criando mobilidade autônoma desde o início.





Aisha Blake: @AishaBlake

Diretor de relações com desenvolvedores @Pluralsight , @TitleOfConf e organizador da @selfconference Anterior: @NewRelic , @GatsbyJS @DetroitLabs | http://twitch.tv/Aisha





Aisha Bowe : @arbowe

Ex-cientista de foguetes da @nasa , empreendedor de 7 dígitos e palestrante global de STEM. Fundador da @STEMBoard e @stemlingoco





alliejoy.pt | OG Baddie: @techbaddieallie

Tornando a indústria de tecnologia um entusiasta do Web3 sexy | Fundador @baddiesintech | DEI Tech Sourcer/Treinador de Carreira | a menininha de deus





Alma Asinobi : @almaasinobi

Contar histórias para crescer 10 vezes em tecnologia Ex: @cowrywiseLeading Global Comms @chessinslums Tirei minhas mãos do meu mestrado em arquitetura para viajar pelo mundo





AM: @anndreamoore

Eu construo e comercializo produtos de tecnologia que priorizam o cliente. Fundadora @blacktechwomen . Investidor angelical. Anteriormente @apple @google @nielsen . Alum @HarvardHBS @uofcincy





Amanda Mills-Hubbard: @devAmandaJMills

Engenheiro de software que ama anime





Amanda Span : @amandaspann

rbowe Ex-cientista de foguetes da @nasa , empreendedor de 7 dígitos e palestrante global em STEM. Fundador da @STEMBoard e @stemlingoco









Angelabenton.eth : @ABenton

Atualmente: Fundador @Streamlytics | Investidor Anteriormente: Fundou a 1ª aceleradora minoritária NewME (adquirida). Também: Autor. Sobrevivente de cancer. Mamãe.





Angie Jones: @techgirl1908

VP, DevRel | Palestrante Internacional | Java Campeão | Estrela do GitHub | Inventor {26 patentes} | Criando o impossível em @TBD54566975 / @blocks





Anie Akpe: @AnieAkpe

Construindo comunidades tecnológicas na África por meio de educação e treinamento. Vamos conversar: #Bitcoin #Crypto & #Stocks Marcas: @IBOMLLC ~ @AfricanWIT @innov8tivmag





Anissa Thompson : @anissat

@CSUDHExtendedEd#SocialMedia #Developer | Treinador | Educador | Palestrante • #Adobe ACP | UGM @lawebprosgroup• #Yeshua #Jesus Believer





Aniyia (Anita sem o T): @operaqueenie

systempreneur. O Criador. humano. construindo o futuro @omidyarnetwork. rolando fundo com @bbfounders, @zebras_unite, @buildwithbia. esposa do @polotek.





Speight de abril: @highsewcietydev

Eu jogo um desenvolvedor na interweb Spatial Computing Lead em @Microsoft . Diretor de Comunidade e Educação, CyberXR





Arlyne escreve ABBY INVENTS: @ArlyneSimonPhD

Engenheiro Biomédico, Inventor e Empreendedor. Conhecido pelos pequenos inventores como 'Abby'. Autor de ABBY INVENTS http://abbyinvents.com . @AbbyInvents





Ashley Nelson: @ashleynh

Engenheiro iOS. Conferencista. Blogueiro.





Ayori.eth também conhecido como 'Selfpreneur' Selassie: @iAyori

Investidor de AI e Web3 @LifeModelVC Engenheiro de Web2, profissional de marketing, defensor da #EthicalAi | Criado http://LifeModelDesign.com | http://Selfpreneur.com @BOLDforce





Baddies in Tech: @baddiesintech Promovendo mulheres negras e pardas em tecnologia e #Web3 por meio da educação e capacitação | Junte-se ao nosso servidor de discórdia





Barbara H. Whye: @barbarawhye

Vice-presidente de inclusão e diversidade da Apple, ex-vice-presidente corporativo da Intel e diretor de diversidade e inclusão, vê meu próprio #AKA , #Links PhD Candidate





Bärí A. Williams ESQ: @BariAWilliams

Técnico Eq. + Operações | @StubHub + ex-aluno do @Facebook | Defensor do DEI/Ética | Questionador do porquê | Ao redor do caminho amante da etiqueta | #TownBusiness | Cal Alum | Visualizações = minhas.





B. Laurie: @beLaurie

| sorridente profissional – técnico – curador – seguidor de Jesus – haitiano – @betaworks fellow – @wef shaper | alum: @Pinterest @a16z @CODE2040 @LinkedIn @HowardU





Grande Nenz : @AdoraNwodo

Igbo • Católico • Cloud Engineering @Microsoft • Estudante @StanfordGSB • Autor publicado • Criador @AdoraHack • Aprenda coisas sobre nuvem http://adorahack.selar.co





Blocka Khan: @Starr_Rocque

Mamãe. Jornal. Criador de conteúdo de marca. Hamptoniano. Aerialista. Grifinória. Autor: 'Bloggers não são confiáveis' na Amazon. http://goo.gl/o3EIw4





Boba bria: @bria_sullivan

CTO @honeybgames || @bobabria no TikTok || ex- @google engenheiro || consultor @googlestartups e @thestartfund





Brit: @ BritFitzpatrick

Chefe da Starklings @getstarkco • EIR @techstars • Venture Partner @refashiond • @HowardU (você sabe!) • as opiniões são minhas • ela/ela





Brittney: @Brii_toe_knee

Doutor Engenheiro @Meta | Instrutor @egghead .io | codificador | Blogueiro | Palestrante





C:hristina: @divinetechygirl

Principal consultor e líder de segurança • #InfoSec Autor @OreillyMedia • Criador OG wocintech photos • iThink • iDon't follow, iLead. •• ex-MSFT •ctina.eth





Camille Hears : @camillionz

Empreendedor, líder de produto, investidor anjo leve, Head do @spotifyartists . Ex-Apple, YouTube, Google. Started Kit, vendido para o Patreon. Diretoria @devcolororg





Candi Castleberry (Ela/Ela): @Candi VP DEI

@Amazon Anteriormente @Twitter@Walgreens @UPMC @Motorola #SunMicrosystems IDEA Campeão: Interseccionalidade• Diversidade•Equidade•A11y #IWillDoMyPart #LiveWithJoy





Candice Morgan : @Candice_MMorgan

Lead Equity & Inclusion @GVteam (Google Ventures). Ex-chefe de diversidade @Pinterest e diretor sênior @CatalystInc.





Carly-Ann Fergus: @CarlyAnnFergus

Empreendedorismo Ecosystem Builder Ex: @Xrclabs @Parsons Advisories/ Committees: @Opp_Net @cfda EGLP / CELA





Ceora: @ceeoreo_

defensor do desenvolvedor @apollographql instrutor @eggheadi criador da comunidade aws @StackOverflow co-apresentador do podcast aws+python+jamstack dev





Charlene Brown MD, MPH: @drcharlenebrown

Fundador @CNASimVR | Ex- @ usaid, @us_fda , @BMore_Healthy, vice-comissário| @harvardmed @harvardchansph @princeton ex- aluno| #Consultor #SaúdePublica #PrevMed





Charlene Hunter MB: @charlenehunter

Fundador @codingblackfems | Co-organizador @blackdevsuk | Co-anfitrião @meetupandcode | Desenvolvedor | Arquiteto Técnico | Amo viajar





Cheryl Contee: @ch3ryl

geek + bom = inovação inspiradora – CIO da The Impact Seat | Presidente/Fundador da Do Big Things. Autor de Touro Mecânico. Mãe solteira orgulhosa!





Chidera: @dera_jo

wooo, você está me olhando... Aqui está o que eu quero que você saiba: eu escrevo código e não tenho medo de tentar coisas novas (não é verdade). Aite, bem à frente agora.





Chy : ChyrelleIT Filha de Deus, Mãe, Estagiária de Web Design, Estudante de Engenharia de Software Full-Stack @FlatironSchool Quase certificada em AWS e Segurança





(Codegirl) @codegirl3 Cofundadora da #StemNasticsLLC / #GigabyteMagazine , #Stem / #Steam , #TechEvangelist , #Gaming #CyberSecurity , #WomenInTech #Wife & #Mother http:// #blackwomentech .com/





Corvida: @corvida Conhecido por falar #tech em inglês simples •Tech Blogger • Frontend Web Dev • Nature Photographer • Hampton U • Anteriormente: TED, Intel, ReadWrite, Chevrolet.





Cynthia Gail Manor : @cynthiamanor Profissional de TI/reportagem aposentada trabalhando em uma nova carreira em #WebDev • Estudante • Artista gráfico • @UTAustin Alum





Cypher @ home: @cypheroftyr Fundador do INDG| #ParceiroTwitch | Patrocinado por @LogitechG | @RivalsWaterdeep prod.| Diretor Criativo @MotherLandsRPG .| Quadro @OrcaCon | Representante: @BridgeSixGlobal





Darnèle Pierre-Louis: @darnele91

Engenheiro de nuvem





Dawn Dickson: @THEDawnDickson

Trabalhador da Luz |Empreendedor | @PopComTech | @FlatOutofHeels | #Inventor | #Palestrante | Pioneira do #Crowdfunding ....Vivendo meus sonhos! CLIQUE no link abaixo





Deb Raji: @rajiinio Responsabilidade, auditorias e avaliação de IA. Interessado em participação e resultados práticos. Fellow @mozilla, CS PhDing, @UCBerkeley . para sempre @AJLUnited, @hashtag_include





Deira | Engenharia de rede e segurança: @ccieby30

Engenheiro de Rede, Criador de Conteúdo, Tweep e Construtor de Comunidades. Tweetando sobre redes, segurança cibernética, codificação e nuvem. Criador: @libratechacad





Dr. Brandeis Marshall: @csdoctorsister

Dra. Ativista educacional abertamente negra, amplificando mulheres negras prosperando em dados/tecnologia, livro #DataConscience agosto/setembro de 2022, siga @blkwomenindata @DataedX_





Dra. Joy Buolamwini : @jovialjoy

Fundador Algorithmic Justice League @AJLUnited | http://instagram.com/joyfulcode/ – Artista Guerreiro, Cientista da Computação





Dr. Korie com “K” (ela/ela) : @teamkorie

(Re)Definindo a Imagem do STEM | Defensor da Diversidade STEM |Orador Principal | Bolseiro de Pós-Doutoramento ChemE @UMich | @Cornell BME PhD | @NorfolkStata Um amor





Dra. Lisa Richardson: @DrLisaWP

Construa um relacionamento saudável com sua empresa com ou sem fins lucrativos. Consultor de Operações e Autoridade. Blerd. CEO @mainstmartech





Dra. Marlo Rencher: @marlorencher Mãe. Esposa. Empreendedor. Antropólogo. Comprometida com o empreendedorismo tecnológico diversificado.





Dra. Nicki Washington : @dr_nickiw

Diretor @identityInCS | #JCSU Alum | #CS Doutorado | #AKA1908 | Geração X | Sem remorso





Dr. Siobahn Day Grady @drday_

Professor Assistente de Sistemas de Informação na @nccu | Pesquisador de Inteligência Artificial @ laier | Afiliado do corpo docente da @unc_citap





EricaJoy : @EricaJoy

Diretor de Tecnologia @dccc | Nunca, nunca tenha medo de fazer barulho e se meter em enrascadas, encrencas necessárias. -John Lewis | casado com @iamb





Erica: @EricaCMendez Engenheira de Software. Entusiasta de Web3/Blockchain. @resilientcoders





Erica Stanley: Diretora de Engenharia da @ericastanley @ Google Play | Investidor @OutlanderLabs |Organizador @RefactrTech |Fundador @WWCAt |Anterior: @MozillaHubs @MozillaReality @SalesLoft @indievc









Erica Mabion: @3TrailsMabion Ama Deus e a Família 1º. PLTW Admin OTY, 3x BRINQUEDO. STEM/CTE Coord. PLTW e instrutor do Google. inovação. criatividade. mudança.





Erin Teague: @ErinTeague

produto @youtube , @google ;anteriormente @twitter & @yahoo | @harvard , @umengineering & @eecsatmi ex -aluno | trabalhando duro para fazer meus ancestrais sorrirem!





erinhmckinney: @erinhmckinney





Evelyn Namara: @enamara Tech Empreendedora | pan-africanista





Flecia Hatcherecia Hatcher: @FeleciaHatcher Empreendedora|Autora|Mãe





Gigi Tech & Money Muse : @1stgenmoneymuse Professor → Team Jobs ATM (Apply to Me) → Dev Advocate, ajudando você a mudar para funções remotas de tecnologia e viver financeiramente livre





Gloria Kimbwala: @gkimbwala Atualmente trabalhando em @gitcoin . Palestrante, mãe.





gracem: @GraceMacjones

Otimista em tempo integral| Anfitrião de @techunlockedpod | Construindo @wociet |engenheiro @Microsofy | Entusiasta de Blockchain | Filipenses 4:13





Hadiyah Mujhid: @hadiyahdotme

Fundador @hbcuvc . Recuperando #software eng. Ajudando @indievc e @lightspeedvp a encontrar fundadores de drogas. Meu venn #startups #venturecapital #hbcus .





Heather Faison : @HeatherFaison As meninas defendem o uso da tecnologia para acelerar a mudança. @HowardU graduado. Olá gay. DC Oakland RDU





nerd de capuz @TechWithX construindo o futuro dos sonhos de meu ancestral pesquisa de ia @google || web3. nfts. cripto || anterior: blockchain @microsoft





Idalin Bobé: @IdalinBobe @meroxadata • Fundadora http://TechActivist.Org • Organizadora da @Tech_Intersect • Ex-#BlackGirlsCODE #ThoughtWorks # TheRoot100 • tecnologia + justiça social





Ifeoma Ozoma: @IfeomaOzoma Fundador e Diretor da Earthseed | Co-patrocinador do Silenced No More Act | Criador do Tech Worker Handbook | Transparência nos Contratos de Trabalho | Ē-espuma-ah





Ire Aderinokun: @ireaderinokun

Frontend Dev, UI Design, @helicarrierinc, @buycoins (YC S18), @botsofcode , @googledevexpert , @frontstackio , @feminist_co





isa watson: @ isadwatson Fundadora e CEO da @withyoursquad , o novo aplicativo social para você + seus amigos mais próximos | “Acho que nós, vadias más, somos um presente de Deus.” -Cardi B





Bordas de Issa Rae: @ShaunaReporter Pela cultura em @aldotcom . Mais íngreme do chá. Amante de banana-da-terra. Colecionadora de batom vermelho e perfume.





Ivy Barley: @ivybarley

Ajudando você a começar em tecnologia via @SpaceswithIvy & devinvogue | Microsoft | #BlackTechTwitter | As visualizações são minhas.

Izzy Izzy Izzy : @Is_Vix

Coisas de segurança na nuvem #infosec # cibersegurança | meus tweets são meus. Destaque em @SearchSecurity e @Trulioo





Jaleesa Trapp: @JaleesaT educadora uw alum ( @hcdeuw ) atualmente estudante de doutorado no @LLKgroup no mit @medialab





Jasmim: @247px

Vanlifer. Designer de Produto/Desenv. @ColorfulCoders @LetsKinnect





Jennifer Opal: @_jenniferopal Engenheira DevOps na @HelloSign e @Dropbox . Um blogueiro, palestrante e técnico queer e vencedor de vários prêmios neurodivergentes. Membro do Conselho da @NDinBusiness .





Jennifer Ponder: @JPonder77 Diretora de Tecnologia | Co-líder do Capítulo @BWTalkTech Atlanta (TTA) | @WWCodeFrontEnd Legacy Architect|Cloud Eng|Speaker| Programa Nacional Dir. STEM Atl Feminino





Jessica Dembe: @jmdembe Desenvolvedora front-end @theironyard e ex-alunos da @UofMaryland . Digitando rápido e fazendo anotações. Minhas opiniões, reflexões e observações. #DCTech .





Jessica L. Williams (17/100) @techbizgurl Falo sobre agitações secundárias, ser criadora de um boletim informativo e fazer malabarismos com tudo enquanto cuida. Obtenha meu workshop gratuito de side hustle: http://techbizgurl.com/sidehustlegen





Jewel Burks Solomon @jewelmelanie

salva pela graça • Mãe de Mekai • sócia da @collab_capital • Diretora da @googlestartups , EUA • fundadora @Partpic (adquirida por @Amazon ) • ex-aluna de @howardu





Jotaka Eaddy : @JotakaEaddy Estrategista e Conector | CEO- Full Circle Strategies | Fundadora #winwithblackwomen | Fmr Exec @NAACP | Fmr C-suite Exec #SiliconValley









Joycelyn James: @jfjamesesq Defensor da diversidade e inclusão em todas as coisas relacionadas à mídia, tecnologia e STEM. RT não endosso. Orgulhoso Howard Bison na Capital da Inovação Inclusiva.





Juliana Rotich: @afromusing Resolvendo problemas usando tecnologia. Bússola é: Faça, conserte, ajude os outros. Co-fundou @BRCKnet @Ushahidi + Eu sirvo em alguns conselhos.





Jumoke K. Dada: @jumokedada Tecnólogo. Empreendedor. Contador de histórias #MakingSpace na @RSI | @TechWomenWork | @HUETechSummit | @ForbesWomen





Katrina Jones: @Katrina_HRM Ela/Ela. CEO + Fundador. DEI + Talento. Cultura + comunidade em primeiro lugar. Sempre pensando em como alcançar um futuro mais igualitário e inclusivo.





KelliNikole: @KelliNikole Cofundadora @be_nimbleco | Sócio Diretor @sixty8capital | Catalisador e Fazedor | Resolvendo problemas diariamente





Kenda: @kendacodes DEI Advocate | Engenheiro de software | Web design | #BlackTech | #mulheresemtecnologia | #BlackTechTwitter





Kesha Williams: @KeshaWillz

Diretor Sênior – Residência em Nuvem AWS @Slalom | Palestrante | Herói do aprendizado de máquina da AWS @awscloud | Alexa Campeão | @HackerRank All Star | Membro do Conselho @WomenInVoice





Khalia M. Braswell : @KhaliaBraswell

No nexo de ciência da computação + educação + experiência do usuário • dominou, agora cursando doutorado nessas coisas @TempleUniv • Fundador do @INTechCamp





Kierra | Conversador de dados : @iamKierraD

Amante de tudo relacionado a dados • Desenvolvedor de BI e Consultor de Analytics • CEO da @TheDataBloq • Não é legal, mas cordial Aluna do @UTCompSci





kimberlybryant.eth: @6Gems

Fundadora e CEO @BlackGirlsCode http://blackgirlscode.com | *1908* | Engenheiro | Palestrante | Investidor anjo | Inspirações: kiddo @akaimorton





Korin Reid: @korinreid CEO @Ellisonlabs , cientista de dados, @forbes 30 abaixo de 30 2017, @GeorgiaTech

PhD, Professor @PurdueGlobal e @BerkeleyISchool , Escritor, Crente





Kris Smith, MBA : @theblacktechie

Eu twitto sobre esportes e análises. Vi seu texto/tweet. Provavelmente estou assistindo esportes.





Kristy Tillman: @KristyT Diretora de Design de Produto @Netflix | Ex @ideo @meta @slackhq | #FAMUly | @jpegmorganxyz + @CPGclub Anterior: @Meta @SlackHQ @ideo





Látesha Byrd | Capacitação de Carreira + DEI : @Latesha_Byrd Coach Executivo, Palestrante e Consultor de Talentos para startups de alto crescimento. CEO @goperfeqta | Criador @career_chasers | Professora @ncasuaggies #DST





Laura Weidman Powers: @laurawp Agora: Iniciativa de Avanço na @Base10Partners. Então: @EchoingGreen @Code2040 @WHOSTP44 @Stanford @Harvard





Lindsey C. Holmes, MS @lindseycholmes





Lisa Mae Brunson: @MissLisaMae Fundadora @wonderwomentech • 40 abaixo dos 40 • Inovadora Social • 2019 Criar Cultivar Top 100 • Empreendedora “100 Mulheres Poderosas”• Palestrante• Comissário •

Visionário









LisaLeid: @Digitalnista Eu blogo para @innov8tivmag . #Fundadora da @Techncolor Sou apaixonada por #Social , #Digital e todas as coisas #Tech coorganizadora da Women of #Wordpress NYC #emailgeek

rei lola @lolaodelola mãe de @blackgirltech e @lostinthesource , poeta, programador, andarilho, maravilha e anti-cheesecake e anti-hennessy

ativista. eu não sou meu empregador.





Lynne d Johnson: @lynneluvah Diretora de conteúdo @admonsters Adjunta de classe, raça e gênero @SUNYEmpireLabor Telegram @lynnedjohnson





Maci Peterson Philitas : @MaciPeterson Esposa Mãe Inventor Fundador @onsecondthought e eu pareço um investidor (ILLI) • Colecionador de arte iniciante • Podcaster DJ aposentado





Mamesays.com : @MameSays Jornalista , Fashion + Tech Creative





Marcia Wade Talbert: @TheTechGyrl Líder social orgânico @CDWcorp | Entusiasta de marketing de conteúdo | Ex-editor sênior @EdTech_K1 e jornalista | Os tweets são de minha autoria. Siga também meu alter ego @newsgyrl





Mariah | Desenvolvedor: @muvaofmarketing

( #Web3 e 2) Desenvolvedor para #negócios mas #marketing e # educação são meus focos. @developer_DAO Estou onde o propósito encontra a estratégia. Fundador da @madeyoumarket





Mariah “Roman” Lichtenstern: @lightedstar @DiverseCityV | Companheiro do @AspenTechHub | @TechFundingEQ – VC acelerando impactos sociais, econômicos e climáticos positivos por meio do empreendedorismo.





Lady Mariéme Jamme : @mjamme Diretora de Sustentabilidade|Artista|Fundadora da @i_amthecode|Purpose driven||PodcasterSDGs Goleiro| Mentor-Chefe| Palestrante do KeyNote| -RTs #endosso





Maria: @Girasol_Mary | IG:Gira_soule #Techiepreneur| CEO da @MyTechBF#TheBlueprint #Boredbutpaid #Specialize Feat.AfroTech, Blackenterprise, Business insider, Yahoo News





Melanie Araujo-Valdés Olmos @melarauj0 Design Leadership Coach & Instructor @designdeptco • seja gentil consigo mesmo e com os outros.





Mercedes Bent: @mercebent

VC na Lightspeed @miFlink @TheForage_ @Stori_MX @Outschool @FCFlio Co-Lead LATAM, Consumer Crypto, também investe em Fintech Edtech





Mez: @MeseretAmbachew Apenas uma garota técnica em um mundo técnico@Adweek,@unevadarenoAlumna, 1913 [email protected]





Michele Henry: @michele_henry @Workday. Analista @Samsung || #MigratoryNotes || @VAtech e ex-aluno do MBA da @USC || #WomeninTech





Mina Markham: @MinaMarkham sou: Engenheiro de equipe @Salesforce via @SlackHQ . Palestrante principal. ¶ era: @HFA ¶ sempre: INFP. TDAH. Corvinal. Beyoncé. #BΔΚ





Misan: @misan_iwere doente e cansado | Engenheiro @BenchSci | Co-fundador @nsbehacksuoft





misssmith11: @misssmith11 Jornalista de tecnologia e jogos apaixonada por boa comida e melhor bebida. Editor-chefe da Laptop Mag. Minhas opiniões são minhas.





Monica.dev @indigitalcolor desenvolvedor web construindo tecnologia para elevar as pessoas. Fundador do @ReactJSRobins . @Github . Outlet criativo: https://instagram.com/indigitalcolor





Monique Woodard: @MoniqueWoodard Sócia fundadora e chefe de cozinha @cakeventures | Anterior: @500GlobalVC @LightspeedVP Scout









debaun.eth: @MorganDeBaun Media CEO + Fundador da @Blavityinc : @afrotech @shadowandact @21ninety ( #summit21 ) @blavity e @travelnoire





moyin @moyheen Android Tech Lead @TwitterSearch @GoogleDevExpertfor Android 8x Marathoner Sprichst du Deutsch? ocasionalmente reclamando sobre





mrd: @meganrosedickey Diretor de conteúdo da @Backstage_Cap . Anterior: Repórter sênior da @Protocol @TechCrunch





Nashlie Sephus, PhD @phenomenashli TechEvangelist @Amazon AI. Fundou @TheBeanPath @JXNTechDistrict @KITTLabs CTO da #Partpic adquirida. Nativo de JxnMS. Mora em ATL. #MSState . #GaTech . #Engenheiro





Natalie Davis, Sparkling Programmer Extraordinaire: @codeFreedomRitr Interessada em resolver problemas humanos por meio da tecnologia (ela/ela). Então, desta vez no acampamento de desenvolvimento… http://github.com/FreedomWriter





Naya @bossnayamoss #blackwomenintech IT to #infosec Fundadora da @frauvis @namoslabs @betterinf IT Sec #GRC NoCode Creative Coding Automation #ADHD , &RmteWrk





neversellingmy.sol : @ambertakahashi Apenas existindo aqui… e ocasionalmente twittando sobre tecnologia. Minhas opiniões são minhas; RTs ≠ endossos. SDL.





Nichelle McCall-Browne: @Nichelle_McCall Cofundadora da @Bramework | #Estrategista de Startups | #Tech #Empreendedor apoiado por empreendimentos | Palestrante | Amante de sorvete, minha família e #Cleveland





Nicole Tinson: @Nikki_T Mover e agitador. CEO da @HBCU20x20. Aluna de Dillard & Yale. ΔΣΘ. Forbes 30 Under 30. The Root 100. Apresentado no Business Insider, Washington Post, Fast Company.





Nikema @dev_nikema DX/DevRel • @supertokensio Embaixador • #AWSCommunityBuilder • #OurVoices #NDInTech #SpacesHost • #HardlyTechnical caçador de talentos





Nikita T. Mitchell @NikitaTMitchell Estrategista de negócios, palestrante e escritora infinitamente curiosa. Funcionário de tecnologia durante o dia. Editor de @abovebottomline à noite.





Odoziaku: @PrincesOluebube Christian, Engenheiro de Software, defensor do desenvolvedor, esposa, mãe * 2. Ore sem cessar.





OfficialBlackWallSt: @OBWSapp O maior diretório de empresas de propriedade de negros. Baixe o OBWSapp! [email protected]





Liv: @oliviabrxtn

Engenheiro de software | Hacking Hottie |Cyber Security & All Things Tech





Oϝυɾҽ Ukpebor : @Aufuray Momma. Técnico. Alfaiate. Sonhador. Crente.





Atena de Paris | Fundador da Black Tech Pipeline: @ParissAthena

Fundador e CEO da Black Tech Pipeline ( @btpipeline ) | Criador do #BlackTechTwitter | @dayhaysoos





Advogado de patentes: @EvansIPLaw Advogado de propriedade intelectual – Lei de #Patentes , #Marcas Registradas e #Direitos Autorais / 2014 White House STEM Champion of Change! Como visto na ABC, NBC, CBS, PBS, FOX e Make48





pearltheceo: @pearltheceo CEO da SiSTEM | Fundador do The SiSTEM Way | Arquiteto de Soluções @ Databricks | O professor de tecnologia | Eu ajudo minorias a invadir a tecnologia!





perrie.eth ::): @Peace_Ojemeh

Fundadora @HazeMonkeyNFT ~ #WomenInNFTs ~ Programas de código aberto @oscafrica @Gnome @chaosspro e mais ~ @github ~ Sempre aprendendo.





Prof. Lola Eniola-Adefeso: @Lola_UMich Reitora Associada de Engenharia; Univ. Professor de Diversidade e Transformação Social de Engenharia Química/Biomed, Univ. de Michigan; Editor Adjunto, Sci Advances





Prof. Tonya M. Evans: @IPProfEvans

@DickinsonLaw | @AdvantageEvans | @AtTechIntersect | Lei Cripto+IP | Como visto no PBS NewsHour Cheddar Newsy Bloomberg CNBC | Livro: http://bit.ly/evansgravitypage





Sher pronunciado – Elle: @Sherrell_Dorsey Autor #UpperHand O futuro do trabalho para o resto de nós • Liderando @tpinsight • Obtenha nosso

dados: http://tpinsights.com





Qiana Patterson: @Q_i_a_n_a

Sócia Diretora @nayahstudio | Investidor | Tecnologia | Operações | Cozinha caseira | #PledgeLA Presidente





Rebecca Enonchong: @africatechie

Empreendedor de tecnologia. CEO fundador @AppsTech, @iospaces (sede da @AyooAfrica ). Presidente do Conselho @Activspaces Vice-Presidente @WHOFoundation – @ABANangels , @EximBankUS





rediet abebe : @red_abebe @acmeaamo @md4sg @black_in_ai • não verifique DMs





Regina Honu @ragyare CEO @SoronkoF , @Techneedsgirls , @SoronkoAcademy Fellow em @Ashoka @WashFellowship , @AspenNewVoices , Destaque @CNNAfricanstart . http://soronkoacademy.com





Sabrina Hersi Issa: ** @beingbrina **Aprendente, líder, alegre guerreira. | direitos humanos + tecnologia + investimentos | liderando @beboldmedia, @stanford fellow, defendendo @survivorfund @peoplesiftar.





Safia @captainsafia

Eu ajudo a construir http://ASP.NET na @microsoft e o universo @nteractio no meu “tempo livre”. Sonhe grande e siga ainda maior.





Sian.eth @sianmorson NFT Curator & Collector Building Community @palmnft //Editor @theblkchain // Membro fundador @herstorydao //Criando como @vd0artist // GP @Starfish_Fund





Sam: @samcasseusdev

Engenheiro de software. UX Designer. Palestrante. Tudo Tecnologia! Pergunte-me sobre @resilientcoders





Saron @saronyitbarek 2x fundador, construindo Disco, @CodeNewbies (adquirido). Usei uma t-shirt no meu casamento. Desenvolvedor. Podcaster. Etíope. Host #CommandLinePod





Schamir : @zonamoon_ engenheiro de software #100Devs • crtv multidisciplinar • gamer • longboarder em tempo parcial

Scooter Phoenix é meu apelido: @ScooterPhoenix Solution Architect, AWS CSAA .para aprender coisas. Co-anfitrião do #CompilerPodcast e experiência virtual do Red Hat Summit





Garanta a Bolsa: @KeirstenBrager

Cuidando do negócio que me paga. Esposa do @profbrager . Compre Secure The InfoSec Bag: Guia de carreira de seis dígitos http://keirstenbrager.tech/securetheinfos …





Sha: @Shadongo Confiando no processo | Beber chá | Amar incondicionalmente | #blacklivesmatter | Trabalhando com dados @Google





Shari Hunt: @ShariHunt Impulsionando recursos de tecnologia para #pequenasempresas , #organizações sem fins lucrativos e #MulheresInTech .

Shae | Marca de Nova York e Web Designer | Estratégia Visual : @theSashaShae Eu amo Jesus! » @love316m | #WebDesigner @FreshMedley » http://fmedley.com/FMDStudio #oxygenbuilder | #NaturalHair #NaturalBeauty » @texturedgirl





Sheena Allen @whoisSheena TECNOLOGIA • ARTES • MÍDIA • outras coisas legais | CEO @goCapWay • anterior. @SheenaAllenApps





Sherrell Dorsey @Sherrell_Dorsey Autor #UpperHand O futuro do trabalho para o resto de nós • Liderando @tpinsights Obtenha nossos dados: http://tpinsights.com





Omi @iamshellybell Shelly Omilâdè Bell | CEO @bgirlventures | Rádio: The Shelly Bell Show @SiriusXMUrbanView CH 126 | @Empreendedora 100 Mulheres em Negócios | 202-918-4483





S Hireen, Shuri do Harlem, na Meca Política! : @digitalsista Analista de dados digitais/combatente do Disinfo em diversidade, tecnologia, mídia e política http://digitalsista.me/about sobre @stopovaw Stop Digital Voter Suppression™





SHONTAVIA: @ShontaviaJEsq Ajudo mulheres negras a transformar suas grandes ideias em propriedade intelectual e empresas. CEO da LVRG, empresa de educação digital. Palestrante: @gravityspeakers





Sidney Buckner @shidonichan Um engenheiro de software que faz caretas estranhas | Instrutora: CoderGirl KC | YouTuber em tempo parcial | Conteúdo técnico aqui: http://sidneybuckner.ck.page/3c7811c85a





simonembanna.eth : @simonembanna de estratégia e cultura | ex: @twitch + @nba| comunidade web 3: @friendlyhotties





Stacy Brown-Philpot : @sbp04 CEO @TaskRabbit. Apaixonado por apoiar mulheres jovens em tecnologia. Entusiasta de produtos de consumo. Mamãe. Natural de Detroit.





Stef A. : @TECHnLY_SpeakN investidor @ia_fund : justiça econômica. mercados. iniciantes. capital. dados. narrativa. & louco .





InfoSteph : @StephandSec Ela/Ela. InfoSec Eng. Os pensamentos são meus. Escritor. Palestrante Principal. Autor do LinkedIn Learning. ADHDer. Apenas boas vibrações. BLM.





Stephanie Humphrey: @TechLifeSteph Tornando a #tecnologia mais fácil para todos nós no ar e online: #60SecondTechBreak /Til Death Do You Tweet/ @thetechjawn podcast





Susanne Tedrick: @SusanneTedrick





Sweet Cyber Jones: @jaidbarrett InfoSec Professional | Palestrante |Cybersecurity, Data Privacy, InfoSec & Tech Lover | Ex-aluno da Universidade do Sul da Flórida | TRONCO





Tae: @heytae

Engenheiro de Software @ SSC Black | Queer | Chora bebê





Tae'lur Alexis @TaelurAlexis 25 | Web Dev & Infosec n00b | Top 6% em THM | JS, Python | Princesa do Linux | Afiliado da Twitch @thelivecoders





Talya C. Parker, MIBA, MCS: @TalyaParker_co

Arquiteto de cibersegurança | Engenheiro de privacidade @Google | AWS Cloud Practitioner | #GRC |Fundadora + Diretora Executiva @blackgirlsincyb | Alum @GTRI @Nike @Deloitte





Tammy Buckner: @tammycbuckner

CEO e co-fundador @WeCodeKC | Estrategista de tecnologia e advogado | Desenvolvedor | #GodsFavorite





Tanaisha Renee: @educatedlady20 Desenvolvedora Front-End autodidata | Números de trituração | Quebrando Estereótipos | IG: curlinncode #blackgirlscode . Futuro #uxdesigner #100daysofUX





Tara: @taraw Prin. Engenheiro de Software @Microsoft anteriormente @awscloud #GeekGirl mudando o mundo 1Line of Code @ a Time. Tweets!=Empregador





Tavonia Evans: @cryptodeeva Serviçal para $GUAP @guapcoin Community // CTO @ #theblackwallstreet // Mãe de 8 // Especialista em Criptomoedas // Black Business Supporter // Cientista de Dados // Astrólogo





taylorfacen.eth: @ItsTayFay Tweets sobre dados, tecnologia, produtos e qualquer outro tópico aleatório que vier à mente. #ODC1 | Howard Aluna | 1908 | atualmente @AngelList Venture





Taylor Poindexter: @engineering_bae

Gerente de Engenharia do Spotify Cofundador da @blkCodeCollctve

Whisk(e)y conhecedor UVA Alum Scuba DiverIG: womanwithwhiskey









𝕋𝕖𝕃𝕚𝕤𝕒𝔻.NFT | Crypto Meta NFT Tia @TeLisaD Tecnóloga premiada • Empresária • Autora • DEI | Fundador @ flytechnista ™ | Orador da ONU/Estado do Departamento dos EUA |Místico | #SpacesHost





Temilola: @TemiOlukoko engenheiro devops em fintech, rato de academia e criador / fundador de conteúdo: @simplexcode_





Teneika Askew | Análise e Automação: @teneikaask_you Compartilhando recursos para aperfeiçoar e dinamizar | Apaixonada por Dados+Mulheres Mentora e Professora





Terri Burns (tcburning.eth): @tcburning partner @gvteam . garota da internet. dizem que sou jovem e ocupado.





The Coding Therapist: @codingtherapist Terapeuta ocupacional virtual + professora de ioga usando tecnologia assistiva para aumentar a #acessibilidade na web. Compartilhando minha jornada de desenvolvimento web fullstack.





Thembiso Magajana: @thembiso_m Ativista de Inclusão | Fundador da @social_coding | Ajudar as comunidades rurais a alavancar a tecnologia para um futuro melhor.





TheRealDuchess @oswhytecodes Designer gráfico freelancer | Knitter + Crocheter no Etsy | amante de JavaScript.





Timnit Gebru: @timnitGebru





Toni Darden | Engenheiro de Software : @Codeworldco

Engenheiro de software | Big Data @ Comcast Mentor @ UTP Founder & Mentor @ Codeworldco





Toun O.: @thecybertea

Fundador e CEO: @cyfendry @CyfendryAcadem || Líder do Capítulo: @wsc_dallas || InfoSegurança e Conformidade





Valerie Phoenix @DigitalBlkHippy (Ela/Ela) Fundadora da @TechByChoiceOrg Artista Gerente de Engenharia Palestrante Entusiasta de Psicologia Seu hippie local de Cali





whitney: @nonprofWHIT introvertido movido a energia solar | analista de dados ambientais em ascensão | apaixonadamente curioso | tweets francamente sobre setor público, tecnologia, #stilloutside





Window Snyder @window Fundador e CEO da Thistle Technologies





Yaliwe Soko : @SokoYaliwe Líder do ecossistema da África do Sul no cLabs | Presidente da Associação Blockchain da África Unida | Ex-alunos do Ethereum Devcon | Visionário | Futurista





Yumiko: @theyumikojones Engenheiro de soluções de BI e análise | 200 RYT Iogue | CSM | Bem-estar | mãe de cachorro









Yvonne Thevenot, Ed.M. @experentiadocet Ph.D. estudante, Columbia Teachers College. Busco apoiar meus bolsistas por meio do desenvolvimento de programas STEAM, para que possam pensar, criar, ser, fazer.





Zrybea Whitfield: @zwhitfielddev Engenheiro de software da Audible | Jogos de vídeo | Musculação | Codificação





Zuhairah Scott Washington @Zuhairah Presidente @OtriumOfficial . @ExpediaGroup , @Harvard e @Uber Alum. Encontre-me em @HBR , @NP , @Forbe . Saltou 100 obstáculos, tentando derrubar alguns





Zuri Hunter: @ZuriHunter Ela/Ela | @HowardU '15 | Líder Técnico do Black Girls Code DC @VolunteerBGCDC | Engenheiro de Software @blackcapeio