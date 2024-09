200 femmes noires en technologie à suivre sur Twitter en 2022

Pour la cinquième fois depuis 2016, nous vous annonçons la liste 2022 des 200 Black Women in Tech à suivre sur Twitter !





C'est un honneur pour moi de présenter la liste de cette année de femmes noires dynamiques, engageantes et brillantes sur Twitter qui occupent des espaces technologiques en tant que codeurs, ingénieurs en logiciel, capital-risqueurs et bailleurs de fonds providentiels, développeurs front-end et débutants en code.





Cette liste nous est parvenue grâce au généreux soutien de notre sponsor, Nicole Commissiong, vice-présidente et cofondatrice de Dynamic Service Solutions , une société d'ingénierie, de gestion de projet et de gestion des urgences et partenaire média, Hacker Noon.





Il arrive le Mois international de la femme noire, le même mois que la première femme noire, la juge Ketanji Brown Jackson a été confirmée à la Cour suprême des États-Unis, et Elon Musk a proposé d'acheter Twitter pour 43 milliards de dollars.





La liste de cette année comprend des vétérans chevronnés, des étudiants et de jeunes professionnels.





Les femmes noires de cette liste représentent celles qui sont les tweeteuses les plus informatives, les plus influentes et les plus engageantes.





Ce sont des innovateurs et des fondateurs ; beaucoup ont moins de 25 ans et pourtant certains sont des vétérans bien établis de plus de 40 ans de l'industrie qui prennent encore le temps de tweeter. Ils utilisent leurs comptes Twitter pour partager régulièrement et régulièrement des nouvelles, des informations, des idées, des statistiques et des opportunités au profit de leurs abonnés et de l'univers Twitter en général.





Les femmes de cette liste tweetent du contenu qui n'est pas principalement d'auto-promotion mais qui est instructif.





Ils reconnaissent la valeur restante de Twitter en tant que plate-forme la mieux adaptée pour partager des informations instructives et pour initier un dialogue sur des questions importantes tout en s'exprimant, leurs passions et leurs opinions et en étant eux-mêmes authentiques.





Quoi de neuf:

Nous avons supprimé les organisations lors du dernier tour pour nous concentrer uniquement sur les individus, mais nous en avons ajouté quelques-unes cette année parce que nous voulions reconnaître les nouveaux groupes ciblant les jeunes codeurs.





De plus, chaque année, de plus en plus de femmes qui figurent régulièrement sur cette liste gagnent des coches Twitter bleues vérifiées !





Pourquoi juste des femmes noires ?

Chaque année, des membres d'autres groupes démographiques dénoncent le fait que la liste ne soit pas étendue à d'autres groupes, mais hélas, on nous rappelle nos principes fondateurs qui incluent le fait que cette liste est née de la frustration d'être exclu. .





Cette liste a été créée pour remédier à l'omission systématique des rafles des femmes noires dans la technologie, dans le personnel des startups, en tant que bénéficiaires des investissements de capital-risque, et des scènes et des plates-formes, de la même manière.

La liste a été lancée peu de temps après les conclusions du projet Diane selon lesquelles les femmes noires ont reçu moins de 1 % du financement en capital -risque pour leurs startups .





Les startups dirigées par des femmes noires ont reçu le MOINS de financement en capital-risque de tous les groupes raciaux et de genre, à seulement 0,027 %.



La liste a été publiée au cours des mêmes années de conclusions qui donnent à réfléchir du Centre Samuel DuBois Cook sur l'équité sociale qui a mis en évidence l'écart d'inégalité de richesse en Amérique et a noté que les femmes noires titulaires d'un baccalauréat âgées de 20 à 39 ans ont une valeur nette de 0 $ à 11 000 $. En 2016, la valeur nette moyenne de 171 000 $ d'une famille blanche typique était 10 fois supérieure à la valeur nette moyenne de 17 150 $ d'une famille noire typique, selon la Brookings Institution .





De plus, depuis le lancement de la liste, il y a eu plusieurs rafles de "Qui suivre dans la Tech et sur Twitter" et les femmes noires restent sensiblement presque complètement ABSENTES, donc, la solution à l'exclusion est la création d'alternatives comme cette liste qui s'intensifie reconnaître ceux qui ne figurent pas sur les listes.

Cette liste répond à la réplique commune selon laquelle 1) elles ne savaient pas où trouver des femmes noires dans la technologie et elles n'en trouvaient pas, et 2) il y a un problème de pipeline ou elles ne travaillent pas dans la technologie ou n'ont pas de diplômes en domaines technologiques ou STEM.





Par conséquent, sans plus tarder, je vous présente la liste 2022.





Jay Jay Ghatt, fondatrice de 200 Black Women in Tech à suivre sur la liste Twitter





Créateur et propriétaire, agence JayJayGhatt.com , instructeur, ex-avocat, fondateur de StartUp, Picnoi.com





R. : @Afrohacker

Scientifique des données | Logiciel Eng | #WIT | Sports | Cycliste | Choixpeau dit Serpentard, je ne suis toujours pas d'accord | Les vues sont les miennes, évidemment





Ada Nduka Oyom : @Kolokodess

Développeur @DevRelLite | Fondatrice @SheCodeAfrica + Co-fondatrice @oscafrica





Ademusoyo : @ademusoyo

Ingénieur logiciel @adifferenttech @macscientists | Stratège en marketing de contenu @creaticventures @notionhq Ambassadeur et certifié





Aicha Evans : @aicha2evans

PDG de @zoox - nous créons une mobilité autonome à partir de zéro.





Aisha Blake : @AishaBlake

Directeur des relations avec les développeurs @Pluralsight , @TitleOfConf & @selfconference organisateur Prev: @NewRelic , @GatsbyJS @DetroitLabs | http://twitch.tv/Aisha





Aisha Bowe : @arbowe

Ancien @nasa Rocket Scientist, entrepreneur à 7 chiffres et conférencier mondial STEM. Fondateur de @STEMBoard & @stemlingoco





alliejoy.eth | OG Baddie : @techbaddieallie

Rendre l'industrie de la technologie sexy Web3 Enthousiaste | Fondateur @baddiesintech | DEI Tech Sourcer / Coach de carrière | La petite fille de Dieu





Alma Asinobi : @almaasinobi

Narration pour une croissance multipliée par 10 dans Tech Ex : @cowrywiseLeading Global Comms @chessinslumsJe me suis lavé les mains de mon MSc Architecture pour parcourir le monde





AM : @anndreamoore

Je construis et commercialise des produits technologiques axés sur le client. Fondatrice @blacktechwomen . Investisseur providentiel. Anciennement @apple @google @nielsen . Alun @HarvardHBS @uofcincy





Amanda Mills-Hubbard : @devAmandaJMills

Ingénieur logiciel qui aime l'anime





Amanda Span : @amandaspann

Angelabenton.eth : @ABenton

Actuellement : Fondateur @Streamlytics | Investisseur Précédemment : Fondateur du 1er accélérateur minoritaire NewME (Acquis). Aussi : Auteur. Survivant du cancer. Maman.





Angie Jones : @techgirl1908

Vice-président, DevRel | Conférencier international | Champion Java | Étoile GitHub | Inventeur {26 brevets} | Créer l'impossible à @TBD54566975 / @blocks





Anie Akpe : @AnieAkpe

Construire des communautés Tech en Afrique via l'éducation et la formation. Discutons : #Bitcoin #Crypto & #Stocks Marques : @IBOMLLC ~ @AfricanWIT @innov8tivmag





Anissa Thompson : @anissat

@CSUDHExtendedEd#SocialMedia #Développeur | Formateur | Éducateur | Intervenant • #Adobe ACP | UGM @lawebprosgroup• #Yeshua #Jesus Believer





Aniyia (Anita sans le T): @operaqueenie

entrepreneur système. créateur. Humain. construire le futur @omidyarnetwork. rouler en profondeur avec @bbfounders, @zebras_unite, @buildwithbia. La femme de @polotek.





Avril Speight : @highsewcietydev

Je joue un développeur sur le Interweb Spatial Computing Lead chez @ Microsoft . Directeur de la communauté et de l'éducation, CyberXR





Arlyne écrit ABBY INVENTS : @ArlyneSimonPhD

Ingénieur biomédical, inventeur et entrepreneur. Connu des petits inventeurs sous le nom d'"Abby". Auteur d'ABBY INVENTS http://abbyinvents.com . @AbbyInvents





Ashley Nelson : @ashleynh

Ingénieur iOS. Conférencier. Blogueur.





Ayori.eth alias "Selfpreneur" Selassie : @iAyori

Investisseur IA & Web3 @LifeModelVC Ingénieur Web2 , Marketer, #EthicalAi Advocate | Créé http://LifeModelDesign.com | http://Selfpreneur.com @BOLDforce





Baddies in Tech : @baddiesintech Faire progresser les femmes noires et brunes dans la technologie et #Web3 grâce à l'éducation et à l'autonomisation | Rejoignez notre serveur Discord





Barbara H. Whye : @barbarawhye

Vice-président Apple de l'inclusion et de la diversité, ancien vice-président d'Intel et directeur de la diversité et de l'inclusion, Views my own #AKA , #Links Doctorant





Bärí A. Williams ESQ : @BariAWilliams

Tech Esq. + Opérations | @StubHub + ancien @Facebook | Défenseur de l'éthique/DEI | Demandeur de pourquoi | Autour de l'amoureux de l'étiquette | #TownBusiness | Cal Alun | Vues = les miennes.





B. Laurie : @beLaurie

| smiler professionnel – tech – conservateur – disciple de Jésus – Haïtien – boursier @betaworks – @wef shaper | ancien : @Pinterest @a16z @CODE2040 @LinkedIn @HowardU





Big Nenz : @AdoraNwodo

Igbo • Catholique • Cloud Engineering @Microsoft • Étudiant @StanfordGSB • Auteur publié • Créateur @AdoraHack • Learn Cloud Stuff http://adorahack.selar.co





Blocka Khan : @Starr_Rocque

Maman. Journal. Créateur de contenu de marque. Hamptonien. Aérien. Gryffondor. Auteur : "Les blogueurs ne peuvent pas faire confiance" sur Amazon. http://goo.gl/o3EIw4





Boba bria : @bria_sullivan

CTO @honeybgames || @bobabria sur TikTok || ex-ingénieur @google || conseiller @googlestartups & @thestartfund





Britannique : @ BritFitzpatrick

Chef de Starklings @getstarkco • EIR @techstars • Venture Partner @refashiond • @HowardU (vous savez !) • les opinions sont les miennes • elle/elle





Brittney : @Brii_toe_knee

Doc Ingénieur @Meta | @egghead .io instructeur | Codeur | Blogueur | Conférencier





C:hristina : @divinetechygirl

Consultant principal en sécurité et responsable • Auteur #InfoSec @OreillyMedia • Créateur OG photos wocintech • iThink • iDon't follow, iLead. •• ex-MSFT •ctina.eth





Camille entend : @camillionz

Entrepreneur, chef de produit, investisseur providentiel léger, responsable de @spotifyartists . Ex-Apple, YouTube, Google. Started Kit, vendu à Patreon. Conseil @devcolororg





Candi Castleberry (Elle/Elle) : @Candi VP DEI

@Amazon Anciennement @Twitter@Walgreens @UPMC @Motorola #SunMicrosystems IDEA Champion : Intersectionnalité• Diversité•Équité•A11y #IWillDoMyPart #LiveWithJoy





Candice Morgan : @Candice_MMorgan

Responsable équité et inclusion @GVteam (Google Ventures). Ancien responsable de la diversité @Pinterest et directeur principal @CatalystInc.





Carly-Ann Fergus : @CarlyAnnFergus

Bâtisseur de l'écosystème de l'entrepreneuriat Ancien : @Xrclabs @Parsons Advisoryies /Comités : @Opp_Net @cfda EGLP / CELA





Ceora : @ceeoreo_

développeur défenseur @apollographql instructeur @eggheadi aws community builder @StackOverflow podcast co-host aws+python+jamstack dev





Charlene Brown MD, MPH : @drcharlenebrown

Fondateur @CNASimVR | Ancien @usaid , @us_fda , @BMore_Healthy, sous-commissaire| @harvardmed @harvardchansph @princeton alun| #Consultant #Santé Publique #PrevMed





Charlene Hunter MB : @charlenephunter

Fondateur @codingblackfems | Co-organisateur @blackdevsuk | Co-hôte @meetupandcode | Développeur | Architecte technique | Adorer voyager





Cheryl Conté : @ch3ryl

geek + bon = innovation inspirante – CIO de The Impact Seat | Président/fondateur de Do Big Things. Auteur de Mécanique Bull. Fière maman célibataire !





Chidera : @dera_jo

wooo, vous me testez… Voici ce que je veux que vous sachiez : j'écris du code et je n'ai pas peur d'essayer de nouvelles choses (ce n'est pas vrai). Aite, bon en avant maintenant.





Chy : ChyrelleIT Daughter of God, Mom, Web Design stagiaire, Full-Stack Software Engineer Student @FlatironSchool Presque certifiée AWS & Security





( Codegirl ) @codegirl3 Co-fondatrice #StemNasticsLLC / #GigabyteMagazine , #Stem / #Steam , #TechEvangelist , #Gaming #CyberSecurity , #WomenInTech #Wife & #Mother http:// #blackwomentech .com/





Corvida : @corvida Connu pour parler #tech en langage simple • Blogueur technique • Développeur Web frontal • Photographe de la nature • Hampton U • Anciennement : TED, Intel, ReadWrite, Chevrolet.





Cynthia Gail Manor : @cynthiamanor Professionnelle retraitée de l'informatique/du reportage travaillant vers une nouvelle carrière dans #WebDev • Étudiante • Graphiste • @UTAustin Alum





Cypher @ home : @cypheroftyr Fondateur de l'INDG | Partenaire #Twitch | Sponsorisé par @LogitechG | @RivalsWaterdeep prod.| @MotherLandsRPG Creative Dir.| Conseil @OrcaCon | Représentant : @BridgeSixGlobal





Darnèle Pierre-Louis : @darnele91

Ingénieur infonuagique





Aube Dickson : @THEDawnDickson

Travailleur de la lumière | Entrepreneur | @PopComTech | @FlatOutofHeels | #Inventeur | #Orateur | Pionnier du #Crowdfunding ....Vivre mes rêves ! CLIQUEZ sur le lien ci-dessous





Deb Raji : @rajiinio Responsabilité, audits et évaluation de l'IA. Soucieux de la participation et des résultats pratiques. Fellow @mozilla, doctorat en informatique, @UCBerkeley . pour toujours @AJLUnited, @hashtag_include





Deira | Ingénierie réseau et sécurité : @ccieby30

Ingénieur réseau, créateur de contenu, Tweep & Community Builder. Tweeter sur le réseautage, la cybersécurité, le codage et le cloud. Créateur : @libratechacad





Dr Brandeis Marshall : @csdoctorsister

Dr. Openly Black militante pour l'éducation, amplifiant les femmes noires prospères dans les données/technologies, livre #DataConscience août/septembre 2022, suivez @blkwomenindata @DataedX_





Dr Joy Buolamwini : @jovialjoy

Fondateur Algorithmic Justice League @AJLUnited | http://instagram.com/joyfulcode/ – Artiste guerrier, informaticien





Dr. Korie avec un "K" (elle/elle) : @teamkorie

(Re)définir l'image des STEM | Défenseur de la diversité STEM | Conférencier principal | Chercheur postdoctoral ChemE @UMich | @Cornell BME PhD | @NorfolkStata A lum





Dre Lisa Richardson : @DrLisaWP

Établissez une relation saine avec votre entreprise à but lucratif ou non lucratif. Consultant en opérations et autorité. Blerd. PDG @mainstmartech





Dr Marlo Rencher : @marlorencher maman. Épouse. Chef d'entreprise. Anthropologiste. Engagé dans l'entrepreneuriat technologique diversifié.





Dr Nicki Washington : @dr_nickiw

Directeur @identityInCS | #JCSU Alun | #CS Doctorat | #AKA1908 | Génération X | Dope sans vergogne





Dr Siobahn Day Grady @drday_

Professeur adjoint de systèmes d'information à @nccu | Chercheur en Intelligence Artificielle @ laier | @unc_citap Faculté affiliée





EricaJoy : @EricaJoy

Directeur de la technologie @dccc | N'ayez jamais, jamais peur de faire du bruit et d'avoir de bons ennuis, des ennuis nécessaires. -John Lewis | marié à @iamb





Erica : @EricaCMendez Ingénieur logiciel. Passionné de Web3/Blockchain. @resilientcoders





Erica Stanley : @ericastanley Directrice de l'ingénierie @ Google Play | Investisseur @OutlanderLabs |Organisateur @RefactrTech |Fondateur @WWCAt |Prev : @MozillaHubs @MozillaReality @SalesLoft @indevc









Erica Mabion : @3TrailsMabion aime Dieu et la famille en premier. PLTW Admin OTY, 3x JOUET. STEM/CTE Coord. PLTW et formateur Google. innovation. la créativité. monnaie.





Erin Teague : @ErinTeague

produit @youtube , @google ;précédemment @twitter & @yahoo | @harvard , @umengineering & @eecsatmi ancien | travaillant dur pour faire sourire mes ancêtres !





erinhmckinney : @erinhmckinney





Evelyn Namara : @enamara Tech Entrepreneure | Panafricaniste





Flecia Hatcherecia Hatcher : @FeleciaHatcher Entrepreneur|Auteur|Maman





Gigi Tech & Money Muse : @1stgenmoneymuse Teacher → Team Jobs ATM (Apply to Me) → Dev Advocate vous aide à basculer vers des rôles technologiques à distance et à vivre financièrement libre





Gloria Kimbwala : @gkimbwala Travaille actuellement @gitcoin . Président, maman.





grâce : @GraceMacjones

Optimiste à temps plein | Hôte de @techunlockedpod | Bâtiment @wociet |ingénieur @Microsofy | Passionné de blockchain | Philippiens 4:13





Hadiyah Moujhid : @hadiyahdotme

Fondateur @hbcuvc . Récupération de #logiciel eng. Aider @indevc & @lightspeedvp à trouver des fondateurs de dope. Mon venn #startups #venturecapital #hbcus .





Heather Faison : @HeatherFaison Les filles préconisent l'utilisation de la technologie pour accélérer le changement. @HowardU diplômé. Hella gay. DC Oakland RDU





hood nerd @TechWithX construisant l'avenir des rêves de mon ancêtre ai research @google || web3. nfts. crypto || précédent : chaîne de blocs @microsoft





Idalin Bobé : @IdalinBobe @meroxadata • Fondateur http://TechActivist.Org • Organisateur de @Tech_Intersect • Ancien #BlackGirlsCODE #ThoughtWorks #TheRoot100 • tech + justice sociale





Ifeoma Ozoma : @IfeomaOzoma Fondateur et directeur de Earthseed | Co-sponsor de Silenced No More Act | Créateur du manuel des techniciens | Transparence dans les contrats de travail | Ē-mousse-ah





Ire Aderinokun : @ireaderinokun

Développeur frontend, conception d'interface utilisateur, @helicarrierinc, @buycoins (YC S18), @botsofcode , @googledevexpert , @frontstackio , @feminist_co





isa watson : @ isadwatson Fondatrice et PDG de @withyoursquad , la nouvelle application sociale pour vous et vos amis proches | "Je pense que nous, les mauvaises salopes, sommes un cadeau de Dieu." – Cardi B





Les bords d'Issa Rae : @ShaunaReporter Pour la culture chez @aldotcom . Infuseur de thé. Amateur de plantains. Collectionneuse de rouge à lèvres et de parfum.





Ivy Barley : @ivybarley

Vous aider à démarrer dans la technologie via @SpaceswithIvy & devinvogue | Microsoft | #BlackTechTwitter | Les vues sont les miennes.

Izzy Izzy Izzy : @Is_Vix

Cloud Security Things #infosec #cybersecurity | mes tweets sont les miens. Présenté dans @SearchSecurity et @Trulioo





Jaleesa Trapp: @JaleesaT éducatrice uw alum ( @hcdeuw ) actuellement doctorante dans le @LLKgroup au mit @medialab





Jasmin : @247px

Vanlifer. Concepteur de produit/Dév. @ColorfulCoders @LetsKinnect





Jennifer Opal : @_jenniferopal Ingénieur DevOps chez @HelloSign & @Dropbox . Un blogueur, un conférencier et un technicien queer, plusieurs fois primé et neurodivergent. Membre du conseil d'administration de @NDinBusiness .





Jennifer Ponder : @JPonder77 Directrice de la technologie | Co-responsable du chapitre @BWTalkTech Atlanta (TTA) | @WWCodeFrontEnd Legacy Architect|Cloud Eng|Conférencier| Dir. programme nat. STEM Atl Femmes





Jessica Dembe : @jmdembe Développeur front-end @theironyard & @UofMaryland anciens. Taper vite et prendre des notes. Mes opinions, réflexions et observations. #DCTech .





Jessica L. Williams (17/100) @techbizgurl Je parle de bousculades secondaires, d'être un créateur de newsletter et de jongler avec tout cela tout en soignant. Obtenez mon atelier gratuit sur l'agitation latérale : http://techbizgurl.com/sidehustlegen





Jewel Burks Salomon @jewelmelanie

sauvée par grâce • la maman de Mekai • associée chez @collab_capital • responsable de @googlestartups , États-Unis • fondatrice @Partpic (acquise par @Amazon ) • ancienne élève de @howardu





Jotaka Eaddy : @JotakaEaddy Stratège & Connecteur | PDG - Full Circle Strategies | Fondatrice #winwithblackwomen | Fmr Exec @NAACP | Fmr C-suite Exec #SiliconValley









Joycelyn James : @jfjamesesq Défendre la diversité et l'inclusion dans tout ce qui concerne les médias, la technologie et les STEM. RT pas d'approbation. Fier Howard Bison dans la capitale de l'innovation inclusive.





Juliana Rotich : @afromusing Résoudre des problèmes à l'aide de la technologie. La boussole est : Fabriquer, réparer, aider les autres. Co-fondé @BRCKnet @Ushahidi + Je siège sur quelques conseils.





Jumoke K. Dada : @jumokedada Technologue. Chef d'entreprise. Conteur #MakingSpace chez @RSI | @TechWomenWork | @HUETechSummit | @ForbesWomen





Katrina Jones : @Katrina_HRM Elle/Elle. PDG + Fondateur. DEI + Talent. Culture + communauté d'abord. Toujours penser à la manière dont nous parviendrons à un avenir plus équitable et inclusif.





KelliNikole : @KelliNikole Co-fondatrice @be_nimbleco | Associé directeur @sixty8capital | Catalyseur et acteur | Résoudre les problèmes au quotidien





Kenda : @kendacodes Défenseur DEI | Ingénieur logiciel | Conception Web | #BlackTech | #womenInTech | #BlackTechTwitter





Kesha Williams : @KeshaWillz

Directeur principal – AWS Cloud Residency @Slalom | Conférencier | Héros de l'apprentissage machine AWS @awscloud | Champion Alexa | @HackerRank Toutes les étoiles | Membre du conseil @WomenInVoice





Khalia M. Braswell : @KhaliaBraswell

Au carrefour de l'informatique + de l'éducation + de l'expérience utilisateur • maîtrisé, poursuit maintenant un doctorat dans ces choses @TempleUniv • Fondateur de @INTechCamp





Kerra | Conversationaliste de données : @iamKierraD

Amoureux de tout ce qui touche aux données • Développeur BI et consultant en analyse • PDG de @TheDataBloq • Pas gentil, mais cordial Ancienne élève de @UTCompSci





kimberlybryant.eth : @6Gems

Fondatrice et PDG @BlackGirlsCode http://blackgirlscode.com | *1908* | Ingénieur | Conférencier | Investisseur providentiel | Inspirations : kiddo @akaimorton





Korin Reid : PDG de @korinreid @Ellisonlabs , Data Scientist, @forbes 30 under 30 2017, @GeorgiaTech

PhD, professeur @PurdueGlobal et @BerkeleyISchool , écrivain, croyant





Kris Smith, MBA : @theblacktechie

Je tweete sur Sports & Analytics. J'ai vu votre texte/tweet. Je regarde probablement du sport.





Kristy Tillman : @KristyT Directrice de la conception des produits @Netflix | Ancien @ideo @meta @slackhq | #FAMUly | @jpegmorganxyz + @CPGclub Précédent : @Meta @SlackHQ @ideo





Latesha Byrd | Career Empowerment + DEI : @Latesha_Byrd Executive Coach, Speaker & Talent Advisor pour les startups à forte croissance. PDG @goperfeqta | Créateur @career_chasers | Professeur @ncatsuaggies #DST





Laura Weidman Powers : @laurawp Now : Initiative d'avancement chez @Base10Partners. Ensuite : @EchoingGreen @Code2040 @WHOSTP44 @Stanford @Harvard





Lindsey C. Holmes, MS @lindseycholmes





Lisa Mae Brunson : @MissLisaMae Fondatrice @wonderwomentech • 40 de moins de 40 ans • Innovatrice sociale • 2019 Create Cultivate Top 100 • Entrepreneur « 100 Powerful Women » • Conférencière • Commissaire •

Visionnaire









LisaLeid : @Digitalnista Je blogue pour @innov8tivmag . #Fondatrice de @Techncolor, je suis passionnée par le #Social , le #Digital et toutes choses #Tech co organisatrice de Women of #Wordpress NYC #emailgeek

king lola @lolaodelola @blackgirltech 's & @lostinthesource 's maman, poète, codeur, vagabond, wonderer, & anti-cheesecake & anti-hennessy

activiste. je ne suis pas mon employeur.





Lynne d Johnson : @lynneluvah Directrice du contenu @admonsters Class, Race & Gender Adjunct @SUNYEmpireLabor Telegram @lynnedjohnson





Maci Peterson Philitas : @MaciPeterson Épouse Mère Inventeur Fondateur @onsecondthinkt & I Look Like an Investor (ILLI)• Collectionneur d'art novice• Podcasteur DJ à la retraite





Mamesays.com : @MameSays Journaliste , Fashion + Tech Creative





Marcia Wade Talbert : @TheTechGyrl Responsable sociale organique @CDWcorp | Passionné de contenu Mkt | Ancien rédacteur en chef @EdTech_K1 et journaliste | Les tweets sont les miens. Suivez également mon alter ego @newsgyrl





Mariah | Développeur : @muvaofmarketing

( #Web3 et 2) Développeur pour les #entreprises mais le #marketing et l'#éducation sont mon objectif. @developer_DAO Je suis là où le but rencontre la stratégie. Fondatrice de @madeyoumarket





Mariah "Roman" Lichtenstern : @lightedstar @DiverseCityV | Boursier @AspenTechHub | @TechFundingEQ - VC accélérant l'impact social, économique et climatique positif grâce à l'entrepreneuriat.





Lady Mariéme Jamme : @mjamme Chief Sustainability Officer|Artiste|Fondatrice de @i_amthecode|Orientée vers un objectif||PodcasterSDGs Goalkeeper| Mentor en chef| Conférencier principal | -RTs #approbation





Marie : @Girasol_Marie | IG :Gira_soule #Techiepreneur| PDG de @MyTechBF#TheBlueprint #Boredbutpaid #Specialize Feat.AfroTech, Blackenterprise, Business insider, Yahoo News





Melanie Araujo-Valdés Olmos @melarauj0 Formatrice et formatrice en leadership en design @designdeptco • Soyez gentil avec vous-même et les autres.





Mercedes Bent : @mercebent

VC chez Lightspeed @miFlink @TheForage_ @Stori_MX @Outschool @FCFlio Co-Lead LATAM, Consumer Crypto, investit également Fintech Edtech





Mez : @MeseretAmbachew Juste une fille technique dans un monde technique@Adweek,@unevadarenoAlumna, 1913 [email protected]





Michèle Henry : @michele_henry @Workday. Analyste @Samsung || #Notes Migratoires || @VAtech et @USC MBA ancien || #WomeninTech





Mina Markham : @MinaMarkham suis : Ingénieur d'équipe @Salesforce via @SlackHQ . Conférencier principal. ¶ était : @HFA ¶ toujours : INFP. TDAH. Serdaigle. Beyoncé. #BΔΚ





Misan : @misan_iwere Malade et fatigué | Ingénieur @BenchSci | Co-fondateur @nsbehacksuoft





misssmith11 : @misssmith11 Journaliste de technologie et de jeux avec une passion pour la bonne nourriture et la meilleure boisson. Rédacteur en chef de Laptop Mag. Mes opinions sont les miennes.





Monica.dev @indigitalcolor développeur web construisant une technologie pour élever les gens. Fondateur de @ReactJSRobins . @Github . Point de vente créatif : https://instagram.com/indigitalcolor





Monique Woodard : @MoniqueWoodard Associée fondatrice et boulangère en chef @cakeventures | Précédent : @500GlobalVC @LightspeedVP Scout









debaun.eth : @MorganDeBaun Media PDG + Fondateur de @Blavityinc : @afrotech @shadowandact @21ninety ( #summit21 ) @blavity et @travelnoire





moyin @moyheen Responsable technique Android @TwitterSearch @GoogleDevExpertpour Android 8x Marathoner Sprichst du Deutsch ? déclamer de temps en temps





mrd : @meganrosedickey Directrice du contenu chez @Backstage_Cap . Passé : Reporter principal chez @Protocol @TechCrunch





Nashlie Sephus, PhD @phenomenashli TechEvangelist @Amazon AI. Fondé @TheBeanPath @JXNTechDistrict @KITTLabs CTO de l'acquisition de #Partpic . Natif de JxnMS. Vit à ATL. #MSState . #GaTech . #Ingénieur





Natalie Davis, Sparkling Programmer Extraordinaire : @codeFreedomRitr Intéressé par la résolution de problèmes humains par le biais de la technologie (elle). Alors cette fois au camp de développement… http://github.com/FreedomWriter





Naya @bossnayamoss #blackwomenintech IT to #infosec Fondatrice de @frauvis @namoslabs @betterinf IT Sec #GRC NoCode Creative Coding Automation #ADHD , &RmteWrk





neversellingmy.sol : @ambertakahashi Juste ici existant… et tweetant occasionnellement sur la technologie. Mes opinions sont les miennes; RT ≠ mentions. SDL.





Nichelle McCall-Browne : @Nichelle_McCall Co-fondatrice de @Bramework | #Stratège Startup | #Entrepreneur #Tech soutenu par du capital-risque | Conférencier | Amoureux de la crème glacée, ma famille et #Cleveland





Nicole Tinson : @Nikki_T Déménageur et secoueur. PDG de @HBCU20x20. Ancienne élève de Dillard et Yale. ΔΣΘ. Forbes 30 Under 30. The Root 100. Présenté dans Business Insider, Washington Post, Fast Company.





Nikema @dev_nikema DX/DevRel • Ambassadeur @supertokensio • #AWSCommunityBuilder • #OurVoices #NDInTech #SpacesHost • Dépisteur de talents #HardlyTechnical





Nikita T. Mitchell @NikitaTMitchell Stratège d'affaires infiniment curieuse, conférencière et écrivaine. Employé technique de jour. Rédacteur en chef de @abovebottomline de nuit.





Odoziaku : @PrincesOluebube Christian, ingénieur logiciel, défenseur des développeurs, épouse, maman * 2. Priez sans cesse.





OfficialBlackWallSt : @OBWSapp Le plus grand répertoire d'entreprises appartenant à des Noirs. Téléchargez l'application OBWS ! [email protected]





Liv : @oliviabrxtn

Ingénieur logiciel | Hacking Hottie | Cybersécurité et tout ce qui touche à la technologie





Oϝυɾҽ Ukpebor : @Aufuray Momma. Technicien. Tailleur. Rêveur. Croyant.





Athéna de Paris | Fondateur de Black Tech Pipeline : @ParissAthena

Fondateur et PDG de Black Tech Pipeline ( @btpipeline ) | Créateur de #BlackTechTwitter | @dayhaysoos





Mandataire en brevets : @EvansIPLaw Mandataire en propriété intellectuelle - #Patent , #Trademark and #Copyright Law/ 2014 White House STEM Champion of Change ! Comme on le voit sur ABC, NBC, CBS, PBS, FOX et Make48





pearltheceo : @pearltheceo PDG de SiSTEM | Fondateur de The SiSTEM Way | Architecte de solutions @ Databricks | Le professeur de technologie | J'aide les minorités à percer dans la tech !





perrie.eth ::): @Peace_Ojemeh

Fondatrice @HazeMonkeyNFT ~ #WomenInNFTs ~ Programmes Open Source @oscafrica @Gnome @chaosspro et plus ~ @github ~ Toujours apprendre.





Prof. Lola Eniola-Adefeso : @Lola_UMich Doyenne associée de l'ingénierie ; Univ. Diversité et transformation sociale Professeur de génie chimique/biomédical, Univ. du Michigan ; Rédacteur en chef adjoint, Sci Advances





Professeur Tonya M. Evans : @IPProfEvans

@DickinsonLaw | @AvantageEvans | @AtTechIntersect | Loi Crypto+IP | Comme on le voit sur PBS NewsHour Cheddar Newsy Bloomberg CNBC | Livre : http://bit.ly/evansgravitypage





Prononcé Sher - Elle : @Sherrell_Dorsey Auteur #UpperHand L'avenir du travail pour le reste d'entre nous • Diriger @tpinsight • Obtenez notre

données : http://tpinsights.com





Qiana Patterson : @Q_i_a_n_a

Associé directeur @nayahstudio | Investisseur | Technologie | Opérations | Cuisinier à domicile | Présidente de #PledgeLA





Rebecca Enonchong : @africatechie

Entrepreneur technologique. PDG fondateur @AppsTech, @iospaces (domicile de @AyooAfrica ). Président du conseil @Activspaces Vice-président @WHOFoundation – @ABANangels , @EximBankUS





rediet abebe : @red_abebe @acmeaamo @md4sg @black_in_ai • ne cochez pas les DM





Regina Honu @ragyare PDG @SoronkoF , @Techneedsgirls , @SoronkoAcademy Fellow à @Ashoka @WashFellowship, @AspenNewVoices , en vedette @CNNAfricanstart . http://soronkoacademy.com





Sabrina Hersi Issa : ** @beingbrina ** Apprenante, leader, guerrière joyeuse. | droits de l'homme + technologie + investissements | dirigeant @beboldmedia, @stanford fellow, défendant @survivorfund @peoplesiftar.





Safia @captainsafia

J'aide à construire http://ASP.NET chez @microsoft et l'univers @nteractio pendant mon "temps libre". Rêvez grand et poursuivez encore plus grand.





Sian.eth @sianmorson NFT Curator & Collector Building Community @palmnft //Éditeur @theblkchain // Membre fondateur @herstorydao //Création en tant que @vd0artist // GP @Starfish_Fund





Sam : @samcasseusdev

Ingénieur logiciel. Concepteur UX. Conférencier. Tout Tech ! Demandez-moi à propos de @resilientcoders





Saron @saronyitbarek 2x fondateur, bâtiment Disco, @CodeNewbies (acquis). J'ai porté un t-shirt à mon mariage. Développeur. Podcasteur. Éthiopien. Hôte #CommandLinePod





Schamir : @zonamoon_ ingénieur logiciel #100Devs • crtv multidisciplinaire • gamer • longboarder à temps partiel

Scooter Phoenix est mon sobriquet : @ScooterPhoenix Solution Architect, AWS CSAA .to learn stuff. Co-animateur de l'expérience virtuelle #CompilerPodcast & Red Hat Summit





Sécurisez le sac : @KeirstenBrager

Faire attention au biz qui me paie. La femme de @profbrager . Achetez Secure The InfoSec Bag: Six Figure Career Guide http://keirstenbrager.tech/securetheinfos …





Sha : @Shadongo Faire confiance au processus | Boire du thé | Aimer inconditionnellement | #blacklivesmatter | Travailler avec des données @Google





Shari Hunt : @ShariHunt Stimule les ressources technologiques pour les #petitesentreprises , les #organisations à but non lucratif et les #FemmesInTech .

Shae | Marque NYC & Web Designer | Stratégie visuelle : @theSashaShae J'aime Jésus ! » @love316m | #WebDesigner @FreshMedley » http://fmedley.com/FMDStudio #oxygenbuilder | #Cheveux Naturels #Beauté Naturelle » @texturedgirl





Sheena Allen @whoisSheena TECH • LES ARTS • MÉDIAS • autres trucs dopants | PDG @goCapWay • préc. @SheenaAllenApps





Sherrell Dorsey @Sherrell_Dorsey Auteur #UpperHand L'avenir du travail pour le reste d'entre nous • Leading @tpinsights Obtenez nos données : http://tpinsights.com





Omi @iamshellybell Shelly Omilâdè Bell | PDG @bgirlventures | Radio : L'émission de Shelly Bell @SiriusXMUrbanView CH 126 | @Entrepreneur 100 Femmes en Biz | 202-918-4483





S Hireen, Harlem's Shuri, dans la Mecque politique ! : @digitalsista Analyste de données numériques/combattant de la désinformation dans la diversité, la technologie, les médias et la politique http://digitalsista.me/about à propos de @stopovaw Stop Digital Voter Suppression™





SHONTAVIA : @ShontaviaJEsq J'aide les femmes noires à transformer leurs grandes idées en propriété intellectuelle et en entreprises. PDG de LVRG, une entreprise d'éducation numérique. Prise de parole : @gravityspeakers





Sidney Buckner @shidonichan Un ingénieur logiciel qui fait des grimaces bizarres | Instructeur: CoderGirl KC | YouTuber à temps partiel | Contenu technique ici : http://sidneybuckner.ck.page/3c7811c85a





simonembanna.eth : @simonembanna de la stratégie et de la culture | ex : @twitch + @nba| communauté web 3 : @friendlyhotties





Stacy Brown-Philpot : PDG de @sbp04 @TaskRabbit. Passionné de soutenir les jeunes femmes dans la technologie. Passionné de produits de consommation. Maman. Originaire de Détroit.





Stef A. : @TECHnLY_SpeakN investisseur @ia_fund : justice économique. marchés. startups. Capitale. Les données. narration. & fou .





InfoSteph : @StephandSec Elle/Elle. InfoSec Ing. Les pensées sont les miennes. Écrivain. Conférencier principal. Auteur d'apprentissage LinkedIn. TDAH. Bonnes vibrations seulement. BLM.





Stephanie Humphrey : @TechLifeSteph Rendre #tech plus facile pour nous tous à l'antenne et en ligne : #60SecondTechBreak /Til Death Do You Tweet/ @thetechjawn podcast





Susanne Tedrick : @SusanneTedrick





Sweet Cyber Jones : @jaidbarrett InfoSec Professional | Conférencier |Cybersécurité, confidentialité des données, InfoSec & Amoureux de la technologie | Université de Floride du Sud Alum | TIGE





Tae : @ heytae

Ingénieur logiciel @ SSC Black | Queer | Cry Baby





Tae'lur Alexis @TaelurAlexis 25 | Développeur Web & Infosec n00b | Top 6% sur THM | JavaScript, Python | Princesse Linux | Affilié Twitch @thelivecoders





Talya C. Parker, MIBA, MCS : @TalyaParker_co

Architecte Cybersécurité | Ingénieur de la confidentialité @Google | Praticien du cloud AWS | #GRC | Fondatrice + Directrice exécutive @blackgirlsincyb | Alun @GTRI @Nike @Deloitte





Tammy Buckner : @tammycbuckner

PDG et co-fondateur @WeCodeKC | Stratège technologique et défenseur | Dév | #Favori des dieux





Tanaisha Renee : @educatedlady20 Développeur front-end autodidacte | Chiffres croustillants | Briser les stéréotypes | IG : curlinncode #blackgirlscode . Futur #uxdesigner #100daysofUX





Tara : @taraw Prin. Ingénieur logiciel @Microsoft anciennement @awscloud #GeekGirl changeant le monde 1 ligne de code à la fois. Tweets!=Employeur





Tavonia Evans : @cryptodeeva Servant to $GUAP @guapcoin Community // CTO @ #theblackwallstreet // Mom of 8 // Crypto Expert // Black Business Supporter // Data Scientist // Astrologue





taylorfacen.eth : @ItsTayFay Tweets sur les données, la technologie, les produits et tout autre sujet aléatoire qui vous vient à l'esprit. #ODC1 | Howard Ancienne élève | 1908 | actuellement @AngelList Venture





Taylor Poindexter : @engineering_bae

Engineering Manager chez Spotify Co-fondateur de @blkCodeCollctve

Whisk(e)y connaisseur UVA Alum Scuba DiverIG: womanwithwhiskey









𝕋𝕖𝕃𝕚𝕤𝕒𝔻.NFT | Crypto Meta NFT Auntie @TeLisaD Technologue primé • Entrepreneur • Auteur • DEI | Fondateur @flytechnista ™ | Président de l'ONU/Département d'État américain | Mystique | #SpacesHost





Temilola : @TemiOlukoko ingénieur devops en fintech, gym rat & créateur de contenu / fondateur : @simplexcode_





Ténéika de travers | Analytique et automatisation : @teneikaask_you Partage des ressources pour améliorer les compétences et pivoter | Passionnée de Data+Women Mentor & Enseignante





Terri Burns (tcburning.eth) : @tcburning partenaire @gvteam . fille internet. ils disent que je suis jeune et occupé.





The Coding Therapist : @codingtherapist Ergothérapeute virtuel + professeur de yoga utilisant la technologie d'assistance pour augmenter l'#accessibilité du Web. Partage de mon parcours de développement web fullstack.





Thembiso Magajana : @thembiso_m Activiste pour l'inclusion | Fondateur de @social_coding | Aider les communautés rurales à tirer parti de la technologie pour un avenir meilleur.





TheRealDuchess @oswhytecodes Graphiste indépendant | Tricoteuse + Crocheteuse sur Etsy | La maîtresse de JavaScript.





Timnit Gebru : @timnitGebru





Toni Darden | Ingénieur logiciel : @Codeworldco

Ingénieur logiciel | Big Data @ Comcast Mentor @ UTP Fondateur & Mentor @ Codeworldco





Toun O. : @thecybertea

Fondateur et PDG : @cyfendry @CyfendryAcadem || Responsable du chapitre : @wsc_dallas || Sécurité informatique et conformité





Valerie Phoenix @DigitalBlkHippy (Elle / Elle) Fondatrice de @TechByChoiceOrg Artiste Responsable de l'ingénierie Conférencier Passionné de psychologie Votre hippie local de Cali





Whitney : @nonprofWHIT introverti à l'énergie solaire | analyste de données enviro en herbe | passionnément curieux | tweets franchement sur le secteur public, la technologie, #stilloutside





Window Snyder @window Fondateur et PDG de Thistle Technologies





Yaliwe Soko : @SokoYaliwe Responsable de l'écosystème en Afrique du Sud chez cLabs | Présidente United Africa Blockchain Association | Anciens élèves d'Ethereum Devcon | Visionnaire | Futuriste





Yumiko : @theyumikojones Ingénieur en solutions BI et analytique | 200 RYT Yogis | CSM | Bien-être | maman chien









Yvonne Thévenot, Ed.M. @experentiadocet Ph.D. étudiant, Columbia Teachers College. Je cherche à soutenir mes boursiers à travers le développement de programmes STEAM, afin qu'ils puissent penser, créer, être, faire.





Zrybea Whitfield : @zwhitfielddev Ingénieur logiciel chez Audible | Jeux vidéo | Musculation | Codage





Zuhairah Scott Washington @Zuhairah Président @OtriumOfficial . @ExpediaGroup , @Harvard et @Uber Alum. Retrouvez-moi dans @HBR , @NP , @Forbe . A sauté 100 haies, essayant d'en renverser quelques-unes





Zuri Hunter : @ZuriHunter Elle/Elle | @HowardU '15 | Responsable technique pour Black Girls Code DC @VolunteerBGCDC | Ingénieur logiciel @blackcapeio