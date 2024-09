200 phụ nữ da đen trong công nghệ để theo dõi trên Twitter vào năm 2022

Lần thứ năm kể từ năm 2016, chúng tôi công bố danh sách 2022 o f 200 Phụ nữ da đen trong lĩnh vực công nghệ cần theo dõi trên Twitter !





Tôi rất vinh dự được giới thiệu danh sách năm nay gồm những phụ nữ Da đen năng động, hấp dẫn, xuất sắc trên Twitter , những người chiếm lĩnh không gian công nghệ với tư cách là lập trình viên, kỹ sư phần mềm, nhà đầu tư mạo hiểm và nhà tài trợ thiên thần, nhà phát triển front-end và người mới viết mã.





Danh sách này đến với chúng tôi nhờ sự hỗ trợ hào phóng của nhà tài trợ bền vững của chúng tôi, Nicole Com Ủy viên, Phó Chủ tịch và Đồng sáng lập Giải pháp Dịch vụ Động , một công ty Kỹ thuật, Quản lý Dự án và Quản lý Khẩn cấp và đối tác truyền thông, Hacker Noon.





Nó đến vào Tháng Phụ nữ Da đen Quốc tế, cùng tháng mà Người Phụ nữ Da đen Đầu tiên, Thẩm phán Ketanji Brown Jackson được xác nhận trước Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và Elon Musk đã đề nghị mua Twitter với giá 43 tỷ đô la.





Danh sách năm nay bao gồm các cựu chiến binh dày dạn kinh nghiệm, sinh viên đại học và các chuyên gia trẻ.





Những người phụ nữ da đen trong danh sách này đại diện cho những người có nhiều thông tin nhất, có ảnh hưởng và thu hút người dùng tweet nhất.





Họ là những người đổi mới và sáng lập; nhiều người dưới 25 tuổi và một số là những cựu chiến binh trên 40 tuổi có uy tín trong ngành, những người vẫn dành thời gian để tweet. Họ sử dụng tài khoản Twitter của mình để chia sẻ thường xuyên và thường xuyên tin tức, thông tin, thông tin chi tiết, số liệu thống kê và cơ hội vì lợi ích của những người theo dõi họ và Twitterverse nói chung.





Những người phụ nữ trong danh sách này tweet nội dung không chủ yếu là tự quảng cáo mà mang tính hướng dẫn.





Họ nhận ra giá trị còn lại của Twitter là một nền tảng phù hợp nhất để chia sẻ thông tin hướng dẫn và bắt đầu đối thoại về các vấn đề quan trọng trong khi thể hiện bản thân, niềm đam mê và ý kiến của họ và là con người thật của họ.





Có gì mới:

Chúng tôi đã xóa các tổ chức trong vòng cuối cùng để chỉ tập trung vào các cá nhân nhưng đã thêm một vài tổ chức vào năm nay vì chúng tôi muốn ghi nhận các nhóm mới hơn nhắm mục tiêu đến các lập trình viên trẻ.





Ngoài ra, mỗi năm, ngày càng có nhiều phụ nữ liên tục có tên trong danh sách này nhận được dấu kiểm của Blue Verified Twitter!





Tại sao chỉ có phụ nữ da đen?

Hàng năm, có một số phản đối từ các thành viên của các nhóm nhân khẩu học khác chê bai thực tế là danh sách không được mở rộng cho các nhóm khác, nhưng than ôi, chúng tôi được nhắc nhở về các nguyên tắc sáng lập của chúng tôi, bao gồm thực tế là danh sách này đã được sinh ra vì thất vọng vì bị loại .





Danh sách này được tạo ra như một biện pháp khắc phục sự thiếu sót có hệ thống của Phụ nữ da đen trong vòng tuyển dụng Công nghệ, trong đội ngũ nhân viên StartUp, với tư cách là người nhận đầu tư VC, cũng như từ các giai đoạn và nền tảng.

Danh sách được đưa ra ngay sau phát hiện của Dự án Diane cho biết Phụ nữ da đen nhận được ít hơn 1% vốn đầu tư mạo hiểm cho các StartUps của họ.





StartUps do phụ nữ da đen lãnh đạo đã nhận được khoản vốn đầu tư mạo hiểm ÍT NHẤT của tất cả các nhóm chủng tộc và giới tính chỉ 0,27%.



Danh sách được công bố trong cùng năm sau những phát hiện nghiêm túc từ Trung tâm Samuel DuBois Cook về Công bằng xã hội , làm nổi bật khoảng cách bất bình đẳng giàu nghèo ở Mỹ và lưu ý rằng phụ nữ da đen có bằng cử nhân trong độ tuổi 20–39 có giá trị ròng từ 0 đến 11.000 đô la. Tính đến năm 2016, giá trị tài sản ròng trung bình 171.000 đô la của một gia đình Da trắng điển hình lớn gấp 10 lần giá trị ròng trung bình 17.150 đô la của một gia đình Da đen điển hình, theo Viện Brookings .





Ngoài ra, kể từ khi danh sách được đưa ra, đã có một số vòng lặp lại “Ai nên theo dõi trong công nghệ và trên Twitter” và Phụ nữ da đen vẫn đáng chú ý là gần như hoàn toàn TUYỆT ĐỐI, do đó, giải pháp để loại trừ là tạo ra các lựa chọn thay thế như danh sách này. để nhận ra những người còn lại trong danh sách.

Danh sách này phản hồi lại câu trả lời phổ biến rằng 1) họ không biết tìm Phụ nữ da đen trong ngành công nghệ ở đâu và họ không thể tìm thấy bất kỳ người nào và 2) Có vấn đề về đường ống hoặc họ không làm việc trong lĩnh vực công nghệ hoặc không có bằng cấp lĩnh vực công nghệ hoặc STEM.





Do đó, không cần nói thêm, tôi xin đưa ra danh sách năm 2022.





Jay Jay Ghatt, Người sáng lập, 200 phụ nữ da đen trong ngành công nghệ để theo dõi trên Twitter danh sách





Người sáng tạo và chủ sở hữu, đại lý JayJayGhatt.com , Người hướng dẫn, Luật sư cũ, Người sáng lập StartUp, Picnoi.com





A: @Afrohacker

Nhà khoa học dữ liệu | Phần mềm Eng | #WIT | Thể thao | Người đi xe đạp | Mũ phân loại nói Slytherin, tôi vẫn không đồng ý | Lượt xem là của tôi, obvs





Ada Nduka Oyom : @Kolokodess

Lập trình viên @DevRelLite | Người sáng lập @SheCodeAfrica + Người đồng sáng lập @oscafrica





Ademusoyo: @ademusoyo

Kỹ sư phần mềm @adierencetech @macscientists | Nhà chiến lược tiếp thị nội dung @creaticventures @notionhq Đại sứ và được chứng nhận





Aicha Evans: @ aicha2evans

Giám đốc điều hành tại @zoox - chúng tôi đang tạo ra tính di động tự chủ từ đầu.





Aisha Blake: @AishaBlake

Giám đốc quan hệ nhà phát triển @Pluralsight , nhà tổ chức @TitleOfConf & @selfconference Trước: @NewRelic , @GatsbyJS @DetroitLabs | http://twitch.tv/Aisha





Aisha Bowe : @arbowe

Cựu nhà khoa học tên lửa @nasa Doanh nhân 7 hình và Diễn giả STEM toàn cầu. Người sáng lập @STEMBoard & @stemlingoco





alliejoy.eth | OG Baddie: @techbaddieallie

Làm cho ngành công nghiệp công nghệ quyến rũ Web3 say mê | Người sáng lập @baddiesintech | DEI Tech Sourcer / Career Coach | Babygirl của Chúa





Alma Asinobi : @almaasinobi

Kể chuyện để tăng trưởng gấp 10 lần trong lĩnh vực Công nghệ Ví dụ: @cowrywiseLeading Global Comms @chessinslums





AM: @anndreamoore

Tôi xây dựng và tiếp thị các sản phẩm công nghệ lấy khách hàng làm đầu. Người sáng lập @blacktechwomen . Nhà đầu tư thiên thần. Trước đây là @apple @google @nielsen . Alum @HarvardHBS @uofcincy





Amanda Mills-Hubbard: @devAmandaJMills

Kỹ sư phần mềm yêu thích anime





Amanda Span : @amandaspann

Amanda Span : @amandaspann









Angelabenton.eth : @ABenton

Hiện tại: Người sáng lập @Streamlytics | Nhà đầu tư Trước đây: Thành lập công ty gia tốc thiểu số đầu tiên NewME (Đã mua lại). Ngoài ra: Tác giả. Người sống sót sau ung thư. Mẹ.





Angie Jones: @ techgirl1908

VP, DevRel | Diễn giả chính quốc tế | Nhà vô địch Java | GitHub Ngôi sao | Nhà phát minh {26 bằng sáng chế} | Tạo điều không thể tại @ TBD54566975 / @blocks





Anie Akpe: @AnieAkpe

Xây dựng cộng đồng Công nghệ ở Châu Phi thông qua giáo dục và đào tạo. Hãy trò chuyện: #Bitcoin #Crypto & #Stocks Thương hiệu: @IBOMLLC ~ @AfricanWIT @ innov8tivmag





Anissa Thompson : @anissat

@ CSUDHExtendedEd # SocialMedia #Developer | Huấn luyện viên | Nhà giáo dục | Loa • #Adobe ACP | UGM @ lawebprosgroup • #Yeshua #Jesus Believer





Aniyia (Anita không có chữ T): @operaqueenie

systempreneur. người sáng tạo. Nhân loại. xây dựng tương lai @omidyarnetwork. giới thiệu sâu với @bbfounders, @zebras_unite, @buildwithbia. Vợ của @ polotek.





Speight tháng 4: @highsewcietydev

Tôi đóng vai một nhà phát triển của Trưởng nhóm Máy tính Không gian liên mạng tại @ Microsoft . Giám đốc Cộng đồng & Giáo dục, CyberXR





Arlyne viết ABBY INVENTS: @ArlyneSimonPhD

Kỹ sư Y sinh, Nhà phát minh & Doanh nhân. Được biết đến với các nhà phát minh nhỏ là 'Abby'. Tác giả của ABBY INVENTS http://abbyinvents.com . @AbbyInvents





Ashley Nelson: @ashleynh

Kỹ sư iOS. Diễn giả hội nghị. Blogger.





Ayori.eth hay còn gọi là 'Tự doanh nhân' Selassie: @iAyori

AI & Web3 Investor @LifeModelVC Web2 Engineer, Marketer, #EthicalAi Advocate | Đã tạo http://LifeModelDesign.com | http://Selfprisur.com @BOLDforce





Baddies in Tech: @baddiesintech Thúc đẩy phụ nữ da đen và da nâu trong công nghệ & # Web3 thông qua giáo dục và trao quyền | Tham gia máy chủ Discord của chúng tôi





Barbara H. Whye: @barbarawhye

Phó Chủ tịch Apple về Hòa nhập và Đa dạng, Cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel kiêm Giám đốc Đa dạng & Hòa nhập, Xem #AKA của riêng tôi, Ứng viên Tiến sĩ #Links





Bärí A. Williams ESQ: @BariAWilliams

Công nghệ Esq. + Hoạt động | @StubHub + @Facebook phèn | DEI / Người ủng hộ đạo đức | Hỏi tại sao | Quanh cách nghi thức người yêu | #TownBusiness | Phèn chua | Lượt xem = của tôi.





B. Laurie: @beLaurie

| thợ rèn chuyên nghiệp - công nghệ - giám tuyển - tín đồ của Chúa Giê-su - Haiti - @betaworks đồng nghiệp - @wef shaper | phèn: @Pinterest @ a16z @ CODE2040 @LinkedIn @HowardU





Big Nenz : @AdoraNwodo

Igbo • Công giáo • Kỹ thuật đám mây @Microsoft • Sinh viên @StanfordGSB • Tác giả đã xuất bản • Người tạo @AdoraHack • Tìm hiểu nội dung đám mây http://adorahack.selar.co





Blocka Khan: @Starr_Rocque

Má. Journo. Người tạo nội dung có thương hiệu. Hamptonian. Chuyên gia hàng không. Gryffindor. Tác giả: 'Người viết blog không thể tin cậy được' trên Amazon. http://goo.gl/o3EIw4





Boba bria: @bria_sullivan

CTO @honeybgames || @bobabria trên TikTok || ex- @google kỹ sư || cố vấn @googlestartups & @thestartfund





Brit: @ BritFitzpatrick

Giám đốc Starklings @getstarkco • EIR @techstars • Đối tác liên doanh @refashiond • @HowardU (bạn biết đấy!) • ý kiến là của tôi • cô ấy / cô ấy





Brittney: @Brii_toe_knee

Kỹ sư Doc @Meta | @egghead .io hướng dẫn viên | Bộ mã hóa | Blogger | Loa





C: hristina: @divinetechygirl

Trưởng nhóm & Cố vấn bảo mật chính • #InfoSec Tác giả @OreillyMedia • Người sáng tạo OG ảnh wocintech • iThink • iD Don't follow, iLead. •• ex-MSFT • ctina.eth





Camille Hears : @camillionz

Doanh nhân, nhà lãnh đạo sản phẩm, nhà đầu tư thiên thần nhẹ, Trưởng nhóm @spotifyartists. Trước đây của Apple, YouTube, Google. Started Kit, được bán cho Patreon. Ban @devcolororg





Candi Castleberry (Cô ấy / Cô ấy): @Candi VP DEI

@Amazon Trước đây là @ Twitter @ Walgreens @UPMC @Motorola #SunMicrosystems IDEA Champion: Intersectionality • Đa dạng • Công bằng • A11y #IWillDoMyPart #LiveWithJoy





Candice Morgan : @Candice_MMorgan

Vốn chủ sở hữu và sự bao gồm @GVteam (Google Ventures). Cựu Giám đốc Đa dạng @Pinterest và Giám đốc cấp cao @CatalystInc.





Carly-Ann Fergus: @CarlyAnnFergus

Người xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trước đây: @Xrclabs @Parsons Advisories / Committee: @Opp_Net @cfda EGLP / CELA





Ceora: @ceeoreo_

nhà phát triển ủng hộ @apollographql hướng dẫn @eggheadi aws cộng đồng người xây dựng @StackOverflow podcast đồng lưu trữ aws + python + jamstack dev





Charlene Brown MD, MPH: @drcharlenebrown

Người sáng lập @CNASimVR | Cựu @usaid , @us_fda , @BMore_Healthy, Phó ủy viên | @harvardmed @harvardchansph @princeton phèn | #Consultant #PublicHealth #PrevMed





Charlene Hunter MB: @charlenephunter

Người sáng lập @codingblackfems | Người đồng tổ chức @blackdevsuk | Đồng chủ nhà @meetupandcode | Nhà phát triển | Kiến trúc sư kỹ thuật | Thích du lịch





Cheryl Contee: @ ch3ryl

geek + good = đổi mới đầy cảm hứng - CIO của Impact Seat | Chủ tịch / Người sáng lập Do Big Things. Tác giả của Mechanical Bull. Mẹ độc thân tự hào!





Chidera: @dera_jo

wooo, bạn đang kiểm tra tôi… Đây là những gì tôi muốn bạn biết: Tôi viết mã và không ngại thử những điều mới (không đúng sự thật). Aite, tốt phía trước ngay bây giờ.





Chy : ChyrelleIT Con gái của Chúa, Mẹ, thực tập sinh Thiết kế Web, Sinh viên Kỹ sư Phần mềm Full-Stack @FlatironSchool Gần như được chứng nhận về AWS & Security





(Codegirl) @ codegirl3 Đồng sáng lập #StemNasticsLLC / #GigabyteMagazine , #Stem / #Steam , #TechEvangelist , #Gaming #CyberSecurity , #WomenInTech #Wife & #Mother http: // #blackwomentech.com /





Corvida: @corvida Được biết đến với việc nói #tech bằng tiếng Anh đơn giản • Tech Blogger • Frontend Web Dev • Nhiếp ảnh gia thiên nhiên • Hampton U • Trước đây: TED, Intel, ReadWrite, Chevrolet.





Cynthia Gail Manor : @cynthiamanor Đã nghỉ hưu CNTT / Chuyên gia báo cáo làm việc để hướng tới sự nghiệp mới trong #WebDev • Sinh viên • Nghệ sĩ đồ họa • @UTAustin Alum





Cypher @ home: @cypheroftyr Người sáng lập INDG | Đối tác #Twitch | Được tài trợ bởi @LogitechG | @RivalsWaterdeep prod. | @MotherLandsRPG Creative Dir. | @OrcaCon Ban | Đại diện: @BridgeSixGlobal





Darnèle Pierre-Louis: @ darnele91

Kỹ sư đám mây





Dawn Dickson: @THEDawnDickson

Lightworker | Doanh nhân | @PopComTech | @FlatOutofHeels | # Nhà phát minh | # Loa | Người tiên phong #Crowdfunding .... Sống với ước mơ của tôi! BẤM vào liên kết bên dưới





Deb Raji: @rajiinio AI giải trình trách nhiệm, kiểm tra và đánh giá. Quan tâm đến sự tham gia và kết quả thực tế. Fellow @mozilla, CS PhDing, @UCBerkeley . mãi mãi @AJLUnited, @hashtag_include





Deirra | Kỹ thuật & Bảo mật Mạng: @ ccieby30

Kỹ sư mạng, Người tạo nội dung, Người tạo Tweep & Cộng đồng. Tweet về Mạng, An ninh mạng, Mã hóa & Đám mây. Người tạo: @libratechacad





Tiến sĩ Brandeis Marshall: @csdoctorsister

Tiến sĩ, nhà hoạt động giáo dục da đen cởi mở, khuyến khích phụ nữ da đen phát triển mạnh trong lĩnh vực dữ liệu / công nghệ, cuốn sách #DataConscience tháng 8 / tháng 9 năm 2022, Theo dõi @blkwomenindata @DataedX_





Tiến sĩ Joy Buolamwini : @jovialjoy

Founder Algorithmic Justice League @AJLUnited | http://instagram.com/joyfulcode/ - Nghệ sĩ chiến binh, Nhà khoa học máy tính





Tiến sĩ Korie với chữ “K” (cô ấy / cô ấy) : @teamkorie

(Re) Định nghĩa hình ảnh của STEM | Người ủng hộ sự đa dạng của STEM | Diễn giả chính | Nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ChemE @UMich | @Cornell BME Tiến sĩ | @NorfolkStata A tùm lum





Tiến sĩ Lisa Richardson: @DrLisaWP

Xây dựng mối quan hệ lành mạnh với doanh nghiệp vì lợi nhuận hoặc phi lợi nhuận của bạn. Tư vấn hoạt động & quyền hạn. Trắng hơn. Giám đốc điều hành @mainstmartech





Tiến sĩ Marlo Rencher: @marlorencher Mẹ ơi. Người vợ. Doanh nhân. Nhà nhân chủng học. Cam kết khởi nghiệp công nghệ đa dạng.





Tiến sĩ Nicki Washington : @dr_nickiw

Giám đốc @identityInCS | #JCSU Alum | #CS Tiến sĩ | # AKA1908 | Gen X | Dope không xin lỗi





Tiến sĩ Siobahn Day Grady @drday_

Trợ lý Giáo sư Hệ thống Thông tin tại @nccu | Nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo @ laier | @unc_citap Đơn vị liên kết của Khoa





EricaJoy : @EricaJoy

Giám đốc Công nghệ @dccc | Đừng bao giờ sợ gây ồn ào và gặp rắc rối tốt, rắc rối cần thiết. -John Lewis | kết hôn với @iamb





Erica: @EricaCMendez Kỹ sư phần mềm. Người say mê Web3 / Blockchain. @resilientcoders





Erica Stanley: @ericastanley Giám đốc Kỹ thuật @ Google Play | Nhà đầu tư @OutlanderLabs | Người tổ chức @RefactrTech | Người sáng lập @WWCAt | Trước: @MozillaHubs @MozillaReality @SalesLoft @indievc









Erica Mabion: @ 3TrailsMabion Yêu Chúa & Gia đình 1. PLTW Admin OTY, ĐỒ CHƠI 3x. STEM / CTE Coord. PLTW & Google Trainer. sự đổi mới. sáng tạo. biến đổi.





Erin Teague: @ErinTeague

product @youtube , @google ; trước đây là @twitter & @yahoo | @harvard , @umengineering & @eecsatmi alum | làm việc chăm chỉ để làm cho tổ tiên của tôi mỉm cười!





erinhmckinney: @erinhmckinney





Evelyn Namara: @enamara Tech Entrepreneur | Người theo chủ nghĩa châu Phi





Flecia Hatcherecia Hatcher: @FeleciaHatcher Doanh nhân | Tác giả | Mẹ





Gigi Tech & Money Muse : @ Giáo viên 1stgenmoneymuse → Máy ATM của Nhóm Việc làm (Áp dụng cho tôi) → Nhà phát triển Hỗ trợ bạn xoay trục vào các vai trò công nghệ từ xa & sống tự do về tài chính





Gloria Kimbwala: @gkimbwala Hiện đang làm việc @gitcoin . Loa, mẹ.





Gracem: @GraceMacjones

Người lạc quan toàn thời gian | Máy chủ của @techunlockedpod | Tòa nhà @wociet | engineering @Microsofy | Người đam mê Blockchain | Philip lúc 4:13





Hadiyah Mujhid: @hadiyahdotme

Người sáng lập @hbcuvc . Đang khôi phục # phần mềm phần mềm . Giúp @indievc & @lightspeedvp tìm người sáng lập dope. My venn #startups #venturecapital #hbcus .





Heather Faison: @HeatherFaison Girls ủng hộ việc sử dụng công nghệ để đẩy nhanh sự thay đổi. @HowardU đại học. Hella đồng tính. DC Oakland RDU





hood nerd @TechWithX xây dựng tương lai cho giấc mơ của tổ tiên tôi ai nghiên cứu @google || web3. bánh xe. tiền điện tử || trước: blockchain @microsoft





Idalin Bobé: @IdalinBobe @meroxadata • Người sáng lập http://TechActivist.Org • Người tổ chức @Tech_Intersect • Cựu #BlackGirlsCODE #ThoughtWorks # TheRoot100 • công nghệ + công bằng xã hội





Ifeoma Ozoma: @IfeomaOzoma Người sáng lập và Hiệu trưởng của Earthseed | Đồng tài trợ của Silenced No More Act | Cẩm nang Người sáng tạo Công nhân Công nghệ | Minh bạch trong các thỏa thuận việc làm | Ē-bọt-ah





Ire Aderinokun: @ireaderinokun

Frontend Dev, Thiết kế giao diện người dùng, @helicarrierinc, @buycoins (YC S18), @botsofcode , @googledevexpert , @frontstackio , @feminist_co





isa watson: @ isadwatson Người sáng lập và Giám đốc điều hành của @withyoursquad , ứng dụng xã hội mới dành cho bạn + bạn thân của bạn | “Tôi nghĩ chúng ta là một món quà từ Chúa.” - Cardi B





Các góc cạnh của Issa Rae: @ShaunaReporter Vì văn hóa tại @aldotcom. Ấm pha trà. Người yêu cây cối. Người sưu tập son đỏ và nước hoa.





Ivy Barley: @ivybarley

Giúp bạn bắt đầu với công nghệ qua @SpaceswithIvy & devinvogue | Microsoft | #BlackTechTwitter | Lượt xem là của tôi.

Izzy Izzy Izzy : @Is_Vix

Những điều về Bảo mật Đám mây #infosec #cybersecurity | tweet của tôi là của riêng tôi. Nổi bật trong @SearchSecurity và @Trulioo





Jaleesa Trapp: @JaleesaT nhà giáo dục uw alum ( @hcdeuw ) hiện là sinh viên phd trong @LLKgroup tại mit @medialab





Hoa nhài: @ 247px

Vanlifer. Thiết kế sản phẩm / Nhà phát triển. @ColorfulCoders @LetsKinnect





Jennifer Opal: @_jenniferopal DevOps Engineer tại @HelloSign & @Dropbox . Một người hỏi, Blogger, Diễn giả & Techie, Người phản ứng thần kinh từng đoạt nhiều giải thưởng. Thành viên Hội đồng quản trị tại @NDinBusiness .





Jennifer Ponder: @ JPonder77 Giám đốc Công nghệ | @BWTalkTech Atlanta (TTA) Đồng dẫn chương | @WWCodeFrontEnd Legacy Architect | Cloud Eng | Diễn giả | Natl Chương trình Dir. STEM Atl Nữ





Jessica Dembe: @jmdembe Front-end dev @theironyard & @UofMaryland cựu sinh viên. Đánh máy nhanh và ghi chú. Ý kiến, suy nghĩ và quan sát của tôi. #DCTech .





Jessica L. Williams (17/100) @techbizgurl Tôi nói về sự hối hả bên lề, trở thành người tạo bản tin và tung hứng tất cả trong khi chăm sóc. Nhận hội thảo hối hả bên cạnh miễn phí của tôi: http://techbizgurl.com/sidehustlegen





Jewel Burks Solomon @jewelmelanie

được cứu bởi ân điển • Mẹ của Mekai • đối tác tại @collab_capital • Trưởng bộ phận @googlestartups , Hoa Kỳ • người sáng lập @Partpic (acq. by @Amazon ) • @howardu alumna





Jotaka Eaddy : @JotakaEaddy Nhà chiến lược & Người kết nối | CEO- Chiến lược vòng tròn đầy đủ | Người sáng lập #winwithblackwomen | Fmr Exec @NAACP | Fmr C-suite Exec #SiliconValley









Joycelyn James: @jfjamesesq Vận động cho sự đa dạng và bao gồm tất cả những thứ liên quan đến truyền thông, công nghệ và STEM. RT không chứng thực. Howard Bison tự hào ở Thủ đô của Đổi mới Toàn diện.





Juliana Rotich: @afromusing Giải quyết vấn đề bằng công nghệ. La bàn là: Làm cho, sửa chữa, giúp đỡ người khác. Đồng sáng lập @BRCKnet @Ushahidi + Tôi phục vụ trên một số hội đồng quản trị.





Jumoke K. Dada: Nhà công nghệ @jumokedada . Doanh nhân. Storyteller #MakingSpace tại @RSI | @TechWomenWork | @HUETechSummit | @ForbesWomen





Katrina Jones: @Katrina_HRM Cô ấy / Cô ấy. Giám đốc điều hành + Người sáng lập. DEI + Nhân tài. Văn hóa + cộng đồng đầu tiên. Luôn nghĩ về cách chúng ta đạt được một tương lai bình đẳng hơn, toàn diện hơn.





KelliNikole : Người đồng sáng lập @KelliNikole @be_nimbleco | Đối tác quản lý @ sixty8capital | Chất xúc tác & Doer | Giải quyết vấn đề hàng ngày





Kenda: @kendacodes DEI Advocate | Kỹ sư phần mềm | Thiết kế web | #BlackTech | #womenInTech | #BlackTechTwitter





Kesha Williams: @KeshaWillz

Sr. Hiệu trưởng - AWS Cloud Residency @Slalom | Loa | AWS Machine Learning Hero @awscloud | Alexa Champion | @HackerRank All Star | Thành viên hội đồng quản trị @WomenInVoice





Khalia M. Braswell : @KhaliaBraswell

Tại mối liên hệ của khoa học máy tính + giáo dục + trải nghiệm người dùng • thành thạo nó, hiện đang theo học tiến sĩ về những thứ đó @TempleUniv • Người sáng lập @INTechCamp





Kierra | Data Conversationalist : @iamKierraD

Người yêu tất cả dữ liệu • Nhà phát triển BI & Nhà tư vấn phân tích • Giám đốc điều hành của @TheDataBloq • Không tốt, nhưng thân ái @UTCompSci alumna





kimberlybryant.eth: @ 6Gems

Người sáng lập và Giám đốc điều hành @BlackGirlsCode http://blackgirlscode.com | * 1908 * | Kỹ sư | Loa | Nhà đầu tư thiên thần | Nguồn cảm hứng: kiddo @akaimorton





Korin Reid: @korinreid CEO @Ellisonlabs , Data Scientist, @forbes 30 under 30 2017, @GeorgiaTech

Tiến sĩ, Giáo sư @PurdueGlobal và @BerkeleyISchool , Nhà văn, Người tin





Kris Smith, MBA : @theblacktechie

Tôi tweet về Thể thao & Phân tích. Thấy văn bản / tweet của bạn. Tôi có thể đang xem thể thao.





Kristy Tillman: @KristyT Giám đốc thiết kế sản phẩm @Netflix | Cựu @ideo @meta @slackhq | #FAMUly | @jpegmorganxyz + @CPGclub Trước: @Meta @SlackHQ @ideo





Latesha Byrd | Trao quyền nghề nghiệp + DEI : @Latesha_Byrd Huấn luyện viên điều hành, Diễn giả & Cố vấn tài năng cho các công ty khởi nghiệp tăng trưởng cao. Giám đốc điều hành @goperfeqta | Người tạo @career_chasers | Giáo sư @ncatsuaggies #DST





Laura Weidman Powers: @laurawp Now: Advancement Initiative tại @ Base10Partners. Sau đó: @EchoingGreen @ Code2040 @ WHOSTP44 @Stanford @Harvard





Lindsey C. Holmes, MS @lindseycholmes





Lisa Mae Brunson: @MissLisaMae Người sáng lập @wonderwomentech • 40 tuổi dưới 40 tuổi • Nhà sáng tạo xã hội • Top 100 tạo ra phong trào • Doanh nhân “100 phụ nữ quyền lực” • Diễn giả • Ủy viên •

Nhìn xa trông rộng









LisaLeid: @Digitalnista Tôi viết blog cho @ innov8tivmag . # Người sáng lập @Techncolor Tôi đam mê abt # Xã hội , # Kỹ thuật số và vạn vật # Người đồng tổ chức công nghệ của Phụ nữ #Wordpress NYC #emailgeek

king lola @lolaodelola mẹ của @blackgirltech & @lostinthesource 's & @lostinthesource ' s mẹ, nhà thơ, lập trình viên, người lang thang, kỳ quan, & anti-phoesecake & anti-hennessy

nhà hoạt động. tôi không phải là chủ của tôi.





Lynne d Johnson: @lynneluvah Giám đốc nội dung @admonsters Lớp, Chủng tộc & Giới tính @SUNYEmpireLabor Telegram @lynnedjohnson





Maci Peterson Philitas : @MaciPeterson Vợ Mẹ Người sáng lập Nhà sáng lập @onsecondthought & Tôi trông giống như một nhà đầu tư (Karaoke) • Nhà sưu tập nghệ thuật mới vào nghề • Podcaster DJ đã nghỉ hưu





Mamesays.com: @MameSays Nhà báo, Thời trang + Sáng tạo Công nghệ





Marcia Wade Talbert: @TheTechGyrl Trưởng nhóm xã hội không phải trả tiền @CDWcorp | Nội dung Mkt Người say mê | Cựu Tổng biên tập @ EdTech_K1 và Nhà báo | Tweet là của riêng tôi. Cũng theo dõi cái tôi thay đổi của tôi @newsgyrl





Mariah | Nhà phát triển: @muvaofmarketing

( # Web3 và 2) Nhà phát triển cho # doanh nghiệp nhưng # tiếp thị và # đào tạo là trọng tâm của tôi. @developer_DAO Tôi đang ở nơi mục đích đáp ứng chiến lược. Người sáng lập @madeyoumarket





Mariah “Roman” Lichtenstern: @lightedstar @DiverseCityV | @AspenTechHub Fellow | @TechFundingEQ - VC tăng cường tác động tích cực đến xã hội, kinh tế và khí hậu thông qua tinh thần kinh doanh.





Lady Mariéme Jamme: @mjamme Giám đốc Bền vững | Nghệ sĩ | Người sáng lập @i_amthecode | Định hướng mục đích || Thủ môn PodcasterSDGs | Cố vấn trưởng | Loa KeyNote | -RTs #endorsement





Mary: @Girasol_Mary | IG: Gira_soule #Techiepreneur | CEO của @ MyTechBF # TheBlueprint #Boredbutpaid #Specialize Feat.AfroTech, Blackenterprise, Business insider, Yahoo News





Melanie Araujo-Valdés Olmos @ melarauj0 Huấn luyện viên & Giảng viên Lãnh đạo Thiết kế @designdeptco • tử tế với bản thân và người khác.





Mercedes Bent: @mercebent

VC tại Lightspeed @miFlink @TheForage_ @Stori_MX @Outschool @FCFlio Co-Lead LATAM, Consumer Crypto, cũng đầu tư vào Fintech Edtech





Mez: @MeseretAmbachew Chỉ là một cô gái kỹ thuật trong thế giới kỹ thuật @ Adweek, @ unevadarenoAlumna, 1913 [email protected]





Michele Henry: @michele_henry @Workday. Nhà phân tích @Samsung || #MigratoryNotes || @VAtech và @USC MBA phèn || #WomeninTech





Mina Markham: @MinaMarkham am: Kỹ sư nhân viên @Salesforce qua @SlackHQ . Diễn giả chính. ¶ là: @HFA ¶ luôn luôn: INFP. ADHD. Ravenclaw. Beyoncé. # BΔΚ





Misan: @misan_iwere Bị ốm & Mệt mỏi | Kỹ sư @BenchSci | Đồng sáng lập @nsbehacksuoft





misssmith11: @ misssmith11 Nhà báo công nghệ và trò chơi có niềm đam mê với đồ ăn ngon và đồ uống ngon hơn. Tổng biên tập của Laptop Mag. Ý kiến của tôi là của riêng tôi.





Monica.dev @indigitalcolor công nghệ xây dựng nhà phát triển web để nâng cao con người. Người sáng lập @ReactJSRobins . @Github . Creative Outlet: https://instagram.com/indigitalcolor





Monique Woodard: @MoniqueWoodard Đối tác sáng lập & Trưởng thợ làm bánh @cakeventures | Trước: @ 500GlobalVC @LightspeedVP Scout









debaun.eth: @MorganDeBaun Media CEO + Người sáng lập @Blavityinc: @afrotech @shadowandact @ 21ninety ( # Summit21 ) @blavity và @travelnoire





moyin @moyheen Android Tech Lead @TwitterSearch @GoogleDevExpertfor Android 8x Marathoner Sprichst du Deutsch? thỉnh thoảng nói về





mrd: @meganrosedickey Giám đốc Nội dung tại @Backstage_Cap . Quá khứ: Phóng viên cấp cao tại @Protocol @TechCrunch





Nashlie Sephus, Tiến sĩ @phenomenashli TechEvangelist @Amazon AI. Được thành lập @TheBeanPath @JXNTechDistrict @KITTLabs CTO của #Partpic được mua lại. Gốc của JxnMS. Sống ở ATL. #MSState . #GaTech . #Kĩ sư





Natalie Davis, Lập trình viên Sparkling Extraordinaire: @codeFreedomRitr Quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề của con người thông qua công nghệ (cô ấy / cô ấy). Vì vậy, lần này tại trại phát triển… http://github.com/FreedomWriter





Naya @bossnayamoss #blackwomenintech IT to #infosec Người sáng lập @frauvis @namoslabs @betterinf IT Sec #GRC NoCode Creative Coding Automation #ADHD , & RmteWrk





neversellingmy.sol : @ambertakahashi Hiện chỉ có ở đây… và thỉnh thoảng đăng tweet về công nghệ. Ý kiến của tôi là của riêng tôi; Xác nhận RTs ≠. SDL.





Nichelle McCall-Browne: @Nichelle_McCall Người đồng sáng lập @Bramework | # Nhà chiến lược khởi động | Được hỗ trợ bởi liên doanh # Công nghệ # Doanh nghiệp | Loa | Người yêu Kem, gia đình tôi và #Cleveland





Nicole Tinson: @Nikki_T Máy di chuyển và máy lắc. Giám đốc điều hành của @ HBCU20x20. Dillard & Yale alumna. ΔΣΘ. Forbes 30 Under 30. The Root 100. Nổi bật trên Business Insider, Washington Post, Fast Company.





Nikema @dev_nikema DX / DevRel • @supertokensio Ambassador • #AWSCommunityBuilder • #OurVoices #NDInTech #SpacesHost • #HardlyTechnical tìm kiếm tài năng





Nikita T. Mitchell @NikitaTMitchell Nhà chiến lược kinh doanh, diễn giả và nhà văn vô cùng tò mò. Nhân viên công nghệ theo ngày. Biên tập viên của @abovebottomline vào ban đêm.





Odoziaku: @PrincesOluebube Christian, Kỹ sư phần mềm, người ủng hộ nhà phát triển, vợ, mẹ * 2. Cầu nguyện không ngừng.





OfficialBlackWallSt: @OBWSapp Thư mục lớn nhất của các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người da đen. Tải xuống ứng dụng OBWSapp! [email protected]





Liv: @oliviabrxtn

Kỹ sư phần mềm | Hacking Hottie | An ninh mạng & Công nghệ tất cả mọi thứ





Oϝυɾҽ Ukpebor : @Aufuray Momma. Chuyên gia công nghệ. Thợ may. Người mơ mộng. Tín đồ.





Pariss Athena | Người sáng lập Black Tech Pipeline: @ParissAthena

Người sáng lập & Giám đốc điều hành của Black Tech Pipeline ( @btpipeline ) | Người tạo ra #BlackTechTwitter | @dayhaysoos





Luật sư cấp bằng sáng chế: @EvansIPLaw Luật sư sở hữu trí tuệ - #Patent , # Thương hiệu và # Luật bản quyền / Nhà vô địch về thay đổi STEM của Nhà Trắng năm 2014! Như đã thấy trên ABC, NBC, CBS, PBS, FOX và Make48





lêltheceo: @pearltheceo Giám đốc điều hành của SiSTEM | Người sáng lập The SiSTEM Way | Solutions Architect @ Databricks | Giáo viên Công nghệ | Tôi giúp người thiểu số thâm nhập vào công nghệ!





perrie.eth: :): @Peace_Ojemeh

Người sáng lập @HazeMonkeyNFT ~ #WomenInNFTs ~ Các chương trình mã nguồn mở @oscafrica @Gnome @chaosspro và hơn thế nữa ~ @github ~ Luôn học hỏi.





Giáo sư Lola Eniola-Adefeso: @Lola_UMich Phó Trưởng khoa Kỹ thuật; Univ. Đa dạng & Chuyển đổi Xã hội Giáo sư Kỹ thuật Hóa học / Y sinh, Đại học. của Michigan; Phó tổng biên tập, Khoa học Tiến bộ





Giáo sư Tonya M. Evans: @IPProfEvans

@DickinsonLaw | @AdvantageEvans | @AtTechIntersect | Luật tiền điện tử + IP | Như đã thấy trên PBS NewsHour Cheddar Newsy Bloomberg CNBC | Sách: http://bit.ly/evansgravitypage





Phát âm là Sher - Elle: @Sherrell_Dorsey Tác giả #UpperHand Tương lai công việc cho phần còn lại của chúng ta • @tpinsight hàng đầu • Nhận của chúng tôi

dữ liệu: http://tpinsights.com





Qiana Patterson: @Q_i_a_n_a

Đối tác quản lý @nayahstudio | Chủ đầu tư | Công nghệ | Hoạt động | Nấu ăn tại nhà | Chủ tịch #PledgeLA





Rebecca Enonchong: @africatechie

Doanh nhân công nghệ. Giám đốc điều hành người sáng lập @AppsTech, @iospaces (quê hương của @AyooAfrica ). Chủ tịch hội đồng quản trị @Activspaces Phó chủ tịch @WHOFoundation - @ABANangels , @EximBankUS





rediet abebe : @red_abebe @acmeaamo @ md4sg @black_in_ai • không kiểm tra DM





Regina Honu @ragyare CEO @SoronkoF , @Techneedsgirls , @SoronkoAcademy Fellow tại @Ashoka @WashFellowship, @AspenNewVoices , @CNNAfricanstart nổi bật. http://soronkoacademy.com





Sabrina Hersi Issa: ** @beingbrina ** Người học, người lãnh đạo, chiến binh vui vẻ. | nhân quyền + công nghệ + đầu tư | dẫn đầu @beboldmedia, @stanford đồng nghiệp, vô địch @survivorfund @pe peopleiftar.





Safia @captainsafia

Tôi giúp xây dựng http://ASP.NET tại @microsoft và vũ trụ @nteractio khi “rảnh rỗi”. Hãy ước mơ lớn và theo đuổi những điều lớn hơn nữa.





Sian.eth @sianmorson NFT Curator & Collector Building Community @palmnft // Editor @theblkchain // Thành viên sáng lập @herstorydao // Tạo với tư cách @ vd0artist // GP @Starfish_Fund





Sam: @samcasseusdev

Kỹ sư phần mềm. Nhà thiết kế UX. Loa. Tất cả mọi thứ công nghệ! Hỏi tôi về @resilientcoders





Saron @saronyitbarek 2x người sáng lập, xây dựng Disco, @CodeNewbies (được mua lại). Tôi đã mặc một chiếc áo phông trong đám cưới của mình. Nhà phát triển. Podcaster. Người Ethiopia. Máy chủ #CommandLinePod





Schamir : @zonamoon_ kỹ sư phần mềm # 100Devs • crtv đa ngành • game thủ • người chơi lâu dài bán thời gian

Scooter Phoenix là buổi tiệc của tôi: @ScooterPhoenix Solution Architect, AWS CSAA. Để tìm hiểu mọi thứ. Đồng chủ nhà của #CompilerPodcast & Red Hat Summit Trải nghiệm ảo





Bảo vệ túi: @KeirstenBrager

Quan tâm đến biz trả tiền cho tôi. Vợ của @profbrager . Mua Bảo mật Túi InfoSec: Sáu Hình Hướng nghiệp http://keirstenbrager.tech/securetheinfos…





Sha: @Shadongo Tin tưởng quy trình | Uống trà | Yêu thương vô điều kiện | #blacklivesmatter | Làm việc với dữ liệu @Google





Shari Hunt: @ShariHunt Tăng cường tài nguyên công nghệ cho #smallbusinesses , #nonprofits và #WomenInTech .

Shae | Thương hiệu NYC & Nhà thiết kế web | Chiến lược hình ảnh : @theSashaShae Tôi yêu Chúa Giêsu! » @ Love316m | #WebDesigner @FreshMedley » http://fmedley.com/FMDStudio #oxygenbuilder | #NaturalHair #NaturalBeauty » @texturedgirl





Sheena Allen @whoisSheena TECH • MỸ THUẬT • PHƯƠNG TIỆN • những thứ dope khác | Giám đốc điều hành @goCapWay • trước. @SheenaAllenApps





Sherrell Dorsey @Sherrell_Dorsey Tác giả #UpperHand Tương lai công việc cho phần còn lại của chúng ta • @tpinsights hàng đầu Nhận dữ liệu của chúng tôi: http://tpinsights.com





Omi @iamshellybell Shelly Omilâdè Bell | Giám đốc điều hành @bgirlventures | Radio: The Shelly Bell Show @SiriusXMUrbanXem CH 126 | @ Doanh nhân 100 Phụ nữ trong Biz | 202-918-4483





S hireen, Harlem's Shuri, Ở Mecca Chính trị! : @digitalsista Nhà phân tích dữ liệu kỹ thuật số / Người chiến đấu chống lại sự đa dạng, công nghệ, truyền thông và chính trị http://digitalsista.me/about về @stopovaw Stop Digital Voter Suppression ™





SHONTAVIA: @ShontaviaJEsq Tôi giúp phụ nữ Da đen biến những ý tưởng lớn của họ thành IP và công ty. Giám đốc điều hành của LVRG, một công ty giáo dục kỹ thuật số. Phát biểu: @gravityspeakers





Sidney Buckner @shidonichan Một kỹ sư phần mềm tạo ra những khuôn mặt kỳ lạ | Người hướng dẫn: CoderGirl KC | Youtuber bán thời gian | Nội dung công nghệ tại đây: http://sidneybuckner.ck.page/3c7811c85a





simonembanna.eth : @simonembanna của chiến lược và văn hóa | ví dụ: @twitch + @nba | cộng đồng web 3: @friendlyhotties





Stacy Brown-Philpot : @ sbp04 Giám đốc điều hành @TaskRabbit. Đam mê hỗ trợ phụ nữ trẻ trong lĩnh vực công nghệ. Người đam mê sản phẩm tiêu dùng. Mẹ. Bản địa Detroit.





Stef A.: @TECHnLY_SpeakN nhà đầu tư @ia_fund : công bằng kinh tế. thị trường. các công ty khởi nghiệp. thủ đô. dữ liệu. kể chuyện. & điên .





InfoSteph : @StephandSec Cô ấy / Cô ấy. InfoSec Eng. Suy nghĩ là của tôi. Nhà văn. Diễn giả chính. Tác giả Học tập LinkedIn. ADHDer. Chỉ có rung cảm tốt. BLM.





Stephanie Humphrey: @TechLifeSteph Làm cho #tech trở nên dễ dàng hơn cho tất cả chúng ta qua mạng và trực tuyến: # 60SecondTechBreak / Til Death Do You Tweet / @thetechjawn podcast





Susanne Tedrick: @SusanneTedrick





Sweet Cyber Jones: @jaidbarrett InfoSec Professional | Diễn giả | Bảo mật mạng, Bảo mật dữ liệu, InfoSec & Người yêu công nghệ | Đại học Nam Florida Alum | THÂN CÂY





Tae: @ heytae

Kỹ sư phần mềm @ SSC Black | Queer | Mít ướt





Tae'lur Alexis @TaelurAlexis 25 | Web Dev & Infosec n00b | 6% hàng đầu trên THM | JS, Python | Công chúa Linux | Chi nhánh Twitch @thelivecoders





Talya C. Parker, MIBA, MCS: @TalyaParker_co

Kiến trúc sư an ninh mạng | Kỹ sư bảo mật @Google | Học viên đám mây AWS | #GRC | Người sáng lập + Giám đốc điều hành @blackgirlsincyb | Alum @GTRI @Nike @Deloitte





Tammy Buckner: @tammycbuckner

CEO & Co Founder @WeCodeKC | Nhà chiến lược & Người ủng hộ công nghệ | Nhà phát triển | #GodsFavorite





Tanaisha Renee: @ educationlady20 Tự học Front End Dev | Những con số rắc rối | Phá vỡ khuôn mẫu | IG: curlinncode #blackgirlscode . #Uxdesigner trong tương lai # 100daysofUX





Tara: @taraw Prin. Kỹ sư phần mềm @Microsoft trước đây là @awscloud #GeekGirl thay đổi thế giới 1Line of Code @ a Time. Tweets! = Nhà tuyển dụng





Tavonia Evans: @cryptodeeva Người phục vụ cho Cộng đồng $ GUAP @guapcoin // CTO @ #theblackwallstreet // Mẹ của 8 tuổi // Chuyên gia tiền điện tử // Người hỗ trợ doanh nghiệp da đen // Nhà khoa học dữ liệu // Nhà chiêm tinh





taylorfacen.eth: @ItsTayFay Tweet về dữ liệu, công nghệ, sản phẩm và bất kỳ chủ đề ngẫu nhiên nào khác mà bạn nghĩ đến. # ODC1 | Howard Alumna | Năm 1908 | hiện tại @AngelList Venture





Taylor Poindexter: @engineering_bae

Giám đốc kỹ thuật tại Spotify Người đồng sáng lập @blkCodeCollctve

Whisk (e) dành cho người sành rượu UVA Alum Scuba DiverIG: womanwithwhisky









𝕋𝕖𝕃𝕚𝕤𝕒𝔻.NFT | Crypto Meta NFT Auntie @TeLisaD Nhà công nghệ đoạt giải • Doanh nhân • Tác giả • DEI | Người sáng lập @flytechnista ™ | Người phát biểu LHQ / Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ | Mystic | #SpacesHost





Temilola: @TemiOlukoko yêu cầu kỹ sư fintech, chuột tập thể dục & người sáng lập / người sáng lập nội dung: @simplexcode_





Teneika Askew | Phân tích & Tự động hóa: @teneikaask_you Chia sẻ tài nguyên để nâng cao kỹ năng & xoay vòng | Đam mê về Dữ liệu + Cố vấn & Giáo viên Phụ nữ





Terri Burns (tcburning.eth): @tcburning đối tác @gvteam . cô gái internet. họ nói tôi còn trẻ và bận rộn.





Nhà trị liệu mã hóa: @codingtherapist Nhà trị liệu nghề nghiệp ảo + giáo viên yoga sử dụng công nghệ hỗ trợ để tăng # khả năng truy cập web. Chia sẻ hành trình phát triển web fullstack của tôi.





Thembiso Magajana: @thembiso_m Nhà hoạt động hòa nhập | Người sáng lập @social_coding | Giúp các cộng đồng nông thôn tận dụng công nghệ cho một tương lai tốt đẹp hơn.





TheRealDuchess @oswhytecodes Nhà thiết kế đồ họa tự do | Knitter + Crocheter trên Etsy | Tình nhân của JavaScript.





Timnit Gebru: @timnitGebru





Toni Darden | Kỹ sư phần mềm : @Codeworldco

Kỹ sư phần mềm | Big Data @ Comcast Mentor @ UTP Founder & Mentor @ Codeworldco





Toun O .: @thecybertea

Người sáng lập và Giám đốc điều hành: @cyfendry @CyfendryAcadem || Người dẫn chương: @wsc_dallas || InfoSec & Tuân thủ





Valerie Phoenix @DigitalBlkHippy (Cô ấy / Cô ấy) Người sáng lập @TechByChoiceOrg Giám đốc kỹ thuật Nghệ sĩ Diễn giả Tâm lý học Say mê California Hippie địa phương của bạn





whitney: @nonprofWHIT Người hướng nội sử dụng năng lượng mặt trời | nhà phân tích dữ liệu môi trường mới chớm nở | say mê tò mò | tweet thẳng thắn abt khu vực công, công nghệ, #stilloutside





Window Snyder @window Người sáng lập và Giám đốc điều hành của Thistle Technologies





Yaliwe Soko: @SokoYaliwe Nam Phi Trưởng nhóm Hệ sinh thái tại cLabs | Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Liên minh Châu Phi | Cựu sinh viên Ethereum Devcon | Nhìn xa trông rộng | Người theo chủ nghĩa tương lai





Yumiko: @theyumikojones Kỹ sư giải pháp BI & Analytics | 200 RYT Yogi | CSM | Sức khỏe | Mẹ chó









Yvonne Thevenot, Ed.M. @experentiadocet Ph.D. sinh viên, Cao đẳng Sư phạm Columbia. Tôi tìm cách hỗ trợ các học giả của mình thông qua việc phát triển các chương trình STEAM, để họ có thể suy nghĩ, sáng tạo, làm, làm.





Zrybea Whitfield: @zwhitfielddev Kỹ sư phần mềm tại Audible | Trò chơi điện tử | Thể hình | Mã hóa





Zuhairah Scott Washington Chủ tịch Zuhairah @OtriumOfficial . @ExpediaGroup , @Harvard & @Uber Alum. Tìm tôi trong @HBR , @NP , @Forbe . Nhảy 100 chướng ngại vật, cố gắng hạ gục một vài





Thợ săn Zuri: @ZuriHunter Cô ấy / Cô ấy | @HowardU '15 | Phụ trách kỹ thuật cho cô gái da đen Mã DC @VolunteerBGCDC | Kỹ sư phần mềm @blackcapeio