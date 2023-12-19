这个家伙认为穿粉色衣服会让你喜欢他

爱德华·斯特姆不是程序员。但当谈到营销时——这就是他所做的——他的想法是这样的。





程序员自然会寻找捷径——自动化。爱德华·斯特姆也这么做。





爱德华称自己为“书呆子营销人员”，并在去年增加了其他书呆子营销人员的追随者（其中 10 万名），主要是在 TikTok 和 Instagram 上。





事实证明，“书呆子营销人员”比你想象的要多得多。追随他的有著名企业家、首席营销官、营销主管，甚至是普通的老名人——他们都对书呆子营销感兴趣。





这种追随，以及对优化的痴迷，足以让他受邀参加 Ray Dalio 和 David Solomon 的亲密活动、与摩根大通私人艺术收藏 Duolingo 的创始人会面，以及顶级创作者峰会。

什么是书呆子营销？

以下是爱德华视频中关于粉色服装心理学的台词。





“我可能不应该分享这一点，因为我认识的人都在看并且知道我一直穿粉色衣服，但这就是我这样做的原因。





20 世纪 80 年代，心理学家将监狱牢房漆成这种特定的粉红色。它被称为“醉坦克粉红”。并发现囚犯因此变得更加平静。





然后，足球教练开始将客队更衣室涂成同样的粉红色，以安抚对手。





所以我买了一堆这种颜色的 T 恤和纽扣衬衫，发现它让人们在我身边更有可能感觉良好，也更有可能答应我。这就是我穿粉色衣服的原因。”





他还有另一篇关于如何以访客身份收听播客的文章，分享了他在 3 个月内收听 30 个播客的捷径，而无需发送冷冰冰的电子邮件。 “我最初考虑过向不同的节目发送冷电子邮件，但推测必须有一种更有效的方法……而且确实有！”





然后，他分享内容自动化的内容总共有 600 万次观看。每当他制作 TikTok 时，它都会同时发布到每个平台（没有 TikTok 水印）——Instagram Reels、YouTube Shorts、X、LinkedIn、Pinterest 等等。





虽然他还有很多，但这个可能是他“最书呆子的”。他发现了一个媒体购买故障，让他每天花费一美元的广告支出就能获得数百万次展示和数千次链接点击。他称之为“ TwitterX 广告故障”，并在他的播客上免费分享如何做到这一点，或者在 TikTok 系列上通过 20 分钟的视频演示来分享如何做到这一点。





对于一个经常谈论捷径的人来说，他似乎走了长路

爱德华·斯特姆指出：

每日增长黑客播客。

1-4 个每日增长黑客视频。

每周增长黑客通讯。





我问过他这件事。这是他的回应：





“最终的捷径就是长路。”





然后他让我去找迈克·布隆伯格。真的。爱德华写了一篇关于他在 TikTok 上学到的最重要的经验教训的文章，他连续一年没有错过任何一天。在这篇文章的最后，他分享了彭博社的一句话：





“我发现，生活是这样运作的：





每天，你都会遇到许多小而令人惊讶的机会。有时你会抓住一个能带你到达顶峰的人。不过，大多数即使有价值，也只能带你走一小段路。





为了成功，你必须将许多小的增量进步串联起来，而不是指望一次中彩票大奖。





相信好运气这种策略对大多数人来说不太可能奏效。





作为一个实际问题，不断地：





-提高你的技能；

-投入尽可能多的时间；

- 为接下来的几个步骤制定战术计划。





然后根据实际情况再考虑下一步并调整计划。”





顺便说一句，这篇关于 TikTok 顶级课程的文章最初是他的每周时事通讯。为什么这很重要？因为他随后将其重新调整为前面提到的文章和r/entrepreneur上的帖子，该帖子获得了数十万的浏览量。他问我是否可以注意到这一点，因为他认为这是书呆子营销的一个很好的例子。





爱德华·斯特姆是谁？

查看爱德华的 LinkedIn，就可以轻松回答这个问题。





他是 YouTube 上早期病毒视频制作人。进入搜索引擎优化领域，为微软、时代公司、宝洁等公司做搜索引擎优化工作，并拥有3家软件公司。





我看过他早期的 YouTube 视频之一。纽约假名人恶作剧。他的朋友布雷特·科恩（Brett Cohen）现在是“福布斯制作和合作伙伴体验执行总监”，带着假保镖和狗仔队走过时代广场，让所有人误以为他是一线名人。聪明的。

爱德华将把“书呆子营销”带向何方？

鉴于他在播客上所说的话以及他告诉我的内容，我的想法如下。





Edward 有此页面，其中包含他使用的软件的推荐。他还广泛谈论了漏斗底部 SEO ，特别是它如何应用于软件。





我想我们会看到爱德华将他的品牌变成一个推荐他自己的软件产品的中心，并以购买渠道底部的方式做到这一点。为什么？软件采购倍数远高于服务倍数。软件公司也相对容易运营和扩展。





爱德华并没有在电话中这么说——他主要是说，如果加里·维给出“超具体的逐步进入市场的指示，而不是心态”，他想成为加里·维，但我认为这是一个更具体成果。









到目前为止我的收获

以下是我迄今为止与爱德华交谈并查看他的内容的收获：





随处重新调整内容的用途。





加倍努力重新利用表现良好的内容，并每隔几个月分享一次。在注意力短暂、记忆转瞬即逝的时代，好的内容是“常青树”。





尽可能自动化。





不要依赖昂贵的付费渠道。





优化入站渠道。





寻找捷径，但最好的捷径是长路。



