Este cara acha que usar rosa fará com que você goste dele

Edward Sturm não é um programador. Mas quando se trata de marketing – e é isso que ele faz – ele pensa como tal.





Os programadores procuram naturalmente os atalhos – as automações. Edward Sturm também.





Edward se autodenomina um “comerciante nerd” e conquistou seguidores de outros profissionais de marketing nerd no ano passado – 100.000 deles – principalmente no TikTok e no Instagram.





Acontece que existem muito mais “profissionais de marketing nerd” por aí do que você imagina. Ele é seguido por empreendedores famosos, CMOs, chefes de marketing e até mesmo velhas celebridades - todos interessados em marketing nerd.





E esse seguimento, além de uma obsessão pela otimização, foi suficiente para que ele fosse convidado para eventos íntimos com Ray Dalio e David Solomon, reuniões com o fundador do Duolingo, a coleção de arte privada do JP Morgan Chase, e para os principais encontros de criadores. .

O que é marketing nerd?

Aqui estão as falas do vídeo de Edward sobre a psicologia das roupas rosa.





“Eu provavelmente não deveria compartilhar isso, já que as pessoas que conheço assistem e sabem que uso rosa o tempo todo, mas é por isso que faço isso.





Na década de 1980, os psicólogos pintaram as celas com esse tom específico de rosa. Chama-se “Drunk Tank Pink”. E descobriu que, como resultado, os prisioneiros ficavam mais calmos.





Então, os treinadores de futebol começaram a pintar os vestiários dos visitantes com o mesmo tom de rosa para pacificar os adversários.





Então, comprei um monte de camisetas e botões dessa cor e descobri que isso aumenta a probabilidade de as pessoas se sentirem bem perto de mim e de dizerem sim. E é por isso que uso rosa.”





Ele tem outro artigo sobre como entrar em podcasts como convidado - compartilhando atalhos que ele usou para fazer 30 podcasts em 3 meses sem enviar e-mails frios. “Inicialmente pensei em enviar programas diferentes por e-mail, mas especulei que deveria haver uma maneira mais eficiente… e existe!”





E ainda tem isso com 6 milhões de visualizações coletivas, onde ele compartilha automação de conteúdo. Sempre que ele faz um TikTok, ele sai simultaneamente - sem marca d'água TikTok - para todas as plataformas - Instagram Reels, YouTube Shorts, X, LinkedIn, Pinterest e a lista continua.





Embora ele tenha muitos mais – este pode ser o “mais nerd”. Ele encontrou uma falha na compra de mídia que lhe permitia obter milhões de impressões e milhares de cliques em links por um gasto de um dólar por dia em publicidade. Ele chama isso de “ The TwitterX Ads Glitch ” e compartilha como fazer isso em seu podcast gratuitamente ou com um vídeo de demonstração de 20 minutos no TikTok Series.





Para alguém que fala tanto sobre atalhos, parece que ele escolhe o atalho

Edward Sturm divulga:

Um podcast diário de growth hacking.

1-4 vídeos diários de growth hacking.

Um boletim informativo semanal sobre growth hacking.





Eu perguntei a ele sobre isso. Esta foi a resposta dele:





“O atalho final é o longcut.”





Então ele me disse para procurar Mike Bloomberg. Realmente. Edward escreveu um artigo sobre suas principais lições do TikTok ao postar sem perder um dia durante um ano consecutivo. No final deste artigo , ele compartilha esta citação da Bloomberg:





“A vida, descobri, funciona da seguinte maneira:





Diariamente, você se depara com muitas oportunidades pequenas e surpreendentes. Às vezes você agarra um que o leva ao topo. A maioria, porém, se for valiosa, leva você apenas por um pequeno caminho.





Para ter sucesso, você deve juntar muitos pequenos adiantamentos incrementais, em vez de contar com o prêmio da loteria uma vez.





Confiar na sorte é uma estratégia que provavelmente não funcionará para a maioria das pessoas.





Por uma questão prática, constantemente:





-Aprimore suas habilidades;

-Coloque tantas horas quanto possível e;

-Faça planos táticos para as próximas etapas.





Então, com base no que realmente ocorre, olhe mais um passo à frente e ajuste o plano.”





A propósito, este artigo sobre as principais lições do TikTok era originalmente seu boletim informativo semanal. Por que isso é importante? Porque ele então o adaptou no artigo mencionado anteriormente e em uma postagem no r/entrepreneur , que obteve centenas de milhares de visualizações. Ele perguntou se eu poderia anotar isso, pois ele acha que é um bom exemplo de marketing nerd.





Quem é Edward Sturm?

Uma olhada no LinkedIn de Edward tornou a resposta tão fácil.





Ele foi um dos primeiros produtores de vídeos virais no YouTube. Entrei na otimização de mecanismos de pesquisa, fazendo isso para empresas como Microsoft, Time Inc. e P&G, e tenho 3 empresas de software.





Assisti a um de seus primeiros vídeos no YouTube. "Pegadinhas falsas de celebridades em Nova York " . Seu amigo Brett Cohen, que agora é “Diretor Executivo, Produção e Experiência de Parceiro da Forbes”, caminhou pela Times Square com falsos guarda-costas e paparazzi - e enganou todo mundo fazendo-o pensar que ele era uma celebridade de primeira linha. Esperto.

Para onde Edward levará o “Marketing Nerd?”

Aqui está o que penso, dado o que ele disse em seu podcast e o que me disse.





Edward tem esta página com recomendações para o software que ele usa. Ele também fala extensivamente sobre SEO de fundo de funil , especialmente como ele se aplica a software.





Acho que veremos Edward transformar sua marca em um centro para recomendar seus próprios produtos de software e fazê-lo de uma forma que esteja na parte inferior do funil de compras. Por que? Os múltiplos de aquisição de software são muito maiores que os múltiplos de serviço. As empresas de software também são comparativamente fáceis de operar e escalar.





Edward não disse isso ao telefone - ele disse principalmente que queria ser Gary Vee se Gary Vee desse “instruções passo a passo hiperespecíficas para entrar no mercado em vez de uma mentalidade”, mas acho que isso é mais resultado concreto.









Minhas conclusões até agora

Aqui estão minhas conclusões até agora ao conversar com Edward e analisar seu conteúdo:





Adapte o conteúdo em todos os lugares.





Redobre o reaproveitamento de conteúdo de bom desempenho e compartilhe-o a cada vários meses. Na era dos curtos períodos de atenção e das memórias fugazes, um bom conteúdo é “perene”.





Automatize o máximo possível.





Não confie em canais pagos caros.





Otimize um funil de entrada.





Procure atalhos, mas o melhor atalho é o longcut.