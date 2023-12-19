Bu Adam Pembe Giymenin Ondan Hoşlanmanızı Sağlayacağını Düşünüyor

Edward Sturm bir programcı değil. Ancak iş pazarlamaya geldiğinde - ki onun yaptığı da budur - öyle düşünüyor.





Programcılar doğal olarak kısayolları, yani otomasyonları ararlar. Edward Sturm da öyle.





Edward kendisini "inek pazarlamacı" olarak adlandırıyor ve geçen yıl diğer inek pazarlamacılardan oluşan bir takipçi kitlesi (bunlardan 100.000'i) çoğunlukla TikTok ve Instagram'da büyüdü.





Görünen o ki, düşündüğünüzden çok daha fazla "inek pazarlamacı" var. Onu ünlü girişimciler, CMO'lar, Pazarlama Başkanları ve hatta sıradan eski ünlüler izliyor; hepsi inek pazarlamayla ilgileniyor.





Bu takip ve optimizasyon takıntısı, onu Ray Dalio ve David Solomon ile samimi etkinliklere, Duolingo'nun kurucusuyla toplantılara, JP Morgan Chase'deki özel sanat koleksiyonuna ve en iyi içerik oluşturucu zirvelerine davet etmeye yetti. .

İnek Pazarlama Nedir?

İşte Edward'ın pembe kıyafetlerin psikolojisini anlattığı videosundan satırlar.





“Tanıdığım insanlar izlediğinden ve her zaman pembe giydiğimi bildiğimden muhtemelen bunu paylaşmamalıyım ama bunu yapmamın nedeni bu.





1980'lerde psikologlar hapishane hücrelerini pembenin bu özel tonuyla boyadılar. Buna “Sarhoş Tank Pembesi” deniyor. Sonuç olarak mahkumların daha sakin olduğu görüldü.





Daha sonra futbol antrenörleri rakiplerini sakinleştirmek için misafir soyunma odalarını aynı pembe tonuna boyamaya başladı.





Bu renkte bir sürü tişört ve düğme aldım ve bunun insanların etrafımda kendilerini daha iyi hissetmelerini ve evet deme olasılıklarını artırdığını gördüm. İşte bu yüzden pembe giyiyorum.”





Podcast'lere konuk olarak nasıl girilebileceğine dair başka bir yazısı daha var; soğuk e-posta göndermeden 3 ayda 30 podcast'e gitmek için kullandığı kısayolları paylaşıyor. "Başlangıçta farklı programları soğuk e-postayla göndermeyi düşündüm ama daha etkili bir yol olması gerektiğini düşündüm... ve öyle de oldu!"





Ve ayrıca, içerik otomasyonunu paylaştığı, toplu olarak 6 milyon görüntülemeye sahip bir şey var. Ne zaman bir TikTok oluştursa, bu aynı anda - TikTok filigranı olmadan - Instagram Reels, YouTube Shorts, X, LinkedIn, Pinterest gibi tüm platformlara çıkıyor ve liste uzayıp gidiyor.





Çok daha fazlası olsa da, bu onun "en ineği" olabilir. Günde bir dolar reklam harcaması karşılığında milyonlarca gösterim ve binlerce bağlantı tıklaması elde etmesine olanak tanıyan bir medya satın alma hatası buldu. Buna " TwitterX Reklam Aksaklığı " adını veriyor ve bunun nasıl yapılacağını podcast'inde ücretsiz olarak veya TikTok Serisinde 20 dakikalık bir video gösterimi ile paylaşıyor.





Kısayollar Hakkında Çok Konuşan Biri İçin Uzunyolu Kullanıyor Gibi Görünüyor

Edward Sturm şunu söylüyor:

Günlük büyüme hackleme podcast'i .

Günlük 1-4 büyüme hackleme videosu .

Haftalık büyüme hackleme bülteni .





Ona bunu sordum. Onun yanıtı şuydu:





"En büyük kısayol, uzun yoldur."





Sonra bana Mike Bloomberg'e bakmamı söyledi. Gerçekten mi. Edward, bir yıl boyunca tek bir günü dahi kaçırmadan paylaşım yaparak en iyi TikTok dersleri hakkında bir yazı yazdı. Bu yazının sonunda şu Bloomberg alıntısını paylaşıyor:





“Hayatın şu şekilde çalıştığını buldum:





Her gün size birçok küçük ve şaşırtıcı fırsat sunulur. Bazen sizi zirveye taşıyacak olanı yakalarsınız. Ancak çoğu, eğer değerliyse, sizi yalnızca küçük bir yola götürür.





Başarılı olmak için, piyango ikramiyesini bir kez kazanmaya güvenmek yerine, birçok küçük artımlı ilerlemeyi bir araya getirmelisiniz.





Büyük şansa güvenmek çoğu insan için muhtemelen işe yaramayacak bir stratejidir.





Pratik bir konu olarak sürekli olarak:





-Becerilerinizi geliştirin;

-Mümkün olduğu kadar çok saat ayırın ve;

-Sonraki birkaç adım için taktik planlar yapın.





Daha sonra, gerçekte olup bitenlere dayanarak bir adım daha ileriye bakın ve planı düzenleyin.”





Bu arada, en iyi TikTok dersleriyle ilgili bu makale aslında onun haftalık bülteniydi. Bu neden önemli? Çünkü daha sonra bunu daha önce bahsedilen makaleye ve yüz binlerce kez izlenen r/entrepreneur hakkındaki bir gönderiye dönüştürdü. Bunun inek pazarlamasının iyi bir örneği olduğunu düşündüğü için bunu not edip edemeyeceğimi sordu.





Edward Sturm Kimdir?

Edward'ın LinkedIn'ine bakmak bu soruya yanıt vermeyi kolaylaştırdı.





YouTube'da ilk viral video yapımcılarından biriydi. Arama motoru optimizasyonu işine Microsoft, Time Inc. ve P&G gibi firmalar için yapıyor ve 3 yazılım firmasına sahip.





İlk YouTube videolarından birini izledim. Sahte Ünlü Şakaları NYC . Şu anda "Forbes'ta İcra Direktörü, Prodüksiyon ve Ortak Deneyimi" olan arkadaşı Brett Cohen, sahte korumalar ve paparazzilerle Times Meydanı'nda yürüdü ve herkesi onun A listesindeki bir ünlü olduğuna inandırdı. Akıllı.

Edward “İnek Pazarlamayı” Nereye Götürecek?

Podcast'inde söylediklerine ve bana söylediklerine bakınca şunu düşünüyorum.





Edward'ın kullandığı yazılıma ilişkin önerilerin yer aldığı bu sayfası var. Ayrıca dönüşüm hunisinin alt kısmındaki SEO'dan , özellikle bunun yazılıma nasıl uygulandığından da kapsamlı bir şekilde bahsediyor.





Sanırım Edward'ın markasını kendi yazılım ürünlerini tavsiye edebileceği bir merkeze dönüştürdüğünü ve bunu satın alma hunisinin en altında yer alacak şekilde yaptığını göreceğiz. Neden? Yazılım edinme katsayıları hizmet katsayılarından çok daha yüksektir. Yazılım şirketlerinin çalıştırılması ve ölçeklendirilmesi de nispeten kolaydır.





Edward bunu telefonda söylemedi - çoğunlukla Gary Vee'nin "zihniyet yerine hiper spesifik, adım adım pazara açılma talimatları" vermesi durumunda Gary Vee olmak istediğini söylerdi ama bence bu daha fazlası somut sonuç.









Şu ana kadarki çıkarımlarım

Edward'la konuşmaktan ve içeriğine bakmaktan şu ana kadar çıkarımlarım:





İçeriği her yerde yeniden kullanın.





İyi performans gösteren içeriği yeniden değerlendirmeye ve birkaç ayda bir paylaşmaya daha fazla önem verin. Dikkat süresinin kısa olduğu ve anıların gelip geçici olduğu bir çağda, iyi içerik "her zaman yeşildir".





Mümkün olduğunca otomatikleştirin.





Pahalı ücretli kanallara güvenmeyin.





Gelen bir dönüşüm hunisini optimize edin.





Kısayolları arayın, ancak en iyi kısayol uzun yoldur.



