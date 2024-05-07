超常刺激：我们是不是正在自娱自乐？

男子连续三天玩网络游戏后死亡。 网红在直播中狂饮后死亡。快餐正在慢慢杀死你。我们落得如此境地，真是令人惊讶，不是吗？虽然电子游戏不能直接杀死你，但超刺激却会导致你堕落。这种活动是偶然的，所以没什么不好的，对吧？看到网吧现在越来越接近拉斯维加斯没有窗户的赌场，真是奇怪。





明亮的灯光，喧闹的音乐。人们需要大声喊叫才能交流。没有时钟，没有时间观念，没有方向。





本世纪最大的挑战是学会节约。谁没浪费过一小时？不是漫不经心或不假思索，而是小心谨慎：有预谋地浪费时间。暴力来自于放弃、不在乎和认命，认为度过这一小时是你唯一能希望实现的目标。所以你浪费了这一小时。你不工作，不读书，不做白日梦。





如果你睡着了，那不是因为你需要睡觉。当一切终于结束时，却没有任何证据：没有武器，没有血迹，也没有尸体。唯一的线索可能是你眼底的阴影或嘴角附近一条非常细的线，表明你遭受了某种痛苦，表明在你私密的生活中，你失去了一些东西，而这种损失太过空虚，无法分享。

首次开发

一万年前大草原上的生活塑造了人们对于食物、性和守护领土的本能。这些本能不适合生活在一个充满先进技术和大量人口的社会中。我们的自然倾向还没有足够的时间来适应当代世界的快速变化。





在生理学中，刺激是引起生理反应并给生物体内或外环境的化学或物理结构带来可察觉的变化的事物，生理学是对生物体系统功能和机制的科学研究。我们察觉内外部环境变化的能力称为敏感性或兴奋性，它在我们的进化过程中发挥了巨大作用，因为它可以在整个身体中产生系统性反应。





生理学是生物学的一个分支学科，主要研究生物体、器官系统、单个器官、细胞和生物分子如何在生命系统中发挥化学和物理功能。根据生物的类别，生理学可分为医学生理学、动物生理学、植物生理学、细胞生理学和比较生理学。





20 世纪 50 年代，生物学家兼鸟类学家Niko Tinbergen开始进行一系列研究（后来成为一本书），在这些研究中，他设计了我们现在称之为超常刺激的东西。这些刺激包括鸟喙和鸟蛋的非自然表现，以及其他经过绘画、涂底和放大的具有生物学意义的物体。





在这些测试中，年轻的银鸥对啄食大红色编织针的兴趣比啄食成年银鸥的喙更大。这可能是因为编织针的颜色比喙本身更鲜艳、更长。如果你把当今的电影看作一只银鸥，那么性、暴力和肾上腺素就是你的假编织针。同样，如果你把当今的垃圾食品看作一只银鸥，那么五颜六色的加工食品就是你的假编织针。





二次开发

丁伯根的学生理查德·道金斯 (Richard Dawkins)将假人的外观设计得更圆、更像梨形，从而激发了更大的欲望。他将这些玩具称为“性炸弹”。在实验室外，人们曾看到雄性澳大利亚宝石甲虫试图与光滑的棕色玻璃制成的啤酒瓶发生性关系，因为瓶子上的光反射与雌性甲虫的形状和颜色相匹配。





1979 年，道金斯和约翰·克雷布斯使用了“超常刺激”一词来描述社会寄生虫产生的预先存在的指标的放大，他们通过操纵幼鸟（宿主）来显示这些信号的力量。正常刺激是动物在进化过程中以某种方式对其作出反应的事物。





超常刺激会破坏这些正常反应，因为它们会放大动物适应的刺激特征。这会导致动物的正常反应被扭曲。





如今，即便我去钓鱼，也几乎被迫适应——购买合适的人工鱼饵来刺激鱼。如今，动物经常改变或夸大特征，以吸引、模仿、吓唬或保护自己免受同类成员的伤害，信号进化的研究表明了这一点。例如，雌性萤火虫会模仿其他萤火虫雌性的发光模式，导致其他物种的雄性试图与欺骗性的雌性交配，然后雌性会吃掉它们。





然而，只有人类能够使用定制仪器实时有意识地操控信号，而不是依靠进化过程中逐渐发生的基因变化。在人类世界中，更复杂的文化工具产生的惊人人工信号的存在值得警惕。

超级刺激与美丽

我们只需将经过 Photoshop 处理的图片与未经修饰的原图进行比较，即对同一张脸在化妆和不化妆时的感觉。人为夸张的效果可以非常有效地引起强烈的积极反应，这可能会产生影响，例如让人购买特定产品。越来越多的证据表明，女性的审美观念的形成和规定方式因社会经济地位、性别角色刻板印象和性取向等因素而异。





相比之下，尽管有证据表明，女性和男性都对男性吸引力有着强烈的信念，但关于男性魅力构成因素的研究并没有受到同等程度的关注。 事实上，女性往往更喜欢躯干呈倒三角的男性，即腰部较窄、胸部和肩膀较宽，这符合上身的体力和肌肉发育，也符合社会对肌肉发达理想的内化。

超级刺激作为食物

谷物棒是一种超级刺激。它含有的糖、盐和脂肪浓度比我们祖先狩猎采集者环境中的任何东西都要高。谷物棒的味道类似于在狩猎采集环境中进化的味蕾，但比当时真正存在的任何东西都要强烈得多。将味觉与营养联系起来的原始信号已被破解——被味觉空间中我们进化史上不存在的一点所掩盖。





这对人类来说几乎是不可抗拒的。现在，科技公司利用潜意识广告收集个人数据，并为你提供最佳的谷物棒。即使你不喜欢谷物棒，他们也会推销另一种产品，因为世界上最受欢迎的品牌都属于几家公司。不喜欢谷物棒？试试巧克力曲奇。正在节食？喝点有营养的水。也许还可以喝点Honest Tea 。





现在我们几乎不用费什么力气就能得到比我们所需要的更多的东西，我们进化而来的这种需求对我们很不利，但是没有进化机制来摆脱这些强烈的欲望，所以我们变得越来越胖，快餐公司的利润也随之增加。心脏病烧烤：你不再只是想在餐馆吃饭了。我们现在拥有的是饮食、娱乐甚至惩罚的结合。你觉得自己像个摇滚明星。你只是通过吃食物就获得了所有这些刺激。

科技中的超级刺激

在科技领域，超级刺激达到了全新的水平。很多时候，当我几乎漫无目的地盯着我的小手机做事情时，我感觉自己像是灵魂出窍了。世界消失了，我忘记了自己身在何处。然后，当我抬起头时，我惊讶地想起我仍然在同一个世界里。有时，你会觉得发生在你身上的一切实际上并不是发生在你身上，而是发生在另一个被超级刺激轰炸的幽灵身上。





这个幽灵生活在你受密码保护的设备中，在数据世界中。你很少需要回到现实世界，只是为了保持对话、检查交通灯或排队付款。但那不是现在真正的你——那只是一个愿意给现实世界一个机会的表面副本。如果这个世界不那么有趣，你就会退回到你的设备中。但当你醒来时，幽灵、鬼魂不会受苦，因为一切都转移了。所以你必须付钱。你慢慢地变成了投影。





你渴望查看 Twitter、WhatsApp、Instagram、Facebook、TikTok 和其他未来平台。设备变得更快，排队时间更短，响应速度更快。不再需要按下按钮，也不再感觉必须通过一层。触摸屏速度很快，让人更容易上瘾。知道无论你能做什么，你都可以快速完成，这让你更愿意留在那里做更多的事情。有时，感觉很随机，你必须遵循随机的线索。

随机性令人上瘾

对老鼠来说，随机性是会让人上瘾的。

有时 Netflix 的员工会想，‘天哪，我们在与 FX、HBO 或亚马逊竞争’……我们实际上是在与睡眠竞争。~ Netflix 董事会主席里德·哈斯廷斯





随机性会让人上瘾，这一点在老鼠身上尤为明显。随机性也会导致上瘾，而随机性这一特性不仅受到人类的青睐。伯勒斯·弗雷德里克·斯金纳是 20 世纪最具影响力的心理学家之一，他通过研究老鼠的思维，发现了这一点——没错，随机性确实会让人上瘾。斯金纳发明了一种盒子，盒子上装有杠杆，当老鼠按下杠杆时，食物颗粒就会被分配出来。





老鼠很开心。他还开发了另一套盒子，当按下杠杆时，结果不只是一个弹丸，也可能是没有弹丸，或者很多弹丸。听起来很熟悉？这就是赌博的核心。这就是为什么 TikTok 是基于推荐的。你不知道你会得到什么。这也是其他数字赌场也改变策略的原因。基于推荐，而不是基于时间顺序。这些公司通常决定你能得到什么。他们还决定你是否可以决定。





TikTok 工程师们创造了一款极易上瘾的应用。它迎合了你从未意识到的兴趣。它会在海量的内容中筛选出那些会让你说“再看一个”的视频。这相当于多巴胺滴注。另一方面，TikTok 想让我相信，我的意志力和他们的计时器就是我限制使用TikTok的全部所需。你现在可以做一个快速练习，看看你智能手机上的应用使用情况。你们中的大多数人可能不会这样做，因为我们天生就害怕真相。





我并不是说你无法学习东西，但大多数东西都相当琐碎。我记得有一次有人给我发了一个 30 到 60 秒的 TikTok 视频，谈论物理学、量子力学和宇宙的起源。虽然意图是好的，但我不禁想知道到底有多少人能记住视频中的内容，因为我们大多数人在学习一门新语言时，在创建间隔重复卡片来记住几个单词时仍然很挣扎。





TikTok 和其他类似公司正在开发屏幕时间工具，这是他们宣称成瘾是个人缺陷、克服成瘾是个人责任的第一步。这和全球变暖对你的影响是一样的。你必须回收利用，你必须调暗灯光。因此，你必须通过安装拦截器来对抗它，并尝试更频繁地让自己远离电子设备。你必须保持警惕，因为你的迫害者越来越强大。

社交媒体是尼古丁

我一直将社交媒体等同于“数字尼古丁”，但赌场的比喻大大改善了这一概念。尼古丁是一种天然物质，它会触发我们大脑的某些部分，让我们想要更多。烟草公司的重点是确定最佳的交付平台（形状、大小、味道等），并从我们大脑的反应中获利。我们创造了新类型的赌场，就像我们头脑中的微型游乐园。他们现在按下“家庭”、“地位”等按钮，而不是“快乐”或“放松”等按钮。





在我看来，社交媒体与传统的尼古丁相比处于一个全新的水平，当它与即时反馈循环相结合时，可以实时优化每个不同用户的输入。TikTok、Twitter、Facebook、Instagram 以及可能所有即将推出的社交媒体应用在某些方面比可卡因更糟糕，因为可卡因永远是可卡因。





白色粉末不会追踪你的使用方式，也不会自我改变，因此它进入你体内的方式会让你更加上瘾，而你却无法察觉。即使你可能不属于容易沉迷于社交媒体的人，但这最终还是一个工程问题。





“我们这一代最聪明的人正在思考如何让人们点击广告，”Facebook 的一位工程师冷冷地说道。~ Jeff Hammerbacher

暗流

最终，这些活动会让你进入一种心流状态。在积极心理学中，心流状态，俗称“进入状态”，是指一个人在进行某项活动时完全沉浸在一种精力充沛、全神贯注、享受活动过程的感觉中的精神状态。从本质上讲，心流的特点是完全沉浸在自己所做的事情中，从而改变一个人的时间感。





我们还有暗流，这是一种令人愉悦但又不适应的状态，人们会完全沉迷其中，逃避日常生活中令人沮丧的想法。这种现象在老虎机玩家的行为中最为常见，他们在日常生活中很难保持正轨，但老虎机的视觉和声音强化了他们游离的大脑，创造了类似心流的体验。





暗流和好流之间有区别吗？难道它们不是同一件事，只是在不同的情况下？其实没那么简单。“白流”和“暗流”的一些共同点是失去时间感知和灵魂出窍的体验，但每种状态下的结果都不同。





黑暗流更容易进入，也更可预测，但也更难摆脱。黑暗流的感觉肯定与白色流相似，你的感官更加敏锐，反应时间更快，进步更快——但你仍然对输入做出反应。你有规则，你有反馈，但你缺乏挑战-技能的平衡。你不需要技能就可以获得这种流，这就是它如此令人上瘾的原因，因为每个人都可以做到。





观看 20 分钟的视频更难，因为在当今世界，这需要大量的注意力，要想从中有所收获，需要沉思、思考和批判性思维，而 30 秒的视频会给你一种深度学习的错觉，不会给你带来任何压力。比如说，写一篇文章时，进入状态很难。你必须准备好材料，必须有条理，必须收集资源，阅读和理解。你常常不得不停下来思考，再读一遍，努力让自己保持这种状态。





活动需要保持平衡，既不能太容易，也不能太难让你停下来。它需要调整，给你足够的挫折感，但也有足够的证据证明你可以做到；你可以完成目标。当使用 Duolingo 等应用程序学习语言时，基本的东西会发挥很好的作用，让你保持专注。因为心理活动非常简单，挫折和错误很少，小到足以让你融入至少半心流状态。





然而，当你进入学习曲线的艰难阶段时，它似乎不起作用，这需要更多的努力和清晰的专注——而这个领域没有应用程序。Duolingo 会教你一门语言，但它会在你获得及格分数之前结束。其他学习平台上的入门级材料也是如此：你可能非常擅长掌握基本/入门内容，但在我见过他们处理的任何领域，当事情变得具有挑战性时，他们就会放弃，在从业余水平过渡到初级专业水平的时候。





简而言之，积极心流状态的失败要么会让你过渡到正常状态，要么停下来，休息一下，也许还会重新开始。





另一方面，在黑暗心流状态下的挫败感会促使个人重新回到游戏中，更加努力地玩，更加努力地滚动——也许——只是也许——你会在下一次输入时得到一些令人惊讶的东西。白色心流有一个更明确的终点；一个明确的目标。棋手在游戏结束时会退出心流。登山者到达山顶时。外科医生完成手术时。赌博没有明确的终点线。你正在走向灭绝。

超级刺激作为应对机制

也许我们可以把这些活动视为我们出于多种原因使用的工具。而其他人只是不断回到那个容易实现的巅峰，以至于那个短暂而重要的上升成为他们生活的结构轴，所有其他优先事项都围绕着它进行安排，所有其他事物都围绕它进行评估。





这些超级刺激是逃避生活的应对机制。游戏化似乎能增加活动的自然吸引力；它是一种令人愉悦的外表，偶尔会掩盖努力/回报函数的陡峭坡度。





当一种低强度的吹牛“有趣”消遣成为原本暗淡的生活中多巴胺能的顶峰时，难道不会发生“黑流”吗？监狱：如果没有超级刺激，囚犯的生活会一样吗？这个问题没有正确答案，因为我没有囚犯因监狱条件不佳而导致大脑扭曲的当前状态的数据，但我知道——一般来说——监狱系统相当糟糕。一头牛戴着 VR 护目镜试图减轻焦虑。这有多糟糕？这显然取决于你从哪种围栏看。





夸张是有说服力的；微妙之处则隐藏在它的阴影中。

有没有好的超级刺激？

说“不”并不容易。但你该如何结束它呢？





抵制任何诱惑都需要有意识地消耗极度宝贵的精神能量。





事实上，我们不可能“直接说不”——不直接说不，而不用付出任何代价。即使是那些凭借意志力或远见卓识赢得出生彩票的人，也需要付出代价来抵制诱惑。只是这些代价更容易付出。





什么被衡量，什么就被管理。





当我查看 Apple Watch 时，我更倾向于锻炼，因为我会从这台小机器中获得奖励。当然，这不算多，但仍然是朝着正确方向前进的一大步。我仍然被颜色和图表所激励，它们帮助我前进。

从小事做起

从手机中删除社交媒体应用程序以增加摩擦力。





在使用电脑时，安装扩展程序来屏蔽超级刺激主题的网站。





对手机上的应用程序进行加密，以消除解锁手机并无需思考即可点击应用程序的默认过程，只需知道它在哪里即可。





如果设计师能够增强赌博机的成瘾性，那么这种方法是否也适用于其他应用？如果具有有害影响的机器可以让人上瘾，那么为什么不能应用这一原理来制造令人上瘾但又有益的机器呢？





我有几个假设：

具有良好目的的应用程序确实有可能导致上瘾，但上瘾者的数量尚未被识别或量化。





也许恶习本质上比美德更容易让人上瘾。





有可能所有熟练的设计师都被赌场聘用了，而那些开发优质应用程序的设计师则缺乏足够的设计人才。





开发良性应用的设计师可能缺乏创造令人上瘾的产品所需的智慧。我不确定这些可能性中的哪一种是真的。

运动成瘾

人们可能会对锻炼上瘾。这在极限耐力运动员身上尤其明显。例如，有人选择通过手术切除脚趾，以成为最快横跨美国的人，还有琳恩·考克斯，她每天要花几个小时泡在冷水浴中，为从阿拉斯加游到俄罗斯做准备。事实上，我过去就对锻炼产生了强烈的依赖。





然而，休息可以加速康复。我认为大多数人都不愿意把自己逼到这样的极限——我喜欢跑步，但过度跑步或任何形式的过度锻炼都会让身体感到不舒服，这自然限制了其成瘾的可能性。

我们投射我们想看到的，以及对资本主义的一些思考

随着资本主义和消费文化的兴起，微妙之处已成为一种有力的武器。不再需要用巨大的横幅来大喊大叫，让你购买产品。人们在这方面变得更聪明了。现在，广告需要精心包装、打磨和贴上漂亮的标签，以适应特定的类别。每个人都有一个适合自己的类别。





2000 年代后期，英国哲学家、政治/文化理论家马克·费舍尔（博客别名为 k-punk）重新使用了“资本主义现实主义”一词来描述这样一种普遍的看法：资本主义不仅是唯一可行的政治和经济制度，而且现在甚至不可能想象出一种连贯的替代方案。他在 2009 年出版的《资本主义现实主义：没有替代方案吗？》一书中进一步阐述了这一概念，认为该术语最能描述苏联解体以来的意识形态状况。





在这种情况下，资本主义的逻辑开始划定政治和社会生活的界限，对教育、精神疾病、流行文化和反抗方式产生了重大影响。结果就是“想象世界末日比想象资本主义的终结更容易”。





费舍尔写道：

我所理解的资本主义现实主义……更像是一种普遍存在的氛围，它不仅制约着文化的生产，还制约着工作和教育的规范，并充当着一种限制思想和行动的无形障碍。 资本家维持权力并非通过暴力或武力，而是通过制造一种普遍的观念，即资本主义制度就是一切。他们通过控制大多数社会和文化机构来维持这种观点。





费舍尔认为，在资本主义框架内，没有空间去设想替代形式的社会结构。他补充说，年轻一代甚至不关心承认替代方案。他认为， 2008 年金融危机加剧了这一立场；对危机的反应非但没有激发人们为现有模式寻找替代方案的愿望，反而强化了必须在现有体系内进行修改的观念。





费舍尔认为，资本主义现实主义宣扬了一种“商业本体论”，其结论是，一切都应该以商业的方式运作，包括教育和医疗保健。生产力受到鼓励和珍视，但技术改变了游戏规则。你不再需要经历艰难或危险的旅程才能成为成年人；相反，你可以避开危险，过上舒适的生活。这是权力下放的一个例子。你可以一直过着 60 多岁的堕落生活。





预煮食品、持续不断的娱乐和色情使我们失去了对行为的控制。当然，人们可以责怪晚期资本主义给人们提供了太多好东西。资本主义应该受到指责，因为人们工作过度，并通过这些舒适设备寻求逃避现实。但我们在历史上可以看到这种赌博。古代神话描述了人们甚至神赌博过度。现代中国现在是晚期资本主义的中心。古希腊或印度也是如此。





但也许资本主义是我们获得寿命延长甚至永生的起点。当然，关于获得永生是否是我们应该做的事情，存在争议。如果你熟悉JRR Tolkien的《精灵宝钻》或《指环王》，你可能知道人类的寿命最短。这让他们竞争激烈、贪婪而软弱。另一方面，精灵与自然融为一体，不受人类赞美的束缚。在托尔金的世界里，有一个地方住着永生的精灵和埃努：





人类会觉得自己是所有生物中最卑微、最受鄙视的生物。他不会珍惜他所拥有的一切，而是会觉得自己是所有生物中最卑微、最受鄙视的生物之一，他很快就会鄙视自己的人性，憎恨那些比他更富有的人。他无法逃脱在地球上、在被毁坏的阿尔达中，他注定会迅速死亡的恐惧和悲伤，但会承受不住这种负担，失去所有的快乐。



萨鲁曼说：“洛汗人？洛汗之家不过是茅草屋，强盗们在那里喝酒，老鼠和狗在地上打滚？”也许托尔金说对了。男人是软弱的。





尖端娱乐技术有可能导致普遍的不育、吸毒、人口减少和灭绝。鉴于媒体消费习惯的遗传性，任何此类影响都会导致人类迅速适应，这意味着，除非突然崩溃，或者成瘾呈指数级增长，否则灭绝几乎是不可能的。





我有时觉得蒸汽朋克技术和狩猎采集技术的结合可以满足我们的需求。我想象自己就像忍者神龟里的多纳泰罗一样，穿着他那些坚固但有效的技术装备，只在需要的时候使用它们。

我觉得我们需要一种不同类型的技术来让山区的穷人融入其中。智能手机/互联网似乎是一个不错的开始。但我们需要问问自己：我们能否通过利用更多不依赖 WiFi 的便携式设备成功地完全脱离电网生活？没有它，智能手机几乎会消亡。完全在海上生活怎么样？从宏观角度来看，如果你必须连接 WiFi，技术就毁了。





拥有像维基百科这样可以离线访问的东西可以推动人们前进，并允许更快地启动，例如，如果你想重建文明。让我们致力于分散世界，而不是创建泄漏权力的系统。我们当前的系统涉及人类和维护，但也许我们可以用人工智能来解决这个问题？





归根结底，进化本质上是一个历史统计的宏观事实，关于前辈真正繁衍了哪些基因。然后这些基因继续像以前一样发挥作用。因此，生物体的行为通常最好用过去的成功来解释，而不是用未来可能有效的东西来解释。生物体的基因确实是过去成功的产物，而不是未来的功能。迷信会导致行为成瘾吗？





至少，它们经常用欺骗性的承诺浪费时间和金钱。我们发现自己陷入了寻找不必要的信息的陷阱，或者购买了一些看似令人兴奋但实际上价值不大的额外物品。不太明显的是，它们会对我们对自然刺激的反应产生负面影响，例如优先考虑快餐而不是营养餐，优先考虑经过 Photoshop 处理的模特而不是普通人，优先考虑游戏和娱乐而不是阅读小说和非小说类作品的缓慢乐趣，以及优先考虑未经审视、忙碌的生活方式而不是深思熟虑的生活方式。





也许我们应该把注意力从“超常”转移到“微妙”和“精致”上，鼓励更仔细地观察和更深入地欣赏隐藏在平凡中的美和好处。最终，最后一个问题仍然存在：你真的了解你在吃什么吗？还是你只是随心所欲地摄入你遇到的东西？





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