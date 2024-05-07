Olağanüstü Uyarıcılar: Kendimizi Ölesiye Eğlendiriyor muyuz?

Adam 3 günlük internet oyunu çılgınlığının ardından hayatını kaybetti. Etkileyici, canlı yayında aşırı içki içtikten sonra öldü. Fast food sizi yavaş yavaş öldürüyor. Bu noktaya gelmemiz şaşırtıcı, değil mi? Video oyunları sizi doğrudan öldüremezken, süper uyaranlar inişinize katkıda bulunabilir. Etkinlik tesadüfidir, dolayısıyla kırgınlık yaşanmaz, değil mi? İnternet kafelerin artık Las Vegas'taki penceresiz kumarhanelere ne kadar yakın olduğunu görmek çok tuhaf.





Parlak ışıklar. Yüksek sesli müzik. İnsanların iletişim kurabilmeleri için birbirlerine bağırmaları gerekir. Saat yok. Zaman duygusu yok. Yön yok.





Yüzyılımızın en büyük sorunu daha az tüketmeyi öğrenmektir. Kim hiç bir saati öldürmedi? Rastgele ya da düşünmeden değil, dikkatli bir şekilde: önceden tasarlanmış, dakikalarca süren bir cinayet. Şiddet, pes etmenin, umursamamanın ve başarmayı umabileceğiniz tek şeyin bunu aşmak olduğuna dair bir teslimiyetin birleşiminden kaynaklanır. Yani saati öldürüyorsun. Çalışmıyorsun, okumuyorsun, hayal kurmuyorsun.





Eğer uyuyorsanız, bu uyumaya ihtiyacınız olduğu için değildir. Ve en sonunda her şey bittiğinde hiçbir kanıt kalmaz: ne silah, ne kan, ne de ceset. Tek ipucu, gözlerinizin altındaki gölgeler veya ağzınızın köşesine yakın bir yerde bir şeylerin acı çektiğini, hayatınızın mahremiyetinde bir şeyi kaybettiğinizi ve kaybın paylaşılmayacak kadar boş olduğunu gösteren çok ince bir çizgi olabilir.

İlk Geliştirme

10.000 yıl önce savanadaki yaşam, insanların yemek, seks ve kendi bölgelerini koruma içgüdülerini şekillendirdi. Bu içgüdüler, gelişmiş teknolojiyle ve çok sayıda insanla dolu bir toplumda yaşamak için tasarlanmamıştı. Doğal eğilimlerimiz, çağdaş dünyayı karakterize eden hızlı değişim hızına uyum sağlamak için yeterli zamana sahip değil.





Canlı bir sistemdeki işlevlerin ve mekanizmaların bilimsel çalışması olan fizyolojide , uyaran, fizyolojik bir tepkiye neden olan ve bir organizmanın iç veya dış ortamındaki kimyasal veya fiziksel yapıda tespit edilebilir bir değişiklik getiren bir şeydir. İç veya dış ortamdaki bir değişikliği tespit etme yeteneğimize duyarlılık veya uyarılabilirlik denir ve tüm vücutta sistemik tepkiler üretebildiği için evrimimizde büyük bir rol oynamıştır.





Biyolojinin bir alt disiplini olarak fizyoloji, organizmaların, organ sistemlerinin, bireysel organların, hücrelerin ve biyomoleküllerin canlı bir sistemdeki kimyasal ve fiziksel işlevleri nasıl yerine getirdiğine odaklanır. Organizma sınıflarına göre alan tıbbi fizyoloji, hayvan fizyolojisi, bitki fizyolojisi, hücre fizyolojisi ve karşılaştırmalı fizyoloji olarak ayrılabilir.





1950'lerde biyolog ve kuş bilimci Niko Tinbergen , şimdilerde normalüstü uyaran dediğimiz şeyi tasarladığı ( daha sonra kitap haline getirilen ) bir dizi çalışma yürütmeye başladı. Uyarıcılar gagaların ve yumurtaların doğal olmayan temsillerinin yanı sıra boyalı, astarlanmış ve büyütülmüş diğer biyolojik açıdan önemli nesnelerden oluşuyordu.





Bu testlerde genç ringa martıları, yetişkin ringa martılarının gagalarına kıyasla büyük kırmızı örgü iğnelerini gagalamaya daha fazla ilgi gösterdi. Bunun nedeni muhtemelen örgü iğnelerinin gagalardan daha canlı renkli ve daha uzun olmasıydı. Eğer günümüz filmlerine bir ringa balığı gözüyle bakıyorsanız, o zaman seks, şiddet ve adrenalin sizin sahte örgü şişlerinizdir. Benzer şekilde, eğer günümüzün abur cuburlarını ringa martısı olarak görüyorsanız, o zaman çok renkli işlenmiş gıdalar sizin sahte örgü şişinizdir.





İkinci Gelişme

Tinbergen'in öğrencisi Richard Dawkins , kuklaya daha yuvarlak ve daha armut biçimli bir görünüm kazandırdı ve bu da daha büyük bir arzu uyandırdı. Bu oyuncaklara "seks bombaları" adını verdi. Laboratuvarın dışında, erkek Avustralyalı mücevher böceklerinin parlak kahverengi camdan yapılmış bira şişeleriyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı görüldü, çünkü şişelerdeki ışık yansımaları dişi böceklerin şekli ve rengiyle eşleşiyordu.





Dawkins ve John Krebs, 1979'da sosyal parazitler tarafından üretilen önceden var olan göstergelerin güçlendirilmesini tanımlamak için "normalüstü uyaran" ifadesini kullandılar ve bu sinyallerin gücünü göstermek için yavru kuşların (konakçılar) manipülasyonunu kullandılar. Normal uyaranlar, hayvanların evrimsel tarihleri boyunca belirli şekillerde tepki vermek üzere evrimleştiği şeylerdir.





Normal üstü uyaranlar bu normal tepkileri bozar çünkü hayvanların tepki vermeye adapte olduğu uyaranların özelliklerini güçlendirirler. Bu da hayvanların normal tepkilerinin bozulmasına neden olur.





Bugünlerde balığa gittiğimde bile, balıkları heyecanlandırmak için doğru türde yapay yem satın almak için neredeyse uyum sağlamaya zorlanıyorum. Artık hayvanlar, sinyallemenin evrimi üzerine yapılan araştırmaların gösterdiği gibi, kendilerini aynı türün üyelerine çekmek, taklit etmek, korkutmak veya onlara karşı savunmak için rutin olarak özellikleri değiştiriyor veya abartıyor. Örneğin, dişi ateşböceği türleri, diğer ateşböceği türlerinin dişilerinin ışık düzenlerini taklit ederek, bu diğer türlerin erkeklerinin aldatıcı dişilerle çiftleşmeye çalışmasına ve daha sonra onları yemesine neden olur.





Bununla birlikte, evrimsel zaman içinde meydana gelen kademeli genetik değişikliklere güvenmek yerine, yalnızca insanlar özelleştirilmiş araçları kullanarak sinyalleri gerçek zamanlı olarak bilinçli bir şekilde manipüle etme yeteneğine sahiptir. İnsanoğlunun dünyasında, daha gelişmiş kültürel araçların ürettiği dikkate değer yapay sinyallerin varlığı, dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Süper Uyarıcılar ve Güzellik

Tek yapmamız gereken, photoshoplu görselleri rötuşsuz orijinalleriyle, aynı yüzün kozmetikli ve kozmetiksiz algılarını karşılaştırmak. Yapay olarak oluşturulan abartmalar, kişinin belirli bir ürünü satın almasını sağlamak gibi sonuç doğurabilecek yüksek olumlu tepkileri ortaya çıkarmada oldukça etkili olabilir. Gittikçe artan sayıda kanıt, kadınların güzellik ideallerinin oluşturulma ve reçete edilme şeklinin sosyoekonomik statü, cinsiyet rolü kalıp yargıları ve cinsel yönelim gibi faktörlere göre değiştiğini gösteriyor.





Bunun tersine, çekici bir erkek vücudunun nelerden oluştuğuna ilişkin araştırmalar, hem kadınların hem de erkeklerin, erkeklerin çekiciliği konusunda güçlü inançlara sahip olduklarına dair kanıtlara rağmen aynı düzeyde ilgi görmedi. Gerçekten de kadınlar, fiziksel güç ve üst vücut kas gelişimi ile toplumsal kaslılık ideallerinin içselleştirilmesine uygun olarak, gövdesi ters üçgen şeklinde, yani dar belli, geniş göğüs ve omuzlara sahip erkekleri tercih etme eğilimindedir.

Gıda Olarak Süper Uyarıcılar

Mısır gevreği barı süper bir uyarıcıdır. Atalarımızın avcı-toplayıcılarının ortamındaki her şeyden daha yüksek şeker, tuz ve yağ konsantrasyonuna sahiptir. Mısır gevreği barının tadı, avcı-toplayıcı ortamda gelişen tat alma tomurcuklarına benziyor ama o zamanlar gerçekten var olan her şeyden çok daha yoğun bir şekilde. Tadı beslenmeye bağlayan orijinal sinyal, evrimsel tarihimizde bulunmayan tat uzayındaki bir nokta tarafından maskelenerek saldırıya uğradı.





Bu, insanlar için neredeyse karşı konulmaz olduğunu kanıtlıyor. Artık teknoloji şirketleri kişisel verileri toplamak ve size en uygun mısır gevreğini sunmak için bilinçaltı reklamcılığı kullanıyor. Tahıl barlarından hoşlanmasanız bile, dünyanın en popüler markalarının sahibi birkaç şirket olduğundan, başka bir ürünü öne çıkaracaklar. Tahıl barı hayranı değil misiniz? Çikolatalı kurabiye deneyin. Diyette? Biraz besleyici su için. Belki biraz da Dürüst Çay ile.





Artık çok az çabayla ihtiyacımız olandan çok daha fazlasını elde edebildiğimiz için, gelişmiş muhtaçlığımız bize pek hizmet etmiyor, ancak kendimizi bu güçlü arzulardan kurtaracak bir evrimsel mekanizma yok, bu yüzden fast food şirketlerinin kârlarıyla birlikte giderek daha da şişmanlıyoruz. . Heart Attack Grill : Artık sadece bir restoranda yemek yemek istemiyorsunuz. Artık elimizde yemek yeme, eğlence ve hatta cezanın bir birleşimi var. Kendinizi bir rock yıldızı gibi hissediyorsunuz. Tüm bu uyarıları sadece yemek yiyerek alıyorsunuz.

Teknolojide Süper Uyarıcılar

Teknolojide yepyeni bir süper uyaran düzeyi var. Çoğu zaman, küçük telefonuma bir şeyler yaparken neredeyse hiç düşünmeden baktığımda, beden dışı bir deneyim yaşıyormuşum gibi hissediyorum. Dünya kayboluyor ve nerede olduğumun izini kaybediyorum. Sonra başımı kaldırdığımda hâlâ aynı dünyada olduğumu hatırlayarak hayrete düşüyorum. Bazen başınıza gelen her şeyin aslında sizin başınıza gelmediğini, daha ziyade süper uyaranların bombardımanına uğrayan alternatif bir hayalet versiyonunun başına geldiğini hissedebilirsiniz.





Bu hayalet, veri dünyasında, parola korumalı cihazınızın içinde yaşıyor. Sadece bir sohbeti sürdürmek, trafik ışıklarını kontrol etmek veya sıradaki ödemeyi yapmak için nadiren gerçek dünyaya çıkmanız gerekir. Ama şimdilik bu gerçek sen değilsin; bu sadece gerçek dünyaya bir şans vermeye istekli yüzeysel bir kopya. Ve eğer dünya o kadar da ilginç değilse, cihazınıza geri çekilirsiniz. Ama uyandığınızda, her şey aktarıldığı için hayalet, hayalet acı çekmez. Yani ödeme yapacaksın. Yavaş yavaş projeksiyon haline gelirsiniz.





Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok ve gelecekteki diğer platformları kontrol etme dürtünüz. Cihazlar daha yavaş kuyruk süreleri ve daha hızlı yanıt verme hızıyla daha hızlı hale geliyor. Artık düğmeye basmanıza ve geçmeniz gereken bir katman olduğunu hissetmenize gerek yok. Dokunmatik ekran hızlıdır ve onu daha da bağımlılık yapar. Yapabileceğiniz her şeyi hızlı yapabileceğinizi bilmek sizi orada kalmaya ve daha fazlasını yapmaya daha istekli hale getirir. Bazen o kadar rastgele geliyor ki, rastgele konuları takip etmeniz gerekiyor.

Rastgelelik Bağımlılık Yapar

Rastgelelik farelerde bağımlılık yapar.

Bazen Netflix çalışanları şöyle düşünüyor: 'Aman Tanrım, FX, HBO veya Amazon ile rekabet ediyoruz... Aslında uykuyla rekabet ediyoruz. ~ Reed Hastings, Netflix Yönetim Kurulu Başkanı





Ve rastgelelik farelerde bağımlılık yapıcıdır. Bağımlılık aynı zamanda yalnızca insanlar tarafından değer verilmeyen bir özellik olan rastgelelikten de beslenir. 20. yüzyılın en etkili psikologlarından biri olan Burrhus Frederic Skinner , farelerin zihinlerini inceleyerek - evet, rastgeleliğin bağımlılık yaptığını - keşfetti. Skinner, fare kola bastığında yiyecek topaklarının dağıtılması için kaldıraçların takılı olduğu kutular geliştirdi.





Fare mutlu. Ayrıca, bir kola basıldığında sonucun tek bir saçma olmadığı, aynı zamanda hiç saçma veya çok sayıda saçma da olabileceği başka bir kutu seti geliştirdi. Tanıdık geliyor? Bu kumarın kalbidir. TikTok'un tavsiyeye dayalı olmasının nedeni budur. Ne elde edeceğini bilmiyorsun. İşte bu yüzden diğer dijital kumarhaneler de stratejilerini değiştirdiler. Kronolojiye dayalı değil, öneriye dayalı. Bu şirketler genellikle ne alabileceğinize karar verir. Ayrıca sizin karar verip veremeyeceğinize de onlar karar verir.





TikTok mühendisleri son derece heyecan verici bir uygulama yarattı. Sahip olduğunuz hakkında hiçbir fikrinizin olmadığı ilgi alanlarına hitap eder. Size “bir tane daha” dedirtecek videoları bulmak için sonsuz bir içerik okyanusunu tarıyor. Bu bir dopamin damlamasına eşdeğerdir. Öte yandan TikTok, kullanımımı sınırlamak için ihtiyacım olan tek şeyin iradem ve onların zamanlayıcısı olduğuna inanmamı istiyor. Hemen şimdi hızlı bir egzersiz yapabilir ve akıllı telefonunuzdaki uygulama kullanımına bakabilirsiniz. Doğamız gereği gerçeklerden korktuğumuz için çoğunuz muhtemelen bunu yapmayacaksınız.





Bir şeyler öğrenemeyeceğinizi söylemiyorum ama bunların çoğu oldukça önemsiz olacak. Bir noktada birinin bana fizik, kuantum mekaniği ve Evrenin kökenleri hakkında konuşan 30 ila 60 saniyelik bir TikTok videosu gönderdiğini hatırlıyorum. Niyet iyi olsa da, çoğumuz yeni bir dil öğrenirken birkaç kelimeyi hatırlamak için aralıklı tekrar desteleri oluştururken hala zorluk çektiğimiz için, o videodan gerçekten bir şeyler hatırlayan insanların yüzdesini merak etmeden duramadım.





TikTok ve diğer benzer şirketler, bağımlılıkların kişisel başarısızlıklar olduğunu ve bunların üstesinden gelmenin kişisel bir sorumluluk olduğunu savunma yolundaki yolculuklarında ilk adım olarak ekran başında kalma araçları yaratıyor. Aynı şekilde küresel ısınma da sizin başınıza geliyor. Geri dönüşüm yapmalısınız, ışıkları kısmalısınız. Bu nedenle, engelleyiciler kurarak bununla mücadele etmeli ve kendinizi daha sık fişten çekmeye çalışmalısınız. Size zulmedenler güçlendiğinden tetikte kalmalısınız.

Sosyal Medya Nikotindir

Sosyal medyayı "dijital nikotin" ile eşitliyordum, ancak kumarhane metaforu bu kavramı önemli ölçüde geliştiriyor. Nikotin, beynimizin daha fazlasını istememize neden olan kısımlarını tetikleyen doğal bir maddedir. Sigara şirketlerinin temel amacı en iyi dağıtım platformunu (şekil, boyut, tat vb.) belirlemek ve beynimizin tepkisinden faydalanmaktır. Zihnimiz için minyatür eğlence parkları gibi olacak yeni tür kumarhaneler yarattık. Artık "zevk" veya "rahatlama" gibi düğmeler yerine "aile", "statü" vb. düğmelere basıyorlar.





Bana öyle geliyor ki sosyal medya, her farklı kullanıcı için girdiyi gerçek zamanlı olarak optimize edebilen anlık geri bildirim döngüleriyle birleştiğinde, eski güzel nikotinden tamamen yeni bir seviyede. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram ve muhtemelen yeni çıkacak tüm sosyal medya uygulamaları bazı açılardan kokainden daha kötü çünkü kokain her zaman kokaindir.





Beyaz toz, onu nasıl kullandığınızı takip etmez veya kendisini değiştirmez, böylece size geliş şekli, sizin için kasıtlı olarak algılanamayacak şekilde daha fazla bağımlılık yaratır. Kolayca Sosyal Medya bağımlısı olabilecek bir birey tipine uymasanız bile, bu sonuçta bir mühendislik sorunudur.





Facebook'un mühendislerinden biri kuru bir tavırla şöyle diyor: "Benim kuşağımın en iyi beyinleri, insanların reklamlara nasıl tıklamasını sağlayacağını düşünüyor." ~ Jeff Hammerbacher

Karanlık Akış

Sonuçta bu aktiviteler sizi bir akış durumuna sokuyor. Pozitif psikolojide, halk arasında bölgede olmak olarak da bilinen akış durumu, bir aktiviteyi gerçekleştiren kişinin enerji dolu bir odaklanma, tam katılım ve aktivite sürecinden keyif alma hissine tamamen daldığı zihinsel durumdur. Özünde akış, kişinin yaptığı işe tamamen kendini kaptırması ve bunun sonucunda zaman algısının değişmesiyle karakterize edilir.





Aynı zamanda, bireylerin tamamen içine çekildikleri, günlük yaşamlarını karakterize eden iç karartıcı düşüncelerden bir kaçış sağlayan, zevkli ama uyumsuz bir durum olan karanlık akışa da sahibiz. Bu en çok, normal yaşamlarında doğru yolda kalmakta zorluk çeken slot makinesi oyuncularının davranışlarında gözlemlenir, ancak slot makinelerinin pekiştirici görüntüleri ve sesleri, normalde başıboş dolaşan beyinlerini dizginler ve akış benzeri deneyimler yaratır.





Karanlık akış ile iyi akış arasında bir fark var mı? Farklı bir bağlamda aynı şey değil mi? Aslında bu o kadar basit değil. "Beyaz akış" ve "karanlık akış"ın bazı ortak noktaları, zaman algısının kaybedilmesi ve beden dışı deneyimdir, ancak her iki durumda olmanın sonuçları farklıdır.





Karanlık akışa girmek daha kolaydır ve daha öngörülebilirdir, ancak aynı zamanda çıkmak da zordur. Karanlık akış, duyularınızın keskinleşmesi, hızlı reaksiyon süresi ve daha hızlı ilerleme ile kesinlikle beyaz akışa benzer bir his verir - ancak yine de girdilere tepki veriyorsunuz. Kurallarınız var, geri bildiriminiz var ama meydan okuma-beceri dengesini kaçırıyorsunuz. Akışı beceri gerektirmeden elde edebilirsiniz, bu yüzden bu kadar bağımlılık yapar, herkes bunu yapabilir.





Günümüz dünyasında büyük miktarda dikkat gerektirdiğinden 20 dakikalık bir videoyu izlemek daha zordur ve bundan bir şeyler çıkarmak derin düşünme, düşünme ve eleştirel düşünme gerektirir; 30 saniyelik bir video ise size derin öğrenme yanılsaması verir ve üzerinizde herhangi bir baskı oluşturmayın. Örneğin bir makale yazarken akışa girmek zordur. Eşyalarınızı hazırlamanız, organize olmanız, kaynakları toplamanız, okumanız ve anlamanız gerekiyor. Çoğu zaman durup düşünmeniz, tekrar okumanız ve kendinizi orada tutmak için çabalamanız gerekir.





Aktivitenin yeterince kolay olmaması ama aynı zamanda sizi durduracak kadar da zor olmaması için dengeli olması gerekir. Size yeterince hayal kırıklığı yaşatacak, aynı zamanda bunu yapabileceğinize dair yeterli kanıt sağlayacak şekilde ayarlanması gerekir; hedefi tamamlayabilirsiniz. Duolingo gibi bir uygulamayı kullanarak dil öğrenirken, temel şeyler harika çalışıyor ve sizi bölgede tutuyor. Zihinsel aktivite çok basit olduğundan, aksaklıklar ve hatalar minimum düzeydedir ve en azından yarı-akış durumuna asimile edilebilecek kadar küçüktür.





Ancak, öğrenme eğrisinin daha çok sıkı çalışma ve temiz odaklanma ile ilgili olan kaba kısmına geldiğinizde işe yaramıyor gibi görünüyor ve o bölgede hiçbir uygulama yok. Duolingo size bir dil öğretecek ama siz geçer not alamadan bitecek. Diğer öğrenme platformlarındaki giriş seviyesindeki materyaller için de aynı şey geçerlidir: Temel/başlangıç bilgilerini son derece iyi bir şekilde edinebilirsiniz, ancak ele aldıklarını gördüğüm herhangi bir alanda, tam da zorlayıcı hale geldiğinde, amatörlükten başlangıca geçiş noktasında bırakıyorlar. profesyonel yetenek seviyeleri.





Kısacası pozitif akış durumunun başarısız olması ya normal duruma geçmenizi ya da durmanızı, ara vermenizi ve belki de sıfırlanmanızı sağlayacaktır.





Öte yandan, karanlık akış durumunda yaşadığınız hayal kırıklığı, kişiyi oyuna daha sıkı oynamaya ve daha fazla kaydırma yapmaya yönlendirecektir - belki - sadece belki - bir sonraki girdide şaşırtıcı bir şey elde edeceksiniz. Beyaz akışın daha net bir bitiş noktası vardır; net bir hedef. Satranç oyuncusu oyun bittiğinde akışın dışına çıkacaktır. Dağın tepesine ulaşan bir tırmanıcı. Ameliyatı bitirirken bir cerrah. Kumarın net bir bitiş çizgisi yoktur. Yok oluşuna kadar oynuyorsun.

Başa Çıkma Mekanizmaları Olarak Süper Uyarıcılar

Belki bu etkinlikleri çeşitli nedenlerden dolayı kullandığımız araçlar olarak görebiliriz. Ve diğer insanlar, farkındalığın bu kolayca erişilebilen zirvesine geri dönmeye devam ediyorlar; o kadar ki, bu kısa ve anlamlı yükseliş, hayatlarının yapısal ekseni haline geliyor, diğer tüm öncelikler etrafında düzenleniyor ve diğer her şey değerlendiriliyor.





Bu süper uyaranlar hayattan kaçmaya yönelik başa çıkma mekanizmalarıdır. Oyunlaştırmanın başardığı şey, bir aktivitenin doğal çekiciliğini arttırmaktır; çaba/geri dönüş fonksiyonunun zaman zaman dik yokuşunu kaplayan hoş bir cephe.





Az çaba gerektiren, buhar üfleyen "eğlenceli" bir eğlencenin, normalde kasvetli bir varoluşun dopaminerjik zirvesi haline gelmesiyle oluşan "kara akış" değil mi? Hapishaneler: Süper uyarıcılarınız olmasaydı hapishane mahkumlarının hayatı aynı olur muydu? Bu, uygun bir cevabı olmayan bir soru, çünkü bir mahkûmun insanlık dışı hapishane koşullarından kaynaklanan beyin çarpıklığının mevcut durumunu özetleyen bir tarihe sahip değilim, ancak genel olarak hapishane sisteminin oldukça berbat olduğunu biliyorum. Bir inek kaygıyı azaltmak amacıyla VR gözlükleri kullanıyor. Bu ne kadar kötü? Açıkçası aradığınız çitin türüne bağlıdır.





Abartı ikna edicidir; gölgesinde incelik vardır.

Böyle İyi Bir Süper Uyarıcı Var mı?

“Hayır” demek o kadar kolay değil. Peki bunu nasıl sonlandıracaksınız?





Herhangi bir ayartmaya direnmek, tükenebilir bir zihinsel enerji kaynağının bilinçli olarak harcanmasını gerektirir.

Odysseus güzel ama tehlikeli Sirenleri sırf iradesiyle aşamadı . Daha doğrusu kusurlarının farkındaydı ve kendisini gemisinin direğine bağladı.





Aslında kendimize bir maliyeti olmadan “sadece hayır diyebileceğimiz”, sadece hayır diyebileceğimiz doğru değil. İrade veya öngörü için doğum piyangosunu kazanan insanlar bile ayartılmaya direnmenin bedelini hâlâ ödüyorlar. Bedeli artık daha kolay ödeniyor.





Ölçülen şey yönetilir.





Apple Watch'umu kontrol ederken küçük makine tarafından ödüllendirildiğim için egzersiz yapmaya daha yatkın oluyorum. Elbette çok fazla değil ama yine de doğru yönde bir tümsek var. İlerlememe yardımcı olacak renkler ve grafikler beni hâlâ fazlasıyla uyarıyor.

Küçük başla

Sorunu artırmak için sosyal medya uygulamalarınızı telefonunuzdan silin.





Bilgisayarda çalışırken süper uyaran temalı web sitelerini engellemek için uzantılar yükleyin.





Telefonun kilidini açma ve bir uygulamaya düşünmeden, yalnızca nerede olduğunu bilerek dokunma şeklindeki varsayılan işlemi kaldırmak için telefonunuzdaki uygulamaları karıştırın.





Tasarımcıların kumar makinelerinin bağımlılık yapıcılığını artırması mümkünse, aynı yöntem diğer uygulamalar için de kullanılamaz mı? Eğer zararlı etkileri olan makineler bağımlılık yapıcı hale getirilebiliyorsa, neden bu prensip bağımlılık yapıcı ama faydalı makineler yaratmak için uygulanamıyor?





Birkaç hipotezim var:

Erdemli amaçlara sahip uygulamaların bağımlılığa neden olması mümkündür, ancak bağımlı olanlar henüz tanınmamış veya ölçülmemiştir.





Belki kötü alışkanlıkların doğası gereği erdemlere kıyasla daha güçlü bir bağımlılık yapıcı etkisi vardır.





Tüm yetenekli tasarımcıların kumarhaneler tarafından istihdam edilmesi, verimli uygulamalar yaratanların daha az yetkin tasarım yeteneğine sahip olması olabilir.





Erdemli uygulamalar üzerinde çalışan tasarımcılar, bağımlılık yaratan ürünler yaratmak için gerekli zekaya sahip olmayabilir. Bu olasılıklardan hangisinin doğru olduğundan emin değilim.

Egzersiz Bağımlılığı

İnsanlar tamamen egzersiz bağımlısı olabilirler. Bu, özellikle aşırı dayanıklılığa sahip sporcularda fark edilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri'nde en hızlı koşuyu elde etmek için ayak parmaklarının ameliyatla alınmasını seçen kişiyi veya Alaska'dan Rusya'ya yüzmeye hazırlanmak için her gün soğuk banyolara saatlerce katlanan Lynne Cox'u ele alalım. Aslında geçmişte egzersiz yapmaya güçlü bir bağlılık yaşadım.





Ancak mola vermek iyileşmeyi hızlandırabilir. Çoğu insanın kendilerini bu tür sınırlara zorlama konusunda isteksiz olduğunu düşünüyorum; koşmayı seviyorum, ancak aşırı koşmak veya herhangi bir tür aşırı egzersiz yapmak fiziksel olarak rahatsız edicidir ve bu da doğal olarak bağımlılık potansiyelini sınırlamaktadır.

Görmek İstediklerimizi ve Kapitalizm Üzerine Birkaç Düşünceyi Yansıtıyoruz

Kapitalizmin ve tüketim kültürünün yükselişiyle birlikte incelik güçlü bir silah haline geldi. Bir ürünü satın almanız için size bağıran devasa pankartlara artık ihtiyacınız yok. İnsanlar bu konuda daha akıllı hale geldi. Artık reklamların belirli bir kategoriye uyacak şekilde dikkatlice paketlenmesi, cilalanması ve güzel bir şekilde etiketlenmesi gerekiyor. Herkese uygun bir kategori bulunmaktadır.





2000'li yılların sonlarında, İngiliz filozof ve aynı zamanda k-punk takma adıyla da bilinen siyaset/kültür teorisyeni Mark Fisher , "kapitalist gerçekçilik" terimini, yalnızca kapitalizmin tek geçerli siyasi yol olmadığı yönündeki yaygın anlayışı tanımlamak için yeniden kullandı. ve ekonomik sistem değil, aynı zamanda artık ona tutarlı bir alternatif hayal etmenin bile imkansız olduğu. 2009 tarihli “ Kapitalist Gerçekçilik: Alternatif Yok mu?” adlı kitabında bu kavramı genişletti. terimin Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana yaşanan ideolojik durumu en iyi şekilde tanımladığını savunuyor.





Bu durumda kapitalizmin mantığı, eğitim, akıl hastalıkları, popüler kültür ve direniş yöntemleri üzerinde önemli etkiler yaratarak siyasi ve toplumsal yaşamın sınırlarını çizmeye başladı. Sonuç, "dünyanın sonunu hayal etmenin kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha kolay" olduğu bir durumdur.





Fisher şöyle yazıyor:

Anladığım kadarıyla kapitalist gerçekçilik… daha ziyade yaygın bir atmosfere benzer; yalnızca kültürün üretimini değil aynı zamanda iş ve eğitimin düzenlenmesini de koşullandırır ve düşünce ve eylemi kısıtlayan bir tür görünmez engel görevi görür. Kapitalistler iktidarlarını şiddet ya da güç yoluyla değil, kapitalist sistemin var olduğu yönünde yaygın bir algı yaratarak sürdürüyorlar. Çoğu sosyal ve kültürel kuruma hakim olarak bu görüşlerini sürdürüyorlar.





Fisher, kapitalist bir çerçeve içerisinde alternatif toplumsal yapı biçimlerini tasavvur edecek bir alan olmadığını öne sürüyor. Genç nesillerin alternatifleri tanımakla bile ilgilenmediğini ekliyor. 2008 mali krizinin bu durumu daha da güçlendirdiğini öne sürüyor; Krize verilen tepki, mevcut model için alternatif arama arzusunu harekete geçirmek yerine, mevcut sistem içinde değişiklikler yapılması gerektiği fikrini güçlendirdi.





Fisher, kapitalist gerçekçiliğin, eğitim ve sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere her şeyin bir işletme olarak yürütülmesi gerektiği sonucuna varan bir 'iş ontolojisi' yaydığını savunuyor. Üretkenlik teşvik ediliyor ve değer veriliyor ancak teknoloji oyunu değiştirdi. Yetişkin olmak için artık zor ya da tehlikeli bir yolculuktan geçmenize gerek yok; bunun yerine tehlikelerden kaçınabilir ve rahat bir yaşam sürebilirsiniz. Bu bir yetki devri örneğidir. 60'lı yaşlarınıza kadar yozlaşmış biri olarak iyi vakit geçirebilirsiniz.





Önceden pişirilmiş yiyecekler, sürekli eğlence ve pornografi, davranışlarımız üzerindeki kontrolümüzü elimizden aldı. Elbette, geç dönem kapitalizmini insanlara çok fazla iyi şey vermekle suçlayabiliriz. İnsanların aşırı çalıştırılması ve bu rahatlık cihazları aracılığıyla kaçış arayışında olmasının suçlusu kapitalizmdir. Ancak bu tür kumarı tarih boyunca görebiliriz. İnsanları ve hatta Tanrıların aşırı kumar oynadığını anlatan eski mitleriniz var. Günümüz Çin'i artık son aşama kapitalizmin merkezidir. Antik Yunan ve Hindistan için de aynısı geçerli.





Ama belki de kapitalizm, ömrün uzamasını ve hatta ölümsüzlüğü elde edebileceğimiz başlangıç aracıdır. Elbette yapmamız gereken şeyin ölümsüzlüğe ulaşmak olup olmadığı konusunda da bir tartışma var. JRR Tolkien'in Silmarillion'una ya da Yüzüklerin Efendisi'ne aşina iseniz, insanların en kısa yaşam süresine sahip olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Bu onları rekabetçi, açgözlü ve zayıf yapar. Öte yandan elfler doğayla birdir ve insanların övdüğü şeylere bağlı değildir. Tolkien'in dünyasında ölümsüz Elfler ve Ainur'un yaşadığı bir yer vardı:





İnsanlar kendilerinin tüm yaratıklar arasında en az ve en çok küçümsenen kişiler olduğunu hissedecek, sahip olduklarına değer vermeyecek, ancak tüm yaratıklar arasında kendisinin en az ve en çok küçümsenenlerden biri olduğunu hissederek, kısa sürede erkekliğini küçümsemeye ve onlardan nefret etmeye başlayacaktı. daha zengin donanıma sahip. Arda Marred'de, Dünya'daki kaderi olan hızlı ölümlülüğün korkusundan ve üzüntüsünden kaçamayacaktı, ancak tüm zevkini kaybedecek kadar dayanılmaz bir yük altında kalacaktı.



Saruman şöyle dedi: “Rohanlı bir adam mı? Rohan'ın evi, haydutların pis koku içinde içki içtikleri ve farelerin köpeklerle birlikte yerde yuvarlandığı sazdan çatılı bir ahırdan başka nedir ki?" Belki Tolkien bir şeyin farkındaydı. Erkekler zayıftır.





En ileri eğlence teknolojisi, yaygın kısırlığa, kafa karışıklığına, nüfus azalmasına ve yok oluşa neden olma potansiyeline sahiptir. Medya tüketim alışkanlıklarının kalıtsallığı göz önüne alındığında, bu tür herhangi bir etki hızlı insan adaptasyonuyla sonuçlanacaktır; bu da ani bir çöküş veya belki de katlanarak artan bir bağımlılık olmadan yok olmanın neredeyse imkansız olduğu anlamına gelir.





Bazen steampunk teknolojisi ile avcı-toplayıcı teknolojisinin bir kombinasyonunun ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğini düşünüyorum. Ninja Kaplumbağalar'daki Donatello gibi olduğumu, sağlam ama bir o kadar da etkili teknoloji parçalarını giydiğimi ve bunları yalnızca ihtiyaç anında kullandığımı hayal ediyorum.

Yoksulları tepelere dahil etmek için farklı türde bir teknolojiye ihtiyacımız olduğunu hissediyorum. Akıllı telefon/internet iyi bir başlangıç gibi görünüyor. Ancak kendimize şu soruyu sormamız gerekiyor: WiFi'ye bağımlı olmayan daha fazla taşınabilir cihazdan yararlanarak tamamen şebekeden bağımsız olarak başarılı bir şekilde yaşayabilir miyiz? Akıllı telefon bu olmadan neredeyse ölmüş olacak. Tamamen denizde yaşamaya ne dersiniz? Makro ölçekte, WiFi'ye bağlanmanız gerekiyorsa teknoloji bozulur.





Wikipedia gibi bir şeyin çevrimdışı olarak kullanılabilir olması insanı ileriye fırlatabilir ve örneğin medeniyeti yeniden inşa etmek istiyorsanız daha hızlı önyükleme yapılmasına olanak sağlayabilir. Güç sızdıran sistemler yaratmak yerine dünyayı merkezileştirmeyi hedefleyelim. Mevcut sistemlerimiz insanları ve bakımı içeriyor, ancak belki bunu yapay zeka ile çözebiliriz?





Sonuçta evrim, öncüllerin gerçekten çoğaldığı tarihsel-istatistiksel bir makro olgudur. Bu genler daha sonra eskisi gibi çalışmaya devam eder. Sonuç olarak organizmanın davranışı, gelecekte neyin etkili olabileceğinden ziyade geçmişte neyin başarılı olduğu açısından daha iyi açıklanır. Organizmanın genleri aslında gelecekteki işlevselliğin değil, geçmiş başarının ürünüdür. Batıl inançlar davranışsal bağımlılıklara katkıda bulunur mu?





En azından aldatıcı vaatlerle sıklıkla zaman ve para israf ederler. Gereksiz bilgi aramak için kendimizi tavşan deliklerine girerken veya heyecan verici görünen ancak gerçek değeri çok az olan ek ürünler satın alırken buluyoruz. Daha az açık bir şekilde, fast food'u besleyici yemeklere, photoshoplu modelleri sıradan insanlara, oyun ve eğlenceyi roman ve kurgu dışı okumanın yavaş zevklerine ve sorgulanmamış, çılgın bir yaşam tarzını düşünceli bir yaşam yerine önceliklendirmek gibi doğal uyaranlara verdiğimiz tepkileri olumsuz yönde etkileyebilirler. bir.





Belki de odak noktamızı 'normal olmayan'dan 'ince' ve 'iyi' olana kaydırmalıyız; sıradan olanın içinde saklı olan güzelliğin ve faydaların daha yakından incelenmesini ve daha derin takdir edilmesini teşvik etmeliyiz. Sonuçta son soru kalıyor: Ne tükettiğinizi gerçekten anlıyor musunuz, yoksa sadece önünüze çıkanı mı yutuyorsunuz?





Okuduğunuz için teşekkürler! da izleyebilirsiniz.