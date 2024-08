Übernatürliche Reize: Amüsieren wir uns zu Tode?

Mann stirbt nach dreitägigem Gaming-Gelage im Internet. Influencer stirbt nach Saufgelage im Livestream. Fast Food bringt einen langsam um. Es ist überraschend, dass wir an diesem Ort gelandet sind, nicht wahr? Videospiele können einen zwar nicht direkt umbringen, aber Superreize können zu einem Abstieg beitragen. Die Aktivität ist nebensächlich, also kein Grund zur Besorgnis, oder? Es ist seltsam zu sehen, wie Internetcafés jetzt näher an den fensterlosen Casinos in Las Vegas sind.





Helle Lichter. Laute Musik. Die Leute müssen einander anschreien, um zu kommunizieren. Keine Uhren. Kein Zeitgefühl. Keine Richtung.





Die große Herausforderung unseres Jahrhunderts besteht darin, zu lernen, weniger zu konsumieren. Wer hat noch nie eine Stunde totgeschlagen? Nicht beiläufig oder gedankenlos, sondern mit Bedacht: ein vorsätzlicher Mord an Minuten. Die Gewalt entsteht aus einer Kombination aus Aufgeben, Gleichgültigkeit und der Resignation, dass man nur hoffen kann, es hinter sich zu lassen. Also totschlagen Sie die Stunde. Sie arbeiten nicht, Sie lesen nicht, Sie träumen nicht.





Wenn Sie schlafen, dann nicht, weil Sie schlafen müssen. Und wenn es endlich vorbei ist, gibt es keine Beweise: keine Waffe, kein Blut und keine Leiche. Der einzige Hinweis könnten die Schatten unter Ihren Augen oder eine furchtbar dünne Linie in der Nähe Ihres Mundwinkels sein, die darauf hinweisen, dass etwas gelitten hat, dass Sie im Privaten Ihres Lebens etwas verloren haben und der Verlust zu groß ist, um ihn mitzuteilen.

Erste Entwicklung

Das Leben in der Savanne vor 10.000 Jahren prägte die Instinkte der Menschen in Bezug auf Nahrung, Sex und die Verteidigung ihres Territoriums. Diese Instinkte waren nicht für ein Leben in einer Gesellschaft mit hochentwickelter Technologie und vielen Menschen ausgelegt. Unsere natürlichen Neigungen hatten nicht genug Zeit, sich an das schnelle Tempo des Wandels anzupassen, das die heutige Welt kennzeichnet.





In der Physiologie , der wissenschaftlichen Untersuchung von Funktionen und Mechanismen in einem lebenden System, ist ein Reiz etwas, das eine physiologische Reaktion hervorruft und eine erkennbare Veränderung in der chemischen oder physikalischen Struktur der inneren oder äußeren Umgebung eines Organismus bewirkt. Unsere Fähigkeit, eine Veränderung in der inneren oder äußeren Umgebung zu erkennen, wird als Sensibilität oder Erregbarkeit bezeichnet und hat in unserer Evolution eine große Rolle gespielt, da sie systemische Reaktionen im gesamten Körper hervorrufen kann.





Als Teildisziplin der Biologie befasst sich die Physiologie damit, wie Organismen, Organsysteme, einzelne Organe, Zellen und Biomoleküle die chemischen und physikalischen Funktionen in einem lebenden System ausführen. Je nach Organismenklassen kann das Fachgebiet in medizinische Physiologie, Tierphysiologie, Pflanzenphysiologie, Zellphysiologie und vergleichende Physiologie unterteilt werden.





In den 1950er Jahren begann der Biologe und Ornithologe Niko Tinbergen eine Reihe von Studien durchzuführen ( die später in einem Buch veröffentlicht wurden ), in denen er das entwarf, was wir heute als übernatürliche Reize bezeichnen. Die Reize bestanden aus unnatürlichen Darstellungen von Schnäbeln und Eiern sowie anderen biologisch bedeutsamen Objekten, die bemalt, grundiert und vergrößert waren.





Bei diesen Tests zeigten junge Silbermöwen mehr Interesse daran, nach großen roten Stricknadeln zu picken, als nach den Schnäbeln erwachsener Silbermöwen. Dies lag wahrscheinlich daran, dass die Stricknadeln kräftiger gefärbt und länger waren als die Schnäbel selbst. Wenn Sie moderne Filme als Silbermöwe betrachten, dann sind Sex, Gewalt und Adrenalin Ihre falschen Stricknadeln. Und wenn Sie modernes Junkfood als Silbermöwe betrachten, dann sind die bunten Fertiggerichte Ihre falschen Stricknadeln.





Zweite Entwicklung

Richard Dawkins , ein Schüler Tinbergens, verlieh der Puppe ein runderes und birnenförmigeres Aussehen, das ein größeres Verlangen auslöste. Er bezeichnete diese Spielzeuge als „Sexbomben“. Außerhalb des Labors wurden männliche australische Juwelenkäfer dabei beobachtet, wie sie versuchten, mit Bierflaschen aus glänzendem braunem Glas Geschlechtsverkehr zu haben, da die Lichtreflexe auf den Flaschen der Form und Farbe der weiblichen Käfer entsprachen.





Dawkins und John Krebs verwendeten 1979 den Begriff „übernormaler Reiz“, um die Verstärkung bereits vorhandener Indikatoren durch soziale Parasiten zu beschreiben. Sie nutzten die Manipulation von Vogelbabys (Wirten), um die Kraft dieser Signale zu demonstrieren. Normale Reize sind Dinge, auf die Tiere im Laufe ihrer Evolutionsgeschichte auf bestimmte Weise reagiert haben.





Übernormale Reize stören diese normalen Reaktionen, weil sie die Eigenschaften der Reize verstärken, auf die die Tiere normalerweise reagieren. Dies führt dazu, dass die normalen Reaktionen der Tiere verzerrt werden.





Selbst wenn ich heute angeln gehe, bin ich fast gezwungen, mich anzupassen – den richtigen Kunstköder zu kaufen, um die Fische zu reizen. Heute verändern oder übertreiben Tiere regelmäßig ihre Eigenschaften, um Artgenossen anzulocken, zu imitieren, zu erschrecken oder sich vor ihnen zu verteidigen, wie die Forschung zur Evolution der Signalgebung zeigt. So ahmen beispielsweise weibliche Glühwürmchenarten die Lichtmuster der Weibchen anderer Glühwürmchenarten nach, was dazu führt, dass Männchen dieser anderen Arten versuchen, mit den täuschenden Weibchen zu kopulieren, die sie dann fressen.





Allerdings sind nur Menschen in der Lage, Signale mithilfe maßgeschneiderter Instrumente in Echtzeit bewusst zu manipulieren, anstatt sich auf allmähliche genetische Veränderungen zu verlassen, die im Laufe der Evolution aufgetreten sind. In der Welt der Menschen ist die Existenz bemerkenswerter künstlicher Signale, die von ausgefeilteren kulturellen Werkzeugen erzeugt werden, etwas, vor dem man sich in Acht nehmen sollte.

Superreize und Schönheit

Wir müssen nur die mit Photoshop bearbeiteten Bilder mit den unretuschierten Originalen vergleichen, also die Wahrnehmung desselben Gesichts mit und ohne Kosmetik. Künstlich erzeugte Übertreibungen können sehr effektiv sein, um verstärkte positive Reaktionen hervorzurufen, die Konsequenzen haben können, wie etwa den Kauf eines bestimmten Produkts. Immer mehr Beweise deuten darauf hin, dass die Art und Weise, wie Schönheitsideale für Frauen konstruiert und vorgeschrieben werden, von Faktoren wie sozioökonomischem Status, Geschlechterrollenstereotypen und sexueller Orientierung abhängt.





Im Gegensatz dazu hat die Forschung zu dem, was einen attraktiven männlichen Körper ausmacht, nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten, obwohl es Belege dafür gibt, dass sowohl Frauen als auch Männer starke Vorstellungen von männlicher Attraktivität haben. Tatsächlich bevorzugen Frauen eher Männer, deren Oberkörper die Form eines umgekehrten Dreiecks hat, also eine schmale Taille und eine breite Brust und Schultern, was mit körperlicher Stärke und Muskelentwicklung im Oberkörper und mit der gesellschaftlichen Verinnerlichung von Muskelidealen übereinstimmt.

Superreize als Nahrung

Ein Müsliriegel ist ein Superstimulus. Er hat eine höhere Konzentration an Zucker, Salz und Fett als alles andere in der Umgebung unserer Vorfahren, die Jäger und Sammler waren. Der Geschmack eines Müsliriegels ähnelt den Geschmacksknospen, die sich in dieser Umgebung der Jäger und Sammler entwickelten, allerdings auf eine viel intensivere Art und Weise als alles, was damals wirklich existierte. Das ursprüngliche Signal, das Geschmack mit Ernährung verbindet, wurde gehackt – maskiert durch einen Punkt im Geschmacksraum, der in unserer Evolutionsgeschichte nicht vorkommt.





Dies ist für Menschen nahezu unwiderstehlich. Heutzutage nutzen Technologieunternehmen unterschwellige Werbung, um persönliche Daten zu sammeln und Ihnen den optimalen Müsliriegel anzubieten. Selbst wenn Sie Müsliriegel nicht mögen, werden sie Ihnen ein anderes Produkt anpreisen, da einige wenige Unternehmen die beliebtesten Marken der Welt besitzen. Sie sind kein Müsliriegel-Fan? Probieren Sie einen Schokoladenkeks. Sie sind auf Diät? Trinken Sie nährstoffreiches Wasser. Vielleicht auch mit etwas Honest Tea .





Jetzt, wo wir mit wenig Aufwand viel mehr bekommen können, als wir brauchen, nützt uns unsere entwickelte Bedürftigkeit nichts, aber es gibt keinen evolutionären Mechanismus, um uns von diesen mächtigen Wünschen zu befreien, also werden wir immer dicker, zusammen mit den Profiten der Fast-Food-Konzerne. The Heart Attack Grill : Sie wollen nicht mehr einfach nur in einem Restaurant essen. Was wir jetzt haben, ist eine Kombination aus Essen, Unterhaltung und sogar Bestrafung. Sie fühlen sich wie ein Rockstar. Sie erhalten all diese Reize, nur indem Sie essen.

Superstimuli in der Technik

In der Technik gibt es ein ganz neues Niveau an Superreizen. Wenn ich fast gedankenlos auf mein kleines Telefon starre und Dinge tue, habe ich oft das Gefühl, eine außerkörperliche Erfahrung zu machen. Die Welt um mich herum verschwindet und ich verliere den Überblick darüber, wo ich bin. Wenn ich dann aufschaue, stelle ich erstaunt fest, dass ich immer noch in derselben Welt bin. Manchmal kann es sich so anfühlen, als würde alles, was einem passiert, nicht einem selbst passieren, sondern einer anderen geisterhaften Version, die von Superreizen bombardiert wird.





Dieses Gespenst lebt in Ihrem passwortgeschützten Gerät, in der Welt der Daten. Sie müssen nur selten in die reale Welt zurückkehren, um ein Gespräch zu führen, die Ampel zu überprüfen oder zu bezahlen, wenn Sie als nächster an der Reihe sind. Aber das ist im Moment nicht Ihr wahres Ich – das ist nur eine oberflächliche Kopie, die der realen Welt eine Chance geben möchte. Und wenn die Welt nicht so interessant ist, ziehen Sie sich in Ihr Gerät zurück. Aber wenn Sie aufwachen, leidet das Gespenst, der Geist, nicht, da alles übertragen wird. Sie müssen also bezahlen. Sie werden langsam zur Projektion.





Ihr Drang, Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok und andere zukünftige Plattformen zu überprüfen. Geräte werden schneller, mit kürzeren Wartezeiten und schneller Reaktionsfähigkeit. Kein Tastendrücken mehr und kein Gefühl mehr, dass es eine Ebene gibt, die Sie passieren müssen. Der Touchscreen ist schnell und macht süchtiger. Zu wissen, dass Sie alles, was Sie tun können, schnell tun können, macht Sie eher bereit, dort zu bleiben und mehr zu tun. Manchmal fühlt es sich so zufällig an, dass Sie zufälligen Threads folgen müssen.

Zufälligkeit macht süchtig

Zufälligkeit macht bei Ratten süchtig.

Manchmal denken Mitarbeiter bei Netflix: „Oh mein Gott, wir konkurrieren mit FX, HBO oder Amazon“ … [W]ir konkurrieren tatsächlich mit dem Schlaf. ~ Reed Hastings, Vorstandsvorsitzender von Netflix





Und Zufälligkeit macht süchtig – bei Ratten. Die Sucht wird auch durch Zufälligkeit befeuert, eine Eigenschaft, die nicht nur Menschen schätzen. Burrhus Frederic Skinner , einer der einflussreichsten Psychologen des 20. Jahrhunderts, entdeckte, dass Zufälligkeit tatsächlich süchtig macht – indem er einfach das Gehirn von Ratten untersuchte. Skinner entwickelte Kisten mit Hebeln, so dass, wenn die Ratte den Hebel drückte, Futterpellets ausgegeben wurden.





Rattenglücklich. Er entwickelte auch einen anderen Satz von Boxen, bei denen das Drücken eines Hebels nicht nur ein Pellet war, sondern auch keines oder viele Pellets. Kommt Ihnen das bekannt vor? Das ist das Herz des Glücksspiels. Deshalb basiert TikTok auf Empfehlungen. Sie wissen nicht, was Sie bekommen werden. Und deshalb haben auch andere digitale Casinos ihre Strategie geändert. Basierend auf Empfehlungen, nicht basierend auf Chronologie. Diese Unternehmen entscheiden im Allgemeinen, was Sie bekommen können. Sie entscheiden auch, ob Sie entscheiden können oder nicht.





Die Entwickler von TikTok haben eine App entwickelt, die extrem binge-tauglich ist. Sie bedient Interessen, von denen Sie nicht einmal wussten, dass Sie sie haben. Sie durchsucht einen unendlichen Ozean an Inhalten, um die Videos zu finden, die Sie dazu bringen, „nur noch eins“ zu sagen. Es ist das Äquivalent einer Dopamin-Infusion. TikTok hingegen möchte mir weismachen, dass meine Willenskraft und ihr Timer alles sind, was ich brauche, um meine Nutzung einzuschränken. Sie können jetzt gleich eine kurze Übung machen und sich die App-Nutzung auf Ihrem Smartphone ansehen. Die meisten von Ihnen werden das wahrscheinlich nicht tun, da wir von Natur aus Angst vor der Wahrheit haben.





Ich sage nicht, dass Sie nichts lernen können, aber das meiste davon wird eher trivial sein. Ich erinnere mich, dass mir irgendwann jemand ein 30 bis 60 Sekunden langes TikTok-Video geschickt hat, in dem es um Physik, Quantenmechanik und die Ursprünge des Universums ging. Und obwohl die Absicht gut war, konnte ich nicht anders, als mich zu fragen, wie viel Prozent der Leute sich tatsächlich etwas aus diesem Video merken, da die meisten von uns immer noch Probleme haben, wenn sie beim Erlernen einer neuen Sprache Lernkarten erstellen, um sich ein paar Wörter zu merken.





TikTok und andere ähnliche Unternehmen entwickeln Tools für die Bildschirmzeit als ersten Schritt auf ihrem Weg, zu argumentieren, dass Süchte persönliche Verfehlungen sind und ihre Überwindung eine persönliche Verantwortung ist. Genauso wie die globale Erwärmung auf uns zukommt. Wir müssen recyceln, wir müssen das Licht dimmen. Wir müssen also dagegen ankämpfen, indem wir Blocker installieren und versuchen, uns öfter vom Netz zu trennen. Wir müssen auf der Hut sein, denn unsere Verfolger werden stärker.

Soziale Medien sind Nikotin

Ich habe soziale Medien mit „digitalem Nikotin“ gleichgesetzt, aber die Casino-Metapher ist eine deutliche Verbesserung dieser Vorstellung. Nikotin ist eine natürliche Substanz, die Teile unseres Gehirns aktiviert, die uns dazu bringen, mehr davon zu wollen. Das Hauptanliegen der Zigarettenkonzerne besteht darin, die beste Lieferplattform (Form, Größe, Geschmack usw.) zu finden und von der Reaktion unseres Gehirns zu profitieren. Wir haben neue Arten von Casinos geschaffen, die wie Miniatur-Vergnügungsparks für unseren Geist wirken. Sie drücken jetzt Knöpfe wie „Familie“, „Status“ usw. statt Knöpfe wie „Vergnügen“ oder „Entspannung“.





Mir scheint, dass soziale Medien auf einem ganz anderen Niveau sind als das gute alte Nikotin, wenn sie mit sofortigen Feedbackschleifen gekoppelt werden, die den Input für jeden einzelnen Benutzer in Echtzeit optimieren können. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram und möglicherweise alle kommenden Social-Media-Apps sind in mancher Hinsicht schlimmer als Kokain, denn Kokain ist immer Kokain.





Das weiße Pulver verfolgt nicht, wie Sie es verwenden, und verändert sich auch nicht so, dass die Art und Weise, wie es zu Ihnen gelangt, auf eine für Sie absichtlich unmerkliche Weise süchtig machender wird. Und selbst wenn Sie vielleicht nicht zu dem Typ Mensch gehören, der leicht süchtig nach sozialen Medien werden kann, ist das letztlich ein technisches Problem.





„Die besten Köpfe meiner Generation denken darüber nach, wie man die Leute dazu bringt, auf Anzeigen zu klicken“, bemerkt einer der Facebook-Ingenieure trocken. ~ Jeff Hammerbacher

Der dunkle Fluss

Letztendlich bringen Sie diese Aktivitäten in einen Zustand des Flows. In der positiven Psychologie ist ein Flow-Zustand, umgangssprachlich auch als „in der Zone sein“ bekannt, der mentale Zustand, in dem eine Person, die eine Aktivität ausführt, vollständig in ein Gefühl energetischer Konzentration, voller Beteiligung und Freude am Prozess der Aktivität eingetaucht ist. Im Wesentlichen ist Flow durch die völlige Vertiefung in das, was man tut, und eine daraus resultierende Veränderung des eigenen Zeitgefühls gekennzeichnet.





Wir haben auch den Dark Flow, einen angenehmen, aber unangepassten Zustand, in dem Menschen völlig in den Zustand des Abtauchens versunken sind und den deprimierenden Gedanken entkommen, die ihren Alltag prägen. Am häufigsten ist dies beim Verhalten von Spielautomatenspielern zu beobachten, die Schwierigkeiten haben, in ihrem normalen Leben auf Kurs zu bleiben, aber die verstärkenden Bilder und Geräusche der Spielautomaten zügeln ihre sonst umherschweifenden Gehirne und erzeugen flow-ähnliche Erfahrungen.





Gibt es einen Unterschied zwischen dunklem und gutem Fluss? Ist es nicht dasselbe, nur in einem anderen Kontext? Nun, so einfach ist es nicht. Einige der Dinge, die der „weiße Fluss“ und der „dunkle Fluss“ gemeinsam haben, sind der Verlust der Zeitwahrnehmung und die außerkörperliche Erfahrung, aber die Folgen des Aufenthalts in jedem Zustand sind unterschiedlich.





In den dunklen Flow kommt man leichter hinein und er ist vorhersehbarer, aber auch schwerer wieder herauszukommen. Der dunkle Flow fühlt sich sicherlich ähnlich an wie der weiße Flow, mit geschärften Sinnen, schneller Reaktionszeit und schnellerem Fortschritt – aber man reagiert trotzdem auf die Eingaben. Man hat Regeln, man hat Feedback, aber es fehlt das Gleichgewicht zwischen Herausforderung und Können. Man kann den Flow auch ohne Können erreichen, deshalb macht er so süchtig, weil ihn jeder machen kann.





Das Anschauen eines 20-minütigen Videos ist in der heutigen Welt schwieriger, da es viel Aufmerksamkeit erfordert und um etwas daraus zu lernen, sind Kontemplation, Nachdenken und kritisches Denken erforderlich, während ein 30-sekündiges Video Ihnen die Illusion von tiefgreifendem Lernen vermittelt und Sie nicht unter Druck setzt. In den Flow zu kommen, wenn Sie beispielsweise einen Aufsatz schreiben, ist schwierig. Sie müssen Ihre Sachen vorbereiten, Sie müssen organisiert sein, Sie müssen Ressourcen sammeln, lesen und verstehen. Sie müssen oft innehalten und nachdenken, es noch einmal lesen und sich anstrengen, dort zu bleiben.





Die Aktivität muss ausgewogen sein, sodass sie weder zu einfach noch zu schwer ist, um Sie zum Aufhören zu bringen. Sie muss so abgestimmt sein, dass sie Sie frustriert, Ihnen aber auch genügend Beweise dafür liefert, dass Sie es schaffen und das Ziel erreichen können. Wenn Sie eine Sprache mit einer App wie Duolingo lernen, funktionieren die grundlegenden Dinge hervorragend und halten Sie bei der Sache. Da die geistige Aktivität so einfach ist, sind Rückschläge und Fehler minimal und klein genug, um zumindest in einen halbwegs fließenden Zustand integriert zu werden.





Allerdings scheint es nicht zu funktionieren, wenn Sie den schwierigen Teil der Lernkurve erreichen, bei dem es mehr um harte Arbeit und klare Konzentration geht – und in diesem Bereich gibt es keine Apps. Duolingo bringt Ihnen eine Sprache bei, aber es wird aufhören, bevor Sie eine ausreichende Note bekommen. Dasselbe gilt für die Materialien auf Einführungsniveau auf anderen Lernplattformen: Sie können die grundlegenden/anfänglichen Dinge sehr gut erlernen, aber in jedem Bereich, den ich von ihnen gesehen habe, geben sie genau dann auf, wenn es schwierig wird, am Übergang vom Amateur- zum Anfängerniveau.





Kurz gesagt: Das Ausbleiben eines positiven Flow-Zustands führt entweder dazu, dass Sie in einen Normalzustand übergehen oder anhalten, eine Pause machen und möglicherweise einen Neustart durchführen.





Andererseits führt die Frustration, die Sie während eines dunklen Flow-Zustands verspüren, dazu, dass Sie wieder ins Spiel zurückkehren, härter spielen und härter scrollen – denn vielleicht – nur vielleicht – werden Sie mit der nächsten Eingabe etwas Erstaunliches erreichen. Der weiße Flow hat einen klareren Endpunkt; ein klares Ziel. Der Schachspieler wird aus dem Flow aussteigen, wenn das Spiel vorbei ist. Ein Bergsteiger, wenn er den Gipfel des Berges erreicht. Ein Chirurg, wenn die Operation beendet ist. Beim Glücksspiel gibt es keine klare Ziellinie. Sie spielen bis zum Aussterben.

Superstimuli als Bewältigungsmechanismen

Vielleicht können wir diese Aktivitäten als Instrumente betrachten, die wir aus verschiedenen Gründen nutzen. Und andere Menschen kehren einfach immer wieder zu diesem leicht erreichbaren Gipfel der Erkenntnis zurück, bis zu dem Punkt, an dem dieser kurze, bedeutsame Aufstieg zur strukturellen Achse ihres Lebens wird, um die herum alle anderen Prioritäten angeordnet und alle anderen Dinge bewertet werden.





Diese Superreize sind Bewältigungsmechanismen, um dem Leben zu entfliehen. Gamification scheint zu bewirken, dass die natürliche Attraktivität einer Aktivität steigt. Es ist eine angenehme Fassade, die gelegentlich den steilen Anstieg der Aufwand-Ertrag-Funktion verdeckt.





Ist der „schwarze Fluss“ nicht das, was passiert, wenn ein müheloser, dampfender „Spaß“-Zeitvertreib zum dopaminergen Höhepunkt einer ansonsten trostlosen Existenz wird? Gefängnisse: Wäre das Leben der Gefängnisinsassen dasselbe, wenn es keine Superstimuli gäbe? Auf diese Frage gibt es keine richtige Antwort, da ich keine Daten habe, die den aktuellen Zustand der Gehirnverzerrung eines Häftlings aufgrund der unmenschlichen Haftbedingungen beschreiben, aber ich weiß, dass das Gefängnissystem – im Allgemeinen – ziemlich kaputt ist. Eine Kuh verwendet VR-Brillen, um ihre Angst zu reduzieren. Wie schlimm ist das? Es hängt offensichtlich von der Art des Zauns ab, durch den Sie blicken.





Übertreibungen sind überzeugend, doch in ihren Schatten liegt Subtilität.

Gibt es so etwas wie einen guten Superreiz?

„Nein“ zu sagen ist gar nicht so einfach. Doch wie beendet man es?





Um einer Versuchung zu widerstehen, ist ein bewusster Einsatz einer unerschöpflichen Menge geistiger Energie erforderlich.

Odysseus schaffte es nicht durch reine Willenskraft, an den schönen, aber gefährlichen Sirenen vorbeizukommen . Vielmehr war er sich seiner Schwächen bewusst und band sich an den Mast seines Schiffes.





Es ist tatsächlich nicht wahr, dass wir „einfach nein sagen“ können – nicht einfach nein sagen, ohne dass es uns etwas kostet. Sogar Menschen, die im Geburtslotto für Willenskraft oder Weitsicht gewinnen, zahlen einen Preis, um Versuchungen zu widerstehen. Der Preis ist nur leichter zu bezahlen.





Was gemessen wird, wird verwaltet.





Wenn ich auf meine Apple Watch schaue, bin ich eher geneigt, zu trainieren, da ich von der kleinen Maschine belohnt werde. Sicher, es ist nicht viel, aber es ist immer noch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich bin immer noch überstimuliert von Farben und Diagrammen, die mir helfen, voranzukommen.

Fangen Sie klein an

Löschen Sie Ihre Social-Media-Apps von Ihrem Telefon, um Reibungsverluste zu vermeiden.





Installieren Sie beim Arbeiten am Computer Erweiterungen, um Websites mit Superstimuli-Themen zu blockieren.





Durcheinanderbringen Sie die Apps auf Ihrem Telefon, um den standardmäßigen Vorgang zu unterbinden, bei dem das Telefon entsperrt und gedankenlos auf eine App getippt wird, nur weil Sie wissen, wo sich die App befindet.





Wenn es für Entwickler möglich ist, das Suchtpotenzial von Spielautomaten zu erhöhen, könnte diese Methode dann nicht auch für andere Anwendungen eingesetzt werden? Wenn man Automaten mit schädlichen Auswirkungen süchtig machen kann, warum kann man dieses Prinzip dann nicht anwenden, um süchtig machende, aber dennoch nützliche Automaten zu entwickeln?





Ich habe mehrere Hypothesen:

Es ist möglich, dass Apps mit tugendhaften Zielen tatsächlich zu Abhängigkeiten führen, die Zahl der Süchtigen wurde jedoch bislang weder erkannt noch quantifiziert.





Vielleicht haben Laster von Natur aus eine stärkere Suchtgefahr als Tugenden.





Es könnte sein, dass alle qualifizierten Designer bei den Casinos angestellt sind, sodass diejenigen, die gute Apps erstellen, über weniger kompetente Designtalente verfügen.





Den Entwicklern von guten Apps fehlt möglicherweise die nötige Intelligenz, um süchtig machende Produkte zu entwickeln. Ich bin mir nicht sicher, welche dieser Möglichkeiten zutrifft.

Sportsucht

Menschen können völlig süchtig nach Sport werden. Das ist besonders bei extremen Ausdauersportlern zu beobachten. Nehmen wir zum Beispiel den Mann, der sich die Zehen operativ entfernen ließ, um die USA am schnellsten zu durchqueren, oder Lynne Cox , die jeden Tag stundenlang kalte Bäder erduldete, um sich auf ihre Schwimmtour von Alaska nach Russland vorzubereiten. Tatsächlich habe ich in der Vergangenheit eine starke Abhängigkeit vom Sport erlebt.





Pausen können jedoch die Heilung beschleunigen. Ich glaube, die meisten Menschen scheuen sich davor, sich selbst an solche Grenzen zu bringen. Ich laufe gern, aber exzessives Laufen oder jede Art von Überanstrengung ist körperlich unangenehm, was natürlich das Suchtpotenzial begrenzt.

Wir projizieren, was wir sehen wollen und ein paar Gedanken zum Kapitalismus

Mit dem Aufstieg des Kapitalismus und der Konsumkultur ist Subtilität zu einer mächtigen Waffe geworden. Riesige Banner, die Sie zum Kauf eines Produkts auffordern, sind nicht mehr nötig. Die Menschen sind in dieser Hinsicht schlauer geworden. Jetzt müssen Anzeigen sorgfältig verpackt, ausgefeilt und ansprechend beschriftet werden, um in eine bestimmte Kategorie zu passen. Es gibt für jeden eine maßgeschneiderte Kategorie.





In den späten 2000er Jahren überarbeitete Mark Fisher , ein englischer Philosoph und Politik-/Kulturtheoretiker, der auch unter seinem Blogger-Pseudonym k-punk bekannt ist, den Begriff „kapitalistischer Realismus“, um die weit verbreitete Meinung zu beschreiben, dass der Kapitalismus nicht nur das einzig gangbare politische und wirtschaftliche System sei, sondern dass es mittlerweile auch unmöglich sei, sich eine schlüssige Alternative dazu auch nur vorzustellen. In seinem 2009 erschienenen Buch „ Capitalist Realism: Is There No Alternative?“ ging er näher auf das Konzept ein und argumentierte, dass der Begriff die ideologische Situation seit dem Fall der Sowjetunion am besten beschreibe.





In dieser Situation hat die Logik des Kapitalismus die Grenzen des politischen und sozialen Lebens abgesteckt, mit erheblichen Auswirkungen auf Bildung, psychische Erkrankungen, Popkultur und Widerstandsmethoden. Das Ergebnis ist eine Situation, in der es „leichter ist, sich ein Ende der Welt vorzustellen als ein Ende des Kapitalismus.“





Fisher schreibt:

Der kapitalistische Realismus, wie ich ihn verstehe, ist eher wie eine allgegenwärtige Atmosphäre, die nicht nur die Produktion von Kultur, sondern auch die Regulierung von Arbeit und Bildung bedingt und als eine Art unsichtbare Barriere fungiert, die Denken und Handeln einschränkt. Kapitalisten erhalten ihre Macht nicht durch Gewalt oder Zwang, sondern indem sie das Gefühl verbreiten, das kapitalistische System sei alles, was es gibt. Diese Ansicht halten sie aufrecht, indem sie die meisten sozialen und kulturellen Institutionen beherrschen.





Fisher vertritt die Ansicht, dass es im kapitalistischen Rahmen keinen Raum für die Vorstellung alternativer Formen sozialer Strukturen gibt. Er fügt hinzu, dass jüngere Generationen sich nicht einmal darum kümmern, Alternativen zu erkennen. Er vermutet, dass die Finanzkrise von 2008 diese Position noch verschärft hat. Anstatt den Wunsch zu katalysieren, nach Alternativen für das bestehende Modell zu suchen, verstärkte die Reaktion auf die Krise die Vorstellung, dass Änderungen innerhalb des bestehenden Systems vorgenommen werden müssen.





Fisher argumentiert, dass der kapitalistische Realismus eine „Unternehmensontologie“ propagiert hat, die zu dem Schluss kommt, dass alles wie ein Unternehmen geführt werden sollte, einschließlich Bildung und Gesundheitswesen. Produktivität wird gefördert und geschätzt, aber die Technologie hat die Spielregeln geändert. Man muss nicht länger eine schwierige oder gefährliche Reise auf sich nehmen, um erwachsen zu werden; stattdessen kann man Gefahren vermeiden und ein bequemes Leben führen. Dies ist ein Beispiel für Dezentralisierung. Man kann sich als Degenerierter bis in die Sechziger amüsieren.





Vorgekochte Lebensmittel, ständige Unterhaltung und Pornografie haben uns die Kontrolle über unser Verhalten genommen. Natürlich kann man dem Spätkapitalismus vorwerfen, dass er den Menschen zu viel des Guten gibt. Der Kapitalismus ist schuld, denn die Menschen sind überarbeitet und suchen in diesen Komforteinrichtungen nach Eskapismus. Aber wir können diese Art des Glücksspiels in der gesamten Geschichte beobachten. Es gibt alte Mythen, die beschreiben, wie Menschen und sogar Götter exzessiv spielten. Das heutige China ist heute ein Zentrum des Spätkapitalismus. Dasselbe gilt für das antike Griechenland oder Indien.





Aber vielleicht ist der Kapitalismus das erste Mittel, mit dem wir eine Lebensverlängerung und sogar Unsterblichkeit erreichen können. Natürlich gibt es eine Debatte darüber, ob wir überhaupt Unsterblichkeit erreichen sollten. Wenn Sie J.R.R. Tolkiens Silmarillion oder Herr der Ringe kennen, wissen Sie wahrscheinlich, dass Menschen die kürzeste Lebensspanne haben. Das macht sie wettbewerbsorientiert, gierig und schwach. Elfen hingegen sind eins mit der Natur und nicht an das gebunden, was Menschen loben. In Tolkiens Welt gab es einen Ort, an dem die unsterblichen Elfen und Ainur lebten:





Die Menschen würden sich als die geringsten und am meisten verachteten aller Geschöpfe fühlen. Er würde nicht wertschätzen, was er hatte, aber da er fühlte, dass er zu den geringsten und am meisten verachteten aller Geschöpfe gehörte, würde er bald seine Männlichkeit verachten und die Reicheren hassen. Er würde der Angst und dem Kummer seiner schnellen Sterblichkeit, die sein Schicksal auf der Erde in Arda Marred ist, nicht entkommen, sondern würde dadurch unerträglich belastet werden, so dass er alle Freude verliert.



Saruman sagte: „Ein Mann aus Rohan? Was ist das Haus von Rohan anderes als eine strohgedeckte Scheune, wo Räuber den Gestank einatmen und Ratten sich mit Hunden auf dem Boden wälzen?“ Vielleicht war Tolkien da etwas auf der Spur. Männer sind schwach.





Modernste Unterhaltungstechnologie hat das Potenzial, weitverbreitete Sterilität, Vermehrung, Bevölkerungsrückgang und Aussterben zu verursachen. Angesichts der Erblichkeit von Medienkonsumgewohnheiten würde jede derartige Auswirkung eine schnelle Anpassung des Menschen zur Folge haben, was bedeutet, dass ein Aussterben praktisch unmöglich ist, es sei denn, es kommt zu einem abrupten Zusammenbruch oder vielleicht zu einer exponentiell wachsenden Sucht.





Manchmal habe ich das Gefühl, dass eine Kombination aus Steampunk-Technologie und Jäger- und Sammler-Technologie unseren Bedürfnissen entsprechen könnte. Ich stelle mir vor, wie Donatello von den Ninja Turtles zu sein, seine robusten, aber so effektiven Technikteile zu tragen und sie nur in Zeiten der Not einzusetzen.

Ich denke, wir brauchen eine andere Art von Technologie, um die Armen in den Bergen zu integrieren. Smartphone und Internet scheinen ein guter Anfang zu sein. Aber wir müssen uns fragen: Können wir erfolgreich komplett unabhängig vom Stromnetz leben, indem wir tragbarere Geräte nutzen, die nicht von WLAN abhängig sind? Ohne diese Geräte wird das Smartphone praktisch tot sein. Und was ist mit einem Leben komplett auf dem Meer? Auf der Makroebene ist die Technologie ruiniert, wenn man sich mit WLAN verbinden muss.





Wenn etwas wie Wikipedia offline verfügbar ist, kann das einen nach vorne katapultieren und einen schnelleren Start ermöglichen, wenn man beispielsweise eine Zivilisation neu aufbauen möchte. Versuchen wir, die Welt zu dezentralisieren, anstatt Systeme zu schaffen, die Strom verlieren. Unsere aktuellen Systeme erfordern Menschen und Wartung, aber vielleicht können wir das mit KI lösen?





Letzten Endes ist die Evolution im Wesentlichen ein historisch-statistischer Makrofakt, der sich darauf bezieht, welche Gene sich von den Vorgängern tatsächlich reproduziert haben. Diese Gene funktionieren dann weiterhin wie zuvor. Folglich lässt sich das Verhalten des Organismus oft besser damit erklären, was in der Vergangenheit erfolgreich war, als damit, was in der Zukunft wirksam sein könnte. Die Gene des Organismus sind tatsächlich das Produkt des vergangenen Erfolgs und nicht der zukünftigen Funktionalität. Tragen Aberglaube zu Verhaltenssüchten bei?





Zumindest verschwenden sie häufig Zeit und Geld mit trügerischen Versprechungen. Wir ertappen uns dabei, wie wir uns auf der Suche nach unnötigen Informationen ins Ungewisse stürzen oder zusätzliche Dinge kaufen, die zwar spannend erscheinen, aber kaum echten Mehrwert bieten. Weniger offensichtlich ist, dass sie unsere Reaktionen auf natürliche Reize negativ beeinflussen können, indem sie beispielsweise Fast Food nahrhaften Mahlzeiten vorziehen, Photoshop-Modelle normalen Menschen vorziehen, Spiele und Unterhaltung dem langsamen Vergnügen des Lesens von Romanen und Sachbüchern vorziehen und einen unreflektierten, hektischen Lebensstil einem nachdenklichen vorziehen.





Vielleicht sollten wir unseren Fokus vom „Übernormalen“ auf das „Subtile“ und „Feine“ verlagern, um eine genauere Betrachtung und tiefere Wertschätzung der Schönheit und der Vorteile zu fördern, die im Gewöhnlichen verborgen sind. Letztendlich bleibt die letzte Frage: Verstehen Sie wirklich, was Sie konsumieren, oder nehmen Sie einfach alles zu sich, was Ihnen in den Weg kommt?





Vielen Dank fürs Lesen! Sie können sich auch die ansehen.