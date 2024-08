Kích thích siêu thường: Chúng ta có đang vui vẻ đến chết không?

Người đàn ông tử vong sau 3 ngày chơi game trên Internet Người gây ảnh hưởng qua đời sau khi uống rượu say trên buổi phát trực tiếp. Thức ăn nhanh đang giết chết bạn một cách chậm rãi. Thật ngạc nhiên khi chúng ta lại đến nơi này phải không? Mặc dù trò chơi điện tử không thể trực tiếp giết chết bạn nhưng những chất kích thích quá mức có thể góp phần khiến bạn sa sút. Hoạt động này chỉ là ngẫu nhiên nên không có cảm giác khó khăn phải không? Thật kỳ lạ khi thấy các quán cà phê internet giờ đây gần với các sòng bạc không cửa sổ ở Las Vegas hơn.





Đèn sáng. Âm nhạc lớn. Mọi người cần phải hét vào mặt nhau để giao tiếp. Không có đồng hồ. Không có ý thức về thời gian. Không phương hướng.





Thử thách lớn nhất của thế kỷ chúng ta là học cách tiêu dùng ít hơn. Ai chưa bao giờ giết một giờ? Không phải ngẫu nhiên hay không suy nghĩ, mà là cẩn thận: một vụ giết người có tính toán trước trong từng phút. Bạo lực đến từ sự kết hợp của việc từ bỏ, không quan tâm và cam chịu rằng việc vượt qua nó là tất cả những gì bạn có thể hy vọng đạt được. Vì vậy, bạn giết thời gian. Bạn không làm việc, bạn không đọc sách, bạn không mơ mộng.





Nếu bạn ngủ, đó không phải là vì bạn cần ngủ. Và cuối cùng khi nó kết thúc, không có bằng chứng nào: không vũ khí, không máu và không xác. Manh mối duy nhất có thể là quầng thâm dưới mắt bạn hoặc một đường nhăn cực kỳ mỏng gần khóe miệng cho thấy bạn đã phải chịu đựng điều gì đó, rằng trong sự riêng tư của cuộc đời, bạn đã đánh mất thứ gì đó và sự mất mát đó quá trống rỗng để có thể sẻ chia.

Phát triển đầu tiên

Cuộc sống trên thảo nguyên 10.000 năm trước đã định hình bản năng của con người về thức ăn, tình dục và bảo vệ lãnh thổ của họ. Những bản năng này không được thiết kế cho cuộc sống trong một xã hội tràn ngập công nghệ phức tạp và có rất nhiều người. Những khuynh hướng tự nhiên của chúng ta không có đủ thời gian để thích ứng với tốc độ thay đổi nhanh chóng vốn là đặc điểm của thế giới đương đại.





Trong sinh lý học , là nghiên cứu khoa học về các chức năng và cơ chế trong hệ thống sống, kích thích là thứ gây ra phản ứng sinh lý và mang lại sự thay đổi có thể phát hiện được trong cấu trúc hóa học hoặc vật lý của môi trường bên trong hoặc bên ngoài của sinh vật. Khả năng phát hiện sự thay đổi ở môi trường bên trong hoặc bên ngoài của chúng ta được gọi là độ nhạy hoặc tính dễ bị kích thích và đã đóng một vai trò rất lớn trong quá trình tiến hóa của chúng ta, vì nó có thể tạo ra các phản ứng mang tính hệ thống trên toàn bộ cơ thể.





Là một môn học phụ của sinh học, sinh lý học tập trung vào cách các sinh vật, hệ cơ quan, cơ quan riêng lẻ, tế bào và phân tử sinh học thực hiện các chức năng hóa học và vật lý trong hệ thống sống. Theo các lớp sinh vật, lĩnh vực này có thể được chia thành sinh lý y tế, sinh lý động vật, sinh lý thực vật, sinh lý tế bào và sinh lý học so sánh.





Vào những năm 1950, Niko Tinbergen , một nhà sinh vật học và nhà điểu học, bắt đầu thực hiện một loạt nghiên cứu ( sau này được chuyển thành sách ) trong đó ông đã thiết kế ra thứ mà ngày nay chúng ta gọi là những kích thích siêu thường. Các kích thích bao gồm các hình ảnh tượng trưng không tự nhiên của mỏ và trứng, cũng như các vật thể có ý nghĩa sinh học khác được sơn, sơn lót và phóng to.





Trong các thử nghiệm này, mòng biển cá trích non tỏ ra thích thú mổ vào những chiếc kim đan lớn màu đỏ hơn so với mỏ của mòng biển cá trích trưởng thành. Điều này có thể là do kim đan có màu sắc rực rỡ hơn và dài hơn bản thân những chiếc mỏ. Nếu bạn xem phim thời nay như một con mòng biển cá trích thì tình dục, bạo lực và adrenaline là những mũi kim đan giả của bạn. Tương tự, nếu bạn xem đồ ăn vặt ngày nay như một con mòng biển cá trích thì thực phẩm chế biến sẵn nhiều màu sắc chính là chiếc kim đan giả của bạn.





Phát triển thứ hai

Richard Dawkins , một sinh viên của Tinbergen, đã tạo cho hình nộm một hình dáng tròn trịa và hình quả lê hơn, điều này khơi dậy ham muốn lớn hơn. Anh ta gọi những món đồ chơi này là “quả bom tình dục”. Bên ngoài phòng thí nghiệm, người ta thấy những con bọ ngọc đực ở Úc đang cố gắng quan hệ tình dục với những chai bia làm bằng thủy tinh màu nâu bóng, vì ánh sáng phản chiếu trên chai phù hợp với hình dạng và màu sắc của bọ cái.





Dawkins và John Krebs đã sử dụng cụm từ “kích thích siêu thường” vào năm 1979 để mô tả sự khuếch đại các chỉ số tồn tại từ trước do các loài ký sinh xã hội tạo ra, sử dụng thao tác với chim con (vật chủ) để thể hiện sức mạnh của những tín hiệu này. Kích thích bình thường là những thứ mà động vật đã tiến hóa để phản ứng theo những cách nhất định trong suốt lịch sử tiến hóa của chúng.





Các kích thích siêu thường làm gián đoạn những phản ứng bình thường này vì chúng khuếch đại các đặc điểm của kích thích mà động vật thích nghi để phản ứng. Điều này khiến phản ứng bình thường của động vật bị bóp méo.





Ngay cả khi đi câu cá ngày nay, tôi gần như buộc phải thích nghi - mua đúng loại mồi nhân tạo để kích thích cá. Giờ đây, động vật thường xuyên thay đổi hoặc phóng đại các đặc điểm để thu hút, bắt chước, gây sợ hãi hoặc tự vệ trước các thành viên cùng loài, như nghiên cứu về sự tiến hóa của tín hiệu đã chỉ ra. Ví dụ, các loài đom đóm cái bắt chước mô hình ánh sáng của các loài đom đóm cái khác, khiến con đực của các loài khác đó cố gắng giao hợp với những con cái lừa đảo, sau đó chúng sẽ ăn thịt chúng.





Tuy nhiên, chỉ con người mới có khả năng tham gia vào việc điều khiển tín hiệu một cách có ý thức trong thời gian thực bằng cách sử dụng các công cụ tùy chỉnh, trái ngược với việc dựa vào những thay đổi di truyền dần dần đã xảy ra theo thời gian tiến hóa. Trong thế giới con người, sự tồn tại của những tín hiệu nhân tạo đáng chú ý được tạo ra bởi các công cụ văn hóa tinh vi hơn là điều cần phải cảnh giác.

Siêu kích thích và sắc đẹp

Tất cả những gì chúng ta cần làm là so sánh những bức ảnh đã qua photoshop với ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa, cảm nhận về cùng một khuôn mặt có và không có mỹ phẩm. Sự cường điệu được tạo ra một cách giả tạo có thể khá hiệu quả trong việc khơi gợi những phản ứng tích cực cao hơn, có thể dẫn đến hậu quả như khiến một người mua một sản phẩm cụ thể. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy cách hình thành và quy định vẻ đẹp lý tưởng của phụ nữ khác nhau tùy theo các yếu tố như tình trạng kinh tế xã hội, khuôn mẫu về vai trò giới và xu hướng tình dục.





Ngược lại, nghiên cứu về những gì tạo nên một cơ thể nam giới hấp dẫn lại không nhận được sự quan tâm như nhau mặc dù có bằng chứng cho thấy cả phụ nữ và nam giới đều có niềm tin mạnh mẽ về sức hấp dẫn của nam giới. Thật vậy, phụ nữ có xu hướng thích những người đàn ông có thân hình tam giác ngược, tức là vòng eo hẹp, ngực và vai rộng, phù hợp với sức mạnh thể chất và sự phát triển cơ bắp ở phần trên cơ thể cũng như sự tiếp thu lý tưởng về cơ bắp trong xã hội.

Siêu kích thích như thực phẩm

Một thanh ngũ cốc là một siêu kích thích. Nó có hàm lượng đường, muối và chất béo cao hơn bất cứ thứ gì trong môi trường của tổ tiên chúng ta săn bắt hái lượm. Hương vị của một thanh ngũ cốc giống với vị giác đã phát triển trong môi trường săn bắt hái lượm nhưng theo một cách mãnh liệt hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì thực sự tồn tại vào thời đó. Tín hiệu ban đầu kết nối vị giác với dinh dưỡng đã bị hack - bị che khuất bởi một điểm trong không gian vị giác không có trong lịch sử tiến hóa của chúng ta.





Điều này chứng tỏ con người gần như không thể cưỡng lại được. Giờ đây, các công ty công nghệ sử dụng quảng cáo tiềm thức để thu thập dữ liệu cá nhân và phục vụ bạn thanh ngũ cốc tối ưu. Ngay cả khi bạn không thích các thanh ngũ cốc, họ sẽ đẩy mạnh sản phẩm khác vì một số công ty sở hữu những thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Không phải là một fan hâm mộ thanh ngũ cốc? Hãy thử một chiếc bánh quy sô cô la chip. Ăn kiêng? Uống một ít nước bổ dưỡng. Có lẽ với một ít trà Honest nữa.





Giờ đây, chúng ta có thể đạt được nhiều hơn những gì chúng ta cần mà không cần nỗ lực nhiều, nhu cầu tiến hóa của chúng ta phục vụ chúng ta không tốt, nhưng không có cơ chế tiến hóa nào để loại bỏ những ham muốn mạnh mẽ này, vì vậy chúng ta ngày càng béo hơn, cùng với lợi nhuận của các tập đoàn thức ăn nhanh . The Heart Attack Grill : Bạn không chỉ muốn ăn ở nhà hàng nữa. Những gì chúng ta có bây giờ là sự kết hợp giữa ăn uống, giải trí và thậm chí cả hình phạt. Bạn cảm thấy như một ngôi sao nhạc rock. Bạn đang nhận được tất cả những kích thích này chỉ bằng cách ăn thức ăn.

Siêu kích thích trong công nghệ

Trong công nghệ, có một cấp độ siêu kích thích hoàn toàn mới. Thông thường, khi tôi gần như vô thức nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại nhỏ bé của mình để làm việc gì đó, tôi có cảm giác như mình đang trải qua một trải nghiệm ngoài cơ thể. Thế giới mờ dần và tôi không còn biết mình đang ở đâu. Rồi khi nhìn lên, tôi kinh ngạc nhận ra mình vẫn đang ở trong thế giới đó. Đôi khi, bạn có thể cảm thấy như mọi thứ xảy ra với mình không thực sự xảy ra với bạn mà là một phiên bản bóng ma thay thế bị tấn công bởi các chất kích thích siêu nhiên.





Bóng ma này sống bên trong thiết bị được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn, trong thế giới dữ liệu. Bạn hiếm khi phải quay lại thế giới thực chỉ để duy trì cuộc trò chuyện, kiểm tra đèn giao thông hoặc trả tiền khi bạn xếp hàng tiếp theo. Nhưng hiện tại đó không phải là con người thật của bạn - đó chỉ là một bản sao hời hợt sẵn sàng cho thế giới thực một cơ hội. Và nếu thế giới không còn thú vị nữa, bạn hãy rút lui vào thiết bị của mình. Nhưng khi thức dậy, bóng ma, bóng ma không đau khổ, vì mọi thứ đều chuyển qua. Vì vậy, bạn phải trả tiền. Bạn dần dần trở thành sự phóng chiếu.





Bạn muốn kiểm tra Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok và các nền tảng khác trong tương lai. Thiết bị trở nên nhanh hơn, với thời gian xếp hàng chậm hơn và khả năng phản hồi nhanh. Không còn phải nhấn nút và cảm thấy có một lớp bạn phải vượt qua. Màn hình cảm ứng nhanh và gây nghiện hơn. Biết rằng bất cứ điều gì bạn có thể làm, bạn có thể làm nhanh, khiến bạn sẵn sàng ở lại đó và làm nhiều hơn nữa. Đôi khi, có cảm giác ngẫu nhiên đến mức bạn phải theo những chủ đề ngẫu nhiên.

Sự ngẫu nhiên gây nghiện

Sự ngẫu nhiên gây nghiện ở chuột.

Đôi khi nhân viên tại Netflix nghĩ, 'Ôi chúa ơi, chúng ta đang cạnh tranh với FX, HBO hoặc Amazon'… [W]e thực sự đang cạnh tranh với giấc ngủ. ~ Reed Hastings, Chủ tịch hội đồng quản trị của Netflix





Và sự ngẫu nhiên gây nghiện ở chuột. Chứng nghiện còn được thúc đẩy bởi tính ngẫu nhiên, một đặc điểm không chỉ được con người yêu thích. Burrhus Frederic Skinner , một trong những nhà tâm lý học có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20, đã phát hiện ra rằng - vâng, sự ngẫu nhiên có tính gây nghiện - chỉ bằng cách nghiên cứu tâm trí của chuột. Skinner đã phát triển những chiếc hộp có gắn đòn bẩy để khi chuột nhấn cần, các viên thức ăn sẽ được phân phát.





Chuột hạnh phúc. Ông cũng phát triển một bộ hộp khác mà khi nhấn đòn bẩy, kết quả không phải là một viên mà cũng có thể không có hoặc có nhiều viên. Âm thanh quen thuộc? Đây là trái tim của cờ bạc. Đây là lý do tại sao TikTok dựa trên khuyến nghị. Bạn không biết những gì bạn sẽ nhận được. Và đây là lý do tại sao các sòng bạc kỹ thuật số khác cũng thay đổi chiến lược của họ. Dựa trên khuyến nghị, không dựa trên trình tự thời gian. Những công ty này thường quyết định những gì bạn có thể nhận được. Họ cũng quyết định xem bạn có thể quyết định hay không.





Các kỹ sư của TikTok đã tạo ra một ứng dụng cực kỳ dễ uống. Nó đáp ứng những sở thích mà bạn không hề biết. Nó sàng lọc vô số nội dung để tìm những video khiến bạn phải thốt lên “chỉ một lần nữa thôi”. Nó tương đương với việc nhỏ giọt dopamine. Mặt khác, TikTok muốn tôi tin rằng sức mạnh ý chí của tôi và bộ đếm thời gian của chúng là tất cả những gì tôi cần để hạn chế việc sử dụng của mình. Bạn có thể thực hiện một bài tập nhanh ngay bây giờ và xem mức sử dụng ứng dụng trên điện thoại thông minh của mình. Chắc hẳn đa số các bạn sẽ không làm điều đó, vì vốn dĩ chúng ta đều sợ sự thật.





Tôi không nói rằng bạn không thể học được nhiều thứ, nhưng hầu hết nó sẽ khá tầm thường. Tôi nhớ rằng có lúc ai đó đã gửi cho tôi một video TikTok dài 30 đến 60 giây nói về vật lý, cơ học lượng tử cũng như nguồn gốc của Vũ trụ. Và mặc dù mục đích là tốt nhưng tôi không thể không thắc mắc về tỷ lệ phần trăm số người thực sự nhớ được điều gì đó từ video đó, vì hầu hết chúng ta vẫn đang gặp khó khăn khi tạo các bộ bài lặp lại cách đều nhau để ghi nhớ một vài từ khi học một ngôn ngữ mới.





TikTok và các công ty tương tự khác đang tạo ra các công cụ sử dụng thiết bị như bước đầu tiên trong hành trình lập luận rằng chứng nghiện là những thất bại của cá nhân và việc vượt qua chúng là trách nhiệm cá nhân. Sự nóng lên toàn cầu cũng tương tự như vậy đối với bạn. Bạn phải tái chế, bạn phải giảm độ sáng của đèn. Vì vậy, bạn phải chống lại nó bằng cách cài đặt các trình chặn và cố gắng rút phích cắm của mình thường xuyên hơn. Bạn phải cảnh giác vì những kẻ bắt bớ bạn đang ngày càng mạnh mẽ hơn.

Phương tiện truyền thông xã hội là Nicotine

Tôi đã đánh đồng phương tiện truyền thông xã hội với “nicotin kỹ thuật số”, nhưng phép ẩn dụ về sòng bạc đã cải thiện đáng kể khái niệm đó. Nicotine là một chất tự nhiên kích hoạt các bộ phận trong não khiến chúng ta muốn nhiều hơn. Mục đích chính của các tập đoàn thuốc lá là xác định nền tảng phân phối tốt nhất (hình dạng, kích thước, hương vị, v.v.) và thu lợi từ phản ứng của bộ não chúng ta. Chúng tôi đã tạo ra các loại sòng bạc mới giống như những công viên giải trí thu nhỏ cho tâm trí của chúng tôi. Giờ đây, họ nhấn các nút như “gia đình”, “trạng thái”, v.v., thay vì các nút như “niềm vui” hay “thư giãn”.





Đối với tôi, có vẻ như phương tiện truyền thông xã hội ở một cấp độ hoàn toàn mới so với nicotine cũ khi được kết hợp với các vòng phản hồi tức thì có thể tối ưu hóa đầu vào cho từng người dùng riêng biệt trong thời gian thực. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram và có thể là tất cả các ứng dụng mạng xã hội sắp ra mắt đều tệ hơn cocaine ở một khía cạnh nào đó vì cocaine luôn là cocaine.





Chất bột màu trắng không theo dõi cách bạn sử dụng nó hoặc tự thay đổi để cách nó đến với bạn trở nên gây nghiện hơn theo những cách mà bạn cố tình không thể nhận ra. Và ngay cả khi bạn có thể không phù hợp với kiểu người dễ bị nghiện Mạng xã hội, thì đó cuối cùng vẫn là một vấn đề kỹ thuật.





“Những bộ óc vĩ đại nhất trong thế hệ của tôi đang nghĩ về cách khiến mọi người nhấp vào quảng cáo,” một trong những kỹ sư của Facebook lưu ý một cách khô khan. ~ Jeff Hammerbacher

Dòng chảy tối

Cuối cùng, những hoạt động này sẽ đưa bạn vào trạng thái trôi chảy. Trong tâm lý học tích cực, trạng thái dòng chảy, còn được gọi thông tục là ở trong vùng, là trạng thái tinh thần trong đó một người thực hiện một số hoạt động hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác tập trung tràn đầy năng lượng, tham gia đầy đủ và thích thú trong quá trình hoạt động. Về bản chất, dòng chảy được đặc trưng bởi sự tập trung hoàn toàn vào những gì một người làm và dẫn đến sự biến đổi trong nhận thức về thời gian của một người.





Chúng ta cũng có dòng chảy đen tối, một trạng thái dễ chịu nhưng kém thích nghi, nơi các cá nhân hoàn toàn bị cuốn vào, mang lại lối thoát khỏi những suy nghĩ chán nản đặc trưng cho cuộc sống hàng ngày của họ. Điều này thường được quan sát thấy nhất trong hành vi của những người chơi máy đánh bạc, những người gặp khó khăn trong việc đi đúng hướng trong cuộc sống thường ngày của họ, nhưng hình ảnh và âm thanh củng cố của máy đánh bạc sẽ kiềm chế bộ não lang thang của họ và tạo ra những trải nghiệm giống như dòng chảy.





Có sự khác biệt giữa dòng chảy tối và dòng chảy tốt? Chẳng phải nó giống nhau, chỉ trong một bối cảnh khác thôi sao? Vâng, nó không đơn giản như vậy. Một số điểm chung của “dòng trắng” và “dòng tối” là mất nhận thức về thời gian và trải nghiệm ngoài cơ thể, nhưng kết quả ở mỗi trạng thái là khác nhau.





Dòng chảy tối dễ đi vào hơn và dễ dự đoán hơn nhưng cũng khó thoát ra hơn. Dòng chảy tối chắc chắn có cảm giác tương tự như dòng chảy trắng, với các giác quan của bạn nhạy bén hơn, thời gian phản ứng nhanh và tiến độ nhanh hơn — nhưng bạn vẫn đang phản ứng với những yếu tố đầu vào. Bạn có quy tắc, bạn có phản hồi, nhưng bạn đang thiếu sự cân bằng giữa thử thách và kỹ năng. Bạn có thể đạt được dòng chảy mà không cần kỹ năng, đây là lý do tại sao nó gây nghiện đến mức mọi người đều có thể làm được.





Xem một video dài 20 phút khó hơn vì nó đòi hỏi sự chú ý lớn trong thế giới ngày nay và để hiểu được điều gì đó từ video đó đòi hỏi phải có sự suy ngẫm, suy nghĩ và tư duy phản biện, trong khi video dài 30 giây mang đến cho bạn ảo tưởng về việc học sâu và thực sự làm được điều đó. không gây áp lực cho bạn. Chẳng hạn, hòa vào dòng chảy khi viết một bài luận thật khó. Bạn phải chuẩn bị đồ đạc, phải ngăn nắp, phải thu thập tài nguyên, đọc và hiểu. Đôi khi, bạn phải dừng lại và suy nghĩ, đọc lại và đấu tranh để giữ mình ở đó.





Hoạt động cần phải cân bằng sao cho không dễ nhưng cũng không quá khó khiến bạn phải dừng lại. Nó cần phải được điều chỉnh để mang lại cho bạn đủ sự thất vọng nhưng cũng đủ bằng chứng cho thấy bạn có thể làm được; bạn có thể hoàn thành mục tiêu. Khi học một ngôn ngữ bằng ứng dụng như Duolingo, những nội dung cơ bản sẽ hoạt động hiệu quả và giúp bạn luôn tập trung. Bởi vì hoạt động tinh thần rất đơn giản nên những thất bại và sai lầm là tối thiểu và đủ nhỏ để có thể hòa nhập vào ít nhất một trạng thái nửa dòng chảy.





Tuy nhiên, nó dường như không hoạt động khi bạn bước vào giai đoạn khó khăn của lộ trình học tập, vốn thiên về làm việc chăm chỉ và tập trung cao độ – và không có ứng dụng nào trong khu vực đó. Duolingo sẽ dạy bạn một ngôn ngữ, nhưng nó sẽ kết thúc trước khi bạn đạt điểm đậu. Tương tự với các tài liệu ở cấp độ giới thiệu trên các nền tảng học tập khác: bạn có thể tiếp thu rất tốt nội dung cơ bản/khởi đầu, nhưng trong bất kỳ lĩnh vực nào tôi từng thấy họ xử lý, họ bỏ cuộc chính xác khi nó trở nên khó khăn, tại thời điểm chuyển từ nghiệp dư sang bắt đầu trình độ chuyên môn của khả năng.





Nói tóm lại, sự thất bại của trạng thái dòng tích cực sẽ khiến bạn chuyển sang trạng thái bình thường hoặc dừng lại, nghỉ ngơi và có thể thiết lập lại.





Mặt khác, sự thất vọng mà bạn gặp phải trong trạng thái dark flow sẽ khiến cá nhân quay trở lại trò chơi để chơi chăm chỉ hơn và cuộn khó hơn - vì có thể - chỉ có thể thôi - bạn sẽ nhận được điều gì đó đáng kinh ngạc với lần nhập tiếp theo. Dòng màu trắng có điểm cuối rõ ràng hơn; một mục tiêu rõ ràng. Người chơi cờ sẽ rời khỏi dòng khi ván cờ kết thúc. Một người leo núi khi lên đến đỉnh núi. Bác sĩ phẫu thuật khi kết thúc ca phẫu thuật. Cờ bạc không có vạch đích rõ ràng. Bạn đang chơi đến tuyệt chủng.

Siêu kích thích như cơ chế đối phó

Có lẽ chúng ta có thể coi những hoạt động này là công cụ mà chúng ta sử dụng vì một số lý do. Và những người khác cứ tiếp tục quay trở lại đỉnh cao nhận thức dễ dàng tiếp cận đó, đến mức sự đi lên có ý nghĩa ngắn ngủi đó trở thành trục cấu trúc của cuộc đời họ, xung quanh đó tất cả các ưu tiên khác được sắp xếp và tất cả những thứ khác đều được đánh giá.





Những siêu kích thích này là cơ chế đối phó để thoát khỏi cuộc sống. Những gì gamification dường như đạt được là tăng sức hấp dẫn tự nhiên của hoạt động; đó là một mặt tiền dễ chịu đôi khi che đi độ dốc lớn của chức năng nỗ lực/kết quả.





Chẳng phải “dòng chảy đen” sẽ xảy ra khi một thú tiêu khiển “vui vẻ” tốn ít công sức trở thành đỉnh cao của hệ tiết dopamine trong một cuộc sống lẽ ra ảm đạm sao? Nhà tù: nếu không có siêu kích thích, liệu cuộc sống của tù nhân có giống nhau không? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời thích hợp vì tôi không có ngày tháng nêu rõ tình trạng biến dạng não hiện tại của một tù nhân do điều kiện nhà tù dưới con người, nhưng tôi biết rằng - nói chung - hệ thống nhà tù khá tệ. Một con bò sử dụng kính VR để giảm bớt lo lắng. Điều này tệ đến mức nào? Nó rõ ràng phụ thuộc vào loại hàng rào bạn đang nhìn.





Cường điệu là thuyết phục; sự tinh tế tồn tại trong bóng tối của nó.

Có một điều siêu kích thích tốt như vậy không?

Nói “Không” không hề dễ dàng. Nhưng làm thế nào để bạn kết thúc nó?





Việc chống lại bất kỳ sự cám dỗ nào đòi hỏi phải tiêu tốn một lượng năng lượng tinh thần có ý thức.

Odysseus đã không vượt qua được những nàng Tiên cá xinh đẹp nhưng nguy hiểm chỉ bằng sức mạnh ý chí . Đúng hơn, anh ta nhận thức được khuyết điểm của mình và tự trói mình vào cột buồm của con tàu.





Trên thực tế, không phải là chúng ta có thể “chỉ cần nói không” - không chỉ nói không mà không phải trả giá cho bản thân. Ngay cả những người trúng số nhờ ý chí hay tầm nhìn xa vẫn phải trả giá để chống lại sự cám dỗ. Cái giá phải trả là dễ dàng hơn.





Những gì được đo lường, được quản lý.





Trong khi kiểm tra Apple Watch, tôi có xu hướng tập thể dục nhiều hơn vì tôi nhận được phần thưởng từ chiếc máy nhỏ. Chắc chắn là không nhiều nhưng vẫn là một bước tiến đúng hướng. Tôi vẫn bị kích thích quá mức bởi màu sắc và biểu đồ để giúp tôi tiến về phía trước.

Khởi đầu nhỏ

Xóa các ứng dụng truyền thông xã hội khỏi điện thoại của bạn để gây thêm xích mích.





Khi làm việc trên máy tính, hãy cài đặt tiện ích mở rộng để chặn các trang web có chủ đề siêu kích thích.





Sắp xếp các ứng dụng trên điện thoại của bạn để loại bỏ quy trình mặc định là mở khóa điện thoại và nhấn vào một ứng dụng mà không cần suy nghĩ, chỉ cần biết nó ở đâu.





Nếu các nhà thiết kế có thể tăng cường khả năng gây nghiện của máy đánh bạc thì liệu phương pháp tương tự này có thể được sử dụng cho các ứng dụng khác không? Nếu những cỗ máy có tác động bất lợi có thể gây nghiện thì tại sao nguyên tắc này không thể được áp dụng để tạo ra những cỗ máy gây nghiện nhưng lại có ích?





Tôi có một số giả thuyết:

Có thể các ứng dụng có mục đích đạo đức sẽ gây nghiện, nhưng những ứng dụng gây nghiện này vẫn chưa được công nhận hoặc định lượng.





Có lẽ tệ nạn vốn có sức hút gây nghiện mạnh hơn so với đức tính.





Có thể là tất cả các nhà thiết kế lành nghề đều được các sòng bạc tuyển dụng, khiến những người tạo ra các ứng dụng có chất lượng lại có tài năng thiết kế kém hơn.





Các nhà thiết kế làm việc trên các ứng dụng có chất lượng có thể thiếu trí thông minh cần thiết để tạo ra các sản phẩm gây nghiện. Tôi không chắc khả năng nào trong số này là đúng.

Nghiện tập thể dục

Mọi người có thể trở nên nghiện tập thể dục hoàn toàn. Điều này đặc biệt đáng chú ý ở những vận động viên có sức bền cực cao. Lấy ví dụ, người đã chọn phẫu thuật cắt bỏ ngón chân để đạt được thành tích chạy nhanh nhất trên khắp nước Mỹ, hoặc Lynne Cox , người đã phải chịu đựng hàng giờ trong bồn nước lạnh hàng ngày để chuẩn bị bơi từ Alaska đến Nga. Quả thực, trước đây tôi đã từng có chấp trước mạnh mẽ vào việc tập thể dục.





Tuy nhiên, nghỉ ngơi có thể đẩy nhanh quá trình chữa lành. Tôi nghĩ hầu hết mọi người đều miễn cưỡng đẩy bản thân đến những giới hạn như vậy - Tôi thích chạy bộ, nhưng chạy quá mức hoặc bất kỳ hình thức tập thể dục quá sức nào đều gây khó chịu về thể chất, điều này đương nhiên hạn chế khả năng gây nghiện.

Chúng tôi chiếu những gì chúng tôi muốn thấy và một vài suy nghĩ về chủ nghĩa tư bản

Với sự trỗi dậy của chủ nghĩa tư bản và văn hóa tiêu dùng, sự tinh tế đã trở thành một vũ khí lợi hại. Những biểu ngữ khổng lồ kêu gọi bạn mua sản phẩm không còn cần thiết nữa. Mọi người đã trở nên thông minh hơn về mặt đó. Giờ đây, quảng cáo cần được đóng gói cẩn thận, đánh bóng và dán nhãn đẹp mắt để phù hợp với một danh mục cụ thể. Có một danh mục phù hợp cho tất cả mọi người.





Vào cuối những năm 2000, Mark Fisher , một triết gia người Anh, đồng thời là nhà lý luận chính trị/văn hóa còn được biết đến với bí danh k-punk, đã tái sử dụng thuật ngữ “chủ nghĩa hiện thực tư bản” để mô tả ý thức rộng rãi rằng chủ nghĩa tư bản không chỉ là nền chính trị khả thi duy nhất. và hệ thống kinh tế, nhưng hiện tại thậm chí không thể tưởng tượng được một sự thay thế mạch lạc nào cho nó. Ông đã mở rộng khái niệm này trong cuốn sách “ Chủ nghĩa hiện thực tư bản: Không có sự thay thế?” xuất bản năm 2009. cho rằng thuật ngữ này mô tả đúng nhất tình hình tư tưởng kể từ khi Liên Xô sụp đổ.





Trong tình huống này, logic của chủ nghĩa tư bản đã đi đến việc vạch ra những giới hạn của đời sống chính trị và xã hội, với những ảnh hưởng đáng kể đến giáo dục, bệnh tâm thần, văn hóa đại chúng và các phương pháp phản kháng. Kết quả là một tình huống trong đó “dễ tưởng tượng ra sự kết thúc của thế giới hơn là sự kết thúc của chủ nghĩa tư bản”.





Fisher viết:

Chủ nghĩa hiện thực tư bản theo tôi hiểu… giống như một bầu không khí lan tỏa hơn, điều hòa không chỉ việc sản xuất văn hóa mà còn điều tiết công việc và giáo dục, đồng thời hoạt động như một loại rào cản vô hình hạn chế tư duy và hành động. Các nhà tư bản duy trì quyền lực của mình không phải bằng bạo lực hay vũ lực, mà bằng cách tạo ra một cảm giác lan tỏa rằng hệ thống tư bản chủ nghĩa là tất cả. Họ duy trì quan điểm này bằng cách thống trị hầu hết các tổ chức văn hóa và xã hội.





Fisher đề xuất rằng trong khuôn khổ tư bản chủ nghĩa, không có không gian để hình thành các hình thức cấu trúc xã hội thay thế. Ông nói thêm rằng các thế hệ trẻ thậm chí còn không quan tâm đến việc nhận ra các lựa chọn thay thế. Ông đề xuất rằng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã làm phức tạp thêm quan điểm này; thay vì thúc đẩy mong muốn tìm kiếm các giải pháp thay thế cho mô hình hiện tại, phản ứng trước cuộc khủng hoảng đã củng cố quan điểm cho rằng cần phải thực hiện các sửa đổi trong hệ thống hiện tại.





Fisher lập luận rằng chủ nghĩa hiện thực tư bản đã truyền bá một 'bản thể luận kinh doanh' và kết luận rằng mọi thứ nên được vận hành như một hoạt động kinh doanh, bao gồm cả giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Năng suất được khuyến khích và trân trọng, nhưng công nghệ đã thay đổi cuộc chơi. Bạn không còn phải trải qua hành trình khó khăn, nguy hiểm để trưởng thành; thay vào đó, bạn có thể tránh được nguy hiểm và có một cuộc sống thoải mái. Đây là một ví dụ về sự phân quyền. Bạn có thể có một khoảng thời gian vui vẻ khi trở thành một người thoái hóa ở độ tuổi 60.





Thức ăn nấu sẵn, giải trí liên tục và nội dung khiêu dâm đã cướp đi khả năng kiểm soát hành vi của chúng ta. Chắc chắn, người ta có thể đổ lỗi cho chủ nghĩa tư bản giai đoạn cuối vì đã mang lại cho con người quá nhiều thứ tốt đẹp. Chủ nghĩa tư bản là nguyên nhân khi mọi người làm việc quá sức và tìm kiếm lối thoát nhờ những thiết bị tiện nghi này. Nhưng chúng ta có thể thấy loại cờ bạc này xuyên suốt lịch sử. Bạn có những huyền thoại cổ xưa mô tả con người và thậm chí cả các vị thần cờ bạc quá mức. Trung Quốc thời hiện đại hiện là trung tâm của chủ nghĩa tư bản giai đoạn cuối. Tương tự đối với Hy Lạp cổ đại hoặc Ấn Độ.





Nhưng có lẽ chủ nghĩa tư bản là phương tiện khởi đầu để qua đó chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ và thậm chí là sự bất tử. Tất nhiên - có một cuộc tranh luận về việc liệu có được sự bất tử hay không là điều chúng ta nên làm. Nếu bạn đã quen thuộc với Silmarillion hay Lord of The Rings của JRR Tolkien , bạn có thể biết rằng con người có tuổi thọ ngắn nhất. Điều đó khiến họ trở nên cạnh tranh, tham lam và yếu đuối. Mặt khác, yêu tinh là một với thiên nhiên và không bị ràng buộc bởi những gì con người ca ngợi. Trong thế giới của Tolkien, có một nơi mà Yêu tinh bất tử và Ainur sinh sống:





Con người sẽ cảm thấy mình là sinh vật thấp kém nhất và bị khinh thường nhất trong tất cả các sinh vật, Anh ta sẽ không coi trọng những gì mình có, nhưng cảm thấy rằng mình là một trong những sinh vật thấp kém nhất và bị khinh thường nhất trong tất cả các sinh vật, anh ta sẽ sớm trở nên coi thường phẩm chất đàn ông của mình và ghét những kẻ đó. được phú dưỡng phong phú hơn. Anh ta sẽ không thoát khỏi nỗi sợ hãi và đau buồn về cái chết nhanh chóng vốn là số phận của anh ta trên Trái đất, ở Arda Marred, nhưng sẽ phải chịu gánh nặng không thể chịu đựng được đến mức mất đi mọi niềm vui.



Saruman nói: “Người Rohan à? Ngôi nhà của Rohan là gì ngoài một nhà kho lợp tranh nơi bọn cướp uống rượu trong mùi hôi thối và lũ chuột lăn lộn trên sàn với lũ chó?” Có lẽ Tolkien đã làm được điều gì đó. Đàn ông vốn yếu đuối.





Công nghệ giải trí tiên tiến có khả năng gây ra tình trạng vô sinh, suy giảm dân số và tuyệt chủng trên diện rộng. Do thói quen sử dụng phương tiện truyền thông có tính di truyền, bất kỳ tác động nào như vậy sẽ dẫn đến sự thích nghi nhanh chóng của con người, ngụ ý rằng sự tuyệt chủng trên thực tế là không thể xảy ra nếu không có sự sụp đổ đột ngột hoặc có thể là tình trạng nghiện tăng theo cấp số nhân.





Đôi khi tôi cảm thấy rằng sự kết hợp giữa công nghệ steampunk và công nghệ săn bắt hái lượm có thể phù hợp với nhu cầu của chúng tôi. Tôi tưởng tượng mình giống như Donatello trong Ninja Turtles , đeo những thiết bị công nghệ chắc chắn nhưng rất hiệu quả và chỉ sử dụng chúng khi cần thiết.

Tôi cảm thấy như chúng ta cần một loại công nghệ khác để tiếp cận người nghèo ở vùng đồi. Điện thoại thông minh/Internet có vẻ là một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng chúng ta cần tự hỏi: liệu chúng ta có thể sống thành công hoàn toàn ngoài mạng lưới bằng cách tận dụng nhiều thiết bị di động không phụ thuộc vào WiFi hơn không? Điện thoại thông minh sẽ gần như chết nếu không có điều đó. Còn việc sống hoàn toàn trên biển thì sao? Ở quy mô vĩ mô, công nghệ sẽ bị hủy hoại nếu bạn phải kết nối với WiFi.





Việc có một cái gì đó như Wikipedia khả dụng ngoại tuyến có thể thúc đẩy một tiến về phía trước và cho phép khởi động nhanh hơn nếu bạn muốn xây dựng lại nền văn minh. Hãy hướng tới việc phân cấp thế giới thay vì tạo ra các hệ thống rò rỉ quyền lực. Các hệ thống hiện tại của chúng tôi liên quan đến con người và bảo trì, nhưng có lẽ chúng tôi có thể giải quyết vấn đề này bằng AI?





Cuối cùng, sự tiến hóa về cơ bản là một sự kiện vĩ mô thống kê lịch sử mà những người đi trước thực sự đã tái tạo lại. Những gen này sau đó tiếp tục hoạt động như trước. Do đó, hành vi của sinh vật thường được giải thích tốt hơn dựa trên những gì đã thành công trong quá khứ hơn là những gì có thể có hiệu quả trong tương lai. Thực tế, gen của sinh vật là sản phẩm của thành công trong quá khứ chứ không phải chức năng trong tương lai. Sự mê tín có góp phần gây nghiện hành vi không?





Ít nhất, họ thường xuyên lãng phí thời gian và tiền bạc với những lời hứa lừa đảo. Chúng ta thấy mình đi vào hang thỏ để tìm kiếm những thông tin không cần thiết hoặc mua thêm những món đồ có vẻ thú vị nhưng mang lại ít giá trị đích thực. Ít rõ ràng hơn, chúng có thể tác động tiêu cực đến phản ứng của chúng ta trước các kích thích tự nhiên, chẳng hạn như ưu tiên đồ ăn nhanh hơn các bữa ăn bổ dưỡng, người mẫu được chỉnh sửa bằng photoshop hơn người bình thường, trò chơi và giải trí hơn thú vui chậm rãi khi đọc tiểu thuyết và sách phi hư cấu, và lối sống điên cuồng, không suy xét hơn là suy nghĩ thấu đáo. một.





Có lẽ chúng ta nên chuyển sự tập trung của mình từ 'điều siêu thường' sang điều 'tinh tế' và 'tinh tế', khuyến khích việc kiểm tra kỹ hơn và đánh giá sâu sắc hơn về vẻ đẹp cũng như lợi ích tiềm ẩn trong những điều bình thường. Cuối cùng, câu hỏi cuối cùng vẫn là: Bạn có thực sự hiểu những gì bạn đang tiêu thụ hay chỉ đơn giản là bạn đang ăn bất cứ thứ gì đến với mình?





Cảm ơn bạn đã đọc! Bạn cũng có thể xem .