Estímulos supranormais: estamos nos divertindo até a morte?

Homem morre após 3 dias de farra de jogos na Internet. Influenciador morre após consumo excessivo de álcool em transmissão ao vivo. Fast food está matando você lentamente. É surpreendente que tenhamos acabado neste lugar, não é? Embora os videogames não possam matá-lo diretamente, os superestímulos podem contribuir para a sua queda. A atividade é incidental, então sem ressentimentos, certo? É estranho ver como os cibercafés estão agora mais próximos dos cassinos sem janelas de Las Vegas.





Luzes brilhantes. Música alta. As pessoas precisam gritar umas com as outras para se comunicarem. Sem relógios. Nenhuma noção de tempo. Sem direção.





O grande desafio do nosso século é aprender a consumir menos. Quem nunca matou uma hora? Não casualmente ou sem pensar, mas com cuidado: um assassinato premeditado de minutos. A violência vem de uma combinação de desistência, falta de preocupação e uma resignação de que superar isso é tudo o que você pode esperar conseguir. Então você mata a hora. Você não trabalha, não lê, não sonha acordado.





Se você dorme, não é porque precisa dormir. E quando finalmente tudo termina, não há provas: nem arma, nem sangue, nem corpo. A única pista pode ser as sombras sob os olhos ou uma linha terrivelmente fina perto do canto da boca, indicando que algo foi sofrido, que na privacidade da sua vida você perdeu algo e a perda é vazia demais para ser compartilhada.

Primeiro Desenvolvimento

A vida na savana há 10 mil anos moldou os instintos das pessoas em relação à comida, ao sexo e à proteção do seu território. Esses instintos não foram projetados para uma vida em uma sociedade repleta de tecnologia sofisticada e de muita gente. As nossas tendências naturais não tiveram tempo suficiente para se adaptarem ao rápido ritmo de mudança que caracteriza o mundo contemporâneo.





Na fisiologia , que é o estudo científico das funções e mecanismos de um sistema vivo, um estímulo é algo que causa uma resposta fisiológica e traz mudanças detectáveis na estrutura química ou física do ambiente interno ou externo de um organismo. Nossa capacidade de detectar uma mudança no ambiente interno ou externo é chamada de sensibilidade ou excitabilidade e tem desempenhado um papel importante em nossa evolução, pois pode produzir respostas sistêmicas em todo o corpo.





Como uma subdisciplina da biologia, a fisiologia concentra-se em como os organismos, sistemas de órgãos, órgãos individuais, células e biomoléculas realizam as funções químicas e físicas em um sistema vivo. De acordo com as classes de organismos, o campo pode ser dividido em fisiologia médica, fisiologia animal, fisiologia vegetal, fisiologia celular e fisiologia comparativa.





Na década de 1950, Niko Tinbergen , biólogo e ornitólogo, começou a realizar uma série de estudos ( mais tarde transformados em livro ) nos quais desenhou o que hoje chamamos de estímulos supernormais. Os estímulos consistiam em representações não naturais de bicos e ovos, bem como outros objetos biologicamente significativos que foram pintados, preparados e ampliados.





Nestes testes, as gaivotas-arenque jovens mostraram maior interesse em bicar grandes agulhas de tricô vermelhas do que os bicos das gaivotas-arenque adultas. Provavelmente, isso se deveu ao fato de as agulhas de tricô terem cores mais vibrantes e serem mais longas do que os próprios bicos. Se você vê os filmes atuais como uma gaivota arenque, então sexo, violência e adrenalina são suas falsas agulhas de tricô. Da mesma forma, se você vê a junk food atual como uma gaivota arenque, então o alimento processado multicolorido é sua agulha de tricô falsa.





Segundo Desenvolvimento

Richard Dawkins , aluno de Tinbergen, deu ao manequim uma aparência mais redonda e em formato de pêra, o que despertou maior desejo. Ele se referiu a esses brinquedos como “bombas sexuais”. Fora do laboratório, besouros australianos machos foram vistos tentando ter relações sexuais com garrafas de cerveja feitas de vidro marrom brilhante, já que os reflexos da luz nas garrafas combinam com a forma e a cor das fêmeas dos besouros.





Dawkins e John Krebs usaram a frase “estímulo supernormal” em 1979 para descrever a amplificação de indicadores pré-existentes gerados por parasitas sociais, utilizando a manipulação de filhotes de passarinhos (hospedeiros) para mostrar o poder desses sinais. Estímulos normais são coisas às quais os animais evoluíram para reagir de certas maneiras ao longo de sua história evolutiva.





Estímulos supranormais perturbam essas respostas normais porque amplificam as características dos estímulos aos quais os animais estão adaptados para reagir. Isso faz com que as respostas normais dos animais sejam distorcidas.





Mesmo quando vou pescar hoje em dia, sou quase forçado a me adaptar – a comprar o tipo certo de isca artificial para excitar os peixes. Agora, os animais alteram ou exageram rotineiramente características para atrair, imitar, assustar ou defender-se de membros da mesma espécie, como demonstrado pela investigação sobre a evolução da sinalização. Por exemplo, as espécies fêmeas de vaga-lumes imitam os padrões de luz das fêmeas de outras espécies de vaga-lumes, fazendo com que os machos dessas outras espécies tentem copular com as fêmeas enganosas, que então as comem.





No entanto, apenas os humanos são capazes de manipular conscientemente os sinais em tempo real, utilizando instrumentos personalizados, em vez de depender de mudanças genéticas graduais que ocorreram ao longo do tempo evolutivo. No mundo dos humanos, a existência de sinais artificiais notáveis produzidos por ferramentas culturais mais sofisticadas é algo com que devemos ter cuidado.

Superestímulos e Beleza

Tudo o que precisamos fazer é comparar as imagens photoshopadas com os originais não retocados, as percepções do mesmo rosto com e sem cosméticos. Exageros criados artificialmente podem ser bastante eficazes para provocar respostas positivas intensificadas que podem ter consequências, como fazer alguém comprar um produto específico. Um conjunto crescente de evidências sugere que a forma como os ideais de beleza das mulheres são construídos e prescritos varia de acordo com factores como o estatuto socioeconómico, os estereótipos dos papéis de género e a orientação sexual.





Em contrapartida, a investigação sobre o que constitui um corpo masculino atraente não tem recebido o mesmo nível de atenção, apesar das evidências de que tanto as mulheres como os homens têm fortes crenças sobre a atratividade masculina. Na verdade, as mulheres tendem a preferir homens cujo tronco tenha a forma de um triângulo invertido, ou seja, uma cintura estreita e um peito e ombros largos, de acordo com a força física e o desenvolvimento muscular na parte superior do corpo e com a internalização social dos ideais de muscularidade.

Superestímulos como alimento

Uma barra de cereal é um superestímulo. Tem uma maior concentração de açúcar, sal e gordura do que qualquer coisa no ambiente dos nossos ancestrais caçadores-coletores. O sabor de uma barra de cereal lembra as papilas gustativas que evoluíram naquele ambiente de caçadores-coletores, mas de uma forma muito mais intensa do que qualquer coisa que realmente existia naquela época. O sinal original que liga o sabor à nutrição foi hackeado – mascarado por um ponto no espaço gustativo ausente da nossa história evolutiva.





Isso se mostra quase irresistível para os humanos. Agora, as empresas de tecnologia usam publicidade subliminar para coletar dados pessoais e servir a barra de cereal ideal. Mesmo que você não goste de barras de cereais, eles promoverão outro produto, já que algumas empresas possuem as marcas mais populares do mundo. Não é fã de barra de cereal? Experimente um biscoito de chocolate. Em dieta? Tome um pouco de água nutritiva. Talvez com um pouco de Chá Honesto também.





Agora que podemos obter muito mais do que necessitamos com pouco esforço, a nossa carência evoluída não nos serve bem, mas não existe nenhum mecanismo evolutivo para nos livrarmos destes desejos poderosos, pelo que nos tornamos cada vez mais gordos, juntamente com os lucros das empresas de fast food. . The Heart Attack Grill : Você não quer mais simplesmente comer em um restaurante. O que temos agora é uma combinação de alimentação, entretenimento e até punição. Você se sente como uma estrela do rock. Você está recebendo todos esses estímulos apenas comendo.

Superestímulos em tecnologia

Na tecnologia, existe um nível totalmente novo de superestímulos. Muitas vezes, quando olho quase sem pensar para meu minúsculo telefone fazendo coisas, sinto como se estivesse tendo uma experiência extracorpórea. O mundo desaparece e perco a noção de onde estou. Então, quando olho para cima, fico surpreso ao lembrar que ainda estou no mesmo mundo. Às vezes, pode parecer que tudo que está acontecendo com você não está realmente acontecendo com você, mas sim com uma versão alternativa do espectro bombardeada por superestímulos.





Esse espectro vive dentro do seu dispositivo protegido por senha, no mundo dos dados. Você raramente precisa voltar ao mundo real apenas para manter uma conversa, verificar o semáforo ou pagar quando for o próximo na fila. Mas esse não é o seu verdadeiro eu por enquanto - é apenas uma cópia superficial disposta a dar uma chance ao mundo real. E se o mundo não for tão interessante, você volta para o seu dispositivo. Mas quando você acorda, o espectro, o fantasma não sofre, pois tudo se transfere. Então você pode pagar. Você lentamente se torna a projeção.





Seu desejo de verificar o Twitter, WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e outras plataformas futuras. Os dispositivos ficam mais rápidos, com tempos de fila mais lentos e capacidade de resposta rápida. Chega de apertar botões e sentir que há uma camada que você precisa passar. A tela sensível ao toque é rápida e o torna mais viciante. Saber que tudo o que você pode fazer, você pode fazer rápido, deixa você mais disposto a permanecer lá e fazer mais. Às vezes, parece tão aleatório que você precisa seguir tópicos aleatórios.

Aleatoriedade é viciante

A aleatoriedade é viciante em ratos.

Às vezes, os funcionários da Netflix pensam: 'Meu Deus, estamos competindo com FX, HBO ou Amazon'... Na verdade, competimos com o sono. ~ Reed Hastings, presidente do conselho de administração da Netflix





E a aleatoriedade é viciante em ratos. O vício também é alimentado pela aleatoriedade, uma característica que não é valorizada apenas pelos humanos. Burrhus Frederic Skinner , um dos psicólogos mais influentes do século 20, descobriu que - sim, a aleatoriedade vicia - simplesmente estudando as mentes dos ratos. Skinner desenvolveu caixas com alavancas acopladas para que, quando o rato pressionasse a alavanca, os pellets de comida fossem distribuídos.





Rato feliz. Ele também desenvolveu outro conjunto de caixas onde, quando uma alavanca era pressionada, o resultado não era um pellet, mas também poderia ser nenhum ou muitos pellets. Soa familiar? Este é o cerne do jogo. É por isso que o TikTok é baseado em recomendações. Você não sabe o que vai conseguir. E é por isso que outros casinos digitais também mudaram de estratégia. Baseado em recomendações, não em cronologia. Essas empresas geralmente decidem o que você pode obter. Eles também decidem se você pode decidir ou não.





Os engenheiros do TikTok criaram um aplicativo extremamente comestível. Atende a interesses que você não tinha ideia que tinha. Ele vasculha um oceano infinito de conteúdo para encontrar os vídeos que farão você dizer “só mais um”. É o equivalente a um gotejamento de dopamina. O TikTok, por outro lado, quer que eu acredite que minha força de vontade e seu cronômetro são tudo de que preciso para limitar meu uso. Você pode fazer um exercício rápido agora mesmo e observar o uso do aplicativo no seu smartphone. A maioria de vocês provavelmente não fará isso, pois temos medo inerente da verdade.





Não estou dizendo que você não possa aprender coisas, mas a maior parte delas será bastante trivial. Lembro que em algum momento alguém me enviou um vídeo TikTok de 30 a 60 segundos falando sobre física e mecânica quântica e as origens do Universo. E embora a intenção fosse boa, não pude deixar de me perguntar sobre a porcentagem de pessoas que realmente se lembram de algo daquele vídeo, já que a maioria de nós ainda tem dificuldades ao criar decks de repetição espaçada para lembrar algumas palavras ao aprender um novo idioma.





A TikTok e outras empresas semelhantes estão criando ferramentas de tempo de tela como um primeiro passo em sua jornada de argumentar que os vícios são falhas pessoais e superá-los é uma responsabilidade pessoal. Da mesma forma que o aquecimento global está em você. Você tem que reciclar, você tem que diminuir as luzes. Então você tem que combatê-lo instalando bloqueadores e tentando se desconectar com mais frequência. Você tem que ficar em guarda, pois seus perseguidores estão ficando mais fortes.

Mídia social é nicotina

Eu vinha equiparando as mídias sociais à “nicotina digital”, mas a metáfora do cassino melhora substancialmente essa noção. A nicotina é uma substância natural que ativa partes do nosso cérebro que nos fazem querer mais. O principal objetivo das corporações de cigarros é determinar a melhor plataforma de entrega (forma, tamanho, sabor, etc.) e lucrar com a resposta do nosso cérebro. Criamos novos tipos de cassinos para serem como parques de diversões em miniatura para nossas mentes. Eles agora apertam botões como “família”, “status” etc., em vez de botões como “prazer” ou “relaxar”.





Parece-me que a mídia social está em um nível completamente novo do que a boa e velha nicotina quando combinada com ciclos de feedback instantâneos que podem otimizar a entrada para cada usuário distinto em tempo real. TikTok, Twitter, Facebook, Instagram e possivelmente todos os próximos aplicativos de mídia social são piores que a cocaína em alguns aspectos, porque a cocaína é sempre cocaína.





O pó branco não rastreia como você o usa nem se altera, de modo que a maneira como chega até você se torna mais viciante de maneiras propositalmente imperceptíveis para você. E mesmo que você não se encaixe no tipo de pessoa que pode facilmente se viciar em mídias sociais, isso é, em última análise, um problema de engenharia.





“As melhores mentes da minha geração estão pensando em como fazer as pessoas clicarem nos anúncios”, observa secamente um dos engenheiros do Facebook. ~Jeff Hammerbacher

O fluxo escuro

Em última análise, essas atividades estão colocando você em um estado de fluxo. Na psicologia positiva, um estado de fluxo, também conhecido coloquialmente como estar na zona, é o estado mental no qual uma pessoa que realiza alguma atividade está totalmente imersa em uma sensação de foco energizado, envolvimento total e prazer no processo da atividade. Em essência, o fluxo é caracterizado pela completa absorção naquilo que se faz e uma resultante transformação na noção de tempo.





Temos também o fluxo escuro, que é um estado prazeroso, mas desadaptativo, onde os indivíduos ficam completamente presos, proporcionando uma fuga dos pensamentos deprimentes que caracterizam a sua vida quotidiana. Isto é mais comumente observado no comportamento dos jogadores de caça-níqueis, que têm dificuldade em permanecer no caminho certo em sua vida normal, mas as imagens e sons reforçados das máquinas caça-níqueis controlam seus cérebros, que de outra forma seriam errantes, criam experiências semelhantes a fluxo.





Existe uma diferença entre fluxo escuro e fluxo bom? Não é a mesma coisa, apenas em um contexto diferente? Bem, não é tão simples. Algumas das coisas que o “fluxo branco” e o “fluxo escuro” têm em comum são a perda da percepção do tempo e a experiência fora do corpo, mas os resultados de estar em cada estado são diferentes.





O fluxo escuro é mais fácil de entrar e é mais previsível, mas também mais difícil de sair. O fluxo escuro certamente parece semelhante ao fluxo branco, com seus sentidos aguçados, tempo de reação rápido e progresso mais rápido – mas você ainda está reagindo às entradas. Você tem regras, tem feedback, mas está faltando o equilíbrio entre desafio e habilidade. Você pode obter o fluxo sem habilidade, por isso é tão viciante, pois qualquer pessoa pode fazer isso.





Assistir a um vídeo de 20 minutos é mais difícil, pois requer muita atenção no mundo de hoje, e para tirar algo disso requer contemplação, reflexão e pensamento crítico, enquanto um vídeo de 30 segundos dá a ilusão de aprendizado profundo e faz não colocar nenhuma pressão sobre você. Entrar no fluxo quando, digamos, escrever uma redação é difícil. Você tem que preparar suas coisas, tem que estar organizado, tem que coletar recursos, ler e compreender. Muitas vezes você tem que parar e pensar, ler novamente e lutar para se manter lá.





A atividade precisa ser equilibrada para que não seja fácil o suficiente, mas também não seja difícil demais para fazer você parar. Ele precisa ser ajustado para lhe dar frustração suficiente, mas também evidência suficiente de que você pode fazer isso; você pode completar o objetivo. Ao aprender um idioma usando um aplicativo como o Duolingo, o básico funciona muito bem e mantém você atualizado. Como a atividade mental é tão simples, os contratempos e os erros são mínimos e pequenos o suficiente para serem assimilados pelo menos em um estado de semifluxo.





No entanto, parece não funcionar quando você chega à parte difícil da curva de aprendizado, que envolve mais trabalho árduo e foco limpo – e não há aplicativos nessa região. O Duolingo lhe ensinará um idioma, mas terminará antes que você obtenha uma nota de aprovação. O mesmo acontece com os materiais de nível introdutório em outras plataformas de aprendizagem: você pode adquirir o material básico/inicial extremamente bem, mas em qualquer área que eu os tenha visto lidar, eles desistem exatamente quando se torna um desafio, no ponto de transição do amadorismo para o início. níveis profissionais de habilidade.





Resumindo, a falha de um estado de fluxo positivo fará com que você transite para um estado normal ou pare, faça uma pausa e talvez reinicie.





Por outro lado, a frustração que você sente durante um estado de fluxo escuro levará o indivíduo de volta ao jogo para jogar mais e rolar com mais força - como talvez - apenas talvez - você obtenha algo surpreendente com a próxima entrada. O fluxo branco tem um ponto final mais claro; um objetivo claro. O jogador de xadrez sairá do fluxo quando o jogo terminar. Um alpinista ao chegar ao topo da montanha. Um cirurgião ao terminar a cirurgia. O jogo não tem uma linha de chegada clara. Você está jogando até a extinção.

Superestímulos como mecanismos de enfrentamento

Talvez possamos considerar estas actividades como instrumentos que utilizamos por uma série de razões. E outras pessoas continuam a regressar a esse pico de realização facilmente acessível, ao ponto de essa breve e significativa ascensão se tornar o eixo estrutural da sua vida, em torno do qual todas as outras prioridades são ordenadas e todas as outras coisas são avaliadas.





Esses superestímulos são mecanismos de enfrentamento para escapar da vida. O que a gamificação parece conseguir é aumentar a atratividade natural de uma atividade; é uma fachada agradável que ocasionalmente cobre o declive acentuado da função esforço/retorno.





O “fluxo negro” não é o que acontece quando um passatempo “divertido” e de baixo esforço se torna o auge dopaminérgico de uma existência que de outra forma seria sombria? Prisões: se não houvesse superestímulos, a vida dos presidiários seria a mesma? Esta é uma pergunta sem uma resposta adequada, pois não tenho a data que descreva o estado atual da distorção cerebral de um preso devido às condições subumanas da prisão, mas sei que - geralmente - o sistema prisional está bastante ferrado. Uma vaca usa óculos de realidade virtual na tentativa de reduzir a ansiedade. Quão ruim é isso? Obviamente, depende do tipo de cerca que você está olhando.





O exagero é persuasivo; a sutileza existe em suas sombras.

Existe tal coisa como um bom superestímulo?

Dizer “Não” não é tão fácil. Mas como você termina isso?





Resistir a qualquer tentação exige o gasto consciente de um suprimento esgotável de energia mental.

Odisseu não passou pelas belas mas perigosas sereias por pura força de vontade . Em vez disso, ele estava ciente de suas falhas e amarrou-se ao mastro de seu navio.





Na verdade, não é verdade que possamos “simplesmente dizer não” – e não apenas dizer não, sem custos para nós próprios. Mesmo os humanos que ganham na loteria por força de vontade ou previsão ainda pagam um preço para resistir à tentação. O preço é pago mais facilmente.





O que é medido, é gerenciado.





Ao verificar meu Apple Watch, fico mais inclinado a malhar à medida que sou recompensado pela pequena máquina. Claro que não é muito, mas ainda é um obstáculo na direção certa. Ainda estou superestimulado por cores e gráficos para me ajudar a seguir em frente.

Comece pequeno

Exclua seus aplicativos de mídia social do telefone para aumentar o atrito.





Ao trabalhar no computador, instale extensões para bloquear sites com temática de superestímulos.





Misture os aplicativos do seu telefone para remover o processo padrão de desbloquear o telefone e tocar em um aplicativo sem pensar, apenas sabendo onde ele está.





Se for viável para os designers aumentar a capacidade de dependência das máquinas de jogo, este mesmo método não poderia ser empregado para outras aplicações? Se máquinas com efeitos prejudiciais podem tornar-se viciantes, por que este princípio não pode ser aplicado para criar máquinas viciantes, mas benéficas?





Tenho várias hipóteses:

É possível que aplicativos com propósitos virtuosos causem vícios, mas os viciados ainda não foram reconhecidos ou quantificados.





Talvez os vícios tenham inerentemente uma atração viciante mais forte em comparação com as virtudes.





Pode ser que todos os designers qualificados sejam empregados pelos casinos, deixando aqueles que criam aplicações virtuosas com talentos de design menos competentes.





Os designers que trabalham em aplicativos virtuosos podem não ter a inteligência necessária para criar produtos viciantes. Não tenho certeza de qual dessas possibilidades é verdadeira.

Vício em Exercício

As pessoas podem ficar completamente viciadas em exercícios. Isto é especialmente perceptível no caso de atletas de resistência extrema. Vejamos, por exemplo, o indivíduo que optou por ter os dedos dos pés removidos cirurgicamente para conseguir a corrida mais rápida através dos Estados Unidos, ou Lynne Cox , que suportou horas diariamente em banhos frios para se preparar para nadar do Alasca até a Rússia. Na verdade, experimentei um forte apego ao exercício no passado.





Fazer pausas, entretanto, pode acelerar a cura. Acho que a maioria das pessoas reluta em ultrapassar esses limites - adoro correr, mas correr excessivamente ou qualquer tipo de exercício excessivo é fisicamente desconfortável, o que naturalmente limita o seu potencial de dependência.

Projetamos o que queremos ver e algumas reflexões sobre o capitalismo

Com a ascensão do capitalismo e da cultura de consumo, a subtileza tornou-se uma arma poderosa. Banners enormes gritando para você comprar um produto não são mais necessários. As pessoas se tornaram mais inteligentes nesse aspecto. Agora, os anúncios precisam ser cuidadosamente embalados, polidos e bem rotulados para se adequarem a uma categoria específica. Existe uma categoria adaptada para todos.





No final dos anos 2000, Mark Fisher , um filósofo inglês e teórico político/cultural também conhecido pelo seu pseudónimo de blogue k-punk, reformulou o termo “realismo capitalista” para descrever a sensação generalizada de que não só o capitalismo é o único sistema político viável. e económico, mas também que é agora impossível sequer imaginar uma alternativa coerente ao mesmo. Ele expandiu o conceito em seu livro de 2009 “ Realismo Capitalista: Não Existe Alternativa?” argumentando que o termo descreve melhor a situação ideológica desde a queda da União Soviética.





Nesta situação, a lógica do capitalismo passou a delinear os limites da vida política e social, com efeitos significativos na educação, na doença mental, na cultura pop e nos métodos de resistência. O resultado é uma situação em que é “mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo”.





Fisher escreve:

O realismo capitalista tal como o entendo… é mais como uma atmosfera generalizada, condicionando não só a produção da cultura, mas também a regulação do trabalho e da educação, e actuando como uma espécie de barreira invisível que restringe o pensamento e a acção. Os capitalistas mantêm o seu poder não através da violência ou da força, mas criando uma sensação generalizada de que o sistema capitalista é tudo o que existe. Eles mantêm esta visão dominando a maioria das instituições sociais e culturais.





Fisher propõe que, num quadro capitalista, não há espaço para conceber formas alternativas de estruturas sociais. Ele acrescenta que as gerações mais jovens nem sequer se preocupam em reconhecer alternativas. Ele propõe que a crise financeira de 2008 agravou esta posição; em vez de catalisar o desejo de procurar alternativas para o modelo existente, a resposta à crise reforçou a noção de que devem ser feitas modificações no sistema existente.





Fisher argumenta que o realismo capitalista propagou uma “ontologia empresarial” que conclui que tudo deve ser gerido como um negócio, incluindo a educação e a saúde. A produtividade é incentivada e valorizada, mas a tecnologia mudou o jogo. Você não precisa mais passar por uma jornada difícil ou perigosa para se tornar adulto; em vez disso, você pode evitar o perigo e ter uma vida confortável. Este é um exemplo de devolução. Você pode se divertir sendo um degenerado até os 60 anos.





Alimentos pré-cozidos, entretenimento constante e pornografia roubaram-nos o controle sobre nosso comportamento. Claro, pode-se culpar o capitalismo em estágio avançado por dar às pessoas muitas coisas boas. A culpa é do capitalismo, pois as pessoas estão sobrecarregadas e procuram o escapismo através destes dispositivos de conforto. Mas podemos ver esse tipo de jogo ao longo da história. Existem mitos antigos que descrevem pessoas e até mesmo deuses que jogam em excesso. A China moderna é agora um centro do capitalismo em fase avançada. O mesmo para a Grécia antiga ou a Índia.





Mas talvez o capitalismo seja o veículo de partida através do qual podemos adquirir a extensão da vida e até a imortalidade. Há - é claro - um debate sobre se adquirir ou não a imortalidade é mesmo o que devemos fazer. Se você conhece o Silmarillion ou O Senhor dos Anéis de JRR Tolkien , provavelmente sabe que os humanos têm a expectativa de vida mais curta. Isso os torna competitivos, gananciosos e fracos. Os elfos, por outro lado, são um com a natureza e não estão vinculados ao que os humanos elogiam. No mundo de Tolkien, havia um lugar onde viviam os Elfos e Ainur imortais:





Os homens sentiriam que eram os menos e mais desprezados de todas as criaturas. Ele não valorizaria o que tinha, mas sentindo que estava entre os menos e mais desprezados de todas as criaturas, ele logo passaria a desprezar sua masculinidade e a odiar aqueles. mais ricamente dotados. Ele não escaparia do medo e da tristeza de sua rápida mortalidade que é o seu quinhão na Terra, em Arda Marred, mas seria insuportavelmente sobrecarregado por isso até a perda de todo o deleite.



Saruman disse: “Um homem de Rohan? O que é a casa de Rohan senão um celeiro de palha onde os bandidos bebem no fedor e os ratos rolam no chão com os cães? Talvez Tolkien estivesse no caminho certo. Os homens são fracos.





A tecnologia de entretenimento de ponta tem o potencial de induzir esterilidade generalizada, wireheading, diminuição da população e extinção. Dada a herdabilidade dos hábitos de consumo dos meios de comunicação social, qualquer impacto deste tipo resultaria numa rápida adaptação humana, implicando que a extinção é praticamente impossível na ausência de um colapso abrupto ou, talvez, de uma dependência em expansão exponencial.





Às vezes sinto que uma combinação de tecnologia steampunk e tecnologia de caçadores-coletores poderia atender às nossas necessidades. Imagino ser como Donatello das Tartarugas Ninja , usando suas peças de tecnologia robustas, mas tão eficazes, e empregando-as apenas em momentos de necessidade.

Sinto que precisamos de um tipo diferente de tecnologia para incorporar os pobres nas colinas. O smartphone/internet parece um começo decente. Mas precisamos nos perguntar: podemos viver completamente fora da rede com sucesso, aproveitando mais dispositivos portáteis que não dependam de WiFi? O smartphone estará quase morto sem isso. Que tal viver completamente à beira-mar? Em uma escala macro, a tecnologia fica arruinada se você precisar se conectar ao WiFi.





Ter algo como a Wikipedia disponível off-line pode impulsionar alguém e permitir uma inicialização mais rápida se, digamos, você quiser reconstruir a civilização. Nosso objetivo é descentralizar o mundo em vez de criar sistemas que vazem energia. Nossos sistemas atuais envolvem humanos e manutenção, mas talvez possamos resolver isso com IA?





No final das contas, a evolução é essencialmente um macrofato histórico-estatístico sobre o qual os antecessores verdadeiramente reproduziram. Esses genes continuam a funcionar como antes. Consequentemente, o comportamento do organismo é muitas vezes melhor explicado em termos do que foi bem sucedido no passado, em vez do que poderá ser eficaz no futuro. Os genes do organismo são, na verdade, o produto do sucesso passado, e não da funcionalidade futura. As superstições contribuem para vícios comportamentais?





No mínimo, frequentemente desperdiçam tempo e dinheiro com promessas enganosas. Nós nos encontramos entrando em buracos de coelho em busca de informações desnecessárias ou comprando itens adicionais que parecem interessantes, mas oferecem pouco valor genuíno. Menos obviamente, eles podem impactar negativamente nossas respostas a estímulos naturais, como priorizar fast food em vez de refeições nutritivas, modelos photoshopados em vez de pessoas comuns, jogos e entretenimento em vez dos prazeres lentos da leitura de romances e não-ficção, e um estilo de vida frenético e não examinado em vez de uma vida pensativa. um.





Talvez devêssemos desviar o nosso foco do “supernormal” para o “sutil” e o “fino”, encorajando uma inspeção mais atenta e uma apreciação mais profunda da beleza e dos benefícios ocultos no ordinário. Em última análise, a questão final permanece: você realmente entende o que está consumindo ou está simplesmente ingerindo tudo o que aparece no seu caminho?





Obrigado por ler! Você também pode assistir a .