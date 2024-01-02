科技界女性对乌克兰 SEO 负责人的采访





HackerNoon 编辑团队推出了科技女性访谈系列，庆祝她们的成就并分享她们的奋斗历程。我们需要更多的科技女性，通过分享故事，我们可以鼓励许多女孩追随她们的梦想。今天分享你的故事！

向我们介绍你自己！

你好！





我是乌克兰的 SEO 技术专家。我的 IT 经验始于 2011 年的网站创建和管理，然后我添加了一些数字营销知识，并于 2014 年在一家乌克兰大型公司 Govitall 找到了第一份 SEO 工作。

我走过了从初级SEO到SEO产品和团队经理的道路。





2020年，我开始在Belkins（一家B2B US/UA公司）担任SEO专家，2021年，我成为一个7人以上的SEO部门的负责人。战争打破了我们的发展计划，我搬到了英国，一年多来，我一直是爱丁堡自行车合作社大家庭的一员，从事我们的营销和技术活动。

您当初为什么选择这个领域？

我觉得我想属于数字世界。我开始了 CSS 和 HTML 的自学。然后我意识到搜索引擎优化是最适合我的，因为我的心理教育是理解谷歌算法的完美背景，特别是基于认知心理学的算法。

您现在最兴奋/最热衷的技术是什么？为什么？

绝对是AI 。具体来说，来自不同领域的专家有机会改变绩效策略，从关注数千个次要细节到关注一些真正重要和创造性的事情。如今，我们需要熟练的人工智能操作员，这将引领我们走向拥有更广泛和更高质量信息的未来。

您现在最担心什么技术？为什么？

我担心信息技术和媒体对现代社会的影响。这是一种强大的力量，可以用来行善，也可以用来作恶。信息战的后果可能非常可怕。

除了科技之外，您的爱好和兴趣是什么？

我只是喜欢大自然的一切表现。我喜欢瑜伽、在海里游泳（或者至少在游泳池里）和徒步旅行。我喜欢去拥有古老而美丽的建筑的城市旅行并参观博物馆。我喜欢与朋友和家人共度时光。

让我们谈谈打破玻璃天花板。作为一名科技女性，您面临的最大挑战是什么？您是如何应对的？

我的 SEO 团队由男女组成。有时，从男性技术极客那里获得权威是一件困难的事情。我花了一些功夫才向他们提供我专业水平的证据。最后，他们通常会评估我为任何项目提供的顺序。

您遇到/处理过任何可疑的厌恶女性的故事/情况，并且您想与 HackerNoon Fam 分享吗？

在我职业生涯的初期，当我的老板是一名男性时，我在升职方面遇到了困难。我不确定这是因为我的性别还是其他个人原因，但我看到我的表现很高，而我的角色和薪水近两年来一直很基本。我刚刚在另一家公司找到了更好的下一级职位的工作。

您遇到的最大的挫折/失败是什么？您是如何应对的？

在我的专业领域中，所有失败都很常见，原因也很常见。网站排名下降的原因可能有一个或几个：市场上出现预算更大的新竞争对手，或者老竞争对手大幅增加预算；谷歌推出了新的算法，但在我们的例子中，这些算法并不友好；市场因不同原因下跌；或者它可能是公司中一个表现不佳的重要部门。我会告诉你最近的一个这样的案例。英国现在正经历生活成本危机，自行车市场正在下滑。另一方面，2002 年 10 月，Google 进行了一次戏剧性的更新。从技术角度来看，爱丁堡自行车合作社拥有一个复杂的网站，与我们的竞争对手相比，营销和开发预算非常有限。我决定改进我们最强大的方面：我们在“Google 我的商家”中的自行车商店。这些商店遍布英国各地，而且都具有良好的评价。我们不需要额外的预算来让它们变得更好，这显然会对我们的本地和国家排名产生影响。另一方面，我们的团队制定了如何利用一些额外预算来与我们销售的自行车品牌开展合作的计划。

你真正引以为傲的最大成就是什么？

2021年，我在贝尔金斯工作，组建了一支高效的SEO团队，成功完成了五个项目，其中一个项目取得了辉煌的成果，涉及针对美国市场的营销网站网络。我们团队内部没有暴力行为；所有团队成员都成为了朋友并且非常积极主动。

您认为，为什么我们会在科技行业看到如此巨大的性别差距？我们如何才能缩小这一差距？

我可以与大家分享一个有趣的观察：在乌克兰，我们不存在这样的差距。女性和男性大多处于同一水平，并且在轻度模式下很少会遇到不尊重的情况。在英国，我还没有遇到过这个问题，但我只在这里呆了一年，而且我有一个很棒的团队。

主要是根据朋友告诉我的，我可以得出这样的结论：男人害怕受到“女人魅力”的力量影响。他们可能害怕被利用来谋取个人利益，因为这里的生物学部分可能会对男性产生不利影响。另一方面，有时某些男人的心理问题可能非常严重，以至于他们以牺牲他人为代价来维护自己的利益。而女人天生的情绪化可能会被这样的男人认为是方便的弱点。





我认为企业可以开展更多的心理支持来解决和预防此类问题。有时，女人可以通过改变自己的行为来帮助自己。情况比较严重的，妇女可以诉诸法律法规。

谁是你的科技偶像？为什么？

伊丽莎白·丘吉尔激励着我。我认为探索和改进 Google 用户路径和功能真的很令人兴奋。

您对想加入这个领域的有抱负的女孩有什么建议吗？

我通常都有实习生。她们大多是女孩。首先，我教他们在所做的事情上要专业。并对自己的专业优势和劣势有现实的认识。感受他们需要发展什么以及如何找到实现这一目标的方法。当然，我告诉他们要有自尊。我们可以选择一个让我们感到真正有价值和受到尊重的工作场所，这是 100% 健康的。