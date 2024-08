Women in Tech Interview mit einer ukrainischen SEO-Leiterin

Die Redaktion von HackerNoon hat diese Interviewreihe mit Frauen in der Tech-Branche ins Leben gerufen, um ihre Erfolge zu feiern und ihre Kämpfe zu teilen. Wir brauchen mehr Frauen in der Technologiebranche, und indem wir Geschichten teilen, können wir viele Mädchen ermutigen, ihre Träume zu verwirklichen. Teilen Sie noch heute Ihre Geschichte !

Erzählen Sie uns etwas über sich!

Hallo!





Ich bin ein ukrainischer technischer SEO-Spezialist. Meine Erfahrung in der IT begann 2011 mit der Erstellung und Verwaltung von Websites. Anschließend habe ich einige Kenntnisse im Bereich digitales Marketing hinzugefügt, und 2014 hatte ich meinen ersten Job als SEO für ein großes ukrainisches Unternehmen, Govitall.

Ich habe den Weg vom Junior-SEO zum SEO-Produkt- und Teammanager zurückgelegt.





Im Jahr 2020 begann ich als SEO-Spezialist bei Belkins (einem B2B-Unternehmen in den USA/UA) zu arbeiten und im Jahr 2021 wurde ich Leiter einer SEO-Abteilung mit mehr als 7 Mitarbeitern. Der Krieg machte unsere Wachstumspläne zunichte und ich zog nach Großbritannien, wo ich seit mehr als einem Jahr zwischen unseren Marketing- und technischen Aktivitäten Teil der Edinburgh Bike Coop-Familie bin.

Warum haben Sie sich überhaupt für dieses Fachgebiet entschieden?

Ich hatte das Gefühl, dass ich zur digitalen Welt gehören wollte. Und ich begann mein Selbststudium mit CSS und HTML. Und dann wurde mir klar, dass SEO am besten zu mir passt, da meine psychologische Ausbildung den perfekten Hintergrund für das Verständnis der Google-Algorithmen bietet, insbesondere auf der Grundlage der kognitiven Psychologie.

Für welche Technologie begeistern/interessieren Sie sich derzeit am meisten und warum?

Es ist definitiv KI . Und insbesondere die Möglichkeit für Spezialisten aus verschiedenen Nischen, ihre Leistungsstrategien von der Aufmerksamkeit auf Tausende sekundärer Details hin zur Konzentration auf einige wirklich wichtige und kreative Dinge zu ändern. Heutzutage brauchen wir qualifizierte KI-Bediener, und das führt uns in die Zukunft mit einem besseren Informationsangebot und einer besseren Qualität.

Über welche Technologie machen Sie sich derzeit am meisten Sorgen und warum?

Ich mache mir Sorgen über die Auswirkungen von Informationstechnologien und Medien auf die moderne Gesellschaft. Es ist eine große Macht und kann zum Guten oder zum Schaden eingesetzt werden. Die Folgen eines Informationskriegs können wirklich schrecklich sein.

Was sind deine Hobbys und Interessen außerhalb der Technik?

Ich liebe einfach die Natur in all ihren Erscheinungen. Ich mag Yoga, Schwimmen im Meer (oder zumindest im Pool) und Wandern. Ich reise gerne in Städte mit alter und schöner Architektur und besuche Museen. Und ich liebe es, Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie zu verbringen.

Lassen Sie uns darüber sprechen, die gläserne Decke zu durchbrechen. Was waren die größten Herausforderungen, mit denen Sie als Frau in der Tech-Branche konfrontiert waren, und wie sind Sie damit umgegangen?

Ich habe meine SEO-Teams aus Menschen beiderlei Geschlechts zusammengestellt. Und es war manchmal schwierig, bei männlichen Technikfreaks Autorität zu erlangen. Es hat einige Mühe gekostet, ihnen den Beweis meiner Professionalität zu liefern. Schließlich bewerten sie normalerweise die Reihenfolge, die ich immer für jedes meiner Projekte vorgebe.

Gibt es eine fragwürdige frauenfeindliche Geschichte/Situation, mit der Sie konfrontiert waren bzw. mit der Sie umgegangen sind und die Sie der HackerNoon-Familie mitteilen möchten?

Zu Beginn meiner Karriere hatte ich Probleme mit meiner beruflichen Beförderung, als mein Chef ein Mann war. Ich bin mir nicht sicher, ob das an meinem Geschlecht oder einem anderen persönlichen Grund lag, aber ich habe gesehen, dass meine Leistung hoch ist, während meine Rolle und mein Gehalt seit fast zwei Jahren einfach sind. Ich habe gerade eine bessere Stelle in der nächsthöheren Position bei dem anderen Unternehmen gefunden.

Was war der größte Rückschlag/Misserfolg, den Sie erlebt haben, und wie haben Sie ihn bewältigt?

Alle Misserfolge in meiner beruflichen Nische kommen recht häufig vor, und auch die Ursachen sind häufig. Es kann einen oder mehrere Gründe dafür geben, dass Website-Positionen sinken: Neue Konkurrenten mit größeren Budgets tauchen auf dem Markt auf, oder alte Konkurrenten erhöhen ihre Budgets extrem; Google führt neue Algorithmen ein, die in unserem Fall nicht freundlich sind; der Markt fällt aus verschiedenen Gründen; Oder es kann eine wichtige Abteilung im Unternehmen sein, die schlecht abliefert. Ich erzähle Ihnen vom jüngsten Fall dieser Art. Das Vereinigte Königreich befindet sich derzeit in einer Lebenskostenkrise und der Fahrradmarkt ist rückläufig. Auf der anderen Seite gab es im Oktober 2002 ein dramatisches Google-Update. Edinburgh Bike Coop verfügt im Vergleich zu unseren Mitbewerbern über eine aus technologischer Sicht komplexe Website und ein sehr geringes Budget für Marketing und Entwicklung. Ich habe beschlossen, unsere stärksten Aspekte zu verbessern: unsere Fahrradgeschäfte bei Google My Business. Diese Geschäfte gibt es überall im Vereinigten Königreich und alle haben gute Bewertungen. Wir benötigen kein zusätzliches Budget, um sie noch besser zu machen, was sich natürlich auf unsere lokalen und nationalen Rankings auswirken wird. Und auf der anderen Seite hat unser Team einen Plan, wie wir zusätzliches Budget für die Zusammenarbeit mit den von uns verkauften Fahrradmarken bereitstellen können.

Was ist Ihr größter Erfolg, auf den Sie wirklich stolz sind?

Im Jahr 2021 habe ich bei Belkins ein äußerst effektives SEO-Team aufgebaut, das fünf Projekte erfolgreich durchgeführt und bei einem davon hervorragende Ergebnisse erzielt hat, und zwar im Zusammenhang mit dem auf den US-Markt ausgerichteten Marketing-Site-Netzwerk. Innerhalb unseres Teams gab es keine Gewalt; Alle Teammitglieder wurden Freunde und waren sehr motiviert.

Warum sehen wir Ihrer Meinung nach diese große Kluft zwischen den Geschlechtern in der Technologiebranche und wie können wir sie verringern?

Ich kann Ihnen eine interessante Beobachtung mitteilen: In der Ukraine gibt es eine solche Kluft nicht. Frauen und Männer sind meist auf dem gleichen Niveau und Respektlosigkeit kann eher selten und in milder Form begegnet werden. In Großbritannien hatte ich dieses Problem noch nicht, aber ich bin nur ein Jahr hier und habe ein wunderbares Team.

Vor allem aufgrund der Aussagen meiner Freunde kann ich zu dem Schluss kommen, dass Männer Angst davor haben, von der Macht des „weiblichen Charmes“ beeinflusst zu werden. Sie haben möglicherweise Angst davor, zum persönlichen Vorteil missbraucht zu werden, da der biologische Teil hier gegen Männer wirken kann. Andererseits können die psychologischen Probleme mancher Männer manchmal so stark sein, dass sie sich auf Kosten anderer durchsetzen. Und die natürliche Emotionalität einer Frau kann von solchen Männern als bequeme Schwäche angesehen werden.





Ich denke, dass Unternehmen mehr psychologische Unterstützung anbieten können, um solche Probleme zu beheben und zu verhindern. Manchmal kann sich eine Frau selbst helfen, indem sie ihr Verhalten ändert. In schwerwiegenderen Fällen können sich Frauen an die Gesetze und Vorschriften wenden.

Wer ist Ihr Tech-Idol? Warum?

Elizabeth Churchill inspiriert mich. Ich finde es wirklich spannend, die Pfade und Funktionen von Google-Nutzern zu erkunden und zu verbessern.

Haben Sie einen Rat für angehende Mädchen, die in den Bereich einsteigen möchten?

Normalerweise habe ich Praktikanten. Meistens sind es Mädchen. Ich bringe ihnen vor allem bei, professionell zu sein in dem, was sie tun. Und einen realistischen Blick auf die eigenen beruflichen Stärken und Schwächen zu haben. Zu spüren, was sie entwickeln müssen und wie sie den Weg finden, dies zu erreichen. Und natürlich sage ich ihnen, dass sie Selbstwertgefühl haben sollen. Wir können einen Arbeitsplatz wählen, an dem wir uns wirklich wertvoll und respektvoll fühlen, was zu 100 % gesund ist.