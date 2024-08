Entretien de Women in Tech avec un responsable ukrainien du référencement

L'équipe éditoriale de HackerNoon a lancé cette série d'entretiens avec des femmes du secteur de la technologie pour célébrer leurs réalisations et partager leurs luttes. Nous avons besoin de plus de femmes dans la technologie, et en partageant des histoires, nous pouvons encourager de nombreuses filles à réaliser leurs rêves. Partagez votre histoire aujourd'hui !

Parlez nous de vous!

Salut!





Je suis un spécialiste ukrainien du référencement technique. Mon expérience en informatique a commencé en 2011 avec la création et la gestion de sites Web, puis j'y ai ajouté quelques connaissances en marketing numérique et en 2014, j'ai décroché mon premier emploi en tant que SEO pour une grande entreprise ukrainienne, Govitall.

J'ai parcouru un chemin allant du référencement junior au produit SEO et chef d'équipe.





En 2020, j'ai commencé à travailler en tant que spécialiste SEO chez Belkins (une société B2B US/UA), et en 2021, je suis devenu chef d'un département SEO de plus de 7 personnes. La guerre a brisé nos plans de croissance et j'ai déménagé au Royaume-Uni, où depuis plus d'un an je fais partie de la famille Edinburgh Bike Coop, entre nos activités marketing et techniques.

Pourquoi avez-vous choisi ce domaine en premier lieu ?

J'avais l'impression que je voulais appartenir au monde numérique. Et j'ai commencé mon auto-formation avec CSS et HTML. Et puis j’ai réalisé que le SEO était ce qui me convenait le mieux, car ma formation en psychologie était le bagage idéal pour comprendre les algorithmes de Google, notamment basés sur la psychologie cognitive.

Quelle technologie vous passionne le plus en ce moment et pourquoi ?

C'est définitivement l'IA . Et plus particulièrement, l'opportunité pour les spécialistes de différentes niches de modifier leurs stratégies de performance en accordant plus d'attention à des milliers de détails secondaires pour se concentrer sur quelques éléments vraiment importants et créatifs. Nous avons aujourd’hui besoin d’opérateurs d’IA qualifiés, ce qui nous mène vers l’avenir avec une meilleure gamme et qualité d’informations.

Quelle technologie vous inquiète le plus en ce moment et pourquoi ?

Je m'inquiète de l'impact des technologies de l'information et des médias sur la société moderne. C'est un grand pouvoir, et il peut être utilisé pour le bien ou pour le mal. Les conséquences de la guerre de l’information peuvent être vraiment horribles.

Quels sont vos passe-temps et intérêts en dehors de la technologie ?

J'aime tout simplement la nature sous toutes ses apparences. J'aime le yoga, nager dans la mer (ou du moins dans la piscine) et faire de la randonnée. J'aime voyager dans des villes à l'architecture ancienne et magnifique et visiter des musées. Et j'aime passer du temps avec mes amis et ma famille.

Parlons de briser le plafond de verre. Quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant que femme dans le secteur de la technologie, et comment les avez-vous surmontés ?

J'ai rassemblé mes équipes SEO parmi des personnes des deux sexes. Et il était parfois difficile d’obtenir l’autorité de la part de techniciens masculins. Il m'a fallu quelques efforts pour leur fournir la preuve de mon professionnalisme. Enfin, ils évaluent généralement l’ordre que je donne toujours pour chacun de mes projets.

Une histoire/situation misogyne douteuse que vous avez affrontée/gérée et que vous souhaitez partager avec la HackerNoon Fam ?

Au début de ma carrière, j'avais du mal à obtenir une promotion professionnelle alors que mon patron était un homme. Je ne sais pas si c'était à cause de mon sexe ou d'une autre raison personnelle, mais j'ai vu que mes performances sont élevées, alors que mon rôle et mon salaire sont basiques depuis près de deux ans. Je viens de trouver un meilleur travail dans un poste de niveau supérieur dans l'autre entreprise.

Quel a été le plus gros revers/échec auquel vous avez été confronté et comment l’avez-vous géré ?

Tous les échecs dans mon créneau professionnel sont assez courants, et les causes le sont également. Il peut y avoir une ou plusieurs raisons pour lesquelles les positions sur les sites Web diminuent : de nouveaux concurrents avec des budgets plus importants apparaissent sur le marché, ou d'anciens concurrents augmentent considérablement leurs budgets ; Google lance de nouveaux algorithmes, qui ne sont pas sympathiques dans notre cas ; le marché baisse pour différentes raisons ; ou bien il peut s'agir d'un service important de l'entreprise qui ne répond pas bien. Je vais vous parler du cas le plus récent. Le Royaume-Uni connaît actuellement une crise des coûts en direct et le marché du vélo est en baisse. D’un autre côté, en octobre 2002, il s’agissait d’une mise à jour spectaculaire de Google. Edinburgh Bike Coop dispose d'un site Web complexe d'un point de vue technologique et d'un budget de marketing et de développement très étroit par rapport à nos concurrents. J'ai décidé d'améliorer notre point fort : nos magasins de vélos sur Google My Business. Ces magasins sont répartis partout au Royaume-Uni et tous ont de bonnes notes. Nous n'avons pas besoin d'un budget supplémentaire pour les rendre encore meilleurs, ce qui aura évidemment un impact sur nos classements locaux et nationaux. Et d'un autre côté, notre équipe a un plan sur la manière d'engager un budget supplémentaire pour lancer une collaboration avec les marques de vélos que nous vendons.

Quelle est votre plus grande réussite dont vous êtes vraiment fier ?

En 2021, en travaillant chez Belkins, j'ai constitué une équipe SEO très efficace qui a réalisé avec succès cinq projets et obtenu de brillants résultats pour l'un d'entre eux, lié au réseau de sites marketing ciblé sur le marché américain. Au sein de notre équipe, il n’y avait pas de violence ; tous les membres de l’équipe sont devenus amis et étaient très motivés.

À votre avis, pourquoi constatons-nous cet énorme écart entre les sexes dans l’industrie technologique et comment pouvons-nous le réduire ?

Je peux partager avec vous une observation intéressante : en Ukraine, nous n’avons pas un tel écart. Les femmes et les hommes sont pour la plupart au même niveau, et le manque de respect peut être rencontré assez rarement et en mode léger. Au Royaume-Uni, je n'ai pas encore été confronté à ce problème, mais je ne suis ici que depuis un an et j'ai une équipe formidable.

En me basant principalement sur ce que mes amis m'ont dit, je peux tirer la conclusion que les hommes ont peur d'être affectés par le pouvoir du « charme des femmes ». Elles peuvent avoir peur d’être utilisées à des fins personnelles, car l’aspect biologique peut ici jouer contre les hommes. D’un autre côté, les problèmes psychologiques de certains hommes peuvent parfois être si forts qu’ils les font s’affirmer aux dépens des autres. Et l'émotivité naturelle des femmes peut être considérée par ces hommes comme une faiblesse commode.





Je pense que les entreprises peuvent lancer davantage de soutien psychologique pour résoudre et prévenir de tels problèmes. Parfois, une femme peut s’aider elle-même en modifiant son comportement. Dans les cas plus graves, les femmes peuvent faire appel à la loi et aux règlements.

Qui est votre idole technologique ? Pourquoi?

Elizabeth Churchill m'inspire. Je pense que c'est vraiment passionnant d'explorer et d'améliorer les parcours et fonctionnalités des utilisateurs de Google.

Avez-vous des conseils pour les aspirantes filles qui souhaitent rejoindre le domaine ?

J'ai généralement des stagiaires. Ce sont pour la plupart des filles. Je leur apprends avant tout à être professionnels dans ce qu'ils font. Et d’avoir une vision réaliste de leurs propres forces et faiblesses professionnelles. Sentir ce dont ils ont besoin pour se développer et comment trouver le moyen d’y parvenir. Et bien sûr, je leur dis d’avoir de l’estime de soi. Nous pouvons choisir un lieu de travail où nous nous sentons vraiment valorisés et respectueux, et qui est 100 % sain.