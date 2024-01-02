Teknoloji Sektöründe Kadınlar Ukraynalı SEO Başkanıyla Röportaj





HackerNoon editör ekibi , teknoloji dünyasındaki kadınlarla başarılarını kutlamak ve mücadelelerini paylaşmak için bu röportaj serisini başlattı. Teknolojide daha fazla kadına ihtiyacımız var ve hikayeleri paylaşarak birçok kız çocuğunu hayallerinin peşinden gitmeye teşvik edebiliriz. Hikayenizi bugün paylaşın !

Bize kendinden bahset!

MERHABA!





Ben Ukraynalı bir teknik SEO uzmanıyım. BT alanındaki deneyimim 2011 yılında web sitesi oluşturma ve yönetimi ile başladı ve ardından buna biraz dijital pazarlama bilgimi de ekledim ve 2014 yılında Ukraynalı büyük bir şirket olan Govitall'da SEO olarak ilk işime başladım.

Junior SEO'dan SEO ürün ve ekip yöneticisine kadar bir yolda yürüdüm.





2020 yılında Belkins'te (B2B US/UA şirketi) SEO uzmanı olarak çalışmaya başladım ve 2021 yılında 7+ kişilik bir SEO departmanının başına geçtim. Savaş büyüme planlarımızı bozdu ve İngiltere'ye taşındım; burada bir yılı aşkın süredir pazarlama ve teknik faaliyetlerimiz arasında Edinburgh Bike Coop ailesinin bir parçasıyım.

Öncelikle neden bu alanı seçtiniz?

Dijital dünyaya ait olmak istediğimi hissettim. Ve kendi kendime eğitimime CSS ve HTML ile başladım. Daha sonra SEO'nun benim için en iyi seçim olduğunu fark ettim; psikolojik eğitimim, özellikle bilişsel psikolojiye dayanan Google algoritmalarını anlamak için mükemmel bir arka plandı.

Şu anda en çok hangi teknoloji konusunda heyecanlısınız/tutkulusunuz ve neden?

Kesinlikle yapay zekadır . Ve özellikle, farklı sektörlerden uzmanların performans stratejilerini binlerce ikincil ayrıntıya odaklanmaktan, gerçekten önemli ve yaratıcı birkaç şeye odaklanmaya değiştirme fırsatı. Günümüzde yetenekli yapay zeka operatörlerine ihtiyacımız var ve bu da bizi daha iyi bilgi yelpazesi ve kalitesiyle geleceğe götürüyor.

Şu anda en çok hangi teknoloji hakkında endişeleniyorsunuz ve neden?

Bilgi teknolojilerinin ve medyanın modern toplum üzerindeki etkisi konusunda endişeleniyorum. Bu büyük bir güçtür ve hem iyiye hem de zarara kullanılabilir. Bilgi savaşının sonuçları gerçekten korkunç olabilir.

Teknoloji dışındaki hobileriniz ve ilgi alanlarınız nelerdir?

Doğayı her haliyle seviyorum. Yogayı, denizde yüzmeyi (ya da en azından havuzda) ve yürüyüş yapmayı seviyorum. Antik ve güzel mimariye sahip şehirleri gezmeyi, müzeleri gezmeyi seviyorum. Ve arkadaşlarımla ve ailemle vakit geçirmeyi seviyorum.

Gelin cam tavanı kırmayı konuşalım. Teknoloji sektöründe bir kadın olarak karşılaştığınız en büyük zorluklar nelerdi ve bunlarla nasıl başa çıktınız?

SEO ekiplerimi her iki cinsiyetten insanlardan topladım. Ve bazen erkek teknoloji meraklılarının otoritesine ulaşmak zor bir şeydi. Onlara profesyonelliğimin kanıtını sunmak biraz çaba gerektirdi. Son olarak, genellikle herhangi bir projem için her zaman sağladığım sıralamayı değerlendirirler.

Karşılaştığınız/başa çıktığınız ve HackerNoon Ailesi ile paylaşmak istediğiniz şüpheli kadın düşmanı hikaye/durum var mı?

Kariyerimin başlangıcında patronum erkekken iş terfisi konusunda zorluk çekiyordum. Bunun cinsiyetimden mi yoksa başka bir kişisel nedenden mi kaynaklandığından emin değilim, ancak neredeyse iki yıldır rolüm ve maaşım temel olmasına rağmen performansımın yüksek olduğunu gördüm. Diğer şirkette bir sonraki seviyedeki rolde daha iyi bir iş buldum.

Karşılaştığınız en büyük aksilik/başarısızlık neydi ve bunu nasıl başardınız?

Mesleki alanımdaki tüm başarısızlıklar oldukça yaygındır ve nedenleri de yaygındır. Web sitesi konumlarının düşmesinin bir veya birkaç nedeni olabilir: piyasada daha büyük bütçeli yeni rakipler ortaya çıkıyor veya eski rakipler bütçelerini aşırı derecede artırıyor; Google, bizim durumumuzda pek de hoş olmayan yeni algoritmalar başlatıyor; piyasa farklı nedenlerle çöküyor; ya da kötü teslimat yapan şirketteki önemli bir departman olabilir. Size bu türden en son vakayı anlatacağım. Birleşik Krallık şu anda canlı maliyet krizi yaşıyor ve bisiklet pazarı düşüyor. Öte yandan Ekim 2002'de dramatik bir Google güncellemesi yaşandı. Edinburgh Bike Coop, teknolojik açıdan karmaşık bir web sitesine ve rakiplerimize kıyasla pazarlama ve geliştirme için çok dar bir bütçeye sahiptir. En güçlü yönlerimizi geliştirmeye karar verdim: Google Benim İşletmem'deki bisiklet mağazalarımız. Bu mağazalar Birleşik Krallık'ın her yerinde ve hepsinin iyi puanları var. Bunları daha da iyi hale getirmek için ekstra bir bütçeye ihtiyacımız yok ki bu da tabii ki yerel ve ulusal sıralamalarımıza etki edecek. Diğer yandan ekibimizin, sattığımız bisiklet markalarıyla işbirliğini başlatmak için ekstra bütçeyi nasıl ayırabileceğine dair bir planı var.

Gerçekten gurur duyduğunuz en büyük başarınız nedir?

2021 yılında Belkins'te çalışarak, ABD pazarını hedefleyen pazarlama sitesi ağıyla ilgili beş projede başarıyla performans sergileyen ve bunlardan biri için mükemmel sonuçlar elde eden son derece etkili bir SEO ekibi kurdum. Ekibimizin içinde şiddet yoktu; tüm ekip üyeleri arkadaş oldular ve motivasyonları yüksekti.

Sizce teknoloji sektöründe neden bu büyük cinsiyet ayrımını görüyoruz ve bunu nasıl azaltabiliriz?

İlginç bir gözlemimi sizlerle paylaşabilirim: Ukrayna'da böyle bir açığımız yok. Kadınlar ve erkekler çoğunlukla aynı seviyededir ve saygısızlık oldukça nadir ve hafif modda karşılanabilmektedir. Birleşik Krallık'ta henüz bu sorunla karşılaşmadım ancak yalnızca bir yıldır buradayım ve harika bir ekibim var.

Çoğunlukla arkadaşlarımın bana anlattıklarından yola çıkarak erkeklerin "kadın çekiciliğinin" gücünden etkilenmekten korktukları sonucunu çıkarabiliyorum. Buradaki biyolojik kısım erkeklerin aleyhine işleyebileceği için kişisel kazanç için kullanılmaktan korkabilirler. Öte yandan, bazen bazı erkeklerin psikolojik sorunları o kadar güçlü olabilir ki, başkalarının pahasına kendilerini öne sürmelerine neden olabilirler. Ve kadınların doğal duygusallığı, bu tür erkekler tarafından uygun bir zayıflık olarak değerlendirilebilir.





Şirketlerin bu tür sorunları düzeltmek ve önlemek için daha fazla psikolojik destek başlatabileceğini düşünüyorum. Bazen bir kadın davranışını değiştirerek kendine yardımcı olabilir. Daha ciddi durumlarda kadınlar yasa ve düzenlemelere başvurabiliyor.

Teknoloji idolünüz kim? Neden?

Elizabeth Churchill bana ilham veriyor. Google kullanıcılarının yollarını ve özelliklerini keşfetmenin ve geliştirmenin gerçekten heyecan verici olduğunu düşünüyorum.

Bu alana katılmak isteyen genç kızlara tavsiyeleriniz var mı?

Genelde stajyerlerim var. Çoğunlukla kızdırlar. Onlara öncelikle yaptıkları işte profesyonel olmayı öğretiyorum. Ve kendi profesyonel güçlü ve zayıf yönlerine ilişkin gerçekçi bir görüşe sahip olmak. Neyi geliştirmeleri gerektiğini ve bunu yapmanın yolunu nasıl bulacaklarını hissetmek. Ve tabii ki onlara özgüven sahibi olmalarını söylüyorum. Kendimizi gerçekten değerli ve saygın hissettiğimiz, %100 sağlıklı bir iş yeri seçebiliriz.