Entrevista de mujeres en tecnología con un jefe de SEO ucraniano

¡Cuéntanos acerca de tí!

Soy un especialista técnico en SEO ucraniano. Mi experiencia en TI comenzó en 2011 con la creación y gestión de sitios web, luego agregué algunos conocimientos de marketing digital y en 2014 tuve mi primer trabajo como SEO para una gran empresa ucraniana, Govitall.

Recorrí un camino desde SEO junior hasta gerente de equipos y productos de SEO.





En 2020, comencé a trabajar como especialista en SEO en Belkins (una empresa B2B de EE. UU./UA) y, en 2021, me convertí en jefe de un departamento de SEO con más de 7 personas. La guerra rompió nuestros planes de crecimiento y me mudé al Reino Unido, donde durante más de un año formo parte de la familia Edinburgh Bike Coop, entre nuestras actividades técnicas y de marketing.

¿Por qué elegiste este campo en primer lugar?

Sentí que quería pertenecer al mundo digital. Y comencé mi autoeducación con CSS y HTML. Y luego me di cuenta de que el SEO era la mejor opción para mí, ya que mi educación psicológica era la base perfecta para comprender los algoritmos de Google, particularmente los basados en la psicología cognitiva.

¿Qué tecnología te entusiasma o te apasiona más en este momento y por qué?

Definitivamente es IA . Y específicamente, la oportunidad para que especialistas de diferentes nichos cambien las estrategias de desempeño de prestar atención a miles de detalles secundarios a centrarse en algunas cosas realmente importantes y creativas. Hoy en día necesitamos operadores de IA capacitados, y esto nos lleva hacia el futuro con una mejor variedad y calidad de información.

¿Qué tecnología te preocupa más en este momento y por qué?

Me preocupa el impacto de las tecnologías de la información y los medios de comunicación en la sociedad moderna. Es un gran poder y puede usarse para bien o para mal. Las consecuencias de la guerra de información pueden ser realmente horribles.

¿Cuáles son tus pasatiempos e intereses fuera de la tecnología?

Simplemente amo la naturaleza en todas sus apariencias. Me gusta el yoga, nadar en el mar (o al menos en la piscina) y hacer senderismo. Me gusta viajar a ciudades con arquitectura antigua y hermosa y visitar museos. Y me encanta pasar tiempo con mis amigos y familiares.

Hablemos de romper el techo de cristal. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentó como mujer en tecnología y cómo los abordó?

Reuní a mis equipos de SEO con personas de ambos sexos. Y a veces era difícil alcanzar la autoridad de los expertos en tecnología masculinos. Me costó un poco de esfuerzo proporcionarles pruebas de mi profesionalismo. Finalmente, suelen evaluar el orden que siempre doy a cualquiera de mis proyectos.

¿Alguna historia/situación misógina cuestionable que hayas enfrentado/manejado y que quieras compartir con HackerNoon Fam?

Al comienzo de mi carrera, estaba luchando con mi ascenso laboral cuando mi jefe era un hombre. No estoy seguro si esto fue por mi género o alguna otra razón personal, pero vi que mi desempeño es alto, mientras que mi rol y salario son básicos desde hace casi dos años. Encontré un mejor trabajo en el puesto del siguiente nivel en la otra empresa.

¿Cuál fue el mayor revés/fracaso al que se enfrentó y cómo lo manejó?

Todos los fracasos en mi nicho profesional son bastante comunes y las causas también lo son. Puede ser una o varias razones por las que las posiciones de un sitio web están bajando: aparecen en el mercado nuevos competidores con mayores presupuestos, o los antiguos competidores están aumentando enormemente sus presupuestos; Google lanza nuevos algoritmos, que en nuestro caso no son tan simpáticos; el mercado baja por diferentes motivos; o puede ser un departamento importante de la empresa que no rinde bien. Les contaré sobre el caso más reciente. El Reino Unido está experimentando ahora una crisis del coste de la vida y el mercado de las bicicletas está cayendo. Por otro lado, en octubre de 2002, se produjo una espectacular actualización de Google. Edinburgh Bike Coop tiene un sitio web complejo desde el punto de vista tecnológico y un presupuesto muy limitado para marketing y desarrollo en comparación con nuestros competidores. Decidí mejorar nuestro punto fuerte: nuestras tiendas de bicicletas en Google My Business. Esas tiendas están por todo el Reino Unido y todas tienen buenas calificaciones. No necesitamos un presupuesto adicional para mejorarlos aún más, lo que obviamente tendrá un impacto en nuestras clasificaciones locales y nacionales. Y por otro lado, nuestro equipo tiene un plan sobre cómo conseguir un presupuesto adicional para lanzar una colaboración con las marcas de bicicletas que vendemos.

¿Cuál es tu mayor logro del que estás realmente orgulloso?

En 2021, trabajando en Belkins, construí un equipo de SEO altamente efectivo que se desempeñó con éxito en cinco proyectos y obtuvo resultados brillantes en uno de ellos, relacionado con la red de sitios de marketing dirigidos al mercado estadounidense. Dentro de nuestro equipo no hubo violencia; Todos los miembros del equipo se hicieron amigos y estaban muy motivados.

En su opinión, ¿por qué vemos esta enorme brecha de género en la industria tecnológica y cómo podemos reducirla?

Puedo compartir con ustedes una observación interesante: en Ucrania no tenemos esa brecha. Las mujeres y los hombres están en su mayoría al mismo nivel, y la falta de respeto se puede encontrar muy raramente y de manera ligera. En el Reino Unido todavía no me he enfrentado a este problema, pero estoy aquí sólo por un año y tengo un equipo maravilloso.

Basándome principalmente en lo que me dijeron mis amigos, puedo sacar la conclusión de que los hombres tienen miedo de verse afectados por el poder del "encanto femenino". Pueden tener miedo de ser utilizadas para beneficio personal, ya que la parte biológica aquí puede actuar en contra de los hombres. Por otro lado, a veces los problemas psicológicos de algunos hombres pueden ser tan fuertes que les hacen afirmarse a costa de los demás. Y estos hombres pueden considerar la emocionalidad natural de las mujeres como una debilidad conveniente.





Creo que las empresas pueden ofrecer más apoyo psicológico para solucionar y prevenir estos problemas. A veces, una mujer puede ayudarse a sí misma cambiando su comportamiento. En casos más graves, las mujeres pueden apelar a la ley y a los reglamentos.

¿Quién es tu ídolo tecnológico? ¿Por qué?

Elizabeth Churchill me inspira. Creo que es realmente emocionante explorar y mejorar las rutas y funciones de los usuarios de Google.

¿Tiene algún consejo para las aspirantes a chicas que quieran unirse a este campo?

Normalmente tengo pasantes. Son en su mayoría niñas. Les enseño, ante todo, a ser profesionales en lo que hacen. Y tener una visión realista de las propias fortalezas y debilidades profesionales. Sentir lo que necesitan desarrollar y cómo encontrar la manera de hacerlo. Y por supuesto, les digo que tengan autoestima. Podemos elegir un lugar de trabajo donde nos sintamos realmente valiosos y respetuosos, que sea 100% saludable.