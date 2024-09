“每个筒仓都由 Bankman-Fried 先生控制”

John J. Ray III 于 2022 年 11 月 17 日提交的 FTX + SBF 第 11 章(破产)法庭文件是 HackerNoon 的法律 PDF 系列 .您可以跳转到此文件中的任何部分 这里 .这是第 2 部分,共 20 部分。





I- 预债务人

A. 四筒仓的公司组织和识别





9. 为了管理债务人的事务,我确定了四组业务,我称之为“筒仓”。这些筒仓包括:





(a) 由债务人 West Realm Shires Inc. 及其债务人和非债务人子公司( “WRS Silo” )组成的集团,其中包括被称为“ FTX US ”、“ LedgerX ”、“ FTX US Derivatives ”的企业, “ FTX US Capital Markets ”和“ Embed Clearing ”等业务;





(b) 由债务人Alameda Research LLC及其债务人子公司( “Alameda Silo” )组成的集团;





(c) 由债务人 Clifton Bay Investments LLC、债务人 Clifton Bay Investments Ltd.、债务人 Island Bay Ventures Inc. 和债务人FTX Ventures Ltd组成的集团。 ( “风险投资筒仓” );和





(d) 由债务人 FTX Trading Ltd. 及其债务人和非债务人子公司( “Dotcom Silo” )组成的集团,包括以“ FTX.com ”的名义开展业务的交易所和非美国司法管辖区的类似交易所。





我将这些 Silos 统称为“ FTX Group ”。





10. 每个 Silos 都由Bankman-Fried 先生(* ) 控制。 Silos 的少数股权由该公司的联合创始人Zixiao “Gary”Wang和Nishad Singh以及 Bankman-Fried 先生持有。 WRS Silo 和 Dotcom Silo 也有第三方股权投资者,包括投资基金、捐赠基金、主权财富基金和家族。据我所知,除了联合创始人之外,没有任何一个投资者拥有任何 Silo 超过 2% 的股权。 ( **)





11. 作为附件 A附上的图表提供了筒仓和每个筒仓中的指示性资产的直观摘要。附件 B包含初步的公司结构图。这些材料是在我的指导下根据目前可用的信息准备的,并且会随着我们对 FTX 集团事务的调查继续进行修改。













(*) 据我所知,Bankman-Fried 先生 (a) 直接拥有 Debtor West Realm Shires Inc. 约 53% 的股权; (b) 间接持有 Debtor FTX Trading Ltd. 约 75% 的股权; (c) 直接持有 Debtor Alameda Research LLC 约 90% 的股权; (d) 直接持有 Clifton Bay Investments LLC 约 67% 的股权。





(**) 根据提供给我的信息,唯一获得第三方股权投资的债务人是 Debtor FTX Trading Ltd. (Dotcom Silo) 和 Debtor West Realm Shires Inc. (WRS Silo)。据我所知,(a) Debtor FTX Trading Ltd. 约 25% 的股权由约 600 名第三方股权投资者组成的分散集团拥有,以及 (b) Debtor West Realm Shires Inc. 约 22.25% 的股权为由大约 570 名第三方股权投资者组成的分散集团所有。 FTX Trading Ltd 还在 2020 年收购了 Blockfolio, Inc. 51% 的股份,Blockfolio, Inc. 剩余 49% 的股份由原股东持有。





