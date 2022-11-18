“每个筒仓都由 Bankman-Fried 先生控制”

John J. Ray III 于 2022 年 11 月 17 日提交的 FTX + SBF 第 11 章（破产）法庭文件是 HackerNoon 的法律 PDF 系列 .您可以跳转到此文件中的任何部分 这里 .这是第 2 部分，共 20 部分。





I- 预债务人

A. 四筒仓的公司组织和识别





9. 为了管理债务人的事务，我确定了四组业务，我称之为“筒仓”。这些筒仓包括：





(a) 由债务人 West Realm Shires Inc. 及其债务人和非债务人子公司（ “WRS Silo” ）组成的集团，其中包括被称为“ FTX US ”、“ LedgerX ”、“ FTX US Derivatives ”的企业， “ FTX US Capital Markets ”和“ Embed Clearing ”等业务；





(b) 由债务人Alameda Research LLC及其债务人子公司（ “Alameda Silo” ）组成的集团；





(c) 由债务人 Clifton Bay Investments LLC、债务人 Clifton Bay Investments Ltd.、债务人 Island Bay Ventures Inc. 和债务人FTX Ventures Ltd组成的集团。 （ “风险投资筒仓” ）；和





(d) 由债务人 FTX Trading Ltd. 及其债务人和非债务人子公司（ “Dotcom Silo” ）组成的集团，包括以“ FTX.com ”的名义开展业务的交易所和非美国司法管辖区的类似交易所。





我将这些 Silos 统称为“ FTX Group ”。





10. 每个 Silos 都由Bankman-Fried 先生(* ) 控制。 Silos 的少数股权由该公司的联合创始人Zixiao “Gary”Wang和Nishad Singh以及 Bankman-Fried 先生持有。 WRS Silo 和 Dotcom Silo 也有第三方股权投资者，包括投资基金、捐赠基金、主权财富基金和家族。据我所知，除了联合创始人之外，没有任何一个投资者拥有任何 Silo 超过 2% 的股权。 ( **)





11. 作为附件 A附上的图表提供了筒仓和每个筒仓中的指示性资产的直观摘要。附件 B包含初步的公司结构图。这些材料是在我的指导下根据目前可用的信息准备的，并且会随着我们对 FTX 集团事务的调查继续进行修改。













(*) 据我所知，Bankman-Fried 先生 (a) 直接拥有 Debtor West Realm Shires Inc. 约 53% 的股权； (b) 间接持有 Debtor FTX Trading Ltd. 约 75% 的股权； (c) 直接持有 Debtor Alameda Research LLC 约 90% 的股权； (d) 直接持有 Clifton Bay Investments LLC 约 67% 的股权。





(**) 根据提供给我的信息，唯一获得第三方股权投资的债务人是 Debtor FTX Trading Ltd. (Dotcom Silo) 和 Debtor West Realm Shires Inc. (WRS Silo)。据我所知，(a) Debtor FTX Trading Ltd. 约 25% 的股权由约 600 名第三方股权投资者组成的分散集团拥有，以及 (b) Debtor West Realm Shires Inc. 约 22.25% 的股权为由大约 570 名第三方股权投资者组成的分散集团所有。 FTX Trading Ltd 还在 2020 年收购了 Blockfolio, Inc. 51% 的股份，Blockfolio, Inc. 剩余 49% 的股份由原股东持有。





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