'Mỗi Silo được kiểm soát bởi ông Bankman-Fried'

Hồ sơ Tòa án FTX + SBF Chương 11 (Phá sản) của John J. Ray III, ngày 17 tháng 11 năm 2022





I- CÁC CON NỢ TRƯỚC

A. Tổ chức Công ty và Xác định Bốn Silo





9. Vì mục đích quản lý công việc của Con nợ, tôi đã xác định bốn nhóm doanh nghiệp mà tôi gọi là “Silo”. Các Silo này bao gồm:





(a) một nhóm bao gồm Con nợ West Realm Shires Inc. và các công ty con Con nợ và không phải Con nợ của nó ( "WRS Silo" ), bao gồm các doanh nghiệp được gọi là " FTX US ", " LedgerX ", " FTX US Derivatives " “ Thị trường vốn FTX US ,” và “ Embed Clearing ,” trong số các doanh nghiệp khác;





(b) một nhóm bao gồm Bên nợ Alameda Research LLC và các công ty con của Bên nợ (“Alameda Silo” );





(c) một nhóm bao gồm Bên nợ Clifton Bay Investments LLC, Bên nợ Clifton Bay Investments Ltd., Bên nợ Island Bay Ventures Inc. và Bên nợ FTX Ventures Ltd . ( “Hầm chứa mạo hiểm” ); và





(d) một nhóm bao gồm Công ty TNHH Thương mại FTX Bên nợ và các công ty con Bên nợ và không phải Bên nợ ( “Dotcom Silo” ), bao gồm các sàn giao dịch hoạt động kinh doanh dưới tên “ FTX.com ” và các sàn giao dịch tương tự ở các khu vực pháp lý ngoài Hoa Kỳ.





Tôi gọi chung các Silo này là “ Nhóm FTX ”.





10. Mỗi Silo được điều khiển bởi Mr. Bankman-Fried (* ). Zixiao “Gary” Wang và Nishad Singh , những người đồng sáng lập doanh nghiệp cùng với ông Bankman-Fried, nắm giữ quyền lợi cổ phần thiểu số trong Silos. WRS Silo và Dotcom Silo cũng có các nhà đầu tư cổ phần bên thứ ba, bao gồm các quỹ đầu tư, tài trợ, quỹ tài sản có chủ quyền và gia đình. Theo hiểu biết của tôi, không có nhà đầu tư nào ngoài những người đồng sáng lập sở hữu hơn 2% vốn cổ phần của bất kỳ Silo nào. ( **)





11. Sơ đồ đính kèm như Phụ lục A cung cấp một bản tóm tắt trực quan về các Silo và các tài sản biểu thị trong mỗi Silo. Phụ lục B chứa sơ đồ cấu trúc công ty sơ bộ. Những tài liệu này được chuẩn bị theo chỉ đạo của tôi dựa trên thông tin có sẵn tại thời điểm này và có thể được sửa đổi khi cuộc điều tra của chúng tôi về các công việc của Tập đoàn FTX tiếp tục.













(*) Theo hiểu biết của tôi, ông Bankman-Fried sở hữu (a) trực tiếp, xấp xỉ 53% vốn cổ phần của công ty Debtor West Realm Shires Inc.; (b) gián tiếp, khoảng 75% vốn cổ phần trong Công ty TNHH Thương mại FTX Bên nợ; (c) trực tiếp, khoảng 90% vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Nghiên cứu Alameda của Bên nợ; và (d) trực tiếp, khoảng 67% vốn cổ phần trong Clifton Bay Investments LLC.





(**) Dựa trên thông tin được cung cấp cho tôi, Bên nợ duy nhất đã nhận khoản đầu tư vốn cổ phần của bên thứ ba là Bên nợ FTX Trading Ltd. (Dotcom Silo) và Bên nợ West Realm Shires Inc. (WRS Silo). Theo hiểu biết của tôi, (a) khoảng 25% vốn chủ sở hữu trong Công ty TNHH Thương mại Debtor FTX. thuộc sở hữu của một nhóm phân tán gồm khoảng 600 nhà đầu tư vốn bên thứ ba và (b) khoảng 22,25% vốn chủ sở hữu trong Công ty Debtor West Realm Shires Inc. thuộc sở hữu của một nhóm phân tán gồm khoảng 570 nhà đầu tư cổ phần bên thứ ba. FTX Trading Ltd cũng đã mua lại 51% Blockfolio, Inc. vào năm 2020, với 49% còn lại của Blockfolio, Inc. thuộc sở hữu của các cổ đông ban đầu.





