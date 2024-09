FTX + SBF Capítulo 11 (Quiebra) Presentación judicial por John J. Ray III, 17 de noviembre de 2022 es parte de Serie de PDF legales de HackerNoon . Puede saltar a cualquier parte de este archivo aquí . Esta es la parte 2 de 20.





I- LOS DEUDORES PREPETITIVOS

A. Organización Corporativa e Identificación de Cuatro Silos





9. A los efectos de administrar los asuntos de los Deudores, he identificado cuatro grupos de negocios, a los que me refiero como “Silos”. Estos silos incluyen:





(a) un grupo compuesto por Debtor West Realm Shires Inc. y sus subsidiarias deudoras y no deudoras ( el "WRS Silo" ), que incluye los negocios conocidos como " FTX US ", " LedgerX ", " FTX US Derivatives " “ FTX US Capital Markets ” y “ Embed Clearing ”, entre otros negocios;





(b) un grupo compuesto por Debtor Alameda Research LLC y sus subsidiarias Deudoras ( el “Alameda Silo” );





(c) un grupo compuesto por Debtor Clifton Bay Investments LLC, Debtor Clifton Bay Investments Ltd., Debtor Island Bay Ventures Inc. y Debtor FTX Ventures Ltd. ( el “Silo de Ventures” ); y





(d) un grupo compuesto por Debtor FTX Trading Ltd. y sus subsidiarias Deudoras y no Deudoras ( el "Silo Dotcom" ), incluidas las bolsas que hacen negocios como " FTX.com " y bolsas similares en jurisdicciones fuera de los EE. UU.





Me refiero a estos Silos juntos como el " Grupo FTX ".





10. Cada uno de los Silos estaba controlado por el Sr. Bankman-Fried (* ). Zixiao "Gary" Wang y Nishad Singh , los cofundadores de la empresa junto con el Sr. Bankman-Fried, tenían participaciones minoritarias en el capital de Silos. WRS Silo y Dotcom Silo también tienen inversores de capital de terceros, incluidos fondos de inversión, dotaciones, fondos soberanos y familias. Que yo sepa, ningún inversionista individual, aparte de los cofundadores, posee más del 2% del capital de cualquier Silo. ( **)





11. El diagrama adjunto como Anexo A proporciona un resumen visual de los silos y los activos indicativos en cada silo. El Anexo B contiene un gráfico de estructura corporativa preliminar. Estos materiales se prepararon bajo mi dirección en base a la información disponible en este momento y están sujetos a revisión a medida que continúa nuestra investigación sobre los asuntos del Grupo FTX.













(*) Que yo sepa, el Sr. Bankman-Fried posee (a) directamente, aproximadamente el 53% de las acciones de Debtor West Realm Shires Inc.; (b) indirectamente, aproximadamente el 75% del capital de Debtor FTX Trading Ltd.; (c) directamente, aproximadamente el 90% del capital social de Debtor Alameda Research LLC; y (d) directamente, aproximadamente el 67% del capital social de Clifton Bay Investments LLC.





(**) Según la información que me ha proporcionado, los únicos Deudores que han recibido inversiones de capital de terceros son Debtor FTX Trading Ltd. (Dotcom Silo) y Debtor West Realm Shires Inc. (WRS Silo). Que yo sepa, (a) aproximadamente el 25% del capital de Debtor FTX Trading Ltd. es propiedad de un grupo disperso de aproximadamente 600 inversores de capital de terceros y (b) aproximadamente el 22,25% del capital de Debtor West Realm Shires Inc. es propiedad de un grupo disperso de aproximadamente 570 inversores de capital de terceros. FTX Trading Ltd también adquirió el 51 % de Blockfolio, Inc. en 2020, y el 49 % restante de Blockfolio, Inc. es propiedad de los accionistas originales.





