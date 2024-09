FTX + SBF Capítulo 11 (Falência) Processo judicial por John J. Ray III, 17 de novembro de 2022 faz parte de Série PDF Legal do HackerNoon . Você pode pular para qualquer parte deste arquivamento aqui . Esta é a parte 2 de 20.





I- OS DEVEDORES PREPETITIVOS

A. Organização Corporativa e Identificação de Quatro Silos





9. Para fins de gerenciamento dos negócios dos Devedores, identifiquei quatro grupos de negócios, aos quais me refiro como “Silos”. Esses silos incluem:





(a) um grupo composto pela Devedora West Realm Shires Inc. e suas subsidiárias devedoras e não devedoras ( o “WRS Silo” ), que inclui os negócios conhecidos como “ FTX US ”, “ LedgerX ”, “ FTX US Derivatives ,” “ FTX US Capital Markets ,” e “ Embed Clearing ,” entre outros negócios;





(b) um grupo composto pela Devedora Alameda Research LLC e suas subsidiárias Devedoras ( a “Alameda Silo” );





(c) um grupo composto por Debtor Clifton Bay Investments LLC, Debtor Clifton Bay Investments Ltd., Debtor Island Bay Ventures Inc. e Debtor FTX Ventures Ltd. ( o “Silo de Empreendimentos” ); e





(d) um grupo composto pela Debtor FTX Trading Ltd. e suas subsidiárias devedoras e não devedoras ( o “Dotcom Silo” ), incluindo as bolsas que fazem negócios como “ FTX.com ” e bolsas semelhantes em jurisdições fora dos EUA.





Esses Silos juntos são referidos por mim como o “ Grupo FTX ”.





10. Cada um dos Silos era controlado pelo Sr. Bankman-Fried (* ). As participações minoritárias nos Silos eram detidas por Zixiao “Gary” Wang e Nishad Singh , os cofundadores da empresa junto com o Sr. Bankman-Fried. O WRS Silo e o Dotcom Silo também possuem investidores de capital de terceiros, incluindo fundos de investimento, endowments, fundos soberanos e famílias. Que eu saiba, nenhum investidor individual além dos cofundadores possui mais de 2% do patrimônio de qualquer Silo. ( **)





11. O diagrama anexado como Anexo A fornece um resumo visual dos Silos e os ativos indicativos em cada Silo. O Anexo B contém um gráfico preliminar da estrutura corporativa. Esses materiais foram preparados sob minha direção com base nas informações disponíveis neste momento e estão sujeitos a revisão à medida que nossa investigação sobre os assuntos do Grupo FTX continua.













(*) Pelo que sei, o Sr. Bankman-Fried possui (a) diretamente, aproximadamente 53% do capital da Debtor West Realm Shires Inc.; (b) indiretamente, aproximadamente 75% do capital social da Debtor FTX Trading Ltd.; (c) diretamente, aproximadamente 90% do capital social da Debtor Alameda Research LLC; e (d) diretamente, aproximadamente 67% do capital social da Clifton Bay Investments LLC.





(**) Com base nas informações fornecidas a mim, os únicos devedores que receberam investimentos de capital de terceiros são o devedor FTX Trading Ltd. (Dotcom Silo) e o devedor West Realm Shires Inc. (WRS Silo). Pelo que sei, (a) aproximadamente 25% do patrimônio da Debtor FTX Trading Ltd. propriedade de um grupo disperso de aproximadamente 570 investidores de capital de terceiros. A FTX Trading Ltd também adquiriu 51% da Blockfolio, Inc. em 2020, com os 49% restantes da Blockfolio, Inc. de propriedade dos acionistas originais.





