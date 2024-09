FTX + SBF Chapitre 11 (Faillite) Dépôt au tribunal par John J. Ray III, 17 novembre 2022 fait partie de Série PDF juridique de HackerNoon . Vous pouvez passer à n'importe quelle partie de ce dossier ici . Ceci est la partie 2 de 20.





I- LES DÉBITEURS DE LA PRÉPÉTITION

A. Organisation de l'entreprise et identification des quatre silos





9. Aux fins de la gestion des affaires des Débitrices, j'ai identifié quatre groupes d'entreprises, que j'appelle les « Silos ». Ces silos comprennent :





(a) un groupe composé du débiteur West Realm Shires Inc. et de ses filiales débitrices et non débitrices ( le « silo WRS » ), qui comprend les entreprises connues sous les noms de « FTX US », « LedgerX », « FTX US Derivatives », « FTX US Capital Markets » et « Embed Clearing », entre autres activités ;





(b) un groupe composé du débiteur Alameda Research LLC et de ses filiales débitrices ( le « silo d'Alameda » );





c) un groupe composé du débiteur Clifton Bay Investments LLC, du débiteur Clifton Bay Investments Ltd., du débiteur Island Bay Ventures Inc. et du débiteur FTX Ventures Ltd . ( le « silo d'entreprises » ); et





(d) un groupe composé du débiteur FTX Trading Ltd. et de ses filiales débitrices et non débitrices ( le « silo Dotcom » ), y compris les bourses faisant affaire sous le nom de « FTX.com » et des bourses similaires dans des juridictions autres que les États-Unis.





Ensemble, ces silos sont désignés par moi sous le nom de « groupe FTX» .





10. Chacun des silos était contrôlé par M. Bankman-Fried (* ). Les participations minoritaires dans les silos étaient détenues par Zixiao "Gary" Wang et Nishad Singh , les co-fondateurs de l'entreprise avec M. Bankman-Fried. Le silo WRS et le silo Dotcom ont également des investisseurs en actions tiers, notamment des fonds d'investissement, des fonds de dotation, des fonds souverains et des familles. A ma connaissance, aucun investisseur autre que les co-fondateurs ne détient plus de 2% du capital d'un Silo. ( **)





11. Le schéma ci-joint en pièce A fournit un résumé visuel des silos et des actifs indicatifs de chaque silo. L'annexe B contient un organigramme préliminaire de la structure de l'entreprise. Ces documents ont été préparés sous ma direction sur la base des informations disponibles à ce moment et sont sujets à révision au fur et à mesure que notre enquête sur les affaires du groupe FTX se poursuit.













(*) À ma connaissance, M. Bankman-Fried détient (a) directement environ 53 % du capital de la Débitrice West Realm Shires Inc. ; (b) indirectement, environ 75 % des capitaux propres de la Débitrice FTX Trading Ltd. ; (c) directement, environ 90 % du capital de la Débitrice Alameda Research LLC ; et (d) directement, environ 67 % du capital de Clifton Bay Investments LLC.





(**) Sur la base des informations qui m'ont été fournies, les seuls débiteurs qui ont reçu des investissements en actions de tiers sont le débiteur FTX Trading Ltd. (Dotcom Silo) et le débiteur West Realm Shires Inc. (WRS Silo). À ma connaissance, (a) environ 25 % des capitaux propres de Debtor FTX Trading Ltd. appartiennent à un groupe dispersé d'environ 600 investisseurs tiers et (b) environ 22,25 % des capitaux propres de Debtor West Realm Shires Inc. appartiennent à détenue par un groupe dispersé d'environ 570 investisseurs tiers. FTX Trading Ltd a également acquis 51 % de Blockfolio, Inc. en 2020, les 49 % restants de Blockfolio, Inc. étant détenus par les actionnaires d'origine.





