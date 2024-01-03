智能 DevOps：从大自然中汲取的 8 个教训





智能 DevOps 是一种由自然智能支持的强大的弹性和自适应软件开发和交付策略。这是基于自然智慧组织开发商、运营商和客户之间合作的尝试。



一切都依赖于信息。信息无处不在。这可能是我们继时间之后拥有的最宝贵的资源。信息流发生在不同层面的技术和生物系统中。



大自然面临着与我们相同的问题，并且有大量时间进行实验并开发原理来自动化、控制和优化信息流，并确保其质量、可靠性和安全性。相同的原则可以应用于 DevOps 信息流。









故事比事实更令人难忘 22 倍 （詹妮弗·阿克）







科学，包括计算机科学，充满了我们无法通过五种基本感官感知的抽象概念。它们很难理解和记忆，因为它们默认没有清晰的统一图片，除非我们创建它们。推理本身是在图像/心理表征的帮助下发生的[1]。





另外，图像使我们能够使用助记符更好地记住事情。

它们使我们能够使用有助于推理的隐喻和寓言，并让我们能够创造出比单独事实更令人难忘的故事。





人们每 100 个单词的文本中使用大约 5 个隐喻 （波利奥等人，1990）



本文试图创建一个故事，讲述我们可以从大自然中学到的经验教训来组织 DevOps。您将与刺猬一起进入网络空间。









谜语

在这篇文章中，你会发现5个谜语。你需要猜测它们，从每个猜测中得到一个字母（植物或动物的名称）并将它们组合起来。因此，您将获得一个很棒的资源链接，该资源将为您提供对仿生学的基本了解，并帮助您从大自然中获得灵感：









此外，如果您猜出本文中给出的谜语，您还可以获得额外的资源。



欢迎在评论部分分享我们可以从大自然中学到哪些经验教训并应用到 DevOps 的想法。









这篇文章是前几篇文章的延续。 最初，刺猬穿越了他的家乡，遇到了一些动物，这些动物帮助他摆脱了幻想，并意识到中心化和金钱是使科学服务于大公司而不是普通公众利益的主要障碍。然而，其余的村民和邻近村庄仍然受到邪恶女巫制造的幻象的控制。





然后， 刺猬前往第五维度进入DeSciLand，在那里他学习了资源经济的原理，并熟悉了31个项目，这些项目帮助他将他的科学想法变成了现实，并建造了一个自由能源装置。









第五维度，DeSciLand





现在，是时候让刺猬回到第三维度，地球了。于是，他去了 DeSciLand 的航天器发射台，在那里他遇到了猫头鹰。他跟他打了招呼，又聊了一会儿地球上的情况。



“正如你所知，”猫头鹰说，“你的村庄和其他村庄的两种雾代表了两种幻觉（金钱和集权），它们‘毒害’了地球居民的意识。这就是为什么你们世界的科学被大公司利用来获取利润，而不是为公众的利益服务。你在登山途中遇到的聪明动物帮助你摆脱了这些幻想。然而，你们世界的其他居民仍然在他们的控制之下。



“前面提到的雾气是隐藏在其中的邪恶女巫制造的，因为她们害怕阳光直射。你可以在森林深处最黑暗的地方找到它们。它们乘坐木制迫击炮飞来飞去。



“你们世界的居民拥有惊人的潜力，可以发明不同的创新来解决你们在那里面临的所有挑战。但这些问题压制了为此所需的知识以及任何发明科学解决方案的尝试。你已经拥有了免费能源装置，但除非你除掉女巫，否则你将无法在你的世界中分享你的发明。您需要自己弄清楚如何做到这一点。请记住，它们不能忍受阳光直射。一旦你成功做到这一点，你就可以与其他村庄分享解决方案，帮助他们也摆脱女巫。之后，你们的世界将有机会发挥其最高的科学潜力。”猫头鹰说道，并为刺猬提供了如何发射航天器并返回地球的说明。









第三维度，地球





刺猬回到他的村庄后，他投入时间建造了一个装置，帮助他的村庄摆脱女巫。他知道她不能忍受阳光直射，所以他想让女巫暴露在阳光下，然后把她扔到雾气上方来摧毁。刺猬为此建造了一个特殊的弹射器，由他从第五维度带来的自由能源装置提供动力：









刺猬在森林深处找到了女巫和木臼，并借助弹射器设置了陷阱：









一旦女巫进入迫击炮，她就会被弹射到雾气之上并被阳光直射摧毁：













谜语 #1



字母总数：6



您需要选择：第一和第三





谜语上的位置：1st（第一个字母）和 4th（第二个字母）









刺猬与其他村庄分享了如何建造弹射器的说明，并帮助他们摆脱了邪恶的女巫。雾气散去，村庄也不再是幻境。中央集权和货币体系已成为过去。现在，地球上的居民有机会创造这样一个环境，允许实施基于资源的经济并发挥其最高的科学潜力：









为此，刺猬决定创建一个名为 BioUniverse 的网络平台，让地球上的居民能够合作开发创新（主要是受自然启发的创新）。这需要一支由熟练的开发人员、测试人员和操作人员组成的庞大团队。那不是问题。居民中有很多技术精湛的专家。问题在于刺猬不知道如何组织强大的弹性和适应性软件开发和交付策略以及队友的协作。另外，有很多 PAAS（平台即服务）提供商，他不知道使用什么标准来选择最好的提供商。





这时，刺猬决定去拜访村里最聪明的动物龙，并向其请教。他住在橡树附近：









刺猬向他打招呼并解释了他的问题。





仿生学是受自然启发的创新。

这是一种通过向自然世界寻找灵感的新发明方式。

并问，在我们设计任何东西之前，大自然会在这里做什么？

（珍妮·贝纽斯饰演）







“好吧，每当你遇到问题时，先问问大自然，”龙说。 “这就是仿生学的意义所在。打个比方来说，仿生学是通过从大自然中获取适当的“食谱”来“烹饪”创新。大自然对我们来说是最伟大的老师，因为它面临着与我们同样的挑战，但它有更多的时间来寻找解决方案。生命形式设法发展出这样的策略，使它们能够适应不断变化的环境并进化。



“一切都可以由自然智能驱动，甚至是软件开发和交付过程以及团队协作。但这是您将与我来自网络空间的朋友，网络鼠标讨论的话题。他在那里有一些特殊的设备，比如网络显微镜，可以让你进入网络细胞并从分子中学到一些教训。”



“什么是网络空间？”刺猬问。





“网络空间是互联网的数字表示，呈现为 3D 世界。这是一个跨维度的世界。我建议您访问网络空间，因为它提供了比我们的世界更多的机会。只要远离那里到处都是的能量浪涌就可以了。物理、生物、化学和其他科学分支的传统定律在那里不适用。例如，那里的分子是智能的，你可以与它们交谈并向它们学习。



“此外，只要有合适的计算机程序，你就可以在网络空间中实现任何东西。你明白了。在网络空间中几乎一切皆有可能。您必须适应并开始像 Cybernaut（网络空间旅行者）一样思考。来自不同维度的居民前往网络空间，通过从不同层面（甚至是分子层面）的自然中获取灵感来学习和解决他们的问题。也许你也会解决你的问题。”



“听起来很有趣，”刺猬回答道。 “但是我怎样才能到达那里呢？”



“嗯，几年前我开发了一个网络门户，可以带你到那里。更重要的是，我将为您提供一个允许我们进行通信的设备和一张网络地图，供您在网络空间中导航并找到网络鼠标。另外，我将为你配备特殊程序，让你能够实现一些在网络空间中旅行的车辆。我会留在这里为您担任接线员。 “等你在网络空间学习完毕后，我会在那里启动一个传送门让你回到这里。”龙说道，并为刺猬提供了所需的所有设备，并将其送入网络空间：













网络空间





网络空间令人难以置信，刺猬以前从未见过：









网络空间拥有构成互联网的一切（互联网节点、数据代码、协议等）。另外，网络资源上讨论的每一种动物、每棵树甚至是一个分子在这里都有一个数字表示。所有这些都构成了网络空间的数字本质。刺猬本人也变得数字化了。









谜语 #2





字母总数：6





您需要选择：第一和第二





谜语上的位置：第 11 和 13（第 1 个字母）以及 12 和 14（第 2 个字母）









到达那里后，他实体化了一辆网络车辆并使用地图找到了网络鼠标：













刺猬向他打招呼，并解释了BioUniverse项目开发、团队管理以及选择莱特PAAS提供商的问题。





“你需要熟悉 DevOps 方法，”Cyber-Mouse 说。 “它教授如何组织软件开发和交付流程以及团队（开发人员、测试人员、操作员）中的协作。





“在软件开发方面，向大自然学习，特别是向细胞和分子学习是有意义的，因为细胞的功能类似于开发项目。细胞有一个细胞核，里面有 DNA（脱氧核糖核酸）和 RNA（核糖核酸）（网络项目的源代码）、DNA 和 RNA 聚合酶（开发人员），可以从 DNA 模板合成 DNA 和 RNA，还可以校对代码（测试人员）。此外，细胞还具有含有细胞器和不同分子（操作者）的血浆，这些细胞器和细胞核中的分子根据从其他细胞（客户）获得的信号支持和调节 DNA 和 RNA 的合成：









“这些分子形成不同的信号通路，有助于组织生物系统中不同细胞、组织和器官之间的信息流。类似的信息流也发生在技术系统中。一切都依赖于信息。基本上，信号通路是一个具有共同目的的分子“团队”。例如，一些信号通路的激活导致细胞增殖，而另一些信号通路的激活则促进细胞生长和分化。就像这样，开发项目中会发生不同的流程，例如测试、服务器和存储管理、提供信息安全等。



“大自然已经制定了许多在不断变化的条件下生存、适应和进化的策略。这就是 DevOps 团队可以学到的东西。就像开发项目必须不断适应不断变化的市场一样，细胞也需要适应不断变化的环境条件。 MAPK（丝裂原激活蛋白激酶）信号通路是细胞为此而拥有的主要分子装置之一。该通路主要有三种类型：JNK 和 p38 激酶、ERK5 和 Ras-Raf-MEK-ERK 信号转导级联（又名经典 MAP 激酶通路）。它们调节真核生物（包括哺乳动物）的细胞增殖、分化和死亡[3]。



“每条通路的激活都是通过特定的信号分子发生的，并导致特定的结果 [4]。最后一条途径（经典 MAP 激酶途径）是您将熟悉并从中吸取教训的途径。该通路对称为 GP（生长因子）的信号分子作出反应。它的激活导致基因表达和相应结果（细胞增殖或分化）的一些特定变化。它会因不同的内部和外部监管因素而失效。例如，经典 MAP 激酶途径的激活会上调 MKP/DUSP（MAPK 磷酸酶）/（双特异性磷酸酶）的表达。它们以 MAPK 为目标，从而导致该通路失活 [4]。所有这些事件的结果是，细胞开始增殖或分化：













“你来这里是为了向大自然学习。现在你的机会来了，”网络老鼠说道，并指着网络显微镜。 “只要在显微镜载玻片上吐一点唾液，用盖玻片盖住它，将其放在网络显微镜下，你就应该从你的嘴里看到一些上皮细胞”。





刺猬这样做了，并在网络显微镜下看到了一些细胞：













“更重要的是，你可以选择你想要进入的信号通路或细胞器，并在交互式显示屏的帮助下设置适当的坐标，然后按下“进入网络细胞”按钮，实际上进入一个网络细胞”，网络鼠标说道，并指着网络显微镜上的显示屏和按钮。









谜语 #3



字母总数：8





您需要选择的：1、3、4、8





谜语上的位置：第 5 和第 8（第 1 个字母）、第 2、第 3 和第 10（第 2 个字母）、第 15（第 3 个）和第 9（第 4 个）









“好吧，没什么，”刺猬说，指定了所需的坐标，按下“进入网络细胞”按钮，然后发现自己在自己的网络细胞中，在名为 TGFa（转化生长因子 α）的信号分子上移动EGFR/（表皮生长因子受体），经典 MAP 激酶途径的入口点。









网络细胞





网络细胞中的分子是智能的并且可以通信。





流动





那些随着生命流动而流动的人知道他们不需要其他力量。 （老子）









当刺猬到达 EGFR 时，他向该分子打招呼并解释了他来这里的原因。





“嗯，为了在不断变化的环境中生存，我们需要尽快对变化做出反应并相应地适应，”EGFR 分子解释道。 “为了最大限度地缩短时间，生物系统必须最大限度地提高与环境的信息交换率。这同样适用于技术系统和方法，包括 DevOps。我们可以通过多种方式实现这一目标：使我们的工作可见、处理小批量工作、限制 WIP（进行中的工作）、减少交接次数、消除/最大限度地减少技术价值流中的浪费 [2]。所有这些原则以及您将在网络细胞中学到的所有课程总体上都是基于生物系统（尤其是我们的神经系统）运行所遵循的规律。



“价值流是什么？”刺猬问。





“这是我们需要执行的一系列行动，将业务假设转化为为客户带来价值的功能，”EGFR 回答道。





让作品可见

“可视化我们的工作很重要，因为根据心智模型理论，推理本身就是一个视觉空间过程。我们使用语言的逻辑术语，如“如果”、“或”、“和”和空间操作来创建和找到不同的场景/模型来解决问题[5]。持有图像比用语言描述它更容易。视觉过程非常高效，因为视觉系统进化了数百万年[6]。



“这是一张经典的 MAPK 信号传导图，可以帮助你完成这里的旅程，”EGFR 分子说道，并给了刺猬以下的图：









“同样，在可视化工作板的帮助下可视化工作也应该有助于 DevOps 团队的“旅程”。





减少工作批量并限制 WIP

“这是必要的，因为我们的大脑本身就有局限性。大脑的前额皮质负责推理。它充当一个小型“戏剧舞台”，我们可以在其中产生并保存我们的想法（“演员”）。我们可以同时容纳的“演员”数量有限，等于 7 或 4（根据最近的研究）。前额皮质很快就会疲劳，需要休息 [6,7,8]。



“更重要的是，我们的大脑中有三个思想。反射思维基于反应而工作，不需要休息。它是快速的、无意识的、自主的。反思思维是基于逻辑的。它是缓慢的、有意识的、理性的。它使我们能够发明事物并为不同的问题找到创造性的解决方案。它需要休息，因为它需要大量能量才能发挥作用。它一次只能处理一个想法/任务，并不是为多任务处理而设计的。归档思维充当“图书管理员”，通过感觉器官和上述思维接收信息，并将其中最重要的部分存储在长期记忆中。它有助于建立一个塑造我们推理方式的知识框架[9]。



“这三种思维对应于我们大脑运作的两种模式：主动模式/中央执行网络和被动/默认模式。最后一个需要休息，使我们能够建立我们的价值体系，了解我们是谁，并设定长期目标，这对于一个发展项目非常重要[10, 11]。



“因此，反思和归档的思维都有局限性，都需要休息。这就是为什么 DevOps 团队需要处理少量工作并限制 WIP [2]。



“至于网络单元，它处理小批量的工作。例如，大约有 8 个主要蛋白质参与经典的 MAPK 信号传导。因此，该路径在它们之间分配责任。例如，一些蛋白质停留在血浆中，而ERK2可以进入细胞核并在那里传递信息流。拥有多个监管站点有助于提高其灵活性和准确性[4]。



“RNA 聚合酶的工作原理类似。它产生并立即校对小片段 RNA，但不会立即转录整个 DNA。



“上述途径的每种酶仅催化特定类型的反应（一般有水解酶、氧化还原酶、裂解酶、连接酶、转移酶和一些其他类型的酶）。例如，ERK2 是一种属于转移酶的激酶，特别是磷酸转移酶 [12]。



“此外，酶具有特定的结合和调节位点，仅处理某些底物并受到特定调节分子的调节，从而限制了 WIP：









“所以，正如你所看到的，为了成功，大自然在不同层面上按照相同的原则运作，包括分子层面。





减少交接次数

“经典 MAPK 通路的成员具有一定程度的自主权。它们具有特定的结合位点，使它们能够识别并结合到其底物上，并且不依赖于细胞中的任何集中权威来做出决定[15]。例如，他们不需要访问和“咨询”p53 蛋白（调节细胞周期/细胞死亡的主要分子之一）。经典 MAPK 通路本身不需要与其他 MAPK 通路“协商”即可发挥作用。



“上述酶也有特定的调控位点，这给它们的工作带来了更多的自主性和灵活性。这样它们就不会因过多的通讯而使细胞中的任何分子或机制超载。



“DevOps 团队可能会应用这些原则，并使其成员足够自给自足，能够自行处理构建、测试和部署。这样就可以更快地对变化做出反应并减少信息丢失，这有助于提高信息流动速度[2]：













谜语 #4





字母总数：10





您需要选择的：第8个和第10个





谜语上的位置：第 16 位（第一个字母）和第 17 位（第二个字母）









消除技术价值流中的浪费

“我们的身体是由细胞组成的。它们从血液中获取营养，并通过淋巴排出废物。淋巴停滞会导致酸中毒，表现为不同的疾病。就像这样，DevOps 团队需要及时消除项目中的浪费。否则，他们可能会“生病”，这表现为客户的延误。任何导致这种情况的事情都被认为是浪费：额外的流程（不会为项目增加任何价值的操作）、等待、缺陷（不正确或丢失的信息）、不必要的手动工作（由于缺乏自动化）等。 [2 ]。



“对于生物系统，RNA 聚合酶在转录过程中产生的每条 RNA 链大约会犯一个错误 [14]。它们可以在 RNA 链上添加和去除核苷酸。他们还校对 RNA 转录本以提高准确性。 RNA 链用于在核糖体的帮助下在翻译过程中产生蛋白质。有时会出现问题，蛋白质会遭到破坏。细胞在蛋白酶体的帮助下通过蛋白水解作用去除这些异常和不需要的蛋白质 [13]：





为客户优化您的工作（外部和内部）

“帮助我们的团队成员并为他们（内部客户）优化我们的工作成果非常重要。它必须满足某些要求（稳定性、可测试性、安全性、可配置性等）。这有助于加快信息流动[2]。这就是经典 MAPK 通路中发生的情况：每个成员都会激活下游组件的下一个成员。



“这些课程应该可以帮助您加快 DevOps 团队中的信息流动。请记住，流动停滞会导致群体形成。而且您也不希望您的项目变成一大群。你希望它成为一条快速流动的河流，”EGFR 分子说道。



“是的，这一切都很有道理，”刺猬回答道，道了再见，然后继续寻找下一个分子。



反馈

反馈是冠军的早餐 （肯·布兰查德）









这次刺猬遇到了 RGB2 分子，向它打招呼并解释了他在 BioUniverse 项目中遇到的问题。



负反馈环和正反馈环

“现在您已经知道如何优化流量了，”RGB2 开始说道，“让我们来谈谈它的调节。生物和技术系统必须有一些调节机制才能在不断变化的环境中适应和生存。这种调节主要是在正反馈环和负反馈环的帮助下发生的。反馈来自外部（客户和用户/细胞外的分子）和内部（团队的其他成员/细胞内的分子）来源。



“对于经典的 MAPK 通路，其激活可能会上调 TGFa 的表达，进而导致该通路过度活跃。这是正反馈循环的一个例子。 ERK2 活性受 DUSP3 等 MKP 调节，可使其失活，防止该通路过度活跃 [15]。 DUSP3 活性又受到蛋白酶体的调节，蛋白酶体可能通过蛋白水解作用降解不需要或受损的蛋白质 [13]。所有这一切都是在负反馈循环的帮助下发生的：





在问题发生时并在源头附近进行处理

“尽快解决问题以及问题发生的位置非常重要，因为我们越早做出反应，它们对我们的项目和 DevOps 团队造成的伤害就越小。我们的团队成员必须有足够的自主权/自给自足，以便他们能够在自己控制的范围内自己发现并解决问题，而不是依赖于单独部门的决策。这样每个人都对项目的质量负责[2]。





“这就是经典 MAPK 通路中发生的情况。 RNA 聚合酶在转录过程中校对（“测试”）RNA 链。测试本身就是一种反馈。 ERK2 激活问题由 DUSP3 等 MKP 直接解决，而不是通过与任何集中的“部门”协商。 MKP 的活性又由蛋白酶体通过蛋白水解作用直接调节。因此，这些成员会在问题发生并靠近源头时自行解决”：









“是的，这听起来很合理。”刺猬说道，感谢了 RGB2 分子，然后继续寻找下一个分子。





持续学习

实验、实验、实验——直到它最终从你内心流出。这是一条艰难的路。但结果也是内心深处的满足 （杰克·迪克森）









当刺猬到达 Ras 分子时，他向它打招呼并解释了他来这里的原因。



Ras分子回答道：“嗯，不断变化的环境需要生物系统不断想出新的想法来适应，这可以通过不断学习包括实验来实现。 DevOps 团队和开发项目也是如此。必须为此创造一个适当的环境。害怕因失败而受到惩罚是本案的主要障碍之一。失败只是一种反馈。它们表明系统存在问题。因此，与其惩罚团队成员，不如重新设计系统以防止同样的问题发生[2]，这会更加理性。



“对于生物系统，我们来看看RNA聚合酶。如果它犯了错误，大自然不会惩罚和消除它。大自然试图修改RNA聚合酶并提高转录准确性。



“正如您已经了解到的，最好在问题发生时并在问题根源附近进行处理。团队成员必须有足够的自主性，能够发现并解决其控制范围内的问题，以最大限度地提高信息流动速度。然后，所获得的知识必须与整个 DevOps 团队共享，以提高系统的弹性和适应性 [2]。



“DevOps 团队在不断变化的环境中的行为取决于他们的世界观。更现实的世界观（更接近现实的世界观）使他们的决定和行为更加理性。科学的世界观可能是目前最现实的一种。因此，DevOps团队必须广泛运用科学知识和科学方法。至于恐惧，根据罗伯特·杨博士的说法，“恐惧”代表“虚假证据看似真实”。虚假证据扭曲了我们的世界观，使其变得不那么现实。因此，DevOps 团队没有理由害怕他们的成功。对于生物系统来说，MAPK通路的分子并不害怕惩罚，它们只是按照其结构发挥作用。





“至于MAPK通路，它们在所有真核生物中都发挥着关键作用，但不同的界（植物、动物、真菌等）有不同数量和类型的成员。 RNA 聚合酶也属于后者。所以，大自然不断地进行实验，调整生物机制以适应相应的环境。例如，哺乳动物中有三种 MAPK 通路，它们由不同的信号分子激活，并具有不同的成员和不同的催化和调节位点：









“一旦找到成功的解决方案，它就会尝试保留它并供系统的其余部分使用。例如，MAPK 的所有成员都具有 CD 结构域（分子的特定区域），该结构域在不同领域之间进化上是保守的 [15]。



“请记住，到目前为止您学到的所有三个教训都是紧密相连的，必须同时应用。”



刺猬感谢这个教训，然后继续研究下一个分子。



反应能力

速度、敏捷性和响应能力是未来成功的关键 （安妮塔·罗迪克）









这次刺猬遇到了 Raf1 分子，向它打招呼并解释了他的项目的问题。



“好吧，”Raf1 说，“大自然使用特定的原理来确保生物系统和策略的稳定性和适应性。除了您到目前为止学到的原则之外，还有响应性、异质性、去中心化、冗余和合作等原则，它们构成了保护框架[16]。我们还可以使用此框架来确保 DevOps 策略的弹性和适应性。



“接下来的五个分子将给你带来有关原理的课程。我的课程是关于反应能力。



“生物和技术系统中必须存在一个接口，使它们能够响应和适应不断变化的环境。该接口必须使细胞能够对外部（系统外部）和内部（系统内部）刺激做出反应。对于经典的MAPK通路来说，它可以借助信号分子来响应外部和内部的变化。为此，细胞膜具有受体（如 EGFR），并且 MAPK 通路成员具有特定的调节位点 [15]。



“这就是我们可以在 DevOps 中学习和使用的东西。我们需要能够响应来自外部和内部客户的请求和反馈[2]。



“是的，这是有道理的，”刺猬说，感谢 Raf1 分子，然后继续研究下一个分子。









谜语 #5



在这里你需要解决一个迷宫并选择接触路径的动物。



您需要选择的字母：第2个和第3个



谜语上的位置：第 6 位（第 1 个字母）和第 7 位（第 2 个字母）













异质性

我认为任何促进互联网异质性的事物都会促进稳定性。服务、服务提供商的多样性以及网络堆栈各层的分离都很重要。 （大卫·乌列维奇）









当刺猬到达 MEK2 分子时，他向它打招呼并解释了他来这里的原因。



“你看，”MEK2 开始说道，“为了确保系统在不断变化的环境中的弹性和适应性，它必须是异构的 [16]。异质性是自然实验的结果。它允许从广泛的选项中选择应对环境变化的最佳方式。此外，它还可以帮助系统为各种场景做好准备。



“至于你来这里的旅程，你已经知道有三种 MAPK 路径。它们有不同的成员，对广泛的变化做出反应，并导致不同的结果。





“MAPK 通路的成员具有一些基本的共同特性（它们都是蛋白质），但同时，它们也具有独特的特征，这使得它们具有异质性。异质性允许在不同成员之间分配 MAPK 途径的功能和调节，这使得生物系统更加可靠和灵活。



“就像这样，我们需要使我们的 DevOps 策略足够异构，以承受环境变化。”



刺猬感谢这个教训，然后继续研究下一个分子。



去中心化

我认为政府的作用太大了。社会必须更加去中心化 帕维尔·杜罗夫









这次刺猬遇到了ERK2分子，向它打招呼并解释了他在BioUniverse项目中遇到的问题。



“嗯，为了提高系统和策略的适应性和弹性，它们必须是去中心化的，”ERK2 [16] 解释道。 “系统的功能和调节必须分布在不同的组件之间。这就是为什么有几种 MAPK 通路有很多不同的成员。



“技术系统也应该如此。每个人都必须对系统的质量、安全性、稳定性和适应性负责[2]。”



“是的，这听起来很合理。”刺猬说道，感谢了 ERK2 分子，然后继续研究下一个分子。



冗余

冗余成本高昂但不可或缺 简·雅各布斯









当刺猬到达 c-Myc 分子时，他向它打招呼并解释了他来这里的原因。





“嗯，”c-Myc 开始说道，“为了使系统稳定、有弹性和适应性，它还必须具有冗余策略来应对环境变化 [16]。至少必须有 A 计划，以及 B 计划。例如，在所有三种 MAPK 途径的帮助下可以实现相同的结果（细胞增殖或分化）：









“此外，一些 MAPK 途径成员可能会磷酸化其底物的几个氨基酸残基。另外，一些分子可以作为多种 MAPK 途径的支架蛋白。这有助于细胞节省资源和能源，从而使其更具弹性 [15, 17]。更重要的是，MAPK 通路有许多具有不同监管位点的成员，这给他们的工作带来了更大的弹性。”



刺猬感谢这个教训，然后继续研究下一个分子。



合作

团队合作是平凡人取得不平凡业绩的秘诀 伊诺克·奥诺哈









这次刺猬遇到了 c-fos 分子，向它打招呼并解释了他的项目的问题。



c-fos 分子解释说：“合作很重要，因为一组组件比单独的组件更强大。” “它使团队能够实现其各个组成部分无法单独实现的目标。



“至于 MAPK 通路，它们可能会相互协作。另外，这些通路本身是其成员合作的结果，而这主要是在特殊支架蛋白的帮助下实现的[15]。不同的酶（例如 RNA 聚合酶）通常由多个亚基组成，可能需要辅因子（非蛋白质成分）才能发挥作用。



“合作应该有助于提高生物和技术系统的适应性和弹性[16]。



“请记住，你在旅途中学到的所有经验教训都是紧密相连的，必须同时使用。”





刺猬感谢他的教训，然后走向细胞核中打开的传送门。它被龙打开并帮助刺猬回到了地球上的村庄。





现在他知道应该使用什么原则来组织 DevOps 团队工作并制定适当的 DevOps 策略。另外，他知道应该帮助他选择正确的 PAAS 平台的标准。在他探索的所有平台中，最有前途的是Aptible 。









可以在此处找到 MAPK 地图和课程的交互式版本：





https://intelligent-devops2.netlify.app/









结论

利用自然智慧使我们能够开发出由自然智慧驱动的解决方案。



智能 DevOps 是一种强大的弹性和适应性软件开发和交付策略，可以帮助 DevOps 团队和开发项目适应不断变化的环境并不断发展。这是基于自然智慧组织开发商、运营商和客户之间协作的尝试。



本文中介绍的课程不仅仅适用于 DevOps。您还可以将它们用于您的生活策略。它还需要具有适应性和智能性。









本文的灵感来自电视剧《辛巴达历险记》（1996-1998）和动画电视剧《忍者神龟》（2003-2009）。



标题图片是我在刺猬、老鼠、龙、女巫的房子和箱子图片的帮助下创作的。

其他图片来自Pixabay或由我在来自Pixabay的图片的帮助下合成。

分子图像源自 RCSB PDB (RCSB.org)。

谜语来源于 Logiclike 网站。

MAPK 路径方案源自维基百科。

分隔线是我创建的。

截图来源于《辛巴达历险记》和《忍者神龟》电视剧。所有屏幕截图均根据美国称为“合理使用”的原则使用（其他国家/地区也使用类似的原则）。





参考



1.Goel V、Buchel C、Frith C、Dolan RJ。三段论推理机制的分离。神经影像。 2000；12(5)：504–514。 doi:10.1006/nimg.2000.0636



2. DevOps 手册，第二版，作者：Gene Kim、Jez Humble、Patrick Debois、John Willis 和 Nicole Forsgren，2021 年。



3.莫里森DK。 MAP 激酶途径。冷泉哈勃生物透视。 2012 年 11 月 1 日；4(11)：a011254。 doi：10.1101/cshperspect.a011254。 PMID：23125017； PMCID：PMC3536342。



4. https://www.genome.jp/pathway/hsa04010



5.Goel V、Buchel C、Frith C、Dolan RJ。三段论推理机制的分离。神经影像。 2000；12(5)：504–514。 doi:10.1006/nimg.2000.0636



6.大卫·洛克。你的大脑在工作：克服分心、重新集中注意力和全天更聪明地工作的策略。 2009 年 10 月 6 日



7. 乔治亚州米勒 神奇的数字七，加上或减去二：我们处理信息的能力受到一些限制。心理学评论, 63(2), 81-97, 1956



8.纳尔逊·考恩。神奇之谜四：工作记忆容量如何受到限制，为什么？当前心理学博士。 2010年2月1日； 19（1）：51-57



9.西奥·康佩诺尔。 BrainChains：发现您的大脑，在高度互联、多任务处理的世界中释放其全部潜力，2014 年。



10. Nekrasov，AS & Nekrasova，NA & Nekrasov，SI。 （2021）。信息技术对人和他的意识的影响。经济和社会问题。 130-135。 10.24151/2409-1073-2021-2-130-135。



11. Raichle М.Е., MacLeod А.М., Snyder AZ, Powers WJ, Gusnard DA, Shulman GL 大脑功能的默认模式。美国国家科学院院刊，2001 年。98(2)。页 676—682。



12.MAPK1（来自维基百科）



13.蛋白酶体（来自维基百科）



14. 本月分子：RNA 聚合酶

https://pdb101.rcsb.org/motm/40



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