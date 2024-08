DevOps Inteligente: 8 Lições Aprendidas com a Natureza

O Intelligent DevOps é uma estratégia poderosa de desenvolvimento e entrega de software, resiliente e adaptável, alimentada por inteligência natural. É uma tentativa de organizar a colaboração entre desenvolvedores, operadores e clientes com base na sabedoria da natureza.



Tudo funciona com base na informação. A informação está em todo lugar. É provavelmente o recurso mais precioso que temos depois do tempo. O fluxo de informações acontece tanto em sistemas tecnológicos quanto biológicos em diferentes níveis.



A natureza enfrenta os mesmos problemas que nós e teve muito tempo para realizar experiências e desenvolver princípios para automatizar, controlar e otimizar o fluxo de informação e garantir a sua qualidade, fiabilidade e segurança. Os mesmos princípios podem ser aplicados ao fluxo de informações do DevOps.









As histórias são até 22 vezes mais memoráveis do que apenas os fatos (Jennifer Aaker)







A ciência, incluindo a ciência da computação, está cheia de noções abstratas que não podemos perceber através dos cinco sentidos básicos. Eles são muito difíceis de entender e lembrar, porque não há imagens claras e unificadas para eles por padrão, a menos que os criemos. E o próprio raciocínio acontece com a ajuda de imagens/representações mentais [1].





Além disso, as imagens nos permitem usar mnemônicos para lembrar melhor das coisas.

Eles nos permitem usar metáforas e alegorias que auxiliam no raciocínio e nos permitem criar histórias que são muito mais memoráveis do que apenas os fatos.





As pessoas usam cerca de 5 metáforas para cada 100 palavras de texto (Polio et al., 1990)



Este artigo é uma tentativa de criar uma história sobre as lições que podemos aprender com a natureza para organizar o DevOps. Você está prestes a viajar para o Ciberespaço com o Ouriço.









Enigma

No artigo você encontrará 5 enigmas. Você precisa adivinhá-los, pegar uma letra de cada palpite (o nome de uma planta ou animal) e combiná-los. Como resultado, você receberá um link para um excelente recurso que lhe fornecerá uma compreensão básica da biomimética e o ajudará a se inspirar na natureza:









Além do mais, você também pode obter acesso a um recurso adicional se adivinhar os enigmas apresentados neste artigo .



Sinta-se à vontade para compartilhar ideias sobre quais lições podemos aprender com a natureza e se inscrever no DevOps na seção de comentários.









Este artigo é uma continuação dos anteriores. Inicialmente , o Ouriço viajou pela sua aldeia natal e conheceu alguns animais que o ajudaram a se livrar das ilusões e a perceber que a centralização e o dinheiro são os principais obstáculos que fazem a ciência servir aos interesses das grandes corporações e não ao público em geral. No entanto, o resto dos aldeões e aldeias vizinhas ainda estavam sob controle das ilusões criadas pelas bruxas malvadas.





Depois, o Ouriço viajou para a 5ª dimensão, para o DeSciLand, onde aprendeu os princípios da Economia Baseada em Recursos e se familiarizou com 31 projetos que o ajudaram a transformar as suas ideias científicas em realidade e a construir um dispositivo de energia livre.









5ª dimensão, DeSciLand





Agora era hora do Ouriço voltar para a 3ª dimensão, a Terra. Então, ele foi até uma plataforma de lançamento de espaçonaves da DeSciLand, onde conheceu a Coruja. Ele o cumprimentou e conversou um pouco sobre a situação na Terra.



“Como você já sabe”, disse a Coruja, “dois tipos de neblina na sua aldeia e em outras aldeias representam dois tipos de ilusões (dinheiro e centralização) que «envenenaram» a consciência dos habitantes da Terra. É por isso que a ciência no vosso mundo é explorada pelas grandes corporações para obter lucros e não serve os interesses do público. Os animais sábios que você conheceu em sua jornada à montanha ajudaram você a se livrar dessas ilusões. No entanto, outros habitantes do seu mundo ainda estão sob o seu controle.



“As citadas névoas são criadas pelas bruxas malvadas que nelas se escondem, porque têm medo da luz solar direta. Você pode encontrá-los nas profundezas das florestas, nos lugares mais escuros. Eles voam em morteiros de madeira.



“Os habitantes do seu mundo têm um potencial incrível para inventar diferentes inovações para resolver todos os desafios que vocês enfrentam lá. Mas os withes suprimem o conhecimento necessário para isso e quaisquer tentativas de inventar soluções científicas. Você já tem seu dispositivo de energia gratuito, mas não poderá compartilhar sua invenção em seu mundo, a menos que se livre das bruxas. Você precisa descobrir como fazer isso sozinho. Basta lembrar que eles não toleram a luz solar direta. Depois de conseguir fazer isso, você poderá compartilhar a solução com outras aldeias para ajudá-las a se livrar das bruxas também. Depois disso, o seu mundo terá a chance de atingir seu maior potencial científico”, disse a Coruja, e forneceu ao Ouriço instruções sobre como lançar a espaçonave e retornar à Terra.









3ª dimensão, Terra





Assim que o Ouriço voltou para sua aldeia, ele dedicou seu tempo para construir um dispositivo que ajudaria sua aldeia a se livrar da bruxa. Ele sabia que ela não tolerava a luz solar direta, então queria expor a bruxa a ela e destruí-la, jogando-a acima da neblina. O Ouriço construiu para isso uma catapulta especial que era alimentada pelo dispositivo de energia livre que ele trouxe da 5ª dimensão:









O Ouriço encontrou a bruxa e o pilão de madeira nas profundezas da floresta e montou uma armadilha com a ajuda da catapulta:









Assim que a bruxa entrou no morteiro, ela foi catapultada acima da neblina e destruída pela luz solar direta:













Enigma #1



Número total de letras: 6



Os que você precisa escolher: 1º e 3º





Posições no enigma: 1ª (para a 1ª letra) e 4ª (para a 2ª)









O Ouriço compartilhou instruções sobre como construir a catapulta com outras aldeias e ajudou-as a se livrar das bruxas malvadas. Os nevoeiros desapareceram e as aldeias libertaram-se das ilusões. A centralização e o sistema monetário tornaram-se coisas do passado. Agora, os habitantes da Terra tiveram a oportunidade de criar um ambiente que permitiria implementar a Economia Baseada em Recursos e alcançar o seu maior potencial científico:









Para isso, o Ouriço decidiu criar uma plataforma web chamada BioUniverse que permitiria aos habitantes da Terra colaborar no desenvolvimento de inovações (principalmente aquelas inspiradas na natureza). Isso exigiu uma grande equipe de desenvolvedores, testadores e operadores qualificados. Isso não foi um problema. Havia muitos especialistas qualificados entre os habitantes. O problema era que o Hedgehog não sabia como organizar uma estratégia de desenvolvimento e entrega de software poderosa, resiliente e adaptativa e a colaboração de seus colegas de equipe. Além disso, havia muitos provedores de PAAS (Plataforma como Serviço) e ele não sabia quais critérios usar para escolher o melhor.





Foi então que o Ouriço decidiu visitar e consultar o animal mais sábio da sua aldeia, o Dragão. Ele morava perto do carvalho:









O Ouriço o cumprimentou e explicou seus problemas.





Biomimética é inovação inspirada na natureza.

E é uma nova maneira de inventar, buscando inspiração no mundo natural.

E perguntando, antes de projetarmos qualquer coisa, o que a natureza faria aqui?

(Janine Benyus)







“Bem, sempre que você tiver um problema, pergunte primeiro à natureza”, disse o Dragão. “É disso que se trata a biomimética. Falando metaforicamente, a biomimética é «cozinhar» inovações, retirando da natureza as «receitas» apropriadas. A natureza é a maior professora para nós, porque enfrenta os mesmos desafios que nós, mas teve muito mais tempo para encontrar soluções para eles. As formas de vida conseguiram desenvolver estratégias que lhes permitiram adaptar-se a um ambiente em mudança e evoluir.



“Tudo pode ser alimentado por inteligência natural, até mesmo o processo de desenvolvimento e entrega de software e a colaboração em equipe. Mas este é o tema que você discutirá com meu amigo do Ciberespaço, o Cyber-Mouse. Ele tem alguns equipamentos especiais, como um cibermicroscópio, que permitirá que você viaje pelas cibercélulas e aprenda algumas lições com as moléculas.”



“O que é um ciberespaço?” perguntou o ouriço.





“O ciberespaço é uma representação digital da Internet apresentada como um mundo 3D. É um mundo interdimensional. Aconselho-o a visitar o Ciberespaço, porque oferece muito mais oportunidades do que o nosso mundo. Apenas fique longe dos surtos de energia que estão por toda parte. As leis tradicionais da física, biologia, química e outros ramos da ciência não se aplicam aí. Por exemplo, as moléculas lá são inteligentes, você pode conversar com elas e aprender com elas.



“Além disso, você pode materializar qualquer coisa no ciberespaço, desde que tenha um programa de computador apropriado para isso. Você entendeu. Quase tudo é possível no ciberespaço. Você terá que se adaptar e começar a pensar como um cibernauta (viajante do ciberespaço). Habitantes de diferentes dimensões viajam para o Ciberespaço para aprender e resolver os seus problemas, inspirando-se na natureza em diferentes níveis, até mesmo molecular. Talvez você resolva o seu também.



“Isso parece fascinante”, respondeu o Ouriço. “Mas como faço para chegar lá?”



“Bem, desenvolvi um portal cibernético anos atrás que levará você até lá. Além disso, irei fornecer-lhe um dispositivo que nos permitirá comunicar e um mapa cibernético para você navegar no ciberespaço e encontrar o Cyber-Mouse. Além disso, irei equipá-lo com programas especiais que deverão permitir que você materialize alguns veículos para viajar no Ciberespaço. Ficarei aqui e servirei como operador para você. Assim que terminar seu aprendizado no Ciberespaço, lançarei um portal lá para você voltar aqui”, disse o Dragão, fornecendo ao Ouriço todo o equipamento necessário e enviando-o para o Ciberespaço:













Ciberespaço





O ciberespaço foi incrível, nada que o Ouriço já tenha visto antes:









O ciberespaço tinha tudo o que compunha a Internet (nós da Internet, códigos de dados, protocolos etc.). Além disso, cada animal, cada árvore ou mesmo uma molécula discutida nos recursos da web tinha uma representação digital aqui. Todos eles constituíam a natureza digital do ciberespaço. O próprio ouriço tornou-se digital.









Enigma #2





Número total de letras: 6





Os que você precisa escolher: 1º e 2º





Posições no enigma: 11º e 13º (para a 1ª letra) e 12º e 14º (para a 2ª)









Ao chegar lá, ele materializou um veículo cibernético e usou um mapa para encontrar o Cyber-Mouse:













O Ouriço o cumprimentou e explicou os problemas com o desenvolvimento do projeto BioUniverse, o gerenciamento de sua equipe e a escolha do fornecedor correto de PAAS.





“Você precisa se familiarizar com a metodologia DevOps”, disse o Cyber-Mouse. “Ensina como organizar o processo de desenvolvimento e entrega de software e a colaboração em sua equipe (desenvolvedores, testadores, operadores).





“Quando se trata de desenvolvimento de software, aprender com a natureza, especificamente células e moléculas, faz sentido, porque as células funcionam de forma semelhante a um projeto de desenvolvimento. Uma célula possui um núcleo com DNA (ácido desoxirribonucléico) e RNA (ácido ribonucléico) (código fonte do projeto web), DNA e RNA polimerases (desenvolvedores) que permitem a síntese de DNA e RNA a partir de um modelo de DNA e também podem revisar o código (testadores). Além disso, uma célula possui plasma com organelas e diferentes moléculas (operadores) que junto com as do núcleo sustentam e regulam a síntese de DNA e RNA de acordo com os sinais que recebem de outras células (clientes):









“Essas moléculas formam diferentes vias de sinalização que ajudam a organizar o fluxo de informações entre diferentes células, tecidos e órgãos nos sistemas biológicos. Fluxos de informação semelhantes acontecem em sistemas tecnológicos. Tudo funciona com base na informação. Basicamente, a via de sinalização é uma “equipa” de moléculas que servem um propósito comum. Por exemplo, a ativação de algumas vias de sinalização leva à proliferação celular, enquanto outras permitem o crescimento e a diferenciação celular. Assim, existem diferentes processos acontecendo em projetos de desenvolvimento como testes, administração de servidores e armazenamento, fornecimento de segurança da informação etc.



“A natureza desenvolveu muitas estratégias para sobreviver, adaptar-se e evoluir em condições de mudança. Isso é o que a equipe DevOps poderia aprender. Tal como os projectos de desenvolvimento têm de se adaptar constantemente a um mercado em mudança, as células precisam de se adaptar às condições ambientais em mudança. E a via de sinalização MAPK (proteína quinase ativada por mitogênio) é um dos principais dispositivos moleculares que as células possuem para isso. Existem três tipos principais desta via: JNK e p38 quinase, ERK5 e cascata de transdução de sinal Ras-Raf-MEK-ERK (também conhecida como via clássica da MAP quinase). Eles regulam a proliferação, diferenciação e morte celular em eucariotos (incluindo mamíferos) [3].



“A ativação de cada via acontece por moléculas sinalizadoras específicas e leva a resultados específicos [4]. A última via (via clássica da MAP quinase) é aquela com a qual você se familiarizará e com a qual aprenderá as lições. Esta via responde a moléculas sinalizadoras chamadas GPs (fatores de crescimento). A sua ativação leva a algumas alterações específicas na expressão genética e nos resultados correspondentes (proliferação ou diferenciação celular). Ele é desativado por diversos fatores regulatórios internos e externos. Por exemplo, a ativação da via clássica da MAP quinase regula positivamente a expressão de MKPs/DUSPs (fosfatases de MAPK)/(fosfatases de dupla especificidade). Eles têm como alvo as MAPKs, o que leva à desativação da via [4]. Como resultado de todos esses eventos, as células começam a proliferar ou a se diferenciar:













“Você veio aqui para aprender com a natureza. E aqui está sua chance”, disse o Cyber-Mouse, e apontou para o cibermicroscópio. “Basta cuspir um pouco de sua saliva em uma lâmina de microscópio, cobri-la com uma lamínula, colocá-la sob o cibermicroscópio e você deverá ver algumas células epiteliais de sua boca”.





O Ouriço fez isso e viu algumas células no cibermicroscópio:













“Além do mais, você pode escolher o caminho de sinalização ou organela pela qual gostaria de viajar e definir as coordenadas apropriadas com a ajuda do display interativo, depois pressionar o botão «Into cyber-cell» e realmente viajar para uma ciber-célula ”, disse o Cyber-Mouse e apontou para a tela e o botão do cibermicroscópio.









Enigma #3



Número total de letras: 8





Os que você precisa escolher: 1º, 3º, 4º, 8º





Posições no enigma: 5ª e 8ª (para a 1ª letra), 2ª, 3ª e 10ª (para a 2ª), 15ª (para a 3ª) e 9ª (para a 4ª)









“Ok, aqui vai nada”, disse o Ouriço, especificou as coordenadas necessárias, apertou o botão «Into cyber-cell» e se viu em sua própria cibercélula viajando na molécula sinalizadora chamada TGFa (transforming growth factor alfa) movendo-se em direção ao EGFR/ (receptor do fator de crescimento epidérmico), um ponto de entrada da via clássica da MAP quinase.









Célula cibernética





As moléculas da cibercélula eram inteligentes e podiam se comunicar.





Fluxo





Aqueles que fluem conforme a vida flui sabem que não precisam de nenhuma outra força. (Lao Tsé)









Assim que o Hedgehog alcançou o EGFR, ele cumprimentou a molécula e explicou por que veio até lá.





“Bem, para sobreviver num ambiente em mudança, precisamos de reagir às mudanças o mais rápido possível e adaptar-nos em conformidade”, explicou a molécula de EGFR. “Para minimizar o tempo, os sistemas biológicos têm que maximizar a taxa de troca de informações com o meio ambiente. O mesmo se aplica aos sistemas e metodologias tecnológicas, incluindo DevOps. Podemos conseguir isso de várias maneiras: tornando nosso trabalho visível, lidando com pequenos lotes de trabalho, limitando WIP (work in progress), reduzindo o número de transferências, eliminando/minimizando desperdícios no fluxo de valor da tecnologia [2]. Todos esses princípios e todas as lições que você aprenderá na cibercélula em geral são baseados nas leis pelas quais os sistemas biológicos (especialmente o nosso sistema nervoso) operam de acordo.“



“Qual é o fluxo de valor?” perguntou o ouriço.





“É um conjunto de ações que precisamos realizar para converter uma hipótese de negócio em funcionalidades que tragam valor ao cliente”, respondeu o EGFR.





Torne o trabalho visível

“Visualizar o nosso trabalho é importante porque, segundo uma teoria do modelo mental, o próprio raciocínio é um processo visuoespacial. Usamos termos lógicos de nossa linguagem como “se”, “ou”, “e” e manipulações de espaço para criar e encontrar diferentes cenários/modelos para resolver problemas [5]. É mais fácil reter uma imagem do que descrevê-la com palavras. O processo visual é altamente eficiente, porque o sistema visual evoluiu ao longo de milhões de anos [6].



“Aqui está um mapa da sinalização MAPK clássica para ajudá-lo em sua jornada até aqui”, disse a molécula de EGFR e deu ao Hedgehog o seguinte mapa:









“Da mesma forma, visualizar o trabalho com a ajuda de quadros de trabalho visuais também deve ajudar as equipes de DevOps em sua “jornada”.





Reduza o tamanho dos lotes de trabalho e limite o WIP

“Isso é necessário porque nosso próprio cérebro tem limitações. O córtex pré-frontal do cérebro é responsável pelo raciocínio. Serve como um pequeno «palco de teatro» onde podemos gerar e manter os nossos pensamentos («actores»). O número de «atores» que podemos manter simultaneamente é limitado e equivale a 7, ou 4 (de acordo com estudos mais recentes). Este córtex pré-frontal cansa-se muito rapidamente e necessita de descanso [6, 7, 8].



“Além do mais, existem três mentes em nosso cérebro. A mente reflexa funciona com base em reflexos e não precisa descansar. É rápido, inconsciente e autônomo. A mente refletida funciona com base na lógica. É lento, consciente e racional. Permite-nos inventar coisas e encontrar soluções criativas para diferentes problemas. Precisa descansar, pois requer muita energia para funcionar. Ele pode lidar com um pensamento/tarefa por vez e não foi projetado para multitarefa. A mente arquivadora serve como um «bibliotecário» que recebe informações através dos órgãos dos sentidos e da mente acima mencionada e armazena as partes mais importantes delas na memória de longo prazo. Ajuda a construir uma estrutura de conhecimento que molda a maneira como raciocinamos [9].



“Essas três mentes correspondem a dois modos pelos quais nosso cérebro opera: modo ativo/rede executiva central e modo passivo/padrão. Este último necessita de descanso e permite-nos construir o nosso sistema de valores, compreender quem somos e definir objetivos de longo prazo, o que é de grande importância para um projeto de desenvolvimento [10, 11].



“Portanto, tanto a mente reflexiva quanto a arquivadora têm limitações e necessitam de descanso. É por isso que as equipes de DevOps precisam lidar com pequenas quantidades de trabalho e limitar o WIP [2].



“Já a cibercélula lida com pequenos lotes de trabalho. Por exemplo, existem cerca de 8 proteínas principais envolvidas na sinalização clássica da MAPK. Assim, o caminho distribui responsabilidades entre eles. Por exemplo, algumas proteínas permanecem no plasma, enquanto o ERK2 pode ir para o núcleo e transmitir o fluxo de informação para lá. Ter vários locais para regulação ajuda a aumentar sua flexibilidade e precisão [4].



“A RNA polimerase funciona de forma semelhante. Produz e revisa imediatamente pequenos pedaços de RNA e não transcreve todo o DNA de uma só vez.



“Cada enzima da via citada catalisa apenas tipos específicos de reações (existem hidrolases, oxidoredutases, liases, ligases, transferases e alguns outros tipos de enzimas em geral). Por exemplo, ERK2 é uma quinase que pertence às transferases, especificamente às fosfotransferases [12].



“Além disso, as enzimas têm locais de ligação e regulação específicos, lidam apenas com certos substratos e são reguladas por moléculas reguladoras específicas, limitando assim o WIP:









“Então, como vocês podem ver, para ter sucesso, a natureza funciona de acordo com os mesmos princípios em diferentes níveis, inclusive molecular.





Reduza o número de transferências

“Os membros da via clássica da MAPK têm certo nível de autonomia. Eles possuem locais de ligação específicos que lhes permitem reconhecer e se ligar aos seus substratos e não dependem de nenhuma autoridade centralizada na célula para tomar suas decisões [15]. Por exemplo, não precisam de visitar e «consultar» a proteína p53 (uma das principais moléculas que regulam o ciclo celular/morte celular). A via clássica da MAPK em si não precisa “consultar” outras vias da MAPK para funcionar.



“As enzimas citadas também possuem sítios regulatórios específicos, o que traz ainda mais autonomia e flexibilidade ao seu trabalho. Dessa forma, eles não sobrecarregam nenhuma molécula ou mecanismo da célula com excesso de comunicação.



“As equipes de DevOps podem aplicar esses princípios e tornar seus membros autossuficientes o suficiente para serem capazes de lidar sozinhos com construções, testes e implantações. Desta forma é possível reagir mais rapidamente às mudanças e mitigar a perda de informação, o que ajuda a aumentar a velocidade do fluxo de informação [2]:













Enigma #4





Número total de letras: 10





Os que você precisa escolher: 8º e 10º





Posições no enigma: 16ª (para a 1ª letra) e 17ª (para a 2ª)









Elimine desperdícios no fluxo de valor da tecnologia

“Nossos corpos são feitos de células. Eles obtêm nutrientes do sangue e eliminam resíduos através da linfa. A estagnação da linfa leva à acidose que se manifesta como diversas doenças. Assim, as equipes de DevOps precisam remover os desperdícios de seus projetos no devido tempo. Caso contrário, podem ficar «doentes», o que se traduz num atraso para o cliente. Tudo o que leva a isso é considerado desperdício: processos extras (ações que não agregam valor ao projeto), esperas, defeitos (informações incorretas ou faltantes), trabalhos manuais desnecessários (por falta de automação) etc. ].



“Quanto aos sistemas biológicos, as RNA polimerases cometem cerca de um erro por fita de RNA criada durante a transcrição [14]. Eles podem adicionar e remover nucleotídeos de fitas de RNA. E eles revisam as transcrições de RNA para melhorar a precisão. As cadeias de RNA são usadas para criar proteínas durante a tradução com a ajuda dos ribossomos. Às vezes as coisas dão errado e as proteínas são danificadas. As células se livram dessas proteínas aberrantes e desnecessárias por meio de proteólise com a ajuda de proteassomas [13]:





Otimize seu trabalho para clientes (externos e internos)

“É importante ajudar nossos companheiros e otimizar o resultado do nosso trabalho para eles (clientes internos). Deve atender a certos requisitos (estabilidade, testabilidade, segurança, configurabilidade etc.). Isso ajuda a acelerar o fluxo de informações [2]. Isto é o que acontece na via clássica da MAPK: cada membro ativa o próximo para componentes a jusante.



“Essas lições devem ajudá-lo a acelerar o fluxo de informações em sua equipe DevOps. Lembre-se de que a estagnação do fluxo leva à formação de enxames. E você não quer que seu projeto se transforme em um enxame. Você quer que seja um rio em movimento rápido”, disse a molécula EGFR.



“Sim, tudo isso faz todo o sentido”, respondeu o Ouriço, despediu-se e avançou para a próxima molécula.



Opinião

Feedback é o café da manhã dos campeões (Ken Blanchard)









Desta vez o Hedgehog conheceu a molécula RGB2, cumprimentou-a e explicou seus problemas com o projeto BioUniverse.



Ciclos de feedback negativo e positivo

“Agora que você sabe como otimizar o fluxo”, começou o RGB2, “vamos falar sobre sua regulação. Devem existir alguns mecanismos reguladores para que os sistemas biológicos e tecnológicos se adaptem e sobrevivam num ambiente em mudança. Esta regulação acontece principalmente com a ajuda dos ciclos de feedback positivo e negativo. O feedback vem de fontes externas (clientes e usuários/moléculas fora de uma célula) e internas (outros membros da equipe/moléculas dentro de uma célula).



“Quanto à via clássica da MAPK, sua ativação pode regular positivamente a expressão do TGFa, o que, por sua vez, leva à hiperatividade da via. Este é um exemplo de ciclo de feedback positivo. A atividade do ERK2 é regulada por MKPs como o DUSP3, que podem inativá-lo, evitando a hiperatividade da via [15]. A atividade do DUSP3, por sua vez, é regulada por proteassomas que podem degradar proteínas desnecessárias ou danificadas por meio de proteólise [13]. Tudo isso acontece com a ajuda dos ciclos de feedback negativo:





Lidar com os problemas à medida que eles ocorrem e perto da fonte

“Resolver os problemas o mais rápido possível e onde eles ocorrem é importante, porque quanto mais cedo reagirmos a eles, menos danos eles causarão ao nosso projeto e à equipe de DevOps. Os membros da nossa equipe devem ter autonomia/autossuficiência suficiente, para que possam encontrar e resolver eles próprios os problemas em sua área de controle, em vez de depender de decisões tomadas por um departamento separado. Desta forma todos são responsáveis pela qualidade do projeto [2].





“Isso é o que acontece na via clássica da MAPK. A RNA polimerase revisa (“testes”) as fitas de RNA durante a transcrição. O teste em si é um tipo de feedback. O problema de ativação do ERK2 é resolvido diretamente por MKPs como o DUSP3, em vez de consultar qualquer “departamento” centralizado. A atividade dos MKPs, por sua vez, é regulada diretamente pelos proteassomas via proteólise. Então, esses membros resolvem seus próprios problemas à medida que eles ocorrem e perto da fonte”:









“Sim, isso parece razoável”, disse o Ouriço, agradeceu à molécula RGB2 e passou para a próxima molécula.





Aprendizagem contínua

Experimente, experimente, experimente – até que finalmente flua de dentro de você. É um caminho difícil. Mas o resultado também é uma profunda satisfação interior (Jack Dickerson)









Assim que o Ouriço alcançou a molécula Ras, ele a cumprimentou e explicou por que veio até lá.



A molécula Ras respondeu: “Bem, o ambiente em constante mudança exige que o sistema biológico apresente novas ideias o tempo todo para adaptação, o que pode ser alcançado através da aprendizagem contínua, incluindo a experimentação. O mesmo acontece com equipes DevOps e projetos de desenvolvimento. Deve haver um ambiente apropriado criado para isso. O medo da punição pelos fracassos é um dos principais obstáculos neste caso. As falhas são apenas um tipo de feedback. Eles mostram que algo está errado com o sistema. Portanto, em vez de punir os membros da equipe, seria muito mais racional redesenhar o sistema para evitar que o mesmo problema acontecesse [2].



“Quanto aos sistemas biológicos, vamos dar uma olhada na RNA polimerase. Se comete erros, a natureza não o pune e se livra dele. A natureza tenta modificar a RNA polimerase e melhorar a precisão da transcrição.



“Como você já aprendeu, é uma boa ideia lidar com os problemas à medida que eles ocorrem e perto de sua origem. Os membros da equipe devem ser autônomos o suficiente para encontrar e resolver problemas em sua área de controle para maximizar a velocidade do fluxo de informações. Então, o conhecimento adquirido deve ser compartilhado com toda a equipe DevOps para melhorar a resiliência e adaptabilidade do sistema [2].



“O comportamento das equipes DevOps em um ambiente em mudança depende de sua visão de mundo. Uma visão de mundo mais realista (aquela que está mais próxima da realidade) torna suas decisões e comportamentos mais racionais. A visão científica do mundo é provavelmente a mais realista atualmente. Portanto, as equipes DevOps devem utilizar amplamente o conhecimento científico e o método científico. Quanto ao medo, de acordo com o Dr. Robert Young, FEAR significa False Evidence Appearing Real. Evidências falsas distorcem a nossa visão do mundo e a tornam menos realista. Portanto, não deve haver motivos para medo nas equipes DevOps para que elas tenham sucesso. No que diz respeito aos sistemas biológicos, as moléculas da via MAPK não têm medo de punição, apenas fazem o seu trabalho de acordo com a sua estrutura.





“Quanto às vias MAPK, elas desempenham um papel crítico em todos os eucariotos, mas diferentes reinos (plantas, animais, fungos, etc.) têm diferentes quantidades e tipos de membros. Este último também é o caso das RNA polimerases. Assim, a natureza está constantemente realizando experimentos para ajustar os mecanismos biológicos ao ambiente correspondente. Por exemplo, existem três vias de MAPK em mamíferos que são ativadas por diferentes moléculas de sinalização e têm diferentes membros com diferentes locais catalíticos e reguladores:









“Assim que encontra uma solução de sucesso, tenta preservá-la e disponibilizá-la para o resto do sistema. Por exemplo, todos os membros das MAPKs possuem o domínio CD (uma região específica da molécula) que é evolutivamente conservado entre diferentes reinos [15].



“Lembre-se de que todas as três lições que você aprendeu até agora estão intimamente interligadas e devem ser aplicadas simultaneamente.”



O Ouriço agradeceu a lição e avançou para a próxima molécula.



Capacidade de resposta

Velocidade, agilidade e capacidade de resposta são as chaves para o sucesso futuro (Anita Roddick)









Desta vez o Hedgehog conheceu a molécula Raf1, cumprimentou-a e explicou os problemas do seu projeto.



“Bem”, disse o Raf1, “a natureza utiliza princípios específicos que garantem a estabilidade e adaptabilidade dos sistemas e estratégias biológicas. Além daqueles que você aprendeu até agora, existem também princípios como capacidade de resposta, heterogeneidade, descentralização, redundância e cooperação, que formam a estrutura de PROTEÇÃO [16]. Também podemos usar esta estrutura para garantir a resiliência e adaptabilidade de uma estratégia DevOps.



“As próximas cinco moléculas em sua jornada até aqui lhe ensinarão lições sobre os princípios. Minha lição é sobre capacidade de resposta.



“Deve haver uma interface nos sistemas biológicos e tecnológicos que lhes permita responder e se adaptar a um ambiente em mudança. Essa interface deve permitir que as células reajam a estímulos externos (fora do sistema) e internos (dentro do sistema). No que diz respeito à via clássica da MAPK, ela pode responder a mudanças externas e internas com a ajuda de moléculas sinalizadoras. Para isso, as membranas celulares possuem receptores (como o EGFR), e os membros da via MAPK possuem locais regulatórios específicos [15].



“Isso é o que poderíamos aprender e usar no DevOps. Precisamos ser capazes de responder às solicitações e feedback vindos de clientes externos e internos [2].



“Sim, isso faz sentido”, disse o Ouriço, agradeceu à molécula Raf1 e passou para a próxima molécula.









Enigma #5



Aqui você precisa resolver um labirinto e escolher o animal que toca no caminho.



A letra que você precisa escolher: 2ª e 3ª



Posições no enigma: 6ª (para a 1ª letra) e 7ª (para a 2ª)













Heterogeneidade

Penso que qualquer coisa que promova a heterogeneidade na Internet promove a estabilidade. A diversidade em serviços, provedores de serviços e a separação das camadas da pilha de rede são importantes. (David Ulevitch)









Assim que o Hedgehog alcançou a molécula MEK2, ele a cumprimentou e explicou por que veio até lá.



“Veja”, começou o MEK2, “para garantir a resiliência e adaptabilidade do sistema em um ambiente em mudança, ele deve ser heterogêneo [16]. A heterogeneidade é resultado de experimentos realizados pela natureza. Permite escolher a melhor forma de reagir às mudanças ambientais a partir de uma ampla gama de opções. Além disso, ajuda o sistema a estar preparado para uma variedade de cenários.



“Quanto à sua jornada até aqui, você já sabe que existem três caminhos MAPK. Têm membros diferentes, reagem a uma ampla gama de mudanças e conduzem a resultados diferentes.





“Os membros das vias MAPK possuem algumas propriedades básicas comuns (são proteínas), mas, ao mesmo tempo, possuem características únicas, o que os torna heterogêneos. A heterogeneidade permite distribuir funções e regulação das vias MAPK entre seus diferentes membros, o que torna o sistema biológico mais confiável e flexível.



“Simplesmente, precisamos tornar nossa estratégia DevOps heterogênea o suficiente para resistir às mudanças ambientais.”



O Ouriço agradeceu a lição e avançou para a próxima molécula.



Descentralização

Acredito que o papel do governo é muito grande. A sociedade deve ser mais descentralizada Pavel Durov









Desta vez o Hedgehog conheceu a molécula ERK2, cumprimentou-a e explicou seus problemas com o projeto BioUniverse.



“Bem, para aumentar a adaptabilidade e resiliência dos sistemas e estratégias, eles devem ser descentralizados”, explicou o ERK2 [16]. “As funções e a regulação do sistema devem ser distribuídas entre os diferentes componentes. É por isso que existem vários caminhos MAPK que possuem muitos membros diferentes.



“O mesmo deve acontecer com os sistemas tecnológicos. Todos devem ser responsáveis pela qualidade, segurança, estabilidade e adaptabilidade do sistema [2].”



“Sim, isso parece razoável”, disse o Ouriço, agradeceu à molécula ERK2 e passou para a próxima molécula.



Redundância

A redundância é cara, mas indispensável Jane Jacobs









Assim que o Ouriço alcançou a molécula c-Myc, ele a cumprimentou e explicou por que veio até lá.





“Bem”, iniciou o c-Myc, “para um sistema ser estável, resiliente e adaptativo, ele também deve ter estratégias redundantes para lidar com as mudanças ambientais [16]. Deve haver plano A, assim como plano B, pelo menos. Por exemplo, o mesmo resultado (proliferação ou diferenciação celular) pode ser alcançado com a ajuda de todas as três vias da MAPK:









“Além disso, alguns dos membros das vias MAPK podem fosforilar vários resíduos de aminoácidos de seus substratos. Além disso, várias moléculas podem servir como proteínas de suporte para múltiplas vias de MAPK. Isso ajuda uma célula a economizar recursos e energia, o que a torna mais resiliente [15, 17]. Além do mais, os caminhos MAPK têm muitos membros com diferentes locais regulatórios, o que traz mais resiliência ao seu trabalho.”



O Ouriço agradeceu a lição e avançou para a próxima molécula.



Colaboração

Trabalho em equipe é o segredo que faz pessoas comuns alcançarem resultados incomuns Enoque Onuoha









Dessa vez o Hedgehog conheceu a molécula c-fos, cumprimentou-a e explicou seus problemas com seu projeto.



“A colaboração é importante porque um grupo de componentes é muito mais poderoso do que eles individualmente”, explicou a molécula c-fos. “Permite ao grupo atingir objetivos que não podem ser alcançados pelos seus componentes isoladamente.



“Quanto às vias MAPK, elas podem colaborar entre si. Além disso, as próprias vias são o resultado da colaboração de seus membros, alcançada principalmente com a ajuda de proteínas de estrutura especiais [15]. Diferentes enzimas, como a RNA polimerase, são frequentemente compostas de várias subunidades e podem exigir cofatores (componentes não proteicos) para funcionar.



“A colaboração deve ajudar a aumentar a adaptabilidade e a resiliência dos sistemas biológicos e tecnológicos [16].



“Lembre-se de que todas as lições que você aprendeu em sua jornada estão intimamente interligadas e devem ser usadas simultaneamente.”





O Ouriço agradeceu a lição e dirigiu-se ao portal que se abria no núcleo da cela. Foi aberto pelo Dragão e ajudou o Ouriço a retornar à sua aldeia na Terra.





Agora ele sabia quais princípios deveria usar para organizar o trabalho de sua equipe de DevOps e desenvolver uma estratégia de DevOps apropriada. Além disso, ele conhecia os critérios que deveriam tê-lo ajudado a escolher a plataforma PAAS certa. Entre todas as plataformas que explorou, a mais promissora foi o Aptible .









Uma versão interativa do mapa MAPK e das lições pode ser encontrada aqui:





https://intelligent-devops2.netlify.app/









Conclusão

Utilizar a sabedoria da natureza permite-nos desenvolver soluções alimentadas pela inteligência natural.



O Intelligent DevOps é uma estratégia poderosa de desenvolvimento e entrega de software resiliente e adaptável que deve ajudar a equipe e o projeto de desenvolvimento de DevOps a se adaptar e evoluir em um ambiente em mudança. É uma tentativa de organizar a colaboração entre desenvolvedores, operadores e clientes com base na sabedoria da natureza.



As lições apresentadas neste artigo não são apenas para DevOps. Você também pode usá-los em sua estratégia de vida. Também precisa ser adaptativo e inteligente.









Este artigo foi inspirado na série de televisão "As Aventuras de Sinbad" (1996-1998) e na série animada de televisão "Teenage Mutant Ninja Turtles" (2003-2009).



A imagem do título foi composta por mim com a ajuda das imagens do ouriço , do rato , do dragão , da casa da bruxa e do baú.

Outras imagens provenientes do Pixabay ou foram compostas por mim com a ajuda de imagens provenientes do Pixabay.

Imagens de moléculas provenientes do RCSB PDB (RCSB.org).

Enigmas provenientes do site Logiclike.

Esquema para caminhos MAPK provenientes da Wikipedia.

A divisória foi criada por mim.

Capturas de tela provenientes das séries de televisão "The Adventures of Sinbad" e "Teenage Mutant Ninja Turtles". Todas as capturas de tela são usadas de acordo com a doutrina conhecida nos EUA como “Fair Use” (doutrinas semelhantes são usadas em outros países).





Referência



1. Goel V, Buchel C, Frith C, Dolan RJ. Dissociação dos mecanismos subjacentes ao raciocínio silogístico. Neuroimagem. 2000;12(5):504–514. doi:10.1006/nimg.2000.0636



2. The DevOps Handbook, segunda edição por Gene Kim e Jez Humble e Patrick Debois e John Willis e Nicole Forsgren, 2021.



3. Morrison DK. Vias da MAP quinase. Cold Spring Harb Perspect Biol. 1 de novembro de 2012;4(11):a011254. doi: 10.1101/cshperspect.a011254. PMID: 23125017; PMCID: PMC3536342.



4. https://www.genome.jp/pathway/hsa04010



5. Goel V, Buchel C, Frith C, Dolan RJ. Dissociação dos mecanismos subjacentes ao raciocínio silogístico. Neuroimagem. 2000;12(5):504–514. doi:10.1006/nimg.2000.0636



6. David Rocha. Seu cérebro em ação: estratégias para superar distrações, recuperar o foco e trabalhar de maneira mais inteligente o dia todo. 6 de outubro de 2009



7. Miller, GA O número mágico sete, mais ou menos dois: alguns limites à nossa capacidade de processamento de informação. Revisão Psicológica, 63(2), 81-97, 1956



8.Nelson Cowan. O Quarto Mistério Mágico: Como a capacidade da memória operacional é limitada e por quê? Curr Dir Psychol Sci. 1º de fevereiro de 2010; 19(1): 51–57



9. Theo Compernolle. BrainChains: Descubra seu cérebro, para liberar todo o seu potencial em um mundo hiperconectado e multitarefa, 2014.



10. Nekrasov, AS e Nekrasova, NA e Nekrasov, SI. (2021). O impacto da tecnologia da informação sobre uma pessoa e sua consciência. Ekonomicheskie i sotsial'no-gumanitarnye issledovaniya. 130-135. 10.24151/2409-1073-2021-2-130-135.



11. Raichle М.Е., MacLeod А.М., Snyder AZ, Powers WJ, Gusnard DA, Shulman GL Um modo padrão de função cerebral. Anais da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América, 2001. 98(2). Páginas 676-682.



12. MAPK1 (da Wikipédia)



13. Proteassoma (da Wikipedia)



14. Molécula do Mês: RNA Polimerase

https://pdb101.rcsb.org/motm/40



15. Zhang Y, Dong C. Mecanismos regulatórios de sinalização de quinase ativada por mitógeno. Cell Mol Life Sci. Novembro de 2007;64(21):2771-89. doi: 10.1007/s00018-007-7012-3. PMID: 17726577.



16. Rzeszutko, Elzbieta & Mazurczyk, Wojciech. (2014). Insights da Nature para segurança cibernética. Segurança sanitária. 13. 10.1089/hs.2014.0087.



17. Chen RE, Thorner J. Função e regulação nas vias de sinalização MAPK: lições aprendidas com a levedura Saccharomyces cerevisiae. Biochim Biophys Acta. Agosto de 2007;1773(8):1311-40. doi: 10.1016/j.bbamcr.2007.05.003. Epub 2007, 22 de maio. PMID: 17604854; PMCID: PMC2031910.