DevOps intelligent : 8 leçons tirées de la nature

Intelligent DevOps est une puissante stratégie de développement et de livraison de logiciels, résiliente et adaptative, alimentée par l'intelligence naturelle. Il s'agit d'une tentative d'organiser la collaboration entre les développeurs, les opérateurs et les clients sur la base de la sagesse de la nature.



Tout repose sur l'information. L'information est partout. C’est probablement la ressource la plus précieuse dont nous disposons au fil du temps. Le flux d'informations se produit dans les systèmes technologiques et biologiques à différents niveaux.



La nature est confrontée aux mêmes problèmes que nous et a eu beaucoup de temps pour mener des expériences et développer des principes pour automatiser, contrôler et optimiser le flux d'informations et garantir sa qualité, sa fiabilité et sa sécurité. Les mêmes principes peuvent être appliqués au flux d’informations DevOps.









Les histoires sont jusqu'à 22 fois plus mémorables que les faits seuls (Jennifer Aaker)







La science, y compris l’informatique, regorge de notions abstraites que nous ne pouvons pas percevoir au travers des cinq sens fondamentaux. Ils sont assez difficiles à comprendre et à mémoriser, car il n’y a pas d’images claires et unifiées par défaut à moins que nous ne les créions. Et le raisonnement lui-même se fait à l'aide d'images/représentations mentales [1].





De plus, les images nous permettent d’utiliser des mnémoniques pour mieux nous souvenir des choses.

Ils nous permettent d’utiliser des métaphores et des allégories qui facilitent le raisonnement et nous permettent de créer des histoires bien plus mémorables que les faits seuls.





Les gens utilisent environ 5 métaphores pour 100 mots de texte (Pollio et al., 1990)



Cet article tente de créer une histoire sur les leçons que nous pourrions tirer de la nature pour organiser le DevOps. Vous êtes sur le point de voyager dans le cyberespace avec le hérisson.









Devinette

Dans l'article, vous trouverez 5 énigmes. Vous devez les deviner, obtenir une lettre de chaque supposition (le nom d'une plante ou d'un animal) et les combiner. En conséquence, vous obtiendrez un lien vers une excellente ressource qui vous fournira une compréhension de base du biomimétisme et vous aidera à vous inspirer de la nature :









De plus, vous pouvez également accéder à une ressource supplémentaire si vous devinez les énigmes proposées dans cet article .



N'hésitez pas à partager des idées sur les leçons que nous pourrions tirer de la nature et à postuler pour DevOps dans la section commentaires.









Cet article est dans la continuité des précédents. Initialement , le Hérisson a parcouru son village natal et a rencontré des animaux qui l'ont aidé à se débarrasser des illusions et à comprendre que la centralisation et l'argent sont les principaux obstacles qui ont fait que la science sert les intérêts des grandes entreprises plutôt que ceux du grand public. Cependant, le reste des villageois et les villages voisins étaient toujours sous le contrôle des illusions créées par les méchantes sorcières.





Ensuite, le hérisson a voyagé dans la 5ème dimension dans DeSciLand où il a appris les principes de l'économie basée sur les ressources et s'est familiarisé avec 31 projets qui l'ont aidé à concrétiser ses idées scientifiques et à construire un appareil à énergie libre.









5ème dimension, DeSciLand





Il était désormais temps pour le Hérisson de retourner dans la 3ème dimension, la Terre. Il s'est donc rendu sur une rampe de lancement DeSciLand pour vaisseaux spatiaux, où il a rencontré le hibou. Il le salua et parla pendant un moment de la situation sur Terre.



"Comme vous le savez déjà", dit la Chouette, "deux types de brouillard dans votre village et dans d'autres villages représentent deux types d'illusions (argent et centralisation) qui ont "empoisonné" la conscience des habitants de la Terre. C’est pourquoi la science dans votre monde est exploitée par les grandes entreprises à des fins lucratives et ne sert pas les intérêts du public. Les animaux sages que vous avez rencontrés lors de votre voyage vers la montagne vous ont aidé à vous débarrasser de ces illusions. Cependant, les autres habitants de votre monde sont toujours sous leur contrôle.



« Les brouillards mentionnés ci-dessus sont créés par les méchantes sorcières qui s'y cachent, parce qu'elles ont peur de la lumière directe du soleil. Vous pouvez les trouver au fond des forêts, dans les endroits les plus sombres. Ils volent dans des mortiers en bois.



« Les habitants de votre monde ont un incroyable potentiel pour inventer différentes innovations afin de résoudre tous les défis auxquels vous êtes confrontés. Mais les withes suppriment les connaissances nécessaires à cela ainsi que toute tentative d’inventer des solutions scientifiques. Vous disposez déjà de votre appareil à énergie gratuite, mais vous ne pourrez pas partager votre invention dans votre monde à moins de vous débarrasser des sorcières. Vous devez trouver comment procéder par vous-même. N’oubliez pas qu’ils ne supportent pas la lumière directe du soleil. Une fois que vous y parviendrez, vous pourrez partager la solution avec d'autres villages pour les aider également à se débarrasser des sorcières. Après cela, votre monde aura une chance d'atteindre son plus haut potentiel scientifique », a déclaré le Hibou, et a fourni au Hérisson des instructions sur la façon de lancer le vaisseau spatial et de revenir sur Terre.









3ème dimension, Terre





Une fois de retour dans son village, le hérisson a consacré son temps à construire un appareil qui aiderait son village à se débarrasser de la sorcière. Il savait qu'elle ne pouvait pas tolérer la lumière directe du soleil, alors il voulait y exposer la sorcière et la détruire en la jetant au-dessus des brouillards. Le Hérisson a construit une catapulte spéciale à cet effet, alimentée par l'appareil à énergie libre qu'il a apporté de la 5ème dimension :









Le Hérisson trouva la sorcière et le mortier en bois au fond de la forêt et tendit un piège à l'aide de la catapulte :









Une fois la sorcière entrée dans le mortier, elle a été catapultée au-dessus des brouillards et détruite par la lumière directe du soleil :













Devinette n°1



Nombre total de lettres : 6



Ceux qu'il faut choisir : 1er et 3ème





Positions sur l'énigme : 1ère (pour la 1ère lettre) et 4ème (pour la 2ème)









Le Hérisson a partagé des instructions sur la façon de construire la catapulte avec d'autres villages et les a aidés à se débarrasser des méchantes sorcières. Les brouillards ont disparu et les villages se sont libérés des illusions. La centralisation et le système monétaire sont devenus une chose du passé. Désormais, les habitants de la Terre avaient la possibilité de créer un tel environnement qui permettrait de mettre en œuvre une économie basée sur les ressources et d'atteindre leur plus haut potentiel scientifique :









Pour cela, le Hérisson a décidé de créer une plateforme Web appelée BioUniverse qui permettrait aux habitants de la Terre de collaborer au développement d'innovations (principalement inspirées de la nature). Cela nécessitait une grande équipe de développeurs, de testeurs et d’opérateurs qualifiés. Ce n'était pas un problème. Il y avait beaucoup de spécialistes qualifiés parmi les habitants. Le problème était que le Hérisson ne savait pas comment organiser une stratégie de développement et de livraison de logiciels puissante, résiliente et adaptative, ainsi que la collaboration de ses coéquipiers. De plus, il existait de nombreux fournisseurs de PAAS (Platform-as-a-Service), et il ne savait pas quels critères utiliser pour choisir le meilleur.





C'est alors que le Hérisson décide de rendre visite et de consulter l'animal le plus sage de son village, le Dragon. Il habitait près du chêne :









Le Hérisson le salua et lui expliqua ses problèmes.





Le biomimétisme est une innovation inspirée par la nature.

Et c’est une nouvelle façon d’inventer en s’inspirant du monde naturel.

Et avant de concevoir quoi que ce soit, que ferait la nature ici ?

(Janine Benyus)







"Eh bien, chaque fois que vous avez un problème, demandez d'abord à la nature", dit le Dragon. « C’est à cela que sert le biomimétisme. Métaphoriquement parlant, le biomimétisme consiste à « cuisiner » des innovations en prenant les « recettes » appropriées de la nature. La nature est pour nous notre plus grand professeur, car elle est confrontée aux mêmes défis que nous, mais elle a eu beaucoup plus de temps pour y trouver des solutions. Les formes de vie ont réussi à développer de telles stratégies qui leur ont permis de s'adapter à un environnement changeant et d'évoluer.



« Tout peut être alimenté par l’intelligence naturelle, même les processus de développement et de livraison de logiciels et la collaboration en équipe. Mais c’est le sujet dont vous discuterez avec mon amie du Cyberespace, la Cyber-Souris. Il y dispose d’équipements spéciaux comme un cyber-microscope qui vous permettra de voyager dans les cyber-cellules et d’apprendre quelques leçons des molécules.



« Qu'est-ce qu'un cyberespace ? » demanda le Hérisson.





« Le cyberespace est une représentation numérique d'Internet présentée comme un monde en 3D. C'est un monde interdimensionnel. Je vous conseillerais de visiter le cyberespace, car il offre bien plus d’opportunités que notre monde. Restez simplement à l’écart des surtensions d’énergie qui sont partout là-bas. Les lois traditionnelles de la physique, de la biologie, de la chimie et d’autres branches scientifiques ne s’y appliquent pas. Par exemple, les molécules y sont intelligentes, on peut leur parler et apprendre d’elles.



« De plus, vous pouvez matérialiser n’importe quoi dans le cyberespace à condition de disposer d’un programme informatique approprié. Vous avez eu l'idée. Presque tout est possible dans le cyberespace. Vous devrez vous adapter et commencer à penser comme un cybernaute (voyageur du cyberespace). Des habitants de différentes dimensions voyagent dans le Cyberespace pour apprendre et résoudre leurs problèmes en s'inspirant de la nature à différents niveaux, même moléculaire. Peut-être que vous résoudrez le vôtre aussi.



"Cela semble fascinant", répondit le Hérisson. "Mais comment y arriver ?"



«Eh bien, j'ai développé il y a des années un cyberportail qui vous y mènera. De plus, je vous fournirai un appareil qui nous permettra de communiquer et une cyber-carte pour vous permettre de naviguer dans le Cyberespace et de trouver la Cyber-Souris. De plus, je vous équiperai de programmes spéciaux qui devraient vous permettre de matérialiser certains véhicules pour voyager dans le Cyberespace. Je resterai ici et servirai d'opérateur pour vous. Une fois votre apprentissage terminé dans le cyberespace, je lancerai un portail pour que vous puissiez revenir ici », a déclaré le Dragon, a fourni au hérisson tout l'équipement nécessaire et l'a envoyé dans le cyberespace :













Cyberespace





Le cyberespace était incroyable, rien que le Hérisson ait jamais vu auparavant :









Le cyberespace contenait tout ce qui constituait Internet (nœuds Internet, codes de données, protocoles, etc.). De plus, chaque animal, chaque arbre ou même une molécule discutée sur les ressources Web avait ici une représentation numérique. Tous constituaient la nature numérique du cyberespace. Le Hérisson lui-même est devenu numérique.









Devinette n°2





Nombre total de lettres : 6





Ceux qu'il faut choisir : 1er et 2ème





Positions sur l'énigme : 11ème et 13ème (pour la 1ère lettre) et 12ème et 14ème (pour la 2ème)









Une fois arrivé sur place, il matérialisa un cyber-véhicule et utilisa une carte pour retrouver la Cyber-Mouse :













Le Hérisson l'a accueilli et lui a expliqué les problèmes liés au développement du projet BioUniverse, à la gestion de son équipe et au choix du fournisseur Wright PAAS.





"Vous devez vous familiariser avec la méthodologie DevOps", a déclaré la Cyber-Mouse. «Il apprend à organiser le processus de développement et de livraison de logiciels ainsi que la collaboration au sein de votre équipe (développeurs, testeurs, opérateurs).





« Lorsqu’il s’agit de développement de logiciels, il est logique d’apprendre de la nature, en particulier des cellules et des molécules, car les cellules fonctionnent de la même manière qu’un projet de développement. Une cellule possède un noyau avec de l'ADN (acide désoxyribonucléique) et de l'ARN (acide ribonucléique) (code source du projet web), des ADN et ARN polymérases (développeurs) qui permettent la synthèse d'ADN et d'ARN à partir d'une matrice d'ADN et peuvent également relire le code (testeurs). En outre, une cellule possède du plasma avec des organites et différentes molécules (opérateurs) qui, avec celles du noyau, soutiennent et régulent la synthèse de l'ADN et de l'ARN en fonction des signaux qu'elles reçoivent d'autres cellules (clients) :









« Ces molécules forment différentes voies de signalisation qui aident à organiser le flux d’informations entre les différentes cellules, tissus et organes des systèmes biologiques. Des flux d’informations similaires se produisent dans les systèmes technologiques. Tout repose sur l'information. Fondamentalement, la voie de signalisation est une « équipe » de molécules qui servent un objectif commun. Par exemple, l’activation de certaines voies de signalisation conduit à la prolifération cellulaire, tandis que d’autres permettent la croissance et la différenciation cellulaire. De même, différents processus se déroulent dans les projets de développement, tels que les tests, l'administration des serveurs et du stockage, la fourniture de la sécurité des informations, etc.



« La nature a développé de nombreuses stratégies pour survivre, s’adapter et évoluer dans des conditions changeantes. C'est ce que l'équipe DevOps pourrait apprendre. Tout comme les projets de développement doivent constamment s’adapter à un marché en évolution, les cellules doivent s’adapter à des conditions environnementales changeantes. Et la voie de signalisation MAPK (protéine kinase activée par le mitogène) est l’un des principaux dispositifs moléculaires dont disposent les cellules à cet effet. Il existe trois types principaux de cette voie : la cascade de transduction de signal JNK et p38 kinase, ERK5 et Ras-Raf-MEK-ERK (alias voie classique de la MAP kinase). Ils régulent la prolifération cellulaire, la différenciation et la mort chez les eucaryotes (y compris les mammifères) [3].



« L'activation de chaque voie se produit par des molécules de signalisation spécifiques et conduit à des résultats spécifiques [4]. La dernière voie (voie classique de la MAP kinase) est celle avec laquelle vous vous familiariserez et dont vous tirerez les leçons. Cette voie répond à des molécules de signalisation appelées GP (facteurs de croissance). Son activation entraîne des changements spécifiques dans l’expression des gènes et les résultats correspondants (prolifération ou différenciation cellulaire). Il est désactivé par différents facteurs de régulation internes et externes. Par exemple, l’activation de la voie classique de la MAP kinase régule positivement l’expression des MKP/DUSP (MAPK phosphatases)/(phosphatases à double spécificité). Ils ciblent les MAPK, ce qui conduit à la désactivation de la voie [4]. À la suite de tous ces événements, les cellules commencent à proliférer ou à se différencier :













« Vous êtes venu ici pour apprendre de la nature. Et voici votre chance », dit la Cyber-Souris en pointant le cyber-microscope. "Crachez simplement un peu de votre salive sur une lame de microscope, recouvrez-la d'une lamelle, placez-la sous le cyber-microscope, et vous devriez voir des cellules épithéliales sortir de votre bouche".





Le Hérisson a fait cela et a vu quelques cellules sous le cyber-microscope :













« De plus, vous pouvez choisir la voie de signalisation ou l'organite dans lequel vous souhaitez voyager et définir les coordonnées appropriées à l'aide de l'écran interactif, puis appuyer sur le bouton « Dans la cyber-cellule » et voyager réellement dans une cyber-cellule. ", a déclaré la Cyber-Mouse en pointant l'écran et le bouton du cyber-microscope.









Devinette n°3



Nombre total de lettres : 8





Ceux qu'il faut choisir : 1er, 3ème, 4ème, 8ème





Positions sur l'énigme : 5ème et 8ème (pour la 1ère lettre), 2ème, 3ème et 10ème (pour la 2ème), 15ème (pour la 3ème) et 9ème (pour la 4ème)









"D'accord, rien ne va", dit le Hérisson, précisa les coordonnées requises, appuya sur le bouton "Dans la cyber-cellule" et se retrouva dans sa propre cyber-cellule voyageant sur la molécule de signalisation appelée TGFa (facteur de croissance transformant alpha) se déplaçant. vers l'EGFR/ (epidermal Growth Factor Receptor), un point d'entrée de la voie classique de la MAP kinase.









Cyber-cellule





Les molécules de la cybercellule étaient intelligentes et pouvaient communiquer.





Couler





Ceux qui suivent le cours de la vie savent qu’ils n’ont besoin d’aucune autre force. (Lao Tseu)









Une fois que le Hérisson a atteint l’EGFR, il a salué la molécule et expliqué pourquoi il y était venu.





"Eh bien, pour survivre dans un environnement changeant, nous devons réagir aux changements le plus rapidement possible et nous adapter en conséquence", explique la molécule EGFR. « Pour minimiser le temps, les systèmes biologiques doivent maximiser le taux d’échange d’informations avec l’environnement. Il en va de même pour les systèmes et méthodologies technologiques, y compris DevOps. Nous pouvons y parvenir de plusieurs manières : en rendant notre travail visible, en traitant de petits lots de travail, en limitant les WIP (work in progress), en réduisant le nombre de transferts, en éliminant/minimisant le gaspillage dans la chaîne de valeur technologique [2]. Tous ces principes et toutes les leçons que vous apprendrez dans la cyber-cellule en général sont basés sur les lois selon lesquelles les systèmes biologiques (en particulier notre système nerveux) fonctionnent.



« Quelle est la chaîne de valeur ? » demanda le Hérisson.





« Il s'agit d'un ensemble d'actions que nous devons réaliser pour convertir une hypothèse commerciale en fonctionnalités qui apportent de la valeur au client », répond l'EGFR.





Rendre visible l'œuvre

« Visualiser notre travail est important, car selon une théorie du modèle mental, le raisonnement lui-même est un processus visuo-spatial. Nous utilisons des termes logiques de notre langage comme « si », « ou », « et » et des manipulations spatiales pour créer et trouver différents scénarios/modèles pour résoudre des problèmes [5]. Il est plus facile de retenir une image que de la décrire avec des mots. Le processus visuel est très efficace, car le système visuel a évolué sur des millions d'années [6].



"Voici une carte de la signalisation MAPK classique pour vous aider dans votre voyage ici", a déclaré la molécule EGFR et a donné au Hérisson la carte suivante :









« De même, la visualisation du travail à l'aide de tableaux de travail visuels devrait également aider les équipes DevOps dans leur « parcours ».





Réduisez la taille des lots de travail et limitez les en-cours

«Cela est nécessaire parce que notre cerveau lui-même a des limites. Le cortex préfrontal du cerveau est responsable du raisonnement. Il s'agit d'une petite « scène de théâtre » où nous pouvons générer et maintenir nos pensées (« acteurs »). Le nombre d'« acteurs » que l'on peut y accueillir simultanément est limité et est égal à 7, voire 4 (selon des études plus récentes). Ce cortex préfrontal se fatigue très vite et nécessite du repos [6, 7, 8].



« De plus, il y a trois esprits dans notre cerveau. L'esprit réflexe fonctionne sur la base des réflexes et n'a pas besoin de se reposer. C'est rapide, inconscient et autonome. L’esprit réfléchi fonctionne sur la base de la logique. C’est lent, conscient et rationnel. Cela nous permet d’inventer des choses et de trouver des solutions créatives à différents problèmes. Il a besoin de repos, car son fonctionnement nécessite beaucoup d’énergie. Il peut traiter une pensée/tâche à la fois et n’est pas conçu pour le multitâche. L'esprit archiveur sert de «bibliothécaire» qui reçoit des informations via les organes sensoriels et l'esprit susmentionné et en stocke les extraits les plus importants dans la mémoire à long terme. Cela aide à construire un cadre de connaissances qui façonne notre façon de raisonner [9].



« Ces trois esprits correspondent à deux modes selon lesquels notre cerveau fonctionne : le mode actif/réseau exécutif central et le mode passif/par défaut. Cette dernière a besoin de repos et nous permet de construire notre système de valeurs, de comprendre qui nous sommes et de nous fixer des objectifs à long terme, ce qui est d'une grande importance pour un projet de développement [10, 11].



« Ainsi, les esprits qui réfléchissent et qui archivent ont des limites et ont besoin de repos. C'est pourquoi les équipes DevOps doivent gérer de petites quantités de travail et limiter les WIP [2].



« Quant à la cyber-cellule, elle traite de petits lots de travaux. Par exemple, il existe environ 8 protéines principales impliquées dans la signalisation classique MAPK. Ainsi, le parcours répartit les responsabilités entre eux. Par exemple, certaines protéines restent dans le plasma, tandis que ERK2 peut pénétrer dans le noyau et y transmettre le flux d'informations. Avoir plusieurs sites de régulation contribue à augmenter sa flexibilité et sa précision [4].



« L’ARN polymérase fonctionne de la même manière. Il produit et relit immédiatement de petits morceaux d’ARN et ne transcrit pas tout l’ADN d’un coup.



« Chaque enzyme de la voie susmentionnée catalyse uniquement des types spécifiques de réactions (il existe des hydrolases, des oxydoréductases, des lyases, des ligases, des transférases et quelques autres types d'enzymes en général). Par exemple, ERK2 est une kinase qui appartient aux transférases, plus précisément aux phosphotransférases [12].



« De plus, les enzymes ont des sites de liaison et de régulation spécifiques, ne traitent que certains substrats et sont régulées par des molécules régulatrices spécifiques, limitant ainsi le WIP :









« Ainsi, comme vous pouvez le constater, pour réussir, la nature fonctionne selon les mêmes principes à différents niveaux, y compris moléculaire.





Réduisez le nombre de transferts

« Les membres du parcours classique MAPK disposent d’un certain niveau d’autonomie. Ils possèdent des sites de liaison spécifiques qui leur permettent de reconnaître et de se lier à leurs substrats et ne s'appuient sur aucune autorité centralisée dans la cellule pour prendre leurs décisions [15]. Par exemple, ils n'ont pas besoin de visiter et de « consulter » la protéine p53 (une des principales molécules qui régulent le cycle cellulaire/la mort cellulaire). La voie MAPK classique elle-même n'a pas besoin de « consulter » d'autres voies MAPK pour fonctionner.



« Les enzymes susmentionnées disposent également de sites de régulation spécifiques, ce qui apporte encore plus d’autonomie et de flexibilité à leur travail. De cette façon, ils ne surchargent aucune molécule ou mécanisme de la cellule avec une communication excessive.



« Les équipes DevOps pourraient appliquer ces principes et rendre leurs membres suffisamment autonomes pour pouvoir gérer eux-mêmes les builds, les tests et les déploiements. De cette façon, il est possible de réagir plus rapidement aux changements et d'atténuer la perte d'informations, ce qui contribue à augmenter la vitesse du flux d'informations [2] :













Devinette n°4





Nombre total de lettres : 10





Ceux qu'il faut choisir : le 8ème et le 10ème





Positions sur l'énigme : 16ème (pour la 1ère lettre) et 17ème (pour la 2ème)









Éliminer le gaspillage dans la chaîne de valeur technologique

« Notre corps est constitué de cellules. Ils tirent leurs nutriments du sang et éliminent les déchets via la lymphe. La stagnation lymphatique conduit à une acidose qui se manifeste par différentes maladies. C’est ainsi que les équipes DevOps doivent éliminer les gaspillages de leurs projets en temps voulu. Dans le cas contraire, ils risquent de tomber « malades », ce qui se traduit par un retard pour le client. Tout ce qui conduit à cela est considéré comme du gaspillage : processus supplémentaires (actions qui n'ajoutent aucune valeur au projet), attente, défauts (informations incorrectes ou manquantes), travail manuel inutile (du fait d'un manque d'automatisation) etc. [2 ].



« Comme pour les systèmes biologiques, les ARN polymérases commettent environ une erreur par brin d'ARN créé lors de la transcription [14]. Ils peuvent ajouter et supprimer des nucléotides des brins d’ARN. Et ils relisent les transcriptions d’ARN pour améliorer la précision. Les brins d'ARN sont utilisés pour créer des protéines lors de la traduction à l'aide des ribosomes. Parfois, les choses tournent mal et les protéines sont endommagées. Les cellules se débarrassent de ces protéines aberrantes et inutiles via la protéolyse à l'aide des protéasomes [13] :





Optimisez votre travail pour les clients (externes et internes)

« Il est important d'aider nos coéquipiers et d'optimiser le rendement de notre travail pour eux (clients internes). Il doit répondre à certaines exigences (stabilité, testabilité, sécurité, configurabilité, etc.). Cela contribue à accélérer le flux d’informations [2]. C'est ce qui se passe dans la voie MAPK classique : chaque membre active le suivant pour les composants en aval.



« Ces leçons devraient vous aider à accélérer le flux d'informations au sein de votre équipe DevOps. N’oubliez pas que la stagnation du flux entraîne la formation d’essaims. Et vous ne voulez pas que votre projet se transforme en essaim. Vous voulez que ce soit une rivière rapide », a déclaré la molécule EGFR.



"Oui, tout cela est parfaitement logique", répondit le Hérisson, dit au revoir et passa à la molécule suivante.



Retour

Les commentaires sont le petit-déjeuner des champions (Ken Blanchard)









Cette fois, le Hérisson a rencontré la molécule RGB2, l'a salué et lui a expliqué ses problèmes avec le projet BioUniverse.



Boucles de rétroaction négatives et positives

"Maintenant que vous savez comment optimiser le flux", commença le RGB2, "parlons de sa régulation. Il faut des mécanismes de régulation pour que les systèmes biologiques et technologiques s'adaptent et survivent dans un environnement changeant. Cette régulation s’effectue principalement à l’aide de boucles de rétroaction positives et négatives. Les retours proviennent de sources externes (clients et utilisateurs / molécules à l'extérieur d'une cellule) et internes (autres membres de l'équipe / molécules à l'intérieur d'une cellule).



« Quant à la voie MAPK classique, son activation peut réguler positivement l’expression du TGFa, ce qui, à son tour, conduit à une suractivité de la voie. Ceci est un exemple de boucle de rétroaction positive. L'activité de ERK2 est régulée par des MKP comme DUSP3 qui peuvent l'inactiver, empêchant ainsi la suractivité de la voie (15). L'activité de DUSP3, à son tour, est régulée par les protéasomes qui peuvent dégrader les protéines inutiles ou endommagées via la protéolyse (13). Tout cela se produit à l’aide des boucles de rétroaction négatives :





Gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent et à proximité de la source

« Il est important de résoudre les problèmes le plus rapidement possible et là où ils surviennent, car plus tôt nous y réagissons, moins ils nuisent à notre projet et à notre équipe DevOps. Les membres de notre équipe doivent avoir suffisamment d'autonomie/autosuffisance pour pouvoir trouver et résoudre eux-mêmes les problèmes dans leur zone de contrôle, plutôt que de s'en remettre aux décisions prises par un service distinct. De cette façon, chacun est responsable de la qualité du projet [2].





« C’est ce qui se passe dans la voie MAPK classique. L'ARN polymérase relit («tests») les brins d'ARN lors de la transcription. Le test lui-même est une sorte de rétroaction. Le problème d'activation d'ERK2 est résolu directement par des MKP comme DUSP3, plutôt que via une consultation avec un « département » centralisé. L’activité des MKP, à son tour, est régulée directement par les protéasomes via la protéolyse. Ainsi, ces membres résolvent eux-mêmes leurs problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent et près de la source » :









"Oui, cela semble raisonnable", a déclaré le Hérisson, a remercié la molécule RGB2 et est passé à la molécule suivante.





Apprentissage continu

Expérimentez, expérimentez, expérimentez – jusqu’à ce que cela jaillisse enfin de vous. C'est un chemin difficile. Mais le résultat est aussi une profonde satisfaction intérieure (Jack Dickerson)









Une fois que le Hérisson a atteint la molécule Ras, il l'a salué et lui a expliqué pourquoi il était venu là-bas.



La molécule Ras a répondu : « Eh bien, un environnement en constante évolution exige que le système biologique propose constamment de nouvelles idées d’adaptation, ce qui peut être réalisé via un apprentissage continu, y compris l’expérimentation. Il en va de même pour les équipes DevOps et les projets de développement. Il faut créer un environnement approprié à cet effet. La peur d’être puni en cas d’échec est l’un des principaux obstacles dans cette affaire. Les échecs ne sont qu’un type de rétroaction. Ils montrent que quelque chose ne va pas dans le système. Ainsi, au lieu de punir les membres de l’équipe, il serait beaucoup plus rationnel de repenser le système pour éviter que le même problème ne se reproduise [2].



« En ce qui concerne les systèmes biologiques, jetons un coup d'œil à l'ARN polymérase. S'il fait des erreurs, la nature ne les punit pas et ne s'en débarrasse pas. La nature essaie de modifier l’ARN polymérase et d’améliorer la précision de la transcription.



« Comme vous l'avez déjà appris, c'est une bonne idée de traiter les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent et à proximité de leur source. Les membres de l'équipe doivent être suffisamment autonomes pour rechercher et résoudre les problèmes dans leur zone de contrôle afin de maximiser la vitesse du flux d'informations. Ensuite, les connaissances acquises doivent être partagées avec toute l’équipe DevOps pour améliorer la résilience et l’adaptabilité du système [2].



« Le comportement des équipes DevOps dans un environnement changeant dépend de leur vision du monde. Une vision du monde plus réaliste (celle qui est la plus proche de la réalité) rend leurs décisions et leur comportement plus rationnels. La vision scientifique du monde est probablement la plus réaliste actuellement. Ainsi, les équipes DevOps doivent largement utiliser les connaissances scientifiques et la méthode scientifique. Quant à la peur, selon le Dr Robert Young, FEAR signifie False Evidence Appearing Real. Les fausses preuves déforment notre vision du monde et la rendent moins réaliste. Il ne doit donc y avoir aucune raison d’avoir peur au sein des équipes DevOps pour qu’elles réussissent. En ce qui concerne les systèmes biologiques, les molécules de la voie MAPK n'ont pas peur des punitions, elles font simplement leur travail en fonction de leur structure.





« Quant aux voies MAPK, elles jouent un rôle essentiel chez tous les eucaryotes, mais différents règnes (plantes, animaux, champignons, etc.) ont un nombre et des types de membres différents. Ce dernier cas est également le cas des ARN polymérases. Ainsi, la nature mène constamment des expériences pour ajuster les mécanismes biologiques à l’environnement correspondant. Par exemple, il existe trois voies MAPK chez les mammifères qui sont activées par différentes molécules de signalisation et comportent différents membres avec différents sites catalytiques et régulateurs :









«Dès qu'il trouve une solution réussie, il essaie de la préserver et de la rendre disponible pour le reste du système. Par exemple, tous les membres des MAPK ont un domaine CD (une région spécifique de la molécule) qui est conservé au cours de l'évolution parmi différents règnes (15).



"N'oubliez pas que les trois leçons que vous avez apprises jusqu'à présent sont étroitement liées et doivent être appliquées simultanément."



Le Hérisson remercia pour la leçon et passa à la molécule suivante.



Réactivité

Rapidité, agilité et réactivité sont les clés du succès futur (Anita Roddick)









Cette fois, le Hérisson a rencontré la molécule Raf1, l'a salué et lui a expliqué les problèmes de son projet.



"Eh bien", a déclaré le Raf1, "la nature utilise des principes spécifiques qui garantissent la stabilité et l'adaptabilité des systèmes et stratégies biologiques. Outre ceux que vous avez appris jusqu'à présent, il existe également des principes tels que la réactivité, l'hétérogénéité, la décentralisation, la redondance et la coopération, qui forment le cadre de PROTECTION [16]. Nous pouvons également utiliser ce cadre pour garantir la résilience et l'adaptabilité d'une stratégie DevOps.



« Les cinq prochaines molécules de votre voyage ici vous apprendront les leçons sur les principes. Ma leçon porte sur la réactivité.



« Il doit y avoir une interface entre les systèmes biologiques et technologiques qui leur permette de réagir et de s'adapter à un environnement changeant. Cette interface doit permettre aux cellules de réagir à des stimuli aussi bien externes (à l'extérieur du système), qu'internes (à l'intérieur du système). En ce qui concerne la voie classique MAPK, elle peut répondre aux changements externes et internes à l’aide de molécules de signalisation. Pour cela, les membranes cellulaires possèdent des récepteurs (comme l'EGFR) et les membres de la voie MAPK ont des sites de régulation spécifiques [15].



« C'est ce que nous pourrions apprendre et utiliser dans DevOps. Nous devons être en mesure de répondre aux demandes et aux retours provenant à la fois des clients externes et internes [2].



"Oui, cela a du sens", a déclaré le Hérisson, a remercié la molécule Raf1 et est passé à la molécule suivante.









Devinette n°5



Ici, vous devez résoudre un labyrinthe et choisir l'animal qui touche le chemin.



La lettre que vous devez choisir : 2ème et 3ème



Positions sur l'énigme : 6ème (pour la 1ère lettre) et 7ème (pour la 2ème)













Hétérogénéité

Je pense que tout ce qui favorise l'hétérogénéité sur Internet favorise la stabilité. La diversité des services, des fournisseurs de services et la séparation des couches de la pile réseau sont toutes importantes. (David Oulevitch)









Une fois que le Hérisson a atteint la molécule MEK2, il l’a salué et lui a expliqué pourquoi il était venu là.



« Vous voyez », a commencé le MEK2, « pour garantir la résilience et l'adaptabilité du système dans un environnement changeant, il doit être hétérogène [16]. L'hétérogénéité est le résultat d'expériences menées par la nature. Cela permet de choisir la meilleure manière de réagir aux changements environnementaux parmi un large éventail d’options. De plus, cela aide le système à se préparer à une variété de scénarios.



« Quant à votre voyage ici, vous savez déjà qu’il existe trois voies MAPK. Ils comptent différents membres, réagissent à un large éventail de changements et conduisent à des résultats différents.





« Les membres des voies MAPK ont certaines propriétés communes fondamentales (ce sont des protéines), mais, en même temps, ils ont des caractéristiques uniques, ce qui les rend hétérogènes. L'hétérogénéité permet de répartir les fonctions et la régulation des voies MAPK entre leurs différents membres, ce qui rend le système biologique plus fiable et flexible.



« Tout simplement, nous devons rendre notre stratégie DevOps suffisamment hétérogène pour résister aux changements environnementaux. »



Le Hérisson remercia pour la leçon et passa à la molécule suivante.



Décentralisation

Je pense que le rôle du gouvernement est trop important. La société doit être plus décentralisée Pavel Durov









Cette fois, le Hérisson a rencontré la molécule ERK2, l'a salué et lui a expliqué ses problèmes avec le projet BioUniverse.



"Eh bien, afin d'augmenter l'adaptabilité et la résilience des systèmes et des stratégies, ils doivent être décentralisés", a expliqué l'ERK2 [16]. « Les fonctions et la régulation du système doivent être réparties entre différents composants. C'est pourquoi il existe plusieurs voies MAPK qui comptent de nombreux membres différents.



« Il doit en être de même pour les systèmes technologiques. Chacun doit être responsable de la qualité, de la sécurité, de la stabilité et de l’adaptabilité du système [2].”



"Oui, cela semble raisonnable", a déclaré le Hérisson, a remercié la molécule ERK2 et est passé à la molécule suivante.



Redondance

La redondance coûte cher mais est indispensable Jeanne Jacobs









Une fois que le hérisson a atteint la molécule c-Myc, il l'a salué et a expliqué pourquoi il était venu là.





« Eh bien », a commencé le c-Myc, « pour qu'un système soit stable, résilient et adaptatif, il doit également disposer de stratégies redondantes pour faire face aux changements environnementaux [16]. Il doit y avoir au moins un plan A, ainsi qu’un plan B. Par exemple, le même résultat (prolifération ou différenciation cellulaire) peut être obtenu à l’aide des trois voies MAPK :









« En outre, certains membres des voies MAPK peuvent phosphoryler plusieurs résidus d’acides aminés de leurs substrats. De plus, plusieurs molécules peuvent servir de protéines d’échafaudage pour plusieurs voies MAPK. Cela aide une cellule à économiser des ressources et de l'énergie, ce qui la rend plus résiliente [15, 17]. De plus, les parcours MAPK comptent de nombreux membres issus de différents sites réglementaires, ce qui apporte plus de résilience à leur travail.



Le Hérisson remercia pour la leçon et passa à la molécule suivante.



Collaboration

Le travail d'équipe est le secret qui permet aux gens ordinaires d'obtenir des résultats hors du commun Hénoch Onuoha









Cette fois, le Hérisson a rencontré la molécule c-fos, l'a salué et lui a expliqué ses problèmes avec son projet.



"La collaboration est importante, car un groupe de composants est bien plus puissant qu'eux individuellement", explique la molécule c-fos. « Cela permet au groupe d'atteindre des objectifs qui ne peuvent être atteints par ses composantes séparément.



« Quant aux voies MAPK, elles peuvent collaborer les unes avec les autres. De plus, les voies elles-mêmes sont le résultat de la collaboration de leurs membres, réalisée principalement à l'aide de protéines d'échafaudage spéciales [15]. Différentes enzymes comme l’ARN polymérase sont souvent constituées de plusieurs sous-unités et peuvent nécessiter des cofacteurs (composants non protéiques) pour fonctionner.



« La collaboration devrait contribuer à accroître l’adaptabilité et la résilience des systèmes biologiques et technologiques [16].



"N'oubliez pas que toutes les leçons que vous avez apprises au cours de votre voyage sont étroitement liées et doivent être utilisées simultanément."





Le Hérisson remercia pour la leçon et se dirigea vers le portail qui s'ouvrait dans le noyau de la cellule. Il fut ouvert par le Dragon et aida le Hérisson à retourner dans son village sur Terre.





Il savait désormais quels principes il devait utiliser pour organiser le travail de son équipe DevOps et développer une stratégie DevOps appropriée. De plus, il connaissait les critères qui auraient dû l’aider à choisir la bonne plateforme PAAS. Parmi toutes les plateformes qu’il a explorées, la plus prometteuse était Aptible .









Une version interactive de la carte MAPK et des leçons peut être trouvée ici :





https://intelligent-devops2.netlify.app/









Conclusion

Utiliser la sagesse de la nature nous permet de développer des solutions alimentées par l'intelligence naturelle.



Intelligent DevOps est une stratégie de développement et de livraison de logiciels puissante, résiliente et adaptative qui devrait aider l'équipe DevOps et le projet de développement à s'adapter et à évoluer dans un environnement changeant. Il s'agit d'une tentative d'organiser la collaboration entre les développeurs, les opérateurs et les clients sur la base de la sagesse de la nature.



Les leçons présentées dans cet article ne sont pas uniquement destinées au DevOps. Vous pouvez également les utiliser pour votre stratégie de vie. Il doit également être adaptatif et intelligent.









Cet article s'inspire de la série télévisée « Les Aventures de Sinbad » (1996-1998) et de la série télévisée d'animation « Teenage Mutant Ninja Turtles » (2003-2009).



L'image de titre a été composée par moi à l'aide des images du hérisson , de la souris , du dragon , de la maison de la sorcière et du coffre.

D'autres images proviennent de Pixabay ou ont été composées par moi à l'aide des images provenant de Pixabay.

Images de molécules provenant de RCSB PDB (RCSB.org).

Des énigmes provenant du site Web Logiclike.

Schéma pour les voies MAPK provenant de Wikipédia.

Le diviseur a été créé par moi.

Captures d'écran provenant des séries télévisées "Les Aventures de Sinbad" et "Teenage Mutant Ninja Turtles". Toutes les captures d'écran sont utilisées selon la doctrine connue aux États-Unis sous le nom de « Fair Use » (des doctrines similaires sont utilisées dans d'autres pays).





Référence



1. Goel V, Buchel C, Frith C, Dolan RJ. Dissociation des mécanismes sous-jacents au raisonnement syllogistique. Neuroimage. 2000;12(5):504-514. est ce que je:10.1006/nimg.2000.0636



2. The DevOps Handbook, deuxième édition par Gene Kim & Jez Humble & Patrick Debois & John Willis & Nicole Forsgren, 2021.



3. Morrison DK. Voies MAP kinase. Cold Spring Harb Perspective Biol. 1er novembre 2012;4(11):a011254. est ce que je: 10.1101/cshperspect.a011254. PMID : 23125017 ; PMCID : PMC3536342.



4. https://www.genome.jp/pathway/hsa04010



5. Goel V, Buchel C, Frith C et Dolan RJ. Dissociation des mécanismes sous-jacents au raisonnement syllogistique. Neuroimage. 2000;12(5):504-514. est ce que je:10.1006/nimg.2000.0636



6. David Rocher. Votre cerveau au travail : stratégies pour surmonter les distractions, retrouver votre concentration et travailler plus intelligemment tout au long de la journée. 6 octobre 2009



7. Miller, GA Le nombre magique sept, plus ou moins deux : certaines limites à notre capacité à traiter l'information. Revue psychologique, 63(2), 81-97, 1956



8. Nelson Cowan. Le quatrième mystère magique : comment la capacité de la mémoire de travail est-elle limitée et pourquoi ? Curr Dir Psychol Sci. 1er février 2010 ; 19(1) : 51-57



9. Théo Compernolle. BrainChains : Découvrez votre cerveau, pour libérer tout son potentiel dans un monde hyperconnecté et multitâche, 2014.



10. Nekrasov, AS & Nekrasova, NA & Nekrasov, SI. (2021). Impact des technologies de l'information sur une personne et sa conscience. Ekonomicheskie i sotsial'no-gumanitarnye issledovaniya. 130-135. 10.24151/2409-1073-2021-2-130-135.



11. Raichle М.Е., MacLeod А.М., Snyder AZ, Powers WJ, Gusnard DA, Shulman GL Un mode de fonctionnement cérébral par défaut. Actes de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique, 2001. 98(2). P. 676-682.



12. MAPK1 (de Wikipédia)



13. Protéasome (de Wikipédia)



14. Molécule du mois : ARN polymérase

https://pdb101.rcsb.org/motm/40



15. Zhang Y, Dong C. Mécanismes de régulation de la signalisation des kinases activées par les mitogènes. Cell Mol Life Sci. 2007 novembre;64(21):2771-89. est ce que je: 10.1007/s00018-007-7012-3. PMID : 17726577.



16. Rzeszutko, Elzbieta et Mazurczyk, Wojciech. (2014). Aperçus de la nature pour la cybersécurité. Sécurité sanitaire. 13. 10.1089/hs.2014.0087.



17. Chen RE, Thorner J. Fonction et régulation dans les voies de signalisation MAPK : leçons tirées de la levure Saccharomyces cerevisiae. Biochim Biophys Acta. Août 2007;1773(8):1311-40. est ce que je: 10.1016/j.bbamcr.2007.05.003. Publication en ligne du 22 mai 2007. PMID : 17604854 ; PMCID : PMC2031910.