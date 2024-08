DevOps thông minh: 8 bài học rút ra từ thiên nhiên

DevOps thông minh là một chiến lược phân phối và phát triển phần mềm có khả năng thích ứng và linh hoạt mạnh mẽ được hỗ trợ bởi trí tuệ tự nhiên. Đó là nỗ lực nhằm tổ chức sự hợp tác giữa các nhà phát triển, nhà điều hành và khách hàng dựa trên trí tuệ của thiên nhiên.



Mọi thứ đều chạy trên thông tin. Thông tin có ở khắp mọi nơi. Nó có lẽ là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà chúng ta có được sau thời gian. Luồng thông tin xảy ra trong cả hệ thống công nghệ và sinh học ở các cấp độ khác nhau.



Thiên nhiên phải đối mặt với những vấn đề tương tự như chúng ta và đã có nhiều thời gian để tiến hành thử nghiệm cũng như phát triển các nguyên tắc nhằm tự động hóa, kiểm soát và tối ưu hóa luồng thông tin cũng như đảm bảo chất lượng, độ tin cậy và an toàn của thông tin. Các nguyên tắc tương tự có thể được áp dụng cho luồng thông tin DevOps.









Những câu chuyện đáng nhớ hơn tới 22 lần so với sự thật (Jennifer Aaker)







Khoa học, bao gồm cả khoa học máy tính, chứa đầy những khái niệm trừu tượng mà chúng ta không thể cảm nhận được bằng năm giác quan cơ bản. Chúng khá khó hiểu và khó nhớ vì theo mặc định không có hình ảnh thống nhất rõ ràng nào cho chúng trừ khi chúng ta tạo ra chúng. Và bản thân lý luận diễn ra với sự trợ giúp của hình ảnh/sự biểu đạt tinh thần [1].





Ngoài ra, hình ảnh cho phép chúng ta sử dụng khả năng ghi nhớ để ghi nhớ mọi thứ tốt hơn.

Chúng cho phép chúng ta sử dụng phép ẩn dụ và câu chuyện ngụ ngôn để hỗ trợ lý luận và cho phép chúng ta tạo ra những câu chuyện đáng nhớ hơn nhiều so với chỉ sự thật.





Mọi người sử dụng khoảng 5 phép ẩn dụ cho mỗi 100 từ văn bản (Pollio và cộng sự, 1990)



Bài viết này là một nỗ lực nhằm tạo ra một câu chuyện về những bài học chúng ta có thể học được từ thiên nhiên để tổ chức DevOps. Bạn sắp du hành vào Không gian ảo cùng Nhím.









Câu đố

Trong bài viết, bạn sẽ tìm thấy 5 câu đố. Bạn cần đoán chúng, lấy một chữ cái từ mỗi lần đoán (tên của một loài thực vật hoặc động vật) và kết hợp chúng. Kết quả là, bạn sẽ nhận được liên kết đến một nguồn tài nguyên tuyệt vời sẽ cung cấp cho bạn hiểu biết cơ bản về mô phỏng sinh học và giúp bạn lấy cảm hứng từ thiên nhiên:









Hơn nữa, bạn cũng có thể có quyền truy cập vào một nguồn tài nguyên bổ sung nếu bạn đoán được các câu đố được đưa ra trong bài viết này .



Hãy thoải mái chia sẻ ý tưởng về những bài học chúng ta có thể học được từ thiên nhiên và áp dụng cho DevOps trong phần bình luận.









Bài viết này là sự tiếp nối của những bài trước. Ban đầu , Nhím du hành qua ngôi làng quê hương của mình và gặp một số loài động vật đã giúp anh thoát khỏi ảo tưởng và nhận ra rằng sự tập trung và tiền bạc là những trở ngại chính khiến khoa học phục vụ lợi ích của các tập đoàn lớn hơn là đại chúng. Tuy nhiên, phần còn lại của dân làng và các làng lân cận vẫn bị kiểm soát bởi những ảo ảnh do mụ phù thủy độc ác tạo ra.





Sau đó, Nhím du hành đến chiều không gian thứ 5 vào DeSciLand, nơi cậu học các nguyên tắc Kinh tế dựa trên tài nguyên và làm quen với 31 dự án giúp cậu biến ý tưởng khoa học của mình thành hiện thực và chế tạo một thiết bị năng lượng miễn phí.









Chiều thứ 5, DeSciLand





Bây giờ, đã đến lúc Nhím quay trở lại chiều không gian thứ 3, Trái đất. Vì vậy, anh ấy đã đến bãi phóng DeSciLand dành cho tàu vũ trụ, nơi anh ấy gặp Cú. Anh ta chào anh ta và nói chuyện một lúc về tình hình trên Trái đất.



“Như bạn đã biết,” Cú nói, “hai loại sương mù trong làng của bạn và các làng khác đại diện cho hai loại ảo ảnh (tiền bạc và sự tập trung) đã « đầu độc » ý thức của cư dân trên Trái đất. Đó là lý do tại sao khoa học ở thế giới của bạn bị các tập đoàn lớn khai thác vì lợi nhuận và không phục vụ lợi ích của công chúng. Những con vật khôn ngoan mà bạn gặp trên hành trình lên núi đã giúp bạn thoát khỏi những ảo tưởng này. Tuy nhiên, những cư dân khác trong thế giới của bạn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của họ.



“Những đám sương mù nói trên được tạo ra bởi những mụ phù thủy độc ác ẩn náu trong đó, vì chúng sợ ánh nắng trực tiếp. Bạn có thể tìm thấy chúng sâu trong rừng ở những nơi tối tăm nhất. Chúng bay vòng quanh trong cối gỗ.



“Cư dân trên thế giới của bạn có tiềm năng đáng kinh ngạc trong việc phát minh ra những cải tiến khác nhau nhằm giải quyết tất cả những thách thức mà bạn gặp phải ở đó. Nhưng những kẻ héo úa đã ngăn chặn những kiến thức cần thiết cho việc này và mọi nỗ lực phát minh ra các giải pháp khoa học. Bạn đã có sẵn thiết bị năng lượng miễn phí, nhưng bạn sẽ không thể chia sẻ phát minh của mình với thế giới trừ khi bạn loại bỏ được mụ phù thủy. Bạn cần phải tìm ra cách để làm điều này một mình. Chỉ cần nhớ rằng chúng không thể chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp. Sau khi làm được điều này, bạn có thể chia sẻ giải pháp với các làng khác để giúp họ tiêu diệt phù thủy. Sau đó, thế giới của bạn sẽ có cơ hội đạt được tiềm năng khoa học cao nhất,” Cú nói và hướng dẫn Nhím cách phóng tàu vũ trụ và quay trở lại Trái đất.









chiều thứ 3, Trái đất





Khi Nhím trở về làng của mình, anh ấy đã dành thời gian để chế tạo một thiết bị giúp ngôi làng của mình thoát khỏi mụ phù thủy. Anh biết rằng cô ấy không thể chịu được ánh sáng mặt trời trực tiếp, vì vậy anh ấy muốn cho mụ phù thủy tiếp xúc với nó và tiêu diệt bằng cách ném cô ấy lên trên màn sương mù. Nhím đã chế tạo một máy phóng đặc biệt cho mục đích này, được cung cấp năng lượng từ thiết bị năng lượng tự do mà anh ta mang từ chiều thứ 5:









Nhím tìm thấy mụ phù thủy và chiếc cối gỗ ở sâu trong rừng và giăng bẫy với sự trợ giúp của máy bắn đá:









Khi phù thủy bước vào cối, cô ấy bị phóng lên trên sương mù và bị phá hủy bởi ánh sáng mặt trời trực tiếp:













Câu đố số 1



Tổng số chữ cái: 6



Những thứ bạn cần chọn: thứ 1 và thứ 3





Vị trí trong câu đố: Thứ 1 (đối với chữ cái đầu tiên) và thứ 4 (đối với chữ cái thứ 2)









Nhím đã chia sẻ hướng dẫn cách chế tạo máy phóng với các làng khác và giúp họ thoát khỏi mụ phù thủy độc ác. Sương mù biến mất, và những ngôi làng trở nên thoát khỏi ảo ảnh. Tập trung hóa và hệ thống tiền tệ đã trở thành quá khứ. Giờ đây, cư dân trên Trái đất đã có cơ hội tạo ra một môi trường cho phép thực hiện Nền kinh tế dựa trên tài nguyên và đạt được tiềm năng khoa học cao nhất của họ:









Vì lý do đó, Hedgehog đã quyết định tạo ra một nền tảng web có tên BioUniverse cho phép cư dân trên Trái đất cộng tác để phát triển những đổi mới (chủ yếu là những đổi mới lấy cảm hứng từ thiên nhiên). Điều này đòi hỏi một đội ngũ lớn gồm Nhà phát triển, Người kiểm tra và Người vận hành có tay nghề cao. Đó không phải là một vấn đề. Có rất nhiều chuyên gia lành nghề trong số người dân. Vấn đề là Hedgehog không biết cách tổ chức một chiến lược phân phối và phát triển phần mềm có khả năng thích ứng và linh hoạt mạnh mẽ cũng như sự cộng tác của các đồng đội của mình. Ngoài ra, có rất nhiều nhà cung cấp PAAS (Nền tảng như một dịch vụ) và anh ấy không biết nên sử dụng tiêu chí nào để chọn nhà cung cấp tốt nhất.





Đây là lúc Nhím quyết định đến thăm và hỏi ý kiến loài vật khôn ngoan nhất trong làng của mình, Rồng. Ông sống gần cây sồi:









Nhím chào anh và giải thích vấn đề của mình.





Phỏng sinh học là sự đổi mới lấy cảm hứng từ thiên nhiên.

Và đó là một cách phát minh mới bằng cách nhìn vào thế giới tự nhiên để tìm cảm hứng.

Và hỏi, trước khi chúng ta thiết kế bất cứ thứ gì, thiên nhiên sẽ làm gì ở đây?

(Janine Benyus)







“Chà, bất cứ khi nào bạn gặp vấn đề, hãy hỏi tự nhiên trước,” Rồng nói. “Đó chính là nội dung của mô phỏng sinh học. Nói một cách ẩn dụ, mô phỏng sinh học là “nấu nướng” những đổi mới bằng cách sử dụng những “công thức” thích hợp từ thiên nhiên. Thiên nhiên là người thầy vĩ đại nhất đối với chúng ta, vì nó phải đối mặt với những thách thức giống như chúng ta, nhưng nó có nhiều thời gian hơn để tìm ra giải pháp cho chúng. Các dạng sống đã phát triển được những chiến lược như vậy cho phép chúng thích nghi với môi trường luôn thay đổi và tiến hóa.



“Mọi thứ đều có thể được hỗ trợ bởi trí tuệ tự nhiên, thậm chí cả quá trình phát triển và phân phối phần mềm cũng như cộng tác nhóm. Nhưng đây là chủ đề bạn sẽ thảo luận với bạn tôi đến từ Không gian ảo, Chuột Điện tử. Anh ấy có một số thiết bị đặc biệt ở đó như kính hiển vi mạng cho phép bạn du hành vào các tế bào mạng và học một số bài học từ các phân tử.”



“Không gian mạng là gì?” Nhím hỏi.





“Không gian mạng là sự thể hiện kỹ thuật số của Internet được trình bày giống như một thế giới 3D. Đó là một thế giới đa chiều. Tôi khuyên bạn nên ghé thăm Không gian mạng vì nó mang lại nhiều cơ hội hơn thế giới của chúng ta. Chỉ cần tránh xa những nguồn năng lượng dâng trào khắp nơi ở đó. Các định luật truyền thống về vật lý, sinh học, hóa học và các ngành khoa học khác không được áp dụng ở đó. Ví dụ, các phân tử ở đó rất thông minh, bạn có thể nói chuyện với chúng và học hỏi từ chúng.



“Ngoài ra, bạn có thể hiện thực hóa mọi thứ trong Không gian ảo miễn là bạn có chương trình máy tính thích hợp cho nó. Bạn đã có ý tưởng. Hầu hết mọi thứ đều có thể xảy ra trong Không gian ảo. Bạn sẽ phải thích nghi và bắt đầu suy nghĩ như một Cybernaut (nhà du hành không gian mạng). Cư dân từ các chiều không gian khác nhau du hành đến Không gian ảo để tìm hiểu và giải quyết vấn đề của họ bằng cách lấy cảm hứng từ thiên nhiên ở các cấp độ khác nhau, thậm chí cả cấp độ phân tử. Có lẽ bạn cũng sẽ giải quyết được vấn đề của mình.



“Nghe có vẻ hấp dẫn đấy,” Nhím trả lời. “Nhưng làm sao tôi đến được đó?”



“Chà, tôi đã phát triển một cổng thông tin mạng cách đây nhiều năm để đưa bạn đến đó. Hơn nữa, tôi sẽ cung cấp cho bạn một thiết bị cho phép chúng ta liên lạc và một bản đồ mạng để bạn định hướng trong Không gian ảo và tìm Chuột Điện tử. Ngoài ra, tôi sẽ trang bị cho bạn các chương trình đặc biệt cho phép bạn hiện thực hóa một số phương tiện để di chuyển trong Không gian ảo. Tôi sẽ ở lại đây và làm người điều hành cho bạn. Sau khi bạn học xong trong Không gian ảo, tôi sẽ mở một cổng thông tin ở đó để bạn quay lại đây,” Rồng nói, cung cấp cho Nhím tất cả các thiết bị cần thiết và gửi anh ta vào Không gian ảo:













Không gian mạng





Không gian ảo thật đáng kinh ngạc, chưa có điều gì mà Nhím từng thấy trước đây:









Không gian mạng có mọi thứ tạo nên Internet (các nút internet, mã dữ liệu, giao thức, v.v.). Ngoài ra, mọi động vật, mọi cái cây hay thậm chí là phân tử được thảo luận trên các tài nguyên web đều có phần trình bày kỹ thuật số ở đây. Tất cả chúng đã tạo nên Bản chất kỹ thuật số của Không gian mạng. Bản thân Hedgehog đã trở thành kỹ thuật số.









Câu đố số 2





Tổng số chữ cái: 6





Những cái bạn cần chọn: thứ 1 và thứ 2





Vị trí trong câu đố: thứ 11 và 13 (đối với chữ cái thứ 1) và thứ 12 và 14 (đối với chữ cái thứ 2)









Khi đến đó, anh ấy hiện thực hóa một phương tiện mạng và sử dụng bản đồ để tìm Chuột mạng:













Nhím chào anh ấy và giải thích các vấn đề trong quá trình phát triển dự án BioUniverse, quản lý nhóm của anh ấy và việc chọn nhà cung cấp PAAS phù hợp.





“Bạn cần làm quen với phương pháp DevOps,” Cyber-Mouse nói. “Nó dạy cách tổ chức quá trình phát triển và phân phối phần mềm cũng như cộng tác trong nhóm của bạn (nhà phát triển, người thử nghiệm, người vận hành).





“Khi nói đến phát triển phần mềm, việc học hỏi từ thiên nhiên, cụ thể là tế bào và phân tử, là điều hợp lý vì tế bào hoạt động tương tự như một dự án phát triển. Một tế bào có nhân có DNA (axit deoxyribonucleic) và RNA (axit ribonucleic) (mã nguồn của dự án web), DNA và RNA polymerase (nhà phát triển) cho phép tổng hợp DNA và RNA từ mẫu DNA và cũng có thể hiệu đính mã (người kiểm tra). Ngoài ra, một tế bào có huyết tương với các bào quan và các phân tử (người vận hành) khác nhau cùng với các phân tử trong nhân hỗ trợ và điều hòa quá trình tổng hợp DNA và RNA theo tín hiệu chúng nhận được từ các tế bào khác (khách hàng):









“Những phân tử này hình thành các đường truyền tín hiệu khác nhau giúp tổ chức luồng thông tin giữa các tế bào, mô và cơ quan khác nhau trong hệ thống sinh học. Các luồng thông tin tương tự cũng xảy ra trong các hệ thống công nghệ. Mọi thứ đều chạy trên thông tin. Về cơ bản, đường truyền tín hiệu là một “nhóm” các phân tử phục vụ một mục đích chung. Ví dụ, việc kích hoạt một số con đường truyền tín hiệu sẽ dẫn đến sự tăng sinh tế bào, trong khi những con đường khác cho phép tế bào phát triển và biệt hóa. Tương tự như vậy, có nhiều quy trình khác nhau diễn ra trong các dự án phát triển như thử nghiệm, quản trị máy chủ và lưu trữ, cung cấp bảo mật thông tin, v.v.



“Thiên nhiên đã phát triển rất nhiều chiến lược để tồn tại, thích nghi và phát triển trong những điều kiện thay đổi. Đó là những gì nhóm DevOps có thể học được. Giống như các dự án phát triển liên tục phải thích ứng với thị trường đang thay đổi, tế bào cũng cần thích ứng với những điều kiện môi trường thay đổi. Và đường truyền tín hiệu MAPK (protein kinase được kích hoạt bằng mitogen) là một trong những thiết bị phân tử chính mà tế bào có để thực hiện việc này. Có ba loại chính của con đường này: tầng truyền tín hiệu JNK và p38 kinase, ERK5 và Ras-Raf-MEK-ERK (còn gọi là con đường MAP kinase cổ điển). Chúng điều chỉnh sự tăng sinh, biệt hóa và chết tế bào ở sinh vật nhân chuẩn (bao gồm cả động vật có vú) [3].



“Việc kích hoạt từng con đường xảy ra bởi các phân tử tín hiệu cụ thể và dẫn đến những kết quả cụ thể [4]. Con đường cuối cùng (con đường MAP kinase cổ điển) là con đường mà bạn sẽ làm quen và sẽ rút ra bài học từ đó. Con đường này phản ứng với các phân tử tín hiệu được gọi là GP (yếu tố tăng trưởng). Sự kích hoạt của nó dẫn đến một số thay đổi cụ thể trong biểu hiện gen và các kết quả tương ứng (tăng sinh hoặc biệt hóa tế bào). Nó bị vô hiệu hóa bởi các yếu tố điều tiết bên trong và bên ngoài khác nhau. Ví dụ, việc kích hoạt con đường MAP kinase cổ điển sẽ điều chỉnh tăng sự biểu hiện của MKP/DUSP (MAPK phosphatase)/(phosphatase đặc hiệu kép). Họ nhắm mục tiêu MAPK, dẫn đến việc vô hiệu hóa con đường [4]. Kết quả của tất cả những sự kiện này là tế bào bắt đầu tăng sinh hoặc biệt hóa:













“Bạn đến đây để học hỏi từ thiên nhiên. Và đây là cơ hội của bạn,” Chuột Điện Tử nói và chỉ vào kính hiển vi mạng. “Chỉ cần nhổ một ít nước bọt của bạn lên một phiến kính hiển vi, dùng một tấm đậy che lại, đặt dưới kính hiển vi mạng và bạn sẽ thấy một số tế bào biểu mô từ miệng mình”.





Nhím đã làm điều đó và nhìn thấy một số tế bào dưới kính hiển vi mạng:













“Hơn nữa, bạn có thể chọn đường dẫn tín hiệu hoặc cơ quan mà bạn muốn đi vào và đặt tọa độ thích hợp với sự trợ giúp của màn hình tương tác, sau đó nhấn nút «Vào ô mạng» và thực sự đi vào ô mạng ,” Chuột Điện Tử nói và chỉ vào màn hình cũng như nút trên kính hiển vi mạng.









Câu đố số 3



Tổng số chữ cái: 8





Các bạn cần chọn: 1, 3, 4, 8





Vị trí trong câu đố: thứ 5 và thứ 8 (đối với chữ cái thứ 1), thứ 2, thứ 3 và thứ 10 (đối với chữ cái thứ 2), thứ 15 (đối với chữ cái thứ 3) và thứ 9 (đối với chữ cái thứ 4)









“Được rồi, không có gì cả,” Nhím nói, xác định tọa độ cần thiết, nhấn nút «Vào tế bào mạng» và thấy mình đang ở trong tế bào mạng của chính mình đang di chuyển trên phân tử tín hiệu có tên là TGFa (biến đổi yếu tố tăng trưởng alpha) đang di chuyển hướng tới EGFR/ (thụ thể yếu tố tăng trưởng biểu bì), một điểm vào của con đường MAP kinase cổ điển.









tế bào điện tử





Các phân tử trong tế bào mạng rất thông minh và có thể giao tiếp.





Chảy





Những người trôi theo dòng chảy của cuộc sống biết rằng họ không cần sức mạnh nào khác. (Lão Tử)









Khi Nhím đến được EGFR, nó chào phân tử đó và giải thích lý do nó đến đó.





Phân tử EGFR giải thích: “Để tồn tại trong một môi trường đang thay đổi, chúng ta cần phản ứng với những thay đổi đó nhanh nhất có thể và thích ứng cho phù hợp”. “Để giảm thiểu thời gian, các hệ thống sinh học phải tối đa hóa tốc độ trao đổi thông tin với môi trường. Điều tương tự cũng áp dụng cho các hệ thống và phương pháp công nghệ, bao gồm cả DevOps. Chúng tôi có thể đạt được điều này theo nhiều cách: bằng cách hiển thị công việc của mình, xử lý các lô công việc nhỏ, hạn chế WIP (công việc đang tiến hành), giảm số lần chuyển giao, loại bỏ/giảm thiểu lãng phí trong dòng giá trị công nghệ [2]. Tất cả những nguyên tắc này và tất cả những bài học mà bạn sẽ học trong tế bào mạng nói chung đều dựa trên những quy luật mà hệ thống sinh học (đặc biệt là hệ thần kinh của chúng ta) vận hành theo.”



“Dòng giá trị là gì?” Nhím hỏi.





EGFR trả lời: “Đó là một tập hợp các hành động mà chúng tôi cần thực hiện để chuyển giả thuyết kinh doanh thành các tính năng mang lại giá trị cho khách hàng”.





Làm cho công việc hiển thị

“Hình dung công việc của chúng ta rất quan trọng, bởi vì theo lý thuyết mô hình tư duy, bản thân lý luận là một quá trình không gian-thị giác. Chúng tôi sử dụng các thuật ngữ logic trong ngôn ngữ của mình như “nếu”, “hoặc”, “và” và các thao tác về không gian để tạo và tìm các kịch bản/mô hình khác nhau nhằm giải quyết vấn đề [5]. Việc giữ một hình ảnh thì dễ hơn là mô tả nó bằng lời nói. Quá trình thị giác có hiệu quả cao vì hệ thống thị giác đã phát triển qua hàng triệu năm [6].



“Đây là bản đồ truyền tín hiệu MAPK cổ điển để giúp bạn trong hành trình đến đây,” phân tử EGFR nói và đưa cho Nhím bản đồ sau:









“Tương tự như vậy, việc trực quan hóa công việc với sự trợ giúp của bảng làm việc trực quan cũng sẽ giúp ích cho các nhóm DevOps trong «hành trình’ của họ.





Giảm quy mô hàng loạt công việc và giới hạn WIP

“Điều này là cần thiết vì bản thân bộ não của chúng ta cũng có những hạn chế. Vỏ não trước trán chịu trách nhiệm về lý luận. Nó đóng vai trò như một "sân khấu kịch" nhỏ, nơi chúng ta có thể tạo ra và lưu giữ những suy nghĩ của mình ("diễn viên"). Số lượng “diễn viên” mà chúng ta có thể giữ ở đó đồng thời có giới hạn và bằng 7 hoặc 4 (theo các nghiên cứu gần đây hơn). Vỏ não trước trán này hoạt động rất nhanh và cần được nghỉ ngơi [6, 7, 8].



“Hơn nữa, trong não chúng ta có ba tâm trí. Trí óc phản xạ hoạt động dựa trên phản xạ và không cần nghỉ ngơi. Nó nhanh, vô thức và tự chủ. Tâm trí phản ánh hoạt động dựa trên logic. Nó chậm rãi, có ý thức và hợp lý. Nó cho phép chúng ta phát minh ra nhiều thứ và tìm ra những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề khác nhau. Nó cần được nghỉ ngơi vì nó cần rất nhiều năng lượng để hoạt động. Nó có thể xử lý một suy nghĩ/nhiệm vụ tại một thời điểm và không được thiết kế để thực hiện đa nhiệm. Tâm trí lưu trữ đóng vai trò như một "thủ thư" nhận thông tin qua các cơ quan cảm giác và tâm trí nói trên, đồng thời lưu trữ những phần quan trọng nhất của thông tin đó vào trí nhớ dài hạn. Nó giúp xây dựng một nền tảng kiến thức định hình cách chúng ta suy luận [9].



“Ba tâm trí này tương ứng với hai chế độ mà bộ não của chúng ta hoạt động theo: chế độ hoạt động/mạng lưới điều hành trung tâm và chế độ thụ động/mặc định. Người cuối cùng cần được nghỉ ngơi và giúp chúng tôi xây dựng hệ thống giá trị của mình, hiểu mình là ai và đặt ra các mục tiêu dài hạn, điều này có tầm quan trọng lớn đối với một dự án phát triển [10, 11].



“Vì vậy, cả tâm trí phản ánh và lưu trữ đều có những hạn chế và cần được nghỉ ngơi. Đó là lý do tại sao các nhóm DevOps cần giải quyết các khối lượng công việc nhỏ và hạn chế WIP [2].



“Đối với phần mạng, nó xử lý các nhóm công việc nhỏ. Ví dụ, có khoảng 8 protein chính liên quan đến tín hiệu MAPK cổ điển. Vì vậy, con đường phân bổ trách nhiệm giữa chúng. Ví dụ, một số protein tồn tại trong huyết tương, trong khi ERK2 có thể đi vào nhân và truyền luồng thông tin đến đó. Việc có nhiều địa điểm để điều chỉnh giúp tăng tính linh hoạt và độ chính xác của nó [4].



“RNA polymerase hoạt động tương tự. Nó tạo ra và đọc lại ngay lập tức các đoạn RNA nhỏ và không phiên mã toàn bộ DNA cùng một lúc.



“Mỗi enzyme của con đường nói trên chỉ xúc tác cho các loại phản ứng cụ thể (có hydrolase, oxyoreductase, lyase, ligase, transferase và một số loại enzyme khác nói chung). Ví dụ, ERK2 là một kinase thuộc về transferase, cụ thể là phosphotransferase [12].



“Ngoài ra, các enzym có các vị trí liên kết và điều hòa cụ thể, chỉ xử lý một số chất nền nhất định và được điều chỉnh bởi các phân tử điều hòa cụ thể, do đó hạn chế WIP:









“Vì vậy, như bạn có thể thấy, để thành công, tự nhiên vận hành theo những nguyên tắc giống nhau ở các cấp độ khác nhau, bao gồm cả cấp độ phân tử.





Giảm số lần chuyển giao

“Các thành viên của lộ trình MAPK cổ điển có mức độ tự chủ nhất định. Chúng có các vị trí liên kết cụ thể cho phép chúng nhận biết và liên kết với cơ chất của mình và không dựa vào bất kỳ cơ quan tập trung nào trong tế bào để đưa ra quyết định [15]. Ví dụ, họ không cần phải đến thăm và “tham khảo” protein p53 (một trong những phân tử chính điều hòa chu kỳ tế bào/sự chết của tế bào). Bản thân con đường MAPK cổ điển không cần phải "tham khảo" các con đường MAPK khác để hoạt động.



“Các enzym nói trên cũng có các vị trí điều tiết cụ thể, điều này mang lại sự tự chủ và linh hoạt hơn cho công việc của chúng. Bằng cách này, chúng không làm quá tải bất kỳ phân tử hoặc cơ chế nào trong tế bào khi có sự giao tiếp quá mức.



“Các nhóm DevOps có thể áp dụng những nguyên tắc này và giúp các thành viên của họ đủ tự chủ để có thể tự mình xử lý các công việc xây dựng, thử nghiệm và triển khai. Bằng cách này, có thể phản ứng với các thay đổi nhanh hơn và giảm thiểu việc mất thông tin, giúp tăng tốc độ luồng thông tin [2]:













Câu đố số 4





Tổng số chữ cái: 10





Những thứ bạn cần chọn: thứ 8 và thứ 10





Vị trí trong câu đố: thứ 16 (đối với chữ cái đầu tiên) và thứ 17 (đối với chữ cái thứ 2)









Loại bỏ lãng phí trong dòng giá trị công nghệ

“Cơ thể chúng ta được tạo thành từ các tế bào. Chúng lấy chất dinh dưỡng từ máu và loại bỏ chất thải qua bạch huyết. Sự ứ đọng bạch huyết dẫn đến tình trạng nhiễm axit, biểu hiện dưới dạng các bệnh khác nhau. Cứ như vậy, các nhóm DevOps cần loại bỏ những lãng phí khỏi dự án của mình đúng thời hạn. Nếu không, họ có thể bị “ốm”, biểu hiện là sự chậm trễ đối với khách hàng. Bất cứ điều gì dẫn đến điều này đều được coi là lãng phí: các quy trình bổ sung (các hành động không tạo thêm bất kỳ giá trị nào cho dự án), chờ đợi, sai sót (thông tin không chính xác hoặc thiếu), công việc thủ công không cần thiết (do thiếu tự động hóa), v.v. [2 ].



“Đối với các hệ thống sinh học, RNA polymerase mắc khoảng một lỗi trên mỗi chuỗi RNA được tạo ra trong quá trình phiên mã [14]. Họ có thể thêm và loại bỏ các nucleotide khỏi chuỗi RNA. Và họ đọc lại bản phiên mã RNA để cải thiện độ chính xác. Các chuỗi RNA được sử dụng để tạo ra protein trong quá trình dịch mã với sự trợ giúp của ribosome. Đôi khi có sự cố xảy ra và protein bị hỏng. Các tế bào loại bỏ các protein bất thường và không cần thiết này thông qua quá trình phân giải protein với sự trợ giúp của proteasomes [13]:





Tối ưu hóa công việc của bạn cho khách hàng (bên ngoài và nội bộ)

“Điều quan trọng là phải giúp đỡ đồng đội của chúng tôi và tối ưu hóa kết quả công việc của chúng tôi cho họ (khách hàng nội bộ). Nó phải đáp ứng các yêu cầu nhất định (tính ổn định, khả năng kiểm tra, bảo mật, khả năng cấu hình, v.v.). Điều này giúp tăng tốc luồng thông tin [2]. Đây là những gì xảy ra trong lộ trình MAPK cổ điển: mỗi thành viên kích hoạt thành viên tiếp theo cho các thành phần tiếp theo.



“Những bài học này sẽ giúp bạn tăng tốc luồng thông tin trong nhóm DevOps của mình. Hãy nhớ rằng dòng chảy ứ đọng sẽ dẫn đến sự hình thành bầy đàn. Và bạn không muốn dự án của mình biến thành một bầy đàn. Bạn muốn nó trở thành một dòng sông chảy xiết”, phân tử EGFR cho biết.



“Ừ, tất cả những điều này đều hoàn toàn hợp lý,” Nhím trả lời, nói lời tạm biệt và chuyển sang phân tử tiếp theo.



Nhận xét

Phản hồi là bữa sáng của nhà vô địch (Ken Blanchard)









Lần này Hedgehog gặp phân tử RGB2, chào hỏi nó và giải thích những vấn đề của mình với dự án BioUniverse.



Vòng phản hồi tiêu cực và tích cực

“Bây giờ bạn đã biết cách tối ưu hóa luồng,” RGB2 bắt đầu, “hãy nói về quy định của nó. Phải có một số cơ chế điều tiết để các hệ thống sinh học và công nghệ thích ứng và tồn tại trong môi trường luôn thay đổi. Quy định này chủ yếu xảy ra với sự trợ giúp của các vòng phản hồi tích cực và tiêu cực. Phản hồi đến từ các nguồn bên ngoài (khách hàng và người dùng/phân tử bên ngoài ô) và bên trong (các thành viên khác của nhóm/phân tử bên trong ô).



“Đối với con đường MAPK cổ điển, việc kích hoạt nó có thể điều chỉnh tăng cường biểu hiện của TGFa, từ đó dẫn đến hoạt động quá mức của con đường. Đây là một ví dụ về vòng phản hồi tích cực. Hoạt động ERK2 được điều chỉnh bởi MKP như DUSP3 có thể làm bất hoạt nó để ngăn chặn hoạt động quá mức của con đường [15]. Đến lượt mình, hoạt động DUSP3 được điều chỉnh bởi các proteasome có thể làm suy giảm các protein không cần thiết hoặc bị hư hỏng thông qua quá trình phân giải protein [13]. Tất cả điều này xảy ra với sự trợ giúp của các vòng phản hồi tiêu cực:





Xử lý các vấn đề khi chúng xảy ra và gần nguồn

“Việc giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể và nơi chúng xảy ra là điều quan trọng, bởi vì chúng ta phản ứng càng sớm thì chúng càng ít gây hại cho dự án và nhóm DevOps của chúng ta. Các thành viên trong nhóm của chúng tôi phải có đủ quyền tự chủ / tự chủ để có thể tự tìm ra và khắc phục các vấn đề trong phạm vi kiểm soát của mình, thay vì dựa vào các quyết định của một bộ phận riêng biệt. Bằng cách này, mọi người đều chịu trách nhiệm về chất lượng của dự án [2].





“Đây là những gì xảy ra trong con đường MAPK cổ điển. RNA polymerase hiệu đính các chuỗi RNA trong quá trình phiên mã. Bản thân việc kiểm tra cũng là một loại phản hồi. Vấn đề kích hoạt ERK2 được giải quyết trực tiếp bởi các MKP như DUSP3, thay vì thông qua tư vấn với bất kỳ "bộ phận" tập trung nào. Đến lượt mình, hoạt động của MKP được điều chỉnh trực tiếp bởi các proteasome thông qua quá trình phân giải protein. Vì vậy, các thành viên này tự giải quyết vấn đề của mình khi chúng xảy ra và gần nguồn”:









“Ừ, điều này nghe có vẻ hợp lý,” Nhím nói, cảm ơn phân tử RGB2 và chuyển sang phân tử tiếp theo.





Học tập liên tục

Thử nghiệm, thử nghiệm, thử nghiệm – cho đến khi cuối cùng nó chảy ra từ bên trong bạn. Đó là một con đường khó khăn. Nhưng kết quả cũng là một sự thỏa mãn sâu sắc bên trong (Jack Dickerson)









Khi Nhím đến được phân tử Ras, nó chào nó và giải thích lý do nó đến đó.



Phân tử Ras trả lời: “Ồ, môi trường thay đổi liên tục đòi hỏi hệ thống sinh học phải luôn đưa ra những ý tưởng mới để thích nghi, điều này có thể đạt được thông qua việc học tập liên tục bao gồm cả thử nghiệm. Điều tương tự cũng xảy ra với các nhóm DevOps và các dự án phát triển. Phải có một môi trường thích hợp được tạo ra cho việc này. Sợ bị trừng phạt vì thất bại là một trong những trở ngại chính trong trường hợp này. Thất bại chỉ là một loại phản hồi. Họ cho thấy có điều gì đó không ổn với hệ thống. Vì vậy, thay vì trừng phạt các thành viên trong nhóm, sẽ hợp lý hơn nhiều nếu thiết kế lại hệ thống để ngăn vấn đề tương tự xảy ra [2].



“Đối với các hệ thống sinh học, chúng ta hãy xem xét RNA polymerase. Nếu nó mắc lỗi, thiên nhiên sẽ không trừng phạt và loại bỏ nó. Thiên nhiên cố gắng sửa đổi RNA polymerase và cải thiện độ chính xác của quá trình phiên mã.



“Như bạn đã học, giải quyết các vấn đề ngay khi chúng xảy ra và ở gần nguồn phát sinh là một ý tưởng hay. Các thành viên trong nhóm phải đủ tự chủ để tìm và khắc phục các vấn đề trong khu vực kiểm soát của họ nhằm tối đa hóa tốc độ luồng thông tin. Sau đó, kiến thức thu được phải được chia sẻ với toàn bộ nhóm DevOps để cải thiện khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của hệ thống [2].



“Hành vi của các nhóm DevOps trong một môi trường đang thay đổi phụ thuộc vào thế giới quan của họ. Thế giới quan thực tế hơn (gần với thực tế hơn) khiến cho các quyết định và hành vi của họ trở nên hợp lý hơn. Thế giới quan khoa học có lẽ là thế giới quan thực tế nhất hiện nay. Vì vậy, các nhóm DevOps phải sử dụng rộng rãi kiến thức khoa học và phương pháp khoa học. Về nỗi sợ hãi, theo Tiến sĩ Robert Young, FEAR là viết tắt của Bằng chứng giả có vẻ như thật. Bằng chứng sai lệch làm méo mó thế giới quan của chúng ta và khiến nó trở nên kém thực tế hơn. Vì vậy, không có lý do gì phải sợ hãi trong các nhóm DevOps để họ có thể thành công. Đối với hệ thống sinh học, các phân tử của con đường MAPK không sợ bị trừng phạt, chúng chỉ thực hiện công việc theo cấu trúc của mình.





“Đối với con đường MAPK, chúng đóng một vai trò quan trọng ở tất cả các sinh vật nhân chuẩn, nhưng các giới khác nhau (thực vật, động vật, nấm, v.v.) có số lượng và loại thành viên khác nhau. Điều thứ hai cũng xảy ra với RNA polymerase. Vì vậy, thiên nhiên không ngừng tiến hành các thí nghiệm để điều chỉnh cơ chế sinh học cho phù hợp với môi trường. Ví dụ, có ba con đường MAPK ở động vật có vú được kích hoạt bởi các phân tử tín hiệu khác nhau và có các thành viên khác nhau với các vị trí xúc tác và điều hòa khác nhau:









“Ngay khi tìm thấy một giải pháp thành công, nó sẽ cố gắng duy trì giải pháp đó và cung cấp cho phần còn lại của hệ thống. Ví dụ: tất cả các thành viên của MAPK đều có miền CD (một vùng cụ thể của phân tử) được bảo tồn tiến hóa giữa các giới khác nhau [15].



“Hãy nhớ rằng cả ba bài học bạn học được cho đến nay đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và phải được áp dụng đồng thời.”



Nhím cảm ơn về bài học và chuyển sang phân tử tiếp theo.



Khả năng đáp ứng

Tốc độ, sự nhanh nhẹn và phản ứng nhanh là chìa khóa thành công trong tương lai (Anita Roddick)









Lần này Nhím gặp phân tử Raf1, chào nó và giải thích các vấn đề trong dự án của mình.



Raf1 cho biết: “Chà, thiên nhiên sử dụng các nguyên tắc cụ thể để đảm bảo sự ổn định và khả năng thích ứng của các hệ thống và chiến lược sinh học. Ngoài những nguyên tắc bạn đã học cho đến nay, còn có các nguyên tắc như tính đáp ứng, tính không đồng nhất, phân cấp, dư thừa và HỢP TÁC, hình thành nên khuôn khổ BẢO VỆ [16]. Chúng tôi cũng có thể sử dụng khuôn khổ này để đảm bảo khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của chiến lược DevOps.



“Năm phân tử tiếp theo trong hành trình của bạn ở đây sẽ cung cấp cho bạn những bài học về các nguyên tắc. Bài học của tôi là về sự phản ứng.



“Phải có một giao diện trong cả hệ thống sinh học và công nghệ cho phép chúng phản ứng và thích nghi với môi trường đang thay đổi. Giao diện này phải cho phép các tế bào phản ứng với các kích thích bên ngoài (bên ngoài hệ thống), như các kích thích bên trong (bên trong hệ thống). Đối với con đường MAPK cổ điển, nó có thể đáp ứng với những thay đổi bên ngoài và bên trong với sự trợ giúp của các phân tử tín hiệu. Đối với điều này, màng tế bào có các thụ thể (như EGFR) và các thành viên của con đường MAPK có các vị trí điều hòa cụ thể [15].



“Đây là những gì chúng ta có thể học và sử dụng trong DevOps. Chúng tôi cần có khả năng đáp ứng các yêu cầu và phản hồi đến từ cả khách hàng bên ngoài và bên trong [2].



“Ừ, điều này có lý,” Nhím nói, cảm ơn phân tử Raf1 và chuyển sang phân tử tiếp theo.









Câu đố số 5



Ở đây bạn cần phải giải một mê cung và chọn con vật chạm vào con đường.



Chữ cái bạn cần chọn: thứ 2 và thứ 3



Vị trí trong câu đố: thứ 6 (đối với chữ cái đầu tiên) và thứ 7 (đối với chữ cái thứ 2)













tính không đồng nhất

Tôi nghĩ bất cứ điều gì thúc đẩy tính không đồng nhất trên Internet đều thúc đẩy sự ổn định. Sự đa dạng về dịch vụ, nhà cung cấp dịch vụ và việc tách các lớp của mạng đều quan trọng. (David Ulevitch)









Khi Nhím chạm tới phân tử MEK2, nó chào nó và giải thích lý do nó đến đó.



“Bạn thấy đấy,” MEK2 bắt đầu, “để đảm bảo khả năng phục hồi và khả năng thích ứng của hệ thống trong môi trường thay đổi, nó phải không đồng nhất [16]. Tính không đồng nhất là kết quả của các thí nghiệm do tự nhiên thực hiện. Nó cho phép lựa chọn cách tốt nhất để phản ứng với những thay đổi của môi trường từ một loạt các lựa chọn. Thêm vào đó, nó giúp hệ thống sẵn sàng cho nhiều tình huống khác nhau.



“Đối với hành trình của bạn đến đây, bạn đã biết rằng có ba con đường MAPK. Họ có các thành viên khác nhau, phản ứng với một loạt các thay đổi và dẫn đến những kết quả khác nhau.





“Các thành viên của con đường MAPK có một số đặc tính chung cơ bản (chúng là protein), nhưng đồng thời, chúng có những đặc điểm độc đáo, điều khiến chúng không đồng nhất. Tính không đồng nhất cho phép phân phối chức năng và quy định về con đường MAPK giữa các thành viên khác nhau, điều này làm cho hệ thống sinh học trở nên đáng tin cậy và linh hoạt hơn.



“Chỉ cần như vậy, chúng ta cần làm cho chiến lược DevOps của mình đủ không đồng nhất để chống chọi với những thay đổi của môi trường.”



Nhím cảm ơn về bài học và chuyển sang phân tử tiếp theo.



Phân cấp

Tôi tin rằng vai trò của chính phủ là quá lớn. Xã hội phải phi tập trung hơn Pavel Durov









Lần này Nhím gặp phân tử ERK2, chào hỏi nó và giải thích vấn đề của mình với dự án BioUniverse.



ERK2 [16] giải thích: “Để tăng khả năng thích ứng và khả năng phục hồi của các hệ thống và chiến lược, chúng phải được phân cấp”. “Chức năng và quy định của hệ thống phải được phân bổ giữa các thành phần khác nhau. Đó là lý do tại sao có một số lộ trình MAPK có nhiều thành viên khác nhau.



“Điều tương tự cũng xảy ra với các hệ thống công nghệ. Mọi người phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tính bảo mật, tính ổn định và khả năng thích ứng của hệ thống [2].”



“Ừ, điều đó nghe có vẻ hợp lý,” Nhím nói, cảm ơn phân tử ERK2 và chuyển sang phân tử tiếp theo.



Dư

Dự phòng tốn kém nhưng không thể thiếu Jane Jacobs









Khi Nhím đến được phân tử c-Myc, nó chào nó và giải thích lý do nó đến đó.





“Chà,” c-Myc bắt đầu, “để một hệ thống ổn định, kiên cường và thích ứng, nó cũng phải có các chiến lược dự phòng để đối phó với những thay đổi của môi trường [16]. Ít nhất phải có kế hoạch A và kế hoạch B. Ví dụ: có thể đạt được kết quả tương tự (tăng sinh hoặc biệt hóa tế bào) với sự trợ giúp của cả ba con đường MAPK:









“Ngoài ra, một số thành viên của con đường MAPK có thể phosphoryl hóa một số dư lượng axit amin trên cơ chất của chúng. Ngoài ra, một số phân tử có thể đóng vai trò là protein khung cho nhiều con đường MAPK. Điều này giúp tế bào tiết kiệm tài nguyên và năng lượng, giúp tế bào có khả năng phục hồi tốt hơn [15, 17]. Hơn nữa, lộ trình MAPK có rất nhiều thành viên với các cơ sở quản lý khác nhau, điều này mang lại khả năng phục hồi cao hơn cho công việc của họ.”



Nhím cảm ơn về bài học và chuyển sang phân tử tiếp theo.



Sự hợp tác

Làm việc nhóm là bí quyết giúp người bình thường đạt được kết quả không ngờ Enoch Onuoha









Lần này Nhím gặp phân tử c-fos, chào nó và giải thích các vấn đề với dự án của mình.



Phân tử c-fos giải thích: “Sự hợp tác rất quan trọng vì một nhóm các thành phần mạnh hơn nhiều so với chúng riêng lẻ”. “Nó cho phép nhóm đạt được những mục tiêu mà các thành phần riêng lẻ không thể đạt được.



“Đối với các lộ trình MAPK, chúng có thể cộng tác với nhau. Thêm vào đó, bản thân các con đường này là kết quả của sự hợp tác giữa các thành viên, đạt được chủ yếu nhờ sự trợ giúp của các protein giàn giáo đặc biệt [15]. Các enzym khác nhau như RNA polymerase thường được tạo thành từ một số tiểu đơn vị và có thể cần các cofactor (thành phần không phải protein) để hoạt động.



“Sự hợp tác sẽ giúp tăng khả năng thích ứng và khả năng phục hồi của cả hệ thống sinh học và công nghệ [16].



“Hãy nhớ rằng tất cả những bài học bạn học được trên hành trình của mình đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và phải được sử dụng đồng thời.”





Nhím cảm ơn bài học và di chuyển đến cánh cổng mở ra trong nhân tế bào. Nó đã được Rồng mở ra và giúp Nhím trở về ngôi làng của mình trên Trái đất.





Giờ đây, anh ấy đã biết mình nên sử dụng những nguyên tắc nào để tổ chức công việc cho nhóm DevOps của mình và phát triển chiến lược DevOps phù hợp. Thêm vào đó, anh ấy biết các tiêu chí lẽ ra sẽ giúp anh ấy chọn được nền tảng PAAS phù hợp. Trong số tất cả các nền tảng mà anh ấy đã khám phá, nền tảng hứa hẹn nhất là Aptible .









Bạn có thể tìm thấy phiên bản tương tác của bản đồ MAPK và các bài học tại đây:





https://intelligent-devops2.netlify.app/









Phần kết luận

Sử dụng trí tuệ của thiên nhiên cho phép chúng ta phát triển các giải pháp được hỗ trợ bởi trí tuệ tự nhiên.



DevOps thông minh là một chiến lược phân phối và phát triển phần mềm có khả năng thích ứng và linh hoạt mạnh mẽ, giúp nhóm DevOps và dự án phát triển thích ứng và phát triển trong một môi trường luôn thay đổi. Đó là nỗ lực tổ chức sự hợp tác giữa các nhà phát triển, nhà điều hành và khách hàng dựa trên trí tuệ của thiên nhiên.



Các bài học được trình bày trong bài viết này không chỉ dành cho DevOps. Bạn cũng có thể sử dụng chúng cho chiến lược cuộc sống của mình. Nó cũng cần phải có khả năng thích ứng và thông minh.









