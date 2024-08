Akıllı DevOps: Doğadan Öğrenilen 8 Ders

Akıllı DevOps, doğal zekayla desteklenen güçlü, dayanıklı ve uyarlanabilir bir yazılım geliştirme ve teslim stratejisidir. Geliştiriciler, operatörler ve müşteriler arasındaki işbirliğini doğanın bilgeliğine dayalı olarak organize etme girişimidir.



Her şey bilgiyle yürür. Bilgi her yerdedir. Muhtemelen zamandan sonra sahip olduğumuz en değerli kaynaktır. Bilgi akışı hem teknolojik hem de biyolojik sistemlerde farklı düzeylerde gerçekleşir.



Doğa da bizimle aynı sorunlarla karşı karşıyadır ve bilgi akışını otomatikleştirmek, kontrol etmek ve optimize etmek ve kalitesini, güvenilirliğini ve güvenliğini sağlamak için deneyler yapmak ve ilkeler geliştirmek için çok zamanı vardı. Aynı ilkeler DevOps bilgi akışına da uygulanabilir.









Hikayeler tek başına gerçeklerden 22 kat daha akılda kalıcıdır (Jennifer Aaker)







Bilgisayar bilimi de dahil olmak üzere bilim, beş temel duyuyla algılayamadığımız soyut kavramlarla doludur. Anlaşılması ve hatırlanması oldukça zordur çünkü biz onları yaratmadığımız sürece varsayılan olarak onlar için net ve birleşik resimler yoktur. Akıl yürütmenin kendisi de imgelerin/zihinsel temsillerin yardımıyla gerçekleşir [1].





Ayrıca görüntüler, olayları daha iyi hatırlamak için anımsatıcılar kullanmamıza olanak tanır.

Akıl yürütmeye yardımcı olan metaforları ve alegorileri kullanmamızı sağlar ve tek başına gerçeklerden çok daha akılda kalıcı hikayeler yaratmamıza olanak tanır.





İnsanlar her 100 kelimelik metin için yaklaşık 5 metafor kullanıyor (Pollio ve diğerleri, 1990)



Bu makale, DevOps'u organize etmek için doğadan öğrenebileceğimiz dersler hakkında bir hikaye oluşturma girişimidir. Kirpi ile Siber uzaya yolculuk yapmak üzeresiniz.









Bilmece

Bu yazı öncekilerin devamı niteliğindedir. Başlangıçta Kirpi doğduğu köye gitti ve illüzyonlardan kurtulmasına yardımcı olan bazı hayvanlarla tanıştı ve bilimin halkın değil büyük şirketlerin çıkarlarına hizmet etmesinin ana engellerinin merkezileşme ve para olduğunu fark etti. Ancak köylülerin geri kalanı ve komşu köyler hâlâ kötü cadıların yarattığı illüzyonların kontrolü altındaydı.





Daha sonra Kirpi 5. boyuta giderek DeSciLand'a gitti ve burada Kaynağa Dayalı Ekonominin ilkelerini öğrendi ve bilimsel fikirlerini gerçeğe dönüştürmesine ve ücretsiz bir enerji cihazı oluşturmasına yardımcı olan 31 projeyle tanıştı.









5. boyut, DeSciLand





Artık Kirpi'nin 3. boyut olan Dünya'ya geri dönme zamanı gelmişti. Böylece, Baykuş ile tanıştığı uzay araçları için DeSciLand fırlatma rampasına gitti. Onu selamladı ve bir süre Dünya'daki durum hakkında konuştu.



"Bildiğiniz gibi" dedi Baykuş, "köyünüzdeki ve diğer köylerdeki iki tür sis, Dünya sakinlerinin bilincini "zehirleyen" iki tür yanılsamayı (para ve merkezileşme) temsil ediyor. İşte bu yüzden dünyanızda bilim büyük şirketler tarafından kar amacıyla sömürülüyor ve halkın çıkarlarına hizmet etmiyor. Dağa çıktığınızda karşılaştığınız bilge hayvanlar bu yanılsamalardan kurtulmanıza yardımcı oldu. Ancak dünyanızın diğer sakinleri hâlâ onların kontrolü altındadır.



“Söz konusu sisler, doğrudan güneş ışığından korktukları için içlerinde saklanan kötü cadılar tarafından yaratılıyor. Onları ormanların derinliklerinde, en karanlık yerlerde bulabilirsiniz. Tahta havanların içinde uçup gidiyorlar.



“Dünyanızın sakinleri, orada karşılaştığınız tüm zorlukları çözmek için farklı yenilikler icat etme konusunda inanılmaz bir potansiyele sahip. Ancak bilgeler bunun için gereken bilgiyi ve bilimsel çözümler icat etme girişimlerini bastırıyor. Bedava enerji cihazınız zaten var ama cadılardan kurtulmadığınız sürece buluşunuzu dünyanızda paylaşamayacaksınız. Bunu kendi başınıza nasıl yapacağınızı bulmanız gerekir. Sadece doğrudan güneş ışığına tahammül edemediklerini unutmayın. Bunu yapmayı başardığınızda, çözümü diğer köylerle paylaşarak onların da cadılardan kurtulmasına yardımcı olabilirsiniz. Bundan sonra dünyanız en yüksek bilimsel potansiyeline ulaşma şansına sahip olacak," dedi Baykuş ve Kirpi'ye uzay aracını nasıl fırlatıp Dünya'ya geri döneceğine dair talimatlar verdi.









3. boyut, Dünya





Kirpi köyüne döndüğünde zamanını köyünün cadıdan kurtulmasına yardımcı olacak bir cihaz yapmaya adadı. Onun doğrudan güneş ışığına tahammül edemediğini biliyordu, bu yüzden cadıyı buna maruz bırakmak ve onu sislerin üzerine fırlatarak yok etmek istedi. Kirpi bunun için 5. boyuttan getirdiği bedava enerji cihazıyla çalışan özel bir mancınık inşa etti:









Kirpi, ormanın derinliklerinde cadıyı ve tahta havanı buldu ve mancınık yardımıyla bir tuzak kurdu:









Cadı havanın içine girdiğinde sislerin üzerine fırladı ve doğrudan güneş ışığıyla yok oldu:













Kirpi, mancınığın nasıl inşa edileceğine dair talimatları diğer köylerle paylaştı ve onların kötü cadılardan kurtulmalarına yardımcı oldu. Sisler ortadan kalktı ve köyler illüzyonlardan kurtuldu. Merkezileşme ve para sistemi geçmişte kaldı. Artık Dünya sakinleri, Kaynak Bazlı Ekonomiyi uygulamaya ve en yüksek bilimsel potansiyellerine ulaşmaya olanak sağlayacak bir ortam yaratma şansına sahipti:









Bunun için Kirpi, Dünya sakinlerinin yenilikler (çoğunlukla doğadan ilham alan) geliştirme konusunda işbirliği yapmasına olanak tanıyacak BioUniverse adında bir web platformu oluşturmaya karar verdi. Bu, yetenekli Geliştiriciler, Test Uzmanları ve Operatörlerden oluşan büyük bir ekip gerektiriyordu. Bu sorun değildi. Sakinler arasında çok sayıda yetenekli uzman vardı. Sorun, Hedgehog'un güçlü, esnek ve uyarlanabilir bir yazılım geliştirme ve dağıtım stratejisini ve ekip arkadaşlarıyla işbirliğini nasıl organize edeceğini bilmemesiydi. Ayrıca çok sayıda PAAS (Hizmet Olarak Platform) sağlayıcısı vardı ve en iyi olanı seçmek için hangi kriterleri kullanması gerektiğini bilmiyordu.





İşte o zaman Kirpi, köyündeki en bilge hayvan olan Ejderhayı ziyaret edip ona danışmaya karar verdi. Meşe yakınında yaşıyordu:









Kirpi onu selamladı ve sorunlarını anlattı.





Biyomimikri doğadan ilham alan bir yeniliktir.

Ve bu, ilham almak için doğal dünyaya bakarak icat yapmanın yeni bir yoludur.

Herhangi bir şey tasarlamadan önce doğa burada ne yapardı diye soruyoruz.

(Janine Benyus)







"Peki, ne zaman bir sorunun olsa, önce doğaya sor" dedi Ejderha. “Biyomimikrinin amacı budur. Mecazi anlamda biyomimikri, doğadan uygun “tarifleri” alarak yenilikleri “pişirmektir”. Doğa bizim için en büyük öğretmendir çünkü o da bizimle aynı zorluklarla karşı karşıyadır ancak bunlara çözüm bulmak için çok daha fazla zamanı olmuştur. Yaşam formları, değişen çevreye uyum sağlamalarına ve gelişmelerine olanak tanıyan stratejiler geliştirmeyi başardılar.



“Her şey doğal zekayla desteklenebilir, hatta yazılım geliştirme ve teslim süreci ile ekip işbirliği de dahil. Ama Siber Uzaydan arkadaşım Siber Fare ile tartışacağınız konu bu. Orada siber mikroskop gibi siber hücrelere seyahat etmenizi ve moleküllerden bazı dersler almanızı sağlayacak bazı özel donanımları var.”



“Siber uzay nedir?” Kirpi'ye sordu.





“Siber uzay, İnternet'in 3 boyutlu bir dünya gibi sunulan dijital temsilidir. Bu boyutlararası bir dünyadır. Siber uzayı ziyaret etmenizi tavsiye ederim çünkü dünyamızdan çok daha fazla fırsat sunuyor. Sadece her yerde olan enerji dalgalanmalarından uzak durun. Geleneksel fizik, biyoloji, kimya ve diğer bilim dallarının kanunları burada geçerli değildir. Mesela oradaki moleküller akıllıdır, onlarla konuşabilir, onlardan öğrenebilirsiniz.



“Ayrıca, uygun bir bilgisayar programına sahip olduğunuz sürece Siber uzayda her şeyi hayata geçirebilirsiniz. Fikri anladın. Siberuzayda neredeyse her şey mümkündür. Uyum sağlamanız ve bir Cybernaut (siber uzay gezgini) gibi düşünmeye başlamanız gerekecek. Farklı boyutlardaki sakinler, doğadan farklı düzeylerde, hatta moleküler düzeyde ilham alarak öğrenmek ve sorunlarını çözmek için Siber uzaya seyahat ediyor. Belki sen de seninkini çözersin.”



"Kulağa büyüleyici geliyor" diye yanıtladı Kirpi. “Ama oraya nasıl gideceğim?”



“Eh, yıllar önce seni oraya götürecek bir siber portal geliştirdim. Dahası, size iletişim kurmamızı sağlayacak bir cihaz ve Siber Uzayda gezinmeniz ve Siber Fareyi bulmanız için bir siber harita vereceğim. Ayrıca sizi, Siber uzayda seyahat edecek bazı araçları gerçekleştirmenize izin verecek özel programlarla donatacağım. Ben burada kalıp sizin için operatör olarak hizmet edeceğim. Siberuzaydaki öğrenmen bittiğinde, buraya geri dönmen için orada bir portal açacağım," dedi Ejderha, Kirpi'ye ihtiyaç duyduğu tüm ekipmanı sağladı ve onu Siberuzay'a gönderdi:













Siberuzay





Siber uzay inanılmazdı; Kirpi'nin daha önce görmediği bir şey:









Siber uzayda İnternet'i oluşturan her şey vardı (internet düğümleri, veri kodları, protokoller vb.). Üstelik web kaynaklarında tartışılan her hayvanın, her ağacın, hatta her molekülün burada dijital bir temsili vardı. Hepsi Siber uzayın dijital doğasını oluşturdu. Kirpi'nin kendisi dijital hale geldi.









Oraya vardığında bir siber araç gerçekleştirdi ve Siber Fareyi bulmak için bir harita kullandı:













Kirpi onu selamladı ve BioUniverse proje geliştirme, ekip yönetimi ve doğru PAAS sağlayıcısını seçmeyle ilgili sorunları anlattı.





Cyber-Mouse, "DevOps metodolojisine aşina olmanız gerekiyor" dedi. “Yazılım geliştirme ve teslim sürecini ve ekibinizdeki (geliştiriciler, test uzmanları, operatörler) işbirliğini nasıl organize edeceğinizi öğretir.





“Yazılım geliştirme söz konusu olduğunda doğadan, özellikle de hücrelerden ve moleküllerden öğrenmek mantıklı çünkü hücreler bir geliştirme projesine benzer şekilde çalışıyor. Bir hücre, bir DNA şablonundan DNA ve RNA sentezini mümkün kılan ve aynı zamanda düzeltmeler yapabilen, DNA (deoksiribonükleik asit) ve RNA (ribonükleik asit) (web projesinin kaynak kodu), DNA ve RNA polimerazları (geliştiriciler) içeren bir çekirdeğe sahiptir. kod (testçiler). Ayrıca hücrede, çekirdektekilerin yanı sıra diğer hücrelerden (müşterilerden) aldığı sinyallere göre DNA ve RNA sentezini destekleyen ve düzenleyen organeller ve farklı moleküller (operatörler) içeren bir plazma bulunur:









"Bu moleküller, biyolojik sistemlerdeki farklı hücreler, dokular ve organlar arasındaki bilgi akışının düzenlenmesine yardımcı olan farklı sinyal yolları oluşturur. Benzer bilgi akışları teknolojik sistemlerde de gerçekleşir. Her şey bilgiyle yürür. Temel olarak sinyal yolu, ortak bir amaca hizmet eden moleküllerden oluşan bir "ekiptir". Örneğin, bazı sinyal yollarının aktivasyonu hücre çoğalmasına yol açarken diğerleri hücre büyümesini ve farklılaşmasını sağlar. Aynen öyle geliştirme projelerinde de test etme, sunucu ve depolama yönetimi, bilgi güvenliğinin sağlanması vb. farklı süreçler yaşanıyor.



“Doğa, değişen koşullarda hayatta kalmak, uyum sağlamak ve gelişmek için birçok strateji geliştirmiştir. DevOps ekibinin öğrenebileceği şey budur. Geliştirme projelerinin sürekli olarak değişen pazara uyum sağlaması gerektiği gibi, hücrelerin de değişen çevre koşullarına uyum sağlaması gerekir. MAPK (mitojenle aktifleştirilen protein kinaz) sinyal yolu ise hücrelerin bunun için sahip olduğu ana moleküler cihazlardan biridir. Bu yolun üç ana türü vardır: JNK ve p38 kinaz, ERK5 ve Ras-Raf-MEK-ERK sinyal iletim kaskadı (diğer adıyla klasik MAP kinaz yolu). Ökaryotlarda (memeliler dahil) hücre çoğalmasını, farklılaşmasını ve ölümünü düzenlerler [3].



"Her yolun aktivasyonu spesifik sinyal molekülleri tarafından gerçekleşir ve spesifik sonuçlara yol açar [4]. Son yol (klasik MAP kinaz yolu), aşina olacağınız ve ders alacağınız yoldur. Bu yol, GP'ler (büyüme faktörleri) adı verilen sinyal moleküllerine yanıt verir. Aktivasyonu, gen ifadesinde ve buna karşılık gelen sonuçlarda (hücre çoğalması veya farklılaşması) bazı spesifik değişikliklere yol açar. Farklı iç ve dış düzenleyici faktörler tarafından devre dışı bırakılır. Örneğin, klasik MAP kinaz yolunun aktivasyonu, MKP'lerin/DUSP'lerin (MAPK fosfatazlar)/(çift spesifiklikli fosfatazlar) ekspresyonunu yukarı doğru düzenler. MAPK'leri hedef alırlar ve bu da yolun devre dışı kalmasına neden olur [4]. Tüm bu olaylar sonucunda hücreler ya çoğalmaya ya da farklılaşmaya başlar:













“Buraya doğadan öğrenmeye geldiniz. İşte senin şansın," dedi Siber Fare ve siber mikroskobu işaret etti. "Bir mikroskop lamı üzerine tükürüğünüzden biraz tükürün, lamel ile örtün, siber mikroskobun altına koyun ve ağzınızda bazı epitel hücrelerini görmelisiniz".





Kirpi bunu yaptı ve siber mikroskop altında bazı hücreleri gördü:













“Dahası, etkileşimli ekranın yardımıyla gitmek istediğiniz sinyal yolunu veya organelini seçip uygun koordinatları ayarlayabilir, ardından “Siber hücreye gir” düğmesine basabilir ve gerçekten bir siber hücrenin içine gidebilirsiniz. " dedi Siber Fare ve ekranı ve siber mikroskobun üzerindeki düğmeyi işaret etti.









"Tamam, hiçbir şey olmaz" dedi Kirpi, gerekli koordinatları belirledi, "Siber hücreye" butonuna bastı ve kendisini kendi siber hücresinde, TGFa (dönüştürücü büyüme faktörü alfa) adı verilen sinyal molekülü üzerinde hareket ederken buldu. klasik MAP kinaz yolunun bir giriş noktası olan EGFR/'ye (epidermal büyüme faktörü reseptörü) doğru.









Siber hücre





Siber hücredeki moleküller akıllıydı ve iletişim kurabiliyordu.





Akış





Hayat akarken akıp gidenler, başka bir güce ihtiyaç duymadıklarını bilirler. (Lao Tzu)









Kirpi EGFR'ye ulaştığında molekülü selamladı ve oraya neden geldiğini açıkladı.





EGFR molekülü, "Değişen bir ortamda hayatta kalabilmek için değişikliklere mümkün olduğunca hızlı tepki vermemiz ve buna göre uyum sağlamamız gerekiyor" diye açıkladı. "Zamanı en aza indirmek için biyolojik sistemlerin çevreyle bilgi alışverişini en üst düzeye çıkarması gerekiyor. Aynı durum DevOps dahil teknolojik sistemler ve metodolojiler için de geçerlidir. Bunu çeşitli yollarla başarabiliriz: işimizi görünür hale getirerek, küçük iş partileriyle ilgilenerek, Devam Eden Çalışmayı (devam eden iş) sınırlayarak, devir sayısını azaltarak, teknoloji değer akışındaki israfı ortadan kaldırarak/en aza indirerek [2]. Bütün bu prensipler ve genel olarak siber hücrede öğreneceğiniz bütün dersler, biyolojik sistemlerin (özellikle sinir sistemimizin) göre çalıştığı kanunlara dayanmaktadır.”



“Değer akışı nedir?” Kirpi'ye sordu.





EGFR, "Bu, bir iş hipotezini müşteriye değer katan özelliklere dönüştürmek için gerçekleştirmemiz gereken bir dizi eylemdir" diye yanıtladı.





Çalışmayı görünür hale getirin

“Çalışmamızı görselleştirmek önemlidir çünkü zihinsel model teorisine göre akıl yürütmenin kendisi görsel-uzaysal bir süreçtir. Sorunları çözmek için farklı senaryolar/modeller oluşturmak ve bulmak için dilimizin “eğer”, “veya”, “ve” gibi mantıksal terimlerini ve boşluk manipülasyonlarını kullanırız [5]. Bir görüntüyü elde tutmak, onu kelimelerle anlatmaktan daha kolaydır. Görsel süreç oldukça verimlidir çünkü görsel sistem milyonlarca yıl boyunca gelişmiştir [6].



EGFR molekülü, "Burada yolculuğunuzda size yardımcı olacak klasik MAPK sinyalinin bir haritası var" dedi ve Kirpi'ye şu haritayı verdi:









"Benzer şekilde, işi görsel çalışma panoları yardımıyla görselleştirmek DevOps ekiplerine "yolculuklarında" da yardımcı olacaktır.





Toplu iş boyutlarını azaltın ve Devam Eden Çalışmaları sınırlandırın

"Bu gerekli çünkü beynimizin de sınırlamaları var. Beynin prefrontal korteksi akıl yürütmeden sorumludur. Düşüncelerimizi (“aktörler”) üretip tutabileceğimiz küçük bir “tiyatro sahnesi” görevi görüyor. Orada aynı anda tutabileceğimiz "aktör" sayısı sınırlıdır ve 7 veya 4'e eşittir (daha yeni araştırmalara göre). Bu prefrontal korteks çok çabuk yorulur ve dinlenmeye ihtiyaç duyar [6, 7, 8].



“Üstelik beynimizde üç akıl var. Refleks zihin reflekslere dayalı olarak çalışır ve dinlenmeye ihtiyaç duymaz. Hızlıdır, bilinçsizdir ve otonomdur. Düşünen zihin mantığa dayalı olarak çalışır. Yavaş, bilinçli ve rasyoneldir. Bir şeyler icat etmemizi ve farklı sorunlara yaratıcı çözümler bulmamızı sağlar. Çalışması çok fazla enerji gerektirdiğinden dinlenmeye ihtiyacı var. Aynı anda tek bir düşünce/görevi ele alabilir ve çoklu görev için tasarlanmamıştır. Arşivleyici zihin, duyu organları ve adı geçen zihin aracılığıyla bilgiyi alan ve onun en önemli parçalarını uzun süreli hafızada saklayan bir “kütüphaneci” görevi görür. Akıl yürütme şeklimizi şekillendiren bir bilgi çerçevesi oluşturmaya yardımcı olur [9].



“Bu üç zihin, beynimizin buna göre çalıştığı iki moda karşılık gelir: aktif mod/merkezi yönetici ağ ve pasif/varsayılan mod. Sonuncusu dinlenmeye ihtiyaç duyar ve değer sistemimizi oluşturmamızı, kim olduğumuzu anlamamızı ve bir kalkınma projesi için büyük önem taşıyan uzun vadeli hedefler belirlememizi sağlar [10, 11].



“Dolayısıyla hem düşünen hem de arşivleyen zihinlerin sınırlamaları vardır ve dinlenmeye ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle DevOps ekiplerinin küçük işlerle uğraşması ve Devam Eden Çalışmayı sınırlaması gerekiyor [2].



“Siber hücreye gelince, o küçük iş yığınlarıyla ilgileniyor. Örneğin klasik MAPK sinyallemesine dahil olan yaklaşık 8 ana protein vardır. Yani yol, sorumlulukları aralarında dağıtır. Örneğin bazı proteinler plazmada kalırken, ERK2 çekirdeğe giderek bilgi akışını oraya iletebiliyor. Düzenleme için birden fazla sahaya sahip olmak, esnekliğini ve doğruluğunu artırmaya yardımcı olur [4].



“RNA polimeraz da benzer şekilde çalışıyor. Küçük RNA parçalarını üretip hemen düzeltiyor ve tüm DNA'yı bir kerede kopyalamıyor.



"Yukarıda bahsedilen yolun her bir enzimi, yalnızca belirli reaksiyon türlerini katalize eder (genel olarak hidrolazlar, oksidoredüktazlar, liyazlar, ligazlar, transferazlar ve diğer bazı enzim türleri vardır). Örneğin ERK2, transferazlara, özellikle de fosfotransferazlara ait bir kinazdır [12].



"Ayrıca, enzimlerin spesifik bağlanma ve düzenleyici bölgeleri vardır, yalnızca belirli substratlarla ilgilenir ve belirli düzenleyici moleküller tarafından düzenlenir, dolayısıyla WIP'yi sınırlandırır:









“Dolayısıyla, gördüğünüz gibi, başarılı olmak için doğa, moleküler seviye de dahil olmak üzere farklı seviyelerde aynı prensiplere göre işliyor.





Devir sayısını azaltın

“Klasik MAPK yolunun üyeleri belirli düzeyde özerkliğe sahiptir. Substratlarını tanımalarına ve bağlanmalarına olanak tanıyan spesifik bağlanma bölgelerine sahiptirler ve kararlarını vermek için hücredeki herhangi bir merkezi otoriteye güvenmezler [15]. Örneğin, p53 proteinini (hücre döngüsünü / hücre ölümünü düzenleyen ana moleküllerden biri) ziyaret etmelerine ve "danışmalarına" gerek yoktur. Klasik MAPK yolunun kendisinin çalışması için diğer MAPK yollarına "danışmaya" ihtiyacı yoktur.



"Yukarıda bahsedilen enzimlerin ayrıca belirli düzenleyici bölgeleri var, bu da çalışmalarına daha fazla özerklik ve esneklik getiriyor. Böylece hücredeki hiçbir moleküle veya mekanizmaya aşırı iletişim kurmazlar.



"DevOps ekipleri bu ilkeleri uygulayabilir ve üyelerini derlemeler, testler ve dağıtımlarla kendi başlarına baş edebilecek kadar kendi kendine yeterli hale getirebilir. Bu şekilde değişikliklere daha hızlı tepki vermek ve bilgi kaybını azaltmak mümkün olur, bu da bilgi akış hızının artmasına yardımcı olur [2]:













Teknoloji değer akışındaki israfı ortadan kaldırın

“Vücudumuz hücrelerden yapılmıştır. Besinlerini kandan alırlar ve atıkları lenf yoluyla ortadan kaldırırlar. Lenf durgunluğu, farklı hastalıklarla kendini gösteren asidoza yol açar. Aynen bunun gibi DevOps ekiplerinin projelerindeki atıkları zamanında kaldırması gerekiyor. Aksi halde "hastalanabilirler" ve bu da müşteri için gecikme olarak kendini gösterir. Buna yol açan her şey israf olarak kabul edilir: Ekstra işlemler (projeye değer katmayan eylemler), bekleme, kusurlar (yanlış veya eksik bilgi), gereksiz manuel çalışmalar (otomasyon eksikliği nedeniyle) vb. [2 ]



“Biyolojik sistemlere gelince, RNA polimerazlar, transkripsiyon sırasında oluşturulan RNA zinciri başına yaklaşık bir hata yapar [14]. RNA iplikçiklerine nükleotidler ekleyip çıkarabilirler. Ve doğruluğu artırmak için RNA transkriptlerinin düzeltmelerini yapıyorlar. RNA iplikçikleri, ribozomların yardımıyla çeviri sırasında proteinler oluşturmak için kullanılır. Bazen işler ters gider ve proteinler zarar görür. Hücreler bu anormal ve gereksiz proteinleri proteozomların yardımıyla proteoliz yoluyla ortadan kaldırır [13]:





Müşteriler için çalışmanızı optimize edin (harici ve dahili)

“Ekip arkadaşlarımıza yardımcı olmak ve çalışmalarımızın çıktılarını onlar (iç müşteriler) için optimize etmek önemli. Belirli gereksinimleri (kararlılık, test edilebilirlik, güvenlik, yapılandırılabilirlik vb.) karşılaması gerekir. Bu bilgi akışını hızlandırmaya yardımcı olur [2]. Klasik MAPK yolunda olan budur: her üye, sonraki bileşenler için bir sonrakini etkinleştirir.



"Bu dersler DevOps ekibinizdeki bilgi akışını hızlandırmanıza yardımcı olacaktır. Akış durgunluğunun sürü oluşumuna yol açtığını unutmayın. Ve projenizin bir sürüye dönüşmesini istemezsiniz. Hızlı hareket eden bir nehir olmasını istiyorsunuz” dedi EGFR molekülü.



"Evet, tüm bunlar çok mantıklı," diye yanıtladı Kirpi, veda etti ve bir sonraki moleküle doğru ilerledi.



Geri bildirim

Geribildirim şampiyonların kahvaltısıdır (Ken Blanchard)









Kirpi bu sefer RGB2 molekülüyle tanıştı, onu selamladı ve BioUniverse projesiyle ilgili sorunlarını anlattı.



Negatif ve pozitif geri bildirim döngüleri

RGB2, "Artık akışı nasıl optimize edeceğinizi bildiğinize göre, onun düzenlemesi hakkında konuşalım" diye başladı. Biyolojik ve teknolojik sistemlerin değişen çevreye uyum sağlaması ve hayatta kalabilmesi için bazı düzenleyici mekanizmaların olması gerekir. Bu düzenleme çoğunlukla olumlu ve olumsuz geri bildirim döngülerinin yardımıyla gerçekleşir. Geri bildirim, dış (müşteriler ve kullanıcılar / hücre dışındaki moleküller) ve iç (ekibinin diğer üyeleri / hücre içindeki moleküller) kaynaklardan gelir.



"Klasik MAPK yoluna gelince, bunun aktivasyonu TGFa'nın ifadesini düzenleyebilir, bu da yolun aşırı aktivitesine yol açar. Bu olumlu bir geri bildirim döngüsünün bir örneğidir. ERK2 aktivitesi, yolun aşırı aktivitesini önleyerek onu etkisiz hale getirebilen DUSP3 gibi MKP'ler tarafından düzenlenir [15]. DUSP3 aktivitesi ise proteoliz yoluyla gereksiz veya hasarlı proteinleri parçalayabilen proteazomlar tarafından düzenlenir [13]. Bütün bunlar olumsuz geri bildirim döngülerinin yardımıyla gerçekleşir:





Sorunları ortaya çıktıkça ve kaynağına yakın bir yerde ele alın

"Sorunları olabildiğince hızlı ve ortaya çıktıkları yerde çözmek önemlidir, çünkü onlara ne kadar erken tepki verirsek projemize ve DevOps ekibimize o kadar az zarar verirler. Ekip üyelerimizin, ayrı bir departmanın aldığı kararlara güvenmek yerine, kendi kontrol alanlarındaki sorunları kendileri bulup çözebilmeleri için yeterli özerkliğe / kendi kendine yeterliliğe sahip olmaları gerekir. Bu şekilde herkes projenin kalitesinden sorumludur [2].





“Klasik MAPK yolunda olan budur. RNA polimeraz, transkripsiyon sırasında RNA ipliklerini düzeltir ("test eder"). Test etmenin kendisi bir tür geri bildirimdir. ERK2 aktivasyon sorunu, herhangi bir merkezi "bölüm" ile istişarede bulunmak yerine, doğrudan DUSP3 gibi MKP'ler tarafından çözülür. MKP'lerin aktivitesi ise proteoliz yoluyla doğrudan proteazomlar tarafından düzenlenir. Yani bu üyeler sorunlarını ortaya çıktıkça ve kaynağın yakınında kendileri çözüyorlar”:









"Evet, bu kulağa mantıklı geliyor" dedi Kirpi, RGB2 molekülüne teşekkür etti ve bir sonraki moleküle doğru ilerledi.





Sürekli öğrenme

Deneyin, deneyin, deneyin; sonunda içinizden akana kadar. Bu zor bir yol. Ama sonuç aynı zamanda derin bir içsel tatmindir (Jack Dickerson)









Kirpi, Ras molekülüne ulaştığında onu selamladı ve oraya neden geldiğini açıkladı.



Ras molekülü cevapladı: "Eh, sürekli değişen çevre, biyolojik sistemin adaptasyon için her zaman yeni fikirler üretmesini gerektirir ve bu da deney dahil sürekli öğrenme yoluyla başarılabilir. Aynı durum DevOps ekipleri ve geliştirme projeleri için de geçerlidir. Bunun için uygun ortamın yaratılması gerekiyor. Başarısızlıklardan dolayı cezalandırılma korkusu bu durumda ana engellerden biridir. Başarısızlıklar yalnızca bir tür geri bildirimdir. Sistemde bir şeylerin yanlış olduğunu gösteriyorlar. Dolayısıyla ekip üyelerini cezalandırmak yerine aynı sorunun tekrar yaşanmaması için sistemi yeniden tasarlamak çok daha akılcı olacaktır [2].



“Biyolojik sistemlere gelince, RNA polimeraza bakalım. Eğer hata yaparsa doğa cezalandırmaz ve ondan kurtulmaz. Doğa, RNA polimerazı değiştirmeye ve transkripsiyon doğruluğunu iyileştirmeye çalışır.



“Daha önce öğrendiğiniz gibi, sorunlar ortaya çıktıkça ve kaynağına yakın bir yerde ele almak iyi bir fikirdir. Bilgi akış hızını en üst düzeye çıkarmak için ekip üyelerinin kendi kontrol alanlarındaki sorunları bulup çözebilecek kadar özerk olmaları gerekir. Daha sonra, sistemin esnekliğini ve uyarlanabilirliğini geliştirmek için edinilen bilgilerin tüm DevOps ekibiyle paylaşılması gerekir [2].



“Değişen ortamda DevOps ekiplerinin davranışları onların dünya görüşlerine bağlı. Daha gerçekçi (gerçeğe daha yakın olan) dünya görüşü, kararlarını ve davranışlarını daha rasyonel hale getirir. Bilimsel dünya görüşü muhtemelen şu anda en gerçekçi olanıdır. Bu nedenle DevOps ekiplerinin bilimsel bilgiyi ve bilimsel yöntemi yaygın şekilde kullanması gerekiyor. Korkuya gelince, Dr. Robert Young'a göre KORKU, Gerçek Gibi Görünen Yanlış Kanıt anlamına gelir. Yanlış kanıtlar dünya görüşümüzü bozar ve onu daha az gerçekçi hale getirir. Dolayısıyla DevOps ekiplerinin başarılı olması için korkuya neden olacak hiçbir neden olmamalıdır. Biyolojik sistemlerde MAPK yolundaki moleküller cezadan korkmazlar, sadece yapılarına göre işlerini yaparlar.





“MAPK yollarına gelince, bunlar tüm ökaryotlarda kritik bir rol oynuyor, ancak farklı krallıkların (bitkiler, hayvanlar, mantarlar vb.) farklı miktar ve türde üyeleri var. İkincisi aynı zamanda RNA polimerazlar için de geçerlidir. Dolayısıyla doğa, biyolojik mekanizmaları ilgili ortama göre ayarlamak için sürekli olarak deneyler yürütmektedir. Örneğin, memelilerde farklı sinyal molekülleri tarafından aktive edilen ve farklı katalitik ve düzenleyici bölgelere sahip farklı üyelere sahip üç MAPK yolu vardır:









“Başarılı bir çözüm bulduğu anda onu korumaya ve sistemin geri kalanı için kullanılabilir hale getirmeye çalışıyor. Örneğin, MAPK'lerin tüm üyeleri, farklı krallıklar arasında evrimsel olarak korunan CD alanına (molekülün belirli bir bölgesi) sahiptir [15].



"Şu ana kadar öğrendiğiniz üç dersin de birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılı olduğunu ve aynı anda uygulanması gerektiğini unutmayın."



Kirpi verdiği ders için teşekkür etti ve bir sonraki moleküle geçti.



Cevaplanabilirlik

Hız, çeviklik ve hızlı yanıt verme yeteneği gelecekteki başarının anahtarıdır (Anita Roddick)









Kirpi bu kez Raf1 molekülüyle tanıştı, onu selamladı ve projesiyle ilgili sorunları anlattı.



"Eh," dedi Raf1, "doğa, biyolojik sistemlerin ve stratejilerin istikrarını ve uyarlanabilirliğini sağlayan belirli ilkeleri kullanır. Şu ana kadar öğrendiklerinizin yanı sıra, KORUMA çerçevesini oluşturan duyarlık, heterojenlik, merkezi olmayanlaştırma, artıklık ve İşbirliği gibi ilkeler de vardır [16]. Bu çerçeveyi DevOps stratejisinin esnekliğini ve uyarlanabilirliğini sağlamak için de kullanabiliriz.



"Buraya yolculuğunuzdaki sonraki beş molekül size ilkelerle ilgili dersleri öğretecek. Dersim tepki vermeyle ilgili.



"Hem biyolojik hem de teknolojik sistemlerde, değişen çevreye yanıt vermelerine ve uyum sağlamalarına olanak tanıyan bir arayüz bulunmalıdır. Bu arayüz, hücrelerin harici (sistem dışı) ve dahili (sistem içi) uyaranlara tepki vermesini sağlamalıdır. Klasik MAPK yolağına göre sinyal molekülleri yardımıyla hem iç hem de dış değişikliklere yanıt verebilir. Bunun için hücre zarlarında reseptörler (EGFR gibi) bulunur ve MAPK yolu üyelerinin spesifik düzenleyici bölgeleri vardır [15].



“Bu, DevOps'ta öğrenebileceğimiz ve kullanabileceğimiz şey. Hem dış hem de iç müşterilerden gelen istek ve geri bildirimlere cevap verebilmemiz gerekiyor [2].



"Evet, bu mantıklı" dedi Kirpi, Raf1 molekülüne teşekkür etti ve bir sonraki moleküle doğru ilerledi.









Heterojenlik

İnternette heterojenliği teşvik eden her şeyin istikrarı teşvik ettiğini düşünüyorum. Hizmetlerdeki, hizmet sağlayıcılardaki çeşitlilik ve ağ yığınının katmanlarının ayrılması önemlidir. (David Ulevitch)









Kirpi, MEK2 molekülüne ulaştığında onu selamladı ve oraya neden geldiğini anlattı.



MEK2, "Görüyorsunuz," diye başladı, "değişen bir ortamda sistemin esnekliğini ve uyarlanabilirliğini sağlamak için, heterojen olması gerekir [16]. Heterojenlik doğanın yürüttüğü deneylerin bir sonucudur. Çok çeşitli seçenekler arasından çevresel değişikliklere tepki vermenin en iyi yolunun seçilmesine olanak tanır. Ayrıca sistemin çeşitli senaryolara hazırlıklı olmasına yardımcı olur.



“Buradaki yolculuğunuza gelince, zaten üç MAPK yolu olduğunu biliyorsunuz. Farklı üyeleri vardır, çok çeşitli değişikliklere tepki verirler ve farklı sonuçlara yol açarlar.





"MAPK yollarının üyeleri bazı temel ortak özelliklere sahiptir (bunlar proteindir), ancak aynı zamanda onları heterojen kılan benzersiz özelliklere de sahiptirler. Heterojenlik, MAPK yollarının fonksiyonlarını ve düzenlenmesini farklı üyeleri arasında dağıtmaya olanak tanır, bu da biyolojik sistemi daha güvenilir ve esnek hale getirir.



"Aynı şekilde DevOps stratejimizi çevresel değişikliklere dayanabilecek kadar heterojen hale getirmemiz gerekiyor."



Kirpi verdiği ders için teşekkür etti ve bir sonraki moleküle geçti.



Merkezi olmayan yönetim

Ben devletin rolünün çok büyük olduğuna inanıyorum. Toplum daha merkezsizleşmeli Pavel Durov









Kirpi bu kez ERK2 molekülüyle tanıştı, onu selamladı ve BioUniverse projesiyle ilgili sorunlarını anlattı.



ERK2 şöyle açıkladı: "Sistemlerin ve stratejilerin uyarlanabilirliğini ve esnekliğini artırmak için bunların merkezi olmayan bir yapıya kavuşturulması gerekiyor" diye açıkladı [16]. “Sistemin işlevleri ve düzenlemesi farklı bileşenler arasında dağıtılmalıdır. Bu nedenle birçok farklı üyeye sahip birçok MAPK yolu vardır.



“Teknolojik sistemler için de aynı durumun geçerli olması gerekiyor. Herkes sistemin kalitesinden, güvenliğinden, istikrarından ve uyarlanabilirliğinden sorumlu olmalıdır [2].”



"Evet, kulağa mantıklı geliyor" dedi Kirpi, ERK2 molekülüne teşekkür etti ve bir sonraki moleküle doğru ilerledi.



Artıklık

Yedeklilik pahalı ama vazgeçilmezdir Jane Jacobs









Kirpi c-Myc molekülüne ulaştığında onu selamladı ve oraya neden geldiğini açıkladı.





"Evet," diye başladı c-Myc, "bir sistemin istikrarlı, dayanıklı ve uyarlanabilir olması için, aynı zamanda çevresel değişikliklerle başa çıkmak için yedek stratejilere sahip olması gerekir [16]. En azından A planı olmalı, B planı da olmalı. Örneğin, aynı sonuca (hücre çoğalması veya farklılaşması) üç MAPK yolunun hepsinin yardımıyla ulaşılabilir:









"Ayrıca, MAPK yolu üyelerinden bazıları, substratlarının çeşitli amino asit kalıntılarını fosforile edebilir. Ayrıca birkaç molekül, birden fazla MAPK yolu için iskele proteinleri olarak görev yapabilir. Bu, hücrenin kaynaklardan ve enerjiden tasarruf etmesine yardımcı olur ve bu da onu daha dayanıklı hale getirir [15, 17]. Dahası, MAPK yollarının farklı düzenleyici kurumlara sahip çok sayıda üyesi var ve bu da onların çalışmalarına daha fazla esneklik getiriyor."



Kirpi verdiği ders için teşekkür etti ve bir sonraki moleküle geçti.



İşbirliği

Ekip çalışması, sıradan insanların alışılmadık sonuçlara ulaşmasını sağlayan sırdır Enoch Onuoha









Kirpi bu kez c-fos molekülüyle tanıştı, onu selamladı ve projesiyle ilgili sorunlarını anlattı.



C-fos molekülü, "İşbirliği önemlidir, çünkü bir grup bileşen tek başına onlardan çok daha güçlüdür" diye açıkladı. “Grubun bileşenlerinin ayrı ayrı ulaşamayacağı hedeflere ulaşmasını sağlıyor.



“MAPK yollarına gelince, bunlar birbirleriyle işbirliği yapabilir. Ayrıca yolların kendisi, çoğunlukla özel iskele proteinlerinin yardımıyla elde edilen üyelerinin işbirliğinin sonucudur [15]. RNA polimeraz gibi farklı enzimler genellikle birkaç alt birimden oluşur ve çalışması için kofaktörlere (protein olmayan bileşenler) ihtiyaç duyabilir.



"İşbirliği, hem biyolojik hem de teknolojik sistemlerin uyarlanabilirliğini ve esnekliğini artırmaya yardımcı olmalıdır [16].



"Yolculuğunuzda öğrendiğiniz tüm derslerin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve aynı anda kullanılması gerektiğini unutmayın."





Kirpi verdiği ders için teşekkür etti ve hücrenin çekirdeğinde açılan geçide doğru ilerledi. Ejderha tarafından açıldı ve Kirpi'nin Dünya'daki köyüne dönmesine yardım etti.





Artık DevOps ekip çalışmasını organize etmek ve uygun DevOps stratejisini geliştirmek için hangi ilkeleri kullanması gerektiğini biliyordu. Ayrıca doğru PAAS platformunu seçmesine yardımcı olması gereken kriterleri de biliyordu. Keşfettiği tüm platformlar arasında en umut verici olanı Aptible'dı .









MAPK haritasının ve derslerinin etkileşimli bir versiyonunu burada bulabilirsiniz:





https://intelligent-devops2.netlify.app/









Çözüm

Doğanın bilgeliğini kullanmak, doğal zekayla desteklenen çözümler geliştirmemizi sağlar.



Akıllı DevOps, DevOps ekibinin ve geliştirme projesinin değişen ortama uyum sağlamasına ve bu ortamda gelişmesine yardımcı olacak güçlü, esnek ve uyarlanabilir bir yazılım geliştirme ve teslim stratejisidir. Geliştiriciler, operatörler ve müşteriler arasındaki işbirliğini doğanın bilgeliğine dayalı olarak organize etme girişimidir.



Bu makalede sunulan dersler yalnızca DevOps'a yönelik değildir. Bunları yaşam stratejiniz için de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda uyarlanabilir ve akıllı olması gerekir.









Bu makale "Sinbad'ın Maceraları" televizyon dizisinden (1996-1998) ve "Teenage Mutant Ninja Turtles" animasyon televizyon dizisinden (2003-2009) esinlenmiştir.



