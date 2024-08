DevOps inteligente: 8 lecciones aprendidas de la naturaleza

Intelligent DevOps es una poderosa estrategia de entrega y desarrollo de software, resiliente y adaptable, impulsada por inteligencia natural. Es un intento de organizar la colaboración entre desarrolladores, operadores y clientes basándose en la sabiduría de la naturaleza.



Todo funciona con información. La información está en todas partes. Probablemente sea el recurso más preciado que tengamos con el paso del tiempo. El flujo de información ocurre tanto en sistemas tecnológicos como biológicos en diferentes niveles.



La naturaleza enfrenta los mismos problemas que nosotros y tuvo mucho tiempo para realizar experimentos y desarrollar principios para automatizar, controlar y optimizar el flujo de información y garantizar su calidad, confiabilidad y seguridad. Los mismos principios se pueden aplicar al flujo de información de DevOps.









Las historias son hasta 22 veces más memorables que los hechos por sí solos (Jennifer Aaker)







La ciencia, incluida la informática, está llena de nociones abstractas que no podemos percibir a través de los cinco sentidos básicos. Son bastante difíciles de entender y recordar, porque no hay imágenes unificadas claras para ellos de forma predeterminada a menos que las creemos nosotros. Y el razonamiento mismo ocurre con la ayuda de imágenes/representaciones mentales [1].





Además, las imágenes nos permiten utilizar mnemónicos para recordar mejor las cosas.

Nos permiten utilizar metáforas y alegorías que ayudan al razonamiento y nos permiten crear historias que son mucho más memorables que los hechos por sí solos.





La gente usa alrededor de 5 metáforas por cada 100 palabras de texto. (Pollio et al., 1990)



Este artículo es un intento de crear una historia sobre las lecciones que podríamos aprender de la naturaleza para organizar DevOps. Estás a punto de viajar al ciberespacio con el erizo.









Enigma

En el artículo encontrarás 5 acertijos. Debes adivinarlas, obtener una letra de cada adivinanza (el nombre de una planta o un animal) y combinarlas. Como resultado, obtendrá un enlace a un excelente recurso que le brindará una comprensión básica de la biomímesis y lo ayudará a inspirarse en la naturaleza:









Además, también podrás obtener acceso a un recurso adicional si adivinas los acertijos que se presentan en este artículo .



No dude en compartir ideas sobre las lecciones que podríamos aprender de la naturaleza y solicitar DevOps en la sección de comentarios.









Este artículo es una continuación de los anteriores. Inicialmente , el Erizo viajó por su pueblo natal y conoció a algunos animales que le ayudaron a deshacerse de las ilusiones y a darse cuenta de que la centralización y el dinero son los principales obstáculos que hacen que la ciencia sirva a los intereses de las grandes corporaciones y no al público en general. Sin embargo, el resto de los aldeanos y las aldeas vecinas todavía estaban bajo el control de las ilusiones creadas por las malvadas brujas.





Luego, el Erizo viajó a la quinta dimensión en DeSciLand, donde aprendió los principios de la Economía Basada en Recursos y se familiarizó con 31 proyectos que le ayudaron a convertir sus ideas científicas en realidad y construir un dispositivo de energía libre.









5ta dimensión, DeSciLand





Ahora era el momento de que el Erizo regresara a la tercera dimensión, la Tierra. Entonces, fue a una plataforma de lanzamiento de naves espaciales DeSciLand, donde conoció al Búho. Lo saludó y habló un rato sobre la situación en la Tierra.



“Como ya sabes”, dijo el Búho, “dos tipos de niebla en tu aldea y en otras aldeas representan dos tipos de ilusiones (dinero y centralización) que han «envenenado» la conciencia de los habitantes de la Tierra. Es por eso que la ciencia en su mundo es explotada por grandes corporaciones para obtener ganancias y no sirve a los intereses del público. Los animales sabios que conociste en tu viaje a la montaña te ayudaron a deshacerte de estas ilusiones. Sin embargo, otros habitantes de tu mundo todavía están bajo su control.



“Las nieblas antes mencionadas son creadas por las malvadas brujas que se esconden en ellas porque temen la luz solar directa. Puedes encontrarlos en lo profundo de los bosques en los lugares más oscuros. Vuelan en morteros de madera.



“Los habitantes de su mundo tienen un potencial asombroso para inventar diferentes innovaciones para resolver todos los desafíos que enfrentan allí. Pero los blancos suprimen el conocimiento necesario para ello y cualquier intento de inventar soluciones científicas. Ya tienes tu dispositivo de energía libre, pero no podrás compartir tu invento en tu mundo a menos que te deshagas de las brujas. Debes descubrir cómo hacer esto por tu cuenta. Sólo recuerda que no toleran la luz solar directa. Una vez que logres hacer esto, podrás compartir la solución con otras aldeas para ayudarlas a deshacerse también de las brujas. Después de eso, su mundo tendrá la oportunidad de alcanzar su máximo potencial científico”, dijo el Búho, y le dio al Erizo instrucciones sobre cómo lanzar la nave espacial y regresar a la Tierra.









3ra dimensión, Tierra





Una vez que el Erizo regresó a su aldea, dedicó su tiempo a construir un dispositivo que ayudaría a su aldea a deshacerse de la bruja. Sabía que ella no podía tolerar la luz solar directa, por lo que quería exponer a la bruja a ella y destruirla arrojándola por encima de las nieblas. El Erizo construyó una catapulta especial para esto que funcionaba con el dispositivo de energía libre que trajo de la 5ta dimensión:









El Erizo encontró a la bruja y el mortero de madera en lo profundo del bosque y preparó una trampa con la ayuda de la catapulta:









Una vez que la bruja entró en el mortero, fue catapultada por encima de las nieblas y destruida por la luz solar directa:













Acertijo #1



Número total de letras: 6



Los que debes elegir: 1º y 3º





Posiciones en el acertijo: 1° (para la 1° letra) y 4° (para la 2° letra)









El Erizo compartió instrucciones sobre cómo construir la catapulta con otras aldeas y les ayudó a deshacerse de las malvadas brujas. Las nieblas desaparecieron y los pueblos quedaron libres de las ilusiones. La centralización y el sistema monetario pasaron a ser cosa del pasado. Ahora los habitantes de la Tierra tuvieron la oportunidad de crear un entorno que les permitiera implementar la economía basada en recursos y alcanzar su máximo potencial científico:









Para ello, Hedgehog decidió crear una plataforma web llamada BioUniverse que permitiría a los habitantes de la Tierra colaborar en el desarrollo de innovaciones (en su mayoría inspiradas en la naturaleza). Esto requirió un gran equipo de desarrolladores, probadores y operadores capacitados. Eso no fue un problema. Entre los habitantes había muchos especialistas cualificados. El problema era que Hedgehog no sabía cómo organizar una poderosa estrategia de desarrollo y entrega de software, resiliente y adaptable, y la colaboración de sus compañeros de equipo. Además, había muchos proveedores de PAAS (plataforma como servicio) y no sabía qué criterios utilizar para elegir el mejor.





Fue entonces cuando el Erizo decidió visitar y consultar con el animal más sabio de su aldea, el Dragón. Vivía cerca del roble:









El Erizo lo saludó y le explicó sus problemas.





La biomímesis es innovación inspirada en la naturaleza.

Y es una nueva forma de inventar buscando inspiración en el mundo natural.

Y preguntarnos, antes de diseñar cualquier cosa, ¿qué haría la naturaleza aquí?

(Janine Benyus)







“Bueno, siempre que tengas un problema, pregúntale primero a la naturaleza”, dijo el Dragón. “De eso se trata la biomímesis. Metafóricamente hablando, la biomímesis es «cocinar» innovaciones tomando de la naturaleza las «recetas» adecuadas. La naturaleza es la mejor maestra para nosotros, porque enfrenta los mismos desafíos que nosotros, pero tuvo mucho más tiempo para encontrarles soluciones. Las formas de vida lograron desarrollar estrategias que les permitieron adaptarse a un entorno cambiante y evolucionar.



“Todo puede funcionar con inteligencia natural, incluso el desarrollo de software y los procesos de entrega y la colaboración en equipo. Pero éste es el tema que discutirás con mi amigo del ciberespacio, el Cyber-Mouse. Tiene allí algún equipo especial, como un cibermicroscopio, que le permitirá viajar al interior de las cibercélulas y aprender algunas lecciones de las moléculas”.



“¿Qué es un ciberespacio?” preguntó el erizo.





“El ciberespacio es una representación digital de Internet presentada como un mundo en 3D. Es un mundo interdimensional. Le aconsejaría que visite el ciberespacio, porque ofrece muchas más oportunidades que nuestro mundo. Simplemente manténgase alejado de las oleadas de energía que hay por todas partes allí. Allí no se aplican las leyes tradicionales de la física, la biología, la química y otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, las moléculas son inteligentes, puedes hablar con ellas y aprender de ellas.



“Además, puedes materializar cualquier cosa en el Ciberespacio siempre que tengas un programa informático adecuado para ello. Tienes la idea. Casi todo es posible en el ciberespacio. Tendrás que adaptarte y empezar a pensar como un Cybernaut (viajero del ciberespacio). Habitantes de diferentes dimensiones viajan al Ciberespacio para aprender y resolver sus problemas inspirándose en la naturaleza en diferentes niveles, incluso molecular. Quizás tú también resuelvas el tuyo”.



"Eso suena fascinante", respondió el erizo. “¿Pero cómo llego allí?”



“Bueno, hace años desarrollé un portal cibernético que te llevará allí. Además, te proporcionaré un dispositivo que nos permitirá comunicarnos y un cibermapa para que puedas navegar en el Ciberespacio y encontrar el Cyber-Mouse. Además, te equiparé con programas especiales que te permitirán materializar algunos vehículos para viajar en el Ciberespacio. Me quedaré aquí y le serviré como operador. Una vez que hayas terminado con tu aprendizaje en el Ciberespacio, abriré un portal allí para que regreses aquí”, dijo el Dragón, le proporcionó al Erizo todo el equipo necesario y lo envió al Ciberespacio:













ciberespacio





El ciberespacio era increíble, nada que el Erizo hubiera visto antes:









El ciberespacio tenía todo lo que constituía Internet (nodos de Internet, códigos de datos, protocolos, etc.). Además, cada animal, cada árbol o incluso una molécula discutida en los recursos web tenía una representación digital aquí. Todos ellos conformaron la Naturaleza digital del Ciberespacio. El propio Hedgehog se volvió digital.









Acertijo #2





Número total de letras: 6





Los que debes elegir: 1º y 2º





Posiciones en el acertijo: 11 y 13 (para la primera letra) y 12 y 14 (para la segunda)









Una vez allí, materializó un cibervehículo y usó un mapa para encontrar el Cyber-Mouse:













The Hedgehog lo saludó y le explicó los problemas con el desarrollo del proyecto BioUniverse, la gestión de su equipo y la elección del proveedor de Wright PAAS.





"Es necesario familiarizarse con la metodología DevOps", dijo Cyber-Mouse. “Enseña cómo organizar el proceso de desarrollo y entrega de software y la colaboración en su equipo (desarrolladores, evaluadores, operadores).





“Cuando se trata de desarrollo de software, aprender de la naturaleza, específicamente de las células y moléculas, tiene sentido, porque las células funcionan de manera similar a un proyecto de desarrollo. Una célula tiene un núcleo con ADN (ácido desoxirribonucleico) y ARN (ácido ribonucleico) (código fuente del proyecto web), ADN y ARN polimerasas (desarrolladores) que permiten la síntesis de ADN y ARN a partir de una plantilla de ADN y también pueden corregir el código (probadores). Además, una célula posee plasma con orgánulos y diferentes moléculas (operadores) que junto con las del núcleo sostienen y regulan la síntesis de ADN y ARN según las señales que reciben de otras células (clientes):









“Estas moléculas forman diferentes vías de señalización que ayudan a organizar el flujo de información entre diferentes células, tejidos y órganos de los sistemas biológicos. Flujos de información similares ocurren en los sistemas tecnológicos. Todo funciona con información. Básicamente, la vía de señalización es un «equipo» de moléculas que tienen un propósito común. Por ejemplo, la activación de algunas vías de señalización conduce a la proliferación celular, mientras que otras permiten el crecimiento y la diferenciación celular. Así de simple, hay diferentes procesos que suceden en los proyectos de desarrollo, como pruebas, administración de servidores y almacenamiento, provisión de seguridad de la información, etc.



“La naturaleza ha desarrollado muchas estrategias para sobrevivir, adaptarse y evolucionar en condiciones cambiantes. Eso es lo que podría aprender el equipo de DevOps. Así como los proyectos de desarrollo tienen que adaptarse constantemente a un mercado cambiante, las células necesitan adaptarse a las condiciones ambientales cambiantes. Y la vía de señalización MAPK (proteína quinasa activada por mitógenos) es uno de los principales dispositivos moleculares que tienen las células para ello. Hay tres tipos principales de esta vía: JNK y p38 quinasa, ERK5 y cascada de transducción de señales Ras-Raf-MEK-ERK (también conocida como vía clásica MAP quinasa). Regulan la proliferación, diferenciación y muerte celular en eucariotas (incluidos los mamíferos) [3].



“La activación de cada vía ocurre mediante moléculas de señalización específicas y conduce a resultados específicos [4]. La última vía (vía clásica de la MAP quinasa) es con la que se familiarizará y de la que aprenderá las lecciones. Esta vía responde a moléculas de señalización llamadas GP (factores de crecimiento). Su activación conduce a algunos cambios específicos en la expresión genética y los resultados correspondientes (proliferación o diferenciación celular). Se desactiva por diferentes factores regulatorios internos y externos. Por ejemplo, la activación de la vía clásica MAP quinasa regula positivamente la expresión de MKP/DUSP (fosfatasas MAPK)/(fosfatasas de especificidad dual). Se dirigen a las MAPK, lo que conduce a la desactivación de la vía [4]. Como resultado de todos estos eventos, las células comienzan a proliferar o diferenciarse:













“Viniste aquí para aprender de la naturaleza. Y esta es tu oportunidad”, dijo el Cyber-Ratón, y señaló el ciber-microscopio. "Simplemente escupe un poco de tu saliva en un portaobjetos de microscopio, cúbrelo con un cubreobjetos, colócalo bajo el cibermicroscopio y deberías ver algunas células epiteliales de tu boca".





El Erizo hizo eso y vio algunas células bajo el cibermicroscopio:













“Es más, puedes elegir la vía de señalización u orgánulo al que te gustaría viajar y establecer las coordenadas apropiadas con la ayuda de la pantalla interactiva, luego presionar el botón «Into cyber-cell» y viajar a una cyber-cell. ”, dijo el Cyber-Mouse y señaló la pantalla y el botón del cibermicroscopio.









Acertijo #3



Número total de letras: 8





Los que debes elegir: 1.°, 3.°, 4.°, 8.°





Posiciones en el acertijo: 5.º y 8.º (para la 1.ª letra), 2.º, 3.º y 10.º (para la 2.ª), 15.º (para la 3.ª) y 9.º (para la 4.ª)









"Está bien, aquí no pasa nada", dijo el Erizo, especificó las coordenadas requeridas, presionó el botón «En la cibercélula» y se encontró en su propia cibercélula viajando sobre la molécula de señalización llamada TGFa (factor de crecimiento transformante alfa). hacia EGFR/ (receptor del factor de crecimiento epidérmico), un punto de entrada de la vía clásica de la MAP quinasa.









Cibercélula





Las moléculas de la cibercélula eran inteligentes y podían comunicarse.





Fluir





Aquellos que fluyen como fluye la vida saben que no necesitan otra fuerza. (Lao Tse)









Una vez que el Erizo llegó al EGFR, saludó a la molécula y le explicó por qué había llegado allí.





"Bueno, para sobrevivir en un entorno cambiante, debemos reaccionar a los cambios lo más rápido posible y adaptarnos en consecuencia", explicó la molécula EGFR. “Para minimizar el tiempo, los sistemas biológicos deben maximizar el tipo de intercambio de información con el medio ambiente. Lo mismo se aplica a los sistemas y metodologías tecnológicas, incluido DevOps. Podemos lograr esto de varias maneras: haciendo visible nuestro trabajo, manejando pequeños lotes de trabajo, limitando el WIP (trabajo en progreso), reduciendo el número de traspasos, eliminando/minimizando el desperdicio en el flujo de valor de la tecnología [2]. Todos estos principios y todas las lecciones que aprenderás en la cibercélula en general se basan en las leyes según las cuales operan los sistemas biológicos (especialmente nuestro sistema nervioso).“



"¿Cuál es el flujo de valor?" preguntó el erizo.





“Es un conjunto de acciones que debemos realizar para convertir una hipótesis de negocio en características que aporten valor al cliente”, respondió el EGFR.





Hacer visible el trabajo

“Visualizar nuestro trabajo es importante porque, según la teoría del modelo mental, el razonamiento en sí es un proceso visuoespacial. Usamos términos lógicos de nuestro lenguaje como “si”, “o”, “y” y manipulaciones espaciales para crear y encontrar diferentes escenarios/modelos para resolver problemas [5]. Es más fácil retener una imagen que describirla con palabras. El proceso visual es muy eficiente porque el sistema visual evolucionó durante millones de años [6].



“Aquí hay un mapa de la señalización MAPK clásica para ayudarle en su viaje hasta aquí”, dijo la molécula EGFR y le dio al Erizo el siguiente mapa:









“Del mismo modo, visualizar el trabajo con la ayuda de tableros de trabajo visuales también debería ayudar a los equipos de DevOps en su «viaje».





Reduzca el tamaño de los lotes de trabajo y limite el WIP

“Esto es necesario porque nuestro propio cerebro tiene limitaciones. La corteza prefrontal del cerebro es responsable del razonamiento. Sirve como un pequeño «escenario de teatro» donde podemos generar y mantener nuestros pensamientos («actores»). El número de «actores» que podemos mantener allí simultáneamente es limitado y equivale a 7 o 4 (según estudios más recientes). Esta corteza prefrontal se cansa muy rápidamente y requiere reposo [6, 7, 8].



“Es más, hay tres mentes en nuestro cerebro. La mente refleja funciona a base de reflejos y no necesita descansar. Es rápido, inconsciente y autónomo. La mente reflectante funciona basándose en la lógica. Es lento, consciente y racional. Nos permite inventar cosas y encontrar soluciones creativas a diferentes problemas. Necesita descansar, ya que requiere mucha energía para funcionar. Puede abordar un pensamiento/tarea a la vez y no está diseñado para realizar múltiples tareas. La mente archivadora actúa como un «bibliotecario» que recibe información a través de los órganos de los sentidos y de la mente antes mencionada y almacena los fragmentos más importantes de la misma en la memoria a largo plazo. Ayuda a construir un marco de conocimiento que da forma a la forma en que razonamos [9].



“Estas tres mentes corresponden a dos modos según los cuales nuestro cerebro opera: modo activo/red ejecutiva central y modo pasivo/predeterminado. Este último necesita descansar y nos permite construir nuestro sistema de valores, comprender quiénes somos y establecer objetivos a largo plazo, lo cual es de gran importancia para un proyecto de desarrollo [10, 11].



“Entonces, tanto la mente reflexiva como la archivadora tienen limitaciones y requieren descanso. Es por eso que los equipos de DevOps deben lidiar con pequeñas cantidades de trabajo y limitar el WIP [2].



“En cuanto a la cibercélula, se trata de pequeños lotes de trabajo. Por ejemplo, hay alrededor de 8 proteínas principales involucradas en la señalización clásica de MAPK. Entonces, el camino distribuye responsabilidades entre ellos. Por ejemplo, algunas proteínas permanecen en el plasma, mientras que ERK2 puede ir al núcleo y transmitir allí el flujo de información. Tener múltiples sitios para la regulación ayuda a aumentar su flexibilidad y precisión [4].



“La ARN polimerasa funciona de manera similar. Produce y corrige inmediatamente pequeños fragmentos de ARN y no transcribe todo el ADN a la vez.



“Cada enzima de la vía antes mencionada cataliza sólo tipos específicos de reacciones (hay hidrolasas, oxidorreductasas, liasas, ligasas, transferasas y algunos otros tipos de enzimas en general). Por ejemplo, ERK2 es una quinasa que pertenece a las transferasas, específicamente a las fosfotransferasas [12].



“Además, las enzimas tienen sitios reguladores y de unión específicos, tratan solo con ciertos sustratos y son reguladas por moléculas reguladoras específicas, lo que limita el WIP:









“Entonces, como pueden ver, para tener éxito, la naturaleza funciona según los mismos principios en diferentes niveles, incluido el molecular.





Reducir el número de traspasos

“Los miembros de la vía MAPK clásica tienen cierto nivel de autonomía. Tienen sitios de unión específicos que les permiten reconocer y unirse a sus sustratos y no dependen de ninguna autoridad centralizada en la célula para tomar sus decisiones [15]. Por ejemplo, no necesitan visitar y «consultar» la proteína p53 (una de las principales moléculas que regulan el ciclo celular/muerte celular). La vía MAPK clásica en sí no necesita «consultar» con otras vías MAPK para funcionar.



“Las enzimas antes mencionadas también tienen sitios reguladores específicos, lo que aporta aún más autonomía y flexibilidad a su trabajo. De esta forma no sobrecargan ninguna molécula o mecanismo de la célula con un exceso de comunicación.



“Los equipos de DevOps podrían aplicar estos principios y hacer que sus miembros sean lo suficientemente autosuficientes como para poder encargarse de las compilaciones, pruebas e implementaciones por sí mismos. De esta manera es posible reaccionar más rápido a los cambios y mitigar la pérdida de información, lo que ayuda a aumentar la velocidad del flujo de información [2]:













Acertijo #4





Número total de letras: 10





Los que debes elegir: 8 y 10





Posiciones en el acertijo: 16 (para la primera letra) y 17 (para la segunda)









Eliminar el desperdicio en el flujo de valor de la tecnología

“Nuestros cuerpos están hechos de células. Obtienen nutrientes de la sangre y eliminan los desechos a través de la linfa. El estancamiento linfático conduce a la acidosis que se manifiesta en diferentes enfermedades. Así, los equipos de DevOps deben eliminar el desperdicio de sus proyectos a su debido tiempo. De lo contrario, pueden «enfermarse», lo que se manifiesta como un retraso para el cliente. Todo lo que conduzca a esto se considera desperdicio: procesos extra (acciones que no aportan ningún valor al proyecto), esperas, defectos (información incorrecta o faltante), trabajo manual innecesario (por falta de automatización), etc. [2 ].



“En cuanto a los sistemas biológicos, las ARN polimerasas cometen aproximadamente un error por cadena de ARN creada durante la transcripción [14]. Pueden agregar y eliminar nucleótidos de las cadenas de ARN. Y corrigen las transcripciones de ARN para mejorar la precisión. Las cadenas de ARN se utilizan para crear proteínas durante la traducción con la ayuda de los ribosomas. A veces las cosas van mal y las proteínas se dañan. Las células se deshacen de estas proteínas aberrantes e innecesarias mediante proteólisis con la ayuda de proteosomas [13]:





Optimice su trabajo para los clientes (externos e internos)

“Es importante ayudar a nuestros compañeros de equipo y optimizar el resultado de nuestro trabajo para ellos (los clientes internos). Tiene que cumplir ciertos requisitos (estabilidad, capacidad de prueba, seguridad, configurabilidad, etc.). Esto ayuda a acelerar el flujo de información [2]. Esto es lo que sucede en la vía MAPK clásica: cada miembro activa el siguiente para los componentes posteriores.



“Estas lecciones deberían ayudarle a acelerar el flujo de información en su equipo de DevOps. Recuerde, el estancamiento del flujo conduce a la formación de enjambres. Y no quieres que tu proyecto se convierta en un enjambre. Quieres que sea un río de rápido movimiento”, dijo la molécula EGFR.



"Sí, todo esto tiene mucho sentido", respondió el erizo, se despidió y avanzó a la siguiente molécula.



Comentario

La retroalimentación es el desayuno de los campeones (Ken Blanchard)









Esta vez el Erizo se encontró con la molécula RGB2, la saludó y le explicó sus problemas con el proyecto BioUniverse.



Bucles de retroalimentación negativa y positiva

“Ahora que sabes cómo optimizar el flujo”, comenzó el RGB2, “hablemos de su regulación. Deben existir algunos mecanismos regulatorios para que los sistemas biológicos y tecnológicos se adapten y sobrevivan en un entorno cambiante. Esta regulación se produce principalmente con la ayuda de circuitos de retroalimentación positiva y negativa. La retroalimentación proviene de fuentes externas (clientes y usuarios/moléculas fuera de una célula) e internas (otros miembros del equipo/moléculas dentro de una célula).



“En cuanto a la vía MAPK clásica, su activación puede regular positivamente la expresión de TGFa, lo que, a su vez, conduce a la hiperactividad de la vía. Este es un ejemplo de un circuito de retroalimentación positiva. La actividad de ERK2 está regulada por MKP como DUSP3 que pueden inactivarlo evitando la hiperactividad de la vía [15]. La actividad de DUSP3, a su vez, está regulada por proteosomas que pueden degradar proteínas innecesarias o dañadas mediante proteólisis [13]. Todo esto sucede con la ayuda de los circuitos de retroalimentación negativa:





Abordar los problemas a medida que ocurren y cerca de su origen.

“Resolver los problemas lo más rápido posible y donde ocurren es importante, porque cuanto antes reaccionemos ante ellos, menos daño causarán a nuestro proyecto y al equipo de DevOps. Los miembros de nuestro equipo deben tener suficiente autonomía/autosuficiencia para poder encontrar y solucionar problemas ellos mismos en su área de control, en lugar de depender de decisiones tomadas por un departamento separado. De esta manera todos son responsables de la calidad del proyecto [2].





“Esto es lo que sucede en la vía MAPK clásica. La ARN polimerasa corrige (“pruebas”) las cadenas de ARN durante la transcripción. Las pruebas en sí mismas son un tipo de retroalimentación. El problema de activación de ERK2 se resuelve directamente mediante MKP como DUSP3, en lugar de consultar con cualquier «departamento» centralizado. La actividad de las MKP, a su vez, está regulada directamente por los proteosomas mediante proteólisis. Entonces, estos miembros resuelven sus problemas por sí mismos a medida que ocurren y cerca de la fuente”:









"Sí, esto suena razonable", dijo el Erizo, agradeció a la molécula RGB2 y pasó a la siguiente molécula.





Aprendizaje continuo

Experimenta, experimenta, experimenta, hasta que finalmente fluya desde tu interior. Es un camino duro. Pero el resultado es también una profunda satisfacción interior. (Jack Dickerson)









Una vez que el Erizo llegó a la molécula de Ras, la saludó y le explicó por qué había llegado allí.



La molécula Ras respondió: “Bueno, el entorno en constante cambio requiere que el sistema biológico presente nuevas ideas todo el tiempo para la adaptación, lo que se puede lograr mediante el aprendizaje continuo, incluida la experimentación. Lo mismo ocurre con los equipos de DevOps y los proyectos de desarrollo. Debe crearse un entorno adecuado para ello. El miedo al castigo por los fracasos es uno de los principales obstáculos en este caso. Los fracasos son sólo un tipo de retroalimentación. Muestran que algo anda mal con el sistema. Entonces, en lugar de castigar a los miembros del equipo, sería mucho más racional rediseñar el sistema para evitar que ocurra el mismo problema [2].



“En cuanto a los sistemas biológicos, echemos un vistazo a la ARN polimerasa. Si comete errores, la naturaleza no lo castiga ni se deshace de él. La naturaleza intenta modificar la ARN polimerasa y mejorar la precisión de la transcripción.



“Como ya aprendió, es una buena idea abordar los problemas a medida que ocurren y cerca de su origen. Los miembros del equipo deben ser lo suficientemente autónomos para encontrar y solucionar problemas en su área de control para maximizar la velocidad del flujo de información. Luego, el conocimiento adquirido debe compartirse con todo el equipo de DevOps para mejorar la resiliencia y adaptabilidad del sistema [2].



“El comportamiento de los equipos de DevOps en un entorno cambiante depende de su visión del mundo. Una visión del mundo más realista (la que se acerca más a la realidad) hace que sus decisiones y comportamientos sean más racionales. La visión científica del mundo es probablemente la más realista en la actualidad. Por lo tanto, los equipos de DevOps deben utilizar ampliamente el conocimiento y el método científicos. En cuanto al miedo, según el Dr. Robert Young, FEAR significa False Evidence Appearing Real. La evidencia falsa distorsiona nuestra visión del mundo y la hace menos realista. Por lo tanto, no debe haber motivos para temer en los equipos de DevOps para que tengan éxito. En lo que respecta a los sistemas biológicos, las moléculas de la vía MAPK no temen el castigo, simplemente hacen su trabajo de acuerdo con su estructura.





“En cuanto a las vías MAPK, desempeñan un papel fundamental en todos los eucariotas, pero los diferentes reinos (plantas, animales, hongos, etc.) tienen diferentes cantidades y tipos de miembros. Este último es también el caso de las ARN polimerasas. Por eso, la naturaleza realiza constantemente experimentos para adaptar los mecanismos biológicos al entorno correspondiente. Por ejemplo, existen tres vías MAPK en mamíferos que se activan mediante diferentes moléculas de señalización y tienen diferentes miembros con diferentes sitios catalíticos y reguladores:









“Tan pronto como encuentra una solución exitosa, intenta preservarla y ponerla a disposición del resto del sistema. Por ejemplo, todos los miembros de MAPK tienen un dominio CD (una región específica de la molécula) que se conserva evolutivamente entre diferentes reinos [15].



"Recuerde que las tres lecciones que ha aprendido hasta ahora están estrechamente interconectadas y deben aplicarse simultáneamente".



El Erizo agradeció la lección y avanzó a la siguiente molécula.



Sensibilidad

Velocidad, agilidad y capacidad de respuesta son las claves del éxito futuro (Anita Roddick)









Esta vez el Erizo se encontró con la molécula Raf1, la saludó y le explicó los problemas de su proyecto.



“Bueno”, dijo Raf1, “la naturaleza utiliza principios específicos que garantizan la estabilidad y adaptabilidad de los sistemas y estrategias biológicos. Aparte de los que ha aprendido hasta ahora, también existen principios como capacidad de respuesta, heterogeneidad, descentralización, redundancia y cooperación, que forman el marco de PROTECCIÓN [16]. También podemos utilizar este marco para garantizar la resiliencia y adaptabilidad de una estrategia de DevOps.



“Las próximas cinco moléculas en su viaje hasta aquí le enseñarán las lecciones sobre los principios. Mi lección es sobre la capacidad de respuesta.



“Debe haber una interfaz tanto en los sistemas biológicos como en los tecnológicos que les permita responder y adaptarse a un entorno cambiante. Esta interfaz tiene que permitir que las células reaccionen ante estímulos tanto externos (fuera del sistema) como internos (dentro del sistema). Con respecto a la vía MAPK clásica, puede responder a cambios tanto externos como internos con la ayuda de moléculas de señalización. Para ello, las membranas celulares tienen receptores (como EGFR) y los miembros de la vía MAPK tienen sitios reguladores específicos [15].



“Esto es lo que podríamos aprender y utilizar en DevOps. Necesitamos poder responder a las solicitudes y comentarios provenientes de clientes tanto externos como internos [2].



"Sí, esto tiene sentido", dijo el erizo, agradeció a la molécula Raf1 y pasó a la siguiente molécula.









Acertijo #5



Aquí debes resolver un laberinto y elegir el animal que toca el camino.



La letra que debes elegir: 2da y 3ra



Posiciones en el acertijo: 6.º (para la 1.ª letra) y 7.º (para la 2.ª)













Heterogeneidad

Creo que cualquier cosa que promueva la heterogeneidad en Internet promueve la estabilidad. La diversidad de servicios, los proveedores de servicios y la separación de las capas de la red son todos importantes. (David Ulevitch)









Una vez que el Erizo alcanzó la molécula MEK2, la saludó y le explicó por qué había llegado allí.



“Verá”, comenzó el MEK2, “para garantizar la resiliencia y adaptabilidad del sistema en un entorno cambiante, debe ser heterogéneo [16]. La heterogeneidad es el resultado de experimentos realizados por la naturaleza. Permite elegir la mejor manera de reaccionar ante los cambios ambientales entre una amplia gama de opciones. Además, ayuda al sistema a estar preparado para una variedad de escenarios.



“En cuanto a su viaje hasta aquí, ya sabe que hay tres vías MAPK. Tienen diferentes miembros, reaccionan a una amplia gama de cambios y conducen a resultados diferentes.





“Los miembros de las rutas MAPK tienen algunas propiedades básicas comunes (son proteínas), pero, al mismo tiempo, tienen características únicas, lo que los hace heterogéneos. La heterogeneidad permite distribuir funciones y regulación de las vías MAPK entre sus diferentes miembros, lo que hace que el sistema biológico sea más confiable y flexible.



"Así de simple, necesitamos hacer que nuestra estrategia DevOps sea lo suficientemente heterogénea como para resistir los cambios ambientales".



El Erizo agradeció la lección y avanzó a la siguiente molécula.



Descentralización

Creo que el papel del gobierno es demasiado grande. La sociedad debe estar más descentralizada Pavel Durov









Esta vez el Erizo se encontró con la molécula ERK2, la saludó y le explicó sus problemas con el proyecto BioUniverse.



“Bueno, para aumentar la adaptabilidad y resiliencia de los sistemas y estrategias, deben estar descentralizados”, explicó el ERK2 [16]. “Las funciones y la regulación del sistema deben distribuirse entre diferentes componentes. Es por eso que existen varias vías MAPK que tienen muchos miembros diferentes.



“Lo mismo debe ocurrir con los sistemas tecnológicos. Todos deben ser responsables de la calidad, seguridad, estabilidad y adaptabilidad del sistema [2]”.



"Sí, eso suena razonable", dijo el erizo, agradeció a la molécula ERK2 y pasó a la siguiente molécula.



Redundancia

La redundancia es cara pero indispensable Jane Jacobs









Una vez que el Erizo alcanzó la molécula c-Myc, la saludó y le explicó por qué había venido allí.





“Bueno”, comenzó el c-Myc, “para que un sistema sea estable, resiliente y adaptable, también debe tener estrategias redundantes para hacer frente a los cambios ambientales [16]. Tiene que haber un plan A, además de un plan B, al menos. Por ejemplo, se puede lograr el mismo resultado (proliferación o diferenciación celular) con la ayuda de las tres vías MAPK:









“Además, algunos de los miembros de las vías MAPK pueden fosforilar varios residuos de aminoácidos de sus sustratos. Además, varias moléculas pueden servir como proteínas de andamio para múltiples vías MAPK. Esto ayuda a la célula a ahorrar recursos y energía, lo que la hace más resistente [15, 17]. Es más, las vías MAPK tienen muchos miembros con diferentes sitios regulatorios, lo que aporta más resiliencia a su trabajo”.



El Erizo agradeció la lección y avanzó a la siguiente molécula.



Colaboración

El trabajo en equipo es el secreto que hace que la gente común alcance resultados poco comunes Enoc Onuoha









Esta vez el Erizo se encontró con la molécula c-fos, la saludó y le explicó sus problemas con su proyecto.



"La colaboración es importante, porque un grupo de componentes es mucho más poderoso que ellos individualmente", explicó la molécula de c-fos. “Permite al grupo alcanzar objetivos que sus componentes no pueden alcanzar por separado.



“En cuanto a las vías MAPK, pueden colaborar entre sí. Además, las vías en sí son el resultado de la colaboración de sus miembros, que se logra principalmente con la ayuda de proteínas de andamio especiales [15]. Diferentes enzimas, como la ARN polimerasa, a menudo están formadas por varias subunidades y pueden requerir cofactores (componentes no proteicos) para funcionar.



“La colaboración debería ayudar a aumentar la adaptabilidad y la resiliencia de los sistemas biológicos y tecnológicos [16].



"Recuerde que todas las lecciones que ha aprendido en su viaje están estrechamente interconectadas y deben usarse simultáneamente".





El Erizo agradeció la lección y se dirigió al portal que se abrió en el núcleo de la célula. Fue abierto por el Dragón y ayudó al Erizo a regresar a su aldea en la Tierra.





Ahora sabía qué principios debía utilizar para organizar el trabajo de su equipo de DevOps y desarrollar una estrategia de DevOps adecuada. Además, conocía los criterios que deberían haberle ayudado a elegir la plataforma PAAS adecuada. Entre todas las plataformas que exploró, la más prometedora fue Aptible .









Puede encontrar una versión interactiva del mapa MAPK y las lecciones aquí:





https://intelligent-devops2.netlify.app/









Conclusión

Utilizar la sabiduría de la naturaleza nos permite desarrollar soluciones impulsadas por la inteligencia natural.



Intelligent DevOps es una poderosa estrategia de entrega y desarrollo de software, resiliente y adaptable, que debería ayudar al equipo de DevOps y al proyecto de desarrollo a adaptarse y evolucionar en un entorno cambiante. Es un intento de organizar la colaboración entre desarrolladores, operadores y clientes basándose en la sabiduría de la naturaleza.



Las lecciones presentadas en este artículo no son sólo para DevOps. También puedes utilizarlos para tu estrategia de vida. También debe ser adaptable e inteligente.









Este artículo se inspiró en la serie de televisión "Las aventuras de Simbad" (1996-1998) y la serie de televisión animada "Las Tortugas Ninja" (2003-2009).



La imagen del titular fue compuesta por mí con la ayuda de las imágenes del erizo , el ratón , el dragón , la casa de la bruja y el cofre.

Otras imágenes provienen de Pixabay o fueron compuestas por mí con la ayuda de imágenes obtenidas de Pixabay.

Imágenes de moléculas obtenidas de RCSB PDB (RCSB.org).

Acertijos obtenidos del sitio web Logiclike.

Esquema de rutas MAPK procedente de Wikipedia.

El divisor fue creado por mí.

Capturas de pantalla extraídas de las series de televisión "Las aventuras de Simbad" y "Las Tortugas Ninja". Todas las capturas de pantalla se utilizan bajo la doctrina conocida en EE.UU. como "Fair Use" (doctrinas similares se utilizan en otros países).





