教育内容：密码学及其与加密货币的联系





密码学源自古希腊语，意思是秘密或隐藏的文字。这门学科就是这样开始的：有人为另一方写一条消息，但使用各种技术将其保密。例如，他们可能会改变字母或单词的通常顺序，只有收件人知道正确的顺序。从那时起，事情已经发生了很大变化，但这就是要点。





在更现代的时代，我们可以将密码学定义为通过复杂的数学技术保护数字信息和通信的科学，但它也是计算机科学、信息安全、物理学等的交叉学科。它确保数据（通常是数字数据）保持机密、真实和不被更改。





在我们这个时代，加密技术的实际用途包括保护设备上的个人信息、确保电子邮件和消息的隐私、保护敏感材料、实现对在线账户的安全访问以及确保在线交易的安全。正如您所想象的，这就是加密货币进入这个话题的地方。





“加密”一词源于密码学，因为加密货币基本上是由纯密码学（复杂数学）制成的数字货币。除了我们能够或需要看到的之外，它们的内部运作充满了算法和长长的字母数字字符串，有时只有机器才能读取和理解。归根结底，这就是它们存在的原因。





公钥加密

目前有许多现有的加密技术，甚至还有正在开发的新技术。加密货币已经使用了其中几种技术，但对于绝大多数人来说，主要技术可能是公钥加密或 非对称加密 该方法涉及一对“密钥”：一个公钥，可以与任何人共享，以及一个私钥，保密。





此处的“密钥”是指通常以位序列（二进制数字）表示的长字符串。在加密货币中，私钥用于签署交易，公钥用于验证签名。这确保只有加密货币地址的所有者才能授权来自该地址的交易。





公钥加密在确保加密货币交易的安全性和完整性方面起着至关重要的作用。例如，当 Alice 想要向 Bob 发送五枚硬币时，她会用她的私钥对交易进行签名，生成一个唯一的数字签名来证明她授权了这笔交易。然后，她将签名的交易广播到加密货币网络。网络中的节点接收交易并使用 Alice 的公钥来验证签名。验证后，交易将添加到链中，从而减少 Alice 的余额五枚硬币，并增加 Bob 的余额相同金额。此过程可防止未经授权的访问和篡改，从而确保交易的安全性。





不过，所有这些都是在后台发生的。最终用户将公钥视为加密地址（可与任何人共享），将私钥视为私人种子（用于保密和恢复钱包的随机字符串）。在我们的应用程序中，它们看起来都像长而难以辨认的字母数字字符串。加密地址可以说是较短的版本。即使它们仍然有点长且复杂。





简化加密货币

Obyte 使用文本币简化了加密货币的加密技术，使数字货币无需陡峭的学习曲线即可使用。文本币允许用户通过电子邮件、即时消息甚至纸质文件等熟悉的方式发送和接收资金。文本币本质上是一串包含加密货币的十二个随机单词或链接。这意味着有人可以随身携带一张写有这些单词的纸，并在他们能够访问互联网并 Obyte 钱包 。









文本币 无需使用任何加密地址即可无缝运行，即使他们还没有钱包。例如，Bob 可以在他的 Obyte 钱包中创建一个文本币，它会生成一个字符串，如“together-orange-pelican-tooth-fox-lucky-half-cup-window-coil-radar-pen”或一个链接。然后他可以通过电子邮件或聊天将这个文本币发送给 Alice。Alice 收到后，只要能上网，就可以通过点击链接或将文字输入她的 Obyte 钱包来领取资金。这种简单性让那些不熟悉加密货币的人也可以轻松使用它。





而且， textcoin 可退款 ，增加了一层安全性。如果 Alice 因任何原因没有领取 Textcoin，Bob 可以通过访问其 Obyte 钱包历史记录中的 Textcoin 详细信息来取回资金。此功能可确保在收件人未能领取资金时资金不会丢失，从而提供灵活性和安全性。Obyte 的 Textcoin 有效地弥合了数字世界和物理世界之间的差距，使加密货币交易变得简单易行，每个人都可以进行。





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