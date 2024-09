Bildungsbyte: Kryptographie und ihre Verbindung zu Kryptowährungen

Kryptographie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie eine geheime oder verborgene Schrift. So begann diese Disziplin: Jemand schrieb eine Nachricht für eine andere Partei, verwendete dabei aber verschiedene Techniken, um sie vor anderen geheim zu halten. Beispielsweise änderte er die übliche Reihenfolge von Buchstaben oder Wörtern, sodass nur der Empfänger die korrekte Reihenfolge kannte. Seitdem hat sich viel getan, aber das ist der Kern der Sache.





In moderneren Zeiten können wir Kryptographie als die Wissenschaft der Sicherung digitaler Informationen und Kommunikation durch komplexe mathematische Techniken definieren, aber sie ist auch eine Schnittstelle zur Informatik, Informationssicherheit, Physik und noch mehr. Sie stellt sicher, dass Daten (oft digitale Daten) vertraulich, authentisch und unverändert bleiben.





Zu den praktischen Anwendungen der Kryptografie in unserer Zeit gehören der Schutz persönlicher Daten auf Geräten, die Gewährleistung der Vertraulichkeit von E-Mails und Nachrichten, der Schutz vertraulicher Inhalte, die Ermöglichung eines sicheren Zugriffs auf Online-Konten und die Absicherung von Online-Transaktionen. Wie Sie sich vorstellen können, kommen hier Kryptowährungen ins Spiel.





Das „Krypto“ kommt aus der Kryptografie, denn Kryptowährungen sind im Grunde digitale Münzen, die aus reiner Kryptografie (komplexer Mathematik) bestehen. Abgesehen von dem, was wir sehen können oder müssen, sind ihre inneren Abläufe voller Algorithmen und langer alphanumerischer Zeichenfolgen, die manchmal nur von Maschinen gelesen und verstanden werden können. Letztendlich ist dies der Grund, warum sie überhaupt existieren.





Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln

Es gibt zahlreiche bestehende kryptografische Techniken, und es werden gerade sogar neue entwickelt. Kryptowährungen verwenden bereits einige dieser Techniken, aber die wichtigste für die absolute Mehrheit ist vielleicht die Public-Key-Kryptografie oder asymmetrische Kryptographie . Bei dieser Methode wird ein Schlüsselpaar verwendet: ein öffentlicher Schlüssel, der mit jedem geteilt werden kann, und ein privater Schlüssel, der geheim gehalten wird.





Mit „Schlüsseln“ meinen wir hier lange Zeichenfolgen, die typischerweise als Bitfolgen (Binärziffern) dargestellt werden. Bei Kryptowährungen werden private Schlüssel zum Signieren von Transaktionen und öffentliche Schlüssel zum Überprüfen der Signaturen verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass nur der Besitzer einer Kryptowährungsadresse Transaktionen von dieser Adresse aus autorisieren kann.





Die Public-Key-Kryptographie spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit und Integrität von Transaktionen für Kryptowährungen . Wenn Alice beispielsweise fünf Münzen an Bob senden möchte, signiert sie die Transaktion mit ihrem privaten Schlüssel und erzeugt so eine einzigartige digitale Signatur, die beweist, dass sie die Transaktion autorisiert hat. Anschließend sendet sie die signierte Transaktion an das Kryptowährungsnetzwerk. Knoten im Netzwerk empfangen die Transaktion und verwenden Alices öffentlichen Schlüssel, um die Signatur zu verifizieren. Nach der Verifizierung wird die Transaktion der Kette hinzugefügt, wodurch Alices Guthaben um fünf Münzen reduziert und Bobs Guthaben um den gleichen Betrag erhöht wird. Dieser Prozess verhindert unbefugten Zugriff und Manipulation und gewährleistet so die Sicherheit der Transaktion.





All dies geschieht jedoch im Hintergrund. Endbenutzer sehen öffentliche Schlüssel als Kryptoadressen (mit jedem teilbar) und private Schlüssel in Form von privaten Seeds (Zeichenfolgen aus zufälligen Wörtern, um Privatsphäre zu wahren und Wallets wiederherzustellen). Unter dem, was wir in unseren Apps sehen können, sehen sie beide wie lange und kaum lesbare alphanumerische Zeichenfolgen aus. Kryptoadressen sind, sagen wir, die kürzere Version. Auch wenn sie immer noch ziemlich lang und komplex sind.





Kryptos vereinfachen

Obyte vereinfacht die Kryptographie in Kryptowährungen mit Textcoins und macht digitale Währungen ohne steile Lernkurve zugänglich. Textcoins ermöglichen es Benutzern, Geld über vertraute Methoden wie E-Mail, Instant Messaging oder sogar auf Papier zu senden und zu empfangen. Ein Textcoin ist im Wesentlichen eine Zeichenfolge aus zwölf zufälligen Wörtern oder ein Link, der Kryptowährung enthält. Das bedeutet, dass jemand ein Stück Papier mit diesen Wörtern bei sich tragen und das Geld später einlösen kann, wenn er Zugang zum Internet und einem Obyte-Geldbörse .









Textmünzen funktioniert nahtlos für Leute, die keine Kryptoadresse verwenden, selbst wenn sie noch kein Wallet haben. Bob kann beispielsweise in seinem Obyte-Wallet eine Textcoin erstellen, die eine Zeichenfolge wie „together-orange-pelican-tooth-fox-lucky-half-cup-window-coil-radar-pen“ oder einen Link generiert. Er kann diese Textcoin dann per E-Mail oder Chat an Alice senden. Alice kann nach Erhalt der Coin die Mittel beanspruchen, indem sie auf den Link klickt oder die Wörter in ihr Obyte-Wallet eingibt, sobald sie Internetzugang hat. Diese Einfachheit ermöglicht es sogar Personen, die mit Kryptowährungen nicht vertraut sind, sie problemlos zu verwenden.





Darüber hinaus, Textcoins sind erstattungsfähig , wodurch eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzugefügt wird. Wenn Alice die Textcoin aus irgendeinem Grund nicht beansprucht, kann Bob die Mittel zurückfordern, indem er auf die Textcoin-Details im Verlauf seiner Obyte-Wallet zugreift. Diese Funktion stellt sicher, dass Mittel nicht verloren gehen, wenn der Empfänger sie nicht beansprucht, und bietet sowohl Flexibilität als auch Sicherheit. Die Textcoins von Obyte überbrücken effektiv die Lücke zwischen der digitalen und der physischen Welt und machen Kryptowährungstransaktionen unkompliziert und für jeden zugänglich.





Ausgewähltes Vektorbild von Freepik