Byte éducatif : la cryptographie et son lien avec les cryptomonnaies

La cryptographie vient du grec ancien et signifie quelque chose comme une écriture secrète ou cachée. C'est ainsi que cette discipline a commencé : quelqu'un écrivait un message pour une autre personne, mais utilisait diverses techniques pour le garder secret. Par exemple, il pouvait changer l'ordre habituel des lettres ou des mots, l'ordre correct n'étant connu que du destinataire. Les choses ont beaucoup évolué depuis, mais c'est l'essentiel.





Aujourd'hui, la cryptographie est définie comme la science qui consiste à sécuriser les informations et les communications numériques au moyen de techniques mathématiques complexes. Elle se situe également à l'intersection de l'informatique, de la sécurité de l'information, de la physique et bien plus encore. Elle garantit que les données (souvent numériques) restent confidentielles, authentiques et inchangées.





Les applications pratiques de la cryptographie à notre époque incluent la protection des informations personnelles sur les appareils, la garantie de la confidentialité des e-mails et des messages, la protection des informations sensibles, l'accès sécurisé aux comptes en ligne et la sécurisation des transactions en ligne. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est là que les cryptomonnaies entrent en jeu dans ce sujet.





Le mot « crypto » vient de la cryptographie, car les cryptomonnaies sont, en fait, des pièces numériques constituées de cryptographie pure (mathématiques complexes). Au-delà de ce que nous pouvons ou devons voir, leur fonctionnement interne est rempli d’algorithmes et de longues chaînes alphanumériques, parfois lisibles et compréhensibles uniquement par des machines. En fin de compte, c’est la raison pour laquelle elles existent.





Cryptographie à clé publique

Il existe de nombreuses techniques cryptographiques existantes, et même de nouvelles sont en cours de développement. Les cryptomonnaies utilisent déjà plusieurs de ces techniques, mais la principale pour la majorité absolue est peut-être la cryptographie à clé publique ou cryptographie asymétrique Cette méthode implique une paire de « clés » : une clé publique, qui peut être partagée avec n’importe qui, et une clé privée, qui est gardée secrète.





Par « clés », nous entendons ici de longues chaînes de caractères généralement représentées par des séquences de bits (chiffres binaires). Dans les cryptomonnaies, les clés privées sont utilisées pour signer les transactions et les clés publiques pour vérifier les signatures. Cela garantit que seul le propriétaire d'une adresse de cryptomonnaie peut autoriser les transactions à partir de cette adresse.





La cryptographie à clé publique joue un rôle essentiel pour garantir la sécurité et l'intégrité des transactions de cryptomonnaies . Par exemple, lorsqu'Alice souhaite envoyer cinq pièces à Bob, elle signe la transaction avec sa clé privée, générant ainsi une signature numérique unique qui prouve qu'elle l'a autorisée. Elle diffuse ensuite la transaction signée sur le réseau de cryptomonnaies. Les nœuds du réseau reçoivent la transaction et utilisent la clé publique d'Alice pour vérifier la signature. Une fois vérifiée, la transaction est ajoutée à la chaîne, réduisant le solde d'Alice de cinq pièces et augmentant celui de Bob du même montant. Ce processus empêche tout accès non autorisé et toute falsification, garantissant ainsi la sécurité de la transaction.





Tout cela se passe en arrière-plan. Les utilisateurs finaux voient les clés publiques comme des adresses cryptographiques (partageables avec n'importe qui) et les clés privées sous la forme de graines privées (des chaînes de mots aléatoires à garder privées et à récupérer des portefeuilles). Sous ce que nous pouvons voir dans nos applications, elles ressemblent toutes deux à de longues chaînes alphanumériques à peine lisibles. Les adresses cryptographiques sont, disons, la version plus courte. Même si elles sont toujours un peu longues et complexes.





Simplification des cryptos

Obyte simplifie la cryptographie dans les crypto-monnaies avec les textcoins, rendant la monnaie numérique accessible sans courbe d'apprentissage abrupte. Les textcoins permettent aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des fonds via des méthodes familières comme le courrier électronique, la messagerie instantanée ou même sur papier. Un textcoin est essentiellement une chaîne de douze mots aléatoires ou un lien contenant une crypto-monnaie. Cela signifie que quelqu'un peut transporter un morceau de papier avec ces mots et échanger les fonds plus tard lorsqu'il aura accès à Internet et à un Portefeuille Obyte .









Les textcoins Les cryptomonnaies fonctionnent parfaitement pour les personnes qui n'utilisent aucune adresse crypto, même si elles n'ont pas encore de portefeuille. Par exemple, Bob peut créer un textcoin dans son portefeuille Obyte, ce qui génère une chaîne de caractères telle que « together-orange-pelican-tooth-fox-lucky-half-cup-window-coil-radar-pen » ou un lien. Il peut ensuite envoyer ce textcoin par e-mail ou par chat à Alice. Dès qu'elle le reçoit, Alice peut réclamer les fonds en cliquant sur le lien ou en saisissant les mots dans son portefeuille Obyte une fois qu'elle a accès à Internet. Cette simplicité permet même à ceux qui ne sont pas familiers avec la cryptomonnaie de l'utiliser facilement.





De plus, les textcoins sont remboursables , ajoutant une couche de sécurité. Si Alice ne réclame pas le textcoin pour une raison quelconque, Bob peut récupérer les fonds en accédant aux détails du textcoin dans l'historique de son portefeuille Obyte. Cette fonctionnalité garantit que les fonds ne sont pas perdus si le destinataire ne les réclame pas, offrant à la fois flexibilité et sécurité. Les textcoins d'Obyte comblent efficacement le fossé entre les mondes numérique et physique, rendant les transactions de crypto-monnaie simples et accessibles à tous.





Image vectorielle en vedette par Freepik