Byte Educativo: La Criptografía y su Conexión con las Criptomonedas

El término criptografía proviene del griego antiguo y significa algo así como escritura secreta u oculta. Así es como empezó esta disciplina: alguien escribía un mensaje para otra persona, pero utilizaba diversas técnicas para mantenerlo en secreto. Por ejemplo, podían cambiar el orden habitual de las letras o palabras, de modo que el orden correcto solo lo conociera el destinatario. Las cosas han evolucionado mucho desde entonces, pero esa es la esencia.





En tiempos más modernos, podemos definir la criptografía como la ciencia de proteger la información y las comunicaciones digitales mediante técnicas matemáticas complejas, pero también es una intersección con la informática, la seguridad de la información, la física y mucho más. Garantiza que los datos (a menudo, los datos digitales) permanezcan confidenciales, auténticos e inalterados.





Los usos prácticos de la criptografía en nuestra era incluyen la protección de la información personal en los dispositivos, la garantía de la privacidad de los correos electrónicos y los mensajes, la protección de material confidencial, la habilitación de un acceso seguro a las cuentas en línea y la protección de las transacciones en línea. Como se puede imaginar, aquí es donde entran en juego las criptomonedas.





La palabra “cripto” viene de criptografía, porque las criptomonedas son, básicamente, monedas digitales hechas de criptografía pura (matemáticas complejas). Más allá de lo que podemos o necesitamos ver, su funcionamiento interno está lleno de algoritmos y largas cadenas alfanuméricas, a veces solo legibles y comprensibles para las máquinas. Al fin y al cabo, esa es la razón por la que existen.





Criptografía de clave pública

Existen numerosas técnicas criptográficas existentes, e incluso se están desarrollando otras nuevas en este momento. Las criptomonedas ya utilizan varias de esas técnicas, pero tal vez la principal para la gran mayoría sea la criptografía de clave pública o criptografía asimétrica Este método implica un par de "claves": una clave pública, que puede compartirse con cualquiera, y una clave privada, que se mantiene en secreto.





En este caso, por "claves" nos referimos a largas cadenas de caracteres que normalmente se representan como secuencias de bits (dígitos binarios). En las criptomonedas, las claves privadas se utilizan para firmar transacciones y las claves públicas para verificar las firmas. Esto garantiza que solo el propietario de una dirección de criptomoneda pueda autorizar transacciones desde esa dirección.





La criptografía de clave pública desempeña un papel fundamental para garantizar la seguridad e integridad de las transacciones de criptomonedas . Por ejemplo, cuando Alice quiere enviar cinco monedas a Bob, firma la transacción con su clave privada, lo que genera una firma digital única que demuestra que la autorizó. Luego, transmite la transacción firmada a la red de criptomonedas. Los nodos de la red reciben la transacción y utilizan la clave pública de Alice para verificar la firma. Una vez verificada, la transacción se agrega a la cadena, lo que reduce el saldo de Alice en cinco monedas y aumenta el saldo de Bob en la misma cantidad. Este proceso evita el acceso no autorizado y la manipulación, lo que garantiza la seguridad de la transacción.





Sin embargo, todo esto ocurre en segundo plano. Los usuarios finales ven las claves públicas como direcciones criptográficas (que se pueden compartir con cualquiera) y las claves privadas en forma de semillas privadas (cadenas de palabras aleatorias que se deben mantener privadas y recuperar para las billeteras). Debajo de lo que podemos ver en nuestras aplicaciones, ambas parecen cadenas alfanuméricas largas y apenas legibles. Las direcciones criptográficas son, digamos, la versión más corta. Incluso si siguen siendo algo largas y complejas.





Simplificando las criptomonedas

Obyte simplifica la criptografía en criptomonedas con textcoins, haciendo que la moneda digital sea accesible sin una curva de aprendizaje pronunciada. Las textcoins permiten a los usuarios enviar y recibir fondos a través de métodos familiares como el correo electrónico, la mensajería instantánea o incluso en papel. Una textcoin es esencialmente una cadena de doce palabras aleatorias o un enlace que contiene criptomonedas. Esto significa que alguien puede llevar un trozo de papel con estas palabras y canjear los fondos más tarde cuando tenga acceso a Internet y una Monedero Obyte .









Monedas de texto Funciona sin problemas para personas que no necesitan una dirección de criptomoneda, incluso si aún no tienen una billetera. Por ejemplo, Bob puede crear una moneda de texto en su billetera Obyte, que genera una cadena como "together-orange-pelican-tooth-fox-lucky-half-cup-window-coil-radar-pen" o un enlace. Luego, puede enviar esta moneda de texto por correo electrónico o chat a Alice. Alice, al recibirla, puede reclamar los fondos haciendo clic en el enlace o ingresando las palabras en su billetera Obyte una vez que tenga acceso a Internet. Esta simplicidad permite que incluso aquellos que no están familiarizados con las criptomonedas puedan usarlas fácilmente.





Además, Las monedas de texto son reembolsables , lo que agrega una capa de seguridad. Si Alice no reclama la moneda de texto por algún motivo, Bob puede reclamar los fondos accediendo a los detalles de la moneda de texto en el historial de su billetera Obyte. Esta función garantiza que los fondos no se pierdan si el destinatario no los reclama, lo que brinda flexibilidad y seguridad. Las monedas de texto de Obyte reducen eficazmente la brecha entre el mundo digital y el físico, lo que hace que las transacciones de criptomonedas sean sencillas y accesibles para todos.





Imagen vectorial destacada de Pico libre