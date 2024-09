Byte Educacional: Criptografia e sua conexão com criptomoedas

Criptografia vem do grego antigo e significa algo como uma escrita secreta ou oculta. Foi assim que essa disciplina começou: alguém escrevia uma mensagem para outra pessoa, mas usava várias técnicas para mantê-la em segredo. Por exemplo, eles podiam mudar a ordem usual das letras ou palavras, com a ordem correta conhecida apenas pelo destinatário. As coisas evoluíram muito a partir desse ponto, mas essa é a essência.





Em tempos mais modernos, podemos definir criptografia como a ciência de proteger informações e comunicações digitais por meio de técnicas matemáticas complexas, mas também é uma intersecção com ciência da computação, segurança da informação, física e muito mais. Ela garante que os dados (geralmente dados digitais) permaneçam confidenciais, autênticos e inalterados.





Os usos práticos da criptografia em nossa era incluem proteger informações pessoais em dispositivos, garantir a privacidade de e-mails e mensagens, salvaguardar material sensível, permitir acesso seguro a contas online e proteger transações online. Como você pode imaginar, é aí que as criptomoedas entram neste tópico.





A parte “cripto” vem da criptografia, porque criptomoedas são, basicamente, moedas digitais feitas de criptografia pura (matemática complexa). Além do que podemos ou precisamos ver, seu funcionamento interno é cheio de algoritmos e longas sequências alfanuméricas, às vezes legíveis e compreensíveis apenas por máquinas. No final, essa é a razão pela qual elas existem.





Criptografia de Chave Pública

Existem inúmeras técnicas criptográficas existentes, e até mesmo novas sendo desenvolvidas agora. As criptomoedas já usam várias dessas técnicas, mas talvez a principal para a maioria absoluta seja a criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica . Este método envolve um par de "chaves": uma chave pública, que pode ser compartilhada com qualquer pessoa, e uma chave privada, que é mantida em segredo.





Por "chaves" aqui, queremos dizer longas sequências de caracteres tipicamente representadas como sequências de bits (dígitos binários). Em criptomoedas, chaves privadas são usadas para assinar transações, e chaves públicas são usadas para verificar as assinaturas. Isso garante que somente o proprietário de um endereço de criptomoeda pode autorizar transações daquele endereço.





A criptografia de chave pública desempenha um papel vital em garantir a segurança e a integridade das transações para criptomoedas . Por exemplo, quando Alice quer enviar cinco moedas para Bob, ela assina a transação com sua chave privada, gerando uma assinatura digital única que prova que ela a autorizou. Ela então transmite a transação assinada para a rede de criptomoedas. Os nós na rede recebem a transação e usam a chave pública de Alice para verificar a assinatura. Uma vez verificada, a transação é adicionada à cadeia, reduzindo o saldo de Alice em cinco moedas e aumentando o saldo de Bob na mesma quantia. Este processo previne acesso não autorizado e adulteração, garantindo a segurança da transação.





Tudo isso acontece em segundo plano, no entanto. Usuários finais veem chaves públicas como endereços criptográficos (compartilháveis com qualquer um) e chaves privadas na forma de sementes privadas (sequências de palavras aleatórias para manter privadas e recuperar carteiras). Abaixo do que podemos ver em nossos aplicativos, ambas parecem sequências alfanuméricas longas e quase ilegíveis. Endereços criptográficos são, digamos, a versão mais curta. Mesmo que ainda sejam meio longos e complexos.





Simplificando Criptos

Obyte simplifica a criptografia em criptomoedas com textcoins, tornando a moeda digital acessível sem uma curva de aprendizado íngreme. Textcoins permitem que os usuários enviem e recebam fundos por meio de métodos familiares como e-mail, mensagens instantâneas ou até mesmo em papel. Um textcoin é essencialmente uma sequência de doze palavras aleatórias ou um link que contém criptomoeda. Isso significa que alguém pode carregar um pedaço de papel com essas palavras e resgatar os fundos mais tarde, quando tiver acesso à Internet e uma Carteira Obyte .









Moedas de texto funcionam perfeitamente para pessoas sem o uso de nenhum endereço de criptomoeda, mesmo que ainda não tenham uma carteira. Por exemplo, Bob pode criar uma textcoin em sua carteira Obyte, que gera uma string como "together-orange-pelican-tooth-fox-lucky-half-cup-window-coil-radar-pen" ou um link. Ele pode então enviar essa textcoin por e-mail ou chat para Alice. Alice, ao recebê-la, pode reivindicar os fundos clicando no link ou inserindo as palavras em sua carteira Obyte assim que tiver acesso à Internet. Essa simplicidade permite que até mesmo aqueles não familiarizados com criptomoedas a usem facilmente.





Além disso, textcoins são reembolsáveis , adicionando uma camada de segurança. Se Alice não reivindicar o textcoin por qualquer motivo, Bob pode reivindicar os fundos acessando os detalhes do textcoin no histórico de sua carteira Obyte. Esse recurso garante que os fundos não sejam perdidos se o destinatário não os reivindicar, fornecendo flexibilidade e segurança. Os textcoins da Obyte efetivamente preenchem a lacuna entre os mundos digital e físico, tornando as transações de criptomoeda diretas e acessíveis para todos.





Imagem vetorial em destaque por Freepik