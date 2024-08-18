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    Eğitim Byte: Kriptografi ve Kripto Para Birimleriyle Bağlantısıile@obyte
    148 okumalar

    Eğitim Byte: Kriptografi ve Kripto Para Birimleriyle Bağlantısı

    ile Obyte4m2024/08/18
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    Çok uzun; Okumak

    Kriptografi, karmaşık matematiksel teknikler aracılığıyla dijital bilgi ve iletişimleri güvence altına alma bilimidir. Verilerin (genellikle dijital verilerin) gizli, gerçek ve değiştirilmemiş kalmasını sağlar. Açık anahtarlı kriptografi, kripto para birimleri için işlemlerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamada hayati bir rol oynar. Kripto para birimlerinde, işlemleri imzalamak için özel anahtarlar ve imzaları doğrulamak için açık anahtarlar kullanılır.
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    Kriptografi Antik Yunancadan gelir ve gizli veya saklı bir yazı gibi bir şey anlamına gelir. Bu disiplin böyle başladı: Birisi başka bir taraf için bir mesaj yazardı ancak bunu diğerlerinden gizli tutmak için çeşitli teknikler kullanırdı. Örneğin, harflerin veya kelimelerin olağan sırasını değiştirebilirlerdi ve doğru sırayı yalnızca alıcı bilirdi. O noktadan sonra her şey çok değişti, ancak özü bu.


    Daha modern zamanlarda, kriptografiyi karmaşık matematiksel teknikler aracılığıyla dijital bilgi ve iletişimleri güvence altına alma bilimi olarak tanımlayabiliriz, ancak aynı zamanda bilgisayar bilimi, bilgi güvenliği, fizik ve daha fazlasıyla da bir kesişimdir. Verilerin (genellikle dijital verilerin) gizli, gerçek ve değiştirilmemiş kalmasını sağlar.


    Çağımızda kriptografinin pratik kullanımları arasında cihazlardaki kişisel bilgileri korumak, e-postaların ve mesajların gizliliğini sağlamak, hassas materyalleri korumak, çevrimiçi hesaplara güvenli erişimi etkinleştirmek ve çevrimiçi işlemleri güvence altına almak yer alır. Tahmin edebileceğiniz gibi, kripto paralar bu konuya tam da burada giriyor.


    "Kripto" kısmı kriptografiden gelir, çünkü kripto paralar temelde saf kriptografiden (karmaşık matematik) yapılmış dijital paralardır. Görebildiğimiz veya görmemiz gerekenin ötesinde, iç işleyişleri algoritmalar ve uzun alfanümerik dizelerle doludur, bazen yalnızca makineler tarafından okunabilir ve anlaşılabilir. Sonuç olarak, var olmalarının sebebi budur.


    Açık Anahtarlı Kriptografi

    Çok sayıda mevcut kriptografik teknik var ve hatta şu anda yenileri geliştiriliyor. Kripto paralar bu tekniklerden birkaçını zaten kullanıyor, ancak belki de mutlak çoğunluk için en önemlisi açık anahtarlı kriptografi veya asimetrik kriptografi Bu yöntem bir çift "anahtar" içerir: herkesle paylaşılabilen bir genel anahtar ve gizli tutulan bir özel anahtar.


    Burada "anahtarlar" derken, genellikle bit dizileri (ikili rakamlar) olarak temsil edilen uzun karakter dizilerini kastediyoruz. Kripto paralarda, özel anahtarlar işlemleri imzalamak için kullanılır ve genel anahtarlar imzaları doğrulamak için kullanılır. Bu, yalnızca bir kripto para adresinin sahibinin o adresten işlemleri yetkilendirebilmesini sağlar.


    Açık anahtarlı şifreleme, kripto paralar için işlemlerin güvenliğini ve bütünlüğünü sağlamada hayati bir rol oynar . Örneğin, Alice Bob'a beş coin göndermek istediğinde, işlemi özel anahtarıyla imzalar ve yetkilendirdiğini kanıtlayan benzersiz bir dijital imza oluşturur. Ardından imzalanmış işlemi kripto para ağına yayınlar. Ağdaki düğümler işlemi alır ve imzayı doğrulamak için Alice'in açık anahtarını kullanır. Doğrulandıktan sonra işlem zincire eklenir, Alice'in bakiyesi beş coin azalır ve Bob'un bakiyesi aynı miktarda artar. Bu süreç yetkisiz erişimi ve kurcalamayı önleyerek işlemin güvenliğini sağlar.


    Ancak tüm bunlar arka planda gerçekleşir. Son kullanıcılar, genel anahtarları kripto adresler (herkesle paylaşılabilir) ve özel anahtarları özel tohumlar (gizli tutmak ve cüzdanları kurtarmak için rastgele kelime dizileri) biçiminde görür. Uygulamalarımızda görebildiğimiz şeyin altında, ikisi de uzun ve zar zor okunabilen alfanümerik dizeler gibi görünür. Kripto adresleri, diyelim ki, daha kısa versiyondur. Yine de bir nebze uzun ve karmaşık olsalar bile.


    Kriptoları Basitleştirme

    Obyte, textcoin'lerle kripto para birimlerindeki kriptografiyi basitleştirerek, dijital para birimini dik bir öğrenme eğrisi olmadan erişilebilir hale getiriyor. Textcoin'ler, kullanıcıların e-posta, anlık mesajlaşma veya hatta kağıt üzerinde gibi bilindik yöntemlerle para gönderip almalarına olanak tanır. Bir textcoin, esasen on iki rastgele kelimeden oluşan bir dizi veya kripto para birimi içeren bir bağlantıdır. Bu, birinin bu kelimelerin yazılı olduğu bir kağıt parçası taşıyabileceği ve daha sonra İnternet'e ve bir Obyte cüzdanı .


    Obyte'ta Textcoin Almak


    Metin paraları henüz bir cüzdanları olmasa bile, herhangi bir kripto adresi kullanmadan insanlar için sorunsuz bir şekilde çalışır. Örneğin, Bob, Obyte cüzdanında "birlikte-turuncu-pelikan-dişli-tilki-şanslı-yarım-fincan-pencere-bobin-radar-kalem" gibi bir dize veya bir bağlantı üreten bir textcoin oluşturabilir. Daha sonra bu textcoin'i e-posta veya sohbet yoluyla Alice'e gönderebilir. Alice, bunu aldıktan sonra, İnternet erişimi olduğunda bağlantıyı tıklayarak veya kelimeleri Obyte cüzdanına girerek fonları talep edebilir. Bu basitlik, kripto para birimine aşina olmayanların bile onu kolayca kullanmasını sağlar.


    Dahası, textcoin'ler iade edilebilir , bir güvenlik katmanı ekleyerek. Alice herhangi bir nedenle textcoin'i talep etmezse, Bob Obyte cüzdanının geçmişindeki textcoin ayrıntılarına erişerek fonları geri alabilir. Bu özellik, alıcı talep etmezse fonların kaybolmamasını sağlayarak hem esneklik hem de güvenlik sağlar. Obyte'ın textcoin'leri dijital ve fiziksel dünyalar arasındaki boşluğu etkili bir şekilde kapatır, kripto para işlemlerini herkes için basit ve erişilebilir hale getirir.


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    Bosch
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

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    Obyte@obyte
    A ledger without middlemen
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    purcat-imgscience #cryptography #public-key-cryptography #textcoins #private-keys #cryptocurrency-wallets #asymmetric-cryptography #obyte #good-company

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